15+ Modelos gratuitos de gerenciamento de projetos Asana

Você tem um projeto com um prazo apertado e a pressão é grande. Você sabe o que precisa ser feito, mas, de alguma forma, o processo de planejamento parece uma tarefa gigantesca.

É aí que os modelos de gerenciamento de projetos da Asana são úteis.

Em vez de criar o planejamento do seu projeto do zero na Asana, esses modelos oferecem uma maneira simples de organizar o seu fluxo de trabalho, mantendo a sua equipe alinhada desde o primeiro dia.

Vamos explorar alguns modelos de gerenciamento de projetos da Asana e como eles podem otimizar o seu processo. ⤵️

O que são modelos de gerenciamento de projetos Asana?

Os modelos de gerenciamento de projetos da Asana ajudam você a dar início aos projetos sem o incômodo de criar uma estrutura do zero.

Seja para organizar uma campanha, monitorar entregas ou supervisionar o lançamento de um produto, esses modelos oferecem uma estrutura pronta para gerenciar tarefas e cronogramas com eficiência.

Esses modelos de projeto também permitem que você:

Padronizar e dimensionar o processo de negócios

Mapear tarefas, funções e prazos para uma nova contratação

Planejar sprints com cronogramas e marcos claros

Definir metas para um novo curso

Reduzir os riscos identificando possíveis desafios

**O que faz um bom modelo de gerenciamento de projetos Asana?

Um bom modelo de gerenciamento de projetos da Asana permite que você planeje bem os projetos em várias frentes. O modelo ideal tem as seguintes características:

Uma estrutura clara: Ele precisa ser bem organizado. Deve organizar tarefas, cronogramas e prioridades sem confusão

Ele precisa ser bem organizado. Deve organizar tarefas, cronogramas e prioridades sem confusão Flexibilidade de personalização: O modelo deve ser ajustável, ajudando-o a modificar tarefas, prazos e atribuições de equipe para atender às suas necessidades específicas

O modelo deve ser ajustável, ajudando-o a modificar tarefas, prazos e atribuições de equipe para atender às suas necessidades específicas Dependências de tarefas: Ele deve permitir que você vincule tarefas que dependem umas das outras para garantir um fluxo de trabalho tranquilo

Ele deve permitir que você vincule tarefas que dependem umas das outras para garantir um fluxo de trabalho tranquilo Marcos predefinidos: As principais metas do projeto já devem estar delineadas para acompanhar o progresso e manter a equipe focada nos prazos críticos

As principais metas do projeto já devem estar delineadas para acompanhar o progresso e manter a equipe focada nos prazos críticos Recursos de colaboração: O modelo deve oferecer suporte à comunicação da equipe por meio de opções como comentários, compartilhamento de arquivos e marcação

O modelo deve oferecer suporte à comunicação da equipe por meio de opções como comentários, compartilhamento de arquivos e marcação Opções de automação: Deve permitir a automação de tarefas repetitivas, lembretes ou atualizações de status para economizar tempo e reduzir o esforço manual

Deve permitir a automação de tarefas repetitivas, lembretes ou atualizações de status para economizar tempo e reduzir o esforço manual Escalabilidade: O modelo deve funcionar para projetos pequenos e grandes, com flexibilidade para lidar com fluxos de trabalho mais complexos quando necessário

15 Modelos gratuitos de gerenciamento de projetos Asana

Encontrar o modelo certo modelo de gerenciamento de projetos pode fazer toda a diferença para manter sua equipe organizada e produtiva.

Aqui estão 15 modelos gratuitos da Asana que você pode começar a usar hoje mesmo. 🧑‍💻

1. Modelo de calendário de mídia social da Asana

Via: Asana Asana Modelo de calendário de mídia social da Asana é uma ótima ferramenta para organizar o processo de criação de conteúdo em várias plataformas de mídia social.

Você pode usá-lo para planejar, agendar e monitorar publicações. É perfeita para manter a consistência e colaborar com os membros da equipe, atribuindo tarefas e definindo prazos.

