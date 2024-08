10 alternativas ao Screen Studio para gravação de tela perfeita em 2024

O Screen Studio é uma ferramenta profissional de gravação de tela para criar conteúdo de vídeo de alta qualidade com rapidez e eficiência. Foi minha ferramenta preferida por um tempo.

Quando comecei a usar o Screen Studio para criar pequenas demonstrações ou para compartilhar vídeos com feedback com minha equipe, a ferramenta mudou tudo. Comecei a sentir-me confiante diante das câmeras e me ajudou a produzir vídeos profissionais e refinados com o mínimo de esforço.

Agora, surgiram algumas alternativas ao Screen Studio que fazem um trabalho melhor na criação de vídeos. Portanto, era hora de fazer a atualização. No entanto, antes de fazer a mudança e adicionar uma ferramenta ao meu fluxo de trabalho, minha equipe e eu passamos horas fazendo uma pesquisa diligente

Tenho o prazer de compartilhar os resultados de nossa pesquisa com você hoje. Compilei uma lista de alternativas ao Screen Studio que oferecem gravação de maior fidelidade, interfaces mais fáceis de usar e recursos de edição mais recentes.

Mas lembre-se, embora a pesquisa seja nossa, a escolha é sua. Portanto, continue lendo e escolha com sabedoria.

O que você deve procurar nas alternativas ao Screen Studio?

Antes de começarmos, aqui estão os fatores que você deve considerar ao procurar alternativas para o Screen Studio:

Facilidade de uso: Considere alternativas que tenham uma interface fácil de usar para gravação e edição sem uma curva de aprendizado acentuada. Procure ferramentas que ofereçam controles e navegação simples

Considere alternativas que tenham uma interface fácil de usar para gravação e edição sem uma curva de aprendizado acentuada. Procure ferramentas que ofereçam controles e navegação simples Gravação de alta qualidade : Escolha ferramentas que ofereçam opções de gravação de alta resolução para vídeos de qualidade profissional, como resolução de 1080p ou 4K a 30 ou 60 quadros por segundo. Ela deve suportar a gravação em diferentes formatos, como MP4, MOV e AVI, para atender às suas necessidades

: Escolha ferramentas que ofereçam opções de gravação de alta resolução para vídeos de qualidade profissional, como resolução de 1080p ou 4K a 30 ou 60 quadros por segundo. Ela deve suportar a gravação em diferentes formatos, como MP4, MOV e AVI, para atender às suas necessidades Edição em tempo real : Considere ferramentas que ofereçam opções de edição em tempo real. Isso significa fazer alterações, como adicionar anotações, texto, sobreposições, feeds de webcam e entradas de áudio em tempo real para tornar o processo de criação mais eficiente.

: Considere ferramentas que ofereçam opções de edição em tempo real. Isso significa fazer alterações, como adicionar anotações, texto, sobreposições, feeds de webcam e entradas de áudio em tempo real para tornar o processo de criação mais eficiente. Opções de compartilhamento : Procure ferramentas que ofereçam uploads diretos para o YouTube e outras plataformas de mídia social e exportações em vários formatos

: Procure ferramentas que ofereçam uploads diretos para o YouTube e outras plataformas de mídia social e exportações em vários formatos Eficiência : Considere como a ferramenta afeta o desempenho de seu sistema. Ela deve funcionar sem problemas, sem deixar seu computador muito lento

: Considere como a ferramenta afeta o desempenho de seu sistema. Ela deve funcionar sem problemas, sem deixar seu computador muito lento Preço: Compare os planos de preços para ver se a ferramenta oferece uma boa relação custo-benefício; leia as letras miúdas para saber se há custos adicionais para recursos avançados ou assinaturas

As 10 melhores alternativas ao Screen Studio para usar em 2024

Aqui estão as dez melhores alternativas ao Screen Studio para você escolher:

1. ClickUp (melhor para gravação de tela e colaboração)

O ClickUp é uma ferramenta de produtividade e gerenciamento de projetos criada para simplificar os fluxos de trabalho e melhorar a colaboração da equipe. Eu já estava usando o ClickUp para meu gerenciamento de projetos e tarefas.

