Testamos o melhor software de CRM da Malásia

Tendo passado anos nas trincheiras de vendas e marketing, analisei minha cota justa de Sistemas de CRM . Desde o gerenciamento de pipelines complexos até o estímulo de leads, um bom sistema de CRM pode fazer toda a diferença.

No entanto, com tantas opções no mercado, especialmente na Malásia, escolher a opção certa pode ser uma tarefa árdua. Este blog vai além do barulho para lhe dar informações sobre as 10 principais opções de software de CRM na Malásia que você deve considerar em 2024.

O que você deve procurar no software de CRM da Malásia?

Ao selecionar o software Software de CRM para sua empresa na Malásia, considere os seguintes fatores:

Localização: Ele atende ao mercado da Malásia, incluindo suporte em bahasa malaio e opções de preços regionais?

Ele pode crescer com sua empresa, acomodando necessidades futuras?

Ele se integra perfeitamente às suas ferramentas de negócios existentes?

Ele oferece as funcionalidades de que você precisa, como gerenciamento de pipeline de vendas, pontuação de leads e automação de marketing?

Facilidade de uso : Ele tem uma interface intuitiva para minimizar o tempo de treinamento?

Suporte ao cliente : Ele oferece suporte ao cliente confiável e acessível para resolver qualquer problema rapidamente?

Personalização: Você pode personalizar o CRM para atender às suas necessidades comerciais específicas?

De acordo com Pesquisa de pulso de percepções do consumidor global da PWC 2023 mais de 73% dos consumidores da Malásia estão preocupados com a privacidade dos dados pessoais. Mais da metade da população pesquisada não quer compartilhar mais dados pessoais do que o necessário. Para resolver isso, você precisa de um sistema de CRM que permita configurações granulares sobre como os dados são coletados, usados e armazenados.

Os 10 melhores softwares de CRM da Malásia para usar em 2024

Agora, vamos explorar os principais concorrentes de CRM para ajudá-lo a otimizar seus esforços de vendas e marketing:

1. ClickUp

O ClickUp não é apenas uma solução de gerenciamento de projetos; ele também conta com um robusto Funcionalidade de CRM . Sua abordagem tudo-em-um diferencia o ClickUp, permitindo que as empresas gerenciem projetos, tarefas e relacionamentos com clientes em uma única plataforma.

Transforme suas operações comerciais com o Sistema de Gerenciamento de Projetos CRM do ClickUp

Um dos recursos de destaque do CRM do ClickUp é seu alto nível de personalização. Você pode adaptar as ferramentas de CRM para que se ajustem perfeitamente aos seus processos comerciais. Desde a personalização de campos e status até a criação de fluxos de trabalho exclusivos, você tem controle total sobre como o CRM funciona.

Uso do Visualizações ClickUp além disso, você pode visualizar como os leads estão progredindo desde o contato inicial até o fechamento do negócio. O CRM do ClickUp ajuda você a ver o status de cada lead, como "em prospecção" ou "pronto para fechar".

Flexibilize seu fluxo de trabalho e aprimore os relacionamentos com os clientes com o CRM completo do ClickUp

Por que o ClickUp é o melhor sistema de gerenciamento de projetos CRM tudo-em-um da Malásia

Com o ClickUp, a colaboração entre os representantes de vendas é direta . A plataforma permite que os membros da equipe de vendas se comuniquem em tarefas, compartilhem documentos e mantenham todos informados com atualizações em tempo real.

Para permitir insights mais profundos sobre seu processo, o ClickUp oferece ferramentas avançadas de relatórios e análises. Você pode gerar relatórios detalhados sobre o desempenho de vendas, acompanhar as principais métricas, extrair dados de vendas e obter insights sobre o comportamento do cliente.

A plataforma também se integra a mais de 1.000 outras ferramentas, incluindo Slack, Google Drive e Zoom. Isso facilita a sincronização de todos os seus dados de diferentes aplicativos com o ClickUp CRM garantindo um fluxo de trabalho contínuo.

A melhor parte? Você não precisa criar esse sistema do zero. O ClickUp oferece uma versão gratuita do Modelo de CRM que tem todos os campos necessários para gerenciar seus fluxos de trabalho de vendas.

