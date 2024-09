Como realizar pesquisas sobre o bem-estar dos funcionários (perguntas + modelo)

Uma pequena startup de tecnologia estava passando por uma onda de esgotamento e desgaste.

Os funcionários estavam estressados e a produtividade havia caído. Os líderes da empresa estavam perplexos e preocupados. Eles sabiam que algo precisava mudar, mas não sabiam ao certo por onde começar.

Então, decidiram realizar uma pesquisa sobre o bem-estar dos funcionários. Os resultados foram reveladores. A pesquisa revelou que os funcionários estavam enfrentando longas horas de trabalho, falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional e se sentiam desconectados da missão da empresa.

Munida dessas informações, a empresa implementou mudanças que acabaram melhorando o moral, a produtividade e a retenção dos funcionários.

As pesquisas de bem-estar e envolvimento dos funcionários funcionam como uma ferramenta de diagnóstico da cultura da sua empresa. Elas são vitais para qualquer empresa que esteja buscando melhorar a satisfação, a produtividade e a retenção dos funcionários.

No mercado de talentos competitivo de hoje, os programas de bem-estar dos funcionários não são mais uma benefício do funcionário ; elas são uma necessidade. As pesquisas de bem-estar dos funcionários fornecem uma linha direta para entender as necessidades e os desafios de seus funcionários, ajudando-o a criar um ambiente de trabalho mais positivo e produtivo.

Entendendo as pesquisas sobre o bem-estar dos funcionários

**Uma pesquisa sobre o bem-estar dos funcionários é um questionário confidencial criado para avaliar o bem-estar geral da sua força de trabalho. Ela reúne informações valiosas sobre a saúde física e mental dos funcionários, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e a satisfação com os programas de bem-estar da empresa.

Ao elaborar cuidadosamente sua perguntas da pesquisa sobre bem-estar com a pesquisa de bem-estar, você pode identificar áreas que precisam ser melhoradas, medir a eficácia de seus programas de bem-estar atuais e promover uma cultura de bem-estar em sua organização.

Para crie este questionário para criar esse questionário /%href/, você precisa entender os vários componentes da pesquisa de bem-estar do funcionário e seu impacto potencial:

Saúde física: Explore seus estilos de vida ativos, o acesso a serviços de saúde e quaisquer problemas de saúde que possam estar afetando o desempenho no trabalho **Saúde mental: entenda seus níveis de estresse, qualidade do sono e acesso a recursos de saúde mental Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal: Investigue como os funcionários conciliam o trabalho e os compromissos pessoais, como cuidar dos filhos. Descubra se eles se sentem sobrecarregados ou apoiados Ambiente do local de trabalho: Explore como os funcionários percebem a cultura da empresa, a carga de trabalho e as oportunidades de crescimento profissional

Adaptar as perguntas da pesquisa aos seus objetivos específicos permite que você obtenha feedback direcionado e evite sobrecarregar os funcionários com perguntas irrelevantes. Por exemplo, você quer avaliar o interesse dos funcionários em uma nova academia de ginástica no local? Está procurando entender os desafios do trabalho remoto?

As pesquisas sobre o bem-estar dos funcionários são uma ferramenta poderosa para aumentar a retenção e o envolvimento dos funcionários. Demonstrar que você se preocupa com o bem-estar deles cria um senso de confiança e lealdade.

Os dados coletados também podem ajudá-lo a desenvolver programas de bem-estar direcionados que atendam às necessidades específicas de saúde dos funcionários. Pense da seguinte forma: você não estaria mais propenso a permanecer em uma empresa que se preocupa e investe em sua saúde e felicidade?

As 20 principais perguntas a serem feitas em uma pesquisa sobre o bem-estar dos funcionários

Aqui estão 20 perguntas, categorizadas por áreas-chave, para você começar. Você pode adaptar essas perguntas às suas necessidades específicas e usar modelos para facilitar a implementação.

