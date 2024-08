Testamos o melhor software de CRM do Canadá

Se você está tendo uma rotatividade de clientes maior do que o normal no Canadá este ano em comparação com o ano anterior, você não está sozinho.

De fato, a Relatório de voz do consumidor da ServiceNow 2024 afirma que "74% dos canadenses são menos leais às marcas do que eram há dois anos"

Muitas empresas canadenses estão redirecionando seus esforços para o Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM) para rastrear o comportamento do cliente, personalizar as interações com o cliente, analisar o feedback do cliente e melhorar o valor do tempo de vida do cliente.

Um dos melhores Estratégias de CRM para melhorar as taxas de aquisição e retenção de clientes é integrar uma estratégia eficaz de Software de CRM .

Neste blog, analisaremos os 10 principais softwares de CRM do Canadá. Também compartilharemos seus melhores recursos e limitações para ajudá-lo a selecionar o melhor software para suas necessidades.

O que você deve procurar em um software de CRM no Canadá?

Os clientes modernos exigem qualidade excepcional. Portanto, você precisa encontrar um software que o ajude a prestar um excelente atendimento ao cliente e a conquistar mais clientes. Aqui estão os principais funcionalidades que você deve procurar no CRM no Canadá:

Os 10 melhores softwares de CRM do Canadá em 2024

1. ClickUp (melhor para gerenciar seu funil de vendas)

Gerencie o pipeline de vendas e aumente o envolvimento do cliente com o software de CRM do ClickUp

Minha principal recomendação para o software de CRM do Canadá é o ClickUp Software de CRM ClickUp com o ClickUp CRM Software, posso ver todos os relacionamentos com meus clientes em um só lugar e visualizar meu pipeline de vendas.

O ClickUp CRM também simplifica o contato com o cliente. Você pode conectar seus e-mails com o ClickUp para otimizar a comunicação, fechar negócios, enviar atualizações de projetos e integrar clientes.

Um dos recursos mais promissores do ClickUp CRM Software é o Painéis de controle do ClickUp que visualiza todos os dados de meus clientes em um só lugar. Seu painel intuitivo (com mais de 50 widgets) oferece informações detalhadas sobre os clientes. Você pode monitorar o valor do tempo de vida do cliente, o tamanho médio dos negócios, as metas de vendas e as tarefas de vendas e marketing.

Além disso, o ClickUp me ajuda a otimizar o CRM e o gerenciamento de projetos, ajudando minha equipe a agregar valor aos nossos clientes. Com suas mais de 15 exibições flexíveis, incluindo Kanban Board e Table view, você pode acompanhar e gerenciar facilmente as contas dos clientes.

Com o Modelo de CRM do ClickUp com o ClickUp CRM, você pode otimizar o gerenciamento do pipeline de vendas e a comunicação da equipe em um só lugar. Ele ajuda você a se concentrar nas principais áreas de relacionamento com o cliente para aprimorar a experiência do cliente e atrair mais clientes.

Use o modelo de CRM do ClickUp para gerenciar seus leads, cultivar relacionamentos com clientes e otimizar seu pipeline de vendas.

Faça o download deste modelo

Melhores recursos do ClickUp

Banco de dados de clientes centralizado: Gerencie seu banco de dados de clientes com oSoftware de CRM do ClickUp eModelos de CRM. Eles ajudam a rastrear leads e organizar informações de contato em um banco de dados central

Gerencie seu banco de dados de clientes com oSoftware de CRM do ClickUp eModelos de CRM. Eles ajudam a rastrear leads e organizar informações de contato em um banco de dados central Recurso de comunicação integrado: Comunique-se em tempo real com sua equipe usando @menções eAtribuir comentários emChat do ClickUp. Isso permite uma colaboração multifuncional perfeita e ajuda a melhorar a experiência do cliente

Comunique-se em tempo real com sua equipe usando @menções eAtribuir comentários emChat do ClickUp. Isso permite uma colaboração multifuncional perfeita e ajuda a melhorar a experiência do cliente Análise de CRM orientada por IA: Obtenha insights profundos sobre o comportamento do cliente, preveja a rotatividade de clientes e preveja as vendas com oCérebro ClickUpe aprimore a tomada de decisões. Você pode usar o pickSolicitações de IA para CRM da biblioteca de prompts do ClickUp

