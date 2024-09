10 softwares de simulação Monte Carlo em 2024 (gratuitos e pagos)

A simulação de Monte Carlo é uma técnica matemática que usa amostragem aleatória repetida para prever o intervalo de resultados possíveis para um evento incerto. Também é conhecida como método de Monte Carlo ou simulação de probabilidade múltipla.

Muitas soluções de software aplicam esse método para verificar o impacto dos riscos usando IA, por exemplo. Também é usado para pré-avaliar preços de ações e para previsão de vendas, gerenciamento de projetos, modelagem financeira, análise de risco e precificação, entre outros.

Fato divertido: A simulação de Monte Carlo é outra produto pós-Segunda Guerra Mundial Comecei minha pesquisa com algo simples. Eis o que apareceu: planilhas como Excel ou Alternativas ao Google Sheets para lidar com minha modelagem de dados e executar simulações de Monte Carlo.

Para configurar a simulação, criei uma planilha do Excel com colunas para cada variável e uma coluna para o lucro calculado. Em seguida, inseri fórmulas para variáveis em cada linha para gerar valores aleatórios para demanda, preço de venda e custo.

A próxima tarefa foi calcular a variável dependente. Para isso, preenchi o formulário para simular vários cenários. Em seguida, analisei os resultados e gerei relatórios usando ferramentas visuais no Excel.

Achei que, com um conhecimento básico de fórmulas e funções no Excel, você pode usá-lo para simulações de Monte Carlo.

A melhor parte dessa ferramenta é que ela tem várias funcionalidades além da simulação, o que a torna adequada para pequenas empresas ou startups. Como é baseada na nuvem (por meio do Microsoft 365), qualquer pessoa pode acessá-la de qualquer lugar e de qualquer dispositivo.

Melhores recursos do Excel

Use funções como RAND() e RANDBETWEEN() para gerar números aleatórios, um elemento central das simulações de Monte Carlo

Usar uma ampla gama de funções de probabilidade, como NORM.INV() para distribuições normais, LOGINV() para distribuições lognormais e assim por diante, para modelar vários cenários do mundo real

Crie fórmulas complexas que incorporem diferentes variáveis e distribuições de probabilidade, personalizando suas simulações

Usar scripts VBA no Excel para criar automações e personalizações para simulações complexas de Monte Carlo

Limitações do Excel

Pode se tornar incômodo para simulações complexas com muitas variáveis ou fórmulas complexas

Embora o Excel ofereça algumas ferramentas de visualização, elas podem não ser tão avançadas ou personalizáveis quanto um software de simulação dedicado

A entrada manual de fórmulas no Excel aumenta o risco de erros, afetando a precisão da simulação

Preços do Excel

Para 1 PC ou Mac: $159,99

$159,99 Excel com Microsoft 365: A partir de US$ 6,99/mês

Excel ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 2.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.700 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 18.000 avaliações)

2. Planilhas Google

via Espaço de trabalho do Google Quando se trata de conveniência, é difícil superar o Google Sheets. Um ótimo Alternativa ao Excel eu o considerei outra boa opção para simulações básicas de Monte Carlo.

Para configurar uma simulação de Monte Carlo, comece identificando o modelo. Em seguida, escolha as variáveis envolvidas e suas distribuições de probabilidade (normal, uniforme etc.).

Usei funções de geração de números aleatórios para simular diferentes cenários, criando fórmulas com variáveis aleatórias e copiando-as em várias linhas e colunas.

E sua simulação está pronta! Se estiver apenas começando e não quiser investir em uma ferramenta dedicada à simulação, o Google Sheets é uma ótima opção.

Ele se destaca pela colaboração em tempo real. Vários usuários podem trabalhar na mesma simulação simultaneamente, o que o torna ideal para equipes.

