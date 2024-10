Seja uma violação de segurança cibernética ou uma interrupção operacional, as interrupções e falhas no sistema podem ter um impacto financeiro substancial na sua empresa.

De acordo com um Pesquisa global de confiabilidade de hardware de servidor e sistema operacional de servidor segundo a pesquisa, uma empresa típica enfrenta 15 interrupções não planejadas por ano, e 91% dessas interrupções resultam em custos de tempo de inatividade superiores a US$ 300.000 por hora.

As falhas do sistema podem ter consequências ainda mais caras, especialmente se houver saúde e segurança envolvidas. Em 2023, o submersível Titan implodiu no Oceano Atlântico, matando cinco pessoas e resultando em um acidente de carro processo de US$ 50 milhões contra a OceanGate .

É aqui que os processos robustos de avaliação de riscos entram em ação - ajudando-o a identificar, avaliar e mitigar os riscos potenciais antes que eles levem a consequências negativas graves.

Examinaremos uma dessas estruturas aqui: a análise da árvore de falhas. Em uma análise de árvore de falhas, você começa com a causa raiz (evento principal) e volta para encontrar os problemas menores (eventos básicos) que levam a ela.

Confira os modelos gratuitos de análise de árvore de falhas abaixo e descubra como eles o ajudam a identificar e gerenciar riscos críticos, independentemente da complexidade do seu setor ou sistema.

O que são modelos de análise de árvore de falhas?

Um modelo de análise de árvore de falhas (FTA) é uma estrutura que permite aos engenheiros de segurança e confiabilidade representar visualmente os modos de falha de um sistema e suas causas contribuintes usando uma técnica de lógica dedutiva de cima para baixo.

Embora a estrutura e o conteúdo específicos dos diagramas de árvore de falhas possam variar de acordo com a complexidade do sistema que está sendo analisado, aqui estão alguns elementos principais:

Definição da falha de nível superior: Esse é o evento indesejado ou o modo de falha que você deseja analisar. É o ponto de partida da árvore de falhas

Esse é o evento indesejado ou o modo de falha que você deseja analisar. É o ponto de partida da árvore de falhas Motivos de primeiro nível : Essas são as causas imediatas que podem levar diretamente à falha de nível superior

: Essas são as causas imediatas que podem levar diretamente à falha de nível superior **Falhas de segundo nível: são os fatores contribuintes que podem causar as causas de primeiro nível

Falhas de terceiro nível: São as causas que podem levar às falhas de segundo nível

Você pode continuar a adicionar mais níveis de falha conforme necessário para capturar a complexidade do sistema. O objetivo é decompor a falha do sistema de nível superior em suas causas principais.

O modelo de análise de árvore de falhas pode ajudá-lo a entender os possíveis modos de falha e seus fatores contribuintes em seu sistema.

O que faz um bom modelo de análise de árvore de falhas?

A eficácia da sua avaliação de riscos está diretamente ligada à qualidade do seu modelo de FTA. Por isso, é fundamental escolher um modelo que facilite uma análise dedutiva tranquila. Os diagramas de análise de árvore de falhas devem permitir conexões claras entre possíveis falhas e ajudá-lo a determinar suas causas subjacentes.

Aqui estão alguns pontos a serem considerados ao escolher um:

Estrutura lógica: Os modos de falha e seus motivos devem ser organizados em uma sequência lógica em um diagrama de árvore de falhas para que você possa ver facilmente as relações causais entre os componentes

Os modos de falha e seus motivos devem ser organizados em uma sequência lógica em um diagrama de árvore de falhas para que você possa ver facilmente as relações causais entre os componentes Flexibilidade: O modelo de árvore de falhas deve ser adaptável a diferentes sistemas e níveis de detalhe e complexidade

O modelo de árvore de falhas deve ser adaptável a diferentes sistemas e níveis de detalhe e complexidade Rastreabilidade : Ele deve fornecer uma árvore clara de cima para baixo para rastrear os modos de falha até a causa raiz original

: Ele deve fornecer uma árvore clara de cima para baixo para rastrear os modos de falha até a causa raiz original Priorização de riscos: Procure modelos de árvore de falhas que tenham opções integradas para priorizar riscos com base em sua probabilidade e consequências

Procure modelos de árvore de falhas que tenham opções integradas para priorizar riscos com base em sua probabilidade e consequências Usabilidade: Verifique se o modelo é autoexplicativo para que mesmo aqueles com pouca experiência em FTA possam compreender a análise

Verifique se o modelo é autoexplicativo para que mesmo aqueles com pouca experiência em FTA possam compreender a análise Visualmente atraente: Procure um modelo com opções de gráficos e rótulos para que você possa transmitir sua mensagem com facilidade

E, finalmente, certifique-se de revisar seu modelo de FTA periodicamente para garantir que ele seja atualizado para refletir as mudanças no sistema ou nos processos.

