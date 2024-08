10 melhores ferramentas de IA para TDAH em 2024

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) pode representar desafios únicos em sua vida pessoal e profissional! Já vivenciei essa luta - projetos inacabados e prazos perdidos devido à procrastinação, dificuldade de concentração e a busca contínua por maneiras de gerenciar melhor meu tempo e minha energia.

Por isso, experimentei várias ferramentas de IA Ferramentas de TDAH para automatizar tarefas e tornar minha vida mais fácil.

Se você está viajando no mesmo barco, eu sinto muito! Criei uma lista de todas as ferramentas para TDAH que experimentei e uso regularmente para organizar minhas tarefas importantes, manter o foco e fazer anotações rápidas. Você pode integrar facilmente esses aplicativos de produtividade para TDAH em seus processos existentes para um melhor gerenciamento.

Vamos nos aprofundar nas melhores ferramentas de IA para TDAH!

O que você deve procurar nas ferramentas de IA para TDAH?

Encontrar a melhor IA Aplicativos para TDAH que o ajudem a organizar sua mente pode ser um desafio. Você precisa de uma ferramenta que facilite o gerenciamento de tarefas e aumente o foco, além de atender às suas necessidades específicas.

Aqui está o que considerei ao procurar ferramentas de IA para TDAH:

Simplicidade: Com o TDAH, nosso cérebro se sente constantemente sobrecarregado devido à hiperatividade. Precisamos de ferramentas simples com uma interface de usuário interativa que não estimule demais o nosso cérebro

Com o TDAH, nosso cérebro se sente constantemente sobrecarregado devido à hiperatividade. Precisamos de ferramentas simples com uma interface de usuário interativa que não estimule demais o nosso cérebro Personalização: Procure ferramentas que possam se adaptar ao seu fluxo de trabalho e às suas preferências específicas. Isso inclui a personalização de fontes e cores (para melhor legibilidade), visualizações de calendário, notificações de lembretes e temas

Procure ferramentas que possam se adaptar ao seu fluxo de trabalho e às suas preferências específicas. Isso inclui a personalização de fontes e cores (para melhor legibilidade), visualizações de calendário, notificações de lembretes e temas Recursos de foco: Concentre-se nas ferramentas de IA para TDAH que analisam seus padrões de navegação e bloqueiam as distrações para que você possa concluir as tarefas. Ganhe pontos se a ferramenta tiver cronômetros de foco

Concentre-se nas ferramentas de IA para TDAH que analisam seus padrões de navegação e bloqueiam as distrações para que você possa concluir as tarefas. Ganhe pontos se a ferramenta tiver cronômetros de foco Automação de tarefas: Os cérebros com TDAH adoram ficar pulando de um lado para o outro. As ferramentas que podem automatizar várias tarefas, como anotações, rastreamento de hábitos, definição de metas, gerenciamento de tarefas e autorreflexão, são uma vitória

Os cérebros com TDAH adoram ficar pulando de um lado para o outro. As ferramentas que podem automatizar várias tarefas, como anotações, rastreamento de hábitos, definição de metas, gerenciamento de tarefas e autorreflexão, são uma vitória Acessibilidade: Uma ferramenta de IA para TDAH deve oferecer um bom valor pelo preço. É melhor selecionar ferramentas que ofereçam uma versão gratuita ou, pelo menos, uma avaliação gratuita para que você possa explorar os recursos premium antes de fazer a assinatura

O que é TDAH?

O TDAH pode parecer que "é tudo coisa da sua cabeça" Mas não é! Aqui está o que Doutor Russell Barkley uma das maiores autoridades no assunto, diz o seguinte

**O Dr. Barkley enfatiza que o TDAH é um distúrbio do neurodesenvolvimento, o que significa que ele decorre de diferenças na função cerebral. E não! Não é resultado de uma má educação ou falta de força de vontade

Foco nos déficits da função executiva: Ele destaca que o principal desafio do TDAH está nas funções executivas, afetando habilidades como planejamento, organização, foco e gerenciamento do tempo. Da próxima vez que você tiver dificuldade para se concentrar, lembre-se desses aspectos fisiológicos da doença

