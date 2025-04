6 modelos gratuitos de linha do tempo em Excel para visualizar os marcos do projeto

Quando todos na sua equipe podem ver exatamente o que deve ser feito e quando, as coisas são feitas mais rapidamente e com menos dores de cabeça.

O Microsoft Excel oferece modelos gratuitos de linha do tempo de projetos que o ajudam a visualizar os marcos do projeto com marcadores de progresso, status de tarefas personalizadas e muito mais. Com maior visibilidade dos objetivos, prazos e quaisquer desafios que possam surgir, você pode criar um roteiro para orientar sua equipe rumo ao sucesso.

Nesta postagem do blog, falaremos sobre alguns dos melhores modelos gratuitos de linha do tempo do Excel e daremos um bônus Alternativa ao Excel para criar cronogramas de projeto ainda melhores.

Então, sem mais delongas, vamos começar.

O que faz um bom modelo de linha do tempo de projeto em Excel?

Um bom modelo de linha do tempo do Excel é uma ferramenta simples, porém flexível, que ajuda a mapear todo o plano do projeto em uma linha do tempo visual. Eles centralizam o gerenciamento de tarefas e recursos para manter as partes interessadas alinhadas, identificar gargalos logo no início por meio do mapeamento de dependências e manter o projeto no caminho certo do início ao fim.

Para garantir que um modelo de linha do tempo de projeto simplifique de forma eficiente seus processos e fluxos de trabalho, procure os seguintes recursos:

Fácil de usar : Escolha um modelo Excel de cronograma simples e claro, para que você e sua equipe possam ver facilmente todo o projeto de uma só vez

: Escolha um modelo Excel de cronograma simples e claro, para que você e sua equipe possam ver facilmente todo o projeto de uma só vez Colaboração em tempo real : Escolha um modelo de linha do tempo que mantenha todos na mesma página em relação a metas e prazos com colaboração em tempo real

: Escolha um modelo de linha do tempo que mantenha todos na mesma página em relação a metas e prazos com colaboração em tempo real Barras de progresso visuais: Escolha um modelo de cronograma de projeto com barras de progresso para acompanhar o andamento de cada tarefa

Escolha um modelo de cronograma de projeto com barras de progresso para acompanhar o andamento de cada tarefa Personalização: Escolha um modelo em que você possa ajustar o layout, as cores e os blocos paracriar uma linha do tempo do projeto que se adapte perfeitamente às necessidades da sua equipe

Escolha um modelo em que você possa ajustar o layout, as cores e os blocos paracriar uma linha do tempo do projeto que se adapte perfeitamente às necessidades da sua equipe Automação: Escolha uma linha do tempo que atualize automaticamente os dados do projeto para que sua equipe sempre tenha as informações mais recentes

dica profissional: Use software de linha do tempo do projeto para um melhor gerenciamento de tempo, recursos, carga de trabalho e riscos. Eles também podem facilitar a geração de relatórios em tempo real com painéis de controle personalizados.

6 Modelos gratuitos de linha do tempo do Excel

1. Modelo básico de linha do tempo por Template.net

via Template.net Se você é um gerente de projetos, provavelmente está procurando uma maneira simples de monitorar suas tarefas. O Modelo de linha do tempo básica da Template.net faz exatamente isso, mantendo tudo organizado sem complicações.

Seu design fácil de usar permite adicionar tarefas, definir prazos, atribuir proprietários de tarefas e acompanhar marcos importantes sem problemas.

Os principais recursos incluem:

Campos personalizáveis : Ajuste os cronogramas do projeto para se adequarem ao seu projeto

: Ajuste os cronogramas do projeto para se adequarem ao seu projeto Estrutura adaptável : Modifique as seções para atender às necessidades exclusivas do projeto

: Modifique as seções para atender às necessidades exclusivas do projeto Visualização clara de dados: Use gráficos e quadros para ter uma visão geral rápida do progresso

Com este modelo, tudo é apresentado de forma clara para que você possa ver facilmente o progresso do seu projeto e melhorar o gerenciamento do tempo do projeto .

Ideal para: Proprietários de pequenas empresas que desejam ver atualizações de projetos e visões gerais financeiras em um só lugar.

2. Modelo de linha do tempo trimestral da Template.net

via Template.net Como gerente, o planejamento trimestral pode ser um dos principais itens da sua lista de tarefas. Com o Modelo de linha do tempo trimestral da Template.net com um cronograma trimestral, a organização de metas, tarefas e projetos para cada trimestre se torna fácil

Divida o cronograma do seu projeto em quatro trimestres (Q1, Q2, Q3, Q4), ajudando-o a atribuir tarefas, acompanhar marcos importantes, eventos-chave e monitorar o progresso.

