Testamos o melhor software de CRM da Indonésia

Você sabia que A Indonésia está em quarto lugar entre os países com a maior população digital do mundo? Ela conta com mais de 200 milhões de usuários de Internet, e a projeção é de que esse número continue aumentando. Além disso, há a rápida expansão do comércio eletrônico e varejo on-line no país. Isso se traduz em uma enorme oportunidade para sua empresa!

E você sabe o que será útil para gerenciar tantos clientes? O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente CRM que manterá seus clientes satisfeitos, organizados e voltando para comprar mais!

Para ajudá-lo a encontrar a plataforma de CRM perfeita para empresas indonésias, minha equipe e eu avaliamos 10 softwares de CRM. Você pode escolher um da lista com base nas necessidades de sua empresa. Mas, antes disso, você deve saber quais são os principais recursos que deve procurar e priorizar nesse software de CRM.

O que você deve procurar em um software de CRM?

Ao analisar esses sistemas de CRM, concentrei-me nos seguintes aspectos principais componentes do CRM que afetam diretamente o desempenho diário de um representante de vendas e a satisfação do cliente, além de recursos específicos da Indonésia, como opções de data center e conformidade com as normas de privacidade de dados da Indonésia, como a UU ITE.

Aqui estão alguns aspectos que procurei:

Eficiência do gerenciamento de leads: Comecei avaliando os recursos de gerenciamento de leads da ferramenta de CRM, como pontuação, qualificação e nutrição, pois a conversão de leads é uma parte essencial do trabalho de um representante de vendas

Automação de vendas: Outra área de foco foram os recursos de automação, especialmente a capacidade de criar sequências de e-mail automatizadas para estimular os leads e automatizar tarefas de entrada de dados, como registro de chamadas e atualizações de informações de contato

Colaboração : Com tantas pessoas envolvidas no fechamento de negócios - especialmente em negócios empresariais -, os recursos de colaboração são imprescindíveis. Algunsrecursos de CRM colaborativo que achei interessantes foram os leads de propriedade conjunta, painéis de equipe e bate-papo

Relatórios : As ferramentas de CRM precisam ir além dos relatórios básicos - painéis personalizáveis, previsões e insights orientados por dados

Aplicativo móvel : Nunca se sabe quando um lead entrará em contato com você. Um aplicativo móvel que permita que você fique por dentro de seus negócios rastreando a atividade do lead e fazendo o acompanhamento pode ser muito útil

Inteligência artificial [AI] : Com a IA em alta, também testei as ferramentas de CRM quanto aos recursos de IA, especialmente a visualização de dados e a análise preditiva, pois elas podem ajudar muito no processo de vendas

Centros de dados: Priorizei as ferramentas de CRM que têm opções de residência de dados na região da APAC para cumprir as normas de privacidade de dados da Indonésia

Para formar uma perspectiva completa, também li os comentários dos usuários em plataformas de avaliação independentes para descobrir a posição de cada plataforma de CRM e identificar seus pontos fortes, fracos e recursos de destaque.

Agora, vou apresentar os 10 principais softwares de CRM dos quais a Indonésia e as empresas indonésias podem se beneficiar.

Os 10 melhores softwares de CRM para usar em 2024

Desde a qualificação de leads e o gerenciamento de seu pipeline até a execução de campanhas personalizadas em escala e a promoção do crescimento com insights acionáveis, esses 10 Soluções de software de CRM podem ajudá-lo a executar as operações de vendas com mais eficiência.

1. ClickUp: O melhor sistema de gerenciamento de projetos de CRM tudo-em-um

Use o ClickUp Views para organizar seu pipeline e segmentar leads

O ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de trabalho completa com muitos recursos que incluem gerenciamento de projetos, automação e assistência de IA, facilitando o gerenciamento de todos os seus processos de negócios em um só lugar.