Ele destaca que o principal desafio do TDAH está nas funções executivas, afetando habilidades como planejamento, organização, foco e gerenciamento do tempo. Da próxima vez que você tiver dificuldade para se concentrar, lembre-se desses aspectos fisiológicos da doença Importância do tratamento abrangente: O Dr. Barkley defende uma abordagem multimodal para o tratamento do TDAH. Isso pode incluir medicamentos, terapia comportamental, apoio educacional e treinamento de habilidades. As ferramentas certas podem ajudá-lo a desenvolver estratégias de enfrentamento úteis para o foco

O Dr. Barkley defende uma abordagem multimodal para o tratamento do TDAH. Isso pode incluir medicamentos, terapia comportamental, apoio educacional e treinamento de habilidades. As ferramentas certas podem ajudá-lo a desenvolver estratégias de enfrentamento úteis para o foco TDAH ao longo da vida: Ele enfatiza que o TDAH persiste na idade adulta e requer estratégias de gerenciamento contínuas

Acho útil saber mais sobre a ciência por trás do TDAH pois ela me permite desenvolver e manter uma perspectiva única sobre como eu funciono!

As 10 melhores ferramentas de IA para TDAH a serem usadas em 2024

Com todos esses recursos úteis em mente, vamos à lista dos melhores aplicativos para TDAH que ajudam você a se tornar mais produtivo.

1. ClickUp: O melhor para gerenciamento de projetos com IA

Durante muito tempo, usei o ClickUp apenas como um ferramenta de gerenciamento de projetos . Mas, ao explorar seus recursos, percebi que se trata de uma plataforma poderosa que também pode ajudar no gerenciamento de TDAH. Ela oferece opções de personalização exclusivas, uma interface intuitiva e um acompanhamento abrangente de projetos, o que me ajuda a organizar e acompanhar melhor as coisas.

O ClickUp transforma a maneira como você colabora, organiza e executa projetos. Sua flexibilidade e clareza visual ajudam a dividir as tarefas em etapas gerenciáveis, definir prioridades claras e minimizar as distrações.

O ClickUp ajuda a dividir os projetos em tarefas pequenas e gerenciáveis, acelerando a produtividade e a eficiência Cérebro ClickUp o recurso de IA, é um dos melhores

Ferramentas de TDAH para manter-se organizado

. Veja como você pode usar o ClickUp Brain para automatizar seu fluxo de trabalho:

Organiza as tarefas em listas claras

Definir lembretes para prazos

Divide grandes projetos em etapas menores

Obter resumos do andamento do projeto para garantir que tudo esteja no caminho certo

Gerencie tarefas prioritárias com códigos de cores

Use o ClickUp Brain para obter respostas instantâneas de seus arquivos e tarefas

Com um assistente de IA para mantê-lo no caminho certo, a próxima etapa é lidar com a parte da procrastinação. Todos nós conhecemos a regra sagrada do TDAH: fazer listas! Por mais úteis que sejam, as listas podem ser esmagadoras se não forem bem feitas. O ButClickUp pode ser seu copiloto nesse caso:

Reformule suas listas de tarefas! O recurso Recurso de lista de tarefas permite que você personalize tudo, desde fontes até cores, para que seja visualmente atraente e mantenha sua atenção. E mais, Lembretes do ClickUp e notas ajudam você a ficar por dentro de todos os detalhes importantes

Aliste sua equipe de apoio! Convide colegas de trabalho para seu espaço ClickUp para receberem cumprimentos virtuais e lembretes gentis (e talvez até mesmo um empurrãozinho se você precisar)

Descubra seus padrões de trabalho com Rastreamento de tempo do ClickUp . Veja exatamente para onde vão suas horas, para que você possa entender seus padrões de foco e identificar aquelas distrações sorrateiras

Inicie a produtividade com modelos. Não há necessidade de começar do zero. Use centenas de Modelos compatíveis com TDAH do ClickUp para se manter organizado, seja para projetos de trabalho ou para sua rotina diária

Melhores recursos do ClickUp

O ClickUp tem todos os recursos que

pessoas neurodiversas

precisam

manter-se em dia com o trabalho

e gerenciar as coisas com eficiência. Aqui está uma rápida olhada no que a plataforma abrangente do ClickUp oferece:

