15+ Modelos gratuitos de gerenciamento de projetos de noções

É segunda-feira de manhã e sua equipe está reunida em torno da mesa de reuniões, lutando para alinhar as prioridades da semana. Os prazos estão se aproximando, as tarefas estão se acumulando e a comunicação parece uma teia emaranhada. 91% dos profissionais de gerenciamento de projetos enfrentam desafios organizacionais semelhantes.

Seja coordenando um projeto de grande escala com várias partes interessadas ou gerenciando as prioridades das tarefas diárias, ter as ferramentas certas pode fazer toda a diferença. Com toneladas de ferramentas gratuitas modelos de gerenciamento de projetos o Notion oferece uma solução flexível e estruturada para o gerenciamento de projetos.

Vamos explorar como você pode usar os modelos do Notion para resolver seus desafios de gerenciamento de projetos e melhorar os resultados do projeto.

O que são os modelos de gerenciamento de projetos do Notion?

Os modelos de gerenciamento de projetos do Notion são estruturas predefinidas que ajudam a organizar o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos. Eles fornecem um layout estruturado para registrar tarefas, cronogramas, recursos e funções de equipe, facilitando a visualização do trabalho e a colaboração eficaz dos gerentes de projeto e das equipes.

Os modelos de gerenciamento de projetos no Notion oferecem formatos padronizados, economizando tempo e reduzindo erros. Eles permitem que você se concentre nas atividades críticas do projeto em vez de documentá-las do zero. Além disso, você pode personalizá-los para atender a diferentes tipos e metodologias de projeto, como Agile, Waterfall ou Kanban.

O que faz um bom modelo de gerenciamento de projetos Notion?

Um bom modelo de gerenciamento de projetos do Notion deve ser claro, personalizável, eficiente e fácil de usar. Veja o que procurar:

Clareza e organização: As tarefas, os prazos e as responsabilidades devem ser facilmente visíveis

As tarefas, os prazos e as responsabilidades devem ser facilmente visíveis Personalização: Deve se adaptar às diferentes necessidades do projeto e permitir ajustes à medida que o projeto evolui

Deve se adaptar às diferentes necessidades do projeto e permitir ajustes à medida que o projeto evolui Eficiência: Deve ajudar a economizar tempo automatizando ou simplificando o gerenciamento e o controle de tarefas

Deve ajudar a economizar tempo automatizando ou simplificando o gerenciamento e o controle de tarefas Facilidade de uso: O modelo deve ser intuitivo, exigindo o mínimo de treinamento para os membros da equipe navegarem

O modelo deve ser intuitivo, exigindo o mínimo de treinamento para os membros da equipe navegarem Recursos essenciais: Deve ter listas de tarefas, cronogramas e acompanhamento do progresso para uma execução perfeita do projeto

Deve ter listas de tarefas, cronogramas e acompanhamento do progresso para uma execução perfeita do projeto Facilidade de integração: A compatibilidade com outras ferramentas de colaboração pode melhorar o trabalho em equipe e a comunicação

15 Modelos gratuitos de gerenciamento de projetos Notion

Confira esta coleção de 15 modelos gratuitos de Noção de gerenciamento de projetos modelos para ajudar a facilitar seu trabalho. Seja qual for o seu metodologia de gerenciamento de projetos esses modelos foram criados para melhorar a forma como você organiza as tarefas e acompanha o progresso.

Cada modelo de gerenciamento de projeto do Notion abaixo tem um foco específico e é ideal para determinadas finalidades ou equipes. Continue lendo para saber mais.

1. Rastreador de problemas do Notion

via Noção O Notion Issue Tracker Template destina-se a equipes de desenvolvimento de software que desejam uma forma estruturada de gerenciar e resolver problemas de projetos.

Ele ajuda a rastrear bugs, solicitações de recursos e tarefas recorrentes, priorizar o backlog e organizar as tarefas em sprints. Ele também pode ser conectado a outras ferramentas, como GitHub, Figma, Slack e outras.