No entanto, minha pesquisa por uma alternativa ao Screen Studio me levou a procurar mais perto de casa - e ela não decepcionou. Clipes do ClickUp permite que eu crie e compartilhe facilmente gravações de tela sem precisar alternar entre plataformas.

Eu clico em gravar, compartilho minha tela e envio instantaneamente instruções claras para minha equipe - tudo mais rápido do que digitar uma resposta longa. Isso o torna um excelente alternativa ao Loom e você também pode usá-lo para criar vídeos promocionais.

Envie gravações de tela de alta qualidade e compartilhe-as com sua equipe instantaneamente com o ClickUp Clips

Mas o que eu mais gosto nos clipes é o seguinte: posso transformar qualquer informação de um clipe em uma tarefa clara e acionável em Tarefas do ClickUp . Em seguida, posso atribuir um proprietário e colocar a tarefa no espaço de projeto mais relevante. Precisa do clipe para o contexto? Incorpore-o diretamente na descrição da tarefa para facilitar a referência.

E isso não é tudo. O assistente de IA avançado e fácil de usar, Cérebro ClickUp o ClickUp Brain, um aplicativo de computador, torna o trabalho ainda mais divertido.

Eu uso o ClickUp Brain para transcrever automaticamente os clipes, o que me ajuda a enviar rapidamente documentos resumidos de vídeos de demonstração. Você pode examinar as gravações com registros de data e hora detalhados para navegar rapidamente pelas seções. Extraia clipes de suas gravações para destacar e distribuir informações importantes.

O ClickUp Brain também resolve a possível desvantagem de enviar clipes para minha equipe - encontrar informações específicas nos vídeos. Os clipes transcritos automaticamente facilitam a busca por palavras-chave. Com base na transcrição, você pode fazer perguntas ao Brain sobre o conteúdo do vídeo, o que lhe permite extrair as informações necessárias.

dica profissional: Eu uso o AI Writer do ClickUp Brain quando estou com bloqueio de escritor. Ele me ajuda a redigir rapidamente descrições, sobrepor texto e adicionar legendas aos vídeos que quero carregar no YouTube.

A colaboração é uma grande parte do meu fluxo de trabalho - e o ClickUp a torna eficiente em mais de uma maneira. Os modelos são uma das minhas ofertas favoritas do ClickUp.

Modelo de produção de vídeo do ClickUp

Por exemplo, Modelo de produção de vídeo do ClickUp organiza seus vídeos de forma rápida e eficaz. Os status personalizados e as exibições de lista mantêm tudo estruturado, com todos os detalhes do projeto prontamente disponíveis. A colaboração é muito fácil. Basta convidar sua equipe e seus clientes, atribuir tarefas, compartilhar arquivos e discutir tudo dentro da plataforma.

O ClickUp é uma das melhores alternativas ao Screen Studio, fornecendo recursos que expandem as capacidades do produção de vídeo e gravação de tela.

Melhores recursos do ClickUp

Grave e compartilhe vídeos de tela com sua equipe rapidamente

Aproveite o ClickUp Brain e seus recursos de IA para pesquisar informações nos clipes, transcrevê-los facilmente ou escrever cópias instantaneamente

Simplifique seu fluxo de trabalho personalizando a interface com diversos modelos.

Use a opçãoExtensão do ClickUp Clips para o Chrome para gravações rápidas

Gerencie até mesmo o mais complexo fluxo de trabalho de produção de vídeo com o ClickUp Tasks

Limitações do ClickUp

A definição da melhor configuração de modelo requer algumas tentativas e erros

As visualizações ajustáveis levam algum tempo para se acostumar

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Loom (melhor para mensagens de vídeo rápidas)

via Loom O Loom é um gravador de tela popular para compartilhar mensagens de vídeo com tecnologia de IA. Ele me permite compartilhar instantaneamente vídeos gravados por meio de links, para uma comunicação rápida e fácil. Posso adicionar emojis, comentários, tarefas e CTAs nas mensagens de vídeo.

