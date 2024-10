Com sua interface intuitiva e uma vasta gama de recursos, o Google Chrome se tornou um elemento básico para milhões de usuários em todo o mundo.

Mas você está cansado de se atrapalhar com os menus e clicar em inúmeros botões no Google Chrome? Então, você precisa experimentar os atalhos de teclado. Essas combinações engenhosas podem acelerar significativamente sua experiência de navegação e torná-lo um cidadão digital mais eficiente.

Neste artigo, selecionamos os 50 principais atalhos de teclado do Chrome. Descubra como esses atalhos de teclado essenciais podem transformar sua experiência de navegação no Chrome.

Quer você seja um usuário experiente do Chrome ou esteja apenas começando, esses atalhos simplificarão a navegação na Web, abrirão novas guias e janelas, gerenciarão favoritos, controlarão o comportamento do navegador e farão muito mais.

O que é um atalho de teclado do Chrome?

Um atalho de teclado do Chrome é uma combinação de teclas que permite executar ações ou comandos no navegador Chrome rapidamente. Em vez de navegar pelos menus ou usar o mouse, você pode executar tarefas pressionando apenas algumas teclas.

Por exemplo, em vez de mover o mouse para clicar no botão "Voltar", basta pressionar Alt + ← (no Windows) ou Command + [ (no macOS) para retornar à página anterior. Esses atalhos simplificam as tarefas comuns, ajudando-o a manter o foco no que importa - sua navegação - sem o incômodo de navegar pelos menus.

Ou você precisa ir rapidamente para a barra de endereços? Basta pressionar Ctrl + L no Windows ou Command + L no macOS para fazer isso instantaneamente.

Benefícios do uso de atalhos do Chrome

Com um participação de mercado de 65,18% o Google Chrome não é apenas popular; ele também é incrivelmente fácil de usar.

Os atalhos do Chrome aprimoram essa experiência, ajudando você:

Evitar tirar a mão do teclado para usar o mouse. Os atalhos eliminam a necessidade de clicar em menus e submenus. Com algumas combinações de teclas, é possível realizar tarefas em uma fração do tempo que levaria com um mouse ou touchpad

para usar o mouse. Os atalhos eliminam a necessidade de clicar em menus e submenus. Com algumas combinações de teclas, é possível realizar tarefas em uma fração do tempo que levaria com um mouse ou touchpad **Os atalhos permitem alternar instantaneamente entre guias, fechar janelas e pesquisar páginas, reduzindo a dependência do mouse. Issomelhora seu fluxo de trabalhoespecialmente ao gerenciar várias tarefas ou guias

**Movimentação constante do mouse pode causar tensão física, principalmente nas mãos e nos pulsos, se você passar muito tempo usando o computador. Os atalhos de teclado diminuem a quantidade de movimentos das mãos, o que pode ajudar a reduzir a fadiga

Com os atalhos de teclado, você passa menos tempo navegando na interface e mais tempo concentrado na tarefa, seja lendo, pesquisando ou trabalhando em ferramentas baseadas na Web. Além disso, eles oferecem uma maneira alternativa de navegar e interagir com páginas da Web para usuários com dificuldade de usar o mouse.

Como usar os atalhos de teclado do Google Chrome

Usar os atalhos de teclado do Chrome é simples. A maioria dos atalhos envolve manter pressionadas uma ou mais teclas modificadoras (como Ctrl, Alt ou Command) e pressionar uma letra ou tecla numérica correspondente para executar a ação.

Vamos examinar algumas etapas básicas para usar esses atalhos em diferentes sistemas operacionais.

Etapa 1: identificar as teclas modificadoras

No Windows e no Linux, as teclas modificadoras padrão são Ctrl, Shift e Alt

No macOS, você usará com frequência Command (⌘), Option e Shift

Etapa 2: mantenha pressionadas as teclas modificadoras

Por exemplo, para abrir uma nova guia:

No Windows: Ctrl + T

No macOS: Command + T

Se você fechou acidentalmente uma guia, não se preocupe - você pode reabri-la facilmente usando o atalho Ctrl + Shift + T para restaurar a guia fechada.

