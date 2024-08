10 principais sistemas de CRM da Austrália para empresas

Os sistemas de CRM (Customer Relationship Management) ajudam as empresas a gerenciar todos os aspectos de suas interações com clientes atuais e potenciais. Ao integrar dados de vários canais de comunicação, os sistemas de CRM oferecem uma visão abrangente da jornada do cliente. Isso ajuda as empresas a atender melhor seus clientes e também aumenta a lucratividade.

O mercado de software de CRM na Austrália está crescendo a uma taxa anual de 8.4% e a projeção é de que chegue a US$ 4,4 bilhões até 2030. À medida que as empresas australianas evoluem de uma tecnologia ultrapassada estratégias de gerenciamento de clientes e usam cada vez mais sistemas sofisticados de CRM. No entanto, navegar nesse mercado concorrido para encontrar o sistema de CRM certo para suas necessidades específicas pode ser assustador.

Com base em minha ampla experiência com sistemas de CRM, exploramos várias plataformas no mercado australiano para ver o que realmente funciona. Vamos ao que interessa.

O que você deve procurar nos sistemas de CRM?

Ao selecionar um sistema de CRM na Austrália, priorize os recursos que atendam às suas necessidades comerciais e à dinâmica regulatória e de mercado exclusiva da região. Portanto, você deve garantir que seu sistema de CRM tenha o seguinte Componentes de CRM:

Gerenciamento de leads: Procure ferramentas de CRM que possam capturar leads de vários canais, como sites, mídias sociais e e-mails. Essas ferramentas devem ajudá-lo a acompanhar o progresso de cada lead no pipeline de vendas e a empregar estratégias automatizadas de nutrição, como e-mails direcionados e acompanhamentos personalizados

Procure ferramentas de CRM que possam capturar leads de vários canais, como sites, mídias sociais e e-mails. Essas ferramentas devem ajudá-lo a acompanhar o progresso de cada lead no pipeline de vendas e a empregar estratégias automatizadas de nutrição, como e-mails direcionados e acompanhamentos personalizados Automação do fluxo de trabalho: Escolha uma ferramenta de CRM que permita automatizar seu fluxo de trabalhoFluxo de trabalho de CRM por meio de regras personalizadas para aumentar a produtividade. Ele deve executar ações automaticamente com base em acionadores específicos, como encaminhar mensagens para o representante de vendas apropriado, enviar confirmações predefinidas, fazer o acompanhamento de leads que não respondem etc.

Escolha uma ferramenta de CRM que permita automatizar seu fluxo de trabalhoFluxo de trabalho de CRM por meio de regras personalizadas para aumentar a produtividade. Ele deve executar ações automaticamente com base em acionadores específicos, como encaminhar mensagens para o representante de vendas apropriado, enviar confirmações predefinidas, fazer o acompanhamento de leads que não respondem etc. Gerenciamento de contatos : Procure uma ferramenta que centralize informações detalhadas sobre o cliente, desde dados demográficos até interações sociais, permitindo um gerenciamento tranquilo em todos os departamentos. Isso cria uma imagem mais completa dos clientes, ajudando as equipes a criar relacionamentos mais profundos com eles. Além disso, certifique-se de que a ferramenta seja fácil de usar para que as equipes possam adotá-la rapidamente

: Procure uma ferramenta que centralize informações detalhadas sobre o cliente, desde dados demográficos até interações sociais, permitindo um gerenciamento tranquilo em todos os departamentos. Isso cria uma imagem mais completa dos clientes, ajudando as equipes a criar relacionamentos mais profundos com eles. Além disso, certifique-se de que a ferramenta seja fácil de usar para que as equipes possam adotá-la rapidamente Personalização: Verifique se o sistema de CRM permite modificar e criar novos campos de contato, escolher elementos do painel e criar relatórios personalizados

Verifique se o sistema de CRM permite modificar e criar novos campos de contato, escolher elementos do painel e criar relatórios personalizados Integrações de terceiros: Escolha um sistema de CRM que se integre sem esforço aos seus principais aplicativos de negócios, especialmente softwares populares como MYOB, Xero, Reckon e outros. Essas integrações permitem que você gerencie todas as suas necessidades operacionais em uma única plataforma, reduzindo a necessidade de alternar entre aplicativos. Se você recebe pagamentos on-line, verifique também se há integrações com ferramentas de pagamento como PayPal, Verifone, eWay etc.

