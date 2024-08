Como responder a uma advertência no trabalho?

A manutenção de altos padrões de desempenho e conduta é fundamental para manter um ambiente de trabalho produtivo e respeitoso.

As advertências no local de trabalho desempenham um papel fundamental nesse processo. Esses documentos disciplinares são usados quando o comportamento ou o desempenho de um funcionário fica aquém das expectativas e políticas da empresa.

A diferença entre uma advertência e uma redação é que uma advertência é um alerta informal sobre um problema. Em contrapartida, uma redação é um registro formal da ação disciplinar tomada quando o problema persiste.

Lidar com essa experiência de forma profissional e responsável é fundamental para aqueles que receberam uma advertência. Continue lendo para saber como reagir de forma eficaz e transformar a situação em uma chance de crescimento e aprimoramento.

Entendendo as repreensões no trabalho

As advertências no trabalho referem-se essencialmente a documentos disciplinares emitidos por um empregador quando o comportamento ou o desempenho de um funcionário não atende aos padrões da empresa. Uma redação de funcionário aborda formalmente os problemas, descreve as expectativas de melhoria e orienta os funcionários na correção de seus problemas de desempenho ou conduta. Esse pode ser um processo de disciplina progressiva.

Os empregadores geralmente usam modelos de avaliação de desempenho e ferramentas de software para criar planos detalhados de melhoria de desempenho (PIPs), que ajudam os funcionários a entender o que precisam para melhorar seu desempenho insatisfatório.

Um empregador pode emitir vários tipos de advertências para criar um rastro de papel. Cada anotação é um escalonamento da anterior na situação em que as primeiras advertências não são atendidas e tem como objetivo implementar a disciplina progressiva:

Advertência verbal: Trata-se de uma conversa particular em que o gerente aborda problemas de mau desempenho ou de conduta com o funcionário. Essa advertência verbal serve como o primeiro alerta informal

Trata-se de uma conversa particular em que o gerente aborda problemas de mau desempenho ou de conduta com o funcionário. Essa advertência verbal serve como o primeiro alerta informal Advertência por escrito: Um documento formal detalhando problemas específicos e descrevendo as expectativas da empresa quanto a melhorias pode seguir as advertências verbais e fará parte do arquivo do funcionário

Um documento formal detalhando problemas específicos e descrevendo as expectativas da empresa quanto a melhorias pode seguir as advertências verbais e fará parte do arquivo do funcionário Plano de melhoria de desempenho (PIP): Um documento abrangente que inclui um plano detalhado para ajudar o funcionário a melhorar seu desempenho e sua conduta

Impacto e função dos relatórios

Aqui está um resumo do impacto e da função dos relatórios dos funcionários no local de trabalho:

Terminação : As anotações servem como evidência documentada de comportamento não profissional. Se os problemas não forem resolvidos, eles podem contribuir para justificar a demissão

: As anotações servem como evidência documentada de comportamento não profissional. Se os problemas não forem resolvidos, eles podem contribuir para justificar a demissão Proteção legal : Eles fornecem proteção legal para os empregadores ao demonstrar que foram tomadas as medidas adequadas para lidar com o comportamento do funcionário, o que pode justificar a demissão, se necessário

: Eles fornecem proteção legal para os empregadores ao demonstrar que foram tomadas as medidas adequadas para lidar com o comportamento do funcionário, o que pode justificar a demissão, se necessário Disciplina no local de trabalho : As anotações fazem parte de um processo disciplinar consistente, garantindo que todos os funcionários sejam tratados de forma justa e uniforme

: As anotações fazem parte de um processo disciplinar consistente, garantindo que todos os funcionários sejam tratados de forma justa e uniforme Advertência: Para os funcionários, as advertências são uma chance de corrigir seu comportamento ou desempenho enquanto ainda há uma oportunidade de melhorar e manter seu emprego

Se um funcionário não resolver os problemas levantados no processo de avaliação, isso pode levar à demissão e afetar as perspectivas de emprego futuro, pois esses problemas podem surgir em entrevistas futuras. Nesses casos, é fundamental manter a calma, entender como reagir a uma avaliação e concentrar-se em melhorar o desempenho e a conduta.

Entretanto, você deve evitar o microgerenciamento que pode aumentar as tensões e levar à insatisfação dos funcionários. O microgerenciamento pode fazer com que os funcionários se sintam desvalorizados e excessivamente monitorados, afetando negativamente seu desempenho e o moral geral.