Com transcrições e legendas disponíveis em mais de 50 idiomas, posso interagir com minha equipe remota de forma mais eficaz em todos os fusos horários. Se eu cometer um erro, o Loom me permite retroceder a gravação e refazer partes dela para que eu possa criar a melhor tomada possível. Ele é perfeito para criar mensagens de vídeo, tutoriais e sessões de feedback sem o incômodo de uploads demorados ou processos de edição complicados.

Melhores recursos do Loom

Grave sua tela e compartilhe-a instantaneamente com um link

Retroceda durante a gravação para criar a melhor tomada

Analise quem assistiu a seus vídeos e por quanto tempo

Limitações de espaço

O plano gratuito tem armazenamento limitado para gravações de vídeo

Os recursos de edição de vídeo são limitados em comparação com outras ferramentas

Preços da sala

Iniciante: Gratuito

Gratuito Empresa: US$ 15/mês por criador

US$ 15/mês por criador Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas de salas

G2: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

3. Tella (melhor para criação de vídeos personalizados)

via Tella O Tella permite a criação de produtos exclusivos e cativantes gravações de tela . Ele tem uma variedade de modelos e recursos de edição que me ajudam a criar vídeos com aparência profissional, todos com grande ênfase na personalização. Também posso incorporar diferentes efeitos e transições, adicionar planos de fundo personalizados e incluir minha marca.

O Tella permite que eu crie segmentos pequenos e funcionais e, em seguida, edite-os juntos sem problemas no final. O recurso de anotações do locutor me ajuda a manter o controle durante a gravação. A interface fácil de usar do Tella o torna uma excelente opção para personalizar vídeos.

Melhores recursos do Tella

Use modelos e fundos personalizados para personalizar suas gravações de tela

Utilize ferramentas de edição intuitivas para cortar, recortar e adicionar efeitos

Crie segmentos de vídeo e edite-os juntos posteriormente

Limitações do Tella

Oferece menos integrações em comparação com alguns concorrentes

Oferece apenas uma avaliação limitada

Ainda não oferece análises detalhadas

Preços da Tella

Pro: $19/mês

$19/mês Premium: $49/mês

$49/mês Team: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Tella

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

4. CleanShot (melhor para capturas de tela e gravações de alta qualidade)

via CleanShot O CleanShot é uma opção flexível para profissionais que precisam produzir e distribuir informações visuais precisas rapidamente. Ele oferece recursos fantásticos de gravação de GIFs e conectividade suave com a nuvem.

Adoro usar o editor integrado para adicionar as anotações necessárias e destacar ou ocultar áreas específicas das minhas capturas de tela. O CleanShot é um forte concorrente se você deseja criar facilmente vídeos de produtos incríveis.

A ferramenta de plano de fundo é incrivelmente útil para combinar várias capturas de tela, adicionar planos de fundo e ajustar atributos como proporção, preenchimento e alinhamento. Como alguém que valoriza a especificidade das capturas de tela, o CleanShot é uma ótima ferramenta para mim.

Melhores recursos do CleanShot

Capture capturas de tela e gravações em alta resolução

Adicione planos de fundo e ajuste diferentes atributos, como a proporção da tela

Acesse rapidamente as ferramentas a partir de uma pequena sobreposição na tela

Limitações do CleanShot

Disponível somente para macOS

Não possui ferramentas avançadas de edição de vídeo

Preço do CleanShot

Compra única: US$ 29,99

US$ 29,99 CleanShot Cloud Pro: $10/mês

Classificações e resenhas do CleanShot

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Descript (melhor para edição de vídeo e áudio)

via Descrição O Descript é uma ferramenta robusta que se destaca por seus métodos de edição criativa, especialmente com suas ferramentas de transcrição e Overdub. Com o Descript, posso editar meus arquivos de áudio e vídeo como se fosse um documento de texto, pois ele transcreve automaticamente minhas gravações. O recurso Overdub me permite corrigir erros em minhas gravações sem precisar regravar sessões inteiras.