Gere pesquisas e formulários personalizados com o ClickUp Brain e avalie a qualidade do seu atendimento ao cliente

Personalização fácil: Aprimore as tarefas de CRM e o gerenciamento de dados do cliente com exibições personalizáveis, incluindo quadros Kanban, lista, tabela e Gantt

Aprimore as tarefas de CRM e o gerenciamento de dados do cliente com exibições personalizáveis, incluindo quadros Kanban, lista, tabela e Gantt Automatize o contato com o cliente: Simplifique o contato com o cliente integrando e-mails com oGerenciamento de projetos de e-mail do ClickUp solução. Você pode enviar automaticamente e-mails de acompanhamento ou atualizações para os clientes

Simplifique o contato com o cliente integrando e-mails com oGerenciamento de projetos de e-mail do ClickUp solução. Você pode enviar automaticamente e-mails de acompanhamento ou atualizações para os clientes Melhore o atendimento ao cliente: Melhore o atendimento ao cliente e conquiste a fidelidade do cliente com oSoftware ClickUp CRM para atendimento ao cliente. Ele simplifica a integração do cliente, a emissão de tíquetes e o gerenciamento de feedback

Use o ClickUp CRM para interações de atendimento ao cliente

Construa uma jornada do cliente tranquila: Visualize a jornada do cliente comQuadros brancos do ClickUp. Isso o ajuda a identificar gargalos na jornada do cliente e a remover o atrito

Visualize uma jornada tranquila do cliente com o ClickUp Whiteboard

Análise e relatórios detalhados: Obtenha relatórios detalhados sobre o tamanho médio dos negócios e o valor do tempo de vida do cliente comDashboards do ClickUp

Obtenha uma visão clara do progresso do projeto para sua equipe e empresa, acompanhe prazos, gerencie tarefas e veja quem está trabalhando em quê em tempo real nos ClickUp Dashboards

Limitações do ClickUp

Leva algum tempo para entender todos os recursos e casos de uso do ClickUp CRM

Preços do ClickUp

Gratuito: Para sempre

Para sempre Ilimitado : uS$ 7/usuário/mês

: uS$ 7/usuário/mês Empresarial: $12/usuário/mês

$12/usuário/mês Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês.

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.100 avaliações)

2. Salesforce (melhor para automação e análise de dados)

via Salesforce O Salesforce é um dos principais sistemas de CRM usados por muitas empresas no Canadá. Seu software de CRM integrado, o Einstein 1, é ótimo para automação e análise, pois sua IA pode criar conteúdo para equipes de vendas, marketing, comércio e atendimento ao cliente.

Ele se integra a mais de 3.000 ferramentas, o que o torna uma excelente opção para quem precisa combinar várias soluções diferentes.

Você também pode usar o Salesforce para realizar pesquisas de feedback do cliente. Adoro esse recurso, pois ele reúne informações valiosas sobre os clientes e faz com que eles se sintam ouvidos.

O Salesforce também está em conformidade com a Lei de Proteção de Informações Pessoais e Documentos Eletrônicos do Canadá ( PIPEDA ), permitindo que você colete e armazene com segurança os dados dos clientes.

Melhores recursos do Salesforce

Automatize o acesso aos dados sociais dos clientes para entender melhor o comportamento e as preferências específicas deles

Compare detalhes críticos da linha do tempo do cliente com os dos concorrentes comerciais

Use a análise de IA do Einstein para obter insights complexos sobre vendas e serviços

Limitações do Salesforce

Pode haver atraso de software ao integrar essa ferramenta com integrações de terceiros

Alguns recursos de desktop podem não ser totalmente acessíveis em dispositivos móveis, como o número máximo de linhas exibidas em relatórios

Preços do Salesforce

Gratuito : teste de 30 dias

: teste de 30 dias Suíte Starter : uS$ 25/usuário/mês

: uS$ 25/usuário/mês Profissional : uS$ 80/usuário/mês

: uS$ 80/usuário/mês Enterprise : $165/usuário/mês

: $165/usuário/mês Ilimitado : $330/usuário/mês

: $330/usuário/mês Vendas do Einstein 1: uS$ 500/usuário/mês

Salesforce ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 19.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 19.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 18.000 avaliações)