Com Modelo de CRM do ClickUp você pode:

Organizar seus contatos e leads em listas separadas

Personalizar todo o seu ciclo de vendas. Se o seu processo de vendas tiver etapas como "Chamada de descoberta" e "Cotação enviada", você poderá adicioná-las facilmente usando os campos personalizados

Atribuir tarefas a membros da equipe e anexar documentos relevantes a negócios e contatos

Simplifique seu fluxo de trabalho com o modelo de CRM do ClickUp sem esforço

Faça o download deste modelo A beleza do CRM do ClickUp é que ele é flexível. Você pode adicionar ou remover recursos do modelo para atender às suas necessidades específicas. Precisa de um estágio para "aguardar o feedback do cliente"? Fácil! Quer uma lista separada de clientes anteriores? Não tem problema!

melhores recursos do #### ClickUp

Centralize os dados dos clientes: Consolide todas as suas informações de contato, incluindo nomes, e-mails, números de telefone e até mesmo campos personalizados, em um único local organizado. Não perca mais tempo vasculhando planilhas dispersas em busca de detalhes importantes

Consolide todas as suas informações de contato, incluindo nomes, e-mails, números de telefone e até mesmo campos personalizados, em um único local organizado. Não perca mais tempo vasculhando planilhas dispersas em busca de detalhes importantes Gerencie visualmente seu pipeline de vendas: Obtenha visibilidade clara da jornada do seu lead pelo pipeline de vendas por meio do ClickUp Views com estágios personalizáveis. Arraste e solte os leads sem esforço entre estágios como "Prospecção", "Qualificação" e "Fechamento", mantendo toda a sua equipe na mesma página

Obtenha visibilidade clara da jornada do seu lead pelo pipeline de vendas por meio do ClickUp Views com estágios personalizáveis. Arraste e solte os leads sem esforço entre estágios como "Prospecção", "Qualificação" e "Fechamento", mantendo toda a sua equipe na mesma página Automatize tarefas repetitivas: Simplifique seus fluxos de trabalho comAutomação do ClickUpdo ClickUp. Defina tarefas automatizadas para serem acionadas com base em ações específicas, como o envio de um e-mail de acompanhamento quando um lead atingir um determinado estágio, economizando o tempo valioso da sua equipe e minimizando o esforço manual

Simplifique seus fluxos de trabalho comAutomação do ClickUpdo ClickUp. Defina tarefas automatizadas para serem acionadas com base em ações específicas, como o envio de um e-mail de acompanhamento quando um lead atingir um determinado estágio, economizando o tempo valioso da sua equipe e minimizando o esforço manual Colabore perfeitamente com os clientes: Promova uma melhor comunicação e um melhor relacionamento com os clientes com a funcionalidade integrada de bate-papo e e-mail. Discuta propostas, responda a perguntas e mantenha toda a comunicação centralizada no CRM usandoVisualização do bate-papo e comentários em tópicos, eliminando a necessidade de tópicos de e-mail dispersos

Promova uma melhor comunicação e um melhor relacionamento com os clientes com a funcionalidade integrada de bate-papo e e-mail. Discuta propostas, responda a perguntas e mantenha toda a comunicação centralizada no CRM usandoVisualização do bate-papo e comentários em tópicos, eliminando a necessidade de tópicos de e-mail dispersos Adesão às políticas de proteção de dados: O ClickUp obteve conformidade com SOC 2 e possui as certificações ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018, garantindo a adesão a altos padrões internacionais de segurança, confiabilidade e qualidade

Limitações do ClickUp

Pode ser muito complicado para novos usuários devido aos seus amplos recursos

Recursos de relatório limitados para necessidades complexas

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece quatro planos de preços para atender a todas as equipes:

Gratuito: Para sempre

Para sempre Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Empresarial : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 5 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

"O Clickup ajuda a mim e a minha equipe a gerenciar todos os pedidos, desde o cliente até grandes negócios com todos os clientes regulares e novos. Podemos personalizar qualquer campo adequado a qualquer modelo de negócios e também podemos nos integrar a aplicativos externos em softwares de terceiros baseados na Web usando webhook. Eu realmente gosto de usar isso."

Zaim A, proprietário de uma pequena empresa, Malásia

2. Salesforce

via Força de vendas O Salesforce é um gigante do CRM conhecido por seus recursos robustos e sua escalabilidade. Ele atende particularmente bem a grandes empresas com processos de vendas complexos e um alto volume de informações e interações com clientes.

Um dos melhores recursos são as ferramentas avançadas de relatório e análise, que fornecem insights profundos sobre o desempenho de vendas, a integridade do pipeline e as contribuições individuais dos membros da equipe.

