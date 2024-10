Os 13 principais concorrentes da Planview para impulsionar o desempenho do portfólio

Gerenciar portfólios de produtos sem as ferramentas certas? Bem, isso é como fazer malabarismo com espadas flamejantes em um monociclo.

Caótico e arriscado.

Já vi em primeira mão como as ferramentas de portfólio de produtos geram receita e satisfação do cliente. Embora o Planview seja uma opção popular, talvez não seja a melhor opção para todas as empresas.

No entanto, encontrar a solução certa consome muitos recursos e exige um tempo que muitas vezes não podemos dispensar.

Mas não se preocupe! Para ajudar a acelerar o processo, a equipe do ClickUp e eu elaboramos uma lista dos 13 melhores concorrentes do Planview que você deve considerar. Desde os prós e contras até os preços, abordarei tudo o que você precisa para fazer uma escolha informada.

O que você deve procurar nos concorrentes do Planview?

Vamos definir o padrão antes de entrarmos na lista de concorrentes do Planview. Aqui estão cinco recursos obrigatórios para qualquer ferramenta que esteja disputando esse lugar:

Facilidade de uso: Toda equipe de produto prefere uma interface de usuário intuitiva a uma que seja muito complicada de navegar. Portanto, procure opções que sejam rápidas para começar a usar, sem precisar de semanas de treinamento

Toda equipe de produto prefere uma interface de usuário intuitiva a uma que seja muito complicada de navegar. Portanto, procure opções que sejam rápidas para começar a usar, sem precisar de semanas de treinamento Personalização: O tamanho único raramente funciona emgerenciamento de portfólio de projetos. Os concorrentes do Planview devem ter um alto nível de personalização. Isso inclui a adaptação de fluxos de trabalho e ajustes painéis de portfólio para qualquer processo exclusivo

O tamanho único raramente funciona emgerenciamento de portfólio de projetos. Os concorrentes do Planview devem ter um alto nível de personalização. Isso inclui a adaptação de fluxos de trabalho e ajustes painéis de portfólio para qualquer processo exclusivo Ferramentas de colaboração: Os silos são inimigos do progresso. Eu consideraria uma plataforma que oferecesse comunicação e colaboração em equipe sem interrupções. A melhor maneira de fazer isso é por meio de bate-papo ou recursos de edição ao vivo

Os silos são inimigos do progresso. Eu consideraria uma plataforma que oferecesse comunicação e colaboração em equipe sem interrupções. A melhor maneira de fazer isso é por meio de bate-papo ou recursos de edição ao vivo Insights analíticos e visualizações: Uma ferramenta de gerenciamento de portfólio estratégico vem com recursos de gerenciamento de recursos orientados por dados e visualizações baseadas em análises. Isso também inclui gerenciamento estratégico de projetos recursos como o gerenciamento de riscos

Uma ferramenta de gerenciamento de portfólio estratégico vem com recursos de gerenciamento de recursos orientados por dados e visualizações baseadas em análises. Isso também inclui gerenciamento estratégico de projetos recursos como o gerenciamento de riscos Recursos de integração: Sua pilha de tecnologia não vai a lugar algum. A ferramenta que você escolher deve se integrar às ferramentas existentes, como CRM, software de gerenciamento de projetos e sistemas financeiros.

Embora esses elementos sejam cruciais, também é importante lembrar que a ferramenta selecionada deve se encaixar bem em seu orçamento e justificá-lo.

As 13 melhores alternativas de Planview a serem consideradas

Se você está buscando recursos aprimorados de gerenciamento de projetos, ferramentas de colaboração melhoradas ou melhores recursos de integração, os especialistas da ClickUp e eu compilamos uma lista das 13 melhores alternativas do Planview que facilitarão seus fluxos de trabalho e aumentarão a produtividade.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento geral de projetos e portfólios)

Programe o desenvolvimento de recursos, acompanhe os roteiros do portfólio e visualize insights orientados por dados com o software de gerenciamento de portfólio ClickUp Gerenciamento de portfólio do ClickUp é a solução perfeita de software tudo-em-um para qualquer coisa relacionada a PMO, especialmente portfólios de produtos.

Como um veterano em gerenciamento de projetos, o ClickUp integra perfeitamente o gerenciamento de tarefas, a documentação e a comunicação em uma única plataforma. Ele também oferece definição de metas personalizadas e painéis de controle customizáveis para uma visão holística do portfólio de produtos.

Portanto, se as empresas precisam de uma ferramenta que ofereça percepções em tempo real e que seja poderosa, mas fácil de usar, o ClickUp é a escolha ideal.

