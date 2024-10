Como dizer "Obrigado por sua consideração

Você não conseguiu a oferta de emprego, o projeto ou a reunião que esperava. É decepcionante, sem dúvida. Mas o que você fizer em seguida pode mudar tudo. Em vez de fechar a porta, e se você pudesse deixá-la ligeiramente aberta para oportunidades futuras?

É aí que entra um atencioso "Obrigado por sua consideração". Responder graciosamente à rejeição não é apenas educado - é uma maneira poderosa de demonstrar seu profissionalismo, resiliência e interesse de longo prazo.

**Em um mundo que muitas vezes segue em frente rápido demais, demonstrar gratidão pode ajudá-lo a se destacar significativamente, transformando um "não" hoje em um possível "sim" amanhã

Neste blog, exploraremos os principais aspectos de como agradecer a sua consideração com exemplos práticos para ajudá-lo a elaborar a mensagem perfeita. 📨

**O que significa "obrigado por sua consideração"?

"Thank you for your consideration" (Obrigado por sua consideração) é uma frase usada para expressar gratidão e apreço pelo tempo e atenção de alguém. Ela sinaliza polidez e profissionalismo, mostrando que você valoriza o tempo da outra pessoa. ⏳

Essa frase funciona bem após momentos essenciais, como uma reunião, entrevista ou inscrição, e é especialmente útil quando alguém dedicou tempo para analisar sua solicitação - seja um currículo, uma proposta ou uma parceria comercial.

Embora essa frase seja amplamente usada, ela pode parecer um pouco formal. Por isso, é importante saber quando usá-la e, mais importante, quando explorar alternativas que possam ser mais adequadas à situação.

**A palavra "gratidão" vem da palavra latina gratus, que significa "agradável" ou "grato" Ela destaca os sentimentos positivos associados à apreciação. 🌟

Frases alternativas para 'Thank You for Your Consideration'

Está se perguntando como expressar seu agradecimento sem soar genérico? **Aqui estão algumas alternativas novas, dependendo se você está se mantendo formal ou informal

Alternativas formais

Agradeço seu tempo e atenção à minha candidatura e espero ter notícias suas em breve Obrigado por analisar minha proposta. Aguardo ansiosamente a possibilidade de trabalharmos juntos Obrigado por seu tempo e consideração com minha proposta de negócios Agradeço sinceramente por considerar minha candidatura e espero ter a oportunidade de contribuir com a sua equipe Obrigado por sua atenção a este assunto. Aguardo seu contato o mais breve possível

As alternativas formais funcionam melhor quando o relacionamento é estritamente profissional, como em pedidos de emprego, propostas de negócios ou acompanhamento após uma entrevista. Elas ajudam a manter o profissionalismo e, ao mesmo tempo, dão um toque pessoal.

Alternativas informais

Muito obrigado por seu tempo. Eu realmente agradeço Agradeço sua ajuda neste caso e aguardo retorno Obrigado por dedicar seu tempo para analisar esta questão; eu agradeço! _Muito obrigado por dedicar seu tempo para verificar isso - estou ansioso para receber uma resposta sobre o emprego dos meus sonhos! Obrigado por sua ajuda com isso. Estou ansioso para ver como as coisas vão se desenrolar!

As frases informais são melhores para situações em que o tom é mais descontraído, como comunicações internas da equipe, networking casual ou acompanhamento de um colega.

A escolha entre alternativas formais e informais depende do contexto e do relacionamento.

**Em caso de dúvida, opte pela formalidade para garantir que sua mensagem transmita o nível certo de profissionalismo

Dica profissional: Utilize as ferramentas digitais com sabedoria. Ao enviar um agradecimento por meio de uma plataforma digital, considere incluir uma imagem ou GIF relevante. Essa abordagem acrescenta um elemento visual que pode aprimorar sua mensagem e, ao mesmo tempo, mantê-la profissional.

Exemplos de mensagens de agradecimento por sua consideração em e-mails

Aprender a dizer "obrigado" por sua consideração da maneira correta pode fazer uma diferença real. E com a devida etiqueta de e-mail você pode mantê-lo profissional e pessoal.