7 Modelos gratuitos de análise de árvore de falhas

Agora vem a parte divertida. Elaboramos uma lista de sete modelos gratuitos de FTA para ajudá-lo a diagnosticar riscos em seus sistemas e processos. Use-os para proteger seus ativos e cumprir os requisitos de segurança e confiabilidade do seu setor.

1. Modelo de análise de falhas do ClickUp Modelo de análise de árvore de falhas do ClickUp segue de perto a estrutura oficial de análise de árvore de falhas. Isso o torna perfeito para engenheiros de segurança, especialistas em confiabilidade e projetistas que trabalham com máquinas e sistemas complexos.

Visualize sua árvore de falhas e vincule causa e efeito com o modelo de análise de árvore de falhas do ClickUp

Criado em Quadro branco do ClickUp com o Whiteboard do ClickUp, você tem uma tela infinita para adicionar quantos níveis forem necessários à sua análise. Além disso, as opções de diagramação e ilustração do Whiteboard facilitam a criação de análises de árvores de falhas visualmente atraentes e fáceis de decifrar.

O modelo tem um diagrama de análise de árvore de falhas que vem com seis componentes:

A falha no nível do sistema (ou a causa raiz) é indicada como um quadrado azul

As falhas de primeiro nível são quadrados laranja no diagrama

As falhas de segundo nível são quadrados amarelos

Os quadrados de terceiro nível são quadrados cinza

Esse modelo também vem com dois tipos de conectores - um triângulo verde para indicar OU e um círculo verde para indicar E. Essas formas codificadas por cores podem vincular causa a efeito e criar um relatório de análise de árvore de falhas hierárquica.

Dica profissional: Adicione suas medidas de mitigação como tarefas a Projetos ClickUp diretamente do modelo, para que você possa garantir que eles sejam implementados de forma eficaz.

2. Modelo de gerenciamento de riscos do ClickUp

Se você estiver procurando um modelo de avaliação de risco mais orientado para a ação, o Modelo de gerenciamento de riscos do ClickUp é para você. Aqui, você aborda o gerenciamento de riscos e a análise da árvore de falhas como faria com qualquer projeto - passo a passo e sistematicamente.

Faça o download deste modelo

O modelo vem em duas partes:

Um plano de gerenciamento de riscos que descreve como sua organização avalia e mitiga os riscos, juntamente com quem está envolvido

que descreve como sua organização avalia e mitiga os riscos, juntamente com quem está envolvido Um projeto de gerenciamento de riscos em que você pode adicionar cada risco como uma tarefa, juntamente com outros detalhes, como:

O nível e o impacto do risco A probabilidade de isso acontecer Áreas de impacto Como mitigar o risco O DRI (índice de risco de desastres) para gerenciar o risco

em que você pode adicionar cada risco como uma tarefa, juntamente com outros detalhes, como:

Essa natureza direta do modelo - aliada aos seus componentes de gerenciamento de riscos do início ao fim - torna-o perfeito para startups e pequenas equipes que precisam de um modelo simples e otimizado para avaliar e mitigar riscos.

Dica profissional: Ao usar este modelo, use o Visualização da diretoria e agrupar os riscos por nível de prioridade para visualizar sua gravidade e concentrar-se primeiro nos riscos de alto impacto.

3. Modelo de quadro branco de avaliação de riscos do ClickUp

Você está procurando um modelo simples e visualmente atraente para avaliação de riscos ? Em seguida, dê uma olhada na Modelo de quadro branco de avaliação de risco do ClickUp .

Obtenha uma visão geral do impacto de seus riscos com o modelo de quadro branco de avaliação de riscos do ClickUp

Ao contrário do modelo anterior, este não é um fluxograma. Em vez disso, é uma combinação de uma grade e um gráfico que permite listar seus riscos e categorizá-los com base no nível de intensidade e probabilidade de ocorrência.

Esse modelo é excelente tanto para identificar seus riscos quanto para priorizá-los. Veja como o modelo funciona:

Comece criando um gráfico em que o eixo vertical aponta para a probabilidade de um risco acontecer e o eixo horizontal indica a intensidade

Em seguida, use notas adesivas coloridas para organizar seus riscos dentro do gráfico, dependendo do grau de intensidade e da probabilidade de ocorrência

Isso é tudo. Agora, você tem um sistema fácil para priorizar os riscos - passando dos riscos muito prováveis e graves para os muito improváveis e menores.

Leia também: Identificação de riscos no gerenciamento de projetos: Estratégias e exemplos úteis

4. Modelo de quadro branco de análise de risco do ClickUp

O modelo Modelo de quadro branco de análise de risco do ClickUp é outra excelente opção para equipes pequenas que desejam um modelo de quadro branco **Para maior clareza visual

Avalie a prioridade do risco analisando seus quocientes de probabilidade e gravidade usando o modelo de análise de risco do ClickUp

Como no modelo anterior, você pode organizar os riscos em um gráfico, com o eixo vertical indicando a probabilidade do risco e o eixo horizontal indicando a gravidade do risco. Porém, aqui, o gráfico já tem um plano de fundo codificado por cores para indicar o grau de prioridade.