Melhores recursos do Google Sheets

Compartilhe e colabore no modelo escolhido com outras pessoas em tempo real

Integração com outros produtos do Google, como o Forms, para coleta de dados

Usar uma ampla gama de fórmulas para modelar vários cenários

Aprenda os conceitos básicos das simulações de Monte Carlo com recursos e complementos prontamente disponíveis, como o Risk Solver

Limitações do Google Sheets

Pode ficar lento com grandes conjuntos de dados ou muitas iterações

Não é ideal para modelos altamente complexos com inúmeras variáveis ou fórmulas avançadas

Não possui os recursos de análise estatística aprofundada dos softwares de simulação dedicados

Preços do Google Sheets

Gratuito para uso pessoal

para uso pessoal Padrão para empresas: US$ 12 por usuário/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Google Sheets

Não há avaliações suficientes

3. GAMS

via GAMS Diferentemente da maioria dos softwares de otimização que dependem de linguagens de script proprietárias, o GAMS usa a Algebraic Modelling Language (AML). Percebi que ela oferece um alto nível de legibilidade e se assemelha à notação matemática comum. Isso torna mais fácil para os usuários com sólida formação matemática escrever e entender os modelos, reduzindo a necessidade de amplo conhecimento de programação.

O GAMS também não se limita apenas à solução de problemas pontuais e não o limita a um único solver. Ele atua como um ambiente de modelagem que pode interagir com vários solucionadores de terceiros, cada um com seus pontos fortes e fracos. Também é possível acessar a biblioteca integrada de solvers para vários problemas de otimização.

Melhores recursos do GAMS

Usa linguagem algébrica, o que torna a construção intuitiva e eficienteexemplos de diagramas como modelos

Lidar com modelos complexos com um grande número de variáveis e restrições, tornando essa ferramenta ideal para lidar com problemas de otimização em grande escala

Importe e exporte dados de várias fontes para trabalhar com conjuntos de dados do mundo real para os modelos

Limitações do GAMS

Não oferece recursos como geração de números aleatórios incorporados e ferramentas de visualização para analisar os resultados da simulação

A compreensão da linguagem de modelagem algébrica e o uso eficaz de suas funcionalidades exigem mais tempo e treinamento

Recursos limitados de visualização de dados

Preços do GAMS

**Modelo básico: a partir de US$ 3.500

Solvers e Solver-Links: A partir de US$ 1750

A partir de US$ 1750 Preços personalizados

GAMS ratings and reviews

Não há avaliações suficientes

4. Crystal Ball Professional

via Bola de cristal Oracle Os membros da minha equipe e eu estávamos lançando uma nova campanha de marketing para um produto principal, mas prever seu sucesso era complicado. Havia muitas incógnitas: como os clientes reagiriam à campanha? E se o nosso concorrente lançasse algo semelhante?

Inseri todos os nossos dados - tamanho do público-alvo, alcance potencial do marketing e até mesmo alguns números históricos de vendas - na minha planilha. O Crystal Ball me permitiu simular milhares de cenários diferentes, levando em conta as incertezas de cada fator. Foi como executar a campanha mil vezes antes de gastarmos um centavo!

O Crystal Ball vai além das simulações básicas de Monte Carlo. Ele oferece recursos avançados, como a amostragem do hipercubo latino, que ajuda a garantir uma amostra mais representativa dos possíveis resultados da simulação.

É possível integrá-lo a planilhas populares, como o Microsoft Excel, para aproveitar também os dados e fluxos de trabalho existentes.

melhores recursos do #### Crystal Ball Professional

Acesse uma variedade de técnicas de previsão, incluindo análise de séries temporais, para ajudar a prever tendências futuras e antecipar possíveis problemas

Analisar o impacto de diferentes fatores no modelo e explorar vários cenários hipotéticos para entender os possíveis riscos e oportunidades

Comunique efetivamente as descobertas e os insights com visualizações claras e personalizáveis, como tabelas e gráficos

limitações do #### Crystal Ball Professional

Embora a interface do usuário tenha sido projetada para ser acessível, alguns usuários com necessidades estatísticas avançadas podem achar suas funcionalidades limitadas em comparação com softwares especializados