O CRM do ClickUp a solução ClickUp CRM é mais conhecida por seu gerenciamento de banco de dados, recursos de automação e recursos de relatório.

Vamos explorá-los em detalhes.

Crie um banco de dados central de clientes

Coloque todos os detalhes de seus clientes em um sistema de CRM para que ele se torne sua única fonte de verdade. Permita que os representantes de vendas criem pastas, subpastas e listas para criar hierarquias e organizar melhor as contas dos clientes.

Organize as informações dos clientes em diferentes pastas e subpastas para facilitar a classificação

Depois de criar pastas para diferentes clientes, você pode usar tags, status, filtros e localizações geográficas para categorizá-los. Isso pode ajudar:

Equipes de vendas a rastrear pipelines, priorizar leads e gerenciar pedidos com facilidade

a rastrear pipelines, priorizar leads e gerenciar pedidos com facilidade As equipes de marketing criem campanhas de CRM direcionadas e configurem a automação de marketing segmentada

Adicione o endereço do seu cliente ao sistema CRM e use o ClickUp Map View para planejar suas rotas de acompanhamento presencial

Você também pode usar o Modelo do ClickUp CRM para organizar todos os detalhes e atividades de sua conta e aprimorar seus processos de vendas. Com o modelo, você pode:

Estruturar seu banco de dados de clientes com status, tags e campos personalizados e obter uma visão geral completa de suas contas

com status, tags e campos personalizados e obter uma visão geral completa de suas contas Filtrar contas com base no tamanho do negócio, status, setor ou qualquer outro critério relevante para priorizar negócios de alto potencial

ou qualquer outro critério relevante para priorizar negócios de alto potencial Crie um manual de vendas com diferentes recursos, como seus planos de preços e modelos de cotação, para torná-lo facilmente acessível à sua equipe de vendas

com diferentes recursos, como seus planos de preços e modelos de cotação, para torná-lo facilmente acessível à sua equipe de vendas Use o ClickUp Calendar View para ter uma visão geral de todas as suas reuniões

Acompanhe os detalhes de seus clientes e o pipeline de vendas por meio do modelo de CRM do ClickUp

Automatize os processos de vendas

Configure a automação de vendas para lidar com tarefas de rotina, como atribuição de leads e atualização de status

O ClickUp tem um construtor de automação se/então fácil de usar que permite que você execute a automação com base em diferentes acionadores e ações. Por exemplo, você pode acionar um e-mail quando um lead passa de um estágio para outro ou notificar um BDR quando um novo lead entra no pipeline.

Aqui estão algumas outras ideias de automação:

Alterar o status de um lead de quente para morno ou frio se ele não responder por um determinado período

Acionar atualizações de status com base nas ações do lead

Definir fluxos de trabalho de vendas personalizados para diferentes pipelines com base em detalhes e atividades do cliente

Definir painéis de controle personalizados

Incorpore widgets, crie gráficos e use filtros para obter insights detalhados sobre seu desempenho de vendas

Com mais de 50 widgets personalizáveis, o ClickUp CRM permite que você adapte seus painéis para se concentrar nas métricas mais importantes. Analise a integridade do pipeline de vendas, acompanhe as interações com os clientes e identifique tendências - tudo com uma conveniente interface de arrastar e soltar.

Mas o que é ainda melhor é a forte integração do ClickUp Brain com seu sistema CRM. O ClickUp Brain é o copiloto de IA do ClickUp, que atua como assistente virtual da sua equipe de vendas, ajudando-a a extrair insights acionáveis e a encontrar informações rapidamente.

Encontre informações, resuma registros de reuniões e obtenha insights acionáveis com o ClickUp Brain

Desde resumir painéis de controle até responder perguntas com base em dados históricos de clientes e até mesmo redigir e-mails personalizados com base nesses dados, o ClickUp Brain pode ser um serviço de valor agregado incrível.

