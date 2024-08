Modelos gratuitos de mapas circulares para brainstorming

Considere o seguinte: um grupo de pessoas treinadas para usar ferramentas de criatividade gera 350% mais ideias do que um grupo não treinado.

Claramente, os modelos e as ferramentas corretos desempenham um papel de grande importância na criação de ideias inovadoras e na liberação da criatividade. Uma estrutura de visualização eficaz para brainstorming de ideias é o método circle map, um mapa de pensamento que ajuda a organizar seus pensamentos e explorar as conexões associadas.

Uma das melhores maneiras de começar a usar esse método é usar estruturas predefinidas, também conhecidas como modelos de mapas circulares.

Este artigo abordará tudo o que você precisa saber sobre modelos de mapas circulares. Também compartilharemos cinco modelos fáceis de usar para dar início a seus esforços criativos.

O que são modelos de mapas circulares?

Os mapas circulares consistem em um círculo central que contém a intenção, a ideia ou a meta principal e um círculo externo com conceitos ou detalhes relacionados. Essa estrutura ajuda os usuários a se concentrarem no tópico principal enquanto exploram os outros aspectos associados.

Os modelos de mapas circulares podem ser digitais ou imprimíveis, o que os torna versáteis para diferentes configurações de brainstorming. Os mapas circulares também são um dos melhores técnicas de ideação disponíveis para as empresas.

Veja por que os modelos de mapas circulares são perfeitos para equipes envolvidas em sessões de brainstorming:

Simplificam o processo de brainstorming com uma estrutura clara de ideação

Todas as equipes podem apresentar ideias de forma consistente, no mesmo formato

Você economiza tempo ao eliminar a necessidade de criar um mapa circular do zero

A estrutura padrão dos mapas circulares aumenta a colaboração entre as equipes

Os modelos de mapas circulares aumentam a criatividade e liberam os usuários para se concentrarem na geração de ideias e não na apresentação visual

O que faz um bom modelo de mapa circular?

Aqui estão os principais atributos de um bom modelo de mapa circular:

Clareza : Um bom modelo de mapa circular deve ser direto e fácil de entender. Rótulos e instruções claros ajudam os usuários a entender rapidamente como usar o modelo sem confusão

: Um bom modelo de mapa circular deve ser direto e fácil de entender. Rótulos e instruções claros ajudam os usuários a entender rapidamente como usar o modelo sem confusão Flexibilidade : O modelo deve ser adaptável a vários tópicos. Não importa quão diferentes sejam os projetos e os contextos, os usuários devem ser capazes de modificá-los para atender às suas necessidades

: O modelo deve ser adaptável a vários tópicos. Não importa quão diferentes sejam os projetos e os contextos, os usuários devem ser capazes de modificá-los para atender às suas necessidades Design : O layout do modelo deve ser visualmente atraente, organizado e profissional. Isso significa ter espaço suficiente para acomodar vários conceitos, o que incentiva o envolvimento e o brainstorming significativo

: O layout do modelo deve ser visualmente atraente, organizado e profissional. Isso significa ter espaço suficiente para acomodar vários conceitos, o que incentiva o envolvimento e o brainstorming significativo Compatibilidade : Um bom modelo deve estar disponível em vários formatos, incluindo variações digitais, como PDFs editáveis ou documentos do Word, e versões para impressão

: Um bom modelo deve estar disponível em vários formatos, incluindo variações digitais, como PDFs editáveis ou documentos do Word, e versões para impressão Capacidade de compartilhamento: O modelo deve ser fácil de distribuir, compartilhar e editar. Esse recurso é fundamental para aumentar a colaboração entre os membros da equipe ClickUp ajudam no brainstorming e na ideação desde o início. Aqui estão alguns de seus principais modelos de mapas circulares.

Modelos de mapas circulares gratuitos

1. Modelo de mapa circular da ClickUp

Modelo de mapa circular da ClickUp

Diga adeus aos bloqueios de brainstorming com o Modelo de mapa circular do ClickUp . Desde a identificação de relações entre ideias e conceitos até a criação de tarefas, este modelo fácil de usar é perfeito para quem está começando a usar mapas circulares.

O modelo contém um amplo espaço para que você e sua equipe se concentrem em cada ideia e elaborem seus conceitos. Você também pode agrupar ideias para estabelecer conexões e visualizar novos conceitos.

**O modelo de mapa circular do ClickUp apresenta visualizações e campos personalizados para começar, de modo que você possa adaptar o mapa circular às suas necessidades exclusivas. Além disso, use marcação instantânea, delegação de tarefas, subtarefas aninhadas e rótulos de prioridade para um processo de brainstorming orientado por resultados

Você pode integrar o modelo com Visualização do ClickUp Chat para ajudar sua equipe a compartilhar atualizações e sugestões por meio de mensagens instantâneas. Você também pode vincular o modelo com Metas do ClickUp um recurso de gerenciamento de metas, para garantir que suas ideias sejam executadas após a sessão de brainstorming.

Como uma plataforma avançada de gerenciamento de projetos, o ClickUp permite que você introduza IA no brainstorming com sua ferramenta dedicada, ClickUp Brain. Cérebro ClickUp é o parceiro de IA perfeito para dar vazão à criatividade. Como um assistente de conhecimento de IA, o Brain também fornece resumos instantâneos, as últimas atualizações de progresso e até mesmo sugestões de ideias exclusivas.