Ele permite algum compartilhamento de dados e colaboração, mas pode não oferecer o mesmo nível de recursos colaborativos que algumas plataformas de simulação baseadas em nuvem

Preços do Crystal Ball Professional

Gratuito

Pequenas empresas: A partir de US$ 39 para três usuários (cobrado anualmente)

A partir de US$ 39 para três usuários (cobrado anualmente) Pro: A partir de US$ 79 para cinco usuários (cobrado anualmente)

A partir de US$ 79 para cinco usuários (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Crystal Ball Professional avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

5. Minitab

via Minitab O Minitab se destaca quando você precisa analisar dados complexos e entender o panorama geral. Ele tem uma forte ênfase em ferramentas e funcionalidades voltadas para as metodologias Six Sigma e iniciativas de melhoria da qualidade.

O que mais me chamou a atenção ao usar o Minitab foi o assistente incorporado, que fornece ajuda e orientação sensíveis ao contexto durante todo o processo de análise, facilitando a navegação no software.

Sua vasta biblioteca de tabelas, gráficos e visualizações personalizáveis, como histogramas, boxplots e gráficos de dispersão, também é impressionante.

Melhores recursos do Minitab

Acesse um conjunto abrangente de ferramentas estatísticas para testes de hipóteses, análise de regressão e ANOVA (análise de variância)

Obtenha ferramentas projetadas especificamente para metodologias Six Sigma, uma abordagem orientada por dados para melhorar o controle de qualidade

Simplifique o processo de criação de experimentos para testar diferentes variáveis e seu impacto em um resultado

Limitações do Minitab

Pode não ser ideal para tarefas como limpeza e manipulação de dados ou mineração avançada de texto, que normalmente exigem ferramentas adicionais ou habilidades de programação

Menos recursos de colaboração do que muitas plataformas de análise de dados baseadas em nuvem, o que o torna menos ideal para colaboração em tempo real em projetos

Funcionalidades básicas de aprendizado de máquina, mas não está no mesmo nível do software especializado em aprendizado de máquina para tarefas complexas, como aprendizado profundo ou redes neurais

Preços do Minitab

Preços personalizados

Minitab ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 120 avaliações)

4,6/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

6. Simul8

via Simul8 Estou usando o Simul8 há algum tempo para simular e otimizar processos comerciais.

Ele me permite acessar diretamente a biblioteca de aprendizado de máquina de minha preferência (R ou Python) dentro da minha simulação. Isso permite que a simulação aprenda e se adapte com base em dados do mundo real, tornando-a mais dinâmica e refletindo cenários do mundo real.

Outras ferramentas de simulação podem permitir o treinamento de conjuntos de dados ou a otimização de resultados, mas o Simul8 permite que você aproveite o aprendizado de máquina diretamente na própria simulação.

Ele tem componentes reutilizáveis para salvar e adicionar fluxos de trabalho, equipamentos e recursos usados com frequência a qualquer simulação. Isso é muito útil para usuários comuns, economizando tempo.

Melhores recursos do Simul8

Use uma interface de arrastar e soltar para criar e executar simulações

Simule e faça experimentos com qualquer elemento de negócios sem codificação

Acesse soluções com um clique para criar simulações instantâneas com Process Mining, BPMN, Microsoft Visio e outros recursos de importação

Crie recursos avançados de modelo com uma interface bidirecional com o Visual Basic

Limitações do Simul8

Pode ter limitações na análise estatística avançada em comparação com softwares estatísticos dedicados

Os recursos de animação, embora úteis para visualização, podem não ser tão sofisticados ou visualmente atraentes quanto alguns softwares de simulação especializados com gráficos 3D avançados

Preços do Simul8

Projeto: ~$416/usuário por mês (cobrado anualmente)

~$416/usuário por mês (cobrado anualmente) Business: ~$500/usuário por mês (cobrado anualmente)

~$500/usuário por mês (cobrado anualmente) Twin: ~$ 582/usuário por mês (cobrado anualmente)

Simul8 avaliações e comentários

G2: 4,1/5 (mais de 20 avaliações)

4,1/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 120 avaliações)

7. FlexSim

via FlexSim O FlexSim é uma ferramenta avançada para simulação de eventos discretos, pois ajuda você a enfrentar desafios complexos de processos de negócios.