**Gerenciamento do estresse

Em uma escala de 1 (nada estressante) a 5 (extremamente estressante), como você classificaria seu nível geral de estresse no trabalho? Você acha que tem os recursos e o apoio necessários para gerenciar o estresse de forma eficaz? (Sim/Não/Não tenho certeza) Você se sente à vontade para discutir o estresse relacionado ao trabalho com o seu gerente? (Sim/Não/Não tenho certeza)

**Saúde mental

Qual é o seu grau de satisfação com os atuais recursos de saúde mental e serviços de apoio da empresa? (Muito satisfeito, Um pouco satisfeito, Neutro, Um pouco insatisfeito, Muito insatisfeito) Até que ponto sua carga de trabalho afeta negativamente seu bem-estar mental? (Nem um pouco, Um pouco, Moderadamente, Significativamente, Extremamente) A cultura da empresa incentiva a comunicação aberta sobre saúde mental? (Concordo fortemente, Concordo, Neutro, Discordo, Discordo fortemente)

**Cultura organizacional

Você acredita que a empresa promove uma cultura de inclusão e respeito? Você acha que o reconhecimento e as recompensas são distribuídos de forma justa dentro da organização? A liderança se comunica de forma aberta e transparente com os funcionários?

**Aptidão física

Você acha que a empresa promove ativamente hábitos saudáveis e atividade física? (Sim/Não/Não tenho certeza) Qual é o seu grau de satisfação com os atuais programas de bem-estar da empresa relacionados à aptidão física? (Muito satisfeito, Um pouco satisfeito, Neutro, Um pouco insatisfeito, Muito insatisfeito) Sua carga de trabalho permite intervalos regulares ao longo do dia para se movimentar ou se exercitar? (Sim/Não/Não tenho certeza)

**Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal

Qual é o seu grau de satisfação com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal? (Muito satisfeito, Um pouco satisfeito, Neutro, Um pouco insatisfeito, Muito insatisfeito) Você se sente pressionado a trabalhar fora do horário normal de trabalho? (Sim/Não/Não tenho certeza) É fácil para você se desconectar de e-mails e mensagens de trabalho quando não está trabalhando? (Muito fácil, Um pouco fácil, Neutro, Um pouco difícil, Muito difícil) Seus gerentes e colegas apoiam seus esforços para manter um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional? (Concordo totalmente, Concordo, Neutro, Discordo, Discordo totalmente) A empresa oferece arranjos de trabalho flexíveis (como opções de trabalho remoto) que contribuem para um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional? (Sim/Não/Não tenho certeza)

**Satisfação no trabalho

Qual é o seu grau de satisfação com seu cargo atual? (Muito satisfeito, Um pouco satisfeito, Neutro, Um pouco insatisfeito, Muito insatisfeito) Seu trabalho oferece oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional dentro da empresa? (Sim/Não/Não tenho certeza) Qual é o seu grau de confiança de que suas contribuições para a empresa são valorizadas e reconhecidas? (Muito confiante, Um pouco confiante, Neutro, Um pouco inconfiante, Nada confiante)

Áreas principais a serem abordadas nas pesquisas sobre bem-estar dos funcionários

As pesquisas sobre o bem-estar dos funcionários devem explorar uma variedade de dimensões para fornecer uma visão holística do bem-estar de sua força de trabalho. Ao compreender essas áreas essenciais, as empresas podem identificar desafios específicos e implementar soluções direcionadas.

Aqui estão algumas áreas a serem abordadas:

Estresse ocupacional e técnicas de gerenciamento de estresse

O estresse é um desafio comum no local de trabalho. Avaliação dos níveis de estresse dos funcionários e seus mecanismos de enfrentamento ajudam a identificar possíveis riscos de burnout.

Empresas como a Google implementaram programas de gerenciamento de estresse e iniciativas de atenção plena para melhorar o bem-estar dos funcionários.

Saúde mental e felicidade no trabalho

A promoção da saúde mental é fundamental para um ambiente de trabalho positivo. As empresas devem entender as necessidades de saúde mental dos funcionários e dar-lhes acesso a recursos de apoio. A Microsoft realizou estudos com funcionários que indicavam que os funcionários que passavam mais tempo colaborando - participando de reuniões, escrevendo e-mails e enviando chats - tinham menos satisfação no trabalho do que seus colegas que passavam menos horas nessas atividades.

Com base nessas pesquisas e estudos, a Microsoft reestruturou os arranjos de trabalho para aumentar a felicidade e o bem-estar dos funcionários.