Além disso, o ClickUp - por meio do AWS - permite que as empresas hospedem seus dados em qualquer lugar do mundo, e os clientes da Indonésia podem manter os dados de seus clientes na Austrália ou em Cingapura.

Melhores recursos do ClickUp

Centralizar os dados dos clientes : Crie um banco de dados de clientes unificado com pastas, subpastas e listas para evitar silos de dados

: Crie um banco de dados de clientes unificado com pastas, subpastas e listas para evitar silos de dados Execute fluxos de trabalho segmentados: Use recursos como tags, filtros e status personalizados para criar pipelines personalizados e executarcampanhas de CRM personalizadas *Reduzir o trabalho pesado: Configure a automação para trabalhos repetitivos, como sincronização de dados de outras fontes, atribuição de leads e gerenciamento de outros processos de vendas, como acompanhamentos

Use recursos como tags, filtros e status personalizados para criar pipelines personalizados e executarcampanhas de CRM personalizadas *Reduzir o trabalho pesado: Configure a automação para trabalhos repetitivos, como sincronização de dados de outras fontes, atribuição de leads e gerenciamento de outros processos de vendas, como acompanhamentos Automatize os acompanhamentos : Use a funcionalidade de e-mail integrada do ClickUp para acionar e-mails com base em diferentes acionadores, como envios de formulários, alterações de status ou prioridades de leads, datas

: Use a funcionalidade de e-mail integrada do ClickUp para acionar e-mails com base em diferentes acionadores, como envios de formulários, alterações de status ou prioridades de leads, datas Colabore com sua equipe : Tem feedback ou precisa de uma atualização? UseVisualização do bate-papo do ClickUp e as funções de comentários para fazer perguntas contextuais e fornecer sugestões

: Tem feedback ou precisa de uma atualização? UseVisualização do bate-papo do ClickUp e as funções de comentários para fazer perguntas contextuais e fornecer sugestões Obtenha insights acionáveis: Crie relatórios e gráficos de vendas personalizados e use o ClickUp Brain para extrair insights significativos desses relatórios

Limitações do ClickUp

O ClickUp Brain é um recurso pago, portanto, você precisará assinar um dos planos para ter acesso a ele

Alguns usuários relataram uma curva de aprendizado acentuada devido ao número de soluções e personalizações oferecidas pela plataforma

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/usuário/mês

: uS$ 7/usuário/mês Negócios : $12/usuário/mês

: $12/usuário/mês Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços O ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 [9500+ avaliações]

: 4.7/5 [9500+ avaliações] Capterra: 4.6/5 [4000+ comentários]

2. Salesforce: O melhor para equipes de vendas empresariais

via Força de vendas O Salesforce dispensa apresentações: é uma das mais antigas soluções de software de CRM com uma vasta base de usuários e um grande ecossistema de parceiros e integrações. Um CRM altamente escalável, o Salesforce é conhecido por seus recursos analíticos e de personalização, o que o torna um CRM popular para a maioria das empresas de nível corporativo.

Uma coisa que eu particularmente adorei no Salesforce CRM é como ele reúne soluções de vendas, receita e gerenciamento de parceiros em uma única plataforma.

Por exemplo, pude acompanhar a jornada de compra de um cliente específico, incluindo o contato inicial por meio de uma campanha de marketing gerenciada no Salesforce, até a venda final, que envolveu um desconto oferecido por uma empresa parceira, dentro da mesma interface.

Isso significa que você não apenas conhece o histórico de um cliente e como ele se conecta à sua receita, mas também como vários canais, como parceiros e afiliados, contribuem para suas vendas e receita.

A Salesforce está começando a se tornar uma importante empresa de tecnologia na região da Indonésia e recentemente fez uma parceria com a KOMINFO para oferecer treinamento em CRM para os indonésios. Seu objetivo é treinar 100.000 alunos em 3 anos.