3. HubSpot (melhor para automatizar comunicações e atendimento ao cliente)

via HubSpot A HubSpot é uma das mais conhecidas cRM colaborativo aplicativos de software no Canadá. Ele fornece as ferramentas certas para acelerar o crescimento do cliente. Gosto de como a HubSpot tem soluções personalizadas de CRM para líderes de vendas, profissionais de vendas, profissionais de marketing, equipes de atendimento ao cliente, gerentes de operações e proprietários de empresas.

Ela me permite acessar rapidamente relatórios detalhados e monitorar o desempenho da minha equipe de vendas. Ele também oferece um agendador de reuniões gratuito que os clientes em potencial podem usar para agendar chamadas de descoberta. As equipes podem usá-lo para criar tarefas, definir prazos e receber lembretes automáticos.

Ele oferece um banco de dados de CRM centralizado que permite que as equipes de vendas compartilhem e acessem dados de clientes potenciais e leads de qualquer lugar. Isso permite o rastreamento contínuo dos relacionamentos com os clientes e o gerenciamento sem esforço das atividades de vendas.

A HubSpot também está em conformidade com as Leis federais e provinciais canadenses relacionadas ao processamento de dados de clientes (como as regulamentações provinciais, como a Bill 64 de Quebec), para que as informações confidenciais de seus clientes permaneçam seguras.

Melhores recursos da HubSpot

Monitore todo o seu pipeline de vendas em tempo real em um painel visual

Use formulários gratuitos, páginas de destino e ferramentas de gerenciamento de anúncios para converter leads em clientes qualificados

Controle seus dados definindo relatórios e painéis como públicos, privados ou de acesso restrito

Ative os recursos de emissão de tíquetes e bate-papo ao vivo para fornecer suporte rápido ao cliente e aprimorar a experiência do cliente

Acompanhe a atividade do site e identifique novos leads para sua empresa

Salve dados ilimitados de clientes e até 1.000.000 de contatos sem limite de tempo

Use o HubSpot Payments para lidar facilmente com pagamentos dentro da plataforma sem precisar de provedores de pagamento de terceiros, como Stripe ou PayPal

Limitações da HubSpot

Muitos recursos do HubSpot CRM não são personalizáveis

Ele inclui muitos complementos pagos, o que pode aumentar os custos

Preços da HubSpot

Gratuito: Para sempre

Para sempre Marketing Hub Starter: US$ 20/usuário/mês

US$ 20/usuário/mês Plataforma do cliente Starter: US$ 20/usuário/mês

US$ 20/usuário/mês Marketing Hub Professional: US$ 890/3 usuários/mês

US$ 890/3 usuários/mês Marketing Hub Enterprise: US$ 3.600/5 usuários/mês

Para empresas canadenses, as taxas da Hubspot não incluem o Imposto sobre Mercadorias e Serviços (GST), o Imposto Provincial sobre Vendas (PST) e o Imposto Harmonizado sobre Vendas (HST).

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 11.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 11.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

4. Cobre (melhor para construir relacionamentos com clientes)

via Cobre O Copper facilitou muito a construção de relacionamentos com os clientes para a minha equipe. Ele me permite visualizar os pontos de interação de ponta a ponta com cada cliente para que eu não perca nenhum detalhe relevante.

O Copper se destacou para mim devido à sua interface de usuário simples. Você pode integrar facilmente o Copper ao seu espaço de trabalho do Google e gerenciar todos os e-mails e arquivos dos clientes.

Ele simplifica o mapeamento da jornada do cliente, envia automaticamente e-mails personalizados aos clientes e rastreia o envolvimento do cliente.

Melhores recursos do Copper

Automatize tarefas recorrentes e envie mensagens importantes para estar em contato regular com seus contatos importantes

Acesse relatórios pré-criados para uma supervisão de alto nível em vendas, marketing e sucesso do cliente para uma coordenação absoluta da conta

Sincronize anexos e documentos do Google a partir do GMail e do Google Calendar para centralizar os dados dos clientes

Escolha várias moedas e idiomas ao lidar com operações internacionais ou regiões predominantemente francófonas no Canadá

Limitações do Copper

Não é flexível fora do Google Workspace, o que o torna menos atraente para empresas que não são adeptas dos produtos do Google

Preços do Copper

Gratuito : teste de 14 dias

: teste de 14 dias Starter: US$ 9/usuário/mês, cobrado anualmente

US$ 9/usuário/mês, cobrado anualmente Básico: US$ 23/usuário/mês, cobrado anualmente

US$ 23/usuário/mês, cobrado anualmente Profissional: US$ 59/usuário/mês, cobrado anualmente

US$ 59/usuário/mês, cobrado anualmente Business: $99/usuário/mês, cobrado anualmente

Copper ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 1.100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 500 avaliações)

5. TheFishTank (melhor para análise de dados de clientes)

via TheFishTank O TheFishTank é uma solução corporativa para pequenas empresas no Canadá. Embora não tenha uma solução de CRM nativa, ele pode se integrar perfeitamente com as soluções Salesforce CRM e Microsoft 365 Dynamics em suas operações de CRM.

O TheFishTank é um parceiro oficial da Sitecore que oferece integração perfeita com o Salesforce. Ele ajuda você a obter uma visão de 360 graus e omni-canal de seus clientes. Você pode mapear as jornadas detalhadas dos clientes em vários canais, ajudando-o a fechar leads mais rapidamente.

Com o TheFishTank, você também pode integrar o Coveo, uma solução de cliente SAP alimentada por IA, em sua pilha de tecnologia.

Melhores recursos do TheFishTank

Integre soluções de CRM, como o Salesforce, em sua solução de negócios

Obtenha análises avançadas de CRM com o Sitecore para uma melhor tomada de decisões

Crie dados de CRM personalizados usando o Sitecore

Limitações do TheFishTank

Não possui muitos recursos de CRM, como gerenciamento de feedback do cliente, geração de leads e automação de vendas

Preços do TheFishTank

Preços personalizados com base no tamanho da empresa e no setor

Avaliações e resenhas do TheFishTank

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. CentrixOne (melhor para contato com o cliente)

via CentrixOne O CentrixOne é um software de CRM nativo para pequenas e médias empresas no Canadá. Todos os seus serviços estão disponíveis em inglês e francês.

É uma ferramenta poderosa para obter uma visão geral do pipeline de vendas. Ele permite o rastreamento e a atualização fáceis das atividades de vendas com a funcionalidade simples de arrastar e soltar.

Gosto de como ele organiza várias contas, leads, e-mails e contatos em um só lugar. Isso pode ajudar as equipes de vendas e marketing a economizar tempo durante o gerenciamento de leads.

Seu recurso de segmentação de leads se destacou para mim. Ele classifica e filtra os leads para que eu saiba quais priorizar. O software também envia comunicações personalizadas aos clientes em potencial, facilitando meu trabalho.

Você também pode usá-lo para agendar rapidamente ações para responder aos clientes potenciais imediatamente após o contato e atribuí-los instantaneamente a um representante.

Melhores recursos do CentrixOne

Automatize o marketing personalizado eCampanhas de CRM.

Obtenha previsões de pipeline de vendas em tempo real

Crie e-mails impactantes com edição fácil de arrastar e soltar e filtre listas de e-mail para atingir um público específico

Colete e rastreie automaticamente os dados dos visitantes do site e identifique leads

Limitações do CentrixOne

Você só pode enviar e-mails automatizados para até 1.500 contatos de uma só vez para evitar que sejam marcados como spam

Preços do CentrixOne

Gratuito : teste de 14 dias

: teste de 14 dias Essencial: US$ 26,50/usuário/mês

US$ 26,50/usuário/mês Pro: $47,50/usuário/mês

$47,50/usuário/mês Growth: $79,50/usuário/mês

$79,50/usuário/mês Enterprise: $105,50/usuário/mês

CentrixOne avaliações e comentários

G2: N/A

N/A Capítulo: 4.2/5 (10+ avaliações)

7. Pipedrive (melhor para gerenciamento de leads)

via Pipedrive O Pipedrive é uma excelente plataforma para o gerenciamento completo de vendas. Ele automatiza o processo de vendas e facilita o rastreamento de pipelines de vendas e o gerenciamento de leads.

Ele também fornece relatórios detalhados sobre o desempenho de leads e o rastreamento de negócios. O que eu gosto no Pipedrive é o rastreamento avançado de métricas de vendas. Posso definir metas de vendas, prever vendas e gerenciar o desempenho da equipe com o Pipedrive.

Você também pode sincronizar seu e-mail com o Pipedrive e gerenciar sua caixa de entrada a partir do software.

Melhores recursos do Pipedrive

Use a integração de IA do Pipedrive para identificar negócios de alto potencial

Automatize os cálculos de vendas com fórmulas inteligentes

Calcule a taxa de conversão média para determinar o número de novos leads necessários para atingir suas metas

Use o complemento de visitantes da web para rastrear leads

Ative as assinaturas eletrônicas para permitir que seus clientes assinem documentos importantes sem precisar baixá-los. Isso pode ajudar a fechar negócios mais rapidamente

Oferece suporte a operações multilíngues e em várias moedas para atender melhor às necessidades dos clientes canadenses

Limitações do Pipedrive

Muitos recursos avançados estão disponíveis como complementos por custos adicionais

Preços do Pipedrive

Gratuito : teste de 14 dias

: teste de 14 dias Essencial: $14/usuário/mês

$14/usuário/mês Avançado: $29/usuário/mês

$29/usuário/mês Profissional: $59/usuário/mês

$59/usuário/mês Power: $69/usuário/mês

$69/usuário/mês Enterprise: $99/usuário/mês

Avaliações e críticas do Pipedrive

G2: 4,3/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,3/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.900 avaliações)

8. Freshsales (melhor para gerenciamento de clientes potenciais)

via Freshsales Se estiver tendo problemas para gerenciar seus clientes potenciais, experimente o Freshsales. Ele é um CRM de vendas com tecnologia de IA que ajuda você a automatizar campanhas de vendas inteligentes e aumentar a receita.

Você também pode visualizar todo o seu pipeline de vendas em um quadro Kanban.

O FreddyAI, a integração de IA do Freshsales, fornece a pontuação de intenção para cada lead e permite que você se concentre em leads valiosos. Isso pode ajudar significativamente a aumentar a conversão de leads.

Você pode até mesmo usá-lo para simplificar as campanhas de marketing por e-mail, importando facilmente informações de contato, como CSV/Excel, Google Contact ou Outlook Contact.

melhores recursos do #### Freshsales

Use o assistente com tecnologia de IA para se manter informado sobre as negociações em andamento, destacando aquelas que exigem atenção imediata

Obtenha recomendações de negócios e insights de clientes para facilitar decisões mais impactantes e orientadas por dados

Analise melhor o comportamento do cliente com uma visão de 360° dos dados do cliente e ofereça uma experiência personalizada ao cliente

Automatize os fluxos de trabalho de CRM com modelos personalizáveis

Oferece suporte em vários idiomas para as regiões de língua francesa no Canadá.

Limitações do Freshsales

O sistema de pontuação de negócios às vezes pode mostrar algumas inconsistências

Tem recursos limitados de geração de relatórios

Preços do Freshsales

Gratuito : Para sempre

: Para sempre Growth: $9/usuário/mês

$9/usuário/mês Pro: $39/usuário/mês

$39/usuário/mês Enterprise: $59/usuário/mês

Freshsales avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 1.100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

9. 1CRM (melhor para CRM e gerenciamento de pedidos)

via 1crm o 1CRM é um software de CRM multiuso que o ajuda a gerenciar tarefas diárias, vendas e oportunidades, atendimento ao cliente e gerenciamento de projetos. Ele simplifica a colaboração de toda a equipe em um só lugar e reduz a necessidade de aplicativos diferentes.

o recurso de gerenciamento de pedidos do 1CRM o distingue de outros softwares de CRM no Canadá. Esse recurso permite que você gerencie suas cotações, faturas, catálogos e pedidos de compra.

Melhores recursos do 1CRM

Acompanhe as movimentações de estoque em vários locais de depósito

Obter atualizações em tempo real sobre faturas vencidas e saldo atual a pagar

Use o Booked hours para obter informações sobre o tempo gasto em diferentes projetos e casos de clientes

Automatize a captura de leads, personalize e-mails de acompanhamento e crie boletins informativos com o editor de arrastar e soltar

Gerencie a rede de parceiros e automatize a comissão de vendas

Conecte os perfis de mídia social de seus clientes para obter as últimas notícias e enviar campanhas personalizadas

Limitações do 1CRM

Sua solução de gerenciamento de projetos não é fácil de usar

Não tem integração com bate-papo ao vivo, o que pode dificultar a comunicação da equipe

Preços do 1CRM

Gratuito : teste de 30 dias

: teste de 30 dias Startup: US$ 15/usuário/mês, cobrado mensalmente

US$ 15/usuário/mês, cobrado mensalmente Startup +: US$ 23/usuário/mês, cobrado mensalmente

US$ 23/usuário/mês, cobrado mensalmente Profissional: US$ 33/usuário/mês, cobrado mensalmente

US$ 33/usuário/mês, cobrado mensalmente Enterprise: $39/usuário/mês, cobrado mensalmente

1CRM avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

4,3/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 50 avaliações)

10. Act! (Melhor para automação de marketing)

via Act! O Act! é uma plataforma de automação de fluxo de trabalho de marketing e CRM totalmente personalizável que oferece uma visão de 360 graus de todas as atividades, interações e vendas de seus clientes. Ela é ideal para criar estratégias de gerenciamento de clientes e gerenciar pipelines.

Você pode avaliar seu pipeline de vendas por produto, território, estágio de vendas, agente e região, o que é útil quando se trabalha nas províncias do Canadá. Junto com o CRM, você pode usar o Act! para automatizar campanhas de marketing com modelos personalizáveis e automatizar fluxos de trabalho definindo estratégias de alcance.

Gosto particularmente de seu recurso integrado de mensagens de texto, SMS4Act!, para enviar mensagens de texto de forma rápida e fácil diretamente do Act! E ele registra automaticamente as respostas para acompanhamento e referência, tornando meu trabalho fácil e rápido.

Melhores recursos do Act!

Obtenha acesso instantâneo aos dados do cliente e às atividades de CRM com o recurso de pesquisa

Obtenha visibilidade em tempo real do desempenho dos negócios com uma visão abrangente do ciclo de vendas

Consolide dados de planilhas e obtenha novos insights por meio de análises usando o recurso de tabelas personalizadas

Automatize a captura de leads com páginas de destino e formulários da Web de alta conversão

Limitações do Act!

Oferece modelos de e-mail limitados para campanhas de marketing

Tem recursos de integração limitados, o que o torna inadequado para empresas em rápido crescimento ou que lidam com grandes volumes de dados de clientes

Preços do Act!

Gratuito : teste de 30 dias

: teste de 30 dias Baseado na nuvem: US$ 30/usuário/mês, cobrado anualmente

US$ 30/usuário/mês, cobrado anualmente No local: US$ 37,50/usuário/mês, cobrado anualmente

Act! avaliações e comentários

G2: 3,9/5 (mais de 400 avaliações)

3,9/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 3,8/5 (mais de 700 avaliações)

Eleve a experiência do cliente com o CRM da ClickUp

Com a centralização no cliente se tornando a principal prioridade das empresas em todos os setores canadenses, é preciso implementar um software de CRM eficaz com diversas funcionalidades.

Com o CRM do ClickUp você pode usar exibições personalizáveis como Table (Tabela), Board (Quadro), Calendar (Calendário), List (Lista) e Form (Formulário) para adaptar seu espaço de trabalho de CRM às necessidades específicas.

Desde painéis avançados até os recursos de alcance com IA do ClickUp Brain, o ClickUp CRM pode lidar com qualquer tarefa de gerenciamento de contas. E não se esqueça dos modelos robustos equipados para dar suporte a atividades que vão desde a geração de leads até o gerenciamento de influenciadores. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!