Os 10 principais CRMs para associações para aumentar a eficiência e a colaboração

O coração de qualquer associação são seus membros.

Mas para manter esse pulso forte é preciso mais do que boas intenções. É preciso monitorar conscientemente as associações, automatizar a cobrança de anuidades e planejar eventos e webinars, mantendo-se fiel ao propósito da organização.

Passei muito tempo testando sistemas de CRM (Customer Relationship Management) e a última coisa que você quer é um sistema de CRM que trabalhe contra você, não a seu favor. Você deve ser capaz de armazenar e analisar todos os seus dados - como estratégias de retenção, oportunidades de vendas e campanhas de marketing - em um local central.

a boa notícia?

Muitas opções de software de CRM são projetadas especificamente para lidar com os desafios exclusivos que você enfrenta no gerenciamento de relacionamentos com clientes.

Esta postagem do blog detalha as ferramentas que realmente funcionam. Vamos nos aprofundar.

O que você deve procurar em um CRM para associações?

Nem todos os sistemas de CRM são criados da mesma forma. Se você quiser uma ferramenta que realmente o ajude a fazer bem o seu trabalho, precisará de algo que atenda às necessidades exclusivas da administração de uma associação.

Mas o que você deve procurar?

Opções de personalização: Sua solução de software de CRM deve permitir que você personalize campos, fluxos de trabalho e relatórios para se adequar à estrutura exclusiva de sua associação e se adaptar à medida que ela cresce ou muda de foco

Gerenciamento de membros: Escolha uma ferramenta que permita gerenciar perfis detalhados de membros, inclusive informações de contato, status de associação, taxas, participação em eventos e outras preferências

Acessibilidade móvel: O sistema de CRM escolhido deve ter uma interface compatível com dispositivos móveis ou um aplicativo dedicado para que você possa acessar as informações dos membros, atualizar registros ou responder a consultas em qualquer lugar

Relatórios e análises: Selecione uma plataforma que ofereça recursos robustos de geração de relatórios, fornecendo insights sobre tendências de associação, participação em eventos, saúde financeira e muito mais

Integração com outras ferramentas: Seu CRM deve se integrar perfeitamente à sua pilha de tecnologia existente, como seu site, software de contabilidade e sistemas de processamento de pagamentos

**Integração de gerenciamento de eventos: a maioria das associações realiza eventos como conferências, webinars e sessões de treinamento. Escolha uma ferramenta de CRM que permita lidar com inscrições, rastrear a participação dos participantes e gerenciar o acompanhamento pós-evento

Os 10 melhores CRM para associações

1. ClickUp (Melhor sistema de gerenciamento de projetos de CRM tudo em um)

Crie e estimule os relacionamentos com os membros de forma eficaz ClickUp CRM

O ClickUp não é um CRM comum; é uma potência de gerenciamento de projetos que lhe dá flexibilidade para criar fluxos de trabalho que atendam às necessidades da sua associação.

Com CRM do ClickUp você pode visualizar sem esforço os relacionamentos com os membros e os pipelines de leads. Eu uso suas mais de 10 opções de visualização, como o Kanban Board e o Table View, para gerenciar tudo, desde membros em potencial até renovações. Posso ver rapidamente a situação de cada conta sem precisar vasculhar várias planilhas ou ferramentas. Tudo o que preciso está em um só lugar.

O ClickUp permite que você elimine silos e acelere a comunicação por meio da integração de e-mail. O envio de atualizações de projetos, o acompanhamento de membros em potencial e até mesmo a colaboração com sua equipe tornam-se fáceis em um único hub.

Além disso, os painéis de desempenho do ClickUp CRM são úteis para analisar o envolvimento e a satisfação dos membros.

Os mais de 50 widgets de painel ajudam a visualizar tendências e monitorar KPIs em todos os departamentos. Você pode usar esses insights para tomar decisões mais informadas sobre onde concentrar seus esforços para aumentar o impacto da associação, levantar capital para atividades ou verificar cliente vs. consumidor engajamento.