Dessa forma, você identificará quaisquer possíveis atrasos com antecedência e resolverá desafios comuns de gerenciamento de tempo no cronograma de seu projeto.

Ideal para: Projetos em que os participantes desejam ter visibilidade de um detalhamento trimestral das metas, tarefas e principais marcos.

3. Modelo de gráfico de Gantt da linha do tempo da proposta de pesquisa por Template.net

via Template.net Se você tiver um projeto de pesquisa em mãos, o Modelo de gráfico de Gantt da linha do tempo da proposta de pesquisa por Template.net é perfeito para manter tudo organizado, independentemente da complexidade.

Este modelo simples de cronograma de projeto ajuda a gerenciar cada etapa - desde a organização de tarefas e definição de cronogramas até o acompanhamento do progresso e alocação de recursos.

Além disso, ele oferece a clareza de que você precisa para se manter no caminho certo e atingir com confiança todos os marcos do seu plano de projeto.

Ideal para: Projetos de pesquisa em que os marcos e prazos precisam ser monitorados em ordem cronológica

4. Modelo de linha do tempo da tarefa por Template.net

via Template.net Se você tem vários projetos em mãos e continua perdendo o controle do progresso, o Modelo de linha do tempo de tarefas por Template.net pode resolver tudo organizando as tarefas em ordem cronológica e mantendo os prazos sob controle.

Com recursos como agendamento de tarefas, acompanhamento do progresso e fácil colaboração, você pode atribuir tarefas rapidamente, adicionar notas e manter todos na mesma página.

Esse modelo de linha do tempo do projeto monitora os nomes das tarefas, as datas de início e término, os marcos e o progresso. É uma maneira inteligente de manter o cronograma de seu projeto no ponto certo e permanecer produtivo.

Ideal para: Gerenciar tarefas diárias de equipes pequenas e facilitar a colaboração entre os membros da equipe.

5. Modelo de cronograma de projeto de quatro semanas da Microsoft

via Microsoft Se você estiver gerenciando um projeto complexo e tiver apenas um mês para concluí-lo, o Modelo de cronograma de projeto de quatro semanas da Microsoft é a maneira perfeita de organizar as tarefas ao longo de quatro semanas.

Adicione tarefas, defina prazos, atribua membros da equipe e acompanhe o progresso em um layout simples e claro com este modelo de cronograma de projeto. Esse modelo torna muito fácil para todos acompanhar e gerenciar prazos semanais.

Ideal para: Gerentes de projeto que supervisionam projetos complexos com sprints mensais.

6. Modelo de gráfico de Gantt do rastreador de datas da Microsoft

via Microsoft Se quiser criar um gráfico de Gantt no Excel rapidamente para visualizar o andamento do projeto por datas, você encontrará este Modelo de gráfico de Gantt do Date Tracker da Microsoft útil.

Basta inserir dados como atividades, datas de início e término, marcos e o modelo de linha do tempo do projeto atualiza automaticamente os status à medida que as tarefas são concluídas

Ajuste o formato para personalizar facilmente a aparência da linha do tempo do seu projeto, tornando tudo claro e fácil de visualizar.

Ideal para: Equipes grandes que procuram uma ferramenta simples para manter todos alinhados quanto ao andamento das tarefas.

#

Limitações do uso do Excel para modelos de linha do tempo

Inicialmente, os modelos de cronograma de projeto do Microsoft Excel parecem ser uma boa opção para cronogramas de projeto, mas podem ser insuficientes quando se trata de gerenciar projetos complexos com equipes multifuncionais. Veja por quê:

Personalização limitada : Os modelos de linha do tempo de projetos do Excel não são muito flexíveis, portanto, criar algo interativo ou divertido pode ser complicado

: Os modelos de linha do tempo de projetos do Excel não são muito flexíveis, portanto, criar algo interativo ou divertido pode ser complicado Sem automação : Não há atualizações automáticas, lembretes ou acompanhamento automático do progresso. Você gastará mais tempo fazendo as coisas manualmente

: Não há atualizações automáticas, lembretes ou acompanhamento automático do progresso. Você gastará mais tempo fazendo as coisas manualmente Sem colaboração em tempo real : Como não é possível colaborar com sua equipe em tempo real com um modelo do Excel, a coordenação da equipe pode ser difícil

: Como não é possível colaborar com sua equipe em tempo real com um modelo do Excel, a coordenação da equipe pode ser difícil Sem integração : O Excel não se integra a outras ferramentas de gerenciamento de projetos, o que dificulta a manutenção da integridade dos dados

: O Excel não se integra a outras ferramentas de gerenciamento de projetos, o que dificulta a manutenção da integridade dos dados Segurança limitada: Recursos avançados de segurança, como controles de acesso e criptografia, não fazem parte do acordo, portanto, seus dados confidenciais não estão tão seguros quanto deveriam estar

Dica profissional: Não encontrou um que atenda às suas necessidades? Saiba como criar o seu próprio linha do tempo do projeto no Excel com nosso guia detalhado.