Ideal para: Acompanhamento de bugs por equipes de engenharia, gerentes de produto e equipes ágeis.

2. Modelo de roteiro do produto Notion

via Notion.so O Notion Product Roadmap Template é uma ferramenta abrangente projetada para ajudar as equipes a gerenciar todo o ciclo de vida do produto com eficiência. Ele permite que as equipes acompanhem as ideias de produtos, os principais recursos e o progresso do desenvolvimento, desde o conceito até o lançamento.

O modelo de roteiro de produto destina-se ao desenvolvimento de roteiros ágeis, registrando tudo, desde a estratégia de alto nível do produto até roteiros detalhados de recursos. Você pode usar esse modelo gratuito do Notion para visualizar seu plano de lançamento e mapa estratégico. Ele garante o alinhamento dos projetos de produtos e o mapeamento de metas entre as equipes.

Ideal para: Desenvolvimento de roteiro ágil

3. O modelo de CRM de vendas Notion

via Notion.so O Modelo de CRM de vendas da Notion é para empresas que precisam de um sistema simples e eficaz para gerenciar leads e relacionamentos com clientes.

Seu objetivo é ser uma alternativa leve ao software de CRM tradicional. Ele oferece uma interface limpa e personalizável para rastrear leads, organizar pipelines de vendas e documentar pontos de contato.

Ideal para: CRM para equipes de vendas, freelancers e proprietários de pequenas empresas

**Leia também Como criar um painel no Notion

4. O modelo de kit inicial de negócios do Notion

via Notion.so O Notion Business Starter Kit Template oferece uma solução abrangente para gerenciar operações comerciais de forma eficiente. Ele é perfeito para quem busca uma ferramenta completa para acompanhar metas, gerenciar clientes e aprimorar fluxos de trabalho internos.

Esse modelo é adequado para empresas que buscam os melhores sistemas de produtividade para aprimorar a colaboração da equipe, manter-se organizado e atingir metas estratégicas.

Ideal para: Gerenciamento de operações para empreendedores e fundadores de startups

5. O modelo de sala de dados de inicialização da Notion

via Notion.so O Notion Startup Data Room Template foi criado para fundadores de startups e empreendedores que estão se preparando para a captação de recursos e precisam de um espaço centralizado e organizado para armazenar documentos e dados comerciais importantes.

Ele oferece aos investidores em potencial uma visão clara e aprofundada das operações comerciais, finanças e planos estratégicos.

ideal para: Captação de recursos para startups

6. Modelo de planejador de mídia social Notion

via Notion.so O Notion Social Media Planner Template é para gerentes de mídia social e proprietários de pequenas empresas que precisam de um sistema organizado para planejar, programar e acompanhar projetos relacionados ao seu conteúdo de mídia social.

É perfeito para indivíduos ou equipes que desejam manter um cronograma consistente de publicações em várias plataformas, otimizar sua estratégia de mídia social e aprimorar sua presença on-line.

Ideal para: Gerenciamento de conteúdo de mídia social para pequenas empresas

7. O modelo de projetos e tarefas do Notion

via Notion.so O Notion Projects and Tasks Template é ideal para gerentes de projeto, líderes de equipe e equipes multifuncionais que precisam de um sistema flexível e abrangente para gerenciar projetos de qualquer escala.

Ele é adequado para equipes de vários setores, desde o desenvolvimento de software até o marketing. Ele permite que elas acompanhem projetos, tarefas e marcos em diferentes visualizações, como visualizações de linha do tempo, quadros Kanban ou calendários.

ideal para: Gerenciamento de projetos flexível e abrangente

8. O modelo de roteiro simples da Notion

via Notion.so O Notion Simple Roadmap Template oferece uma maneira direta de rastrear e organizar o trabalho do projeto. Ele é adequado para equipes que trabalham em ambientes Agile, permitindo que gerenciem projetos por épicos, sprints, tarefas e bugs.

Esse modelo é perfeito para gerentes de produto, equipes de engenharia e líderes de projeto que precisam de várias visualizações do banco de dados do projeto, como acompanhamento por status, engenheiro ou gerente de produto.