Melhores recursos do Salesforce

Avalie seu desempenho de vendas nos níveis individual, de equipe e de território para ter uma ideia de como diferentes fatores afetam sua estratégia de entrada no mercado [GTM]

Use o calendário de compromissos do Salesforce, alimentado por IA, para executar cenários hipotéticos e descobrir como seu pipeline pode contribuir para as metas de receita

Crie "programas de vendas" para novos representantes de desenvolvimento de negócios [BDRs], fornecendo a eles os modelos e recursos necessários para vender melhor

Limitações do Salesforce

A implementação e a migração do Salesforce são processos demorados

Alguns usuários consideram a interface do usuário não intuitiva, pois isso leva a um processo de integração mais longo, dificuldade para encontrar recursos e configurar personalizações

Preços do Salesforce

Suíte Starter : uS$ 24/usuário por mês

: uS$ 24/usuário por mês Professional : uS$ 80/usuário por mês

: uS$ 80/usuário por mês Enterprise : $165/usuário por mês

: $165/usuário por mês Ilimitado : $330/usuário por mês

: $330/usuário por mês Vendas do Einstein 1: uS$ 500/usuário por mês

Salesforce avaliações e comentários

G2: 4.3/5.0 [19,800+ reviews]

4.3/5.0 [19,800+ reviews] Capterra: 4,4/5,0 [18.300+ avaliações]

3. Hubspot: O melhor software de CRM para startups em estágio inicial

via Hubspot A Hubspot é uma plataforma de CRM extremamente fácil de usar e de aparência moderna, o que a torna uma boa opção para pequenas empresas que estão começando seus programas de vendas.

Pude ver isso em primeira mão durante os testes. A interface era intuitiva e limpa, e a configuração do gerenciamento básico de contatos e dos pipelines de negócios levou pouco tempo.

Seu plano gratuito suporta até cinco usuários e oferece recursos como bots de conversação, mensagens predefinidas e bate-papo. Isso ajuda as novas empresas a fazer muito, mesmo antes de se tornarem assinantes.

Como a Hubspot começou como uma plataforma de marketing, ela vem com alguns dos fluxos de trabalho de gerenciamento de campanhas mais robustos, incluindo testes A/B e modelos de e-mail, que eu já vi em CRMs para ajudar a melhorar o envolvimento do cliente.

Essa forte integração entre as ferramentas de vendas e marketing foi particularmente útil, e pude ver como ela seria benéfica para pequenas empresas com recursos limitados.

Além disso, se você estiver começando a usar o software de CRM [ou tiver fluxos de trabalho complicados], poderá aproveitar a experiência da agências parceiras locais autorizadas pela Hubspot que podem ajudá-lo a se preparar rapidamente.

Melhores recursos da Hubspot

Envolva seus leads com fluxos de trabalho de prospecção personalizados e campanhas de e-mail automatizadas

Grave e registre chamadas diretamente do seu navegador para acompanhar as conversas com os clientes

Melhore seu ciclo de vendas com a ferramenta de cotação de vendas da Hubspot que suporta assinaturas digitais e links de pagamento incorporáveis

Execute campanhas ABM com recursos como pontuação da empresa e modelos prontos para uso

Limitações da Hubspot

Concentra-se mais em campanhas e sequências de e-mail do que no gerenciamento de leads

Opções limitadas de relatórios e automação de vendas

Preços da Hubspot

**Gratuito

Sales Hub Professional : uS$ 90/usuário por mês

: uS$ 90/usuário por mês Sales Hub Enterprise: uS$ 150/usuário por mês

Avaliações e resenhas da Hubspot

G2: 4.4/5.0 [11.200+ avaliações]

4.4/5.0 [11.200+ avaliações] Capterra: 4,5/5,0 [4000+ avaliações]

4. Microsoft Dynamics 365: O melhor software CRM + ERP com IA para grandes empresas

via Microsoft Dynamics 365 O Microsoft Dynamics 365, com sua profunda integração com os recursos do Microsoft Copilot, é uma ótima opção para equipes de vendas corporativas focadas em produtividade.

