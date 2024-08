Como atingir metas com um trem de lançamento ágil

A base da transformação ágil é dividir um aplicativo monolítico nas menores unidades possíveis e desenvolvê-las de forma iterativa e incremental. Às vezes, ao se concentrar nas menores unidades, o panorama geral pode se perder.

Em resposta a esse dilema, surgiu o Agile Release Train. Vamos ver o que é e como ele ajuda.

O que é um Agile Release Train?

Um Agile Release Train (ART) é uma equipe de equipes ágeis que criam soluções em um fluxo de valor. Um trem de lançamento ágil típico é:

De longa duração, com membros experientes da equipe mantendo a força

Alinhado a uma missão comercial e tecnológica compartilhada

Organizado em torno dos fluxos de valor da empresa

Uma equipe de equipes, normalmente com 50 a 125 pessoas

Multifuncional com recursos para definir, criar, liberar, operar e manter o software

O Scaled Agile Framework visualiza o trem de lançamento ágil da seguinte forma.

Trem de liberação ágil multifuncional (Fonte: Estrutura Ágil Escalonada )

Por que precisamos de um Agile Release Train?

Em grandes organizações, mesmo naquelas que seguem o desenvolvimento ágil e o gerenciamento de projetos, pode haver silos que inibem a entrega de valor. Por exemplo, cada unidade de negócios pode ter suas próprias equipes ágeis trabalhando em silos, duplicando o trabalho. O modelo Agile Release Train evita isso.

Transferências eficazes: As equipes maiores facilitam o fluxo mais rápido de informações, permitindo melhores entregas.

Colaboração significativa: Os silos geralmente têm sistemas políticos e de liderança que impedem a colaboração. Os ARTs contornam isso por design.

Foco no valor: O ART garante que uma organização entregue o valor prometido, desenvolvendo soluções que criam valor para o cliente.

Princípios básicos de um Agile Release Train

O mundo do desenvolvimento ágil de software está repleto de estruturas e modelos que podem ajudar as equipes a fazer mais, melhor ou mais rápido. O Scrum é uma abordagem de desenvolvimento popular. O Kanban é um estilo de gerenciamento de projetos preferido. DevOps vs. ágil é um debate interminável.

Para entender realmente o que significam os Agile Release Trains e como eles funcionam, vamos começar com seus princípios fundamentais. Além de scrum ágil além dos princípios do ART, como desenvolvimento iterativo, melhoria contínua, colaboração multifuncional, foco no cliente etc., aqui estão alguns princípios específicos do ART.

Organizado em torno do valor

Em vez de organizar as equipes por funções ou departamentos, o ART é estruturado em torno de fluxos de valor de desenvolvimento. Aproveitando o pensamento enxuto, os trens de lançamento ágeis reúnem um conjunto de equipes ágeis que podem fornecer e dar suporte a um produto significativo.

Além disso, quando o fluxo de valor expirou, o mercado mudou ou a organização se reorientou, os ARTs podem ser reorganizados em torno de outro valor na rede.

Alinhamento da equipe

Os trens de liberação ágeis são alinhados a missões comerciais e tecnológicas compartilhadas. Esse princípio é crucial para manter a coerência e o foco em várias equipes ágeis.

Uma das maneiras pelas quais os ARTs garantem o alinhamento é por meio do planejamento abrangente do Incremento de Programa (PI). Durante o planejamento do PI, todas as equipes do trem de lançamento ágil se reúnem para definir metas compartilhadas, entender as dependências e estabelecer um roteiro coletivo.

Qualidade incorporada

As equipes ágeis que formam o ART se reúnem para definir padrões de qualidade do produto. Elas escolhem práticas como o desenvolvimento orientado por testes (TDD) ou o desenvolvimento automatizado testes ágeis para fortalecer a entrega.

Essas práticas ajudam a identificar e solucionar defeitos antecipadamente, reduzir a dívida técnica e garantir que o produto final atenda aos padrões exigidos em toda a organização.

Cadência e sincronização comuns

As equipes ágeis geralmente trabalham de forma independente. Isso dificulta a colaboração em tempo real e uma visão geral do valor organizacional. Os trens de liberação ágeis resolvem esse problema enfatizando a importância de dois princípios:

Cadência : Eventos realizados regularmente, como demonstrações de sistemas, planejamento de iteração, etc.

: Eventos realizados regularmente, como demonstrações de sistemas, planejamento de iteração, etc. Sincronização: Agendamento de sprints, iterações e ciclos de PI simultaneamente entre todas as equipes do ART para gerenciar melhor as dependências

Isso garante que as iterações e a melhoria contínua não fiquem restritas às unidades individuais e que todo o sistema evolua de forma coesa.