Ideal para: Gerenciamento de projetos simples

9. O modelo de pesquisa de usuário Notion

via Notion.so Pesquisadores de experiência do usuário, gerentes de produto e equipes de design que precisam de uma maneira organizada de programar, acompanhar e gerenciar suas atividades de pesquisa do usuário podem aproveitar o Notion User Research Template.

Ele é perfeito para equipes que realizam entrevistas, pesquisas ou testes de usabilidade. Ele permite monitorar o progresso das tarefas de pesquisa, registrar as descobertas e manter uma visão geral clara do status da pesquisa.

Ideal para: Pesquisa de UX

Dica profissional: Você pode utilizar Formas de Noção para obter feedback dos usuários sobre os recursos que eles consideram mais úteis ou sobre os recursos adicionais que gostariam de ver.

10. Modelo de reuniões de planejamento do Notion Sprint

via Notion.so O Modelo de Reuniões de Planejamento de Sprint do Notion é adequado para equipes que desejam aprimorar seu processo de planejamento de sprint, gerando facilmente entradas de reuniões, revisando sprints anteriores e planejando os próximos.

É ideal para equipes ágeis, Scrum Masters e gerentes de projeto que precisam de uma ferramenta estruturada e eficiente para planejar e organizar suas reuniões de sprint.

Ideal para: Planejamento de reuniões de Sprint

11. Modelo de lista de verificação de lançamento de produto Notion

via Notion.so O Modelo de lista de verificação de lançamento de produto Notion oferece uma maneira interativa e dinâmica de gerenciar tarefas relacionadas ao lançamento, atribuir responsabilidades, definir prazos e enviar lembretes. Por isso, ele é indispensável para gerentes de produtos, equipes de marketing e startups que se preparam para lançamentos de produtos de alto risco.

Esse modelo é perfeito para criar responsabilidade, promover a colaboração e manter a transparência durante todo o lançamento do produto.

ideal para: Preparação de lançamento de produtos para equipes de marketing e startups

12. Modelo de calendário de conteúdo do Notion

via Notion.so Os criadores de conteúdo, as equipes de marketing e os gerentes editoriais não precisam procurar mais do que o Notion Content Calendar Template para planejar a cadência de suas postagens nas plataformas de mídia. Ele é perfeito para quem precisa de um sistema colaborativo para planejar, organizar e acompanhar sua estratégia de conteúdo.

Esse modelo é perfeito para aqueles que desejam manter um cronograma de publicação coeso, acompanhar os resultados e garantir o alinhamento com o roteiro de conteúdo.

Ideal para: Criação de conteúdo e acompanhamento de publicações

13. Modelo de ativos de marca do The Notion

via Notion.so Voltado para equipes de marketing, gerentes de marca e designers, o Notion Brand Assets Template oferece um sistema centralizado para organizar e gerenciar ativos de marca. Ele se destina a equipes que desejam controlar arquivos essenciais, como logotipos, imagens, fontes e outros materiais de marca.

Esse modelo é perfeito para aqueles que precisam de uma maneira fácil de marcar e categorizar os ativos por tipo de arquivo ou aplicativo. Ele garante que os membros da equipe possam acessar e utilizar rapidamente os ativos certos para campanhas de marketing, projetos de design ou esforços de consistência da marca.

Ideal para: Gerenciamento de ativos de marca

14. Modelo de sprint de design do Notion

via Notion.so O Notion Design Sprint Template é destinado a equipes de design, designers de UX/UI e gerentes de produto que precisam de um sistema estruturado para gerenciar e iterar projetos de design.

Ele é adequado para equipes que trabalham em sprints criativos, permitindo que acompanhem o progresso, incorporem o feedback do usuário e movam os projetos da concepção à conclusão com eficiência.

Ideal para: Gerenciamento de projetos de design

15. Modelo de calendário de mídia social The Notion

via Notion.so O Modelo de calendário de mídia social da Notion é voltado para gerentes de mídia social, criadores de conteúdo e equipes de marketing que precisam de uma ferramenta colaborativa para redigir, planejar e organizar publicações de mídia social.

