Como usar o modelo de feedback da SBI para fazer revisões eficazes

Você sabia que um feedback eficaz pode aumentar significativamente o desempenho dos funcionários? Se você precisa compartilhar melhorias ou comemorar vitórias no trabalho, é importante ter um feedback significativo e prático.

O modelo de feedback SBI (Situation-Behavior-Impact) é uma estrutura que pode ser extremamente útil no local de trabalho, especialmente para profissionais de RH ou líderes empresariais.

Essa poderosa estrutura lhe dará as ferramentas para fornecer feedback construtivo com confiança e inteligência emocional e, ao mesmo tempo, garantir que ele impulsione mudanças reais.

Vamos orientá-lo sobre como fazer com que o modelo SBI funcione para que você possa dar um feedback que acerte sempre. Vamos começar! 🚀

O que é o modelo de feedback da SBI?

O modelo de feedback SBI é uma abordagem estruturada para dar feedback que se concentra em três elementos principais: Situação, Comportamento e Impacto. Entre outros modelos de feedback, esse método oferece uma estrutura clara para fornecer feedback específico e objetivo que minimiza a defensividade e promove mudanças positivas.

A divisão do processo de feedback nesses três componentes claros elimina a ambiguidade e a carga emocional que, às vezes, podem atrapalhar uma conversa de feedback. **Em vez disso, o feedback se baseia em fatos objetivos, ajudando tanto o doador quanto o receptor a permanecerem na mesma página

Ao contrário do Método Sanduíche que recomenda que os gerentes combinem feedback negativo com elogios, o método SBI é mais direto, específico para a situação e orientado para a ação.

Vamos dissecar cada elemento do método de feedback SBI:

Situação

A "Situação" tem tudo a ver com a preparação do cenário. É importante descrever o contexto em que o comportamento ocorreu. Pense nisso como enquadrar o feedback com detalhes sobre quando e onde o comportamento foi observado. Isso elimina a necessidade de adivinhação por parte da pessoa que recebe o feedback; ela pode imaginar imediatamente o cenário ao qual você está se referindo.

Exemplo: "Durante a reunião de status do projeto de ontem, notei que..."

Comece com a situação para fundamentar seu feedback em um evento específico. Essa abordagem evita generalizações vagas e é fundamental para uma conversa de feedback construtivo.

Comportamento

O componente "Comportamento" concentra-se nas ações do funcionário. É importante se ater aos fatos - o que exatamente ele disse ou fez? Isso mantém o feedback objetivo e o incentiva a evitar fazer suposições ou julgamentos sobre as intenções ou o caráter da pessoa.

Exemplo: "Você interrompeu o orador várias vezes antes que ele pudesse concluir seus pensamentos."

O objetivo é descrever o comportamento sem atribuir nenhuma emoção ou preconceito a ele. Quanto mais claro e específico você for sobre o comportamento, mais fácil será para o receptor entender exatamente do que você está falando.

Impacto

O "impacto" é onde você explica as consequências do comportamento. É nesse ponto que o feedback geralmente deixa a desejar na maioria das conversas, mas é a parte mais importante do modelo de feedback da SBI. Não é suficiente apontar o que alguém fez; explicar como esse comportamento afetou outras pessoas, a equipe ou o projeto é o que leva a mensagem para casa.

Exemplo: "Por causa disso, não pudemos ouvir sua atualização completa, o que gerou confusão sobre os cronogramas do projeto."

Quando você articula o impacto do comportamento, ajuda o receptor a entender por que é importante mudar e dá ao feedback um propósito além da mera correção.

Veja como seria o feedback completo sobre essa situação:

"Durante a reunião de status do projeto de ontem, notei que você interrompeu o palestrante várias vezes antes que ele pudesse concluir seus pensamentos. Por causa disso, não pudemos ouvir a atualização completa, o que causou confusão sobre os cronogramas do projeto."

Agora que você entende o que significa SBI, vamos examinar por que ela beneficia os líderes.

Por que a SBI é eficaz?

