Principais modelos de carta de apresentação do Google Docs para 2024

Acredite ou não, uma enorme 77% dos recrutadores preferem os candidatos que enviam uma carta de apresentação, mesmo quando ela é opcional!

As cartas de apresentação são uma oportunidade de compartilhar suas motivações, metas profissionais para o trabalho e conquistas e vislumbres de sua personalidade com os gerentes de contratação.

No entanto, escrever uma carta de apresentação convincente do zero pode ser assustador, principalmente se você não souber por onde começar. Não se preocupe! Temos a solução perfeita: modelos de carta de apresentação!

Ferramentas como o Google Docs oferecem uma série de modelos de carta de apresentação gratuitos e altamente personalizáveis que tornam o processo mais fácil e eficiente.

Neste blog, mostraremos a você os melhores modelos de carta de apresentação do Google Docs.

O que faz um bom modelo de carta de apresentação?

Um bom modelo de carta de apresentação ajuda você a criar uma carta de apresentação envolvente e profissional, apresentando você e sua carreira. Para isso, ele deve ter:

Um design profissional : Escolha um modelo com um design limpo e organizado que o ajude a apresentar as informações com clareza. Ele deve ter uma fonte, margens e espaçamento uniformes

: Escolha um modelo com um design limpo e organizado que o ajude a apresentar as informações com clareza. Ele deve ter uma fonte, margens e espaçamento uniformes Opções de personalização: Certifique-se de que o modelo, seja ele ummodelo de mapa de carreira ou modelo de carta de apresentação, permita que você personalize o texto, as fontes e as cores para que correspondam ao seu estilo pessoal e aos requisitos do cargo

Certifique-se de que o modelo, seja ele ummodelo de mapa de carreira ou modelo de carta de apresentação, permita que você personalize o texto, as fontes e as cores para que correspondam ao seu estilo pessoal e aos requisitos do cargo Uma estrutura clara : Certifique-se de que o modelo tenha uma estrutura clara, incluindo uma seção de cabeçalho para seus detalhes, uma breve introdução, um corpo e uma conclusão

: Certifique-se de que o modelo tenha uma estrutura clara, incluindo uma seção de cabeçalho para seus detalhes, uma breve introdução, um corpo e uma conclusão Alta acessibilidade : Escolha um modelo fácil de usar. Ele deve estar disponível em formatos amplamente usados (por exemplo, .docx, .pdf) e ser compatível com a maioria dos softwares populares de processamento de texto

: Escolha um modelo fácil de usar. Ele deve estar disponível em formatos amplamente usados (por exemplo, .docx, .pdf) e ser compatível com a maioria dos softwares populares de processamento de texto Um tom positivo: Escolha um modelo com um tom positivo, confiante e profissional para envolver os recrutadores e refletir seu entusiasmo

Modelos de carta de apresentação gratuitos no Google Docs

Aqui estão os principais modelos gratuitos de carta de apresentação no Google Docs:

1. Modelo de carta de apresentação para currículo do Google Docs

via Gdoc O modelo de carta de apresentação para currículo é um modelo de carta de apresentação gratuito do Google Docs. Sua estrutura clara e simples apresenta as informações com clareza aos leitores. Ele tem um espaço dedicado para adicionar seus detalhes pessoais, como número de telefone, ID de e-mail e endereço.

Você pode usar esse modelo simples para destacar sua experiência e habilidades e explicar por que você é adequado para a função à qual está se candidatando. Além disso, mencione claramente por que a função o atrai.

O modelo é altamente personalizável, portanto, você pode alterar a formatação, as cores e as fontes. Ele é compatível com o Google Slides, Microsoft PowerPoint e MacOS Keynote.

2. Modelo básico de carta de apresentação do Google Docs

via Gdoc Este modelo de carta de apresentação profissional oferece um design limpo e elegante que garante que sua carta de apresentação se destaque.

O corpo do modelo contém conteúdo que expressa interesse no cargo e detalha funções e realizações anteriores. Você também pode destacar sua trajetória profissional com conquistas e métricas específicas.

Há uma seção dedicada a descrever por que você se sente atraído pela empresa. As últimas linhas fazem referência a um currículo anexado, uma nota de agradecimento e seu entusiasmo pela função.