Esse modelo é perfeito para gerenciar a estratégia de mídia social. Ele ajuda a garantir programações de postagem consistentes e fácil coordenação entre campanhas.

Ideal para: Gerenciamento de estratégia de mídia social

Esses modelos são o ponto de partida perfeito para lidar com vários tipos de projetos em todas as funções. Mas eles são suficientemente abrangentes? Ou há opções melhores disponíveis? Vamos descobrir!

Limitações do Notion Project Management

Embora o Notion seja uma ferramenta poderosa para o gerenciamento de projetos, ele tem suas limitações. Como qualquer plataforma, ele tem áreas em que pode ser insuficiente para alguns usuários. Aqui estão algumas limitações fundamentais que você deve ter em mente ao explorar o Notion para suas necessidades de gerenciamento de projetos:

Curva de aprendizado acentuada : A flexibilidade do Notion pode ser esmagadora para novos usuários. Em comparação com ferramentas de gerenciamento de projetos mais tradicionais, o Notion pode ter uma curva de aprendizado mais acentuada, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com sua abordagem baseada em banco de dados

: A flexibilidade do Notion pode ser esmagadora para novos usuários. Em comparação com ferramentas de gerenciamento de projetos mais tradicionais, o Notion pode ter uma curva de aprendizado mais acentuada, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com sua abordagem baseada em banco de dados Recursos off-line limitados: Embora o Notion ofereça alguns recursos off-line, eles são limitados em comparação com os recursos totalmente off-linesoftware de gerenciamento de projetos. Por ser uma ferramenta baseada na nuvem, o Notion depende de uma conexão estável com a Internet para ter uma funcionalidade ideal

Embora o Notion ofereça alguns recursos off-line, eles são limitados em comparação com os recursos totalmente off-linesoftware de gerenciamento de projetos. Por ser uma ferramenta baseada na nuvem, o Notion depende de uma conexão estável com a Internet para ter uma funcionalidade ideal Sem controle de tempo nativo: Ao contrário de algumas ferramentas de gerenciamento de projetos, o Notion não possui recursos nativos de controle de tempo, o que pode ser uma desvantagem para equipes que precisam monitorar de perto as horas trabalhadas em cada projeto

Ao contrário de algumas ferramentas de gerenciamento de projetos, o Notion não possui recursos nativos de controle de tempo, o que pode ser uma desvantagem para equipes que precisam monitorar de perto as horas trabalhadas em cada projeto Recursos limitados: O Notion oferece uma base sólida para o gerenciamento de projetos, com ferramentas comoGráficos de Ganttmas carece de alguns recursos especializados encontrados em ferramentas dedicadas de gerenciamento de projetos, como controle detalhado de tempo para faturamento

O Notion oferece uma base sólida para o gerenciamento de projetos, com ferramentas comoGráficos de Ganttmas carece de alguns recursos especializados encontrados em ferramentas dedicadas de gerenciamento de projetos, como controle detalhado de tempo para faturamento Problemas de desempenho com projetos grandes: O Notion pode se tornar lento e difícil de gerenciar com grandes quantidades de dados. Ele pode apresentar atrasos quando vários usuários estão editando grandes bancos de dados simultaneamente, o que o torna menos ideal para gerenciar projetos que envolvam conjuntos de dados extensos ou alta atividade de usuários

Modelos alternativos do Notion

Se você estiver procurando por um Notion alternativa que atenda aos desafios acima, não procure mais do que ClickUp . Como um poderoso software de gerenciamento de projetos, o ClickUp oferece muitos recursos que podem ajudar a melhorar seus fluxos de trabalho, a colaboração em equipe e a produtividade.

Ao contrário do Notion, o ClickUp tem ferramentas integradas de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt, controle de tempo e recursos abrangentes de geração de relatórios que atendem a várias metodologias de projeto, de Agile a Waterfall.