Aqui estão alguns exemplos que o ajudarão a fazer isso da maneira certa. ✅

Acompanhamento de candidatura a emprego

Exemplo 1

Subject: Follow-up on Job Application from [Position Name]

Caro [Nome do gerente de contratação],

Espero que esta mensagem o encontre bem. Gostaria de dar continuidade à minha candidatura à função [Nome do cargo]. Agradeço seu tempo e consideração com meu currículo e carta de apresentação e estou animado com a possibilidade de contribuir com sua equipe.

aguardo seu contato para as próximas etapas. Se precisar de informações adicionais, entre em contato comigo._

atenciosamente,_

[Seu nome]

Exemplo 2

Assunto:_ Verificação do status da solicitação de emprego

Olá [Nome do gerente de contratação],

Obrigado novamente pela oportunidade de me candidatar à [Nome do cargo] na [Nome da empresa]. Agradeço imensamente seu tempo analisando meus materiais e me considerando para a função.

Fique à vontade para entrar em contato comigo se houver alguma atualização ou se precisar de mais informações.

Cumprimentos,

[Seu nome]

Exemplo 3

Subject: Acompanhamento do pedido de emprego de [Seu nome]

Olá [Nome do gerente de contratação],

Espero que esteja indo bem. Gostaria apenas de me informar sobre minha candidatura ao [Nome do cargo]. Obrigado por analisar minha solicitação e estou ansioso para trabalharmos juntos.

Por favor, não hesite em entrar em contato comigo para qualquer atualização.

Os melhores cumprimentos,

[Seu nome]

Nota de agradecimento pós-entrevista

Exemplo 1

Subject: Obrigado pela [Nome do cargo] entrevista

Caro [Nome do entrevistador],

Muito obrigado por dedicar seu tempo para me entrevistar para o [Nome do cargo]. Agradeço seu tempo e atenção durante nossa conversa e estou ansioso para contribuir com a [Nome da Empresa].

estou ansioso para ouvir sobre as próximas etapas do processo de contratação e espero que possamos trabalhar juntos em um futuro próximo

Cumprimentos,

[Seu nome]

Exemplo 2

Assunto:_ Grato pela oportunidade de entrevista

Olá [Nome do entrevistador],

Estou escrevendo para expressar minha sincera gratidão pela oportunidade de ser entrevistado para o [Nome do cargo]. Agradeço sua consideração e seu tempo e gostei de saber mais sobre a [Nome da empresa].

Estou entusiasmado com a possibilidade de me juntar à equipe e espero ouvir sua decisão.

Obrigado novamente,

[Seu nome]

Exemplo 3

Subject: Obrigado pela entrevista de [Seu nome]

Olá [Nome do entrevistador],

Eu só queria enviar um e-mail rápido de agradecimento pela entrevista de ontem. Apreciei muito a oportunidade de discutir o [Nome do cargo] em detalhes e saber mais sobre a [Nome da empresa].

Estou ansioso pelas próximas etapas e espero poder contribuir com a sua equipe em breve!

Os meus melhores cumprimentos,

[Seu nome]

Acompanhamento de proposta comercial ou pitch

Exemplo 1

Assunto:_ Acompanhamento da proposta para [Nome do projeto]

Caro [Nome do cliente/investidor],

Obrigado por seu tempo e atenção à minha proposta para [Nome do projeto]. Agradeço imensamente sua consideração e espero ter a oportunidade de colaborar com você.

Sinta-se à vontade para entrar em contato com qualquer dúvida ou feedback. Aguardo sua resposta e a possibilidade de avançarmos juntos.

Cumprimentos,

[Seu nome]

Exemplo 2

Assunto:_ Acompanhamento de proposta de [Seu nome]

Olá [Nome do cliente/investidor],

Queria agradecer novamente por dedicar seu tempo à análise de minha proposta para [Nome do projeto]. Sou grato por sua consideração e espero ter a chance de trabalharmos juntos.

Por favor, me avise se tiver algum comentário ou precisar de mais informações.

Cumprimentos,

[Seu nome]

Exemplo 3

Subject: Obrigado por considerar minha proposta

Olá [Nome do cliente/investidor],

Espero que esteja indo bem. Só queria fazer um acompanhamento da proposta que enviei para [Nome do projeto]. Agradeço sua atenção à minha solicitação e aguardo seu feedback.

Obrigado novamente por considerar esta oportunidade.

atenciosamente,_

[Seu nome]

Outros cenários profissionais

Redes de trabalho

Assunto:_ Acompanhamento após nossa reunião

Olá [Nome do contato],

Foi ótimo conversar com você no [Nome do evento]. Agradeço seu tempo e espero que possamos manter contato. Fique à vontade para entrar em contato se precisar de algo de minha parte.

_Estou ansioso para futuras conversas!

