8 modelos de cartas de desculpas para desculpas de última hora

Você já teve uma gripe repentina pouco antes de uma reunião importante? Ou talvez um atraso inesperado no voo tenha feito com que você se atrasasse para uma apresentação importante para um cliente. Bem, isso acontece com todos nós, especialmente quando os motivos estão fora do nosso controle.

Entretanto, uma nota de desculpas apressada explicando sua ausência pode não ser suficiente.

Em geral, é considerada uma boa prática escrever uma carta de desculpas formal para informar seus colegas e seu gerente sobre um contratempo ou um problema imprevisto.

Neste blog, compilamos alguns dos melhores modelos e soluções de cartas de desculpas para você. De modelos gratuitos prontos para uso do Google Docs a ferramentas para criar uma carta do zero, há algo para todos. Vamos começar!

O que são modelos de carta de desculpas?

Os modelos de carta de desculpas são documentos pré-formatados e prontos para uso que fornecem uma estrutura e um formato para escrever uma carta de desculpas. Geralmente, eles são usados para explicar formalmente sua ausência inadvertida do escritório, um compromisso de trabalho ou qualquer evento importante.

Normalmente, esses modelos consistem em várias seções, cada uma abordando diferentes aspectos da carta - como remetente, destinatário, mensagem principal e outras informações de apoio.

A melhor parte? Como eles são personalizáveis, você pode usá-los para criar uma mensagem rápida e eficaz sempre que necessário.

O que faz um bom modelo de carta de desculpas?

Uma carta de desculpas sólida pode fazer muito mais do que justificar sua ausência em um evento importante. Ela o retrata como um profissional responsável e ético e expressa um sincero arrependimento por qualquer inconveniente causado. Isso é particularmente útil se você estiver começando um novo emprego . No entanto, para que isso aconteça, o modelo deve ser de alta qualidade.

Aqui estão quatro atributos que fazem um bom modelo de carta de desculpas:

Formato limpo: Um bom modelo de carta de desculpas deve ser fácil de usar. Ele deve ter um formato claro e compreensível para garantir que seja apropriado para todos os ambientes - educacional, profissional etc.

Tom profissional: O ideal é que o modelo use linguagem formal e mantenha um tom respeitoso, profissional e ideal para a comunicação no local de trabalho

Estrutura abrangente: O modelo deve ter subseções suficientes para permitir que você forneça informações completas sobre sua ausência, como os motivos por trás dela, o que você fez para evitá-la etc.

Recursos de personalização: O modelo deve ser personalizável. Você deve ser capaz de editar e personalizar cada um de seus elementos

8 Modelos de cartas de desculpas

Como prometido, aqui estão oito dos melhores modelos gratuitos de cartas de desculpas para você. Marque-os para a próxima vez que você perder um evento crucial na escola, no trabalho ou em qualquer outro lugar:

1. Modelo de carta de desculpas para o trabalho por Dribble

via Dribble Se estiver procurando um modelo de carta de desculpas básico, mas abrangente, este modelo da Dribble se encaixa na descrição.

Ideal para: Funcionários que precisam de um modelo flexível para situações de licença pessoal ou profissional.

Esse modelo gratuito de carta de desculpas é versátil e adequado para várias finalidades, incluindo negócios, educação e uso pessoal. Ele é organizado, bem estruturado e contém todas as seções que uma carta de desculpas padrão deve ter.

Para editar o documento, basta integrá-lo ao Google Docs ou ao Microsoft Word e, quando estiver pronto, você poderá fazer o download e imprimi-lo em um layout padrão de tamanho A4.

2. Modelo de carta de desculpas do Google Docs

via Google Docs Embora as cartas de desculpas com muito texto possam ser vistas como um excesso de compartilhamento, as cartas com poucos detalhes podem parecer superficiais e até mesmo insinceras. Portanto, você precisa encontrar o equilíbrio certo entre ser prolixo e elaborado - e é aí que entra este modelo.

Ideal para: Profissionais que precisam de ajuda para redigir uma carta de desculpas formal, equilibrando profissionalismo e detalhes.

Criado pelo Google Docs, este modelo de carta de desculpas pode ajudá-lo a redigir uma mensagem concisa para qualquer situação. Ele é simples e direto. A linguagem é totalmente profissional e cada elemento de design - desde as fontes até o plano de fundo - é mínimo. Além disso, esse modelo é compatível com várias ferramentas para oferecer a você uma experiência de edição flexível.

3. Modelo de carta de licença por doença da Jotform

via Jotform O modelo de carta de licença médica da Jotform foi criado exclusivamente para a elaboração de cartas de desculpas para licenças médicas não anunciadas.