Escolha um sistema de CRM que se integre sem esforço aos seus principais aplicativos de negócios, especialmente softwares populares como MYOB, Xero, Reckon e outros. Essas integrações permitem que você gerencie todas as suas necessidades operacionais em uma única plataforma, reduzindo a necessidade de alternar entre aplicativos. Se você recebe pagamentos on-line, verifique também se há integrações com ferramentas de pagamento como PayPal, Verifone, eWay etc. Rastreamento de interação: Escolha um sistema de CRM que o ajude a registrar cada interação com os clientes, seja por e-mail, telefone ou pessoalmente, para fornecer um histórico rico em contexto que possa aprimorar o atendimento ao cliente e os esforços de vendas.

Escolha um sistema de CRM que o ajude a registrar cada interação com os clientes, seja por e-mail, telefone ou pessoalmente, para fornecer um histórico rico em contexto que possa aprimorar o atendimento ao cliente e os esforços de vendas. Segurança dos dados: Certifique-se de que o CRM siga os padrões de conformidade, como os Princípios de Privacidade da Austrália, que são essenciais para proteger as informações dos clientes e manter a transparência no manuseio dos dados

Os 10 melhores softwares de CRM para usar em 2024

Vamos dar uma olhada detalhada nos 10 melhores Exemplos de software de CRM que se destacam por sua capacidade de aprimorar os relacionamentos com os clientes, simplificar os processos de vendas e aumentar a eficiência dos negócios. Quer você esteja administrando uma startup ou uma grande empresa, esta lista o ajudará a encontrar a ferramenta de software de CRM de vendas que se alinha perfeitamente às suas necessidades comerciais:

1. ClickUp (o melhor sistema de gerenciamento de projetos de CRM tudo em um)

Gerencie e otimize todas as suas necessidades de relacionamento com o cliente com o ClickUp CRM

O ClickUp está no topo de nossa lista para otimizar as relações com os clientes, juntamente com o benefício de sistemas e recursos avançados de gerenciamento de projetos e de relacionamento com o cliente. ClickUp CRM oferece mais de 15 visualizações flexíveis, incluindo Lista, Calendário e Quadro Kanban, que me ajudam a gerenciar pipelines de vendas, envolvimento do cliente e pedidos com perfeição. O recurso de visualização me dá uma visão clara dos relacionamentos com os clientes e dos processos contínuos de atendimento ao cliente.

Aumente a retenção de clientes com um ClickUp CRM Dashboard dedicado Painéis do ClickUp oferece mais de 50 widgets para que as empresas na Austrália rastreiem as principais métricas, como o valor do tempo de vida do cliente e o tamanho médio dos negócios. Esses painéis são altamente personalizáveis e adaptados para atender às metas específicas de CRM das empresas australianas.

O ClickUp também facilita a comunicação interna e externa. O Visualização de bate-papo do ClickUp conecta representantes de vendas, equipes de atendimento ao cliente e gerentes. Para conversas por e-mail, Gerenciamento de projetos de e-mail do ClickUp fornece um local centralizado para colaboração em negócios, atualizações de projetos e integração de clientes. Posso vincular tarefas, documentos, etc., usando os recursos de gerenciamento de relacionamento e dados, mantendo todas as atividades relacionadas organizadas e acessíveis.

Para mim, o destaque é o recurso de IA Cérebro ClickUp . Usando o processamento avançado de linguagem natural, o ClickUp Brain analisa seu CRM para extrair automaticamente os principais dados do cliente, incluindo preferências, preocupações e sinais de compra.

Além disso, o AI Writer do ClickUp Brain me ajuda a criar rapidamente um conteúdo ágil para e-mails e contato com o cliente.

Crie resumos precisos dos compromissos de seus clientes usando o ClickUp Brain

Além disso, Automações do ClickUp simplifica os fluxos de trabalho do cliente e os processos críticos de vendas, como a movimentação de leads pelo pipeline de vendas ou a atualização do status do contato com base na interação. Também posso otimizar meu processo de aquisição de leads com Formulários ClickUp o ClickUp Forms é um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente que captura informações de leads diretamente no sistema CRM. Esses dados são atualizados automaticamente ou criam novas tarefas de clientes para acompanhamento imediato.

