Um gerente de relacionamento com o cliente (CRM) é um ativo valioso para qualquer empresa. Ele ajuda a promover a fidelidade do cliente e o crescimento dos negócios.

Além disso, a média de Gerente de CRM nos EUA ganha US$ 117.500 por ano, ou quase US$ 59,49 por hora, o que torna a função bastante lucrativa.

Como CRM, você precisa cultivar uma combinação de inteligência emocional, visão estratégica, pensamento criativo e uma compreensão completa e holística dos dados e ofertas da sua empresa.

Se o que você leu até agora o intrigou, uma carreira como CRM pode ser a escolha certa para você.

Nas seções a seguir, abordaremos como se tornar um gerente de CRM, incluindo as várias habilidades e ferramentas necessárias para ajudar no gerenciamento do relacionamento com o cliente.

O que faz um gerente de CRM?

Um gerente de CRM implementa e otimiza estratégias de relacionamento com o cliente para alinhá-las às necessidades do cliente. O objetivo de um CRM é guiar a empresa em direção à satisfação máxima do cliente, aumentar a fidelidade do cliente, acompanhar os problemas do cliente e criar maneiras de resolvê-los.

Um gerente de CRM analisa os padrões de comportamento do cliente e entende o lado comercial do atendimento ao cliente. Ele projeta processos para identificar leads e orientar os clientes em potencial durante a jornada do cliente.

Os gerentes de CRM também estudam o comportamento do cliente e os dados das equipes de marketing para ajudar a criar esforços de marketing direcionados e personalizados. Como os CRMs trabalham de forma multifuncional, você obterá informações valiosas sobre os clientes para ajudar as equipes de vendas a se concentrarem em leads de alto potencial e aumentarem as taxas de conversão.

Importância de um gerente de CRM

Os gerentes de CRM trabalham como colaboradores da experiência do cliente. Eles reúnem o feedback do cliente e a análise de dados e colaboram com os departamentos de vendas e marketing para ajudar a desenvolver retenção de clientes e estratégias de conversão.

As tarefas cotidianas de um gerente de CRM

Criar sistemas para construir um organização centrada no cliente e continuar melhorando-os

Acompanhar os problemas dos clientes destacados pelo sistema CRM e resolvê-los ou direcioná-los para a equipe apropriada

Analisar as jornadas dos clientes para oportunidades de vendas e estratégias de relacionamento com o cliente

Supervisionar as interações com os clientes em vários departamentos, como as equipes de atendimento ao cliente, para garantir a máxima satisfação do cliente

Encontrar e implementar canais de comunicação econômicos com os clientes

Os deveres de longo prazo de um gerente de CRM

Estabelecer parcerias com os líderes de vendas e marketing para aprimorar oPlataforma de CRM e suas integrações

Treinar as equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente no software de CRM e garantir que estejam usando o software de CRM para maximizar a satisfação do cliente

Desenvolver, implementar e ajustar fluxos de trabalho, processos e implementações de CRM

Analisar dados de clientes do software de CRM para criar novas estratégias para melhorar a satisfação do cliente

O gerente de CRM analisa as tendências do mercado, o tamanho da empresa, o estilo de vendas e as soluções de CRM e cria estratégias personalizadas de acordo com a base de clientes de sua empresa.

Como se tornar um gerente de CRM?

Aqui está uma visão geral do caminho para se tornar um gerente de CRM:

1. Aprender os conceitos básicos de CRM 32% das pequenas empresas têm dificuldades com a experiência em CRM.

Quando você aprende os princípios básicos de operação do software de CRM personalizável -normalmente as ferramentas mais usadas, como ClickUp, Hubspot, Salesforce e Microsoft Dynamics 365, você estará mais equipado para gerenciar os relacionamentos com os clientes desde o início.

Essas são as habilidades que os gerentes de RH procuram ao contratar para um cargo de gerente de CRM.