Automatize os fluxos de trabalho: Deixe o ClickUp Brain cuidar das coisas repetitivas, como gerar subtarefas, resumir comentários e até mesmo fornecer insights do projeto para que você possa se concentrar no panorama geral

Deixe o ClickUp Brain cuidar das coisas repetitivas, como gerar subtarefas, resumir comentários e até mesmo fornecer insights do projeto para que você possa se concentrar no panorama geral Crie mais em conjunto: Crie e compartilhe bases de conhecimento e planos de projeto com oDocumentos do ClickUp *Planeje recursos de forma eficiente: Gerencie cargas de trabalho perfeitamente com o ClickUp Docsmodelos de planejamento de recursos *Comunique-se com facilidade: Crie tópicos de comunicação de trabalho, obtenha atualizações instantâneas, compartilhe links, atribua tarefas e mantenha o projeto em andamento com oVisualização de bate-papo do ClickUp *Visualize suas ideias: Faça brainstorming, planeje e organize qualquer coisa, de projetos a pensamentos aleatórios, usando oMapas mentais do ClickUp. Arraste e solte para estabelecer relações entre tarefas, criar fluxos de trabalho e visualizar o panorama geral

Crie e compartilhe bases de conhecimento e planos de projeto com oDocumentos do ClickUp *Planeje recursos de forma eficiente: Gerencie cargas de trabalho perfeitamente com o ClickUp Docsmodelos de planejamento de recursos *Comunique-se com facilidade: Crie tópicos de comunicação de trabalho, obtenha atualizações instantâneas, compartilhe links, atribua tarefas e mantenha o projeto em andamento com oVisualização de bate-papo do ClickUp *Visualize suas ideias: Faça brainstorming, planeje e organize qualquer coisa, de projetos a pensamentos aleatórios, usando oMapas mentais do ClickUp. Arraste e solte para estabelecer relações entre tarefas, criar fluxos de trabalho e visualizar o panorama geral Organize tarefas sem esforço: Capture anotações,listas de tarefase até mesmo tarefas completas, tudo emBloco de notas ClickUp. A edição de rich text permite que você adicione cabeçalhos, marcadores, cores e muito mais para tornar suas anotações visualmente atraentes e fáceis de digitalizar

Capture anotações,listas de tarefase até mesmo tarefas completas, tudo emBloco de notas ClickUp. A edição de rich text permite que você adicione cabeçalhos, marcadores, cores e muito mais para tornar suas anotações visualmente atraentes e fáceis de digitalizar Fique por dentro de tudo: Tenha uma visão geral de suas tarefas com oVisualização inicial do ClickUp para que você possa definir lembretes, redefinir prioridades e nunca perder nada

Limitações do ClickUp

Algumas das visualizações do ClickUp ainda não chegaram ao aplicativo móvel

O ClickUp está repleto de recursos que podem parecer um pouco exagerados no início

Preços do ClickUp

Gratuito: Para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Numo TDAH: Melhor para aprendizado e autorreflexão de TDAH

via Numo TDAH Esse aplicativo é como ter um Livro de ajuda sobre TDAH em seu bolso! Ele está repleto de memes (porque quem não gosta de uma boa risada?), uma comunidade de apoio, dicas práticas e incentivo diário.

E o melhor de tudo? Ele foi criado por alguém que entende as dificuldades do TDAH em primeira mão. Portanto, o aplicativo oferece percepções e dicas práticas que podem fazer uma diferença real.

Melhores recursos do Numo TDAH

Obtenha conteúdo envolvente, como memes, para tornar o gerenciamento do TDAH menos opressivo e mais compreensível

Crie listas de tarefas personalizadas e acompanhe o progresso

Conecte-se com uma tribo de TDAH para obter apoio, experiências compartilhadas e incentivo

Aprenda dicas práticas sobre TDAH

Faça testes personalizados de TDAH para adultos e mulheres, promovendo a autoconsciência e a compreensão

Limitações do Numo TDAH

Informações limitadas estão disponíveis sem registro

Preços do Numo ADHD

uS$ 15,99/mês

Novos clientes estão qualificados para um teste gratuito de 7 dias

Avaliações e resenhas do Numo ADHD

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

3. Tarefas Kawaii: Melhor para aumentar a eficiência das tarefas

via Tarefas Kawaii Se a ideia de lidar com sua lista de tarefas faz você querer voltar para a cama, o Kawaii Tasks pode ser seu novo melhor amigo. Ele foi criado pela mesma equipe que criou o Numo ADHD.