Mapear o fluxo de trabalho de CRM usando o modelo ClickUp CRM

Além disso, com os modelos prontos para uso do ClickUp, posso dar início a vários planos de ação.

Veja, por exemplo, o Modelo de CRM do ClickUp que oferece uma maneira eficiente de configurar projetos e fluxos de trabalho com estruturas pré-construídas que atendem às necessidades da empresa. Você pode personalizar esse modelo de pasta do seu jeito. Ele inclui uma visualização de lista para registrar e visualizar detalhes dos clientes e uma visualização de calendário para ver as atividades programadas por data. Também é possível adicionar campos personalizados para registrar informações como receita da empresa, setor, número de funcionários etc. Faça o download deste modelo Especificamente projetados para iniciantes, estes Modelos de CRM são prontos para uso e totalmente personalizáveis, o que os torna ideais para gerenciar leads, relacionamentos com clientes e pipelines de vendas em um só lugar.

O modelo de licenciamento do ClickUp é apreciado por ser justo, pois permite que você inclua colaboradores externos em projetos específicos sem custos adicionais significativos. Esse recurso é crucial para as empresas australianas que trabalham com freelancers ou agências externas.

Em poucas palavras, o ClickUp torna o gerenciamento do relacionamento com o cliente mais fácil e divertido!

Melhores recursos do ClickUp

Melhore a colaboração da equipe mapeando visualmente as jornadas dos clientes e as estratégias de vendas usando Quadros brancos do ClickUp

Faça suas estratégias de CRM de forma colaborativa usando os quadros brancos do ClickUp

Reduza o trabalho manual automatizando tarefas repetitivas, como acompanhamento de leads, atualizações de status e sincronização de dados de contatos

Crie automação personalizada para suas tarefas relacionadas ao CRM

Colete e organize as informações dos clientes por meio de formulários personalizados que alimentam diretamente o seu sistema de CRM

Crie formulários com condições, se necessário, para coletar dados abrangentes do cliente

Visualize e acompanhe detalhes importantes do cliente, como status da fatura, valor do pagamento, valor do GST etc., com oVisualização de tabela ClickUp* Gerar cópia para e-mails de clientes rapidamente com o AI Writer do ClickUp Brain

Defina e acompanhe as metas de negócios usandoMetas do ClickUp e marque conquistas significativas usandoMarcos do Clickup para ajudar as equipes a reconhecer o progresso em direção aos principais objetivos comerciais

Acompanhe as metas e o progresso da sua equipe por meio de uma visualização consolidada

Organize e faça um brainstorming de estratégias de CRM, como táticas de segmentação ou abordagens de upselling, usandoMapas mentais do ClickUp para conectar ideias e planejar visualmente fluxos complexos de interação com o cliente

Crie mapas mentais usando o ClickUp para planejar e visualizar suas estratégias de CRM

Limitações do ClickUp

Há uma curva de aprendizado para alguns dos recursos avançados

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Salesforce CRM (plataforma de CRM empresarial)

via Salesforce O Salesforce CRM permite que você armazene todos os detalhes do cliente em um só lugar para acompanhar tudo, desde o envolvimento do comprador e das vendas até a análise. Sua IA integrada, Einstein 1, oferece insights preditivos que ajudam as equipes a tomar decisões informadas mais rapidamente.

Além disso, as ferramentas de análise do Salesforce ajudam as equipes a melhorar a precisão das previsões e o crescimento do pipeline. No lado do gerenciamento, as ferramentas de gerenciamento do ciclo de vida da receita e do desempenho de vendas automatizam processos críticos, facilitando o dimensionamento eficiente das operações. A plataforma também ajuda as equipes de vendas, marketing e serviços a se coordenarem para que seus esforços sejam alinhados e eficazes.

Melhores recursos do Salesforce

Unifique os esforços de vendas, serviços e marketing com uma única plataforma para melhorar o envolvimento do comprador.

