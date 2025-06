Modelos gratuitos de relatórios de despesas do Excel para manter suas finanças (e sua sanidade) intactas

Gerenciar despesas comerciais pode parecer como pastorear gatos, especialmente para pequenas empresas que não têm o luxo de softwares caros. Cada recibo, compra de pequenas despesas e fatura se acumulam mais rápido do que você consegue dizer "responsabilidade fiscal"

Felizmente, existe o Excel.

Compilamos uma lista dos melhores modelos de relatórios de despesas do Excel, criados para simplificar sua vida. Esses modelos ajudarão você a controlar seus gastos, manter-se organizado e garantir que suas finanças estejam em ordem todos os meses e trimestres.

O que torna um modelo de relatório de despesas do Excel bom?

Você quer que seu modelo de relatório de despesas do Excel seja fácil de gerenciar e interpretar, completo com recursos visuais úteis, como barras, gráficos e outras exibições de dados atraentes. Veja o que procurar em um modelo ideal de relatório de despesas do Excel:

Claro como o dia : opte por um modelo que ofereça recursos visuais fáceis de entender. Gráficos e tabelas devem esclarecer seus dados financeiros, e não deve parecer um labirinto navegar pelas colunas, linhas e filtros

Facilmente personalizável : escolha um modelo que se adapte perfeitamente ao seu controle de despesas, sem complicações. Ele deve permitir que você comece a inserir dados imediatamente, poupando-lhe a dor de cabeça de ajustar colunas ou mexer na validação e formatação dos dados. O objetivo? Fazer com que você analise e gerencie despesas rapidamente, sem ficar preso à configuração de planilhas

Fácil de colaborar : Os relatórios de despesas exigem trabalho em equipe: adicionar, aprovar e processar despesas. Usar o Excel para isso pode ser complicado, pois ele não foi criado para a colaboração em equipe em tempo real. Embora o Google Sheets ofereça uma solução alternativa, ela não é ideal e é bastante caótica. Não se preocupe, há uma maneira mais fácil de lidar com isso, que abordaremos em breve

Criado para o Excel: muitos modelos não são totalmente otimizados para o Excel, dificultando o uso eficaz de recursos importantes, como fórmulas, tabelas dinâmicas e VLOOKUP. Portanto, é importante escolher um modelo criado com os recursos do Excel em mente e que corresponda ao que você deseja fazer

Modelos de relatórios de despesas do Excel

Explore nossa seleção cuidadosamente escolhida de modelos de relatórios de despesas do Excel, criados para uma gestão financeira eficiente. Independentemente do seu setor, eles são adequados para todos, desde freelancers até equipes corporativas. São práticos, simples e prontos para trabalhar duro.

Preparar, apontar, já! 🚦

1. Modelo de relatório de despesas do Excel

via Microsoft

Este modelo de relatório de despesas é ideal para quem gosta de um acompanhamento financeiro direto, sem complicações. Ele foi criado para lidar com tudo, desde o acompanhamento de despesas de viagem até o cálculo do custo de tarefas diárias, tornando-o uma escolha sólida para o gerenciamento simples de despesas. O layout é limpo e intuitivo, então você não precisará de um GPS para navegar pelas colunas.

No entanto, vale a pena notar que, se suas necessidades de controle financeiro forem mais detalhadas e complexas, você pode achar este modelo muito básico. Ele não possui os recursos avançados de sistemas mais sofisticados, necessários para obter eficiência na contabilidade e no gerenciamento do orçamento.

Este modelo de relatório de despesas do Excel deve servir para qualquer pessoa que precise de um controle de despesas simples e eficaz.

2. Modelo de controle de despesas

via Microsoft

Se você adora controlar seus gastos com precisão e deseja uma visão geral detalhada das suas finanças, este modelo de controle de despesas é perfeito. Ele permite monitorar facilmente as despesas diárias em várias categorias, como alimentação, transporte e dívidas de cartão de crédito. As células são totalmente personalizáveis e o modelo inclui opções de visualização, como gráficos.

No entanto, se você prefere uma abordagem simples para o orçamento e uma análise estruturada de custo-benefício, este modelo pode parecer muito complexo. Este modelo é ideal para você se quiser mergulhar fundo nos seus hábitos de consumo com precisão militar. Mas se você está procurando algo que exija menos comprometimento diário, talvez seja melhor continuar procurando.