O FlexSim não limita você a objetos ou processos predefinidos. Ele usa uma abordagem orientada a objetos, permitindo que você defina objetos e comportamentos personalizados com sua linguagem FlexScript integrada. Gostei particularmente dessa flexibilidade, pois ela permite que você modele sistemas complexos e exclusivos que outros softwares podem não representar facilmente.

Alguns usuários também apreciam as atualizações regulares do software e o suporte do fórum da comunidade.

Melhores recursos do FlexSim

Use um ambiente 3D para representar o sistema e torná-lo mais intuitivo para entender e analisar em comparação com os modelos tradicionais de planilhas planas

Construa modelos facilmente com sua funcionalidade de arrastar e soltar e use uma linguagem de programação clara para agilizar o processo de criação

Acesse um conjunto de documentação abrangente, comunidades on-line com participação de desenvolvedores e assistência técnica ágil

Limitações do FlexSim

Requer um investimento significativo em comparação com outras opções de software de simulação

Embora existam licenças educacionais, o FlexSim pode não ser tão amplamente adotado em universidades em comparação com outros softwares

Preços do FlexSim

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o FlexSim

G2: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

4,5/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 120 avaliações)

8. Software de simulação de testemunhas

via Software de simulação de testemunhas O Witness Simulation Software é perfeito para lidar com os desafios complexos enfrentados em setores de rápida movimentação, como saúde, armazéns de produção, ruas movimentadas e canteiros de obras.

Ele pode lidar com eventos discretos (como um produto em movimento em uma esteira transportadora) e fluxos contínuos (como um fluido em um tubo) no mesmo modelo. Isso permite que você simule sistemas complexos que envolvem os dois tipos de processos.

Ao testar a ferramenta, achei conveniente criar e editar minha simulação em 2D para maior eficiência e depois mudar para uma visualização 3D visualmente atraente para apresentações ou até mesmo imersão em RV.

melhores recursos do #### Witness Simulation Software

Transcenda os modelos estáticos criando um ambiente 3D visualmente atraente que imita os sistemas do mundo real

Incorporar aleatoriedade e variabilidade, permitindo que as simulações reflitam as complexidades dos processos reais, ajudando a identificar possíveis problemas antes que eles ocorram

Conecte-se a fontes de dados externas para incorporar informações do mundo real, aprimorando a precisão e os insights acionáveis derivados das simulações

limitações do software de simulação #### Witness

O foco da ferramenta em modelos complexos e recursos avançados sugere que pode haver um risco de criação de simulações excessivamente complexas

A criação de modelos complexos ou recursos avançados pode exigir tempo de aprendizado dedicado para alguns usuários

Preços do Witness Simulation Software

Preço personalizado

Avaliações e resenhas do Witness Simulation Software

Capterra: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

9. ExtendSim

via ExtendSim Meu conhecido, um professor especializado em gerenciamento da cadeia de suprimentos, depende muito do ExtendSim para dar vida a conceitos complexos de logística. Ele é mais do que um software de simulação - é uma ferramenta de ensino poderosa que permite que os alunos experimentem cenários do mundo real em um ambiente virtual seguro.

Tradicionalmente, explicar a dinâmica da cadeia de suprimentos por meio de palestras e estudos de caso pode parecer abstrato. Mas com o ExtendSim, é fácil criar modelos dinâmicos que representam visualmente redes logísticas inteiras. Estamos falando de armazéns, centros de distribuição, rotas de transporte e assim por diante.