Enquanto eu estava escrevendo um e-mail para um cliente, o Copilot sugeriu conteúdo personalizado com base nas interações anteriores do cliente e sinalizou automaticamente possíveis informações de consentimento ausentes. Isso me ajudou a garantir uma mensagem mais relevante e a conformidade com o GDPR.

A automação com base em IA do Copilot também pode ajudá-lo a redigir e-mails, automatizar acompanhamentos, gerar resumos de chamadas e obter sugestões para as próximas etapas.

Outro recurso que se destacou para mim foi a "atualização automática de dados de consentimento" Esse recurso atualiza automaticamente os dados de consentimento de um usuário em seu banco de dados de clientes economizando o valioso tempo dos representantes de vendas e garantindo a precisão dos dados.

Além disso, o Microsoft Dynamics 365 é um dos poucos CRMs com um Pacote de idiomas bahasa indonésio para que você possa localizar a plataforma e melhorar a experiência do usuário para suas equipes locais.

Os melhores recursos do Microsoft Dynamics 365

Priorize os leads e concentre os negócios de alto valor com a pontuação de leads baseada em IA

Defina indicadores-chave de desempenho [KPIs] para cada equipe e acompanhe o progresso com gráficos incorporáveis

Gere uma linha do tempo das interações com os clientes com o Microsoft Copilot

Economize tempo e melhore a eficiência da equipe com fluxos de trabalho de vendas automatizados

Limitações do Microsoft Dynamics 365

A maioria de seus recursos avançados tem um custo adicional, o que o torna caro para empresas de médio porte

Como o Microsoft Dynamics adota uma abordagem de CRM baseada em departamentos, ele pode isolar os dados dos clientes e prejudicar a comunicação entre as equipes, dificultando a execução de atividades interdepartamentaisEstratégias de CRM Preços do Microsoft Dynamics 365

Sales Professional : uS$ 65/usuário por mês

: uS$ 65/usuário por mês Sales Enterprise : uS$ 95/usuário por mês

: uS$ 95/usuário por mês Sales Premium : $135/usuário por mês

: $135/usuário por mês Microsoft Relationship Sales: $162/usuário por mês

Microsoft Dynamics 365 avaliações e comentários

G2: 3.8/5.0 [1500+ reviews]

3.8/5.0 [1500+ reviews] Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Zoho CRM: A melhor plataforma de CRM acessível para PMEs

via Zoho CRM Se você é uma empresa de pequeno ou médio porte e está procurando um CRM econômico, experimente o Zoho CRM. Seu plano Enterprise não é apenas mais acessível do que muitas outras ferramentas de CRM nesta lista, mas também inclui recursos avançados de IA e automação.

A automação inteligente do Zoho realmente me impressionou. Ela me ajudou a simplificar as tarefas de nutrição de leads, enviando automaticamente sequências de e-mail personalizadas com base em gatilhos predefinidos. Além disso, o Zoho CRM também tem um recurso robusto de integração com o WhatsApp Business - particularmente útil para um país como a Indonésia, que tem mais de 86.9 milhões de usuários ativos do WhatsApp .

A melhor parte é seu "Developer Hub", que lhe dá liberdade de personalização. Você pode criar suas próprias integrações, alertas personalizados e aplicativos específicos de função para suas equipes de vendas, serviço de campo e sucesso do cliente. Embora eu não seja um desenvolvedor, pude ver o potencial desse recurso para empresas que precisam de uma solução de CRM altamente personalizada.