Modelos alternativos de cronograma do Excel

Embora os modelos de linha do tempo do Excel sejam gratuitos e fáceis de usar, eles não possuem recursos sólidos de colaboração e gerenciamento de tarefas. ClickUp por outro lado, é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos que ajuda a criar cronogramas detalhados de projetos. Seus modelos personalizáveis de cronograma de projeto são sincronizados com seu fluxo de trabalho, reduzindo o trabalho manual e permitindo um fluxo de dados contínuo entre os sistemas.

1. Modelo de quadro branco da linha do tempo do projeto ClickUp

Modelo de quadro branco da linha do tempo do projeto do ClickUp

Com o Modelo de quadro branco da linha do tempo do projeto ClickUp com o ClickUp, você pode mapear todo o seu projeto em um quadro branco digital. Use-o para colaborar com sua equipe, fazer brainstorming de ideias, atribuir tarefas, definir prazos, acompanhar marcos e muito mais.

O modelo oferece uma visão geral do seu projeto, ajudando-o a identificar gargalos e a compartilhar atualizações com sua equipe sem esforço.

Combine esse modelo com Documentos do ClickUp para desenhar o escopo do projeto, definir metas claras de cronograma e documentar os pontos de discussão de sua sessão de brainstorming. Seus recursos de documentação centralizada permitem que você colabore na definição de objetivos, tarefas e marcos que precisam ser incluídos.

Você também pode criar páginas aninhadas para fases específicas do projeto para facilitar a organização. Além disso, marque as páginas como wikis verificadas para disponibilizar prontamente as informações corretas.

Ideal para: Gerentes de projeto que desejam uma linha do tempo clara e simples para manter todos na mesma página e garantir que os projetos sejam executados sem problemas.

2. Modelo de linha do tempo do projeto ClickUp Gantt

Modelo de linha do tempo de Gantt do ClickUp

Procurando um modelo de linha do tempo de projeto para manter o controle das tarefas diárias da empresa?

Conheça o modelo Modelo de linha do tempo do projeto ClickUp Gantt ! Esse modelo lida até com os projetos mais complicados com status personalizados como Bloqueado, Concluído, Em andamento, Em revisão e Para fazer.

A melhor parte? O timeline se atualiza automaticamente à medida que você conclui as tarefas, fornecendo imagens claras com barras codificadas por cores e tags de prioridade.

O acompanhamento diário dos prazos é fácil com cinco visualizações diferentes: Mensal, Anual, Resumo e Guia de Introdução.

Para maior organização, use o Visualização do quadro no ClickUp . Crie subgrupos (ou swimlanes) para organizar as tarefas por responsável, prioridade ou tipo de trabalho. Isso ajuda você a ver tudo com mais clareza e a gerenciar melhor as tarefas.

Ideal para: Gerentes de projeto que desejam monitorar as operações comerciais diariamente usando um gráfico de Gantt.

Bônus: Gráfico de Gantt vs. Linha do tempo: O que são e como usá-los?

3. Modelo de linha do tempo do projeto de marketing do ClickUp

Modelo de linha do tempo do projeto ClickUp Marketing

Você precisa das ferramentas e dos sistemas certos para dar vida ao seu plano de marketing.

Quer esteja criando conteúdo, lançando um produto ou gerenciando campanhas, a Modelo de linha do tempo do projeto de marketing do ClickUp organiza suas tarefas de marketing e permite que você acompanhe o progresso da sua equipe.

Além disso, as tarefas podem ser categorizadas em status como Descontinuado, Avaliação, Execução, Não Iniciado e Planejamento

E não para por aí: rastreamento de tempo, tags e avisos de dependência estão incluídos para ajudar a sua equipe a se manter alinhada e atingir suas metas de marketing sem problemas.

Com Metas do ClickUp no ClickUp, você pode definir metas realistas e mensuráveis, como

Aumentar o envolvimento nos canais de mídia social

Gerar tráfego orgânico para seu website

Reduzir a taxa de rotatividade ao proporcionar uma melhor experiência ao cliente

Configure sua linha do tempo, acompanhe o progresso e veja suas metas ganharem vida à medida que você atinge cada marco.