Etapa 3: Solte as teclas

Depois de pressionar as teclas necessárias, solte-as para executar o comando.

Os 50 principais atalhos de teclado do Chrome para economizar tempo

O domínio dos atalhos de teclado do Chrome pode aumentar drasticamente sua eficiência durante a navegação. Quer esteja gerenciando várias guias ou navegando rapidamente entre as páginas, esses atalhos o ajudarão a otimizar seu fluxo de trabalho.

Por exemplo, para navegar entre as guias abertas com eficiência, use Ctrl + Tab para ir para a próxima guia ou Ctrl + Shift + Tab para retornar à guia anterior. Deseja mover-se entre as guias sem usar o mouse? Pressione Ctrl + 9 para pular para a última guia na faixa de guias para uma navegação mais rápida.

Ao navegar em uma página da Web, você também pode usar a barra de espaço para rolar para baixo ou pressionar Shift + Espaço para rolar de volta para cima.

Esses são apenas alguns dos muitos atalhos que podem aprimorar sua experiência no Chrome. Confira a tabela abaixo para obter uma lista abrangente de 50 atalhos essenciais do Chrome para ajudá-lo a economizar tempo:

Action Atalho de teclado do Windows/Linux Atalho de teclado do macOS Abrir uma nova guia Ctrl + T Command + T Fechar a guia atual Ctrl + W Command + W Reabrir a guia fechada Ctrl + Shift + T Command + Shift + T Abrir uma nova janela Ctrl + N Command + N Fechar a janela atual Ctrl + Shift + W Command + Shift + W Abrir uma nova janela Abrir janela anônima Ctrl + Shift + N Command + Shift + N Alternar para a próxima guia Ctrl + Tab Command + Option + → Alternar para a guia anterior Ctrl + Shift + Tab Command + Option + ← Abrir a última guia Ctrl + Shift + Tab Abrir a última guia Ctrl + 9 Command + 9 Mover a guia para a esquerda/direita Ctrl + Shift + PgUp/PgDn Command + Shift + [/] Abrir o menu do Chrome Alt + E ou F Command + Option + E Abrir a guia Histórico Ctrl + H Command + Y Abrir a página de downloads Ctrl + J Command + Shift + J Abrir a guia de favoritos Ctrl + Shift + B Command + Option + B Abrir a barra de pesquisa (página de pesquisa) Ctrl + F Command + F Ampliar a página Ctrl + + Command + + Ampliar a página Diminuir o zoom da página Ctrl + - Command + - Redefinir o zoom da página para 100% Ctrl + 0 Command + 0 Rolar a página da Web para baixo Espaço ou PgDn Espaço ou PgDn Rolar a página para cima Shift + Espaço ou PgUp Shift + Espaço ou PgUp Voltar para a página anterior Alt + ← Command + [ Avançar para a próxima página Alt + → Command + ] Recarregar a página da Web atual Ctrl + R Command + R Recarregar a página atual (ignorar o cache) Ctrl + Shift + R Command + Shift + R Abrir ferramentas do desenvolvedor Ctrl + Shift + I Command + Option + I Abrir o console JavaScript Ctrl + Shift + J Command + Option + J Abrir o gerenciador de tarefas do Chrome Shift + Esc Command + Esc Abrir a página de configurações do Chrome Abrir a página de configurações do Chrome Alt + E, depois S Command + Option + E, depois S abrir a página de extensões Ctrl + Shift + E Command + Shift + E Abrir a página de extensões Ctrl + Shift + E Command + Shift + E Abrir a caixa de diálogo de impressão Ctrl + P Command + P Marcar a página atual Ctrl + D Command + D Exibir origem da página Ctrl + U Command + Option + U Salvar a página atual como PDF Salvar a página atual como PDF Ctrl + S Command + S Salvar a página atual como PDF Localizar uma palavra, termo de pesquisa ou frase específica Ctrl + F Command + F Abrir link em uma nova guia Ctrl + Click Command + Click Abrir link em uma nova janela Abrir link em uma nova janela Shift + Click Shift + Click Abrir link em uma janela anônima Abrir link em uma janela anônima Ctrl + Shift + Clique Command + Shift + Clique Fechar todas as guias, exceto a atual Ctrl + Alt + W Command + Option + W Silenciar/ativar o som da guia atual Ctrl + M Command + M Alternar o modo de tela cheia F11 Command + Ctrl + F Marcar todas as guias abertas Ctrl + Shift + D Command + Shift + D Ir para a barra de endereços Ctrl + L Command + L Alternar a barra de favoritos Ctrl + Shift + B Command + Shift + B Abrir a janela de limpeza de dados de navegação Ctrl + Shift + Delete Command + Shift + Delete Visualizar histórico de navegação Ctrl + H Command + Y Abrir o File Explorer para importar/exportar Ctrl + O Command + O Abrir a página inicial Alt + Home Command + Shift + H Focar no próximo item da barra de ferramentas Shift + Alt + T Command + Option + T Abrir a Central de Ajuda do Chrome em uma nova guia F1 Command + Shift + ? Alternar o gerenciador de favoritos Ctrl + Shift + O Command + Option + B