Aprimore a tomada de decisões com insights orientados por IA do Einstein

Automatizar e centralizar atualizações de dados de clientes e processos de vendas

Aumente a produtividade e o gerenciamento do desempenho da equipe de vendas por meio da automação e da colaboração de dados em tempo real

Limitações do Salesforce

Os usuários relatam tempos de inatividade frequentes do sistema que afetam a precisão do scorecard

A IA preditiva e a inteligência de conversação só estão disponíveis nos planos mais caros

As atualizações da base de conhecimento são lentas, levando à dependência do Slack para novos fluxos de trabalho

Preços do Salesforce

Suite inicial: AU $35/mês por usuário

AU $35/mês por usuário **Profissional: AU $112/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresarial : AU $231/mês por usuário (cobrado anualmente)

: AU $231/mês por usuário (cobrado anualmente) Ilimitado: AU $462/mês por usuário (cobrado anualmente)

AU $462/mês por usuário (cobrado anualmente) Vendas do Einstein 1: AU$ 700/mês por usuário (cobrado anualmente)

Classificações e avaliações do Salesforce

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

4,3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 18.000 avaliações)

3. Zoho CRM (plataforma de CRM para empresas em crescimento)

via Zoho CRM Com os recursos de automação do Zoho, você pode gastar menos tempo em tarefas manuais. Seu assistente com IA, Zia, oferece insights de vendas preditivos e recomendações de negócios inteligentes. Esse aprimoramento da IA ajuda as equipes a identificar oportunidades e otimizar estratégias em tempo real.

Os painéis personalizados do Zoho ajudam você a acompanhar visualmente o desempenho de vendas e as métricas de envolvimento do cliente. Para testes e desenvolvimento, o ambiente sandbox do Zoho permite que as equipes experimentem e testem as configurações do CRM sem nenhum risco. Isso garante que você só implemente alterações que garantam o benefício de seus fluxos de trabalho.

No geral, é um CRM de nível básico decente se você quiser recursos básicos a um preço relativamente baixo.

Melhores recursos do Zoho CRM

Melhore a colaboração da equipe com automação robusta e análise abrangente

Automatize fluxos de trabalho e processos,Campanhas de CRMe jornadas de clientes para maximizar a produtividade com o Zia, o assistente de IA

Obtenha insights detalhados com ferramentas de análise avançadas e relatórios e painéis personalizados em tempo real

Proporcione experiências personalizadas aos clientes com presença omnichannel e inteligência preditiva

Limitações do Zoho CRM

O Zia tem recursos limitados em comparação com outros assistentes de IA e não está disponível para planos básicos

Os usuários costumam reclamar de sua interface complicada

Preços do Zoho CRM

Padrão: AU $31/mês por usuário

AU $31/mês por usuário Profissional: AU $54,25/mês por usuário

AU $54,25/mês por usuário Enterprise: AU $77,55/mês por usuário

AU $77,55/mês por usuário Ultimate: AU $100,75/mês por usuário

Classificações e resenhas do Zoho CRM

G2: 4,1/5 (mais de 2.600 avaliações)

4,1/5 (mais de 2.600 avaliações) Capterra: 4,3/5 (6.700+ avaliações)

4. Freshsales CRM (CRM de vendas alimentado por IA)

via Freshsales O Freshsales CRM entrou na lista principalmente devido à sua plataforma robusta e intuitiva. O Freshsales colocará todos os dados de vendas em um só lugar para que você possa ver facilmente quais partes do pipeline estão funcionando e quais precisam ser melhoradas. Também gosto da conveniência do aplicativo móvel - as equipes podem fechar negócios mais rapidamente e oferecer um atendimento excepcional ao cliente.

Usando esse aplicativo cRM colaborativo você pode executar campanhas de vendas inteligentes, organizar seus processos de vendas e interagir com os clientes de forma mais eficaz. O Freddy AI ajuda as equipes a identificar os melhores leads e a fechar negócios mais rapidamente.

Melhores recursos do CRM da Freshsales

Execute campanhas de vendas inteligentes para gerar e rastrear leads de qualidade superior

Organize os processos de vendas com visualizações Kanban e cartões de arrastar e soltar

Envolva os clientes com uma visão de 360° e interações orientadas pelo contexto

Automatize tarefas repetitivas para economizar tempo e aumentar a produtividade

Limitações do CRM da Freshsales

Trabalhar no aplicativo é complicado; os usuários preferem a versão web

Os usuários observaram que o suporte técnico não é útil

Preços do Freshsales CRM

Growth: AU $16/mês por usuário

AU $16/mês por usuário Pro: AU $70/mês por usuário

AU $70/mês por usuário Enterprise: AU $106/mês por usuário

Classificações e análises do Freshsales CRM

G2: 4,5/5 (mais de 1.100 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

5. Monday.com (plataforma versátil de gerenciamento de trabalho)

via monday.com O CRM da Monday.com permite que as equipes gerenciem leads com eficiência, centralizem as comunicações e automatizem tarefas repetitivas. Os recursos de IA da plataforma automatizam a criação de tarefas e o gerenciamento de e-mails, convertendo diretamente os resultados das reuniões em itens acionáveis.