Mantidos juntos por funções críticas

Cada equipe ágil dentro do ART tem funções multifuncionais. No entanto, para manter o ART unido como uma unidade funcional, algumas regras foram criadas.

Engenheiro de trem de lançamento : Assim como um Scrum Master, os engenheiros de release train possibilitam a execução, removem obstáculos, treinam as equipes etc.

: Assim como um Scrum Master, os engenheiros de release train possibilitam a execução, removem obstáculos, treinam as equipes etc. Gerente de produto : Supervisiona o backlog do ART e toma decisões sobre o roteiro do produto

: Supervisiona o backlog do ART e toma decisões sobre o roteiro do produto Arquiteto de sistemas : Define a arquitetura das soluções no fluxo de valor

: Define a arquitetura das soluções no fluxo de valor Proprietários de negócios: Garantem o alinhamento com os resultados comerciais

Agora que você entende como os agile release trains se encaixam no contexto do desenvolvimento ágil de software, vamos ver como implementar a estrutura em sua organização.

Como implementar um Agile Release Train

Em essência, o agile release train é uma organização virtual, sem a estrutura hierárquica tradicional. Portanto, é um conjunto de equipes que trabalham em sprints, produtos, iterações, histórias de usuários e bugs dentro do fluxo de valor.

Para manter os coaches unidos e conduzi-los na direção certa, implemente seu agile release train cuidadosamente. Uma boa ferramenta ágil de gerenciamento de projetos, como o ClickUp pode oferecer um impulso significativo. Veja como.

1. Defina o fluxo de valor

Comece definindo o fluxo de valor. Os fluxos de valor geralmente são de dois tipos:

Operacional : Etapas para entregar um produto/serviço ao cliente. Pode ser fabricação, comércio eletrônico, atendimento, processamento de pagamentos, etc.

: Etapas para entregar um produto/serviço ao cliente. Pode ser fabricação, comércio eletrônico, atendimento, processamento de pagamentos, etc. Desenvolvimento: Etapas para converter um processo de negócios em um produto de tecnologia

Embora estejam intimamente inter-relacionados, os agile release trains se preocupam mais com o fluxo de valor do desenvolvimento.

Identifique o valor principal que suas equipes entregam ao cliente e mapeie o processo desde o conceito até a entrega. Realize workshops com as principais partes interessadas para obter insights detalhados sobre como o valor flui em sua organização - documente cada etapa, desde a geração da ideia inicial até a entrega e o suporte finais. Quadros brancos ClickUp é um ótimo lugar para mapear seus processos visualmente, compartilhando com todos da equipe para colaboração assíncrona mais tarde, se necessário. Como se trata de um quadro digital ferramenta ágil você pode, é claro, atualizar o fluxo de valor à medida que ele evolui.

Mapeamento de processos com o ClickUp Whiteboards

2. Organize as equipes em torno do fluxo de valor

Reúna de 5 a 12 equipes ágeis, cada uma com foco em diferentes aspectos do fluxo de valor, enquanto trabalham para o mesmo objetivo geral. Certifique-se de que cada equipe seja multifuncional, com desenvolvedores, testadores, designers e proprietários de produtos.

Por exemplo, uma equipe pode lidar com o desenvolvimento de front-end enquanto outra gerencia os serviços de back-end, mas ambas trabalham para o mesmo planejamento de lançamento para os desenvolvedores. Funções e responsabilidades claras dentro de cada equipe ajudam a otimizar a colaboração e a eficiência.

3. Crie uma lista de pendências do programa

Crie uma lista de pendências do programa para servir como a única fonte de verdade para o que o ART irá construir.

Preencher com recursos derivados do mapeamento do fluxo de valor

Trabalhe com os proprietários de produtos para priorizar os itens com base em seu valor para o cliente e na estratégia geral de negócios

Faça com que cada item da lista de pendências seja bem definido com critérios de aceitação claros

Revisar e atualizar regularmente o backlog para refletir as mudanças de prioridades e novas percepções

Essa lista de pendências orienta o trabalho de todas as equipes dentro do ART, garantindo alinhamento e foco. Portanto, uma ferramenta centralizada como o ClickUp tasks é necessária para manter todas as informações em um só lugar.

Nas tarefas do ClickUp, é possível adicionar uma descrição para cada item do backlog, definir critérios de aceitação em listas de verificação, atribuir ao respectivo membro da equipe, colaborar usando comentários aninhados, definir prioridade, personalizar tipos de tarefas e muito mais.