O Kawaii Tasks usa IA para dividir essas tarefas assustadoras em etapas menores e mais gerenciáveis, tudo isso em uma interface amigável.

Melhores recursos do Kawaii Tasks

Aproveita a IA para dividir as tarefas em subtarefas gerenciáveis

Gratuito e disponível nas plataformas iOS e Android

Simplifique o fluxo de trabalho com uma experiência de aplicativo nativo simples e fácil de usar

Limitações do Kawaii Tasks

Limitado ao gerenciamento de tarefas; não oferece um conjunto abrangente de ferramentas de suporte a TDAH

Preços da Kawaii Tasks

Gratuito

Avaliações e resenhas de Kawaii Tasks

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

4. ChatGPT: melhor para automação baseada em IA

via ChatGPT O ChatGPT não é um aplicativo personalizado para TDAH, mas aumenta a produtividade e a eficiência em geral. Gosto de usá-lo para criar listas de tarefas, fazer brainstorming de ideias e delinear planos de projetos.

Além disso, o anonimato e o espaço sem julgamentos do ChatGPT podem incentivar a comunicação aberta e a autoexpressão.

Aqui está uma dica testada e aprovada: Sintetização de despejo de cérebro . Quando você estiver nervoso e em espiral pensando em um milhão de coisas que precisa fazer, digite tudo no ChatGPT.

Quando terminar, peça à ferramenta para resumir seus pensamentos em três ou quatro pontos. Isso o ajudará a recuperar a clareza de pensamento e a priorizar as tarefas que precisam ser feitas imediatamente.

Você também pode solicitar ao ChatGPT que crie listas de tarefas a partir de seu "brain dump". Experimente e me agradeça depois!

Melhores recursos do ChatGPT

Use o suporte com tecnologia de IA para gerenciamento e organização de tarefas

Automatize tarefas repetitivas e simplifique os fluxos de trabalho por meio da GenerativeAI

Avalie os prós e os contras de diferentes planos e ideias para a tomada de decisões estratégicas

Aumente o desenvolvimento de habilidades obtendo acesso a recursos de aprendizado

Limitações do ChatGPT

Pode não oferecer um suporte tão personalizado quanto as ferramentas especializadas em TDAH

As informações fornecidas pelo ChatGPT podem estar erradas ou ser tendenciosas em alguns momentos

Preços do ChatGPT

Gratuito : Versão gratuita

: Versão gratuita Plus: $20 por usuário

$20 por usuário Team: $30 por usuário

$30 por usuário Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

ChatGPT avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (513 avaliações)

4,7/5 (513 avaliações) Capterra: 4,6/5 (45 avaliações)

5. Jasper: O melhor para automatizar a criação de conteúdo

via Jasper AI Embora não tenha sido projetado especificamente para o TDAH, o Jasper AI pode melhorar sua produtividade com a assistência de escrita com tecnologia de IA. Você pode usar o Jasper AI para gerar ideias e criar conteúdo.

Ao usá-lo para estruturar seus pensamentos, você pode superar o bloqueio do escritor e automatizar tarefas repetitivas, facilitando o gerenciamento do TDAH. Para pessoas com TDAH que trabalham no campo do marketing de conteúdo ou da criação de conteúdo em geral, o Jasper pode ser um divisor de águas.

Melhores recursos do Jasper

Use a geração de conteúdo com tecnologia de IA para vencer a procrastinação

Crie planos de projeto detalhados e divida as tarefas

Integre a ferramenta a várias plataformas, como Slack, Planilhas Google, Airtable, WordPress, etc., para um fluxo de trabalho contínuo

Personalize o aplicativo para atender às suas necessidades individuais

Gerar conteúdo em mais de 30 idiomas

Limitações do Jasper

Focado principalmente na criação de conteúdo; pode não ter todos os recursos de que você precisa para gerenciar suas necessidades específicas de TDAH

Preços do Jasper

Creator: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Pro: $69/mês por usuário

$69/mês por usuário Business: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Jasper

G2: 4,7/5 (mais de 1200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1200 avaliações) Capterra: 4.8/5 (1800+ avaliações)

6. Leantime: Melhor para gerenciamento de pequenos projetos

via Leantime.io Se estiver gerenciando uma equipe ou apenas fazendo malabarismos com muitos projetos, vale a pena conferir o Leantime. Ele reduz a sobrecarga cognitiva ao dividir tarefas complexas em marcos simples.