A beleza do modelo de feedback da SBI está em sua simplicidade e foco nos fatos. Ele é altamente eficaz por vários motivos:

Objetividade : O modelo reduz as interpretações subjetivas e os vieses ao se concentrar em situações específicas e comportamentos observáveis. Quando o feedback se concentra apenas nos fatos, é mais fácil para o receptor aceitá-lo e agir de acordo com ele

: O modelo reduz as interpretações subjetivas e os vieses ao se concentrar em situações específicas e comportamentos observáveis. Quando o feedback se concentra apenas nos fatos, é mais fácil para o receptor aceitá-lo e agir de acordo com ele Clareza : A abordagem estruturada garante que o feedback seja claro, conciso e fácil de entender. Ao evitar generalizações e falar diretamente sobre comportamentos observáveis, você reduz a ambiguidade. Isso leva a resultados mais produtivos porque o funcionário que recebe o feedback pode entender claramente o que precisa mudar

: A abordagem estruturada garante que o feedback seja claro, conciso e fácil de entender. Ao evitar generalizações e falar diretamente sobre comportamentos observáveis, você reduz a ambiguidade. Isso leva a resultados mais produtivos porque o funcionário que recebe o feedback pode entender claramente o que precisa mudar Redução da defensividade : Concentrar-se em fatos observáveis em vez de julgamentos pessoais ajuda a criar uma atmosfera mais aberta e receptiva para o feedback. Isso elimina a carga emocional geralmente associada ao feedback, tornando-o menos provável de desencadear respostas defensivas. Em vez de fazer com que o feedback pareça um ataque, a SBI promove uma conversa colaborativa baseada na clareza

: Concentrar-se em fatos observáveis em vez de julgamentos pessoais ajuda a criar uma atmosfera mais aberta e receptiva para o feedback. Isso elimina a carga emocional geralmente associada ao feedback, tornando-o menos provável de desencadear respostas defensivas. Em vez de fazer com que o feedback pareça um ataque, a SBI promove uma conversa colaborativa baseada na clareza Diálogo aberto e possibilidade de ação: A SBI abre a porta para conversas honestas e abertas, pois se concentra na descrição de uma situação específica e seu impacto. O modelo incentiva o emissor e o receptor do feedback a se envolverem em um diálogo, em vez de uma crítica unilateral

O modelo leva naturalmente a discussões sobre melhorias e mudanças, destacando o impacto dos comportamentos. Então, como você pode implementar o modelo SBI em seu fluxo de trabalho diário?

Guia passo a passo para fornecer feedback usando o modelo SBI

Agora que você entende os elementos básicos do modelo de feedback da SBI, vamos orientá-lo por meio de um guia passo a passo para usá-lo de forma eficaz em seu fluxo de trabalho diário sessões de feedback .

Também veremos como uma ferramenta de gerenciamento de projetos completa, como a ClickUp pode ajudá-lo a documentar, compartilhar e receber facilmente feedback construtivo .

Como observa Martha Kumi, redatora técnica da Akkadian Labs,

O compartilhamento de informações e a colaboração têm sido muito fáceis agora que todas as equipes trabalham remotamente. É fácil compartilhar atualizações de projetos e dar feedback aos membros da equipe. Podemos monitorar tarefas e projetos entre as equipes e fornecer atualizações em tempo real.

Martha Kumi, redatora técnica da Akkadian Labs

Proporcionar colaboração em tempo real é exatamente o que torna ferramentas como o ClickUp tão valiosas no processo de feedback.

Ao integrar o modelo de feedback da SBI com os recursos do ClickUp, os gerentes e os membros da equipe podem participar de conversas estruturadas e produtivas sobre feedback que se traduzem perfeitamente em melhorias práticas.

Vamos ver como isso funciona na prática:

Etapa 1: Prepare seu feedback

Antes de entrar na sessão de feedback, reserve algum tempo para organizar seus pensamentos e reunir informações relevantes. Essa preparação o ajudará a dar um feedback mais focado e impactante.

Crie uma pauta de reunião abrangente em Documentos do ClickUp que pode ser útil ao discutir planos de aprimoramento ou documentar a conversa para referência futura.

Etapa 2: iniciar a conversa

Entre em contato com a pessoa que está recebendo o feedback. Pergunte se é um bom momento para uma discussão. Caso contrário, agende um horário adequado.