Com ele, você pode:

Mapear sua programação de postagens para a semana ou o mês

Alinhar temas de conteúdo com datas ou campanhas importantes

Atribuir tarefas aos membros da equipe e definir prazos para rascunhos ou aprovações

Acompanhar as métricas de desempenho para ajustar as futuras postagens

Faça o download deste modelo

2. Modelo de planejamento de eventos da Asana

Via: Asana

Os Modelo de planejamento de eventos da Asana organiza todos os detalhes de seu evento de marketing ou comunitário. Ele abrange logística, listas de convidados, cronogramas e muito mais, com seções dedicadas para gerenciar cada aspecto.

Com esse modelo, você pode acompanhar facilmente as tarefas, monitorar o progresso e ficar por dentro dos cronogramas, garantindo que cada etapa seja realizada sem problemas do início ao fim.

Além disso, a visualização de calendário integrada ajuda a visualizar datas e marcos importantes à medida que as tarefas avançam.

Faça o download deste modelo

3. Modelo de planejamento de Sprint da Asana

Via: Asana

Precisa traçar uma estratégia para todo o trabalho que planeja realizar no próximo sprint? Use a Modelo de planejamento de sprint da Asana para dividir as tarefas em sprints gerenciáveis. O modelo pode ser usado durante todo o sprint, desde a sessão de planejamento inicial até a retrospectiva final. Ele também:

Define as metas e prioridades do sprint

Atribui tarefas aos membros da equipe com prazos claros

Rastreia o progresso para garantir a conclusão oportuna dos sprints

Revisa cada sprint para ajustar os planos futuros

Faça o download deste modelo

4. Modelo de gráfico de Gantt da Asana

Via: Asana

Os gráficos de Gantt organizam visualmente as tarefas em uma linha do tempo, mostrando as datas de início e término, as durações e as dependências. O Modelo de gráfico de Gantt da Asana fornece uma linha do tempo interativa que torna o acompanhamento do projeto mais intuitivo.

O modelo inclui a funcionalidade de traçar tarefas e suas dependências em uma linha do tempo clara, facilitando a atribuição de datas de conclusão e o monitoramento do progresso. Quando os cronogramas do projeto mudam, você pode ajustar os prazos para manter tudo em dia.

Além disso, com uma visão panorâmica de todo o projeto, você pode gerenciar o fluxo geral de forma eficaz e garantir que sua equipe permaneça alinhada.

Faça o download deste modelo

5. Modelo de reunião individual da Asana

Via: Asana

Os Modelo de reunião individual da Asana estabelece a base para conversas produtivas com o(s) novo(s) membro(s) da sua equipe. Ele monitora os tópicos de discussão, os itens de ação e as principais conclusões para que nada seja esquecido.

Para usá-lo de forma eficaz, você pode:

Definir uma agenda listando os pontos de discussão antes da reunião

Anotar quaisquer decisões ou próximas etapas diretamente durante a reunião

Atribuir tarefas de acompanhamento com prazos para manter o progresso em andamento

Usá-lo como referência em reuniões futuras para acompanhar os problemas e as realizações em andamento

Faça o download deste modelo

6. Modelo de lista de pendências do produto da Asana

Via: Asana

Os Modelo Postmortem da Asana é uma ótima maneira de você e sua equipe refletirem sobre projetos concluídos. Ele fornece uma estrutura clara para analisar os sucessos e as áreas de melhoria.

O modelo o orienta na documentação dos principais elementos, como objetivos, resultados e desafios, ao mesmo tempo em que oferece espaço para registrar o que funcionou, o que não funcionou e as lições aprendidas. Esse processo promove o diálogo aberto, incentiva a responsabilidade e permite que todos compartilhem suas perspectivas, levando a uma melhor dinâmica da equipe e ao aprendizado coletivo.

Ao usar este modelo da Asana, você melhorará o desempenho, obterá insights comerciais valiosos e criará uma cultura de crescimento contínuo para projetos futuros.