Além de uma solução de portfólio dedicada, o ClickUp também é um software abrangente de gerenciamento de projetos de ponta a ponta.

Desde a garantia do alinhamento estratégico até a visualização de roteiros e tarefas, impulsione o desempenho do portfólio com o ClickUp Project Management Software Software de gerenciamento de projetos ClickUp é uma solução robusta de gerenciamento de projetos que impulsiona a produtividade e a eficiência desde o projeto até a execução.

Assim como sua solução de gerenciamento de portfólio, ele também oferece automação instantânea e ferramentas de relatórios visuais. Isso é fundamental para simplificar os fluxos de trabalho e as decisões baseadas em dados.

As equipes adoram o público API do ClickUp perfeita para mapear soluções personalizadas ou métricas de portfólio. O ClickUp também tem mais de 30 ferramentas de plataforma e mais de 1.000 integrações para atender a todas as necessidades exclusivas.

O ClickUp também oferece vários estruturas de rastreamento de projetos e modelos de gerenciamento de portfólio como soluções prontas para uso. Aqui estão duas estruturas pré-projetadas que economizam tempo sem comprometer os recursos essenciais:Modelo de portfólio de gerenciamento de projetos ClickUp A próxima na lista de concorrentes do Planview é a Microsoft, uma potência em ferramentas de produtividade. Ela capacita equipes de grande escala com visualizações dinâmicas e ferramentas de colaboração intuitivas.

Dito isso, o aplicativo de desktop desse software foi desenvolvido apenas para o sistema operacional Windows, e os recursos do navegador da Web são relativamente limitados.

Melhores recursos do Microsoft Project and Portfolio Management

Utilize seu sofisticado sistema de inteligência contra ameaças para proteger informações confidenciais

Empregar recursos avançados de visualização, incluindo gráficos de Gantt, análise de caminho crítico e relatórios de orçamento, para melhorar a compreensão do projeto

Integrar-se ao ecossistema da Microsoft, incluindo ferramentas como Teams, SharePoint, Power BI e Azure, para aumentar a eficiência do fluxo de trabalho

Limitações do Microsoft Project e do Gerenciamento de Portfólio

Recursos abrangentes são difíceis de descobrir e aprender

Equipes menores encontrarão preços mais altos do queConcorrentes da Microsoft Preços do Microsoft Project and Portfolio Management

Assinatura: US$ 55/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 55/mês por usuário (cobrado anualmente) Compra única: A partir de US$ 679,99

Avaliações e resenhas do Microsoft Project and Portfolio Management

G2: 4/5 (mais de 1.600 avaliações)

4/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 1.900 avaliações)

3. Oracle (melhor para integração de ERP e foco em conformidade)

via Ou*acle* A Oracle é uma gigante de software conhecida por suas soluções de ERP e de ciclo de vida de produtos. Se você deseja integrar o gerenciamento de portfólio aos seus sistemas de planejamento, essa ferramenta é uma ótima escolha. Ela permite que as empresas pratiquem ativamente protocolos de conformidade e adotem uma abordagem de qualidade em primeiro lugar para o planejamento de projetos.

Embora a solução seja abrangente, ela exige treinamento e especialização significativos da força de trabalho.

Melhores recursos da Oracle

Gerenciar portfólios de projetos complexos com eficiência para permitir o planejamento estratégico e o acompanhamento do desempenho

Integrar com sistemas ERP para acessar facilmente dados financeiros e operacionais para melhorar o gerenciamento de projetos

Garantir a conformidade com requisitos regulatórios e padrões do setor por meio de controles incorporados

Limitações da Oracle

Os altos custos de licenciamento e implementação são uma barreira para organizações menores

Qualquer personalização implica esforço, custo e conhecimento adicionais

Preços da Oracle

Preços personalizados

Oracle ratings and reviews

G2: 4,2/5 (26 avaliações)

4,2/5 (26 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Asana (melhor para gerenciamento eficiente de tarefas)

via Asana O destaque da Asana é sua interface envolvente, que oferece uma visão geral clara e promove a transparência. Ela também oferece visualizações de portfólio para rastrear recursos instantaneamente e automação de fluxo de trabalho para ajudar os gerentes de projeto a otimizar o rastreamento e a execução.

Apesar de sua versatilidade, ela não possui recursos dedicados de gerenciamento de portfólio para lidar com portfólios de projetos complexos.