Também gosto dos recursos de automação, que simplificam tarefas repetitivas, como e-mails de acompanhamento e atualizações, liberando mais tempo para a construção de relacionamentos.

Melhores recursos do Salesforce

Use painéis altamente personalizáveis para configurar relatórios interativos e visualizar as principais métricas de vendas

Aproveite o Einstein Analytics para obter previsões de vendas, identificar fatores de risco de negócios e decidir as próximas etapas para trabalhar de forma mais inteligente e fechar negócios mais rapidamente

Automatize tarefas de vendas tediosas com o poderoso mecanismo de automação e fluxos de trabalho do Salesforce

Use ambientes "sandbox" para testar personalizações e integrações sem afetar seus dados ativos

Limitações do Salesforce

O extenso conjunto de recursos do Salesforce pode ser esmagador para novos usuários

Os recursos de personalização do Salesforce podem exigir conhecimento técnico interno ou o envolvimento de consultores do Salesforce

O Salesforce pode ser mais caro do que alguns concorrentes, especialmente para empresas menores

Preços do Salesforce

O Salesforce oferece preços em várias categorias, como pequenas empresas, vendas, marketing e serviço de nuvem de vendas, etc. Os preços de vendas são:

Starter Suite: US$ 24/mês por usuário

US$ 24/mês por usuário Professional : uS$ 80/mês por usuário

: uS$ 80/mês por usuário Enterprise : $165/mês por usuário

: $165/mês por usuário Unlimited: $330/mês por usuário

$330/mês por usuário Einstein 1 Sales: $500/mês por usuário

Salesforce avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 15.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 15.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 15.000 avaliações)

Quando embarcamos nessa jornada há quatro anos, tínhamos um número significativo de processos manuais e demorávamos mais para fazer as coisas. Também não tínhamos uma compreensão e visibilidade dos desafios e prioridades dos clientes. Evoluímos significativamente e o Salesforce se tornou fundamental para aumentar a intimidade com o cliente e melhorar a experiência que os clientes recebem de nós como provedores de soluções. Com o Salesforce usado para automatizar os processos que antes eram feitos manualmente, podemos desviar nosso foco para o que mais importa, nossos valiosos clientes", disse o Sr. Wan.

Wan Ahmad Kamal, vice-presidente executivo de defesa do cliente e engajamentos estratégicos, TM ONE Malásia

3.HubSpot

via HubSpot A HubSpot criou um nicho para si mesma como uma plataforma de CRM fácil de usar que se integra perfeitamente com suas ferramentas de automação de marketing. É uma ótima opção para as empresas que desejam nutrir leads, automatizar esforços de marketing e gerenciar relacionamentos com clientes em uma única plataforma.

O que realmente coloca a HubSpot à frente do jogo é o gerenciamento de pipeline. Com ele, posso visualizar facilmente o progresso de cada negócio com estágios personalizáveis, e os dados em tempo real me dão uma visão clara de como as coisas estão. Isso me permite prever oportunidades com precisão e priorizar meus leads com mais eficiência.

Melhores recursos da HubSpot

Armazene contatos, acompanhe negócios e gerencie tarefas, tudo a custo inicial zero. Isso o torna uma opção atraente para startups e pequenas empresas

Crie sequências de e-mail automatizadas, nutra os leads com conteúdo direcionado e pontue os leads com base em seu envolvimento para qualificá-los para o contato de vendas

Projete páginas de destino de alta conversão e crie formulários de captura de leads eficazes diretamente no HubSpot

Programe e publique posts de mídia social diretamente do HubSpot e acompanhe o desempenho deles para obter insights valiosos sobre seu envolvimento com a mídia social

Limitações do HubSpot

O nível de CRM gratuito oferece relatórios básicos, mas a análise aprofundada de vendas e os relatórios personalizados exigem o upgrade para um plano pago

Os recursos completos de automação de marketing e vendas da HubSpot exigem assinaturas de nível superior, que podem se tornar caras para empresas com necessidades complexas

Preços da HubSpot

Sales Hub Professional: US$ 90/mês por usuário

US$ 90/mês por usuário Sales Hub Enterprise: uS$ 150/mês por usuário

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

"Precisávamos implementar um sistema de CRM e gerenciar marketing, vendas e serviços de forma mais sistemática. A HubSpot permite que nossas equipes façam seu trabalho com mais produtividade. As tarefas administrativas são mais rápidas e elas podem se autoatender muito mais, com menos dependência de TI."