Esse documento pré-projetado é facilmente editável no Google Docs e tem uma estrutura clara que garante legibilidade e profissionalismo. Ele é perfeito para quem está procurando emprego e quer causar uma impressão duradoura.

3. Modelo de carta de apresentação de candidatura a emprego do Google Docs

via Gdoc Esse modelo gratuito de carta de apresentação no Google Docs tem um layout fácil de usar e um design elegante. E o melhor de tudo? Ele fornece dicas sobre como fazer com que sua carta de apresentação soe mais profissional para atrair a atenção dos recrutadores. As dicas incluem a revisão, o uso de uma fonte simples, a divisão em parágrafos curtos e a boa organização das informações.

Também destaca a importância de não repetir as informações de seu currículo e de adaptar a carta a cada empregador. Se você acredita em causar o máximo de impacto com poucas palavras, o modelo de carta de apresentação para candidatura a emprego é ideal.

💡 Dica profissional: Use Modelos ClickUp para criar a carta de apresentação e o currículo perfeitos. O ClickUp oferece mais de 1.000 modelos em diferentes graus de complexidade (iniciante, intermediário e avançado), tipos e casos de uso. Você também pode criar facilmente novos modelos para atender às suas necessidades.

4. Modelo de carta de apresentação de estágio do Google Docs

via Gdoc Procurando um estágio? Temos algo para você! O modelo de carta de apresentação de estágio do Google Docs enfatiza suas habilidades, seu entusiasmo, seu status acadêmico e suas metas de longo prazo para impressionar os recrutadores.

Você pode compartilhar seu interesse no estágio com uma empresa específica, destacando os serviços exclusivos, as avaliações e a reputação que o atraíram para a função. Você também pode expressar suas metas de carreira e como o estágio se alinha a esses objetivos.

Conseguir um estágio durante os estudos não é uma tarefa fácil, mas esse modelo torna o processo mais eficiente e fácil.

Projetado para lidar com o desafio comum dos estudantes de ter pouca experiência de trabalho, esse modelo formatado profissionalmente fornece a plataforma perfeita para mostrar habilidades e aspirações de nível inicial.

5. Modelo de carta de apresentação profissional do Google Docs

via Gdoc Essa é outra opção gratuita na galeria de modelos do Google Docs. Ao contrário de outros modelos da lista, este usa as cores cinza, preto e marrom para destacar informações importantes. Você pode incluir suas informações de contato no lado direito, enquanto as informações do gerente de contratação estão logo abaixo do seu nome.

O layout limpo ajuda a separar as informações e torna a carta visualmente atraente. Edite o modelo para incluir informações sobre seus cargos anteriores, motivos para a contratação, etc fazer uma mudança de carreira o candidato deve descrever suas habilidades, realizações, qualificações educacionais e motivos para se candidatar a esse emprego.

Bônus: Está se candidatando a uma função de gerente de projeto? Confira nossa lista de modelos de currículo de gerente de projeto .

Como escrever uma carta de apresentação eficaz?

Não há como negar o poder dos modelos. Eles reduzem o trabalho de redigir uma carta de apresentação do zero e são incrivelmente convenientes e eficazes. No entanto, você ainda precisa conhecer os elementos essenciais de uma carta de apresentação para usar esses modelos de forma eficaz.

A carta de apresentação geralmente é a primeira impressão que o recrutador tem de você. Portanto, você deve garantir que ela descreva com precisão suas motivações, habilidades e interesses.

Veja como você pode escrever uma carta de apresentação eficaz:

Pesquisa, pesquisa, pesquisa

Antes de começar a escrever a carta de apresentação, faça uma pesquisa completa. Visite o site da empresa para saber mais sobre sua missão, valores, produtos e serviços. Leia artigos de notícias recentes ou comunicados à imprensa sobre a empresa para se manter atualizado.

Leia atentamente o anúncio da vaga para entender as qualificações e responsabilidades exigidas e destacar as habilidades que a função exige. Por exemplo, se a vaga exigir proficiência em Python e gerenciamento de projetos, enfatize sua experiência com linguagens de programação como Python e gerenciamento de projetos em sua carta de apresentação.