Tarefas do ClickUp para trens de liberação ágeis

4. Planeje os incrementos do seu programa

Agende reuniões de planejamento de incrementos do programa em uma cadência regular para alinhar todas as equipes no ART em direção a metas e resultados comuns. Cada incremento normalmente dura de 8 a 12 semanas. Você pode automatizar isso como um evento recorrente na visualização ClickUp Calendar.

bônus_: Se você é novo no planejamento de sprint, aqui está tudo o que você precisa saber sobre planejamento ágil de versões para desenvolvedores .

5. Definir metas

Com uma equipe de 50 a 125 membros executando incrementos de 8 a 12 semanas, o projeto pode se tornar pesado. Definir metas claras e monitorá-las regularmente pode resolver isso. Portanto, crie um sistema que as equipes possam usar para direcionar seu foco.

Use Metas do ClickUp para:

Definir metas como numéricas, monetárias, verdadeiro/falso ou tarefas

Criar metas de sprint, metas de incremento, etc.

Conectar tarefas a metas e acompanhar automaticamente o progresso

Publicar metas para que toda a equipe possa ver o progresso

Defina, acompanhe e atinja suas metas com o ClickUp Goals

6. Revise e ajuste

Crie relatórios: Acompanhe o progresso de todas as suas metas em um só lugar. Escolha as métricas que são importantes para sua fluxos de trabalho ágeis e criar relatórios personalizados.

Por exemplo, com a ajuda do gráficos de burndown ágeis com os gráficos de burndown, você pode acompanhar com precisão o progresso de cada sprint. Os gráficos de burnup, a visualização da carga de trabalho cumulativa, a velocidade da equipe etc. fornecerão informações valiosas.

Painéis do ClickUp para trens de liberação ágeis

Realizar retrospectivas: Analise o desempenho no final de cada PI para refletir sobre o que funcionou bem e o que não funcionou. Use esse feedback para melhorar continuamente os processos e as práticas.

Incentive o feedback aberto e honesto: Crie uma cultura de feedback contínuo e oportuno entre os membros de todas as equipes ágeis. Veja por que isso é necessário.

Bônus: Para se inspirar, veja como Gabriel Hoffman, engenheiro de soluções da ZenPilot, usa ClickUp para implementar o Scrum .

O papel do feedback nos treinamentos de lançamento ágil

Em todos os modelos ágeis de trabalho, o feedback desempenha um papel fundamental. O mesmo se aplica aos agile release trains.

Feedback comercial: Os ARTs colaboram com as equipes comerciais para entender se a solução fornecida atendeu às metas comerciais.

Feedback do cliente: Os ARTs buscam ativamente o feedback dos clientes sobre seus incrementos como uma forma de validar o valor. Isso pode ser feito internamente, como rastreamento de uso, taxas de retenção, avaliações em mídias sociais, etc. Ou em colaboração com o usuário, como pesquisas ou entrevistas.

Feedback sobre a tecnologia: Os ARTs executam testes de integração regulares e picos técnicos para coletar feedback técnico. Vários processos de monitoramento também fornecem feedback para a equipe de infraestrutura.

Feedback da equipe: Várias equipes que trabalham juntas como uma unidade precisam de feedback honesto e confiável. As equipes de ART falam abertamente em revisões e retrospectivas para entender os aspectos comportamentais do trabalho em conjunto e corrigi-los conforme necessário.

Feedback do gerenciamento de projetos: Outro aspecto importante do feedback é a qualidade do gerenciamento dos projetos. A utilização de recursos, a pontualidade da entrega, a aderência aos padrões etc. podem ser derivadas dos painéis de gerenciamento de projetos, que podem ser usados para melhorar a produtividade e a eficiência.

O impacto dos Agile Release Trains no processo de desenvolvimento de software

Desde a virada do século, o desenvolvimento de software passou por uma mudança radical. As equipes de desenvolvimento ágil do passado sofriam de:

Equipes fragmentadas: As equipes ágeis tradicionais trabalhavam bem dentro de si mesmas, com grande otimização local. Entretanto, em toda a organização, os silos permaneciam com coordenação limitada, levando a desalinhamentos e ineficiências.

Qualidade inconsistente: As equipes fragmentadas tinham padrões de qualidade diferentes, o que resultava em produtos inconsistentes e mais bugs em toda a cadeia de valor.

Loops de feedback lentos: O feedback das partes interessadas e dos usuários era lento, o que, de certa forma, é contraproducente para os ciclos acelerados de sprint que as equipes estavam buscando.

Colaboração abaixo do ideal: As equipes independentes trabalhavam de forma assíncrona, criando lacunas na visibilidade e afetando o panorama geral.