Usando o editor de vídeo com tecnologia de IA do Descript, posso editar com precisão, ajustar a formatação do vídeo para caber em diferentes telas e adicionar efeitos como áudio, imagens e legendas. É uma ferramenta incrivelmente eficaz para a criação de conteúdo.

Melhores recursos do Descript

Transcreva automaticamente vídeos gravados

Usar clonagem de voz com tecnologia de IA para facilitar as correções de áudio

Edite faixas de vídeo e áudio simultaneamente

Limitações de descrição

Os recursos avançados podem exigir tempo para serem dominados

Custo mais alto em comparação com as ferramentas básicas de gravação de tela

Descrição do preço

**Gratuito

Hobbyist: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Criador: $35/mês por usuário

$35/mês por usuário Empresa: $50/mês por usuário

$50/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações descritivas

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 160 avaliações)

6. Movavi (melhor para edição simples de vídeo)

via Movavi O Movavi é uma opção sólida para os iniciantes em gravação de tela e edição de vídeo, graças à sua interface de usuário intuitiva. Sua edição de arrastar e soltar, a ampla seleção de efeitos especiais e as opções de exportação rápida tornam a criação de vídeos incrivelmente simples.

Você pode até mesmo desenhar no vídeo durante a gravação para torná-lo mais envolvente. Destacar o cursor do mouse e as teclas digitadas em minhas gravações aprimora a comunicação na tela. O Movavi é a escolha perfeita para iniciantes que não precisam de recursos avançados.

Melhores recursos do Movavi

Use uma interface simples de arrastar e soltar para edição de vídeo

Destaque o cursor do mouse e as teclas digitadas

Capture a tela e a webcam simultaneamente

Limitações do Movavi

A versão gratuita inclui marcas d'água e recursos limitados

Alguns usuários relatam atraso durante a edição

Preços da Movavi

Gravador de tela: $19,95/mês

$19,95/mês Gravador de tela + Editor de vídeo: $133,95 (assinatura de 1 ano)

$133,95 (assinatura de 1 ano) Video Suite: $164,95 (assinatura de 1 ano)

Classificações e comentários da Movavi

G2: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

4,5/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

7. ShareX (melhor para usuários avançados)

via ShareX O ShareX é uma ferramenta de gravação de tela de código aberto com recursos sofisticados de edição, fluxos de trabalho personalizados e várias opções de gravação. Por ser de código aberto, você pode usá-lo para gratuitamente e sem marcas d'água . Adoro a leveza do ShareX; ele não sobrecarrega os recursos do meu computador durante a gravação ou edição.

Posso capturar páginas da Web ou documentos inteiros criando capturas de tela com rolagem que combinam perfeitamente diferentes imagens. Embora sua interface seja um pouco mais complicada, os amplos recursos fazem com que valha a pena.

Melhores recursos do ShareX

Aproveite o suporte avançado do carregador personalizado

Crie capturas de tela com rolagem para capturar páginas inteiras da Web

Crie fluxos de trabalho personalizados para tarefas automatizadas

Limitações do ShareX

Não é muito fácil de usar para iniciantes

Disponível somente para Windows

Preços do ShareX

Grátis

Classificações e resenhas do ShareX

G2: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

4,8/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 15 avaliações)

8. Flashback (melhor para gravar apresentações)

via Flashback Flashback é um software de vídeo de treinamento com recursos projetados para educadores e instrutores, ideal para gravar apresentações e vídeos de treinamento . O Flashback é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de conteúdo educacional completo, pois captura simultaneamente a filmagem da webcam, os sons do microfone e a atividade da tela.

Posso gravar várias telas ao mesmo tempo, e o tempo de gravação ilimitado permite capturar sessões de treinamento ou apresentações extensas sem interrupções.

Usando a linha do tempo de edição de várias trilhas, posso criar facilmente vídeos refinados e envolventes. O Flashback também oferece opções de exportação versáteis, permitindo que eu salve meus vídeos em vários formatos ou compartilhe-os diretamente no FlashBack Connect ou no YouTube.