Os relatórios da plataforma são complementados por outro recurso valioso: **Esses campos permitem que você capture detalhes exclusivos sobre cada membro ou projeto, desde dados geográficos até histórico.

A melhor parte de usar o ClickUp é que você não precisa reinventar a roda. Modelo de CRM do ClickUp oferece uma estrutura pronta para gerenciar contatos, renovações e atividades de eventos em um só lugar. Sete status trazem transparência ao progresso das tarefas e cinco visualizações funcionais simplificam o trabalho.

Modelo de CRM do ClickUp

Para uma abordagem mais simples, dê uma olhada em Modelo de CRM simples do ClickUp . Embora seja amigável para iniciantes, ele oferece status, visualizações e campos personalizados adicionais para ajudá-lo a obter o máximo da configuração do CRM.

Melhores recursos do ClickUp

Documentos do ClickUp ajuda a manter a consistência em todos os processos internos. Você pode usá-lo para elaborar propostas de membros, criar SOPs e criar wikis para estruturar dados críticos da associação

Atribuir comentários no ClickUp e notificar os membros da equipe para ação imediata em tarefas urgentes, como consultas a fornecedores ou logística de eventos

Faça brainstorming de estratégias e crie roteiros com Quadros brancos ClickUp adicione imagens, links da Web e tarefas rastreáveis para uma experiência mais rica e interativa

Use Dependências de tarefas para definir fluxos de trabalho, marcando tarefas como aprovações de conteúdo ou agendamento como "aguardando" ou "bloqueando" para garantir a execução tranquila do projeto

Crie tabelas com dados e insights avançados usando Cérebro ClickUp organize informações complexas, como contratos de fornecedores ou programações de eventos, em formatos acessíveis

Definir metas numéricas com Metas do ClickUp para analisar o progresso, dividindo objetivos mensuráveis (por exemplo, pontos de contato de administração ou participação em eventos) em etapas acionáveis

Limitações do ClickUp

Pode levar algum tempo para dominar mais de 100 recursos poderosos - felizmente, o ClickUp oferece documentos de ajuda, demonstrações e cursos para aprendizado e adoção rápidos

O ClickUp Brain não está incluído no plano Free Forever (embora uma avaliação gratuita limitada seja lançada em breve)

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

2. WildApricot (melhor para automação de associação em pequena escala)

via Damasco selvagem WildApricot é um software de gerenciamento de membros solução que simplifica as renovações de associação, os registros de eventos e os pagamentos com configuração mínima. É uma vantagem para associações pequenas, onde o tempo é escasso.

Uma coisa de que gostei na ferramenta é sua funcionalidade de integração de e-mail - enviar lembretes de renovação ou convites para eventos é fácil nessa plataforma.

Além disso, todos os dados da sua associação são armazenados com segurança na nuvem, permitindo que você pesquise, atualize e compartilhe seu banco de dados de associados com colegas de equipe de qualquer dispositivo.

Melhores recursos do WildApricot

Personalize o formulário de inscrição de associados com vários níveis de associação, contagens de descontos e aprovações do administrador

o formulário de inscrição de associados com vários níveis de associação, contagens de descontos e aprovações do administrador Use a busca avançada de contatos para encontrar as informações exatas que procura sobre seus membros

para encontrar as informações exatas que procura sobre seus membros Configure vários impostos sobre vendas ou IVA - dependendo da localização de seus membros - e receba pagamentos precisos

Limitações do WildApricot

Não há uma opção simples para configurar e enviar por e-mail uma pesquisa pós-evento para os participantes, o que é inconveniente

O suporte ao cliente pode ser inconsistente, com alguns agentes sendo bem informados e outros exigindo explicações repetidas

Preços da WildApricot

Pessoal: US$ 60/mês para 100 contatos

US$ 60/mês para 100 contatos Grupo: $75/mês para 250 contatos

$75/mês para 250 contatos Comunidade: $140/mês para 500 contatos

$140/mês para 500 contatos Profissional: $240/mês para 2.000 contatos

$240/mês para 2.000 contatos Rede: $440/mês para 5.000 contatos

$440/mês para 5.000 contatos Empresarial: $530/mês para 15.000 contatos

$530/mês para 15.000 contatos Global: $900/mês para 50.000 contatos

WildApricot avaliações e comentários

G2: 3,9/5 (mais de 40 avaliações)

3,9/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

3. MemberClicks (Melhor para processos simplificados de renovação de associados)

via Cliques de membros A MemberClicks, criada para associações, câmaras e organizações sem fins lucrativos, tem uma grande vantagem competitiva: personalizar campanhas de renovação que se adaptam de acordo com o envolvimento dos membros.