Personalizável, abrangente e profissional, ele é adequado para escrever cartas de desculpas corporativas e escolares. Basta editar os detalhes em seu smartphone, assinar o documento com uma ferramenta de assinatura eletrônica e fazer o download em formato PDF para criar sua carta de desculpas em qualquer lugar. Na verdade, você também pode usar esse modelo para escrever uma carta solicitando licença por motivos de saúde.

Ideal para: Funcionários que precisam solicitar rapidamente uma licença por motivo de doença repentina e não planejada.

4. Modelo de carta de desculpas formais para o trabalho pelo Google Docs

via Google Docs Este modelo gratuito de carta de desculpas do Google Docs é adequado para as ocasiões em que você deseja solicitar uma licença formal do trabalho. Ele apresenta uma estrutura limpa, um design abrangente e um estilo elegante.

Ideal para: Profissionais que solicitam licença formal para ausências planejadas, como férias ou intervalos prolongados.

Projetado para uso profissional em organizações com uma cultura mais formal, como bancos ou instituições governamentais, este modelo foi criado para fornecer a quantidade certa de informações ao seu empregador. O design limpo facilita ao leitor estudar os detalhes e arquivá-los para manutenção de registros.

Ele também é compatível com ferramentas como o Google Slides, MS PowerPoint e MacOS Keynote, permitindo que você o edite sem problemas em diferentes dispositivos.

5. Modelo de carta de desculpas para ausência pelo Google Docs

via Google Docs Você se ausentou de uma sessão de treinamento importante sem aviso prévio e agora está se perguntando como explicar isso ao seu Gerente de RH ? Este modelo gratuito de carta de desculpas do Google Docs pode ajudar.

Ideal para: Funcionários ou estudantes que justificam ausências não planejadas de reuniões importantes ou prazos perdidos.

Profissional e direto, esse modelo destaca todos os detalhes que você precisa fornecer em caso de licenças repentinas. Ele também funciona bem para escrever uma carta de desculpas para a escola. Basta editar os detalhes de acordo com sua narrativa, converter o documento em PDF e pronto!

6. Modelo de carta de desculpas formais para ausência pelo Google Docs

via Google Docs Você encontrará muitos modelos de cartas de desculpas formais na Internet. Mas se precisar de um modelo para explicar sua ausência repentina, você pode usar este do Google Docs.

Ele é limpo e refinado, transmite a mensagem de forma sucinta, sem fazer com que a carta pareça excessiva ou prolixa. Ele segue um formato padrão aceito mundialmente, ideal para uso profissional e educacional. O modelo é compatível com uma série de ferramentas, altamente personalizável e fácil de trabalhar.

Ideal para: Profissionais ou estudantes que desejam justificar a ausência devido a circunstâncias imprevistas de trabalho ou pessoais.

7. Modelo de solicitação de licença médica por LeaveBoard

via placa de saída Esse modelo gratuito de carta de desculpas da Leave Board apresenta uma estrutura breve. Se você não quiser se aprofundar nos detalhes de sua ausência, este modelo foi criado de forma profissional e direta.

A aparência do modelo é simples e formal, sem nenhum adorno de design. Você pode editar seu conteúdo no Microsoft Word e convertê-lo em um arquivo PDF para compartilhar com o destinatário. E isso não é tudo: o LeaveBoard também fornece um punhado de conteúdo pré-escrito, minimizando a necessidade de edição.

Ideal para: Funcionários que precisam enviar breves solicitações de licença médica sem compartilhar muitos detalhes.

8. Modelo de carta de licença de emergência para família por Examples.com

via Examples.com Se você tiver uma emergência familiar urgente para resolver, pedir licença com antecedência é uma das melhores maneiras de garantir profissionalismo e integridade. Este modelo ajuda você a fazer exatamente isso.

Ele é detalhado, formal e visualmente limpo. A carta segue um tom respeitoso e detalha o motivo específico da ausência. Com marcadores de posição claros para cada seção, este modelo de carta de desculpas simplifica a criação de cartas formais.

Ideal para: Funcionários que precisam explicar situações familiares urgentes que exigem licença imediata.

Criar cartas de desculpas com o ClickUp

Os modelos de cartas de desculpas são ideais para iniciantes porque são simples de usar e oferecem uma solução instantânea. No entanto, eles podem ser limitantes.

Esses documentos pré-formatados só podem ser personalizados até certo ponto. Se você precisar escrever uma carta de desculpas para situações excepcionais, como sair de um emprego ou iniciando um aviso prévio de duas semanas após a demissão, você precisará de algo mais avançado para capturar as nuances do que deseja dizer.

É aqui que ClickUp entra em cena!

Um software de gerenciamento de trabalho completo, o ClickUp - com sua gama caleidoscópica de recursos - pode ajudá-lo a elaborar cartas de desculpas profissionais. E o melhor de tudo? É um processo simples, em duas etapas!