Esse modelo é excelente para iniciantes e pessoas que não conhecem mapas circulares. Use-o como ponto de partida para uma sessão de brainstorming individual ou em um pequeno grupo.

2. Modelo de quadro branco em branco do ClickUp

Modelo de quadro branco de mapa mental em branco do ClickUp

Use o Modelo de quadro branco em branco do ClickUp se a sua equipe precisar de um espaço novo e claro para um brainstorming de qualidade.

Esse modelo se transforma em uma tela de mapa circular robusta com apenas alguns cliques, permitindo que você visualize suas ideias com uma clareza impressionante. Depois de colocar seu tópico central no centro, ramifique-o para fora para capturar conceitos relacionados.

Esse modelo de quadro branco Clickup elimina as limitações do brainstorming tradicional e seu mapa circular dinâmico permite que você explore e organize suas ideias livremente. Você também pode acompanhar suas ideias em dois status: aberto e concluído.

Como um modelo que se concentra na flexibilidade, esse modelo ClickUp facilita a decomposição de pensamentos complexos em um mapa visual claro e interconectado.

Seja para uma campanha de marketing, para navegar em um roteiro de projeto ou simplesmente para organizar seus pensamentos, o formato aberto e flexível desse modelo promove a colaboração e a inovação, tornando-o ideal para uma sessão de brainstorming em um grupo grande.

3. Modelo de mapa de bolhas ClickUp

Modelo de mapa de bolhas do ClickUp

Com o Modelo de mapa de bolhas do ClickUp o ClickUp é uma ferramenta que permite gerar, simplificar e conectar até mesmo as ideias mais complexas sem esforço.

A estrutura centraliza a ideia principal e a vincula a outras por meio de bolhas interconectadas. A estrutura de ramificação ajuda a tornar claro o processo de ideação e permite que você rastreie rapidamente os relacionamentos. O modelo de mapa de bolhas do ClickUp também permite que você modifique cada bolha de acordo com sua importância, facilitando a priorização.

Os recursos de visualização do modelo o ajudam a identificar padrões e tendências. Diminuir o zoom e compreender o panorama geral é fácil quando você usa o modelos de mapa de bolhas como este, ao criar seu mapa circular.

Por fim, como ele permite dividir o círculo em seções para representar diferentes propriedades ou características, é possível incluir vários níveis de informação em uma página.

Esse modelo é especialmente útil para priorização de ideias e identificação de tendências.

4. Modelo de brainstorming do ClickUp Squad

Modelo de brainstorming de esquadrão do ClickUp

Para aqueles que precisam de uma sessão de brainstorming com foco na colaboração, o modelo Modelo de Brainstorming do ClickUp Squad é a estrutura ideal.

Esse modelo de quadro branco tem uma estrutura pré-projetada, inspirada em um mapa circular, que facilita o processamento de ideias e a documentação de discussões de forma transparente.

Esse modelo de mapa circular pode ser facilmente personalizado para exibir contribuições individuais, de modo que ninguém se sinta excluído durante a sessão. Sua equipe pode personalizar os status das tarefas, facilitando o acompanhamento do progresso e a transformação de ideias em ação.

Com rastreamento em tempo real incorporado e geração instantânea de tarefas, esse modelo de brainstorming torna o gerenciamento de ideias perfeito.

Esse modelo é excelente para uma equipe de médio porte, especialmente quando há uma enxurrada de ideias e temas variados sob um tópico maior.

5. Modelo de brainstorming do ClickUp

Modelo de Brainstorming do ClickUp

Se você estiver procurando um modelo estruturado para combinar com a visualização do mapa circular, o modelo Modelo de brainstorming do ClickUp atinge esse ponto ideal.

As atualizações em tempo real ajudam sua equipe a trocar ideias instantaneamente. Anote rapidamente suas ideias nos espaços tabulares do modelo antes de mapeá-las para suas metas de negócios. O modelo também o ajuda a desenhar ações e ideias de ação, conectando palavras-chave e conceitos a tarefas.

Ele complementa perfeitamente o método do mapa circular, de modo que você pode adaptar sua sessão de brainstorming da maneira que melhor lhe convier. Use-o para importar tarefas, arquivos de documentos ou infográficos existentes para reduzir o esforço necessário para desenvolver novos técnicas de brainstorming .

Este modelo é o complemento perfeito para a abordagem do mapa circular, permitindo que indivíduos ou pequenos grupos explorem ideias de forma orgânica.

Elevate Ideation with Circle Map Templates by ClickUp

Quando munidas das ferramentas e técnicas certas, suas sessões de brainstorming podem estimular a criatividade da equipe, as melhorias nos processos de negócios e o crescimento geral dos negócios.

Um mapa circular oferece uma abordagem de brainstorming clara e estruturada para visualizar, criar e implementar suas ideias. Experimente usar os cinco modelos do Clickup descritos acima para melhorar instantaneamente a qualidade de sua produção criativa.

E não pare por aí. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para liberar a inovação e aumentar a produtividade.