Tudo o que você precisa fazer é colocar seus riscos como notas adesivas, avaliando a gravidade e a probabilidade deles.

Dica profissional: Para obter melhores resultados, use este modelo em combinação com o Modelo de análise de árvore de falhas do ClickUp**e. No primeiro, você pode rastrear a causa e o efeito, realizar uma análise dedutiva e, em seguida, usar o que aprendeu para analisar o impacto do risco ao configurar este modelo.

5. Modelo de quadro branco de causa e efeito do ClickUp

Uma reviravolta moderna na estrutura tradicional de análise de árvore de falhas, o Modelo de quadro branco de causa e efeito do ClickUp fornece uma estrutura hierárquica para rastrear os efeitos até suas causas

Faça o download deste modelo

Visualize as relações de risco usando o modelo de quadro branco de causa e efeito do ClickUp

Este modelo vem com dois elementos: formas e linhas de conexão. Você adiciona detalhes de risco às formas e usa conectores para ligar a causa ao efeito.

Diferentemente da análise tradicional de árvore de falhas, esse modelo evita a complexidade das condições E/OU, concentrando-se em uma estrutura de ramificação para explorar os vários componentes de um risco específico. Isso o torna ideal para riscos abstratos, em que existem várias causas e efeitos potenciais, mas as condições subjacentes são menos concretas.

Dica profissional: Para obter uma visão mais abrangente de cada risco, incorpore um Documento ClickUp . Isso permite que sua equipe acesse informações detalhadas sobre impacto do risco e estratégias de mitigação mesmo que o diagrama tenha espaço limitado.

6. Modelo de análise de causa raiz do ClickUp

Muitas vezes, você brinca de pega-pega com seus esforços de depuração ou gerenciamento de riscos porque a causa raiz não é abordada.

É aqui que a Modelo de análise de causa raiz do ClickUp pode ajudar.

Determine o problema central de um risco com o Modelo de Análise de Causa Raiz do ClickUp

O modelo oferece duas perspectivas: uma lista priorizada que agrupa os riscos com base na gravidade e uma lista completa que mostra todos os riscos descobertos.

Veja como isso funciona: sempre que um risco aparece em sua avaliação, você não para nesse risco, mas usa a pergunta "por que" para analisar o que causou esse risco. Em seguida, repita o processo para descobrir o segundo motivo, o terceiro e assim por diante, até que você entenda a causa do risco causa raiz do risco .

Leia também: 10 melhores ferramentas de visualização de dados para projetos para 2024

7. Modelo de análise de árvore de falhas do Microsoft Powerpoint por Powerslides

Muitas reuniões giram em torno de apresentações de slides. Portanto, se você estiver procurando um modelo profissional para criar uma apresentação para seu diagrama de árvore de falhas, o Modelo de análise de árvore de falhas do Microsoft PowerPoint por Powerslides é uma excelente opção.

via Powerslides O modelo oferece uma variedade de slides personalizáveis para ajudá-lo a apresentar sua análise de árvore de falhas. Ele oferece um design elegante e profissional com um esquema de duas cores. Personalize os slides para atender às suas necessidades específicas e aplique facilmente os elementos a outras apresentações.

Esse modelo é ideal para líderes de equipe que realizam sprints semanais com equipes de desenvolvimento e fornece uma estrutura estruturada para analisar possíveis falhas e identificar as causas principais.

No entanto, considere o uso de um modelo de árvore de falhas mais detalhado para a análise aprofundada. Isso garante que você tenha um relatório completo e um formato de apresentação fácil de entender.

Leia também: 10 melhores modelos e exemplos de lições aprendidas no Excel e no ClickUp

Identifique e trate os possíveis riscos mais rapidamente com o ClickUp

A avaliação e a atenuação de riscos é um empreendimento sério, e ter um sistema à prova de falhas pode ajudar se houver várias partes interessadas ou mudanças no seu comitê de avaliação de riscos.

É por isso que é crucial configurar um modelo de análise de árvore de falhas ou um processo de gerenciamento de riscos, documentar sua estratégia e descobertas e configurar canais de colaboração simplificados para envolver todas as partes interessadas.

Uma ferramenta flexível de gerenciamento de trabalho, como o ClickUp, torna-se inestimável aqui. Ela oferece ferramentas integradas para tudo, desde comunicações internas e acompanhamento de projetos até quadros brancos e gerenciamento de documentação.

Também oferece vários modelos gratuitos de gerenciamento de riscos para acelerar o trabalho e incentivar os usuários a abordar a avaliação de riscos de forma diferente. Registre-se no ClickUp gratuitamente e configure um sistema de gerenciamento de riscos à prova de falhas em toda a organização.