Escolha um local privado para o feedback presencial para minimizar as distrações e garantir a confidencialidade. Para conversas remotas, você pode usar a integração de videoconferência para uma experiência presencial.

Etapa 3: Descreva a situação

Comece descrevendo claramente a situação ou o contexto específico em que o comportamento ocorreu. Seja o mais preciso possível sobre a hora, o local e as circunstâncias.

Lembre-se de se ater a eventos ou reuniões específicos - evite declarações gerais como _"você sempre faz isso"

Se estiver lidando com membros da equipe que trabalham remotamente, você pode aproveitar os recursos de bate-papo como ClickUp Chat . É uma maneira rápida e direta de se conectar com os membros da equipe que oferece imediatismo e privacidade.

Use o ClickUp Chat para se conectar com membros remotos da equipe para sessões de feedback

Etapa 4: descrever o comportamento

Em seguida, concentre-se no comportamento observado. Seja factual e evite interpretações pessoais ou suposições sobre suas intenções. É útil anotar ações, palavras ou padrões de comportamento específicos que sejam importantes de serem abordados.

Ao descrever um comportamento específico e observável, é fundamental ser objetivo e fornecer exemplos concretos. Gerenciamento de tarefas do ClickUp do ClickUp ajudam com isso, oferecendo uma grande variedade de comportamentos e ações específicos documentados.

Exemplo: "Você não atualizou o status da tarefa a tempo, o que levou à incerteza da equipe sobre o progresso do projeto e a check-ins desnecessários."

O sistema Task Management do ClickUp fornece um registro detalhado dos comportamentos relacionados ao trabalho.

Esclareça os resultados esperados de cada membro da equipe com o ClickUp Tasks

Veja como você pode aproveitá-lo em suas sessões de feedback:

Histórico de tarefas: Revise o histórico de tarefas atribuídas ou concluídas pelo indivíduo. Isso lhe dá exemplos específicos de padrões de trabalho, pontualidade e qualidade do resultado

Revise o histórico de tarefas atribuídas ou concluídas pelo indivíduo. Isso lhe dá exemplos específicos de padrões de trabalho, pontualidade e qualidade do resultado Comentários e atualizações: Os comentários das tarefas geralmente capturam comportamentos em tempo real, como a forma como alguém comunica o progresso ou lida com desafios

Os comentários das tarefas geralmente capturam comportamentos em tempo real, como a forma como alguém comunica o progresso ou lida com desafios Rastreamento de tempo: O recurso de rastreamento de tempo do ClickUp pode fornecer insights sobre hábitos de trabalho e eficiência, oferecendo dados concretos para discussão

O recurso de rastreamento de tempo do ClickUp pode fornecer insights sobre hábitos de trabalho e eficiência, oferecendo dados concretos para discussão Subtarefas e listas de verificação: Elas podem demonstrar atenção aos detalhes, meticulosidade ou qualquer tendência a ignorar etapas em um processo

Etapa 5: Explique o impacto

Esta etapa é crucial.

Explique como o comportamento da pessoa afetou a equipe, o projeto ou até mesmo o próprio indivíduo. Seja positivo ou negativo, o impacto é o que torna o feedback realmente acionável. Exemplo: "Como resultado, perdemos o prazo para a atualização do projeto e isso confundiu o cliente."

Ao explicar o impacto, você não apenas mostra as consequências, mas também dá ao funcionário a oportunidade de refletir sobre seu comportamento.

Veja como você pode usar o Gerenciamento de Tarefas do ClickUp para explicar o impacto:

Visão da carga de trabalho : Use isso para mostrar como o comportamento de um indivíduo afeta o equilíbrio da equipe e a produtividade geral.

: Use isso para mostrar como o comportamento de um indivíduo afeta o equilíbrio da equipe e a produtividade geral. Gráficos de Gantt : Demonstre como ações específicas afetaram os cronogramas ou as dependências do projeto.

: Demonstre como ações específicas afetaram os cronogramas ou as dependências do projeto. Painéis : Utilize painéis personalizados para mostrar os principais indicadores de desempenho (KPIs) que foram influenciados pelo comportamento em questão.