Essa automação se estende à elaboração e ao refinamento de e-mails, à geração de conteúdo e à criação de fórmulas. Você pode personalizar facilmente o CRM sem codificação, adaptando-o ao seu ciclo de vendas específico e integrando-o perfeitamente às ferramentas essenciais.

O que mais se destaca para mim é a aparência visual e a experiência do usuário da plataforma. Ela não tem as interfaces desajeitadas dos CRMs tradicionais e oferece um layout baseado em painéis, o que facilita a visualização rápida de todo o pipeline de vendas, o acompanhamento do progresso e a colaboração com as equipes.

Melhores recursos do CRM da Monday.com

Transforme os resultados das reuniões em tarefas acionáveis instantaneamente com a geração automatizada de tarefas com tecnologia de IA

Gerencie vários pipelines e modifique os estágios do negócio com facilidade e adapte-se a estratégias de vendas dinâmicas

Centralize todas as comunicações com os clientes integrando seu e-mail para que nenhuma interação seja perdida

Acesse e gerencie seu pipeline de vendas em qualquer lugar com um aplicativo móvel dedicado

Visualize seu pipeline de vendas de forma eficaz com um layout baseado em um quadro

Limitações da Monday.com

A configuração inicial e a personalização podem ser demoradas para novos usuários

O plano gratuito tem limitações quanto a quadros, itens e usuários

A IA só está disponível nos planos Pro e Enterprise

Preços da Monday.com

Gratuito

Basic: AU $18/mês por usuário

AU $18/mês por usuário Standard: AU $21/mês por usuário

AU $21/mês por usuário Pro: AU $36/mês por usuário

AU $36/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas da Monday.com

G2 : 4.7/5 (mais de 10.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.700 avaliações)

6. HubSpot CRM (CRM simplificado para envolvimento holístico do cliente)

via HubSpot O HubSpot CRM ajuda as equipes a rastrear leads e clientes em todas as etapas de sua jornada. Com essa solução completa de CRM, você pode visualizar cada cliente em detalhes, acompanhando suas interações com sua empresa, colegas, atividades, comunicações e muito mais. Os formulários da HubSpot permitem coletar dados de um site, mídia social ou páginas de destino. Você pode capturar várias informações sobre clientes potenciais e clientes, desde o comportamento no site até detalhes pessoais e interações anteriores com a marca.

O HubSpot CRM oferece suporte à conformidade com as leis locais de proteção de dados, como os Princípios de Privacidade Australianos (APPs) e o Direito de Dados do Consumidor (CDR), garantindo que os dados dos clientes sejam tratados com segurança e transparência.

Melhores recursos do HubSpot CRM

Lide com todas as fases das interações com os clientes em uma única plataforma, desde o primeiro contato até o suporte pós-venda

Personalize os registros de contatos e de empresas, os pipelines de negócios e os painéis de relatórios para atender a diversos requisitos comerciais

Conecte seu CRM a uma ampla gama de ferramentas e aplicativos de negócios usando o robusto mercado de integrações da HubSpot

Automatize tarefas de rotina em marketing e vendas para permitir que suas equipes se concentrem emEstratégia de CRM e no envolvimento do cliente

Limitações do CRM do HubSpot

Requer a mudança para planos pagos para recursos avançados e limites de uso mais altos, o que pode se tornar dispendioso para pequenas empresas à medida que elas crescem

Preços do HubSpot CRM

Plataforma do cliente profissional: AU $800/mês (para 3 estações)

AU $800/mês (para 3 estações) Plataforma para clientes corporativos: AU$ 3.600/mês (para 5 estações)

Classificações e análises do HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (mais de 11.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 11.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

7. Tall Emu CRM (CRM australiano para gerenciamento abrangente de negócios)

via cRM de ema alta Adquirido pela MYOB em fevereiro de 2022, o Tall Emu CRM simplifica os negócios ao conectar vendas, estoque, pedidos e atendimento em um só lugar. O Tall Emu CRM foi projetado para empresas australianas e kiwis de pequeno e médio porte. Ele vai além do MYOB e do Xero, integrando-se facilmente às ferramentas de contabilidade locais, como o Reckon e o QuickBooks Australia. Isso proporciona uma experiência verdadeiramente localizada para o gerenciamento de finanças e contabilidade. Você pode ver tudo em tempo real, para saber exatamente qual é a situação da empresa. O Tall Emu CRM torna o rastreamento de leads, cotações e pedidos conveniente e fácil.

