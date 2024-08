5 melhores modelos gratuitos de descrição de cargos para agilizar a contratação

Você está procurando o complemento perfeito para a sua equipe, mas o tempo está passando e os prazos estão se aproximando.

Você cria rapidamente um anúncio de emprego, na esperança de encontrar o talento certo. Em vez disso, sua caixa de entrada é inundada com candidaturas que simplesmente não se encaixam no que você está procurando.

Parece familiar? Muitos gerentes de contratação e proprietários de empresas passam por isso.

Agora, digamos que você dedique um tempo extra para elaborar uma descrição de cargo clara e detalhada que seja envolvente, precisa e projetada para atrair os candidatos certos. De repente, a qualidade das candidaturas melhora e você fica animado com as perspectivas.

Entretanto, a criação de descrições de cargos personalizadas para diferentes cargos pode consumir muito tempo. Mas é aí que nós entramos! Selecionamos uma lista de modelos gratuitos de descrição de cargos que vêm com um formato estruturado que você pode personalizar facilmente.

Vamos começar.

5 Modelos gratuitos de descrição de cargos

A busca pelo candidato perfeito começa com uma ótima descrição de cargo. Por isso, temos cinco modelos gratuitos de descrição de cargo só para você. Esses modelos economizarão seu tempo e o ajudarão a manter suas ofertas de emprego claras e consistentes.

Quer esteja contratando para um cargo de nível básico ou executivo, você pode facilmente personalizar esses modelos de RH para atender às suas necessidades

1. Modelo gratuito de descrição de cargo de gerente de vendas

Via: Template.net Este modelo de gerente de vendas oferece um fluxo contínuo de informações que tornará a função imediatamente clara para o candidato a ser contratado. Ele começa com o básico - título do cargo, estrutura de relatórios, salário e local - e, em seguida, argumenta por que os candidatos devem se candidatar.

**O que torna esse modelo único é seu tom de conversa. Ele se parece mais com um bate-papo individual do que com um documento formal

Colocar as informações importantes logo no início ajuda os candidatos a emprego a identificar rapidamente se são a opção certa. A nota pessoal do gerente de contratação ou do executivo sênior ajuda a despertar o interesse e o entusiasmo pela função. Essa abordagem chama a atenção e faz com que o cargo pareça acessível e atraente.

A estrutura da descrição do cargo é totalmente personalizável, portanto, você pode ajustar facilmente as perguntas e as informações para atender às suas necessidades.

Após a introdução, o modelo passa para os aspectos centrais da função, detalhando as principais responsabilidades do cargo e os requisitos comportamentais. Esse formato estruturado, porém flexível, garante que você cubra todos os pontos necessários e, ao mesmo tempo, mantenha um tom convidativo.

2. Modelo de descrição de cargo simples da Template.net

Via: Template.netComo ser um gerente de recursos humanos pode ser agitado. Desde a criação das descrições de cargos perfeitas até a análise de inúmeras candidaturas, a lista de tarefas parece interminável em alguns dias.

Entretanto, este modelo simples de descrição de cargo pode facilitar seu trabalho, economizando tempo e agilizando o processo de contratação.

Ele não se limita a listar o objetivo, as responsabilidades, as qualificações e os atributos da função; ele o orienta em cada etapa com explicações detalhadas. Com esse modelo, você pode criar uma descrição de cargo eficaz e enfrentar possíveis desafios de RH com facilidade.

Organizado em linhas e colunas bem organizadas, o design inteligente do modelo aumenta a legibilidade e facilita a identificação e a compreensão dos principais detalhes em um piscar de olhos. Diga adeus à necessidade de examinar blocos densos de texto para encontrar os detalhes importantes!

3. Descrição de cargo simples da Template.net

Via: Template.net Esse modelo de fácil utilização é dividido em nível de cargo, objetivo do cargo, deveres e responsabilidades, conhecimentos e habilidades e condições de trabalho. Ele fornece aos recrutadores instruções claras sobre o preenchimento de cada seção para ajudá-lo a contratar o candidato certo.