Escolha o modelo certo

Em seguida, escolha um modelo adequado ao setor e ao cargo. Por exemplo, se estiver se candidatando a um cargo de designer gráfico, escolha um design exclusivo e inovador para a sua carta de apresentação que destaque a sua criatividade.

Certifique-se de que o modelo:

Apresente as informações em uma estrutura profissional e clara

Combine com seu currículo em termos de estilo de fonte, tamanho de fonte e esquema de cores para obter uma aparência coesa

Permite fácil personalização

Seja fácil de ler, com espaço em branco suficiente, margens apropriadas e tamanho de fonte legível

Liste seu nome e informações de contato

Na parte superior da carta de apresentação, mencione seu nome e informações de contato. Adicione detalhes como:

Nome completo em uma fonte maior e em negrito

Título profissional abaixo de seu nome

Seu endereço atual

Um endereço de e-mail profissional

Seu número de telefone

Sua cidade e estado/país

Link para o site, perfil do LinkedIn ou portfólio

Inclua o nome do destinatário

Em vez de usar "Prezado senhor/senhora", dirija a carta de apresentação diretamente ao gerente de contratação. Você pode encontrar o nome dele acessando a publicação da vaga ou pesquisando a página da empresa no LinkedIn. Dirigir-se a uma pessoa específica mostra que você fez sua lição de casa.

Entretanto, se não conseguir encontrar o nome, dirija a carta à empresa ou ao departamento.

Torne a introdução interessante

Os gerentes de contratação recebem centenas de cartas de apresentação. Eles não têm tempo suficiente para ler cada uma delas. Portanto, sua introdução, o primeiro parágrafo da carta de apresentação, deve ser cativante, relevante e memorável. Ela deve expressar entusiasmo pela função.

Inclua o seguinte:

O cargo ao qual está se candidatando

Suas realizações anteriores relevantes para a função

Por que você deseja essa função

O que faz você se destacar dos outros candidatos

Você também pode incluir uma conexão pessoal com a empresa ou uma indicação, se disponível.

Inclua todos os detalhes

O corpo principal da sua carta de apresentação deve incluir tudo o que o torna um candidato qualificado para a função. Quando estiver escrevendo uma proposta de emprego ou carta de apresentação, siga as dicas da publicação da vaga. Destaque suas habilidades e realizações que sejam relevantes para o cargo.

Explique como você é adequado para a função, descrevendo como seus valores e estilo de trabalho se alinham à cultura da empresa. A ideia é compartilhar o que você trará de bom para a empresa se ingressar nela.

E, por mais tentador que possa ser, não liste todas as suas funções anteriores. Em vez disso, concentre-se nas mais relevantes.

Escreva uma conclusão forte

É hora de concluir sua carta de apresentação. Escreva uma conclusão forte que reitere seu entusiasmo pelo cargo e pela empresa. Sugira educadamente um acompanhamento, como uma ligação telefônica ou entrevista, para discutir melhor a sua candidatura.

Lembre-se de agradecer ao leitor por seu tempo e consideração. Use um encerramento profissional, como "sinceramente" ou "cumprimentos"

Você pode usar Ferramentas de escrita de IA para criar cartas de apresentação perfeitas. As melhores ferramentas ajudam você a definir o tom de uma mensagem, editá-la, revisá-la e dar sugestões de melhoria.

Dicas para lembrar ao escrever sua carta de apresentação

Aqui estão algumas dicas que devem ser lembradas ao escrever sua carta de apresentação:

Personalize sua carta de apresentação

Embora usar a mesma carta de apresentação para todos os empregos possa ser conveniente, as candidaturas genéricas reduzem suas chances de ser contratado. Sempre reserve um tempo para conhecer a empresa e personalizar sua carta para vagas específicas.

Quantifique suas realizações

Os números podem causar um impacto maior do que as palavras, especialmente ao listar suas realizações. Dê exemplos específicos em sua carta de apresentação. Quantifique suas realizações com números.