Os melhores recursos do Zoho CRM

Crie fluxos de trabalho personalizados para os clientes com mapas de jornada de arrastar e soltar

Personalize a aparência de sua interface de CRM com o Canvas Studio do Zoho

Gamifique suas iniciativas de vendas com prêmios, distintivos e tabelas de classificação

Limitações do Zoho CRM

Alguns usuários relataram que a interface do usuário não é intuitiva e apresenta falhas

A configuração da automação no Zoho CRM pode parecer complicada

Preços do Zoho CRM

Padrão : uS$ 20/usuário por mês

: uS$ 20/usuário por mês Profissional : uS$ 35/usuário por mês

: uS$ 35/usuário por mês Empresarial : uS$ 50/usuário por mês

: uS$ 50/usuário por mês Ultimate: uS$ 65/usuário por mês

Zoho CRM ratings and reviews

G2: 4.1/5.0 [2600+ reviews]

4.1/5.0 [2600+ reviews] Capítulo: Avaliações não disponíveis

6. CRM de segunda-feira: Melhor para PMEs que precisam de recursos simples de gerenciamento de leads

via CRM de segunda-feira O Monday CRM é originalmente um software de gerenciamento de projetos personalizado para gerenciar leads e outras informações básicas ações de gerenciamento de clientes . É uma ferramenta muito procurada por freelancers e pequenas empresas que preferem um rastreador de leads ou uma ferramenta de gerenciamento de projetos de pipeline.

Testei essa funcionalidade e a considerei surpreendentemente intuitiva. **A criação de um pipeline de vendas básico com estágios personalizáveis levou apenas alguns minutos

Outro recurso que as equipes pequenas adorariam é o assistente de redação com IA. Ele pode ajudá-lo a gerenciar suas comunicações [geração de conteúdo] e tarefas relacionadas a leads, como follow-ups (criador de fórmulas e geração de tarefas).

Outra vantagem do Monday CRM é que ele permite armazenar dados de clientes na região da APAC, mesmo que sua empresa esteja registrada em outro país.

Os melhores recursos do Monday CRM

Gerencie seus processos de leads com status, colunas e tabelas personalizados

Automatize o trabalho, como atribuir datas de vencimento e definir lembretes

Rascunhe e-mails e crie fórmulas de fluxo de trabalho com o Monday AI

Limitações do Monday CRM

Painéis e relatórios limitados em comparação com outros CRMs

Não oferece uma funcionalidade de desfazer, portanto, se você alterar acidentalmente algum detalhe, não poderá recuperar os dados antigos

Preços do Monday CRM

CRM básico : uS$ 15/assento por mês

: uS$ 15/assento por mês CRM padrão : $20/assento por mês

: $20/assento por mês CRM Pro : uS$ 33 por assento por mês

: uS$ 33 por assento por mês CRM empresarial: Preços personalizados

Monday CRM ratings and reviews

G2: 4,6/5,0 [700+ avaliações]

4,6/5,0 [700+ avaliações] Capterra: 4,7/5,0 [300+ avaliações]

7. Pipedrive: O melhor para gerenciamento de leads e pipelines

via CRM do Pipedrive O Pipedrive CRM é outro CRM voltado para PMEs conhecido por seus recursos de gerenciamento de pipeline. Ele também é compatível com 22 idiomas, incluindo o indonésio, para que sua equipe local possa ser integrada rapidamente.

Para mim, pareceu-me mais uma ferramenta de gerenciamento de projetos e automação de vendas.

Ele permite que você crie pipelines personalizados, use tags e status para monitorar o status deles e até mesmo receba lembretes quando um lead não tiver passado de um estágio para o outro por um longo tempo [um fenômeno conhecido como apodrecimento do negócio].

Achei a interface visual do pipeline particularmente útil. Ela me ajudou a identificar rapidamente os negócios presos em um estágio específico e a priorizar os acompanhamentos

Além disso, como o Pipedrive tem recursos integrados de gerenciamento de campanhas de e-mail e inteligência artificial [AI], você pode gerenciar a maioria dos seus principais processos de CRM em um único painel.