: Utilize painéis personalizados para mostrar os principais indicadores de desempenho (KPIs) que foram influenciados pelo comportamento em questão. Metas: Metas do ClickUp do ClickUp permite vincular diretamente os comportamentos ao progresso (ou à falta dele) nos objetivos da equipe ou da empresa.

Etapa 6: Documentar o feedback

Depois de dar feedback, é importante ter um registro dele, especialmente em ambientes de equipe. Formulários ClickUp pode ajudá-lo a capturar respostas instantaneamente e convertê-las em tarefas rastreáveis.

Transforme as respostas do ClickUp Form em tarefas que se integram perfeitamente em seus fluxos de trabalho

Você pode personalizar seu formulário de feedback de acordo com suas necessidades. Ou, melhor ainda, você pode aproveitar os modelos de formulário prontos para uso do ClickUp para a coleta de feedback.

Modelo de formulário de feedback do ClickUp

O Modelo de formulário de feedback do ClickUp é uma ferramenta essencial para estruturar o feedback de forma clara e organizada. Independentemente de você estar gerenciando uma equipe grande ou realizando avaliações individuais, esse modelo oferece um formato simplificado para capturar feedback de forma eficaz.

Experimente o modelo de formulário de feedback do ClickUp para registrar e acompanhar todo o feedback da sua equipe

Aqui estão alguns de seus principais benefícios:

Alinha-se com o modelo de feedback SBI para feedback estruturado (Situação, Comportamento, Impacto)

Torna o feedback acionável e fácil de ser seguido para obter melhorias claras ou reconhecimento

Versátil paraavaliações de desempenhofeedback em tempo real ou observações do cliente

Integra-se aos fluxos de trabalho, permitindo a documentação e o rastreamento do feedback

Facilita o acompanhamento dos itens de ação, garantindo o progresso contínuo

Etapa 7: Incentivar o diálogo

Depois de apresentar seu feedback usando o modelo de feedback da SBI, é fundamental incentivar um diálogo aberto. Permita que o destinatário responda, faça perguntas ou busque esclarecimentos.

Utilize recursos colaborativos como comentários e menções do ClickUp para manter um feedback estruturado e claro

Depois que o feedback é documentado, os membros da equipe podem discuti-lo abertamente usando os recursos colaborativos do ClickUp, como comentários e @menções. Isso mantém a conversa em andamento e incentiva a melhoria contínua.

Etapa 8: Planeje o acompanhamento

O feedback não é um evento único. É importante fazer um acompanhamento para verificar se o comportamento mudou ou se é necessário algum apoio.

O Modelo de plano de ação e estratégia de comunicação interna do ClickUp é uma ótima maneira de estabelecer uma comunicação contínua e acompanhar o progresso após o feedback. Isso mantém todos responsáveis e garante que o feedback resulte em melhorias tangíveis.

Use o modelo de plano de ação e estratégia de comunicação interna do ClickUp para planejar acompanhamentos estruturados em torno do seu feedback

Confira alguns dos benefícios do modelo de plano de ação e estratégia de comunicação interna do ClickUp:

Promove uma comunicação clara e estruturadacomunicação da equipe para um melhor alinhamento

Fornece uma abordagem estratégica paracomunicações internas com objetivos definidos e mensagens-chave

Garante feedback consistente e produtivo entre os departamentos

Integra as metas de comunicação nos fluxos de trabalho da equipe

Organiza o feedback para novos processos, revisões de projetos e colaboração entre departamentos

Cria planos de ação formais com cronogramas e marcos para feedback oportuno e acionável

Práticas recomendadas para dar feedback

Ao dar feedback usando o modelo de feedback da SBI, há algumas práticas recomendadas importantes que devem ser levadas em conta para garantir que o feedback seja eficaz e bem recebido.

✅ Seja oportuno

Não espere muito tempo para dar feedback. Quanto mais cedo você abordar o comportamento depois que ele ocorrer, mais relevante e impactante será o feedback.