Aqui estão alguns dos modelos mais adorados do ClickUp que você pode usar para o gerenciamento de projetos:

1. O modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

Use o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp para garantir a conclusão bem-sucedida do projeto

O modelo Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp foi criado para ajudar a gerenciar projetos complexos. Esse modelo oferece as ferramentas para planejar, organizar e executar cada tarefa com eficiência.

Esse modelo permite que você:

Criar listas de tarefas detalhadas, atribuir funções e acompanhar cronogramas com gráficos de Gantt, calendários ou listas

Atualizar os status das tarefas, definir prioridades e visualizar o progresso em tempo real, garantindo que todos os membros da equipe conheçam suas responsabilidades e prazos

Integre-se perfeitamente com outras ferramentas. Você pode controlar o tempo, gerenciar orçamentos e comunicar atualizações sem sair da plataforma ClickUp

ideal para: Equipes de todos os tamanhos que buscam uma solução abrangente e fácil de usar para gerenciar seus projetos.

2. O modelo de portfólio de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha uma visão de alto nível de todos os projetos em andamento usando o modelo de portfólio de gerenciamento de projetos do ClickUp

Ao fazer malabarismos com vários projetos ao mesmo tempo, manter tudo organizado pode parecer uma tarefa árdua. O Modelo de portfólio de gerenciamento de projetos ClickUp é sua solução para gerenciar sem esforço uma grande variedade de projetos.

Com esse modelo, você pode:

Agrupar e monitorar projetos individuais, acompanhando o progresso, os prazos e os recursos em um local central

Tomar decisões baseadas em dados com vários Visualizações personalizadas no ClickUp como Lista, Tabela e Linha do Tempo, que o ajudam a visualizar seu portfólio da maneira que você precisa

Acompanhe a integridade, a prioridade e o orçamento do projeto e identifique riscos ou gargalos mais facilmente com o Campos personalizados do ClickUp Ideal para: Iniciativas internas e projetos de clientes para manter o controle total e ficar por dentro de cada parte móvel.

3. O modelo de relatório de gerenciamento de projeto ClickUp

Mantenha todas as partes interessadas informadas sobre os últimos desenvolvimentos do projeto com o modelo de relatório de gerenciamento de projeto ClickUp

O relatório Modelo de relatório de gerenciamento de projeto ClickUp ajuda as equipes a capturar informações essenciais do projeto, como aprovações dos participantes, visões gerais do projeto, entregas, principais marcos, métricas de sucesso e escopo.

Ao usar esse modelo, as equipes podem garantir que todos os aspectos críticos de um projeto sejam documentados e facilmente acessíveis, facilitando uma melhor comunicação e colaboração entre os membros da equipe e os participantes.

Ideal para: Equipes que estão apenas começando com o gerenciamento formal de projetos

4. O modelo de manual de gerenciamento de projetos do ClickUp

Simplifique seu processo de projeto e garanta a consistência entre os projetos com o ClickUp Project Management Playbook Template

O modelo Modelo de manual de gerenciamento de projetos do ClickUp é essencial para os gerentes de projeto que lidam com projetos complexos e de várias fases.

Você pode organizar tarefas, cronogramas e metas, mantendo todos os envolvidos na mesma página. Com recursos de acompanhamento em tempo real, esse modelo facilita o monitoramento do progresso e garante a consistência em todos os projetos.

Os status personalizados, como Bloqueado, Revisão interna, A fazer, Concluído e Em andamento, permitem que você acompanhe os estágios do projeto, enquanto os campos personalizados, como Orçamento, Entregável e Equipe de entrega, garantem que os principais detalhes estejam prontamente acessíveis.

ideal para: Alinhar o andamento de seus projetos às operações tradicionais de sua empresa.

5. O modelo de plano de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp

Use o modelo de plano de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp para dividir projetos complexos em partes gerenciáveis

Pense no Modelo de plano de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp o modelo de plano de tarefas do ClickUp é o roteiro do seu projeto, desenvolvido para orientar sua equipe com eficiência do início ao fim. Seja gerenciando cronogramas, delegando trabalho ou supervisionando todo o fluxo de trabalho do projeto, esse modelo é a solução ideal para entregar projetos dentro do prazo e do orçamento.