Melhores recursos do Pipedrive

Adicione leads de campanhas de e-mail a pipelines personalizados e faça o acompanhamento deles usando fluxos de trabalho personalizados

Adicione chatbots e widgets de chat ao vivo aos seus sites e aplicativos para fornecer suporte imediato

Use o complemento de visitante da web do Pipedrive para rastrear o tráfego do site e saber quem está visitando sua empresa

Limitações do Pipedrive

Alguns usuários acharam a interface do usuário do aplicativo móvel não intuitiva e difícil de usar

Migrar seus dados de funil de outros CRMs para o Pipedrive pode ser um processo demorado

Preços do Pipedrive

Essencial : uS$ 14 por assento por mês

: uS$ 14 por assento por mês Avançado : $29/assento por mês

: $29/assento por mês Profissional : $59/assento por mês

: $59/assento por mês Power : $69/assento por mês

: $69/assento por mês Empresarial: $99/assento por mês

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2: 4.3/5.0 [1800+ avaliações]

4.3/5.0 [1800+ avaliações] Capterra: 4,5/5,0 [2900+ avaliações]

8. Freshsales: Melhor para equipes de vendas pequenas que precisam de integração rápida

via Vendas frescas O Freshsales é um player relativamente antigo, mas o que o faz se destacar é o foco na criação de uma interface de usuário moderna que reduz a confusão visual. Embora o Freshsales esteja repleto de muitos recursos e relatórios avançados, a navegação na interface foi intuitiva e sem confusão.

O Freshworks também tem um assistente de IA conhecido como Freddy, que pode analisar e-mails e dados históricos, fornecendo a você insights acionáveis e orientados por dados para as próximas etapas. Se estiver em um plano pago, você também pode adquirir seus chatbots com IA como um complemento. Além disso, o Freshsales é compatível com o idioma indonésio e permite que você armazene seus dados na região da APAC. Dois em dois, certo?

Melhores recursos do Freshsales

Use diferentes visualizações, como Kanban e Lista, para ter uma visão panorâmica de seu pipeline

Obtenha insights sobre como os clientes entram em seu funil de vendas, quais canais eles preferem e assim por diante, para que você possa alcançá-los onde eles estão

Use os modelos de fluxo de trabalho de CRM do Freshsales para automatizar tarefas, configurar acompanhamentos e reduzir seu trabalho

Limitações do Freshsales

Os pipelines de leads não podem ser agrupados por equipes, o que dificulta para os gerentes visualizarem a carga de trabalho cumulativa de suas equipes

Os formulários só podem ser usados para coletar informações iniciais. Todas as novas informações devem ser coletadas usando uma pesquisa de terceiros e sincronizadas com o Freshsales usando APIs externas

Preços do Freshsales

**Gratuito

Crescimento : uS$ 11/usuário por mês

: uS$ 11/usuário por mês Pro : $47/usuário por mês

: $47/usuário por mês Enterprise: uS$ 71/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Freshsales

G2: 4.5/5.0 [1100+ avaliações]

4.5/5.0 [1100+ avaliações] Capterra: 4.5/5.0 [600+ avaliações]

9. Oracle CRM: A melhor suíte completa de experiência do cliente para empresas

via CRM da Oracle O Oracle CRM é outra opção para grandes empresas avessas ao risco que preferem usar um fornecedor de software para várias funções: CRM, ERP e outras funções de experiência do cliente.

Tive a oportunidade de explorar o Oracle CRM durante esse processo de análise e, embora uma implementação completa esteja além do escopo deste teste, ficou claro que a segurança é um dos principais focos.

O Oracle CRM, como outras soluções Oracle Cloud, vem com recursos de segurança, como sistemas de autorreparo e bancos de dados autônomos, o que o torna um dos CRMs mais seguros baseados na nuvem. Há também a opção de uma solução no local, permitindo que você escolha o modelo de implantação que melhor se alinhe às suas necessidades específicas de segurança.