Se você estiver interessado em aprender como se tornar um gerente de CRM, também precisará construir uma base sólida de conhecimento dos conceitos fundamentais de CRM nos processos de vendas e marketing, como:

Gerenciamento do ciclo de vida do cliente: Compreender os estágios pelos quais um cliente passa, desde o contato inicial até a pós-compra, e aprender a otimizar a jornada e aumentar a satisfação em cada estágio

Compreender os estágios pelos quais um cliente passa, desde o contato inicial até a pós-compra, e aprender a otimizar a jornada e aumentar a satisfação em cada estágio Segmentação de clientes: Aprenda a dividir os clientes em grupos com base em seus principais atributos para fornecer mensagens de marketing mais personalizadas e direcionadasCampanhas de CRM *Gerenciamento de dados: Domine a coleta, o armazenamento e a análise de dados para que você possa tomar decisões bem informadas

Muitos gerentes de CRM fazem cursos gratuitos e pagos sobre vários sistemas e conceitos de CRM em plataformas on-line como Coursera, LinkedIn Learning e Udemy.

Alguns cursos populares que você pode fazer para obter treinamento prático sobre o trabalho de um gerente de CRM são: Introdução ao CRM com a HubSpot Você pode encontrar vagas de gerente de CRM relevantes nos portais de emprego Indeed, Glassdoor e LinkedIn. Esses portais permitem que você filtre as posições com base na localização, no nível de experiência e em outros critérios. Você também pode configurar alertas de emprego para se manter informado sobre novas oportunidades que correspondam às suas preferências.

Para se destacar da concorrência, adapte seu currículo e carta de apresentação para enfatizar sua experiência prática com sistemas de CRM, sua compreensão de aspectos cruciais da gestão de pessoas e de seus processos de trabalho Estratégias de CRM e quaisquer realizações ou projetos específicos que você tenha concluído.

Utilização de ferramentas de CRM para aumentar a produtividade como gerente de CRM

Uma ferramenta de CRM é a ajuda perfeita para um gerente de relacionamento com o cliente, pois fornece uma estrutura estruturada para gerenciar os relacionamentos com os clientes.

Como um iniciante no setor, você quer aprender a usar uma ferramenta simples e de alta funcionalidade Plataforma de gerenciamento de projetos de CRM como o ClickUp para fazer o trabalho pesado em relação à otimização de seus leads, pipeline e gerenciamento de clientes.

Vamos ver como o CRM do ClickUp o torna mais produtivo em seu trabalho e garante interações consistentes e de alta qualidade com os clientes.

Crie um banco de dados de clientes centralizado

Suas equipes de vendas e marketing podem usar o sistema de CRM do ClickUp para criar um banco de dados estruturado para armazenar informações críticas do cliente, como detalhes de contato, tamanho do negócio, interações e histórico de compras.

Crie um banco de dados centralizado de clientes e organize as contas em uma ordem hierárquica usando pastas e listas no ClickUp

Qualquer equipe da organização pode acessar esse banco de dados centralizado, que é organizado em diferentes hierarquias usando pastas, subpastas e links. Por exemplo, a equipe de vendas pode usar essas informações para encontrar clientes, gerenciar pipelines e configurar processos.

dica profissional: Use Visualização de mapa do ClickUp para categorizar os clientes por região geográfica. Esse recurso ajuda a segmentar os clientes quando a equipe de marketing executa campanhas de CRM direcionadas. As equipes de vendas o utilizam para rastrear leads e pipelines e gerenciar pedidos.

Gerencie seu pipeline com modelos de CRM

Use Modelo de CRM simples do ClickUp para organizar as informações de contato dos clientes, acompanhar o progresso e as metas de vendas e analisar o feedback dos clientes.