Isso significa que esse software de gerenciamento de associação pode desenvolver mensagens e ofertas com base no grau de atividade ou inatividade de um associado.

Deseja automatizar recibos, confirmações de eventos e e-mails de lembrete? Você pode enviar um e-mail geral ou mensagens direcionadas. O MemberClick é compatível com o PCI, o que torna o processamento de pagamentos on-line seguro e protegido.

Melhores recursos do MemberClick

Crie aplicativos de associação para o seu site

Obtenha visibilidade instantânea do desempenho e da participação em eventos em tempo real com painéis de controle integrados

Defina um fluxo de trabalho de lembrete de cotas que envia aos seus membros lembranças automatizadas e e-mails à medida que a data de renovação se aproxima

Limitações do MemberClicks

A plataforma não é muito fácil de usar e requer treinamento para navegar

Não aceita todas as formas de pagamento, o que pode ser frustrante

Preços do MemberClicks

CM Professional: Preços personalizados

Preços personalizados CM Trade: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o MemberClicks

G2: 3,8/5 (45+ avaliações)

3,8/5 (45+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (450+ avaliações)

4. YourMembership (Melhor para design nativo na nuvem e automação de gerenciamento de associações)

via YourMembership Não pense no YourMembership como apenas mais uma ferramenta de CRM para associações. Ele permite que você gerencie bancos de dados de membros, eventos e campanhas de e-mail e crie um site voltado para os membros sem contratar um desenvolvedor da Web.

Essa seria uma excelente funcionalidade se os sites fossem fundamentais para o engajamento de seus membros. Precisa promover um evento ou deseja criar uma campanha especial para suas associações profissionais e comerciais? Criar uma experiência intuitiva na Web é muito fácil com o YourMembership.

Melhores recursos do YourMembership

Gerar e enviar faturas automaticamente ou com um clique

Configure modelos de associação em vários níveis, incluindo associações individuais e organizacionais

Crie um caminho de registro personalizado para participantes, palestrantes e patrocinadores, exibindo apenas ingressos e sessões de eventos relevantes

Limitações do YourMembership

A API não é padrão, o que torna as integrações com terceiros difíceis e caras

A terminologia é confusa, com a ferramenta usando nomes não padronizados para recursos comuns do setor

Preços do YourMembership

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do YourMembership

G2: 3,3/5 (mais de 22 avaliações)

3,3/5 (mais de 22 avaliações) Capterra: 3,8/5 (mais de 170 avaliações)

5. Cvent (melhor para gerenciamento de logística e eventos de associações de grande porte)

via Cvent Se a sua associação é grande em eventos, o Cvent é o vencedor absoluto. O que foi realmente interessante foi como ele gerencia todos os aspectos do ciclo de vida de um evento, desde formulários de registro personalizados até análises pós-evento.

Você pode fazer o check-in dos participantes para reuniões presenciais ou capturar automaticamente os participantes para reuniões virtuais. Esse software de gerenciamento de associações também permite sincronizar automaticamente novos leads e contatos existentes com sua plataforma de CRM.

Além disso, ele garante compatibilidade e consistência com base em sua pilha de tecnologia e Processo de CRM .