Programas de condicionamento físico e bem-estar no local de trabalho

A saúde física afeta diretamente os níveis de energia e a produtividade dos funcionários. A avaliação dos níveis de condicionamento físico dos funcionários e o interesse em programas de bem-estar fornecem dados valiosos para a criação de um local de trabalho mais saudável.

Empresas como a Nike integraram com sucesso o fitness e o bem-estar em sua cultura corporativa.

Equilíbrio entre vida pessoal e profissional e satisfação com o trabalho remoto

Equilibrar o trabalho e a vida pessoal é essencial para a satisfação do funcionário no trabalho. Avaliar as percepções de equilíbrio entre vida pessoal e profissional dos funcionários, especialmente para trabalhadores remotos, ajuda a identificar áreas para aumentar o envolvimento e produtividade.

A IBM (Canadá) incentiva os funcionários a fazer o compromisso de vida profissional e pessoal para promover e cultivar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional .

Satisfação no trabalho e avaliação de indicadores de desempenho

Medir a satisfação no trabalho e sua correlação com os indicadores de desempenho ajuda a identificar áreas de melhoria. Entender as funções dos funcionários e o alinhamento com as metas da empresa é fundamental para aumentar o moral e a produtividade.

Grandes corporações, como a Amazon, têm como prioridade o desenvolvimento de seus funcionários melhorando o desempenho e a satisfação dos funcionários.

Avaliação da cultura organizacional, do treinamento e do desenvolvimento

Compreender as percepções dos funcionários sobre os valores da empresa e seu acesso a oportunidades de aprendizado é essencial para promover um ambiente de trabalho positivo. A história de sucesso da Apple não se trata apenas de seus produtos inovadores, mas também de seu compromisso com o treinamento abrangente dos funcionários, com um forte foco no desenvolvimento dos funcionários e no crescimento da carreira.

Como elaborar uma pesquisa eficaz sobre o bem-estar dos funcionários e as práticas recomendadas

Criar confiança é fundamental para um feedback honesto. O envio de pesquisas por meio de uma plataforma segura e conhecida garante que os dados dos funcionários permaneçam confidenciais e incentiva a participação. ClickUp uma ferramenta de colaboração e gerenciamento de projetos, oferece recursos robustos de segurança e criptografia para proteger informações confidenciais dos funcionários. Além disso, os funcionários provavelmente se sentirão mais à vontade para responder a pesquisas distribuídas por meio de uma plataforma que já usam para fins de trabalho.

Como o ClickUp pode ajudar a conduzir e monitorar pesquisas sobre o bem-estar dos funcionários

Aqui, exploraremos as práticas recomendadas e como o ClickUp pode simplificar o processo.

Formulários do ClickUp

Crie e envie pesquisas eficazes sobre o bem-estar dos funcionários por meio da visualização do ClickUp Form

Crie pesquisas profissionais e fáceis de usar com o Visualização de formulário do ClickUp . Sua funcionalidade de arrastar e soltar permite que você adicione facilmente vários tipos de perguntas, de múltipla escolha a abertas, atendendo às suas necessidades específicas. Você também pode adicionar instruções claras e garantir o anonimato para maximizar a participação.

A visualização de formulário do ClickUp facilita a criação de uma pesquisa eficaz sobre o bem-estar no local de trabalho:

Campos personalizáveis: Vá além dos tipos de perguntas básicas. Adicione menus suspensos, seletores de data ou até mesmo escalas de classificação para reunir os dados mais relevantes para as metas da pesquisa

Vá além dos tipos de perguntas básicas. Adicione menus suspensos, seletores de data ou até mesmo escalas de classificação para reunir os dados mais relevantes para as metas da pesquisa Lógica condicional: Crie pesquisas dinâmicas que se adaptem com base nas respostas dos funcionários. Por exemplo, se um funcionário relata altos níveis de estresse, uma pergunta de acompanhamento pode pedir que ele identifique estressores específicos relacionados ao trabalho. Essa ramificação condicional garante que você obtenha insights direcionados

ClickUp Docs

Use Documentos do ClickUp um sistema de gerenciamento de documentos, para criar uma introdução clara à sua pesquisa. Descreva o objetivo da pesquisa, trate das questões de confidencialidade e agradeça a participação dos funcionários. Inclua um link para o formulário de pesquisa dentro do documento para acesso contínuo.