Sua integração de IA oferece visualizações de tarefas personalizadas, temas, integrações de calendário e relatórios de status para ajudá-lo a acessar as informações certas sem ficar sobrecarregado. O Leantime também permite que você conecte sua visão mais ampla com metas para aumentar a motivação para concluir as tarefas.

Melhores recursos do Leantime

Acesse ferramentas abrangentes de gerenciamento de projetos, incluindo controle de tempo e o painel My Work

Adicione usuários ilimitados mesmo no plano gratuito; benéfico para gerenciar equipes

Integrar IA para priorização e divisão de tarefas em planos mais altos

Aumente a produtividade com recursos de gerenciamento de clientes e estratégias

Visualize seu trabalho usando quadros de estratégia, quadros de projeto e tela de modelo de negócios

Limitações do Leantime

Alguns recursos avançados só estão disponíveis em planos de nível superior

Limitado a 150 To-Dos no plano gratuito

Preços do Leantime

**Gratuito

Essentials: $4/mês por usuário

$4/mês por usuário Premium: $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Ultimate: $10/mês por usuário

Leantime avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (3 avaliações)

4,7/5 (3 avaliações) Capterra: 4,3/5 (10 avaliações)

7. Forest App: Melhor para aumentar o foco

via Floresta O aplicativo Forest criou manter o foco divertido para mim. Ele usa o método Pomodoro - em que você trabalha continuamente por 25 minutos e depois faz uma pequena pausa - para gamificar a produtividade. A melhor parte? O aplicativo permite que você cultive árvores virtuais para ajudá-lo a se concentrar!

Depois de iniciar o cronômetro de foco, você planta uma árvore, que cresce pelos próximos 30 minutos. Se você sair do aplicativo, a planta morre. Assim, o Forest ajuda você a resistir à vontade de rolar o telefone sem pensar.

Uma coisa incrível sobre o Forest é que eles fizeram parceria com organizações de plantio reais. Ele doa as moedas virtuais que você usa para plantar uma árvore a seus parceiros para o plantio real de árvores.

Melhores recursos do aplicativo Forest

Pratique a atenção plena e aumente o foco e a produtividade com uma abordagem gamificada

Aprimorar as habilidades de gerenciamento de tempo e reduzir o vício em telefones

Colaborar com amigos e familiares para plantar árvores juntos

Contribuir para o plantio de árvores reais por meio das parcerias do Forest com organizações de plantio de árvores

Limitações do aplicativo Forest

Funcionalidade limitada sem a compra da versão Pro ou de itens no aplicativo

Preços do Forest App

iOS: US$ 3,99 (pagamento único)

US$ 3,99 (pagamento único) Android: Gratuito com opção de upgrade para a versão Pro por US$ 1,99 (pagamento único)

Avaliações e resenhas do Forest App

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

8. Brain.fm: Melhor para melhorar o foco, o sono e o relaxamento

via Cérebro.fm O Brain.fm é um aplicativo de música com tecnologia de IA para pessoas com TDAH. Ele cria músicas personalizadas para ajudá-lo a manter o foco relaxar e até mesmo dormir melhor. Pense nisso como uma trilha sonora para a sua produtividade e para o gerenciamento dos sintomas comuns do TDAH.

O Brain.fm realiza pesquisas sobre a frequência sonora ideal para o cérebro, aumentando seu poder de concentração. Ele é reproduzido sutilmente em segundo plano enquanto você executa tarefas.