Melhores recursos da Asana

Use uma interface fácil de usar e excelentes recursos de colaboração para melhorar o trabalho em equipe e o sucesso do projeto

Acomode vários estilos de negócios com recursos flexíveis de gerenciamento de projetos e tarefas

Aumente a produtividade e simplifique os processos por meio de amplas integrações com ferramentas populares

Limitações da Asana

Recursos de gerenciamento de recursos O Jira é uma solução capaz de gerenciamento de portfólio com fluxos de trabalho adaptáveis e painéis personalizáveis. Ele é excelente em metodologias ágeis para gerenciamento de tarefas, dependências e recursos em todo o portfólio.

No entanto, a implementação pode se tornar tediosa sem um ecossistema Atlassian existente.

Melhores recursos do Jira

Utilize recursos avançados de rastreamento de problemas e gerenciamento ágil de projetos para garantir o desenvolvimento eficiente de produtos

Personalize fluxos de trabalho e aproveite um ecossistema de plugins para se adaptar a qualquer estratégia e processo de produto

Integre-se a mais de 2.000 outras ferramentas para simplificar sua pilha de tecnologia

Limitações do Jira

Os recursos de gerenciamento de portfólio podem ser limitados em comparação com outros concorrentes da Planview com ferramentas dedicadas de gerenciamento de portfólio

Apresenta uma curva de aprendizado acentuada que leva a tempos de adoção mais longos e treinamento dedicado

Preços do Jira

Gratuito

Standard: US$ 7,16/mês por usuário

US$ 7,16/mês por usuário Premium: US$ 12,48/mês por usuário (o preço varia de acordo com o número de usuários)

US$ 12,48/mês por usuário (o preço varia de acordo com o número de usuários) Enterprise: Preços personalizados

Jira ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 5.900 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.900 avaliações) Capterra: 4,4/5 (14.500+ avaliações)

6. Smartsheet (melhor para acompanhamento de projetos em estilo de planilha)

via Smartsheet Ao considerar opções com uma interface familiar, o estilo tabular do Smartsheet veio imediatamente à minha mente. Esse concorrente do Planview é fácil de usar, oferece visualizações poderosas e tem recursos de mapeamento personalizáveis.

Embora o Smartsheet seja uma opção relativamente acessível para equipes pequenas, os recursos de gerenciamento de portfólio devem ser adquiridos como complementos.

Melhores recursos do Smartsheet

Beneficie-se das opções de preços acessíveis em comparação com muitas outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Utilize ferramentas de relatório e visualizações de projeto poderosas e personalizáveis para obter informações valiosas sobre o projeto

Limitações do Smartsheet

Não é adequado para lidar com portfólios maiores, com vários projetos e dependências complexas

As páginas não são atualizadas em tempo real

Preços do Smartsheet

Pro: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business: US$ 24/mês por usuário

US$ 24/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Gerenciamento avançado de trabalho: Preço personalizado

Smartsheet ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 16.900 avaliações)

4,4/5 (mais de 16.900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (3.300+ avaliações)

7. Wrike (melhor para projetos altamente multifuncionais)

via Wrike O Wrike é ideal para projetos que envolvem várias partes interessadas e gerenciamento de fluxo de valor. Seus recursos intuitivos, como gráficos de Gantt, gerenciamento de tarefas e colaboração em tempo real, facilitam o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos pelas equipes.

Considerando seus recursos de personalização, o Wrike é perfeito para ambientes de ritmo acelerado e equipes de pequeno e médio porte.

Embora eficientes, os recursos e as funcionalidades avançadas dessa solução geralmente precisam de treinamento específico.

Melhores recursos do Wrike

Adapte fluxos de trabalho e visualizações facilmente para atender às necessidades e preferências específicas do projeto

Aproveite os recursos de comunicação e colaboração em tempo real para promover o trabalho em equipe contínuo

Conecte vários aplicativos de terceiros para permitir o compartilhamento e o gerenciamento de dados sem interrupções

Limitações do Wrike

Os recursos podem se tornar redundantes e excessivos para projetos simples

As opções de preço não são adequadas para organizações de médio e grande porte

Preços do Wrike

Grátis

Equipe: US$ 9,80/mês por usuário

US$ 9,80/mês por usuário Empresarial: $24,8/mês por usuário

$24,8/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (3700+ avaliações)

4,2/5 (3700+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (2600+ avaliações)

8. LiquidPlanner (melhor para agendamento preditivo de projetos)

via LiquidPlanner Um dos melhores concorrentes do Planview, o LiquidPlanner, enfatiza a automatização do elemento de planejamento para simplificar o gerenciamento de projetos. Essa ferramenta é uma solução de gerenciamento de projetos que se destaca em programação preditiva e gerenciamento de recursos. Ela gera cronogramas de projetos com base na disponibilidade de recursos.