Por exemplo, "Desenvolvi um novo protocolo de atendimento ao cliente que reduziu os tempos de resposta em 40% e aumentou os índices de satisfação do cliente em 15%"

Isso ajudará a mostrar o impacto de seu trabalho em seus empregadores ou projetos anteriores.

Mantenha-o curto e profissional

Uma carta de apresentação deve ser concisa e direta. Os gerentes de contratação não têm tempo para ler redações longas. Portanto, procure usar menos palavras para causar o máximo impacto.

Uma carta de apresentação ideal não passa de uma única página e deve ser composta de três a quatro parágrafos. Ela deve evitar frases genéricas e sem graça.

Certifique-se de que seu tom seja de conversa, porém profissional e respeitoso. Evite usar gírias, linguagem excessivamente casual ou piadas que possam ser mal interpretadas. Use uma linguagem clara e simples, sem jargões do setor. Por exemplo:

❌ "Estou escrevendo para expressar meu grande interesse na posição de Coordenador de Marketing na [Nome da Empresa], conforme anunciado em [Quadro de Vagas]. Com uma forte paixão por marketing e um histórico comprovado de sucesso, estou confiante na minha capacidade de contribuir significativamente para as metas da sua equipe."_

✅ "Estou me candidatando ao cargo de Coordenador de Marketing na [Nome da empresa], conforme anunciado no [Quadro de empregos]. A recente campanha de sua empresa, [Campanha específica], demonstra uma sólida compreensão de um nicho [Mercado-alvo] e se alinha com meu trabalho em [Experiência relevante]."

Siga as instruções

Se um anúncio de emprego solicitar algo específico em sua candidatura, é fundamental segui-lo. Por exemplo, ele pode dar instruções específicas sobre o formato do arquivo: "Envie sua carta de apresentação em formato PDF e inclua seu nome e o título da vaga no nome do arquivo."

💡 Dica profissional: Use nomes de arquivo consistentes e descritivos, como "Fulano_João_currículo.pdf", para facilitar a identificação. Isso demonstra profissionalismo e impressiona os possíveis empregadores.

O anúncio ou a publicação da vaga também pode incluir diretrizes específicas de envio ou instruções de conteúdo. Leia com atenção e siga os requisitos. A atenção aos detalhes é uma habilidade que sempre é apreciada.

Abordar lacunas de emprego

Se houver alguma lacuna em seu currículo, uma carta de apresentação é o lugar perfeito para reconhecê-la. Isso o ajudará a fornecer mais contexto e a tranquilizar os possíveis empregadores.

Seja honesto sobre a lacuna, destaque todas as atividades relevantes que você possa ter realizado durante a lacuna e mostre disposição para colocar sua carreira de volta nos trilhos .

Proofread before sending

Por fim, não se esqueça de revisar sua carta de apresentação antes de enviá-la. Procure erros de gramática, ortografia e pontuação. Use o Grammarly ou uma ferramenta de IA como Cérebro ClickUp para fazer isso. Além disso, certifique-se de que as informações em sua carta de apresentação correspondam ao seu currículo.

Leia sua carta em voz alta para detectar erros ou frases estranhas.

Corrija seus erros de redação para causar uma impressão impecável com o ClickUp Brain

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Brain para escrever e aperfeiçoar sua carta de apresentação. Ele pode detectar problemas de redação, gramática e ortografia e oferecer sugestões para ajustar o tom. Ele pode até mesmo ajudá-lo a pensar em cartas de apresentação mais criativas.

Gerencie sua busca de emprego com o ClickUp

A procura de um novo emprego pode ser um processo empolgante. Entretanto, também pode ser exaustivo e estressante. É nesse ponto que uma ferramenta de produtividade e gerenciamento de projetos como o ClickUp pode ajudar.

O ClickUp é uma ferramenta de produtividade versátil que aprimora muito seu processo de busca de emprego, mantendo-o organizado, concentrado e eficiente. Desde a organização de candidaturas a empregos até o acompanhamento dos prazos de candidatura, você pode fazer tudo isso com o ClickUp.