O que diferencia o software ExtendSim é o fato de ele usar ícones que transmitem a função e o comportamento de cada bloco do modelo. Isso torna a estrutura e o fluxo do modelo instantaneamente compreensíveis para o construtor e para qualquer pessoa que o esteja visualizando. Isso permite uma colaboração, validação e compreensão geral da simulação mais rápidas.

Melhores recursos do ExtendSim

Experimente e explore diferentes cenários em tempo real para ajudar a criar uma compreensão mais profunda do comportamento do seu sistema

Usar uma abordagem baseada em blocos dentro do sistema, promovendo modularidade e eficiência na construção de modelos

Lidar com modelos pequenos e focados e simulações em grande escala que abrangem sistemas complexos

Crie interfaces dinâmicas clonando parâmetros e resultados importantes

Limitações do ExtendSim

Há uma certa curva de aprendizado envolvida, especialmente ao se aventurar em recursos avançados ou na criação de modelos complexos

Ao contrário dos concorrentes que oferecem ambientes de modelagem 3D, esse software usa principalmente uma interface 2D. Isso pode ser uma desvantagem para os usuários que preferem uma representação mais visualmente atraente de seus sistemas

Preços do ExtendSim

Preços personalizados que variam de acordo com o tipo de licença

Avaliações e resenhas do ExtendSim

G2: 3,9/5 (mais de 10 avaliações)

10. Vensim

via Vensim O Vensim é um software de nível industrial para a criação de modelos de dinâmica de sistemas e é adequado para uso acadêmico. Ele automatiza simulações multivariadas de Monte Carlo, o que me permite analisar com rapidez e precisão a incerteza em variáveis de saída selecionadas.

Ele é excelente para capturar as relações de causa e efeito em sistemas complexos, usando loops de feedback para descrever como as alterações em um elemento influenciam outro.

A poderosa linguagem de assinatura do software me ajuda a criar modelos detalhados conectados a dados granulares, facilitando o manuseio de sistemas complexos e a identificação de variáveis-chave. Gosto especialmente dos recursos de otimização e análise de sensibilidade de Monte Carlo do Vensim, que me ajudam a identificar as entradas mais críticas e a otimizar o desempenho do modelo.

Melhores recursos do Vensim

Use-o para simulações contínuas - ideal para modelar sistemas que evoluem gradualmente ao longo do tempo, como crescimento populacional ou flutuações de estoque

Incorporar dados do mundo real para calibração do modelo, garantindo que a simulação reflita o comportamento real do sistema que estamos estudando

Acessar ferramentas integradas, como o Reality Check, para testar sistematicamente a lógica de um modelo e garantir que ele esteja alinhado com o entendimento do sistema

Gerar relatórios, gráficos e outros resultados para comunicar efetivamente os resultados da simulação

Limitações do Vensim

Atende mais a usuários com formação técnica

Não tem uma interface 3D, mas enfatiza a construção de modelos robustos e a análise aprofundada

Preços do Vensim

Uso comercial: A partir de US$ 50 por usuário

A partir de US$ 50 por usuário Uso para pesquisa pública: A partir de US$ 50 por usuário

A partir de US$ 50 por usuário Uso Acadêmico: Recursos gratuitos e pagos

Vensim ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

Outras ferramentas de rastreamento de projetos

Ao executar simulações de Monte Carlo, quero que minha equipe colabore em tarefas, acompanhe metas, gere relatórios e automatize tarefas manuais enquanto se comunica para manter a transparência. ClickUp é uma ferramenta multifuncional software de gerenciamento de projetos que garante que minha equipe e eu estejamos alinhados em cada etapa. Ele fornece ferramentas para gerenciar tarefas, aumentar a produtividade e visualizar metas desde o conceito até o lançamento.