Melhores recursos do Brain.fm

Ouça músicas geradas por IA projetadas para melhorar o foco, o relaxamento e o sono

Acesse listas de reprodução personalizadas, adaptadas às necessidades e preferências individuais

Melhore o desempenho cognitivo e a produtividade com tons de música cientificamente comprovados

Mudar para o modo off-line para ouvir sem interrupções

Limitações do Brain.fm

Requer uma assinatura para acesso total

A eficácia pode variar dependendo da resposta pessoal à música

Preços do Brain.fm

Mensal: US$ 9,99/mês

US$ 9,99/mês Anual: uS$ 69,99/ano

Avaliações e resenhas do Brain.fm

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

9. RescueTime: melhor para reduzir as distrações

via RescueTime Um dos maiores desafios do TDAH para mim é controlar meu tempo. Às vezes, sinto que não realizei nada, apesar de trabalhar por horas. O RescueTime tem me ajudado imensamente nesse aspecto.

Trata-se de um software automatizado de controle de tempo que calcula quanto tempo você gasta em diferentes aplicativos, sites e até mesmo em documentos. Assim, você sabe para onde está indo todo o seu tempo e quando está fazendo pequenas pausas. O RescueTime monitora as atividades e os hábitos de trabalho, ajudando você a definir metas sobre como deseja usar seu tempo.

Melhores recursos do RescueTime

Automatize o controle do tempo e o gerenciamento de distrações

Obter relatórios detalhados e percepções sobre a produtividade

Defina metas de produtividade e receba alertas de distração em tempo real para se manter no caminho certo

Integre o RescueTime com aplicativos como GMail, Google Calendar, Trello, Evernote e muitos outros para aumentar a produtividade

Permita sessões de foco com aplicativos de sites e bloqueio de tempo

Limitações do RescueTime

Alguns recursos avançados exigem uma assinatura premium

Pode exigir configuração inicial e personalização para atender às necessidades individuais

Preços do RescueTime

Lite: Gratuito

Gratuito Premium: $12/mês

Avaliações e opiniões sobre o RescueTime

G2: 4,1/5 (90 avaliações)

4,1/5 (90 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

10. Ferramentas Goblin: Melhor para produtividade versátil

via Ferramentas Goblin O Goblin é minha ferramenta preferida nos dias em que me sinto sobrecarregado e não quero fazer muito planejamento ou pensar. Simplesmente uso seu recurso Magic ToDo para adicionar uma visão geral de minhas tarefas. O Goblin divide as tarefas maiores em itens menores.

Por exemplo, mencionei que preciso planejar campanhas de marketing e o Goblin criou subtarefas para mim, que eu posso realizar uma a uma. Ele me diz o que preciso fazer e até acrescenta uma estimativa de quanto tempo eu precisaria para concluir cada tarefa.

Uma coisa boa é que posso até decidir o nível de simplificação das tarefas. Ele também me permite editar tarefas e adicionar subtarefas. Portanto, se você se sente ansioso com suas tarefas, use o Goblin para fazer o trabalho pesado e reduzir a carga mental.

Converta pensamentos rudes em mensagens profissionais com o Formalizer

Gerencie seus pensamentos excessivos permitindo que o recurso de julgamento do Goblin avalie o tom das mensagens que você recebe

Obtenha um curso rápido sobre qualquer tópico complexo com o Goblin Professor

Faça uma estimativa de quanto tempo suas tarefas devem levar. Isso melhora o gerenciamento do tempo

Organize seus pensamentos em listas para reduzir as distrações

Limitações das ferramentas Goblin

O Goblin não fornece lembretes de tarefas nem mostra o progresso das tarefas

É difícil criar uma conta e registrar suas tarefas no Goblin

Grátis

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

Fique por dentro de suas tarefas com o ClickUp

O TDAH pode ser uma montanha-russa de emoções, fazendo com que você se sinta sobrecarregado. É por isso que você deve recorrer às ferramentas de IA para o TDAH - não como uma cura para tudo, mas como aliadas em sua jornada.

Os aplicativos para TDAH são projetados para entender e se adaptar às necessidades exclusivas do cérebro com TDAH. Porém, encontrar as melhores ferramentas para TDAH é outra tarefa desafiadora que nosso cérebro quer evitar.

Por que fazer malabarismos com vários aplicativos quando o ClickUp pode ser o seu centro de comando completo? Ele funciona como um rastreador de tempo, um calendário, um gerenciador de tarefas e um companheiro de anotações, tudo em uma plataforma elegante.

Com o ClickUp, você pode enfrentar os desafios do TDAH de frente e finalmente conquistar sua lista de tarefas. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e aumente o nível de sua produtividade!