Elabore as perguntas da pesquisa sobre o bem-estar dos funcionários com os membros da sua equipe usando o ClickUp Docs

Os recursos colaborativos do ClickUp Docs simplificam o processo de criação da pesquisa. Como o ClickUp Docs permite a coedição e os comentários em tempo real, é possível envolver o pessoal de Recursos Humanos, os gerentes e até mesmo os próprios funcionários na elaboração do conteúdo da pesquisa.

Ele rastreia automaticamente todas as alterações feitas no documento da pesquisa. Isso permite que você reverta facilmente para versões anteriores, se necessário, e garante a transparência no processo de desenvolvimento da pesquisa.

Aproveite os modelos pré-criados do ClickUp para economizar tempo e garantir que você cubra as áreas essenciais, em vez de começar do zero.

Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp

Obtenha o máximo de seus esforços de engajamento de funcionários com o modelo de pesquisa de engajamento de funcionários do ClickUp

O modelo Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp é a ferramenta perfeita para capturar dados precisos sobre a satisfação e o envolvimento dos funcionários.

Com esse modelo, é possível desenvolver percepções claras e acionáveis sobre como a sua equipe se sente, criar pesquisas personalizadas com perguntas customizadas e obter feedback dos funcionários em tempo real em qualquer dispositivo.

Ele tem 32 campos personalizados para capturar o feedback dos funcionários com precisão. Ele fornece uma estrutura bem estruturada para coletar feedback sobre o ambiente de trabalho, a cultura e a satisfação geral.

Modelo de feedback do ClickUp

O modelo de feedback do funcionário do ClickUp fornece uma plataforma para conversas abertas e honestas entre gerentes e funcionários

Um funcionário bem projetado modelo de formulário de feedback pode ajudar os gerentes a se comunicarem e fornecerem feedback de forma estruturada e consistente, além de promover um ambiente de crescimento e confiança. Modelo de feedback do funcionário do ClickUp coloca o poder do feedback em suas mãos. Com ele, você pode obter rapidamente feedback significativo dos funcionários e acompanhar o sentimento dos funcionários ao longo do tempo com visualizações poderosas.

Não importa se você está apenas começando ou se já tem um processo de feedback estabelecido, o Modelo de Feedback do Funcionário do ClickUp o ajudará a tirar o máximo proveito de cada interação!

Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Colete rapidamente feedback significativo dos funcionários e acompanhe o sentimento dos funcionários ao longo do tempo com o modelo de formulário de feedback do ClickUp

Modelo de formulário de feedback do ClickUp ajuda a elaborar pesquisas com funcionários e a coletar dados significativos para orientar as decisões de política de RH para uma cultura positiva no local de trabalho.

Esse modelo pode acelerar o processo de feedback do funcionário permitindo que você analise rapidamente as respostas da pesquisa para que possa identificar tendências e percepções com mais rapidez.

Ele usa um sistema de classificação por estrelas para que os funcionários avaliem seus níveis de satisfação no trabalho. Há também um campo em que eles podem explicar os motivos de sua classificação. Ele vai além e coleta recomendações de melhoria, fornecendo tudo o que você precisa para criar um ciclo de feedback abrangente!

Faça as perguntas certas: Práticas recomendadas para coletar feedback

O sucesso da sua pesquisa sobre o bem-estar dos funcionários depende de fazer as perguntas certas. Perguntas cuidadosamente elaboradas fornecem percepções valiosas sobre as necessidades e preocupações dos funcionários.

Aqui estão algumas práticas recomendadas a serem seguidas:

Garanta o anonimato para obter respostas sinceras: Garanta o anonimato para incentivar um feedback honesto e aberto. Os funcionários devem se sentir à vontade para compartilhar seus pensamentos sem medo de repercussões. Garantir a confidencialidade gera confiança e aumenta a probabilidade de receber dados precisos

Garanta o anonimato para incentivar um feedback honesto e aberto. Os funcionários devem se sentir à vontade para compartilhar seus pensamentos sem medo de repercussões. Garantir a confidencialidade gera confiança e aumenta a probabilidade de receber dados precisos Mantenha a pesquisa curta: Embora seja tentador fazer várias perguntas, uma pesquisa longa pode levar a baixas taxas de conclusão. Priorize as áreas mais importantes de investigação com referência às perguntas da pesquisa sobre bem-estar e mantenha a pesquisa concisa. Concentre-se em coletar dados de alta qualidade em vez de sobrecarregar os funcionários com perguntas excessivas