Melhores recursos do Cvent

Facilite reuniões entre participantes, patrocinadores, funcionários e expositores com agendamento de compromissos

Compartilhe dados de membros entre equipes por meio de uma lista abrangente de integrações de software de vendas e marketing

Colete feedback oportuno para impulsionar o sucesso geral dos negócios com um criador de pesquisas premium

Limitações do Cvent

A personalização de eventos exclusivos pode ser complexa devido às restrições do Cvent

Não há um sistema central para gerenciar ordens de serviço, o que é um desafio quando há vários usuários envolvidos

Preços do Cvent

Profissional: Preço personalizado

Preço personalizado Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Cvent

G2: 4,3/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,3/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,5/5 (950+ avaliações)

6. Naylor Association Solutions (melhor para atender a necessidades de comunicação abrangentes)

via Soluções da Associação Naylor Se a sua associação produz muito conteúdo (como revistas ou boletins de associados) e você deseja monitorar seu desempenho, o Naylor não decepcionará.

As Software de marketing de CRM sincroniza-se com seus boletins informativos, publicações e até mesmo programas de publicidade, revelando como seus membros interagem com seu conteúdo. O Naylor também se integra às principais ferramentas de marketing, como MailChimp, MonkeySurvey e Zoom.

Melhores recursos da Naylor Association Solutions

Gere receitas não onerosas de patrocinadores e anunciantes com promoções de atividades e gerenciamento de eventos

Posicione sua associação como líder de pensamento com a plataforma de blogs e a comunidade de usuários on-line do Naylor

Visualize e compreenda rapidamente os dados com relatórios dinâmicos pré-criados

Limitações das soluções para associações Naylor

Não há opção para mesclar registros duplicados, o que é um problema, dada a inevitabilidade de duplicatas em qualquer sistema

Os recursos de relatório e configuração organizacional restringem o gerenciamento de dados

Preços das soluções para associações da Naylor

Essential: Até 2.500 registros

Até 2.500 registros Go: Até 5.000 registros

Até 5.000 registros Pro: Até 15.000 registros

Até 15.000 registros Premier: Até 45.000 registros

Os preços começam em US$ 195/mês.

Naylor Association Solutions ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Salesforce (melhor para personalização completa com insights de dados profundos)

via Força de vendas Pense em vendas Estratégia de CRM e é difícil não pensar no Salesforce.

Mas você ficará surpreso ao saber que ele pode ser útil para as associações na construção de relacionamentos com os membros.

Seus painéis personalizados são inestimáveis. Você pode obter dados em tempo real sobre a atividade dos membros, a participação em eventos ou até mesmo a captação de recursos e exibi-los em um só lugar. Ele é adequado para associações com necessidades complexas de dados e grandes bases de associados.

Melhores recursos do Salesforce

Crie sistemas de gerenciamento personalizados para sua associação com recursos avançados, como relatórios de dados de constituintes e portais de constituintes

Use as interfaces de arrastar e soltar e os painéis do Salesforce para navegar no CRM com facilidade, mesmo que você não seja especialista em tecnologia

Personalize as mensagens para seus membros com modelos de e-mail e formulários de pesquisa com a sua marca

Limitações do Salesforce

Velocidades lentas e tempo de inatividade ocasional atrapalham as operações, especialmente ao lidar com grandes conjuntos de dados

A versão móvel não tem os principais recursos de gerenciamento de associação de back-end, dificultando atualizações e alterações rápidas em qualquer lugar

Preços do Salesforce

Enterprise: US$ 60/mês por usuário

US$ 60/mês por usuário Ilimitado: US$ 100/mês por usuário

US$ 100/mês por usuário Einstein 1 para Vendas: US$ 300/mês por usuário

US$ 300/mês por usuário Einstein 1 for Service: $300/mês por usuário

Salesforce ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 22.700 avaliações)

4,4/5 (mais de 22.700 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 18.500 avaliações)

iMIS® (melhor para priorização de dados em tempo real e visualizações unificadas de membros)

via iMIS o iMIS® é um sistema de gerenciamento de engajamento que oferece suporte ao gerenciamento de associações, sindicatos e membros.

Você pode criar uma visão unificada de cada membro, obtendo tudo, desde a participação em eventos até o histórico de doações. A pontuação de envolvimento integrada ajuda a identificar quais membros estão altamente envolvidos e quais correm o risco de perder a participação.