O melhor,

[Seu nome]

Solicitação de feedback

Subject: Feedback on [Topic] Request

Olá [Nome do contato],

Obrigado por dedicar seu tempo para revisar meu rascunho sobre [Tópico]. Agradeço sua ajuda e aguardo seus insights.

_Fique à vontade para compartilhar seus comentários ou sugestões sempre que for conveniente

Cumprimentos,

[Seu nome]

Solicitação de referência

Subject: Solicitação de indicação para [Job/Position]

Caro [Nome da Referência],

_Espero que esteja indo bem. Gostaria de perguntar se você poderia considerar a possibilidade de fornecer uma indicação ao gerente de contratação para o anúncio de emprego [Nome do cargo] ao qual estou me candidatando na [Nome da empresa]. Eu realmente agradeceria seu tempo e qualquer palavra de apoio

_Obrigado por toda a sua ajuda!

Os meus melhores cumprimentos,

[Seu nome]

Oportunidade de parceria

Assunto:_ Acompanhamento da discussão sobre parceria

Olá [Nome do parceiro],

Obrigado por seu tempo e atenção durante nossa conversa sobre uma possível parceria. Agradeço sua consideração e espero explorar mais essa oportunidade.

_Por favor, informe-me se tiver alguma dúvida ou precisar de detalhes adicionais

Melhor,

[Seu nome]

Acompanhamento do cliente

Subject: Obrigado por se reunir comigo - Acompanhamento do [Tópico]

Caro [Nome do cliente],

Obrigado por ter se reunido comigo para discutir [Tópico]. Agradeço muito pelo seu tempo e espero ouvir sua opinião sobre como podemos prosseguir.

Cumprimentos,

[Seu nome]

Solicitação de mentoria

Subject: Solicitação de mentoria de [Seu nome]

Olá [Nome do mentor],

Espero que esteja indo bem. Gostaria de agradecê-lo por considerar minha solicitação de mentoria. Agradeço seu tempo e ficaria grato pela oportunidade de aprender com você.

Estou aguardando seu contato.

Cumprimentos calorosos,

[Seu nome]

Dica profissional: Seja criativo em suas expressões de gratidão. Explore diferentes meios para transmitir seus sinceros agradecimentos, como um bilhete escrito à mão, um e-mail atencioso ou um pequeno presente (somente se for apropriado). Uma abordagem única pode deixar uma impressão duradoura no destinatário.

Como elaborar a mensagem perfeita de "Obrigado por sua consideração "

O envio de uma mensagem de agradecimento bem elaborada é um gesto simples, mas poderoso, que pode deixar uma impressão positiva duradoura.

Aqui, nós o orientaremos sobre como escrever uma mensagem que atinja a nota certa.

Comece com clareza e contexto

Comece com uma saudação respeitosa e um reconhecimento conciso da interação que você está acompanhando. Isso fixa imediatamente o destinatário e mostra que sua mensagem tem um objetivo específico.

Evite frases excessivamente formais e seja direto - mencione brevemente a entrevista, a proposta ou a solicitação sem se repetir.

Exemplo: Caro [Nome], gostaria de agradecê-lo pela oportunidade de discutir o [cargo/projeto] com você no início desta semana.

Isso define o tom e fornece o contexto. Em seguida, expresse sua gratidão diretamente e mantenha-a específica para a situação.

Adicione personalização e sinceridade

A personalização vai além de simplesmente se dirigir ao destinatário pelo nome.

Faça referência a algo específico de sua interação anterior para mostrar que você estava envolvido e atento. Mencionar detalhes como um projeto que vocês discutiram ou um feedback que você recebeu acrescenta profundidade à sua mensagem.

Exemplo: Apreciei particularmente seus insights sobre o próximo [projeto/iniciativa] da empresa. Isso me deu uma compreensão mais profunda da direção e da visão da equipe de marketing.

Esses pequenos toques personalizados fazem com que sua nota de agradecimento pareça genuína e mostram que você valoriza o tempo e a conversa compartilhados.

**Você sabia? A tradição de enviar notas de agradecimento remonta ao século XV. As pessoas costumam enviar cartas para expressar sua gratidão pelos presentes recebidos, estabelecendo um costume que ainda hoje prospera.

Embora a personalização seja fundamental, começar com um modelo pode ajudar a acelerar o processo.

O modelo Modelo de e-mail de acompanhamento do ClickUp fornece uma base sólida para suas notas de agradecimento. Ele garante que você cubra todos os elementos essenciais e, ao mesmo tempo, acrescente um toque pessoal com base em sua interação específica.