Os trens de lançamento ágeis surgiram como uma solução para todos esses problemas enfrentados pelas equipes de desenvolvimento de software. Ele trouxe os benefícios do Agile para atender às necessidades de organizações grandes e complexas.

Com o ART, as empresas conseguiram:

Realização de valor: A abordagem orientada pelo fluxo de valor do ART garante que todo o trabalho de desenvolvimento de software seja focado no fornecimento de valor ao cliente.

Melhor coordenação da equipe: O ART reuniu várias equipes ágeis de forma sistemática, promovendo melhor coordenação e alinhamento em torno de metas e objetivos compartilhados.

Qualidade incorporada: As práticas de qualidade foram integradas em todas as fases de desenvolvimento, levando a resultados consistentes e de alta qualidade em todo o fluxo de valor.

Loops de feedback rápidos: A sincronização e a cadência comum garantem revisões e retrospectivas oportunas para um feedback mais rápido e ajustes mais ágeis.

Entrega acelerada: O ART possibilitou ciclos de entrega mais curtos e previsíveis, permitindo lançamentos mais rápidos e melhor adaptabilidade às mudanças do mercado.

Desafios na implementação de trens de liberação ágeis

Apesar dos vários benefícios descritos acima, a implementação de um agile release train tem seus desafios. Quando as equipes ágeis adotam o ART, elas podem se deparar com o seguinte.

Mudança cultural

A adoção do ART exige uma mudança cultural significativa na organização. As equipes que estão acostumadas a trabalhar em configurações pequenas, de forma independente e assíncrona, podem achar a estrutura maior do ART perturbadora.

Por exemplo, sprints sincronizados ou uma cadência comum para retrospectivas podem parecer sufocantes. Para evitar essa perturbação, os líderes de ART devem introduzir a ideia lentamente e criar consenso dentro da organização.

Curva de aprendizado inicial

A curva de aprendizado inicial para entender e adotar as práticas de ART pode ser íngreme para muitas equipes. O ART apresenta novas funções, cerimônias e práticas que os membros da equipe devem aprender rapidamente e integrar aos seus fluxos de trabalho diários.

Por exemplo, o Inspect & Adapt (I&A) é realizado no início de cada iteração, além da retrospectiva no final de cada iteração.

Fornecer treinamento, recursos e orientação abrangentes pode ajudar a mitigar esse desafio, permitindo que as equipes façam a transição com mais facilidade e comecem a perceber os benefícios do ART.

Gerenciamento de dependências

Gerenciar dependências entre várias equipes em um trem de lançamento ágil pode ser um pesadelo. Garantir que todas as equipes estejam alinhadas e que seu trabalho seja integrado sem problemas requer planejamento e coordenação meticulosos.

Para evitar isso, configure:

Canais de comunicação claros : Por exemplo, a visualização do ClickUp Chat consolida todas as mensagens, garantindo que nada seja perdido, mesmo que haja muito barulho

: Por exemplo, a visualização do ClickUp Chat consolida todas as mensagens, garantindo que nada seja perdido, mesmo que haja muito barulho Ferramentas de gerenciamento visual: Um quadro de dependências - que mapeia as tarefas que dependem umas das outras - ajuda as equipes a identificar e resolver as dependências com antecedência

Gerencie com eficiência seu Agile Release Train com o ClickUp

As práticas ágeis são fantásticas para pequenas equipes de desenvolvimento de software. Na verdade, a metodologia ágil recomenda a divisão de grandes equipes em unidades menores para aumentar a eficiência e a qualidade.

No entanto, isso geralmente cria um problema de escala. Os Agile Release Trains são a resposta para o problema de dimensionamento das práticas ágeis em grandes organizações. Os excelentes agile release trains alinham várias equipes em torno de metas compartilhadas, sincronizam esforços, criam coerência na solução e fornecem fluxos de valor comercial.

A implementação e o gerenciamento de uma estrutura ambiciosa, como o agile release train, exigem uma ferramenta de gerenciamento de projetos robusta, abrangente, flexível e personalizável. Desde a definição de tarefas até o gerenciamento de dependências, ela precisa fazer tudo.

O ClickUp foi projetado exatamente para isso. O ClickUp para equipes ágeis permite que você gerencie fluxos de valor - e encerre aqueles com os quais já terminou - sem esforço. Ele permite que você tenha uma visão geral e também um zoom nos detalhes minuciosos. Ele atende a indivíduos, projetos, equipes e equipes de equipes, como o trem de lançamento ágil. Experimente o ClickUp hoje gratuitamente !