Embora seja tentador fazer várias perguntas, uma pesquisa longa pode levar a baixas taxas de conclusão. Priorize as áreas mais importantes de investigação com referência às perguntas da pesquisa sobre bem-estar e mantenha a pesquisa concisa. Concentre-se em coletar dados de alta qualidade em vez de sobrecarregar os funcionários com perguntas excessivas Crie um plano de comunicação para garantir o máximo de participação: Comunique efetivamente a finalidade e os benefícios da pesquisa para gerar entusiasmo e participação. Descreva claramente as metas da pesquisa, como as informações serão usadas e o cronograma esperado para os resultados

Comunique efetivamente a finalidade e os benefícios da pesquisa para gerar entusiasmo e participação. Descreva claramente as metas da pesquisa, como as informações serão usadas e o cronograma esperado para os resultados Ofereça incentivos para a conclusão: Considere a possibilidade de oferecer incentivos para estimular a participação, como cartões-presente, sorteios ou folgas adicionais. No entanto, o incentivo deve manter a integridade da pesquisa

Considere a possibilidade de oferecer incentivos para estimular a participação, como cartões-presente, sorteios ou folgas adicionais. No entanto, o incentivo deve manter a integridade da pesquisa Envie uma mensagem de agradecimento: Expressar gratidão pela participação dos funcionários demonstra apreço pelo tempo e esforço deles. Uma mensagem de agradecimento personalizada pode fortalecer o relacionamento entre funcionário e empregador e criar boa vontade

Processando e implementando o feedback das pesquisas de bem-estar dos funcionários

Depois de coletar dados valiosos da pesquisa sobre o bem-estar dos funcionários, é hora de transformar esses insights em melhorias tangíveis.

Como transformar os insights da pesquisa em ação

Descubra tendências: Analise os resultados da pesquisa para identificar tendências de estresse, equilíbrio entre vida pessoal e profissional ou satisfação no trabalho. Identifique as causas básicas desses problemas. Por exemplo, uma alta taxa de esgotamento pode indicar cargas de trabalho excessivas ou funções de trabalho pouco claras

Analise os resultados da pesquisa para identificar tendências de estresse, equilíbrio entre vida pessoal e profissional ou satisfação no trabalho. Identifique as causas básicas desses problemas. Por exemplo, uma alta taxa de esgotamento pode indicar cargas de trabalho excessivas ou funções de trabalho pouco claras Desenvolva um plano de ação: Com base em suas descobertas, crie um plano de ação direcionado. Considere iniciativas como acordos de trabalho flexíveis para tratar de questões de equilíbrio entre vida pessoal e profissional ou programas de atenção plena para reduzir o estresse

Com base em suas descobertas, crie um plano de ação direcionado. Considere iniciativas como acordos de trabalho flexíveis para tratar de questões de equilíbrio entre vida pessoal e profissional ou programas de atenção plena para reduzir o estresse Avalie e adapte: Avalie regularmente o impacto de suas iniciativas de bem-estar. Use métricas como rotatividade de funcionários, dias de licença médica e produtividade para avaliar o sucesso

Avalie regularmente o impacto de suas iniciativas de bem-estar. Use métricas como rotatividade de funcionários, dias de licença médica e produtividade para avaliar o sucesso Demonstre o ROI (retorno sobre o investimento): Quantifique os benefícios de seus programas de bem-estar. A maior satisfação dos funcionários geralmente leva ao aumento da produtividade e à redução dos custos de recrutamento. Pense nisso como a criação de um caso de negócios para o bem-estar dos funcionários, semelhante à justificativa de qualquer outro investimento estratégico

Quantifique os benefícios de seus programas de bem-estar. A maior satisfação dos funcionários geralmente leva ao aumento da produtividade e à redução dos custos de recrutamento. Pense nisso como a criação de um caso de negócios para o bem-estar dos funcionários, semelhante à justificativa de qualquer outro investimento estratégico Melhoria contínua: As necessidades dos funcionários evoluem. Trate as iniciativas de bem-estar como um processo contínuo, não como um evento único. Obtenha feedback regularmente e refine seus programas para manter-se alinhado com as expectativas dos funcionários

Aproveitando o ClickUp para criar um ambiente de trabalho mais saudável

Você pode criar um local de trabalho mais saudável e produtivo seguindo essas etapas e aproveitando os insights orientados por dados.