Os exemplos na seção de habilidades específicas são particularmente úteis, mostrando como articular as habilidades necessárias para uma determinada função.

Se você estiver contratando para um cargo gerencial ou um estagiário, este modelo versátil de descrição de cargo tem tudo o que você precisa. Ele foi projetado para ser adaptável e informativo, tornando o processo de contratação mais suave e eficiente.

4. Modelo de descrição de cargo de designer da Template.net

Via: Template.net Contrate seu próximo funcionário criativo com este modelo simples de descrição de cargo para designers.

O que mais gostamos nesse modelo é como ele divide tudo em seções claras, incluindo competências essenciais e habilidades específicas do cargo, como conhecimento técnico e habilidades interpessoais, como comunicação e trabalho em equipe.

Cada seção é meticulosamente detalhada para garantir que o candidato saiba exatamente o que se espera dele. Portanto, se você estiver procurando alguém com habilidades avançadas de design gráfico ou alguém que se destaque em colaboração, este modelo de descrição de cargo o orientará na definição das qualificações e expectativas necessárias.

Leia também: How to Motivate a Team (Como motivar uma equipe): 10 dicas inspiradoras

5. Modelo de descrição do cargo de diretor da Template.net

Via: Template.net A contratação de um diretor não é fácil. A função precisa de uma rara combinação de liderança, visão e experiência no setor. Entretanto, este modelo de descrição de cargo descreve a função principal, os deveres do cargo e as qualificações e acrescenta a porcentagem de tempo que se espera que o diretor dedique a cada atividade.

Tudo isso é apresentado em um formato tabular organizado com marcadores, o que elimina as suposições e garante que todos os candidatos a emprego saibam no que estão se inscrevendo.

O modelo especifica a complexidade de cada atividade e solução de problemas, interações com contatos internos e externos e outros requisitos do cargo, como viagens.

Embora os modelos básicos possam dar conta do recado, um modelo detalhado como esse responde imediatamente às perguntas dos candidatos, atraindo pessoas que se encaixam bem em seus critérios.

Leia também:_ Os 10 principais modelos de funções e responsabilidades para definir cargos

Como criar uma descrição de cargo no ClickUp

Escrever descrições de cargos pode ser uma tarefa assustadora, mas o ClickUp torna isso mais fácil e eficiente.

Com as ferramentas e os recursos versáteis do ClickUp, você pode simplificar o processo e criar descrições de cargos claras e eficazes que atraem os candidatos certos. Vamos explorar como o ClickUp pode ajudá-lo a começar!

Use Docs para criar descrições de cargos Documentos do ClickUp pode ajudá-lo a elaborar descrições de cargo detalhadas que descrevem todas as principais responsabilidades, qualificações e habilidades necessárias para a função. Ele também ajuda a tornar suas descrições visualmente atraentes.

Ao adicionar banners, pontos com marcadores e outros elementos de design, o Docs garante que os requisitos do cargo sejam fáceis de ler e se destaquem sem sobrecarregar o público.

Use o ClickUp Docs para criar descrições de cargos e colaborar com os membros da equipe para contratar os candidatos mais adequados

Você também pode marcar os membros da equipe para colaborar no refinamento das descrições de cargos. Por exemplo, ao escrever uma descrição de vaga para um estagiário de marketing, marque o gerente de marketing e outros membros relevantes da equipe

Eles podem oferecer seus insights e requisitos, garantindo que a descrição se alinhe perfeitamente com o que eles estão procurando.

Depois de elaborar a descrição ideal da vaga, armazene-a no Docs Hub. Isso mantém tudo organizado e facilmente acessível para o processo de contratação e futuras atualizações - não é mais necessário vasculhar arquivos ou e-mails antigos!