3. Modelo básico de relatório de despesas

via Microsoft

O modelo básico de relatório de despesas oferece uma solução prática para o controle de despesas. Ele reduz o processo de controle de despesas ao essencial, tornando-o incrivelmente fácil de usar. Com um segmento separado para personalização (nome do funcionário, função, gerente etc.) e colunas para controlar a data, o tipo e os valores totais de cada despesa, esta planilha simples permite uma visão geral detalhada dos gastos dos funcionários. Este modelo é direto e tem um formato fácil que ajuda você a gerenciar suas finanças com eficiência.

No entanto, sua simplicidade pode não ser suficiente para empresas maiores ou análises financeiras detalhadas. É bom para uso pessoal ou pequenas empresas que precisam de um controle básico de despesas.

Limitações do uso do Excel para relatórios de despesas

Embora o Excel seja uma ferramenta antiga e confiável para controlar despesas, ele tem suas peculiaridades, que podem deixar você louco.

Propenso a erros : O Excel confia que você seja perfeito, mas sejamos realistas, somos apenas humanos. Um deslize do dedo pode significar duplicar uma entrada ou perder uma despesa, levando a cálculos orçamentários imprecisos

Falta de colaboração em tempo real : a ideia de colaboração do Excel é tão moderna quanto um aparelho de fax. Sem atualizações em tempo real, os membros da equipe poderiam muito bem estar enviando sinais de fumaça para compartilhar atualizações financeiras. Digamos que o trabalho em equipe não é o seu forte

Desafios de integração : o Excel muitas vezes se comporta como se fosse o único software no seu computador. Sim, ele é difícil de lidar. Integrá-lo a outras ferramentas financeiras pode significar muitos dados confusos e trabalho manual

Segurança de dados limitada : com segurança que consiste apenas em uma senha, dados financeiros confidenciais podem não estar em boas mãos. É um pouco "riscoso" em termos de segurança

Má gestão de dados históricos: Lidar com dados antigos no Excel é difícil. Quer comparar as despesas deste ano com as do ano passado? Boa sorte para não bagunçar toda a planilha

Portanto, o Excel pode ser ótimo, mas não é perfeito. Ele não oferece colaboração em tempo real e muitas vezes entra em conflito com outras ferramentas financeiras, levando a complicações e erros desnecessários.

Alternativas aos modelos de relatórios de despesas do Excel

Se as limitações do Excel o deixam limitado, considere os modelos do ClickUp. Esses modelos foram criados para aprimorar os fluxos de trabalho modernos, impulsionando a colaboração sem as dores de cabeça habituais causadas pelas planilhas.

Os recursos do ClickUp vão além do armazenamento básico de dados. Como uma solução completa de gerenciamento de projetos, ele oferece colaboração em tempo real, segurança aprimorada e integração perfeita com outras plataformas, mantendo suas despesas organizadas com eficiência.

1. Modelo de relatório de despesas da ClickUp

Torne o gerenciamento das despesas da sua empresa menos trabalhoso e elimine a desorganização com este modelo de relatório de despesas simples da ClickUp. Ele foi criado para facilitar a vida de quem já se sentiu sobrecarregado com pilhas de recibos e planilhas.

Baixe este modelo Analise padrões de gastos e identifique áreas para redução de custos com o modelo de relatório de despesas do ClickUp

Equipado com categorização automatizada, simplifica o processo de cálculo, classificando diretamente cada despesa na categoria certa para você. O layout é simples, eliminando a confusão habitual de dados. Informações em tempo real e estruturas organizadas esclarecem os caminhos financeiros e as economias potenciais.

Principais recursos que você vai adorar:

Status personalizados : de "enviado" a "aprovado", acompanhe todas as etapas do ciclo de vida das despesas

Campos personalizados detalhados : registre tudo o que é importante — data, valor, a quem você pagou e por que foi necessário

Várias visualizações: quer prefira listas, calendários ou tabelas, veja os seus dados da forma que for mais conveniente para si, graças às : quer prefira listas, calendários ou tabelas, veja os seus dados da forma que for mais conveniente para si, graças às mais de 15 visualizações do ClickUp

Com a interface eficiente do ClickUp, você pode manter seu orçamento sob controle enquanto trabalha com outros relatórios e processos financeiros, como modelos de contabilidade e planejamento de contas. Isso economiza tempo, aumenta a colaboração mesmo que você esteja do outro lado do mundo e reduz o trabalho pesado de gerenciar despesas para que você possa se concentrar em estratégias financeiras mais importantes.