Use barras e gráficos para analisar os dados das pesquisas de bem-estar de seus funcionários com o ClickUp Dashboards

E o ClickUp pode intervir novamente para ajudar. Para analisar efetivamente os dados de uma pesquisa de bem-estar dos funcionários, use Dashboards do ClickUp . Ele tem os seguintes recursos:

Widgets personalizados: Crie widgets personalizados para exibir as principais métricas da sua pesquisa, como pontuações médias de satisfação, taxas de participação e indicadores específicos de bem-estar

Crie widgets personalizados para exibir as principais métricas da sua pesquisa, como pontuações médias de satisfação, taxas de participação e indicadores específicos de bem-estar Gráficos e diagramas: Use gráficos de barras, gráficos de pizza e gráficos de linhas para visualizar tendências no feedback dos funcionários ao longo do tempo, facilitando a identificação de padrões e áreas de melhoria

Use gráficos de barras, gráficos de pizza e gráficos de linhas para visualizar tendências no feedback dos funcionários ao longo do tempo, facilitando a identificação de padrões e áreas de melhoria Filtros e segmentação: Aplique filtros para segmentar dados por equipe, departamento ou fatores demográficos, permitindo uma análise mais granular do bem-estar em diferentes grupos

Aplique filtros para segmentar dados por equipe, departamento ou fatores demográficos, permitindo uma análise mais granular do bem-estar em diferentes grupos Integrações: Integre outras ferramentas (como Google Forms ou SurveyMonkey) para obter automaticamente os dados da pesquisa, simplificando o processo e garantindo atualizações em tempo real

Transforme o feedback dos funcionários em tarefas acionáveis e acompanhe o progresso em relação aos marcos com o modelo de plano de ação da pesquisa de envolvimento do ClickUp

O ClickUp também oferece uma variedade de modelos pré-criados para simplificar as iniciativas de saúde e bem-estar de seus funcionários. Considere o Modelo de plano de ação da pesquisa de envolvimento do ClickUp como ponto de partida. Ferramentas de software de pesquisa com funcionários são indispensáveis para coletar feedback dos funcionários, mas esse exercício de coleta de dados é apenas metade da tarefa. Um plano de ação eficaz de pesquisa de envolvimento ajuda a transformar as respostas da pesquisa de bem-estar dos funcionários em resultados tangíveis, aumentando o moral dos funcionários e reduzir a demissão silenciosa .

Este modelo fornece a estrutura de que você precisa para transformar o feedback da pesquisa sobre o bem-estar dos funcionários em melhorias tangíveis. Você pode criar um projeto para analisar os resultados da pesquisa de engajamento e colaborar com as partes interessadas para fazer um brainstorming de ideias para melhorar a saúde dos funcionários. Decida as tarefas, organize-as e atribua-as, defina um cronograma e acompanhe o progresso.

Eleve seu local de trabalho com o bem-estar dos funcionários

A realização regular de pesquisas sobre o bem-estar dos funcionários ajuda a criar um local de trabalho próspero. Ao compreender as necessidades, os desafios e as aspirações de seus funcionários, você pode criar um ambiente mais favorável, produtivo e envolvente.

Lembre-se de que funcionários felizes e saudáveis têm maior probabilidade de permanecer na sua empresa, o que leva a uma maior retenção, redução dos custos de recrutamento e sucesso geral dos negócios.

O ClickUp pode ser uma ferramenta valiosa em sua jornada de pesquisa sobre o bem-estar dos funcionários. Com sua plataforma intuitiva, você pode criar, distribuir e analisar pesquisas com facilidade, economizando tempo e esforço. Ao aproveitar os recursos do ClickUp, você pode simplificar todo o processo de pesquisas de bem-estar e implementar soluções acionáveis para melhorar o bem-estar dos funcionários.

Para começar, inscreva-se gratuitamente em uma Conta Clickup hoje!