Os melhores recursos do Oracle CRM

Criar perfis detalhados de clientes complementando os dados existentes com dados de terceiros e análise de dados habilitada para IA

Sincronizar com seus sistemas de ERP e RH para criar pacotes de remuneração de vendas precisos para seus BDRs

Conectar o Oracle CRM com o Oracle Commerce Cloud para obter relatórios precisos sobre a saúde financeira da sua empresa

Limitações do Oracle CRM

Por ser uma solução legada, ele vem com uma experiência de usuário desatualizada que pode ser difícil de navegar

Alguns usuários encontraram problemas com colunas ausentes ao fazer upload de dados em massa

Não oferece recursos de IA ou chatbot

Preços do Oracle CRM

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Oracle CRM

G2: 3,7/5,0 [90+ avaliações]

3,7/5,0 [90+ avaliações] Capterra: 4,4/5,0 [30+ avaliações]

10. SugarCRM: A melhor solução de CRM no local

via SugarCRM A SugarCRM é um dos poucos fornecedores de software que oferece uma solução local tão boa quanto sua solução em nuvem. Posso ver como isso atrairia empresas com necessidades mais rigorosas de segurança de dados.

Seu CRM local não é apenas um dos CRMs mais seguros, mas também vem com acesso gratuito a todas as suas APIs.

Um recurso particularmente útil é o SugarBPM™, um construtor de fluxo de trabalho de CRM do tipo arrastar e soltar que permite criar automação para aprovar cotações, rotear leads e preencher previamente modelos de e-mail com base no tamanho da empresa e no setor.

Achei esse construtor surpreendentemente intuitivo, mesmo para alguém sem experiência em programação. Em apenas alguns minutos, criei um fluxo de trabalho automatizado para enviar e-mails de boas-vindas personalizados a novos clientes potenciais com base em seu setor.

Melhores recursos do SugarCRM

Elabore propostas, crie e-mails atraentes e aproveite scripts de chamadas prontos, tudo com tecnologia de IA

Crie relatórios de receita personalizados e use o sales-i [sua ferramenta de análise de IA] para identificar potenciais de receita e gargalos

Agrupe registros na mesma vizinhança e dê sugestões de orientação à sua equipe de vendas de campo

Limitações do SugarCRM

Você terá de verificar e excluir manualmente os leads duplicados

Alguns usuários relatam que seuCriador de fluxo de trabalho de CRM é bastante complicado, dificultando a configuração de fluxos de trabalho de vendas simples

Preços do SugarCRM

Essenciais : uS$ 19/usuário por mês

: uS$ 19/usuário por mês Avançado : $85/usuário por mês

: $85/usuário por mês Premium: $135/usuário por mês

Avaliações e opiniões sobre o SugarCRM

G2: 3.9/5.0 [900+ avaliações]

3.9/5.0 [900+ avaliações] Capterra: 3,8/5,0 [400+ avaliações]

Automatize suas relações com os clientes com o ClickUp CRM

As plataformas de CRM estão entre as ferramentas mais importantes do arsenal de qualquer equipe de vendas ou de experiência do cliente. Para os representantes de vendas, uma plataforma de CRM significa obter visibilidade completa das interações com os clientes, permitindo o alcance direcionado e o gerenciamento simplificado de negócios.

As equipes de CRM, por outro lado, podem se beneficiar de uma visão holística da jornada do cliente. Isso permite que elas obtenham contexto das atividades anteriores do cliente, ajudando-as a personalizar as comunicações e a resolver rapidamente as questões de suporte ao cliente.

Mas tudo isso depende da solução de CRM que você escolher. É por isso que recomendo experimentar o ClickUp. Os modelos gratuitos, a automação e os recursos de IA contribuem muito para melhorar a eficiência da sua equipe, e os recursos de relatório, como metas, painéis personalizados e gráficos de tendências, podem ajudá-lo a tomar decisões orientadas por dados.

Pronto para simplificar seus processos de gerenciamento de clientes? Registre-se no ClickUp hoje e comece a usar gratuitamente.