Razões comuns para advertências

Aqui estão alguns motivos que podem levar ao recebimento de um documento formal, como uma redação, no trabalho:

Atraso : O atraso regular pode levar a uma advertência disciplinar, pois a pontualidade é fundamental para a eficiência do local de trabalho. Isso também pode atrapalhar as operações da equipe e afetar a produtividade geral

: O atraso regular pode levar a uma advertência disciplinar, pois a pontualidade é fundamental para a eficiência do local de trabalho. Isso também pode atrapalhar as operações da equipe e afetar a produtividade geral Discriminação : Todos os funcionários em um local de trabalho merecem tratamento equitativo e respeito mútuo, o que faz parte das políticas da empresa. Se você tiver participado de atos discriminatórios por qualquer motivo, poderá ser submetido a uma ação disciplinar

: Todos os funcionários em um local de trabalho merecem tratamento equitativo e respeito mútuo, o que faz parte das políticas da empresa. Se você tiver participado de atos discriminatórios por qualquer motivo, poderá ser submetido a uma ação disciplinar Baixo desempenho : As empresas esperam que seus funcionários cumpram um padrão mínimo de trabalho para não atrapalhar as operações comerciais. Se você não conseguir atender a esse requisito, poderá receber uma advertência

: As empresas esperam que seus funcionários cumpram um padrão mínimo de trabalho para não atrapalhar as operações comerciais. Se você não conseguir atender a esse requisito, poderá receber uma advertência Má conduta : O profissionalismo é fundamental no local de trabalho e faz parte de seu desempenho profissional. Se o seu comportamento violar as políticas da empresa ou envolver ações prejudiciais, como roubo de propriedade da empresa, você poderá receber uma advertência

: O profissionalismo é fundamental no local de trabalho e faz parte de seu desempenho profissional. Se o seu comportamento violar as políticas da empresa ou envolver ações prejudiciais, como roubo de propriedade da empresa, você poderá receber uma advertência Assédio : Assediar colegas ou outras pessoas no local de trabalho compromete um ambiente de trabalho positivo, está em contradição com seu contrato de trabalho e pode levar a medidas disciplinares

: Assediar colegas ou outras pessoas no local de trabalho compromete um ambiente de trabalho positivo, está em contradição com seu contrato de trabalho e pode levar a medidas disciplinares Insubordinação: Uma hierarquia clara em uma organização ajuda a delegar o trabalho e a estabelecer a responsabilidade, o que faz parte da política da empresa. Deixar de seguir instruções razoáveis e racionais pode lhe render uma notificação disciplinar

A maioria das ações disciplinares no local de trabalho pode ser evitada se os funcionários seguirem a política da empresa e mantiverem o profissionalismo, como, por exemplo, configurar mensagens de "Ausente" durante as ausências, responder corretamente às perguntas, manter os padrões de trabalho etc.

Como responder a uma advertência no trabalho?

Receber uma advertência formal no trabalho pode ser uma experiência estressante, especialmente com o risco potencial de demissão e a incerteza sobre seu próximo emprego. Entretanto, apesar do que as advertências representam, é fundamental manter a calma nessas situações e reagir adequadamente.

Reservar um momento para se acalmar pode ajudar de várias maneiras:

Pensamento claro : A redução dos níveis de estresse pode ajudá-lo a pensar de forma mais lógica e clara

: A redução dos níveis de estresse pode ajudá-lo a pensar de forma mais lógica e clara Melhor compreensão: Com uma mente mais calma, você pode ler e entender o texto mais detalhadamente, compreendendo as razões por trás dele

Essa clareza é fundamental, pois você precisa ter a cabeça fria para abordar o texto de forma profissional e preparar uma resposta eficaz.

Um guia passo a passo para responder a um write-up

1. Avalie a situação

Manter a calma em tais situações é fundamental. Depois de se acalmar, analise minuciosamente o documento de redação. Identifique e anote cada preocupação ou problema mencionado, tratando cada um como uma oportunidade de melhoria e não como um ataque pessoal. Isso o ajudará a se concentrar nas áreas que deve abordar e a entender se precisa de treinamento adicional.

2. Busque esclarecimentos

Se alguma parte do relatório não estiver clara ou não for razoável, busque esclarecimentos profissionalmente com o emissor ou com seu gerente. Agende uma reunião para discutir o write-up e prepare perguntas esclarecedoras, como:

Você poderia esclarecer onde meu desempenho ficou aquém das expectativas?

Como posso alinhar melhor meu trabalho com as metas da equipe?

Há áreas específicas em que preciso melhorar? Por exemplo, se a avaliação citar problemas comportamentais, peça mais detalhes sobre o mesmo

Dessa forma, você pode evitar mal-entendidos, abordar todas as preocupações com precisão e demonstrar seu compromisso em resolver os problemas de forma eficaz.