Faça o download deste modelo

7. Modelo de stand-up diário da Asana

Via: Asana

Os Modelo de reunião diária ágil da Asana mantém as equipes alinhadas ao fornecer uma estrutura clara para acompanhar o progresso diário durante uma reunião. Ele garante que todos se mantenham atualizados sobre as tarefas concluídas, o trabalho em andamento e quaisquer bloqueios que precisem de atenção, tornando as reuniões mais eficientes e focadas.

Com esse modelo, os membros da equipe podem compartilhar facilmente o que realizaram ontem, seus planos para hoje e os obstáculos que estão enfrentando.

Ele também permite que você acompanhe as tarefas ao longo do dia, atribua ações de acompanhamento para resolver problemas rapidamente e revise as notas de reuniões anteriores para monitorar o progresso a longo prazo.

Faça o download deste modelo

8. Modelo de retrospectiva do Sprint da Asana

Via: Asana

O aprimoramento é uma jornada contínua, e aprender com os erros é fundamental.

O Modelo de retrospectiva do Sprint da Asana reflete sobre os sprints concluídos, oferecendo espaço tanto para as conquistas quanto para as áreas de melhoria. Ele promove o crescimento consistente da equipe e otimiza o processo geral ao incentivar o diálogo aberto e o feedback prático.

Este modelo de r também pode ajudar:

Reconhecer um membro da equipe que teve um bom desempenho ou atribuir treinamento a alguém que está com desempenho abaixo do esperado

Identificar insights acionáveis de retrospectivas para melhorar sprints futuros

Atribuir tarefas com base em desempenhos anteriores e resolver quaisquer problemas

Analisar regularmente o progresso para acompanhar as melhorias contínuas

Faça o download deste modelo

9. Modelo de relatório de projeto da Asana

Via: Asana

Os Modelo de relatório de projeto Asana serve como um hub central para todas as atualizações de seu projeto. Ele permite que você avalie rapidamente o que foi realizado, o que está por vir e o quanto você está próximo de atingir suas metas.

Esse modelo de projeto elimina o incômodo de vasculhar várias fontes para fornecer atualizações de status, tornando os relatórios mais eficientes e claros.

Você pode criar relatórios semanais ou mensais com facilidade, mantendo tudo consistente em todos os projetos, e o formato reutilizável significa que você pode começar do zero para cada novo projeto, simplesmente copiando e preenchendo os detalhes.

Faça o download deste modelo

10. Modelo de planejamento de capacidade da Asana

Via: Asana Modelo de planejamento de capacidade da Asana oferece assistência com gerenciamento preciso de tarefas e alocação de recursos. Ele garante que os membros da equipe e as ferramentas necessárias estejam disponíveis para os seus projetos, evitando a sobrecarga e aumentando a produtividade.

Com esse modelo, você pode:

Identificar projetos atuais e futuros, juntamente com seus requisitos de recursos

Alocar novos membros da equipe com base em sua disponibilidade e habilidades

Monitorar o uso de recursos e ajustar as alocações à medida que as demandas do projeto evoluem

Revisar regularmente a capacidade para prever e tratar de possíveis faltas ou excedentes

Faça o download deste modelo

11. Modelo de programação de produção da Asana

Via: Asana

Ao fazer malabarismos com vários projetos, a priorização eficaz pode ser um desafio. É aí que entra a Modelo de cronograma de produção da Asana entra em cena. Ele acompanha seu processo de produção do início ao fim, facilitando o gerenciamento de cronogramas, a coordenação de tarefas e a garantia de que cada etapa ocorra sem problemas.

Esse modelo pode ser usado para:

Atribuir tarefas à equipe com prazos claros para cada etapa

Acompanhar o progresso e ajustar os cronogramas conforme necessário para manter o cronograma

Identificar e resolver quaisquer gargalos de produção logo no início

Faça o download deste modelo

12. Modelo de mapa de processos da Asana

Via: Asana

A classificação de documentos intermináveis pode ser cansativa, e é por isso que Modelo de mapa de processo da Asana é muito útil. Ele visualiza os seus fluxos de trabalho, facilitando o esboço de processos complexos, identificando ineficiências e garantindo que a sua equipe entenda cada etapa.