Crie tarefas dedicadas para cada candidatura a emprego, pesquisa e preparação para entrevistas no ClickUp Calendar

Por exemplo, Visualização do calendário do ClickUp pode ajudá-lo a definir prazos para cada candidatura e entrevista de emprego. Você pode visualizar sua agenda, coordenar eventos, acompanhar tarefas e sincronizá-la com o aplicativo Calendar. Lembretes do ClickUp garantem que você nunca perca o prazo de inscrição em um emprego. Você também pode incluir anexos e datas. Esses lembretes podem ser gerenciados de qualquer dispositivo, incluindo seu desktop e dispositivos móveis.

Kartikeya Thapliyal, gerente de produtos da Smallcase, tem o seguinte a dizer sobre o ClickUp:

O uso de calendários para concluir tarefas antes dos prazos é sempre fundamental. Com o ClickUp, isso é muito fácil, pois os prazos ficam visíveis nos calendários junto com as tarefas, portanto, planejar a largura de banda do dia/semana é muito fácil e rápido.

Kartikeya Thapliyal, gerente de produtos da Smallcase

Vamos dar uma olhada em alguns de seus recursos:

Documentação avançada

Use as opções de formatação avançada para destacar sua carta de apresentação Documentos do ClickUp pode ajudá-lo a criar, armazenar e gerenciar todos os seus documentos. Escreva várias cartas de apresentação, edite-as e acompanhe as alterações usando o Docs. O tipo de fonte, o tamanho, a altura, a largura da página e muito mais são totalmente personalizáveis.

Crie novos modelos de carta de apresentação para ter várias opções à mão e use o recurso de colaboração para convidar seu mentor ou amigos para refinar esses documentos e dar feedback.

Capacidades inteligentes de IA

Escreva cartas de apresentação personalizadas com o ClickUp Brain

Já mencionamos o ClickUp Brain anteriormente e ele é realmente um poderoso assistente de redação para a elaboração de cartas de apresentação exclusivas e eficazes. Você pode escrever conteúdo específico para a função, pesquisar tópicos, refinar conceitos, realizar verificações gramaticais e aperfeiçoar a linguagem para facilitar a leitura.

Faça perguntas ao ClickUp Brain sobre habilidades ou experiências específicas que você pode destacar para melhorar sua carta. Ele também pode ajudar a criar modelos personalizados de carta de apresentação. Você pode até usar a IA para preparação de entrevistas . Por exemplo, peça ao ClickUp Brain para resumir os desenvolvimentos do setor e analisar as ações da concorrência para que você esteja totalmente atualizado sobre o setor do seu possível empregador.

Use o ClickUp Brain diretamente no Docs

💡 Dica profissional: O ClickUp Brain pode ser usado diretamente no Docs para ajudá-lo a escrever e editar sua carta de apresentação.

Modelos prontos para uso Modelo de busca de emprego do ClickUp é uma ferramenta indispensável para quem está procurando emprego. Ele o ajuda a capturar anúncios de emprego de diferentes fontes em um só lugar. Você pode organizar as candidaturas, acompanhar os contatos e as conversas com os recrutadores e encontrar o emprego certo. É a maneira perfeita de colocar essas cartas de apresentação em ação!

Modelo de busca de emprego do ClickUp

O modelo ajuda você:

Visualizar o progresso usando exibições como aplicativos prioritários, estágio do aplicativo, lista de empresas, etc.

Definir metas para sua busca de emprego

Criar vários documentos de candidatura para atender a diferentes funções e empresas

Obtenha o emprego dos seus sonhos com o ClickUp

Os modelos de carta de apresentação do Google Docs são uma solução prática e eficiente para quem está procurando emprego e deseja criar cartas de apresentação refinadas e profissionais. Ao utilizar esses modelos, você pode economizar tempo e garantir consistência em suas candidaturas.

No entanto, o ClickUp oferece uma variedade ainda maior de modelos personalizáveis que atendem a diferentes estilos e setores, permitindo que você personalize sua carta de apresentação para se adequar aos empregos específicos aos quais está se candidatando.

Além disso, os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp também podem tornar sua busca por emprego mais fácil e menos demorada. Use seus recursos abrangentes para garantir que você nunca perca um prazo de inscrição e consiga o emprego dos seus sonhos rapidamente. Registre-se gratuitamente hoje mesmo!

E tudo de bom em sua jornada!