Armazene todas as suas descrições de cargos e outros materiais de contratação no Docs Hub

Use IA para gerar descrições de cargos

Você tem uma ideia clara do que deseja em sua próxima contratação - habilidades, conhecimento técnico, qualificações - mas teme a tarefa de escrever a descrição do zero? Por que não deixar a IA cuidar disso para você?

Com Cérebro ClickUp com o ClickUp Brain, um assistente de IA inteligente, você pode transformar seus requisitos em uma descrição de trabalho refinada com apenas algumas instruções. Basta dizer a ele o que você está procurando e ele criará uma descrição de cargo clara, consistente e profissional.

Por exemplo, se você precisa de um designer gráfico, insira os principais detalhes sobre a função e observe a IA criar rapidamente uma descrição de vaga vencedora.

Use o ClickUp Brain para gerar um resumo e uma descrição convincentes do cargo usando vários prompts

Para começar, aqui estão alguns prompts que o ajudarão:

Para um gerente de marketing: Gere uma descrição de cargo para um gerente de marketing que será responsável por desenvolver e executar estratégias de marketing, liderar uma equipe e analisar tendências de mercado

Gere uma descrição de cargo para um gerente de marketing que será responsável por desenvolver e executar estratégias de marketing, liderar uma equipe e analisar tendências de mercado Para um designer gráfico: Escreva uma descrição de cargo para um designer gráfico que trabalhará na criação de conteúdo visual para nosso site, mídia social e materiais impressos. Deve ter experiência no Adobe Creative Suite e um portfólio sólido

Escreva uma descrição de cargo para um designer gráfico que trabalhará na criação de conteúdo visual para nosso site, mídia social e materiais impressos. Deve ter experiência no Adobe Creative Suite e um portfólio sólido Para um representante de vendas: Elabore uma descrição de cargo para um representante de vendas responsável por gerar leads, gerenciar relacionamentos com clientes e atingir metas de vendas. Inclua características pessoais como habilidades sólidas de comunicação e experiência em vendas B2B

Elabore uma descrição de cargo para um representante de vendas responsável por gerar leads, gerenciar relacionamentos com clientes e atingir metas de vendas. Inclua características pessoais como habilidades sólidas de comunicação e experiência em vendas B2B Para um coordenador de RH: Crie uma descrição de cargo para um coordenador de RH que ajudará no recrutamento, na integração de funcionários e na manutenção de registros de RH. Enfatize as habilidades organizacionais e o conhecimento das políticas de RH

Leia também: Exemplos de estratégia de RH para capacitar seus funcionários Se você já tem rascunhos de descrições de cargos, a IA do ClickUp pode aprimorá-los de várias maneiras:

Polir seus rascunhos corrigindo erros de digitação e melhorando a legibilidade para obter uma aparência nítida e profissional

corrigindo erros de digitação e melhorando a legibilidade para obter uma aparência nítida e profissional Ajustar a terminologia para corresponder aos padrões e às práticas recomendadas do setor, garantindo a relevância para a função e o setor

para corresponder aos padrões e às práticas recomendadas do setor, garantindo a relevância para a função e o setor Remova a linguagem preconceituosa para promover a diversidade e a inclusão em suas práticas de contratação

para promover a diversidade e a inclusão em suas práticas de contratação Manter a consistência no formato, no tom e no conteúdo de todas as descrições de cargos

Ao refinar as descrições de cargos, você pode definir expectativas claras que se alinham aos padrões de desempenho do cargo, ajudando-o a encontrar os melhores candidatos para cada função.

Obtenha suas descrições de cargo da maneira certa com o ClickUp

Grandes equipes não são formadas por acidente - elas são construídas com planejamento e consideração cuidadosos.

Com os recursos impressionantes do ClickUp, você pode criar uma boa descrição de cargo que o ajude a encontrar candidatos qualificados.

Adapte cada descrição para atrair os candidatos certos e simplificar seu processo de contratação. E se você ficar preso no meio do caminho, estamos sempre aqui para ajudar. Registre-se no ClickUp hoje mesmo !