Ideal para: Gerentes de marketing que desejam planejar, programar e visualizar todo o plano de marketing do início ao fim.

4. Modelo de linha do tempo preenchível do ClickUp

Modelo de linha do tempo preenchível do ClickUp

Quando você precisa organizar rapidamente os cronogramas de seus projetos, o Modelo de linha do tempo preenchível do ClickUp é um salva-vidas. Ele vem com um cronograma de projeto pré-construído para ser preenchido, de modo que você possa ver o cronograma do projeto do início ao fim e planejar facilmente eventos e prazos importantes.

Adicione ou remova tarefas com facilidade, compartilhe cronogramas para obter feedback e acompanhe o orçamento e os marcos sem esforço.

Veja a seguir o que o modelo permite que você faça:

Acompanhar o Custo Real para ver o que foi gasto até o momento

para ver o que foi gasto até o momento Acompanhar seu Orçamento Alocado para não ultrapassar o valor

para não ultrapassar o valor Atribuir dias alocados específicos a tarefas para manter o controle

específicos a tarefas para manter o controle Use os Dias (fórmula sugerida) para calcular quanto tempo as tarefas devem levar

para calcular quanto tempo as tarefas devem levar Identifique a Fase do Projeto em que você se encontra para manter todos na mesma página

em que você se encontra para manter todos na mesma página Marque facilmente a Conclusão da tarefa para que você saiba exatamente o que foi feito e o que falta fazer

Ideal para: Gerentes de projeto que procuram modelos estruturados de cronogramas em branco para visualizar rapidamente cronogramas complexos e começar imediatamente.

5. Modelo de quadro branco da linha do tempo do ClickUp

Modelo de quadro branco da linha do tempo do ClickUp

Quem não gosta de um quadro branco divertido e interativo?

Personalize o Modelo de quadro branco da linha do tempo do ClickUp com tarefas, durações, dependências e muito mais.

Use a linha do tempo horizontal para as etapas ou estágios e o eixo vertical para o cronograma do projeto. Altere as cores dos blocos ou adicione notas adesivas para destacar marcos importantes, prazos ou atividades-chave.

Melhor ainda, os quadros brancos ajudam as equipes a se libertarem dos processos tradicionais baseados em documentos, visualizando o ciclo de vida do projeto.

Você pode facilmente combinar esse modelo com técnicas de representação visual, como mapeamento mental, brainwriting ou mapeamento de bolhas, permitindo que as equipes pensem fora da caixa. É a maneira perfeita de planejar o cronograma do seu projeto e, ao mesmo tempo, estimular a criatividade e a colaboração.

Ideal para: Gerentes de projeto que desejam criar cronogramas de maneira fácil, divertida e visualmente atraente.

6. Modelo de linha do tempo do projeto criativo ClickUp

Modelo de linha do tempo do projeto criativo ClickUp

Como gerente de projetos, você sabe como os projetos criativos podem ser difíceis. É por isso que o Modelo de linha do tempo de projeto criativo do ClickUp pode ajudar!

Ele fornece um roteiro visual claro de todas as suas tarefas, facilitando a organização do projeto. Você pode mapear cada etapa, definir metas e criar cronogramas que realmente façam sentido.

Abra o modelo de linha do tempo do projeto no ClickUp para obter uma visão geral clara do seu projeto e personalize as subcategorias para começar em segundos. Assim que os dados forem inseridos, você poderá identificar instantaneamente as tarefas que estão no caminho certo ou atrasadas e fazer ajustes antes que seja tarde demais.

Ideal para: Gerentes de projeto que desejam visualizar todo o projeto criativo, desde o conceito até a conclusão, em uma linha do tempo eficaz.

7. Modelo de linha do tempo de implementação do software ClickUp

Modelo de linha do tempo do projeto de implementação do software ClickUp

O modelo Modelo de linha do tempo de implementação do software ClickUp foi criado para manter a comunicação fluida entre todas as equipes envolvidas no seu projeto de implementação de software. Com seções claras para cada estágio, responsabilidades da equipe, custos estimados e cronogramas, todos sabem exatamente o que está acontecendo e quando.

Essa representação visual facilita o acompanhamento do progresso, a identificação de obstáculos e o ajuste do cronograma do projeto conforme necessário. É tudo uma questão de otimização do seu fluxo de trabalho com o controle ágil do tempo e mantendo suas equipes informadas.

Mas se você se sentir sobrecarregado com todas as tarefas, Cérebro ClickUp o assistente de IA incorporado do ClickUp, pode ajudar. Basta fazer perguntas como:

Quais são as tarefas urgentes?