Acho que é o tipo de ferramenta que lhe oferece insights práticos em um piscar de olhos, sem complicações.

Melhores recursos do iMIS

Gerencie todas as tarefas financeiras e contábeis de sua associação diretamente pelo sistema

Crie experiências inesquecíveis para os associados usando opções flexíveis de preços, microsites e recursos móveis

Ofereça benefícios de L&D aos seus associados com credenciamento simplificado, licenciamento eCertificações de CRM Limitações do iMIS

Embora os dados sejam facilmente acessíveis, é necessário um redator de relatórios de terceiros para criar os relatórios formatados

Encontrar determinadas funções e executar tarefas pode ser um desafio no início

Preços do iMIS

iMIS® Professional: Preço personalizado

Preço personalizado iMIS® Enterprise: US$ 7.200/ano (para um mínimo de 3 usuários)

Avaliações e resenhas do iMIS

G2: 4,1/5 (mais de 180 avaliações)

4,1/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

9. Aptify (Melhor CRM escalável para associações com várias capítulos)

via Aptify Se sua associação estiver espalhada por diferentes regiões, você deve experimentar o Aptify. Ele tem todas as ferramentas, painéis e relatórios certos para ajudá-lo a executar suas operações complexas sem problemas

O gerenciamento flexível de cotas do Aptify é particularmente útil. Quer você esteja gerenciando associações em níveis, preços diferentes para capítulos ou estruturas complexas de taxas, o Aptify lida com isso com facilidade.

Melhores recursos do Aptify

Ofereça suporte à sua associação de membros, independentemente de sua localização, com recursos em vários idiomas, várias moedas e vários fusos horários

Personalize a marca de seus portais voltados para os membros, atualize e adicione módulos, sem precisar reconstruir o sistema principal

Aproveite a segurança, a escalabilidade e o desempenho nativos da nuvem, líderes do setor, fornecidos pelo Microsoft Azure

Limitações do Aptify

Oferece desempenho extremamente lento, com tarefas como execução de listas, sincronização de campanhas e geração de relatórios demorados

Congela com frequência, levando à perda de dados se o programa for encerrado

Preços do Aptify

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Aptify

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Personify ThreeSixty (melhor para rastreamento de engajamento de membros a longo prazo)

via Personificar ThreeSixty O Personify ThreeSixty potencializa sua associação com uma incrível CRM colaborativo solução. Fiquei impressionado ao ver como o sistema coleta dados de cada interação - uma inscrição em um evento, um download de conteúdo ou uma doação - e os vincula ao perfil do membro.

O Personify360 fornece os insights detalhados de que você precisa para entender seus membros.

Melhores recursos do Personify ThreeSixty

Acompanhe o progresso da campanha de arrecadação de fundos e os fundos coletados e contribuídos com facilidade

Gerencie transações, desembolsos, receita diferida, estornos e muito mais usando os padrões GAAP

Crie novos produtos de reunião simples e de preço zero e gerencie os inscritos nas reuniões

Limitações do Personify ThreeSixty

Exige o uso de controles de eBusiness que são confusos e irrelevantes para a gestão da associação

As mensagens de erro são frustrantes; as alterações devem ser revertidas manualmente antes de sair de uma página, o que pode retardar o fluxo de trabalho

Preços do Personify ThreeSixty

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Personify ThreeSixty

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 3,7/5 (25+ avaliações)

Conecte, dê suporte e amplie sua associação com um software de CRM robusto

O sucesso da sua associação depende das conexões que você constrói, não da tecnologia com a qual você luta.

O CRM certo deve ficar em segundo plano, fazendo seu trabalho silenciosamente para que você possa se concentrar no seu: engajar os membros e promover sua missão. Esperamos que as soluções de software que discutimos lhe mostrem como suas operações podem ser tranquilas.

É claro que o ClickUp leva o gerenciamento de associações a um novo patamar com seus amplos recursos e capacidades. Tudo o que você precisa - projetos, tarefas, modelos, IA e automação - está em um só lugar.