Atalhos do Chrome para simplificar seu trabalho

lembre-se destas dicas antes de começar a usar os atalhos:

Certifique-se de estar na janela correta: Alguns atalhos funcionam somente em janelas específicas, como a barra de endereços ou a janela de edição

Alguns atalhos funcionam somente em janelas específicas, como a barra de endereços ou a janela de edição Use a tecla Fn (se necessário): Em alguns laptops, talvez seja necessário pressionar a tecla Fn em combinação com outras teclas para usar os atalhos do teclado

Em alguns laptops, talvez seja necessário pressionar a tecla Fn em combinação com outras teclas para usar os atalhos do teclado Pressione Tab para a seta para trás/direita: Em alguns teclados, a tecla Tab funciona como a seta para a direita/esquerda. Portanto, para atalhos que precisam dessas setas, a tecla Tab deve funcionar bem

Melhore seu fluxo de trabalho com extensões do Chrome

Embora os atalhos de teclado para o Chrome sejam uma ótima maneira de melhorar a produtividade, as extensões do Chrome são outro excelente complemento para aprimorar seu fluxo de trabalho. Existem milhares de extensões do Chrome para ajudá-lo a economizar tempo e a ser mais eficiente.

Usando a extensão, você pode:

Converter instantaneamente qualquer página da Web, e-mail ou nota em uma tarefa do ClickUp sem sair do navegador

Use isso para agilizar os acompanhamentos, transformando e-mails acionáveis em tarefas diretamente com a extensão ClickUp para Chrome

Rastreie o tempo gasto em tarefas e sites, registrando automaticamente o tempo no ClickUpproblemas de gerenciamento de tempo

Defina metas e compare o controle de tempo para obter estimativas de projeto mais precisas usando o ClickUp

Capture e anote capturas de tela de página inteira, perfeitas para feedback ou documentação de problemas

Anote capturas de tela com instruções claras para economizar tempo durante as revisões no ClickUp

Visualize tarefas em todos os espaços em sua bandeja para acesso rápido durante a navegação

Com o ClickUp, organize e priorize tarefas enquanto estiver navegando

Aumente a eficiência de sua navegação com atalhos de teclado

Agora que você já conhece os 50 melhores atalhos de teclado do Chrome, é hora de colocá-los em ação! Esses atalhos podem ajudá-lo a navegar facilmente na Web, aumentar sua produtividade e tornar sua experiência de navegação mais suave do que nunca.