Crie tarefas, atribua membros da equipe, configure notificações, automatize status personalizados e muito mais com o ClickUp Tasks

O ClickUp pode ser um hub central para organizar todas as tarefas relacionadas ao seu projeto de simulação Monte Carlo. Você pode usar o Tarefas do ClickUp para configurar o modelo, executar simulações, analisar resultados e compartilhar relatórios - essencialmente gerenciando todo o ciclo de vida.

Vou lhe mostrar como fiz isso. Comecei configurando uma lista dedicada de tarefas para cada projeto de simulação Monte Carlo para abrigar todas as tarefas relacionadas a essa simulação. Em seguida, dividi o processo de simulação em etapas. Em seguida, criei subtarefas para definir os parâmetros do modelo, executar simulações no software escolhido, analisar os resultados e gerar relatórios.

Você pode adicionar relacionamentos às tarefas para acessar facilmente o trabalho relacionado e criar dependências para estabelecer uma ordem clara de operações entre as tarefas. O recurso Tasks também permite avaliar a carga de trabalho da sua equipe usando estimativas de tempo. Você pode testar e refinar as estimativas usando um rastreador de tempo para avaliar a produtividade de forma eficaz.

De reuniões semanais a lembretes diários, você pode ficar por dentro de tudo com as tarefas recorrentes. Elas levam apenas alguns segundos para serem definidas e podem economizar horas de configuração do mesmo lembrete repetidamente.

Se quiser gerar um relatório abrangente para suas simulações de Monte Carlo e visualizar os dados em gráficos de barras e de pizza, considere usar o Dashboards do ClickUp .

Obtenha uma visão clara do progresso do projeto para sua equipe e empresa usando os ClickUp Dashboards

É possível criar Dashboards totalmente personalizáveis para priorizar seu trabalho, melhorar o desempenho do projeto e gerenciar sprints e equipes. Você também pode adicionar widgets das Listas relevantes, como o Quadro Kanban para o estágio atual de cada simulação ou uma Visualização de Lista filtrada para mostrar simulações concluídas.

Ele ajuda a visualizar sua produtividade com um painel diário personalizado. Você pode priorizar tarefas, acompanhar o progresso e se concentrar no que é mais importante. Ele funciona como seu centro de comando para um fluxo de trabalho eficiente e organizado.

Melhores recursos do ClickUp

Delegar tarefas e subtarefas da Simulação Monte Carlo e monitorar o progresso de cada meta

Exportar dados do ClickUp (em tarefas, campos personalizados e assim por diante) para uma ferramenta de planilha eletrônica como o Google Sheets ou o Microsoft Excel para análise posterior e geração de relatórios

Use os ClickUp Dashboards para ter uma visão geral do progresso da equipe e gerar relatórios para compartilhar com as partes interessadas relevantes

Use mais de 15 visualizações personalizáveis (incluindo aVisualização de tabela) para monitorar e organizar o trabalho

Integre o ClickUp aos aplicativos de planilhas preferidos, como o Google Sheets e o Excel

Limitações do ClickUp

A versão móvel não tem alguns recursos disponíveis na versão para desktop

Os novos usuários podem achar que os muitos recursos da plataforma são esmagadores

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 7 por membro por espaço de trabalho por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.900 avaliações)

Execute simulações de Monte Carlo com facilidade

A simulação Monte Carlo oferece uma lente poderosa para analisar riscos, incertezas e resultados potenciais em vários cenários. Você tem várias opções de software para fazer uso disso. Explorei 10 programas robustos de software de simulação, cada um deles atendendo a necessidades específicas e oferecendo funcionalidades exclusivas.

Mas a jornada não termina com o software em si. O gerenciamento eficiente do projeto é crucial para garantir um processo de simulação tranquilo. É aqui que o ClickUp entra em ação. Embora o ClickUp não execute as simulações em si, ele atua como um centro de comando, mantendo o projeto organizado, as tarefas em dia e a comunicação fluindo. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!