Com esse modelo, você pode:

Documentar cada etapa do seu processo em um formato claro e sequencial

Atribuir tarefas e prazos aos membros da equipe para cada etapa

Usar o mapa para identificar possíveis gargalos e áreas de melhoria

Revisar e atualizar regularmente o mapa para mantê-lo alinhado com as práticas e necessidades atuais

Faça o download deste modelo

13. Modelo de estratégia de marketing da Asana

Via: Asana

Os Modelo de estratégia de marketing da Asana torna simples o planejamento e a execução dos seus esforços de marketing. Ele organiza suas campanhas, monitora como as coisas estão indo e garante que sua equipe permaneça focada em suas metas.

Você pode delinear claramente seus objetivos de marketing, dividir sua estratégia em itens acionáveis e atribuí-los aos membros da equipe com prazos.

À medida que você monitora o progresso e o desempenho da campanha, o modelo Asana permite que você ajuste sua abordagem com base nos resultados, mantendo suas atividades de marketing no caminho certo.

Faça o download deste modelo

14. Modelo de plano de gerenciamento do escopo do projeto Asana

Via: Asana

Os Modelo de plano de gerenciamento do escopo do projeto Asana ajuda a definir e gerenciar os limites do seu projeto de forma eficaz. Ao se concentrar no escopo, no orçamento e no cronograma do projeto, você pode atingir melhor as suas metas e evitar problemas como desvios de escopo, que levam a atrasos e estouros de orçamento.

Com este modelo, você estabelecerá um escopo de projeto claro que abranja os principais elementos, como prazos, orçamentos e entregáveis. Essa clareza favorece a alocação de recursos e define expectativas realistas para todos os envolvidos.

Os principais recursos do modelo Asana incluem:

Uma declaração do escopo do projeto para esclarecer as inclusões e exclusões

Uma estrutura analítica do trabalho (EAP) para monitorar tarefas e dependências

Gráficos de atribuição de partes interessadas para definir funções e responsabilidades

Um processo de controle de mudanças para gerenciar e avaliar as mudanças de escopo

Faça o download deste modelo

15. Modelo de encerramento de projeto da Asana

Via: Asana

Os Modelo de encerramento de projeto da Asana ajuda as equipes a encerrarem os projetos, delineando todas as etapas necessárias após a conclusão dos entregáveis. Ele garante uma transição tranquila entre a conclusão e o encerramento do projeto, abrangendo tarefas essenciais como revisão de planos, finalização de orçamentos e atualização de documentação.

O modelo também inclui um plano de teste para medir e compartilhar resultados, lida com as assinaturas do projeto para confirmar a conclusão e gerencia as transferências para os entregáveis de acompanhamento.

Faça o download deste modelo

Limitações do gerenciamento de projetos Asana

A Asana para gerenciamento de projetos oferece muita utilidade, mas tem algumas limitações.

Aqui está uma olhada em algumas delas:

Flexibilidade limitada: Os modelos oferecem uma estrutura básica, mas não facilitam a personalização profunda, como a adição de campos avançados. Isso pode ser restritivo se o seu projeto exigir uma abordagem mais personalizada

Os modelos oferecem uma estrutura básica, mas não facilitam a personalização profunda, como a adição de campos avançados. Isso pode ser restritivo se o seu projeto exigir uma abordagem mais personalizada Sem automação incorporada: Muitos modelos de gerenciamento de projetos da Asana não têm automação integrada, portanto, muitas vezes você precisará ajustar manualmente o status das tarefas, os prazos ou as dependências. Isso pode se tornar um processo tedioso, especialmente em projetos maiores