Etapa 1: Escreva, personalize e ajuste as cartas de desculpas com o ClickUp Brain

O maior desafio de escrever uma carta de desculpas é escrevê-la. Mas com o ClickUp Brain você pode fazer isso em questão de minutos.

A ferramenta de IA interna do ClickUp, ClickUp Brain, é o único escritor de cartas de desculpas que você precisa em sua equipe. Com excelentes recursos de compreensão imediata e personalização, ela pode ajudá-lo a criar cartas de desculpas de qualidade profissional para qualquer ocasião.

Por exemplo, veja como você pode usar o ClickUp Brain para criar uma carta de demissão de 2 semanas:

Fornecer um prompt: Seu prompt é a estrutura básica de sua carta de desculpas. Portanto, forneça um que descreva sucintamente o conteúdo da carta de desculpas, por exemplo, formal, breve, abrangente etc.

Seu prompt é a estrutura básica de sua carta de desculpas. Portanto, forneça um que descreva sucintamente o conteúdo da carta de desculpas, por exemplo, formal, breve, abrangente etc. Personalize o conteúdo: Agora, forneça detalhes como seu nome, cargo, nome do destinatário, cargo, nome da empresa, motivo da demissão e assim por diante. O ClickUp Brain personalizará automaticamente o conteúdo de acordo com seu assunto

Agora, forneça detalhes como seu nome, cargo, nome do destinatário, cargo, nome da empresa, motivo da demissão e assim por diante. O ClickUp Brain personalizará automaticamente o conteúdo de acordo com seu assunto **Depois de receber uma resposta, trate-a como um primeiro rascunho e procure áreas para aprimoramento. Se quiser alterar o idioma, as palavras ou a tonalidade geral do conteúdo, basta informar o ClickUp Brain e ele fará o trabalho para você

Aqui está um exemplo:

Gere cartas de desculpas personalizadas para qualquer finalidade - corporativa, educacional ou pessoal - em apenas alguns cliques com o ClickUp Brain

Etapa 2: Estilizar, armazenar e compartilhar cartas de desculpas com o ClickUp Docs

Depois de escrever sua carta de desculpas com o ClickUp Brain, é hora de aprimorar sua formatação e aparência com o Documentos do ClickUp .

Um editor de documentos abrangente e colaborativo, o ClickUp Docs é a sua solução completa para estilizar, armazenar e compartilhar cartas de desculpas.

Escolha o tamanho ideal da fonte, o estilo, o formato e outros elementos para criar uma carta de desculpas de alta qualidade com o ClickUp Docs

Veja como você pode usá-lo:

Aperfeiçoe sua carta com formatação de texto avançada: O ClickUp Docs oferece muitas opções de formatação. De estilos de fonte a tamanho e outros elementos, você pode tornar sua carta de demissão de 2 semanas tão profissionalmente atraente quanto desejar

O ClickUp Docs oferece muitas opções de formatação. De estilos de fonte a tamanho e outros elementos, você pode tornar sua carta de demissão de 2 semanas tão profissionalmente atraente quanto desejar Organize e armazene-a com outras cartas: Com o Docs Hub, você pode salvar convenientemente sua carta de desculpas em um arquivo dedicado. Isso garante que você possa acessá-la e editá-la facilmente sempre que necessário no futuro

Com o Docs Hub, você pode salvar convenientemente sua carta de desculpas em um arquivo dedicado. Isso garante que você possa acessá-la e editá-la facilmente sempre que necessário no futuro Compartilhe-a com qualquer pessoa: O ClickUp Docs também permite que você compartilhe sua carta de desculpas com o destinatário. Basta criar um link compartilhável, fornecer acesso e enviar a carta ao seu empregador. Como alternativa, você também pode imprimi-la e enviá-la por e-mail - a escolha é sua

Além do Docs e do AI, o ClickUp oferece uma série de outras ferramentas inovadoras de gerenciamento de tarefas e projetos que podem ajudá-lo a escrever cartas de desculpas, gerenciar o trabalho, colaborar com sua equipe e muito mais!

Use o ClickUp para criar modelos de cartas de desculpas profissionais

Estudantes, funcionários, profissionais - todos precisam de um modelo sólido de carta de desculpas em seu kit de ferramentas. Esse único recurso é extremamente útil para manter sua integridade profissional.

Entretanto, confiar em um simples modelo em todas as situações não é o ideal.

Se precisar redigir uma carta de desculpas detalhada e crítica, como uma carta de demissão, confie no ClickUp. Com seus recursos avançados, você pode criar facilmente cartas de desculpas para todas as situações, independentemente da complexidade.

Para obter mais detalhes, confira o ClickUp ou registre-se aqui gratuitamente!