Embora o LiquidPLanner ofereça grande controle e previsibilidade, ele vem com recursos limitados de gerenciamento de portfólio em comparação com os concorrentes.

Melhores recursos do LiquidPlanner

Otimize os cronogramas dos projetos e a alocação de recursos com seu agendamento automatizado e preditivo

Use sua interface intuitiva de arrastar e soltar para priorização e atualização eficazes de tarefas

Aumente o trabalho em equipe e a visibilidade dos projetos com recursos de colaboração e comunicação em tempo real

Limitações do LiquidPlanner

A configuração de dependências complexas de projetos e restrições de recursos é tediosa

Os recursos exclusivos de agendamento e gerenciamento de recursos podem levar algum tempo para serem aprendidos

Preços do LiquidPlanner

Essentials: US$ 15/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 15/mês por usuário (cobrado anualmente) Professional: US$ 28/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 28/mês por usuário (cobrado anualmente) Ultimate: US$ 42/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e críticas do LiquidPlanner

G2: 4,2/5 (mais de 250 avaliações)

4,2/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 650 avaliações)

9. Basecamp (melhor para colaboração simples em projetos)

via Basecamp O Basecamp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos e comunicação de equipe conhecida por sua simplicidade e pelo foco na eliminação de recursos desnecessários. Essa solução inclui colaboração em tudo, desde discussões centralizadas e agendamento até compartilhamento de arquivos.

Além do design minimalista e da facilidade de uso, é importante lembrar que os recursos do Basecamp destinam-se principalmente à colaboração, não ao gerenciamento.

Melhores recursos do Basecamp

Garanta que o gerenciamento de tarefas essenciais esteja acessível com sua interface fácil de usar

Promova a comunicação em tempo real entre os membros da equipe por meio de bate-papo incorporado e check-ins automáticos

Gerencie vários projetos facilmente com visualizações de projeto de página única

Limitações do Basecamp

OutrasAlternativas ao Basecamp têm ferramentas de relatório mais robustas

O controle de tempo não está disponível

Opções de preços limitadas e nenhum plano gratuito para experimentação completa

Preços do Basecamp

Basecamp: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Basecamp Pro Unlimited: $349/mês (usuários ilimitados)

Avaliações e resenhas do Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 5.300 avaliações)

4,1/5 (mais de 5.300 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 14.400 avaliações)

10. Monday.com (Melhor para visualização de fluxo de trabalho)

via Monday.com O Monday.com é um dos concorrentes mais populares do Planview por se concentrar na visualização. Esse software é perfeito para quem gosta de uma interface intuitiva e colaborativa.

Ele conta com recursos avançados de automação para facilitar o manuseio de tarefas repetitivas e notificações. A ferramenta também tem recursos de gerenciamento de portfólio, como planejamento de recursos e planejamento de cenários.

Embora seus recursos sejam abrangentes, a monday.com pode se tornar dispendiosa para equipes maiores.

Melhores recursos da Monday.com

Acesse os aplicativos para desktop e dispositivos móveis para gerenciar portfólios em qualquer lugar

Visualize os portfólios de projetos com seus painéis intuitivos e promova a tomada de decisões informadas

Reduza o trabalho repetitivo criando fluxos de trabalho úteis com seu criador de automação simples

Limitações do Monday.com

A maioria dos recursos abrangentes está disponível apenas nos planos de preços mais caros

Projetos complexos com várias dependências e fluxos de trabalho intrincados não são fáceis de implementar

Preços do Monday.com

Grátis: Teste de 14 dias (até 2 estações)

Teste de 14 dias (até 2 estações) Básico: US$ 12/mês por assento

US$ 12/mês por assento Standard: $14/mês por assento

$14/mês por assento Pro: US$ 24/mês por assento

US$ 24/mês por assento Enterprise: Preços personalizados

Monday.com avaliações e críticas

G2: 4,7/5 (mais de 14.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 14.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

11. Trabalho em equipe (melhor para projetos de colaboração com clientes)

via Trabalho em equipe Ao analisar os concorrentes do Planview focados na colaboração com o cliente, o Teamwork realmente se destacou. Com visualizações compartilhadas do projeto e painéis específicos do cliente, essa solução mantém todas as partes interessadas informadas e envolvidas.

O Teamwork também oferece mensagens integradas e compartilhamento de arquivos, o que facilita a comunicação. A plataforma central dessa solução é uma excelente ferramenta para promover relacionamentos sólidos com os clientes.

Dito isso, o Teamwork não é totalmente flexível, o que pode ser uma limitação para equipes com necessidades exclusivas.