3. Escreva uma resposta profissional

Depois de entender completamente o texto, siga estas etapas para elaborar uma resposta profissional:

Reunir documentação : Colete todos os documentos e evidências relevantes relacionados aos problemas citados, incluindo e-mails, registros de desempenho, relatórios e documentos do projeto

: Colete todos os documentos e evidências relevantes relacionados aos problemas citados, incluindo e-mails, registros de desempenho, relatórios e documentos do projeto Junte testemunhas : Se for o caso, liste todas as testemunhas que possam apoiar seu caso ou fornecer evidências de corroboração

: Se for o caso, liste todas as testemunhas que possam apoiar seu caso ou fornecer evidências de corroboração Esboce sua refutação: Elabore uma resposta profissional e concisa. Aborde quaisquer mal-entendidos ou interpretações errôneas com fatos e evidências claras

Escreva e-mails contextuais com Cérebro ClickUp e acelere seu trabalho

Você também deve reconhecer seus erros e aceitar as medidas disciplinares descritas. Essa abordagem tem dois benefícios principais:

Demonstra comprometimento : Isso mostra à empresa que você está disposto a resolver os problemas, melhorar seu desempenho e alinhar-se às metas da empresa

: Isso mostra à empresa que você está disposto a resolver os problemas, melhorar seu desempenho e alinhar-se às metas da empresa Constrói sua narrativa: Isso o ajuda a estruturar sua resposta de forma construtiva, reforçando sua disposição de corrigir a situação e defender sua posição

4. Acompanhamento

Após a reunião de revisão, crie um plano estruturado para as próximas etapas. Agende uma reunião de acompanhamento para manter a comunicação aberta com as pessoas relevantes.

Antes da reunião de acompanhamento, prepare-se:

Esboçando um plano de melhoria de desempenho : Desenvolva uma estratégia clara para aprimorar seu desempenho

: Desenvolva uma estratégia clara para aprimorar seu desempenho Monitorar seu progresso : Estabeleça um sistema para acompanhar sua adesão à ação disciplinar e seu aprimoramento

: Estabeleça um sistema para acompanhar sua adesão à ação disciplinar e seu aprimoramento Estabelecimento de um ciclo de feedback: Solicite feedback regular de seus supervisores para garantir que você esteja no caminho certo

Revise as políticas da empresa e a documentação de integração para confirmar que você está totalmente informado. Essa preparação o ajudará a lidar com outras preocupações e apoiará sua posição se a ação disciplinar parecer desproporcional ou injustificada. Ela também o ajuda a lidar com as possíveis consequências.

Casos excepcionais: Como responder a anotações infundadas

Se você receber uma advertência que pareça injusta ou vaga, é essencial abordá-la imediata e profissionalmente.

Siga estas etapas para redigir uma refutação forte, mantendo o respeito e a clareza:

1. Conheça seus direitos

Familiarize-se com as leis e regulamentos trabalhistas que se aplicam ao seu local de trabalho. Por exemplo, a Lei de Direitos Civis de 1964 incluindo o Título VII, impede a discriminação no local de trabalho.

O entendimento dessas leis ajudará a determinar se sua redação é legalmente justificada. Portanto, analise seus direitos de funcionário. Faça perguntas esclarecedoras e busque a orientação de um representante do sindicato ou de um advogado trabalhista para tratar de suas preocupações adequadamente.

2. Entenda o emprego por vontade própria

Nos EUA, o emprego por vontade própria significa que um empregador pode rescindir o contrato de trabalho a qualquer momento e por qualquer motivo, desde que não seja ilegal. Se sua redação se enquadrar nessa categoria, aborde sua refutação com uma estratégia profissional e baseada em evidências. Consultar profissionais relevantes e discutir a situação com seu gerente pode ajudar a esclarecer sua posição.

3. Reúna evidências e expresse sua objeção

Reúna evidências que apoiem seu caso contra o registro. Isso pode incluir planilhas de horas, e-mails, documentos ou comunicações que contradigam as alegações. Solicite declarações de colegas que possam atestar sua conduta e seu desempenho. Crie um caso bem documentado para refutar o registro de forma eficaz.

4. Procure ajuda jurídica, se necessário

Se as discussões privadas com seu gerente ou com a autoridade emissora não resolverem o problema, considere a possibilidade de procurar aconselhamento jurídico. Um advogado pode esclarecer sua posição legal e orientá-lo sobre as próximas etapas para resolver a situação adequadamente.