Considere este modelo como sua ferramenta essencial para manter os gastos da sua empresa sob controle. Experimente usá-lo como um modelo de relatório de despesas semanal ou mensal e veja como sua gestão de despesas se transformará!

2. Modelo de relatório de despesas mensais da ClickUp

Baixe este modelo Saiba exatamente para onde vai o seu dinheiro com o modelo intuitivo de relatório de despesas mensais do ClickUp

É hora de controlar seus gastos mensais (sem dor de cabeça). O modelo de relatório de despesas mensais da ClickUp está aqui para detalhar seus padrões de gastos. É um salva-vidas para as empresas organizarem dados financeiros caóticos em uma planilha organizada e prática.

Compreender os hábitos financeiros de uma empresa é o primeiro passo para poupar para um grande investimento ou reduzir despesas desnecessárias. Por isso, é ideal para quem pretende apertar o cinto financeiro. Este modelo fornece uma análise visual das suas despesas, facilitando a identificação de tendências e o ajuste do seu orçamento em conformidade.

Recursos de destaque que você vai adorar:

Colaboração em tempo real : trabalhe simultaneamente com colegas de equipe, esteja você no escritório ou trabalhando remotamente. É o trabalho em equipe facilitado

Segurança aprimorada : mantenha seus dados financeiros protegidos com medidas de segurança robustas

Fácil integração: funciona perfeitamente com outras plataformas, como qualquer modelo de planilha existente, garantindo que seu ecossistema financeiro esteja interconectado

O design intuitivo do modelo torna-o acessível para uso pessoal e comercial, garantindo que você possa controlar todos os tipos de despesas. Com a visão geral clara e fácil de entender do ClickUp, você pode decidir o que é importante acompanhar. Use gráficos integrados para identificar tendências de gastos, tomar decisões orçamentárias mais inteligentes e manter seus dados financeiros atualizados.

Fique de olho nos seus gastos mensais, tenha clareza financeira com este modelo de relatório de despesas do Excel e comece a fazer escolhas mais inteligentes que aumentam o seu saldo bancário.

3. Modelo de relatório de despesas de funcionários da ClickUp

Baixe este modelo Gerencie de forma colaborativa as despesas dos funcionários e otimize os tempos de processamento com o modelo personalizável de relatório de despesas de funcionários da ClickUp

Lidar com as despesas da equipe pode ser um pesadelo logístico, especialmente quando é preciso lidar com tudo, desde reembolsos de quilometragem até contas de jantares com clientes. Mas não se preocupe: o modelo de relatório de despesas de funcionários da ClickUp está aqui para simplificar o processo.

Este modelo fácil de usar permite que você acompanhe cada centavo gasto pela sua equipe. Com campos para todos os tipos de despesas, de refeições a entretenimento, ele garante que nada passe despercebido. Ele também pode ser usado como modelo de relatório de despesas de viagem!

O modelo calcula automaticamente os totais e simplifica o processo de criação de um relatório de gestão de despesas no Excel, poupando-lhe tempo e reduzindo o risco de erros.

Por que você vai gostar deste modelo:

Maior visibilidade : veja os padrões de gastos rapidamente — identifique onde cortar custos e otimizar o orçamento

Processamento rápido : gere relatórios, analise e aprove rapidamente as despesas dos funcionários sem precisar de idas e vindas

Configurações personalizadas: adapte o modelo com status e campos personalizados que atendam às necessidades específicas da sua empresa, seja você supervisor de uma pequena equipe ou gerente de vários departamentos

Além disso, você pode usar as diversas opções de visualização do ClickUp, desde as listas do ClickUp até a visualização do calendário do ClickUp, para acompanhar melhor os prazos e envios. No geral, ele permite que você mantenha o controle sobre seu orçamento de forma eficaz.

Experimente o ClickUp Brain Gere insights acionáveis a partir de seus relatórios com o ClickUp Brain, o assistente de IA do ClickUp

4. Modelo de despesas e relatórios comerciais da ClickUp

Baixe este modelo Controle o fluxo de caixa por meio de uma visão geral detalhada das despesas e do acompanhamento do status com o modelo de despesas e relatórios comerciais da ClickUp

Controle o fluxo de caixa por meio de uma visão geral detalhada das despesas e do acompanhamento do status com o modelo de despesas e relatórios comerciais da ClickUp

Manter-se organizado é uma necessidade ao lidar com as despesas da sua equipe. Conheça o modelo de despesas e relatórios comerciais do ClickUp. Ele facilita o gerenciamento de despesas comerciais, que normalmente é tedioso.