Melhores recursos do Tall Emu CRM

Gerencie as interações com os clientes e simplifique as operações com uma plataforma unificada

Automatizar tarefas administrativas para aumentar a produtividade e a eficiência

Sincronize e vincule vendas, operações, fabricação e remessa para gerenciamento de estoque em tempo real

Simplifique o processo de vendas com cotação integrada, gerenciamento de pedidos e portais de clientes

Resolva problemas rapidamente com o suporte telefônico baseado em Sydney

Limitações do CRM da Tall Emu

Alguns usuários consideram a organização e a navegação em camadas um pouco complexas

As configurações de automação do fluxo de trabalho disponíveis poderiam ser mais abrangentes

Preços do Emu CRM alto

AU $85/mês por usuário

Classificações e resenhas do Tall Emu CRM

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Pipedrive (plataforma de CRM de aceleração de vendas)

via Pipedrive Com o Pipedrive CRM, você pode turbinar seus processos de vendas por meio da personalização. A plataforma fácil de usar permite que as equipes personalizem os estágios de gerenciamento de pipeline para refletir seu processo de vendas exclusivo, concentrando-se em etapas acionáveis em vez de apenas na meta final. O Pipedrive é um coach virtual que fornece relatórios em tempo real e análises para refinar as estratégias.

Seus recursos de automação reduzem significativamente as tarefas administrativas e, com mais de 350 integrações, é possível expandir sua funcionalidade para atender às necessidades específicas das pequenas empresas. Conforme observado pelos usuários, a equipe de suporte do Pipedrive é particularmente útil e bem informada, aprimorando a experiência do usuário com assistência oportuna.

No entanto, os usuários australianos devem observar que, como a equipe de suporte do Pipedrive está sediada principalmente na Europa, buscar ajuda em tempo real por vídeo ou áudio pode exigir planejamento devido às diferenças de fuso horário. Isso significa que, se a assistência for necessária à tarde, talvez ela não esteja disponível até o dia seguinte.

Melhores recursos do Pipedrive CRM

Ajuste os estágios e os campos de acordo com seu processo de vendas, garantindo uma abordagem personalizada para o acompanhamento de negócios e atividades

Automatize tarefas repetitivas e configure gatilhos personalizados para economizar tempo e aumentar a eficiência em seu ciclo de vendas

Obtenha insights valiosos sobre seu desempenho de vendas com relatórios e painéis personalizáveis

Integre-se a uma ampla gama de aplicativos de terceiros para aprimorar a funcionalidade e a adaptabilidade às suas necessidades comerciais

Limitações do Pipedrive CRM

O recurso de atividades e leads exige que os usuários estejam em um lead ou negócio para garantir que as atualizações sejam refletidas continuamente

Os usuários acharam difícil gerenciar negócios com o recurso de arrastar e soltar

Os relatórios e as análises são limitados

Preços do Pipedrive CRM

Plano essencial: AU$ 21,70/mês por usuário

AU$ 21,70/mês por usuário Plano avançado: AU $44,95/mês por usuário

AU $44,95/mês por usuário Plano profissional: AU $91,45/mês por usuário

AU $91,45/mês por usuário Plano Power: AU $106,95/mês por usuário

AU $106,95/mês por usuário Plano Enterprise: AU $153,45/mês por usuário

Classificações e análises do Pipedrive CRM

G2 : 4.2/5 (mais de 1.800 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.900 avaliações)

9. Creatio CRM (plataforma de CRM sem código)

via Creatio CRM O Creatio CRM permite que você automatize toda a jornada do cliente com ferramentas de automação de marketing sem código. Isso significa liberdade e flexibilidade máximas. A plataforma reúne as equipes de vendas, marketing e serviços, garantindo que todos trabalhem na mesma página. Essa unidade transforma leads em clientes fiéis e recorrentes com mais eficiência. Além disso, ter todas as interações com os clientes em um só lugar aumenta a produtividade e ajuda as equipes a colaborar melhor.