Muitos modelos de gerenciamento de projetos da Asana não têm automação integrada, portanto, muitas vezes você precisará ajustar manualmente o status das tarefas, os prazos ou as dependências. Isso pode se tornar um processo tedioso, especialmente em projetos maiores Falta de recursos de controle de tempo: Uma grande desvantagem é a ausência de controle de tempo integrado. Se o controle do tempo gasto em tarefas for essencial para seus projetos, você precisará de uma ferramenta externa

Uma grande desvantagem é a ausência de controle de tempo integrado. Se o controle do tempo gasto em tarefas for essencial para seus projetos, você precisará de uma ferramenta externa Recursos de atribuição limitados: O recurso de atribuição de tarefas da Asana restringe cada tarefa a apenas um responsável. Essa limitação pode representar desafios para tarefas que exigem colaboração ou vários colaboradores

Modelos alternativos de gerenciamento de projetos da Asana

Se você estiver considerando alternativas à Asana o ClickUp é um forte concorrente que merece sua atenção. ClickUp é uma ferramenta versátil projetada para facilitar seu fluxo de trabalho com seus recursos abrangentes e modelos personalizáveis. Vamos explorar como essa ferramenta ferramenta de gerenciamento de projetos pode oferecer uma nova abordagem para gerenciar seus projetos com mais eficiência.

1. Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Faça o download deste modelo

Simplifique o planejamento e a organização de projetos com o modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

O modelo Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp é a solução ideal para lidar com projetos complexos que envolvem várias equipes. Ele simplifica seu fluxo de trabalho, aumenta a colaboração e mantém tudo sob controle do início ao fim.

Com esse modelo, você pode acompanhar facilmente as tarefas, os prazos e as responsabilidades, o que lhe dá uma visão clara de todo o projeto. É perfeito para gerentes de projeto que precisam coordenar diferentes equipes, melhorando a comunicação.

Além disso, o modelo personalizado permite adaptar o processo de gerenciamento de projetos ao seu estilo e aos requisitos exclusivos da sua equipe.

Faça o download deste modelo

2. Modelo de portfólio de gerenciamento de projetos ClickUp

Faça o download deste modelo

Centralize e supervisione vários projetos sem esforço usando o modelo de portfólio de gerenciamento de projetos ClickUp

Se você acha difícil monitorar vários projetos em diferentes departamentos e programas, o Modelo de portfólio de gerenciamento de projetos do ClickUp está aqui para ajudar. Esse modelo auxilia no acompanhamento de projetos, mantendo-o atualizado sobre a saúde e o progresso de cada projeto em tempo real.

Ele apoia a colaboração, permitindo que os membros da equipe atualizem seu progresso e compartilhem feedback diretamente na plataforma. Isso promove a comunicação proativa e garante que todos estejam alinhados com as metas e os prazos do projeto.

Você também se beneficiará de três tipos de visualização - relatórios semanais de status, equipe e roteiro do PMO - para garantir que você tenha os insights necessários para tomar decisões informadas.

Faça o download deste modelo

3. Modelo de relatório de gerenciamento de projeto ClickUp

Faça o download deste modelo

Obtenha insights claros sobre o desempenho de seu projeto com o modelo de relatório de gerenciamento de projetos do ClickUp

Você pode achar que tem uma estratégia sólida de planejamento de projetos, mas problemas inesperados ainda podem surgir e afetar o cronograma. Ponha um fim a essas preocupações com o Modelo de relatório de gerenciamento de projetos do ClickUp .

O modelo tem algumas seções importantes, como:

Visão geral do projeto: Fornece um resumo de alto nível com o nome do projeto, cliente, datas e uma breve descrição para uma orientação rápida

Fornece um resumo de alto nível com o nome do projeto, cliente, datas e uma breve descrição para uma orientação rápida Status do projeto: UsaStatus personalizados do ClickUp com um sistema de código de cores (verde, amarelo, vermelho) para mostrar se o projeto está no caminho certo

UsaStatus personalizados do ClickUp com um sistema de código de cores (verde, amarelo, vermelho) para mostrar se o projeto está no caminho certo Marcos e entregas: Rastreia os principais marcos, datas de vencimento e seu status para destacar possíveis obstáculos