O que está atrasado?

Quais tarefas ainda estão abertas e atribuídas a mim?

A IA lhe dará respostas rápidas, permitindo que você ajuste o cronograma do seu projeto na hora. Além disso, ela otimiza seu fluxo de trabalho, garantindo que nada passe despercebido. É a combinação perfeita de planejamento de projeto estruturado e gerenciamento inteligente de tarefas!

Ideal para: Gerentes de projeto que desejam coordenar várias equipes e partes interessadas para a implementação de software.

Leia mais: Como criar um roteiro de projeto? (com exemplos)

8. Modelo de roteiro de projeto do ClickUp

Modelo de roteiro de projeto do ClickUp

Você tem uma visão de longo prazo do produto ou está se preparando para lançar um novo recurso? A Modelo de roteiro do ClickUp é o segredo para facilitar o planejamento do projeto e a colaboração da equipe.

Projetado tendo em mente as equipes de desenvolvimento de produtos, esse modelo vem com listas trimestrais pré-criadas, status, campos e visualizações personalizados para manter os estágios de produção e os cronogramas em um só lugar.

Use-o para adicionar facilmente detalhes importantes e personalizar seu espaço de trabalho com campos como status de produção, tipo, prioridade, progresso, datas de vencimento, responsáveis e estimativas de tempo.

Além disso, você pode personalizar e usar essas cinco visualizações distintas para visualizar todo o lançamento do produto:

Visualização de lista

Visualização de carga de trabalho

Visualização de calendário

Visualização de Gantt

Visualização de quadro

Não importa se você tem uma equipe pequena ou um projeto complexo, este modelo oferece todas as ferramentas de que você precisa para turbinar o processo de desenvolvimento de produtos!

Ideal para: Equipes de desenvolvimento de produtos que desejam acompanhar o progresso do recurso ou do plano de lançamento do produto.

9. Modelo de roteiro de negócios do ClickUp

Modelo de roteiro de negócios do ClickUp

O modelo Modelo de roteiro de negócios do ClickUp apresenta tudo o que você precisa para um projeto tranquilo: metas de negócios, estratégias, tarefas, marcos e cronogramas, tudo em um só lugar.

Mantenha o controle de seus projetos com status como Cancelado, Concluído, Em andamento, Em espera e Para fazer. Além disso, fique atento a dados importantes como Quarter, Duration Days, Strategic Goals, Attachments e Business Categories com campos personalizados.

E a cereja do bolo? Obtenha várias visualizações, como Todas as iniciativas por trimestre, Guia de introdução, Roadmap Gantt e Cronograma por categoria de negócios, para manter-se no caminho certo e atingir suas metas de negócios!

Ideal para: Proprietários de empresas que desejam criar uma representação visual eficaz de suas estratégias de negócios.

10. Modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp

Modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp

Você se sente como se tivesse uma lista interminável de tarefas para a sua equipe, sem ter ideia do que já foi feito e do que ainda está pendente? Pior ainda, a lista continua crescendo e o controle de tudo parece impossível.

É nesse momento que você precisa do Modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp . Ele organiza todas as suas tarefas em um Gantt chart claro e fácil de ler, com exibições como Gantt, List, e Docs. Você pode ver o que foi iniciado, datas de vencimento, prioridades, proprietários de tarefas, progresso e até mesmo comentários - tudo em um só lugar.

Codifique as tarefas por cores com verde, roxo e cinza para Concluído, Em andamento e Para fazer, respectivamente. Além disso, você pode acompanhar a Fase do projeto, verificar o Progresso do projeto e adicionar quaisquer anexos relevantes, tudo a partir da mesma visualização.

Ideal para: Gerentes de projeto que desejam visualizar as dependências e os desafios do projeto usando um gráfico de Gantt simples.

Atinja os marcos do projeto com os modelos do ClickUp

Os modelos de linha do tempo do projeto oferecem uma visão clara de tudo: tarefas, marcos, prazos e muito mais.

E embora o Microsoft Excel faça o trabalho, ele pode parecer um pouco básico para o cronograma de seu projeto.

É aí que o ClickUp se destaca. Seus modelos de linha do tempo apresentam recursos visuais avançados, acompanhamento em tempo real e automação, levando o gerenciamento de projetos a um nível totalmente novo.

Além disso, personalize esses modelos para atender às necessidades, preferências, fluxos de trabalho e planejamento de projetos da sua organização. Experimente o ClickUp gratuitamente para experimentar a colaboração e a visualização aprimoradas.