Melhores recursos do Teamwork

Mantenha ferramentas abrangentes do portal do cliente para aprimorar a comunicação e o envolvimento do cliente

Implementação poderosarastreamento de projetos e gerenciamento de recursos para otimização eficiente de recursos

Comunique-se melhor com mensagens instantâneas dentro da plataforma

Limitações do trabalho em equipe

Para obter análises adicionais, as empresas precisarão fazer uso de integrações externas

Pode se tornar complexo para grandes organizações com vários projetos e equipes

Preços do Teamwork

Entrega: US$ 13,99/mês por usuário (mínimo de 3 usuários)

US$ 13,99/mês por usuário (mínimo de 3 usuários) Crescimento: US$ 25,99/mês por usuário (mínimo de 5 usuários)

US$ 25,99/mês por usuário (mínimo de 5 usuários) Escala: US$ 69,99/mês por usuário (mínimo de 5 usuários)

US$ 69,99/mês por usuário (mínimo de 5 usuários) Enterprise: Preços personalizados

Classificações e comentários sobre o trabalho em equipe

G2: 4,1/5 (40 avaliações)

4,1/5 (40 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 850 avaliações)

12. Trello (melhor para gerenciamento de projetos baseado em Kanban)

via Trello Outra ferramenta nesta lista de alternativas ao Planview é o Trello, estilo Kanban da Atlassian, que é ideal para equipes que buscam flexibilidade, atualizações mais rápidas de tarefas e colaboração contínua. Ele é conhecido por sua abordagem visual e intuitiva para gerenciar projetos, tarefas e fluxos de trabalho.

O Trello é uma solução que usa principalmente quadros, listas e cartões para organizar projetos e se destaca em equipes menores e fluxos de trabalho ágeis.

No entanto, se muitas pessoas estiverem envolvidas no Trello, o volume de cartões, comentários e atualizações em um único quadro pode rapidamente se tornar confuso.

Melhores recursos do Trello

Utilize o quadro Kanban visualmente intuitivo do Trello para melhorar a responsabilidade e a rastreabilidade do roteiro

Colabore com comentários e menções incorporados para promover o trabalho em equipe

Adicione mais funcionalidades por meio de integrações de ferramentas chamadas Power-Ups

Limitações do Trello

A simplicidade é mais adequada para projetos simples e não para os complexos

Não possui ferramentas analíticas e de relatórios abrangentes

Preços do Trello

Gratuito: $0

$0 Padrão: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Premium: US$ 12,50/mês por usuário

US$ 12,50/mês por usuário Enterprise: $17,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Trello avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 13.500 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

13. ServiceNow (melhor para fluxos de trabalho de serviços de TI)

via ServiceNow A ServiceNow é uma conhecida ferramenta de gerenciamento de serviços de TI. Devido à sua suíte robusta de gerenciamento de negócios de TI, ela está na minha lista de concorrentes do Planview.

Essa solução também inclui um recurso dedicado de PPM (Project Portfolio Management) para planejar, priorizar e monitorar portfólios de projetos. Combinado com seu foco em ITSM, a otimização de recursos e o gerenciamento da carga de trabalho tornam-se perfeitos.

Melhores recursos do ServiceNow

Implante a automação e a integração do fluxo de trabalho adaptativo para aumentar a produtividade e minimizar o esforço manual

Analise os dados com as ferramentas abrangentes de geração de relatórios do ServiceNow para aumentar os resultados do projeto

Gerencie as solicitações de serviço de forma eficiente com o rastreamento abrangente de problemas

Limitações do ServiceNow

Necessita de personalização e configuração significativas para aproveitar totalmente seus recursos de gerenciamento de portfólio

Torna-se complexo e caro para organizações menores ou com orçamentos de TI limitados

Preços do ServiceNow

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do ServiceNow

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

Transforme suas habilidades de gerenciamento de portfólio com o ClickUp

A ferramenta certa de gerenciamento de portfólio de projetos traz a tão necessária ordem ao caos das atividades do projeto. Embora o Planview seja uma opção sólida, é essencial explorar alternativas.

Abordamos os 13 principais concorrentes do Planview para simplificar o processo de seleção. Entre essas soluções, uma ferramenta se destaca como parceira de destaque: ClickUp.

Com suas ferramentas abrangentes de gerenciamento de projetos, gerenciamento de recursos em tempo real e automação do fluxo de trabalho, o ClickUp mantém suas estratégias de produtos no caminho certo e em perfeito funcionamento.

Portanto, não hesite! Registre-se com o ClickUp e comece hoje mesmo!