Rastreia os principais marcos, datas de vencimento e seu status para destacar possíveis obstáculos Problemas e riscos: Documenta e rastreia problemas e riscos, incluindo seu impacto, estratégias de mitigação e partes responsáveis

Documenta e rastreia problemas e riscos, incluindo seu impacto, estratégias de mitigação e partes responsáveis Orçamento e finanças: Oferece uma visão geral do orçamento, incluindo os valores originais, as despesas atuais e as variações

Oferece uma visão geral do orçamento, incluindo os valores originais, as despesas atuais e as variações Tarefas e marcos futuros: Descreve as principais tarefas e marcos para o próximo período

Faça o download deste modelo

4. Modelo de manual de gerenciamento de projetos ClickUp

Faça o download deste modelo

O modelo de manual de gerenciamento de projetos do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar, gerenciar e acompanhar seus projetos.

O modelo Modelo de manual de gerenciamento de projetos da ClickU p vem com uma pasta pré-criada para o seu espaço de trabalho e foi criado para facilitar o planejamento, o gerenciamento e a execução de projetos.

Vamos discutir como você pode começar a usar o modelo:

Primeiro, defina as metas do projeto fazendo um brainstorming e anotando o que você deseja alcançar

Em seguida, defina o escopo do projeto, delineando as tarefas e os marcos necessários, que você pode adicionar comoCampos personalizados do ClickUp* Ao abrir o modelo, você verá um layout claro com as metas do projeto, os principais marcos e os cronogramas. Essa configuração define o que é sucesso e permite que você adapte os objetivos para atender às suas necessidades específicas, garantindo que todos na sua equipe estejam na mesma página

O modelo também incentiva check-ins e revisões regulares à medida que o projeto avança. Por fim, você pode configurarTarefa recorrente do ClickUps para reuniões semanais ou quinzenais para avaliar o progresso em relação às metas e ajustar os planos conforme necessário

Faça o download deste modelo

5. Modelo de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp

Faça o download deste modelo

O Modelo de Plano de Tarefas de Gerenciamento de Projetos do ClickUp foi criado para ajudá-lo a gerenciar projetos e tarefas do início ao fim.

Os prazos podem ser muito complicados, mas a Modelo de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp permite que você mantenha tudo sob controle. Esse modelo simplifica o gerenciamento de projetos, permitindo que você crie tarefas e subtarefas, atribua-as a membros da equipe e controle quem pode ver o quê.

Com recursos como o Visualização da linha do tempo do ClickUp e Visualização do gráfico de Gantt o modelo ajuda você a ficar de olho no progresso e nos prazos sem problemas. Ele também organiza projetos complexos em partes gerenciáveis, para que você não precise se preocupar em acompanhar cada tarefa e atribuição individualmente.

Faça o download deste modelo

6. Modelo de estrutura de gerenciamento de projetos ClickUp

Faça o download deste modelo

O modelo de estrutura de gerenciamento de projetos do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a gerenciar e melhorar seus processos e fluxos de trabalho.

Se você estiver com dificuldades para iniciar um novo projeto, o Modelo de estrutura de gerenciamento de projetos do ClickUp pode ser sua solução ideal. Ele oferece tudo o que você precisa para dar o pontapé inicial no seu projeto e manter o controle dos cronogramas e orçamentos.

O modelo permite planejar com eficiência todos os aspectos do projeto, criar processos e procedimentos que melhoram a colaboração, monitorar o progresso e resolver problemas rapidamente com atualizações em tempo real - tudo a partir do ClickUp.

A melhor parte? Esse modelo é amigável para iniciantes e funciona tanto para projetos pequenos com recursos limitados quanto para projetos maiores e mais complexos.

Faça o download deste modelo

7. Modelo de revisão do gerenciamento de projetos do ClickUp

Faça o download deste modelo

O modelo de revisão de gerenciamento de projetos do ClickUp foi criado para ajudar as equipes a analisar o progresso, identificar riscos e planejar o futuro.