Você pode organizar suas tarefas em uma visualização de lista para atualizações rápidas, em uma visualização de quadro para gerenciamento no estilo Kanban ou em uma visualização de calendário para manter os prazos sob controle.

Os campos personalizados permitem que você priorize o trabalho, estime o esforço e acompanhe as dependências entre as tarefas. Você também pode aprimorar o acompanhamento de projetos com reações a comentários e tarefas atribuídas. Também é possível gerenciar vários projetos com responsáveis, rastreamento de tags e outros recursos de monitoramento.

ideal para: Equipes que desejam transformar objetivos de alto nível em itens de trabalho acionáveis e rastreáveis.

6. O modelo de estrutura de gerenciamento de projetos ClickUp

Use o modelo de estrutura de gerenciamento de projetos do ClickUp para simplificar as tarefas criando subcategorias

O modelo Modelo de estrutura de gerenciamento de projetos ClickUp é perfeito para equipes que desejam organizar e monitorar tarefas com facilidade.

Veja a seguir alguns recursos de destaque desse modelo:

É dividido em seções como Definição do projeto, Cronograma, Custo, Risco, Logística e Gerenciamento

Cada seção divide as tarefas em etapas menores e acionáveis. Você também pode atribuir tarefas, prioridades e responsabilidades usando notas adesivas com código de cores, o que facilita o acompanhamento do progresso

O quadro é personalizável para atender às necessidades da sua equipe. Ele permite que você acompanhe facilmente as tarefas, os prazos e os custos, mantendo todos alinhados com o que precisa ser feito

Ideal para: Equipes que precisam de uma diretriz robusta para criar e iniciar um novo projeto.

7. O modelo de revisão do gerenciamento de projetos do ClickUp

Obtenha um resumo geral e uma revisão de seu projeto com o modelo de revisão de gerenciamento de projetos do ClickUp

O modelo Modelo de revisão do gerenciamento de projetos do ClickUp fornece um layout claro para analisar o progresso do projeto, documentar o feedback e listar os itens de ação para melhorar os resultados futuros.

Veja por que esse modelo é útil:

Ele inclui seções para o título do projeto, o local e o cronograma, além de espaço para adicionar o logotipo da empresa para personalizar os documentos

A seção Detalhes da revisão do projeto apresenta uma tabela para rastrear informações cruciais, como o cliente, o gerente de projeto e as datas das reuniões. Ela também inclui espaço para o nome do facilitador da revisão, mantendo tudo organizado

A seção Visão geral do projeto resume as metas, o histórico e os custos do projeto. Isso mantém todos informados sobre o progresso do projeto, facilitando a colaboração

Um painel de navegação útil à direita lista seções como Desempenho do projeto, Revisão e Itens de ação

ideal para: Facilitar revisões detalhadas do projeto

8. O modelo de abordagem de gerenciamento de projetos do ClickUp

Use o modelo de abordagem de gerenciamento de projetos do ClickUp para manter um cronograma fácil e facilitar o gerenciamento de projetos

O modelo Modelo de abordagem de gerenciamento de projetos ClickUp foi criado para orientá-lo desde os estágios iniciais do planejamento de um projeto até sua execução final. Ele fornece um roteiro intuitivo para alinhar as tarefas e os objetivos de seu projeto com as metas de sua organização. Esse modelo oferece a estrutura necessária para garantir o sucesso, seja no lançamento de uma nova iniciativa, no desenvolvimento de um software ou na coordenação de um evento.