Erros comuns a serem evitados

Mesmo com as melhores intenções, alguns erros comuns podem diminuir a eficácia de sua mensagem de agradecimento.

Vamos discutir o que deve ser observado para que seu agradecimento se destaque pelos motivos certos. 🗃️

1. Uso excessivo e redundância

Usar a frase 'Thank you for your consideration' com muita frequência pode levar ao uso excessivo, o que pode fazer com que ela perca o impacto pretendido e pareça forçada ou insincera.

Para evitar a redundância, variar sua linguagem. Em vez de sempre dizer "Obrigado por sua consideração", tente reformular a frase: 'Sou grato por seu tempo e atenção' ou 'Agradeço sua análise da minha proposta.' Isso mantém sua gratidão genuína e envolvente.

**Você sabia? Na Roma antiga, a gratidão era tão valorizada que havia uma divindade especial chamada "Gratia" dedicada a ela. As pessoas a honravam para invocar favor e gratidão em suas vidas.

2. Falta de personalização e mensagens genéricas

Uma mensagem que parece impessoal é fácil de ser ignorada. O uso de linguagem genérica sem nenhuma referência específica ao contexto da interação pode fazer com que o destinatário sinta que você não se esforçou.

Evite começar com saudações gerais como 'A quem possa interessar' ou elaborar uma mensagem de agradecimento de tamanho único. Em vez disso, inclua detalhes pessoais, como uma referência a uma discussão que você teve ou o nome da pessoa, para demonstrar um agradecimento sincero.

3. Concentrar-se apenas em você

As mensagens de agradecimento devem ir além do ganho pessoal e refletir a apreciação genuína pelos esforços do destinatário. Quando sua nota se concentra demais em como a situação o beneficia, ela pode parecer egoísta e insincera.

Em vez disso, reconheça as contribuições específicas do destinatário - seja o tempo, o conselho ou a consideração de sua solicitação. Destacar o esforço do destinatário mostra que você valoriza a contribuição dele, e não apenas o que você tem a ganhar com a interação.

O impacto da gratidão em ambientes profissionais

A gratidão é uma ferramenta poderosa que pode influenciar significativamente os relacionamentos profissionais e o bem-estar pessoal.

Vamos explorar como a expressão de gratidão (como aprender a dizer obrigado por sua consideração) afeta positivamente sua carreira e seu ambiente de trabalho. 🤝

Melhorar os relacionamentos profissionais

A gratidão desempenha um papel fundamental na construção e no desenvolvimento de relacionamentos profissionais. Quando você expressa uma apreciação genuína, reconhece o esforço e o tempo dos outros, o que ajuda a criar conexões mais fortes.

Com o tempo, esses pequenos gestos podem gerar confiança e incentivar um ambiente de trabalho mais colaborativo. É mais provável que as pessoas apoiem e se conectem com aqueles que reconhecem seus esforços, o que, em última análise, ajuda a criar uma rede robusta.

Construa uma reputação positiva

Demonstrar gratidão de forma consistente pode diferenciá-lo e contribuir para uma reputação profissional positiva.

Quando você expressa gratidão regularmente, você é visto como alguém que reconhece o valor dos outros e com quem é fácil trabalhar. Isso o torna mais memorável e o retrata como uma pessoa atenciosa e empática - características que são altamente valorizadas no local de trabalho.

Aumento do bem-estar

Expressar gratidão não beneficia apenas o destinatário; também tem efeitos psicológicos poderosos sobre a pessoa que agradece. Estudos demonstraram que que a prática da gratidão melhora o humor, reduz o estresse e aumenta a satisfação geral.

Adotar a gratidão nas comunicações profissionais pode ajudá-lo a manter uma perspectiva positiva, mesmo em situações desafiadoras. Aprender a dizer "obrigado por sua consideração" também incentiva uma mentalidade de crescimento, desviando o foco dos obstáculos para os aspectos positivos do trabalho.

Explore o poder de um simples agradecimento com o ClickUp

Expressar gratidão de forma eficaz pode abrir portas, construir relacionamentos profissionais sólidos e deixar impressões duradouras no mundo dos negócios. 🤝

Em última análise, um "obrigado" bem oportuno e bem redigido pode fazer toda a diferença - portanto, crie o hábito de agradecer aos outros de forma significativa em sua jornada profissional.

Ferramentas como o ClickUp podem simplificar esse processo, permitindo que você elabore e envie mensagens de acompanhamento com eficiência.