Este modelo simples de relatório de despesas ajuda você e sua equipe a manter o orçamento, identificar oportunidades de economia enquanto acompanham as despesas comerciais e cumprir as regras financeiras a partir de uma plataforma central.

Os principais recursos incluem:

Controle seus gastos: analise os dados de gastos para identificar tendências e áreas em que você pode estar gastando demais

Acompanhe seus objetivos : veja o quanto você está perto de atingir seus objetivos financeiros sem se perder nos números

Acompanhamento personalizado : use status e campos personalizados para adequar o processo de acompanhamento às necessidades da sua empresa, desde o registro de cada despesa até a aprovação de relatórios

Várias visualizações : veja seus dados de diferentes maneiras com as visualizações do ClickUp, como o Quadro de aprovações e a Lista de despesas, que ajudam a gerenciar e relatar despesas com eficácia

Melhor gerenciamento de projetos: melhore seu gerenciamento de despesas com ferramentas como upload de arquivos, fluxos de trabalho automatizados e atualizações em tempo real

Este modelo simplifica o acompanhamento e a gestão de despesas e facilita a elaboração de relatórios de despesas. Com o ClickUp, não se limite a acompanhar os números, obtenha também as informações necessárias para melhorar a saúde financeira da sua empresa.

5. Modelo de relatório de despesas para pequenas empresas da ClickUp

Baixe este modelo Otimize os gastos, obtenha insights e mantenha a conformidade sem esforço com o modelo de relatório de despesas para pequenas empresas da ClickUp

Gerenciar as finanças de uma pequena empresa não precisa envolver sistemas exagerados projetados para corporações gigantes. Mas você precisa ficar de olho nas suas despesas. O modelo de relatório de despesas para pequenas empresas da ClickUp foi feito para os menos favorecidos, ou seja, as startups agitadas e lojas locais que se esforçam para manter suas finanças em dia, economizando tempo e esforço.

Registre rapidamente todas as despesas; visualize-as com tabelas e gráficos para obter uma melhor visão geral. Acelera o processo de acompanhamento de despesas com automação, reduzindo a entrada manual e possíveis erros. O recurso de acompanhamento personalizado permite ajustar status e campos para atender às necessidades da sua empresa, desde custos de fornecedores até despesas operacionais diárias.

Por que usar este modelo?

Informações aprimoradas sobre gastos: identifique áreas para cortar custos e impulsionar seu desempenho financeiro

Preparação para impostos: gere facilmente relatórios para declarações fiscais e conformidade

Acompanhamento simplificado: acompanhe tudo, desde pequenas a grandes despesas, num único local, sem se perder em funcionalidades desnecessárias

Este modelo irá ajudá-lo a acompanhar e organizar suas despesas em um único local fácil de usar. Você pode seguir as etapas abaixo para começar a escrever um relatório sobre suas finanças:

Colete informações : reúna recibos, faturas e extratos bancários

Configurar documento : crie um documento digital ou físico para acompanhar as despesas

Insira os dados : insira detalhes como categorias de despesas, valores e datas

Revise o relatório : atualize e revise seu relatório para mantê-lo preciso

Realize análises: use os dados para tomar decisões financeiras informadas e fazer ajustes

Os proprietários de pequenas empresas podem usar este modelo de relatório de despesas para pequenas empresas para ajudar todos a se manterem alinhados em relação ao controle de despesas e orçamento.

Não deixe que as aspirinas sejam sua maior despesa — facilite sua vida com modelos

O Excel é muito útil para organizar suas finanças mensais e trimestrais, mas é ainda melhor quando você não precisa começar do zero. Os modelos certos podem tornar tudo muito mais rápido e simples.

Sim, os modelos de relatórios de despesas do Excel podem parecer desatualizados, especialmente para contabilidade empresarial, mas cumprem a sua função. Se você deseja uma experiência mais intuitiva, o ClickUp é gratuito e oferece muitos recursos úteis que o Excel não oferece.

Antes de sair, aqui vai uma dica profissional: se nenhum dos modelos gratuitos de relatórios de despesas acima atender às suas necessidades, crie o seu próprio! Volte aos relatórios de despesas mais adequados que você encontrar, elimine os dados, faça alguns ajustes e clique em salvar.

A personalização é útil se sua equipe de contabilidade é inflexível em relação a certos procedimentos. E o ClickUp torna a personalização muito mais simples e divertida!

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e experimente você mesmo.