Melhores recursos do Creatio CRM

Alinhe as equipes de vendas, marketing e serviços com fluxos de trabalho unificados e um banco de dados compartilhado

Proporcione experiências personalizadas aos clientes com uma visão de 360 graus e insights gerados por IA/ML

Automatize o gerenciamento de leads, o gerenciamento de oportunidades e os fluxos de trabalho de campanha

Acompanhe KPIs essenciais em tempo real com poderosos painéis sem código

Gerencie propostas, pedidos, contratos, material de marketing e outras documentações em um só lugar

Limitações do Creatio CRM

Não permite o upload de contatos individuais do telefone ou do Outlook, o que exige sincronização total

Os membros da equipe acham difícil inserir contatos em seus telefones celulares e no Creatio separadamente

Preços do Creatio CRM

Growth: AU $38.75/mês por usuário

AU $38.75/mês por usuário Enterprise: AU $85,25/mês por usuário

AU $85,25/mês por usuário Unlimited: AU $131,75/mês por usuário

Classificações e análises do Creatio CRM

G2: 4,7/5 (260+ avaliações)

4,7/5 (260+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)

10. NetSuite ( CRM abrangente para gerenciamento integrado de clientes)

via Netsuite O NetSuite CRM da Oracle combina recursos tradicionais de CRM com análises modernas para ajudar as empresas a gerenciar seus processos de vendas, marketing e suporte ao cliente em uma única plataforma.

Ao oferecer a todas as suas equipes uma visão unificada de um cliente, o NetSuite ajuda a proporcionar uma experiência consistente a clientes potenciais e clientes em todos os canais. As equipes de vendas obtêm insights e atualizações relevantes para vender e fazer upsell de forma eficaz, enquanto as equipes de marketing podem alinhar as campanhas com os processos de vendas e automatizar todo o fluxo de trabalho de marketing.

Suas análises em tempo real e painéis baseados em funções ajudam as equipes de vendas a monitorar pipelines e metas, as equipes de suporte a medir a satisfação do cliente e as equipes de marketing a analisar o ROI da campanha.

Melhores recursos doNetSuite CRM

Gerencie interações com clientes, parceiros e fornecedores em uma única plataforma unificada

Aprimore o desempenho de vendas com acesso em tempo real a registros de clientes potenciais, clientes e pedidos

Planeje, gerencie e acompanhe campanhas de marketing em todos os canais a partir de um único local

Ofereça um atendimento consistente ao cliente com uma visão de 360 graus das preferências e interações do cliente

Automatize os processos de vendas, desde o gerenciamento de oportunidades até o atendimento e as comissões

Ajude as equipes a acompanhar o desempenho com dados em tempo real em painéis personalizados

Limitações doNetSuite CRM

As transações bancárias geralmente não são sincronizadas conforme necessário, causando atrasos na reconciliação e exigindo importações manuais

Não é adequado para empresas menores, pois os custos de licenciamento são altos e não é possível utilizar totalmente o software sem um profissional dedicado certificado pela Netsuite

Preços doNetSuite CRM

Preços personalizados

Classificações e análises doNetSuite CRM

G2: 4,0/5 (3.156 avaliações)

4,0/5 (3.156 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 1.500 avaliações)

Obtenha todas as suas necessidades de CRM em um só lugar com o ClickUp

A escolha do software certo de gerenciamento de relacionamento com o cliente pode transformar sua empresa, melhorando o relacionamento com os clientes, simplificando os processos de vendas e aumentando a eficiência geral. Este guia sobre o melhor software de CRM da Austrália apresenta várias plataformas para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita para as necessidades de sua empresa.

Depois de avaliar essas opções, sugiro que você faça uma avaliação ou demonstração gratuita para ver qual sistema se alinha melhor com suas operações.

Para uma solução completa de CRM móvel e gerenciamento de projetos, o ClickUp se destaca por seus recursos robustos e sua flexibilidade. Pronto para otimizar suas relações com os clientes e simplificar seu fluxo de trabalho? Comece sua jornada com o ClickUp hoje mesmo!