Uma revisão do gerenciamento de projetos é crucial para todo projeto, pois determina se vale a pena continuar ou se precisa de ajustes. A Modelo de revisão do gerenciamento de projetos da ClickUp fornece as ferramentas e as visualizações necessárias para manter suas revisões organizadas e perspicazes.

O modelo permite coletar feedback dos participantes, identificar áreas de melhoria e organizar projetos para processos de revisão eficientes. É tudo o que você precisa para realizar revisões de projetos, quer esteja gerenciando um único projeto ou várias iniciativas ao mesmo tempo.

Faça o download deste modelo

8. Modelo de abordagem de gerenciamento de projeto ClickUp

Faça o download deste modelo

O modelo de abordagem de gerenciamento de projetos do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar, organizar e acompanhar as etapas de um projeto em um só lugar.

O planejamento é a pedra angular de qualquer projeto bem-sucedido. Não importa se você está gerenciando uma equipe pequena ou uma iniciativa de grande escala, o Modelo de abordagem de gerenciamento de projetos do ClickUp oferece uma estrutura estruturada para manter as coisas no caminho certo.

Esse modelo cria um roteiro claro para seu projeto com cronogramas detalhados e atribuições de tarefas, facilitando a organização e a eficiência. Ele também mantém sua equipe, clientes e participantes conectados e na mesma página durante todo o projeto.

Desde o lançamento de produtos até o desenvolvimento de aplicativos, esse modelo pode se tornar sua referência para um gerenciamento de projetos eficiente e bem-sucedido.

Faça o download deste modelo

9. Modelo de requisitos de gerenciamento de projetos ClickUp

Faça o download deste modelo

O modelo de requisitos de gerenciamento de projetos do ClickUp foi criado para ajudá-lo a manter o controle dos requisitos do projeto.

Requisitos claros e bem definidos de gerenciamento de projetos preparam o terreno para o sucesso.

Os Modelo de requisitos de gerenciamento de projetos do ClickUp fornece uma estrutura sólida para garantir que todos estejam na mesma página em relação ao escopo, aos entregáveis e ao cronograma do seu projeto.

Com esse modelo, você pode facilmente documentar e organizar seu projeto, atribuir tarefas, acompanhar o progresso e definir marcos.

Quer esteja gerenciando uma equipe ágil ou lidando com um projeto complexo, este modelo do ClickUp o mantém organizado e à frente da curva.

Faça o download deste modelo

10. Modelo de planilha de gerenciamento de projetos ClickUp

Faça o download deste modelo

O modelo de planilha de gerenciamento de projetos do ClickUp foi criado para ajudá-lo a acompanhar todas as tarefas envolvidas em um projeto.

Gerenciar projetos pode ser um desafio, mas uma planilha bem organizada pode fazer toda a diferença. A planilha Modelo de planilha de gerenciamento de projetos do ClickUp permite que você fique por dentro de seus projetos - desde iniciativas de pequena escala até empreendimentos de grande escala.

Com esse modelo, você pode visualizar facilmente os cronogramas do projeto para melhor planejamento e coordenação. Ele também mantém as partes interessadas atualizadas sobre quaisquer alterações ou problemas.

Diga adeus à confusão ao gerenciar grandes projetos - este modelo cuida de todos os números e detalhes para você.

Faça o download deste modelo

Glide Through Project Management Using ClickUp Templates

O gerenciamento de projetos pode ser uma tarefa árdua se você não tiver um sistema de suporte adequado para superar os obstáculos. Desde o planejamento e a elaboração de estratégias até o registro, a execução e a revisão, os modelos podem ser sua melhor aposta para simplificar essas tarefas.

Embora os modelos de gerenciamento de projetos da Asana sejam funcionais, eles ficam aquém das opções de personalização e automação - áreas em que o ClickUp se destaca.

O ClickUp oferece um espaço de trabalho unificado com recursos que podem melhorar significativamente sua experiência de gerenciamento de projetos. Registre-se no ClickUp para otimizar seu fluxo de trabalho hoje mesmo.