Acompanhe todas as informações de seus clientes em um só lugar com o modelo de CRM simples do ClickUp

Este modelo é uma grande economia de tempo porque ele:

Serve como uma única fonte de verdade para todas as suas informações de vendas e de pipeline de contas

Elimina a entrada manual de dados e agiliza os processos de vendas

Oferece uma visão abrangente dos dados do cliente e do pipeline

Visualiza os dados para identificar insights sobre os clientes

💡Dica profissional: Configurar Automatizações do ClickUp _usando ações e acionadores personalizados para liberar suas equipes de vendas de tarefas repetitivas

por exemplo, quando seu associado de vendas insere dados semanais sobre os novos leads em conversas, negócios fechados, leads inativos etc., você recebe um relatório mensal automatizado sobre novos usuários que podem precisar de mais assistência com integração e suporte

Crie documentos editáveis e colaborativos

Para os membros da sua equipe que precisam acessar documentos de apresentação, SOPs, contratos, propostas ou planos estratégicos, use Documentos do ClickUp como um documento editável e compartilhável que eles podem acessar rapidamente.

Usando o ClickUp Docs para gerar documentos interativos e compartilhá-los com sua equipe

Ter todos os documentos relacionados vinculados a tarefas específicas em um único local acelera a preparação de reuniões e aumenta a produtividade geral.

Sua equipe pode editar esse documento colaborativo, adicionar planilhas, apresentações e tabelas, incorporar vídeos e incluir formatação avançada para torná-lo visualmente atraente.

A melhor parte é que Cérebro ClickUp aprimora essa integração, fornecendo insights e automação orientados por IA.

💡Dica profissional: Você pode usar o ClickUp Brain para redigir e-mails de clientes, fazer perguntas sobre documentos, receber resumos instantâneos de reuniões, gerar anotações de agenda de reuniões e até mesmo gerar esboços de apresentações.

Aqui está como o ClickUp Brain gera e-mails apresentando seus produtos a clientes em potencial

Personalize o CRM para atender às suas necessidades

No CRM do ClickUp, você pode personalizar os detalhes do lead, como campos, tags e estátuas. Para torná-lo mais adaptável às suas necessidades, o ClickUp tem oito tipos de campo e cinco visualizações.

Rastreie seu pipeline e as interações com os clientes com campos personalizados no ClickUp CRM

O ClickUp é o MELHOR sistema de gerenciamento de projetos, painel de controle, CRM e dimensionamento que já encontrei! Ele me ajudou a economizar centenas e milhares de horas, priorizar e focar no desenvolvimento de negócios em um processo de US$ 500 mil a milhões diariamente. Estamos mudando agora para acompanhar as conversões e os resultados! ADORO o ClickUp!

Katrina Julia, CEO e criadora, FIT Life Creation

Vamos orientá-lo nas etapas de criação de um CRM no ClickUp para ver seu trabalho em uma única visualização e parar de alternar entre plataformas para saber o que está em sua agenda.

Etapa 3: Crie status personalizados para adaptar cada fluxo de trabalho

Personalize os status para que correspondam aos seus processos de CRM. Por exemplo, crie status como "Lead", "Contacted", "Negotiating" e "Closed" para acompanhar cada interação com o cliente.

Etapa 4: Extraia as informações mais importantes para visualização com campos personalizados

Com Campos personalizados do ClickUp

Cresça sua carreira como gerente de CRM com o ClickUp

Lembre-se de que a maioria dos gerentes de CRM já foi iniciante e aprimorou suas habilidades com o tempo e a experiência prática.

Embora a jornada em direção à função de CRM possa parecer esmagadora, uma vez que você tenha conquistado uma posição de nível básico com as habilidades e ferramentas certas, poderá crescer, prosperar e alcançar o sucesso. como gerente de CRM

O segredo é criar e manter relacionamentos sólidos com seus clientes, equipes de vendas e marketing e partes interessadas. Você também deve simplificar os processos de coleta de informações sobre os clientes usando um sistema de CRM como o ClickUp. Registre-se no ClickUp gratuitamente para dar o pontapé inicial em sua jornada como gerente de CRM bem-sucedido.