✅ Concentre-se no comportamento da pessoa, não na pessoa

É fácil culpar ou tornar o feedback pessoal, mas o modelo de feedback da SBI incentiva você a se concentrar estritamente no comportamento. Isso ajuda a manter as emoções sob controle e a evitar a defensiva.

✅ Use um tom positivo

Mesmo ao fazer críticas construtivas, mantenha o tom positivo e de apoio. O objetivo é ajudar o funcionário a melhorar, não fazer com que ele se sinta atacado.

✅ Incentive uma conversa de mão dupla

Uma pesquisa mostrou que 41% dos funcionários provavelmente deixarão um emprego quando não se sentirem ouvidos .

O feedback deve ser um diálogo, não um monólogo. Incentive o funcionário a compartilhar sua perspectiva, fazer perguntas e contribuir para a discussão.

Exemplos de feedback SBI em diferentes cenários

Vamos dar uma olhada em como o modelo de feedback SBI funciona em situações do mundo real:

Exemplo 1: Reuniões individuais

💡 Situação: "Em nossa reunião individual na semana passada..." ➡️ Comportamento: "Você chegou 15 minutos atrasado e não preparou suas atualizações."

🎯 Impacto: "Isso reduziu o tempo que tínhamos para discutir seu progresso e não pudemos discutir algumas questões importantes."

Exemplo 2: Projetos de equipe

💡Situação: "Durante nossa última revisão do projeto..." ➡️ Comportamento: "Você forneceu feedback detalhado que ajudou a esclarecer as próximas etapas."

Impacto: "Isso realmente simplificou o processo, e a equipe conseguiu avançar com confiança."

Exemplo 3: Avaliações de desempenho

💡 Situação: "Em sua avaliação anual de desempenho na semana passada..." ➡️ Comportamento: "Você fez uma autoavaliação cuidadosa e definiu metas realistas para melhorar."

Impacto: "Essa abordagem proativa nos permitiu desenvolver um plano de ação claro para seu crescimento, e estou confiante de que isso o ajudará a alcançar o próximo nível em sua carreira."

Exemplo 4: Apresentações para clientes

💡 Situação: "Na apresentação para o cliente na última terça-feira..." ➡️ Comportamento: "Você usou muitos termos técnicos que o cliente não entendeu completamente."

🎯 Impacto: "Como resultado, eles pareciam confusos, e tivemos que gastar mais tempo esclarecendo pontos após a reunião."

Exemplo 5: Colaboração entre departamentos

💡 Situação: "Na última reunião entre departamentos..." ➡️ Comportamento: "Você interrompeu constantemente outros chefes de departamento quando eles estavam falando."

🎯 Impacto: "Isso interrompeu o fluxo da reunião e tornou mais difícil para a equipe tomar decisões de forma eficiente."

Ao aplicar esses exemplos de feedback e seguindo as etapas acima, você poderá compartilhar insights que melhoram o desempenho e fortalecem a comunicação e a confiança em sua equipe.

E com ferramentas como o ClickUp, a integração do feedback em seu fluxo de trabalho nunca foi tão fácil.

Melhore seu mecanismo de feedback usando o ClickUp

Dominar a arte do feedback é uma das habilidades mais valiosas que qualquer profissional de RH, gerente ou líder de equipe pode desenvolver. O modelo de feedback da SBI oferece uma maneira direta e eficaz de fornecer feedback claro e acionável que melhora o desempenho e fortalece o a dinâmica da equipe .

Concentrar-se em situações e comportamentos específicos e em seu impacto pode promover a comunicação aberta e a melhoria contínua em sua organização. Mas por que parar por aí? A combinação do modelo de feedback da SBI com o ClickUp pode transformar seu processo de feedback de bom para excepcional.

Com recursos como bate-papo colaborativo, comentários, menções e modelos personalizáveis, o ClickUp permite que você simplifique o feedback, acompanhe o progresso e crie uma cultura de transparência e crescimento.

Pronto para tornar seu processo de feedback mais eficiente e impactante? Experimente o ClickUp hoje mesmo e comece a criar equipes mais fortes e mais alinhadas com o poder do feedback estruturado. Registre-se para obter sua conta ClickUp gratuita agora! 🙌