Com esse modelo, você pode:

Delinear rapidamente os marcos do projeto, atribuir tarefas aos membros da equipe e monitorar o progresso em tempo real

Os campos e status personalizáveis permitem categorizar tarefas, rastrear dependências e definir prazos, tudo em um local centralizado

O uso do modelo de abordagem de gerenciamento de projetos do ClickUp pode ajudá-lo a gerenciar seus projetos com eficiência, economizar tempo e garantir a responsabilidade de toda a sua equipe.

ideal para: Planejar projetos de todos os tamanhos e em todos os níveis

9. O modelo de requisitos de gerenciamento de projetos do ClickUp

Use o modelo de requisitos de gerenciamento de projetos do ClickUp para ajudar as equipes a acompanhar as necessidades do projeto

O modelo Modelo de requisitos de gerenciamento de projetos do ClickUp foi criado para ajudar as equipes a reunir e acompanhar as necessidades essenciais do projeto. Seja no lançamento de um produto, no desenvolvimento de um software ou na execução de uma campanha de marketing, esse modelo fornece uma estrutura clara para documentar todos os requisitos do projeto.

O modelo garante que nenhum detalhe seja esquecido. Você pode:

Delinear especificações técnicas para capturar as necessidades das partes interessadas

Coletar e categorizar os requisitos do projeto, atribuir a propriedade e acompanhar seu progresso

Usar ferramentas visuais como listas, painéis e linhas do tempo para monitorar o status dos requisitos, gerenciar dependências e garantir o alinhamento da equipe

ideal para: Registrar com precisão o escopo e os requisitos do projeto para um melhor planejamento

10. O modelo de planilha de gerenciamento de projetos ClickUp

Use o modelo de planilha de gerenciamento de projetos do ClickUp para organizar melhor as tarefas em diferentes fases

O modelo Modelo de planilha de gerenciamento de projetos ClickUp é ideal para aqueles que preferem uma abordagem mais tradicional para o gerenciamento de projetos. Ele oferece um layout familiar que facilita o gerenciamento de tarefas, cronogramas, recursos e orçamentos, tudo em um só lugar.

Seja para lidar com um único projeto ou com várias iniciativas, o modelo ajuda a manter a clareza e a organização em todas as etapas.

Cada fase é claramente identificada com tarefas e projetos concluídos ou em andamento, mantendo as coisas estruturadas

Ele combina perfeitamente a simplicidade das planilhas eletrônicas com as ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos que o ClickUp oferece

O modelo também permite que você agrupe tarefas por fases do projeto, facilitando a concentração em partes específicas do projeto a qualquer momento

ideal para: Gerenciamento de projetos flexível e baseado em planilhas

Os modelos do ClickUp fornecem uma solução mais dinâmica, automatizada e orientada por dados para o gerenciamento de projetos, tornando-os mais adequados para equipes que buscam eficiência e escalabilidade do que a abordagem mais básica e manual do Notion.

Eles integram comentários encadeados, anexos de arquivos e discussões dentro da tarefa, proporcionando às equipes um espaço colaborativo dentro de cada tarefa. Isso garante que toda a comunicação, os documentos e as atualizações sejam armazenados em um único local, fornecendo contexto para cada fase do projeto - sem a necessidade de trocar de plataforma.

Antes de usar o ClickUp, eu estava lutando para encontrar uma plataforma que pudesse acompanhar o crescimento da minha equipe. Experimentei o Hive App, o Notion, o Asana, o Basecamp e o Wrike, mas nenhum deles era tão fácil de usar E bonito de se ver

Olivia Wheeler, CEO, Acton Circle

Otimize seu fluxo de trabalho com os modelos ClickUp

O uso de um modelo eficaz de gerenciamento de projetos pode simplificar substancialmente seus fluxos de trabalho. Embora os mais de 15 modelos gratuitos de gerenciamento de projetos do Notion descritos anteriormente ofereçam flexibilidade e personalização para a organização do seu projeto, eles podem não ter tudo o que você precisa.

O Notion é excelente por sua simplicidade e versatilidade, fornecendo recursos essenciais como gerenciamento de tarefas e acompanhamento do progresso. No entanto, se você estiver pronto para eliminar a dor de cabeça do gerenciamento de projetos, o ClickUp é a sua melhor aposta.

Por que esperar? Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo!