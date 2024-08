Os 10 principais softwares de RH da Malásia

Operar uma empresa de qualquer porte requer a realização de uma infinidade de tarefas, como gerenciamento de funcionários, processamento de folha de pagamento, gerenciamento de desempenho e gerenciamento de conformidade. Não é fácil manter o controle dessas tarefas manualmente. Entretanto, o uso de um software de RH para gerenciar essas tarefas minimiza os erros, economiza tempo e permite que você se concentre em suas metas comerciais.

Passei muito tempo investigando várias opções de software de serviços de RH oferecidas na Malásia para otimizar nossas operações de RH. Venha comigo e compartilhe minhas experiências pessoais, observações e avaliações iniciais dos melhores fornecedores de software de RH na Malásia para ajudá-lo a identificar a melhor opção de software de RH para sua empresa.

O que você deve procurar em um software de RH na Malásia?

Ao selecionar um software de RH na Malásia, é essencial considerar vários fatores-chave para garantir que ele se alinhe às necessidades e aos requisitos regulamentares de sua organização.

Conformidade regulatória : Certifique-se de que o software atenda às necessidades de conformidade com a legislação trabalhista da Malásia em termos de contratos de trabalho, folha de pagamento, impostos e outros requisitos legais. Por exemplo, verifique se ele tem provisões para MTD (Dedução Mensal de Impostos), bem como outras deduções legais, como EPF (Fundo de Previdência dos Funcionários), SOCSO (Seguridade Social) e EIS (Sistema de Seguro para Funcionários)

: Certifique-se de que o software atenda às necessidades de conformidade com a legislação trabalhista da Malásia em termos de contratos de trabalho, folha de pagamento, impostos e outros requisitos legais. Por exemplo, verifique se ele tem provisões para MTD (Dedução Mensal de Impostos), bem como outras deduções legais, como EPF (Fundo de Previdência dos Funcionários), SOCSO (Seguridade Social) e EIS (Sistema de Seguro para Funcionários) Recursos de integração : Escolha um software de RH que se integre facilmente a outros aplicativos corporativos, software de contabilidade, ferramentas de controle de tempo e outros sistemas para evitar silos de dados e aumentar a produtividade

: Escolha um software de RH que se integre facilmente a outros aplicativos corporativos, software de contabilidade, ferramentas de controle de tempo e outros sistemas para evitar silos de dados e aumentar a produtividade Medidas de segurança : Certifique-se de que o software tenha recursos robustos de segurança de dados para proteger os dados confidenciais dos funcionários contra violações ou acesso indesejado

: Certifique-se de que o software tenha recursos robustos de segurança de dados para proteger os dados confidenciais dos funcionários contra violações ou acesso indesejado Custo e retorno do investimento : Selecione um software de RH que se encaixe em suas capacidades financeiras e leve em conta o potencial retorno sobre o investimento do software. Considere elementos como redução de tempo, aumento da produtividade, redução de despesas administrativas e maior retenção de funcionários ao avaliar o retorno sobre o investimento do software de RH

: Selecione um software de RH que se encaixe em suas capacidades financeiras e leve em conta o potencial retorno sobre o investimento do software. Considere elementos como redução de tempo, aumento da produtividade, redução de despesas administrativas e maior retenção de funcionários ao avaliar o retorno sobre o investimento do software de RH Interface do usuário : Procure uma interface de usuário intuitiva, além de materiais de treinamento e suporte abrangentes que aumentem a adoção e ajudem as equipes a usá-lo com eficiência. Verifique se os materiais de suporte e treinamento são fornecidos em bahasa malaio

: Procure uma interface de usuário intuitiva, além de materiais de treinamento e suporte abrangentes que aumentem a adoção e ajudem as equipes a usá-lo com eficiência. Verifique se os materiais de suporte e treinamento são fornecidos em bahasa malaio Escalabilidade : Selecione um software de RH que tenha o potencial de se expandir de acordo com os requisitos de sua empresa. Seja você uma startup ou uma empresa estabelecida, o software deve ser adaptável para atender às suas demandas em evolução

: Selecione um software de RH que tenha o potencial de se expandir de acordo com os requisitos de sua empresa. Seja você uma startup ou uma empresa estabelecida, o software deve ser adaptável para atender às suas demandas em evolução Versátil e adaptável: Escolha um software de RH personalizável que possa ser facilmente modificado para atender às especificações de sua empresa

10 melhores softwares de RH na Malásia para usar em 2024

Aqui está minha avaliação abrangente e análise aprofundada dos melhores softwares de RH da Malásia. Vou orientá-lo sobre os benefícios, as limitações, os principais recursos e os preços de cada ferramenta para ajudá-lo a decidir qual é o mais adequado para as necessidades da sua empresa.

1. ClickUp (Melhor para gerenciamento de projetos de RH)

Agilize a contratação, a integração e o crescimento dos funcionários com a plataforma de gerenciamento de RH do ClickUp

A ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de RH líder na Malásia que fornece soluções de RH de ponta a ponta. Principalmente uma ferramenta de gerenciamento de projetos, ela oferece um conjunto robusto de gerenciamento de recursos humanos que simplifica a contratação, a integração e o monitoramento de funcionários. Com mais de 1.000 integrações com aplicativos comerciais conhecidos e 100+ recursos de RH personalizáveis, o ClickUp torna o gerenciamento de operações mais eficiente para uma expansão perfeita da empresa. ClickUp para a equipe de RH simplifica as tarefas cotidianas de RH. Ele impulsiona o processo de contratação de funcionários com formulários personalizáveis em tempo real, controle de desempenho e gerenciamento de cronograma. Além disso, os gerentes de RH podem ficar por dentro das agendas de entrevistas usando o Visualização do calendário do ClickUp .

Veja suas tarefas do ClickUp e inicie reuniões diretamente da visualização do Calendar usando a sincronização bidirecional Detecção de colaboração do ClickUp permite que você crie o fluxo de trabalho ideal para você e sua organização, organizando, monitorando e trabalhando juntos em qualquer projeto. Você pode editar documentos em tempo real com os membros da equipe e receber feedback instantâneo.

Além disso, os sofisticados recursos de trabalho em equipe e de comunicação do ClickUp permitem que equipes de qualquer tamanho colaborem em tempo real, centralizem toda a comunicação e os funcionários gerenciamento de desempenho em uma única plataforma e promover a responsabilidade da equipe. Além disso, o ClickUp oferece modelos prontos para uso, para que você não precise criar estruturas do zero.

Organize as informações de seus funcionários e muito mais com o modelo Clickup Employee Directory

Veja, por exemplo, o modelo de diretório de funcionários do ClickUp que facilita a integração de funcionários, cria planilhas personalizadas e permite lembretes automatizados. Esse modelo funciona como um hub central para todas as informações de seus funcionários, facilitando o acesso rápido a qualquer informação. Faça o download deste modelo

Acesse facilmente as políticas essenciais de RH com o modelo de base de conhecimento de RH do ClickUp

Simplifique todos os procedimentos fundamentais de RH, tais como planejamento de recursos processamento da folha de pagamento, avaliações, manutenção de bancos de dados e reuniões individuais com os Modelo da Base de Conhecimento de RH do ClickUp. Fornece uma plataforma de fácil utilização para gerenciar e armazenar todas as suas informações de RH. Isso centraliza tudo o que sua equipe precisa, facilitando as atualizações, o gerenciamento de dados dos funcionários e o acesso. Faça o download deste modelo O que realmente faz o ClickUp se destacar é seu conjunto de ferramentas de IA Cérebro do ClickUp que responde a consultas e conecta seus projetos, documentos, pessoas e conhecimento da empresa. Você pode minimizar o tempo gasto na busca de dados relevantes. Ao automatizar as atualizações e as visões gerais do projeto, o AI Project Manager libera tempo para que você se concentre mais em projetos importantes de RH do que em notificações mundanas.

Melhores recursos do ClickUp

Lide com insights e dados de RH, como cronogramas de contratação, vagas e produtividade da equipe com o uso de mais de 50 widgets comDashboards do ClickUp Reúna solicitações de contratação, opiniões de funcionários ou avaliações com oFormulários Clickup Aumente a eficiência integrando-se a uma variedade de aplicativos e serviços de terceiros, como serviços de armazenamento de arquivos como Dropbox e Google Drive e plataformas de mensagens como Slack e Microsoft Teams com oIntegrações do ClickUp* Rascunhe modelos de e-mail, SOPs e muito mais instantaneamente com o AI Writer do ClickUp Brain

Acompanhe o tempo, faça projeções, anote o tempo medido e verifique os relatórios do tempo gasto em praticamente qualquer local com oRastreamento de tempo do projeto ClickUp

via PayrollPanda O PayrollPanda é um software on-line de gerenciamento de RH e folha de pagamento que auxilia executivos e gerentes de contratação. Com recursos eficazes, como geração de contracheque, rastreamento de folha de pagamento, eLeave e integrações de API, ele é utilizado por várias PMEs na Malásia.

O PayrollPanda é 100% reivindicável por HRDF, o que seria um atrativo significativo para as empresas da Malásia. O produto passa por aprimoramentos contínuos, com versões atualizadas lançadas a cada duas semanas. Ele oferece uma interface amigável e não requer treinamento.

Melhores recursos do PayrollPanda

Automatize o processamento da folha de pagamento, os cálculos de impostos e as contribuições legais com uma ferramenta de reclamação LHDN

Atualize dados pessoais, solicite férias e visualize detalhes da folha de pagamento com fácil acesso por meio das ferramentas de autoatendimento

Reduzir os custos de mão de obra simplificando os processos de pagamento da folha de pagamento, impostos e força de trabalho

Agilizar as operações financeiras por meio da integração com software de contabilidade e controle de despesas

Oferecer atualizações regulares para melhorar proativamente a funcionalidade e atender aos requisitos do cliente

Fornecer acesso multiplataforma aos funcionários em laptop, tablet ou celular

Limitações do PayrollPanda

Dificuldade para processar fluxos de remuneração complexos

Falta de integração com alguns softwares de contabilidade

Preços do PayrollPanda

32,50 MYR/mês mais 6,80 MYR/mês por usuário (cobrado anualmente)

Classificações e avaliações do PayrollPanda

G2: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

4,3/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

3. AgileHRMS (Melhor HRMS para empresas)

via AgileHRMS O AgileHRMS é um sistema abrangente para diferentes aspectos do gerenciamento de recursos humanos. Seu objetivo é otimizar os procedimentos de RH das empresas. Inclui vários módulos, como processamento de folha de pagamento, monitoramento de férias, gerenciamento de presença, gerenciamento de informações sobre funcionários e avaliação de desempenho.

O software busca aumentar a produtividade e a eficiência operacional, melhorar a experiência dos funcionários e automatizar tarefas manuais e repetitivas de RH. Com recursos como fluxos de trabalho personalizáveis, portais de autoatendimento e ferramentas de relatórios, o AgileHRMS melhora efetivamente a qualidade do trabalho vida de um gerente de RH .

Melhores recursos do AgileHRMS

Manter um extensomanual do funcionáriomanter o controle de informações adicionais e configurar campos personalizados usando o sistema HRMS

Gerenciar a presença com dados de entrada e saída de um dispositivo biométrico/RFID

Configure vários turnos distintos para os membros da equipe e registre a presença, incluindo saídas antecipadas e contagens tardias

Monitore horários de entrevistas, entrevistas, ofertas de emprego e o processo de integração de novos funcionários em uma única plataforma integrada

Limitações do AgileHRMS

Falta de recursos avançados, como modelagem preditiva

Complexidade na implementação

Preços do AgileHRMS

Preços personalizados

Classificações e análises do AgileHRMS

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

4. Swingvy (Melhor software de gestão e RH on-line)

via Swingvy Uma plataforma de software de RH baseada em nuvem com presença ativa em todo o Sudeste Asiático, a Swingvy oferece às empresas uma solução abrangente para um gerenciamento eficaz da força de trabalho.

Os recursos da Swingvy, como processamento de folha de pagamento, monitoramento de tempo e presença, gerenciamento de despesas e administração de pessoal, simplificam o fluxo de trabalho e minimizam as tarefas administrativas.

Além disso, o portal de autoatendimento da Swingvy permite que os membros da sua equipe assumam diretamente o controle de suas responsabilidades relacionadas ao RH. Eles podem acessar seus dados pessoais, visualizar contracheques, solicitar licenças e modificar suas informações.

A Swingvy é eficaz para empresas de todos os tamanhos, oferecendo uma plataforma de RH confiável e intuitiva para gerenciar com eficiência suas funções e procedimentos de RH.

Melhores recursos do Swingvy

Estabelecer uma integração perfeita com aplicativos conhecidos da empresa, como o Apple Calendar e o Google Calendar, entre outras ferramentas essenciais da empresa

Garantir procedimentos de folha de pagamento pontuais e precisos que atendam às normas legais da Malásia

Permitir que os membros da equipe gerenciem de forma independente suas identidades on-line, um componente crucial para empresas de pequeno porte que buscam eficácia

Simplificar os processos de reembolso, garantindo uma gestão financeira eficiente

Facilitar a documentação dos funcionários e as revisões de desempenho em tempo hábil para atingir os objetivos designadosMetas de RH Limitações de oscilação

Sem chat ao vivo ou assistência telefônica

Os usuários mencionaram deficiências na implementação

Tempos de espera prolongados para a conversão da folha de pagamento

A alocação da folha de pagamento não é automatizada

Preços variáveis

Premium: 14,70 MYR/mês por usuário

14,70 MYR/mês por usuário Payroll: 14,70 MYR/mês por usuário

14,70 MYR/mês por usuário Time: 8,8 MYR/mês por usuário

Classificações e avaliações do Swingvy

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não há avaliações suficientes

5. HREasily (Melhor Sistema de RH baseado em nuvem e fácil de usar)

via HREasily O HREasily é um sistema de gerenciamento de recursos humanos (HRMS) baseado em nuvem para gerenciamento automatizado de funcionários, cálculos de folha de pagamento e procedimentos de RH. Essa plataforma ajuda as empresas do sudeste asiático a se concentrarem em suas operações primárias enquanto gerenciam vários dados de RH e informações sobre a folha de pagamento.

É a solução perfeita para empresas de todos os tamanhos e setores, pois é simples de usar e tem um preço razoável. Além disso, ela é aprovada pela LHDN, portanto, você pode implementá-la com confiança.

Seu portal de autoatendimento para funcionários é um componente crucial que permite que os membros da equipe visualizem e alterem seus recibos de pagamento, solicitem férias e acessem suas informações pessoais de qualquer local. Isso incentiva a transparência e dá aos funcionários a autoridade para lidar com suas próprias necessidades específicas relacionadas a RH.

Melhores recursos do RH

Automatize o rastreamento de candidatos, o gerenciamento de licenças e o processamento da folha de pagamento para economizar tempo e minimizar erros

Reduza a possibilidade de multas por não conformidade com ferramentas de conformidade de primeira linha

Gerencie a folha de pagamento de vários países e ajuste-se aos diversos requisitos legais em diferentes jurisdições, tudo em uma única plataforma

Integrar-se a outros softwares comerciais, como o Quickbooks, e melhorar a conectividade entre vários departamentos

Promova a acessibilidade com a interface do aplicativo móvel

Limitações fáceis

Não oferece recursos avançados para áreas como gerenciamento de desempenho, aquisição de talentos ou envolvimento dos funcionários

Preços fáceis

Suíte completa: MYR 112/mês (7 usuários)

Classificações e avaliações fáceis

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não disponível

6. EasyWork (Melhor aplicativo móvel de sistema de RH)

via EasyWork O aplicativo EasyWork é uma ferramenta flexível de produtividade de RH criada para aprimorar o trabalho em equipe e agilizar o gerenciamento de tarefas. Ele ajuda os usuários a gerenciar com eficiência o fluxo de trabalho com ferramentas para gerenciamento de desempenho, criação de tarefas, atribuição e acompanhamento.

Sua ferramenta de gerenciamento de folha de pagamento está em conformidade com a LHDN e permite gerenciar todas as deduções legais em uma única plataforma.

Recentemente, eles adicionaram um novo módulo para gerenciar prêmios e reconhecimento de funcionários na mesma plataforma. Os membros da equipe colaboram mais facilmente com acesso a recursos de comunicação em tempo real e compartilhamento de arquivos. O aplicativo garante que as tarefas e os projetos sejam concluídos no prazo, incluindo recursos de monitoramento de tempo e controle de prazos.

O EasyWork oferece ferramentas de análise e relatórios para fornecer informações sobre a produtividade da equipe e o avanço do projeto.

Melhores recursos do EasyWork

Supervisione e monitore processos de aquisição abrangentes com o recurso EasyWork Procurement Pro

Gerenciar pagamentos em RM, pois o software suporta a moeda da Malásia

Automatizar o gerenciamento da folha de pagamento de forma eficaz, de acordo com as leis da Malásia

Simplifique a colaboração, permitindo uma comunicação tranquila por meio de recursos integrados de compartilhamento de arquivos e bate-papo

Melhore o envolvimento dos funcionários com um módulo de recompensas e reconhecimento

Acompanhe o desempenho dos funcionários com relatórios de presença, horas de trabalho registradas e tecnologia de reconhecimento facial

Limitações do EasyWork

Inadequação na integração com outros aplicativos, levando a silos de dados

Os usuários descobriram que o recurso de reconhecimento facial apresenta falhas

Preços da EasyWork

Plano EasyReward: 292,50 MYR/mês por usuário

292,50 MYR/mês por usuário Plano EnterpriseReward: 702 MYR/mês por usuário

Classificações e resenhas da EasyWork

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Apploye (Melhor software de controle de tempo)

via Apploye O Apploye é um software de RH na Malásia popular por seus recursos de controle de tempo e monitoramento de funcionários para equipes remotas e freelancers. Ele é conhecido por ser preciso e simples de usar e fornece às pequenas e grandes empresas uma plataforma sólida para gerenciar e maximizar seus recursos humanos com eficiência.

É a opção perfeita para empresas que buscam uma abordagem integrada para o monitoramento de funcionários devido aos seus muitos recursos, que incluem planilhas de horas on-line, faturamento e capturas de tela periódicas.

**Melhores recursos do aplicativo

Acesse dados claramente organizados sobre turnos e presença de funcionários, desempenho diário e resumos anuais codificados por cores em um só lugar

Visualize informações cumulativas de registros mensais de envolvimento, turnos ignorados e turnos trabalhados em um único local

Exporte relatórios de presença diários, mensais e anuais em formato PDF e CSV para manter registros perfeitos

Aplique as regulamentações e permita o rastreamento adaptativo de tempo e o monitoramento de presença no local de trabalho usando o monitoramento de localização por GPS e geofencing

Visualize orçamentos, horas utilizadas, fundos restantes e valor total gasto em um único local para um gerenciamento eficaz de projetos

Permita que as informações do projeto sejam claras e organizadas usando diferentes guias em projetos "Ativos", "Arquivados" e "Orçamentados"

**Limitações do aplicativo

Tem uma curva de aprendizado mais acentuada, o que o torna um desafio para novos usuários

Falta de integração com alguns aplicativos essenciais

Os usuários consideram que os relatórios e painéis não são impressionantes

**Preço do aplicativo

Padrão: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Elite: $7/mês por usuário

Classificações e resenhas do aplicativo

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

8. PeopleHum (Soluções acessíveis de RH baseadas em nuvem)

via Crozdesk O PeopleHum é um software de gerenciamento de capital humano baseado em nuvem que recebeu elogios por seus recursos intuitivos e econômicos.

O PeopleHum ajuda o departamento de RH da organização a se manter atualizado, centralizando os dados e automatizando as rotinas de recrutamento, integração e gerenciamento de talentos operações.

Ela usa IA e automação para simplificar vários processos de gestão de pessoas e gerar insights ricos em dados para que os gerentes entendam as tendências e os sentimentos dos funcionários. A ferramenta pode até mesmo executar pesquisas de envolvimento dos funcionários. Ela também simplifica o gerenciamento de presença com biometria e check-in automático.

Melhores recursos do PeopleHum

Automatize a integração, a documentação e a orientação de novas contratações por meio de um sistema robusto de gerenciamento de recrutamento

Simplifique a contratação com um sistema de rastreamento de candidaturas que ajuda a gerenciar candidaturas, selecionar candidatos usando modelos de descrição de cargos e marcar entrevistas

Ofereça programas de treinamento, avaliações de habilidades e caminhos de aprendizagem individualizados para apoiar o desenvolvimento da equipe

Ofereça uma nova perspectiva sobre a eficiência dos funcionários com sessões de avaliação automatizadas, informações de 360 graus e modelos de avaliação personalizáveis e prontamente disponíveis

Descubra os padrões da força de trabalho e implemente escolhas orientadas por dados com a análise de RH orientada por IA

Sincronize dados e automatize fluxos de trabalho com outros sistemas de negócios, incluindo ERP e folha de pagamento

Limitações do PeopleHum

Falta de possibilidades de personalização para atender às necessidades organizacionais

Não há flexibilidade; os modelos predefinidos podem não se adequar a nuances culturais específicas da empresa

Preços do PeopleHum

Preços personalizados de acordo com os módulos selecionados

Classificações e avaliações do PeopleHum

G2: 4,6/5 (mais de 23 avaliações)

4,6/5 (mais de 23 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 23 avaliações)

9. GreatDay HR (Software HRIS abrangente para todos os RH)

via Google Play Store O GreatDay HR é um software de recursos humanos baseado em nuvem totalmente integrado na Malásia que permite que os funcionários lidem sem esforço com todas as facetas do ciclo de vida, incluindo processos de folha de pagamento e cálculos de impostos, controle de presença, solicitações de folga e pagamentos. O Sistema HRIS oferece recursos de conformidade fiscal em vários países para agilizar os cálculos da folha de pagamento e economizar seu tempo.

A interface de usuário baseada em aplicativos e as características de fácil integração fazem do GreatDay HR uma escolha popular entre os profissionais de RH para um sistema de gerenciamento de folha de pagamento e aprendizado.

Melhores recursos do GreatDay

Oferece dados abrangentes de presença totalmente integrados em um único sistema e vinculados diretamente ao módulo de folha de pagamento. Isso inclui registros de data e hora e posições de mapas GPS com o recurso Geotags

Motivar os funcionários com autorização imediata de solicitações

Manter o controle das atividades relacionadas a impostos, declaração de impostos e remessas de impostos para diferentes grupos de funcionários e fornecedores

Facilite o registro de entrada e saída do trabalho com a tecnologia de reconhecimento facial

Automatize a integração da estrutura de atendimento e a distribuição de contracheques para um cálculo rápido e preciso da folha de pagamento

Acompanhe as horas de trabalho dos funcionários, as atividades e o tempo gasto em tarefas específicas com um recurso de planilha de horas

Limitações do GreatDay

Opções de personalização limitadas

Desafios de escalabilidade, como acomodar o aumento de dados

Falta de escopo de expansão para dar suporte a requisitos em constante mudança

Preço GreatDay

Pacotes exclusivos: 5,62 MYR/mês por usuário

Classificações e resenhas do GreatDay

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não há avaliações suficientes

10. BrioHR (Melhor software HRMS de ponta a ponta)

via BrioHR A BrioHR é um provedor de tecnologia de RH com foco em sistemas HRMS. É um sistema de gerenciamento de RH fácil de usar, econômico e flexível que oferece recursos abrangentes para digitalizar e otimizar todos os seus sistemas e procedimentos de RH. As equipes podem usá-lo para gerenciar a folha de pagamento e os registros dos funcionários, acompanhar o desempenho, simplificar a integração, o gerenciamento de licenças, o recrutamento e muito mais.

O grupo de especialistas da BrioHR fornece às equipes de RH assistência em tempo real para personalizar e configurar o aplicativo para atender facilmente às suas necessidades específicas.

Melhores recursos do BrioHR

Mantenha os registros da equipe, o histórico profissional, os projetos, os materiais de treinamento, os aparelhos e a papelada com o módulo Reporting do BrioHR

Fornece relatórios personalizáveis, configurações de horas de trabalho e procedimentos de aprovação personalizados,ferramentas de feedback de funcionáriose revisões completas das tarefas em andamento

Ofereça trilhas de integração personalizadas e dê aos novos contratados permissão específica para inserir informações confidenciais, fazer upload de arquivos e usar ativos comerciais com a ferramenta New Joiner Onboarding do BrioHR

do BrioHR Facilitar a avaliação do candidato e o feedback da entrevista e agilizar o processo de contratação

Acompanhe e avalie a quantidade de tempo gasto em tarefas e atividades com o recurso de planilha de horas

Forneça relatórios personalizáveis, configurações de horas de trabalho, procedimentos de aprovação personalizados, ferramentas de gerenciamento de projetos e revisões completas de tarefas em andamento

Gerencie todas as suas deduções legais para a folha de pagamento da Malásia dentro da plataforma

‍Limitações do BrioHR

Desafios de integração com alguns aplicativos

A versão do aplicativo móvel é mais lenta do que a versão para desktop

O recurso de gerenciamento de folha de pagamento está disponível em países limitados

Preços do BrioHR

Pacote Essentials : A partir de US$ 3,50/mês/usuário

: A partir de US$ 3,50/mês/usuário Pacote Premium: A partir de US$ 5/mês/usuário

Classificações e avaliações do BrioHR

G2: 4,8/5 (mais de 26 avaliações)

4,8/5 (mais de 26 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 57 avaliações)

Atualize suas soluções de RH com o ClickUp!

Se você está procurando as melhores maneiras de supervisionar os processos de RH em sua empresa, nossa extensa lista das dez principais opções de software de RH na Malásia certamente o ajudará. No entanto, o uso de um software de recursos humanos completo, como o ClickUp, oferece uma vantagem competitiva nas operações de RH com planos de preços acessíveis!

O ClickUp é uma solução única para simplificar seus procedimentos de recursos humanos com centenas de ferramentas gratuitas e de fácil utilização Modelos de RH . Você pode usar essas estruturas pré-estruturadas e personalizáveis para criar seus fluxos de trabalho iniciais. O ClickUp oferece tudo, desde a definição de metas, processos de contratação e retenção, pesquisas com funcionários, gerenciamento de desempenho e muito mais. Para explorar como a plataforma atende com eficiência a sua equipe de RH, registre-se gratuitamente no ClickUp agora mesmo!