Melhores recursos do Flashback

Grave pelo tempo que você precisar, sem restrições

Captura o áudio da webcam e do microfone simultaneamente

Agende gravações para iniciar em horários específicos

Limitações de flashback

Menos formatos de exportação em comparação com outras ferramentas

Disponível somente para Windows

Preço de flashback

Flashback Express: US$ 29 (1 PC)

US$ 29 (1 PC) Flashback Pro: $49 (pagamento único)

$49 (pagamento único) FlashbackPro + Video Converter: $68 (pagamento único)

Classificações e análises da Flashback

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Camtasia (melhor para criação de vídeos interativos)

via TechSmith O Camtasia é bem conhecido por seus poderosos recursos de edição, que simplificam a produção de vídeos de alta qualidade pelos usuários. Como um software de marketing de vídeo o Rev, o novo fluxo de trabalho que acelera a criação de vídeos, permite aprimorar meus vídeos com legendas dinâmicas, planos de fundo e componentes interativos sem esforço. O Rev, o novo fluxo de trabalho que acelera a criação de vídeos, permite que eu aprimore meus vídeos com legendas dinâmicas, planos de fundo e componentes interativos sem esforço.

Seja usando filmagens de uma câmera interna ou externa, posso adicionar mais dinamismo ao meu conteúdo. Com o Rev, posso editar rapidamente o tamanho, o layout, o plano de fundo, os efeitos e os filtros, acelerando o processo de produção de vídeo. Ele também me permite gravar os movimentos do mouse e aplicar vários efeitos para melhorar a visibilidade na tela.

Melhores recursos do Camtasia

Use recursos avançados de edição para obter vídeos de qualidade profissional

Adicione legendas e planos de fundo dinâmicos com diferentes efeitos

Remova planos de fundo e adicione cenas personalizadas

Limitações do Camtasia

Os recursos avançados podem levar algum tempo para serem aprendidos

Requer recursos significativos do sistema para uma operação tranquila

Preços do Camtasia

Camtasia Essentials: $179,88/ano

$179,88/ano Camtasia Create: $249/ano

$249/ano Camtasia Pro: $599/ano

Classificações e resenhas do Camtasia

G2: 4,6/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

10. Icecream (melhor para gravações simples e rápidas)

via sorvete Para gravações rápidas de tela, o Icecream é a opção preferida. Ele é perfeito para usuários que buscam simplicidade e eficiência, oferecendo recursos essenciais como ferramentas de anotação, um agendador de gravação e suporte a vários formatos de arquivo.

Posso facilmente desenhar, escrever, adicionar setas e fazer anotações nas minhas capturas de tela. Os recursos de edição de vídeo do Icecream me permitem cortar, ajustar a velocidade de reprodução, silenciar o áudio e muito mais antes de carregar minhas gravações com apenas um clique.

Melhores recursos do Icecream

Adicione anotações, texto e setas às suas gravações

Salvar gravações em vários formatos, como MP4 e AVI

Adicione marcas d'água personalizadas às suas gravações

Limitações do IceCream

Não possui recursos avançados de edição encontrados em outras ferramentas

Alguns usuários relatam erros e falhas ocasionais

Preços do icecream

Gratuito

Pro: $59,95 (pagamento único)

Classificações e resenhas do IceCream

G2: 4,1/5 (mais de 25 avaliações)

4,1/5 (mais de 25 avaliações) Capterra: 4,0/5 (mais de 30 avaliações)

Gravação de tela da maneira avançada com o ClickUp

Essas dez melhores alternativas ao Screen Studio são a maneira perfeita de gravar e compartilhar gravações de tela em toda a organização a partir de diferentes recursos.

Se estiver procurando uma plataforma de gravação de tela que vá além das funcionalidades básicas, o ClickUp é seu aliado perfeito. Ele oferece uma ampla gama de recursos que aumentam minha produtividade e simplificam os fluxos de trabalho.

Entre em contato com nossa equipe ou registre-se gratuitamente para ver como você pode obter muito mais de sua conta no ClickUp.