Jancis Yap, líder de marketing da CardUp Malásia

4. Sage

via Sage O Sage CRM oferece aos clientes potenciais uma solução sólida de CRM que se integra perfeitamente ao software de contabilidade Sage. Isso o torna uma opção atraente para as empresas da Malásia que já investiram no ecossistema Sage.

Para mim, a Sage se destaca como uma ferramenta com seus painéis personalizáveis e interativos. Posso personalizá-los para exibir as métricas mais importantes para mim, como o progresso do negócio ou as próximas tarefas. Além disso, a Sage se integra perfeitamente ao meu calendário, o que me permite agendar reuniões e enviar convites diretamente da plataforma.

Melhores recursos do Sage

A Sage é conhecida por sua facilidade de uso, o que a torna uma boa opção para equipes com experiência limitada em CRM

Planeje, acompanhe e analise campanhas de marketing diretamente no Sage CRM. Medidadesempenho da campanhagerencie orçamentos de marketing e identifique áreas de melhoria para otimizar seus esforços de marketing

Acesse os principais dados de CRM e gerencie as interações com os clientes com o aplicativo móvel do Sage CRM.

A Sage oferece versões específicas do setor de seu CRM, adaptadas às necessidades de setores específicos, como construção, manufatura e distribuição

Suporte em vários idiomas para ajudar melhor suas operações na Malásia

Limitações da Sage

A escalabilidade para organizações muito grandes com necessidades complexas pode ser uma preocupação

O Sage CRM funciona apenas com o software de contabilidade da Sage

Opções de personalização limitadas em comparação com plataformas de CRM mais abertas

Preços da Sage

Sage On Cloud: $45/mês por usuário

$45/mês por usuário Sage On-Premise: Entre em contato para obter preços

Sage ratings and reviews

G2: 3,7/5 (mais de 100 avaliações)

3,7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 3,5/5 (mais de 50 avaliações)

Dica profissional: Para empresas que operam no setor de varejo, o Phygital é um conceito que deve ser levado em conta pelos consumidores da Malásia. Embora 43% da população pesquisada indique uma tendência para compras on-line, muitos ainda gostariam de combinar o melhor das compras físicas e on-line, se possível, usando serviços de "clicar e retirar", por exemplo.

5. Segundo CRM

via segundo CRM O Second CRM, uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com clientes desenvolvida na Malásia, atende às necessidades de empresas de médio e grande porte. Ela se concentra na automação de fluxos de trabalho e na centralização de operações comerciais para aumentar a eficiência.

A ferramenta se destaca por seus amplos recursos de marketing por e-mail e SMS, incluindo modelos personalizáveis e opções de marketing em massa. Esses recursos me ajudam a entrar em contato e acompanhar meus clientes potenciais de uma maneira mais envolvente e a gerar conversões eficazes.

Melhores recursos do Second CRM

Permite automação incremental, automatizando gradualmente as tarefas para minimizar a interrupção e maximizar a adoção pelo usuário

Configurar gatilhos, notificações e ações automatizadas para economizar tempo e garantir a execução consistente dos principais processos

Gerencie as interações com os clientes e acesse os principais dados de CRM mesmo quando estiver off-line com o aplicativo móvel do Second CRM

Estende-se à automação de tarefas entre departamentos, incluindo marketing, finanças e recursos humanos, promovendo uma abordagem mais holística da automação comercial

Limitações do Second CRM

Conhecimento limitado da marca fora da Malásia

Menos integrações em comparação com os grandes players

Curva de aprendizado acentuada para automações complexas

Preços do segundo CRM

Second CRM Foundation: US$ 4,25/mês por usuário

Complementos opcionais do Second CRM

Vendas (para equipe de vendas) : uS$ 25,50/mês por usuário

: uS$ 25,50/mês por usuário Serviço (para a equipe de serviço): uS$ 25,50/mês por usuário

Second CRM ratings and reviews

G2: 3,5/5 (Avaliações limitadas devido ao fato de ser um player regional)

3,5/5 (Avaliações limitadas devido ao fato de ser um player regional) Capterra: Sem avaliações

"Nossas operações são bastante complexas, e o Second CRM foi capaz de fornecer uma solução holística que foi adaptada para atender a todas as nossas necessidades. Suporte rápido e um parceiro de tecnologia confiável."

Hudhaifa Ahmad, Fullrich Malásia

6. Segunda-feira CRM

via Monday CRM O Monday CRM é conhecido por sua interface visual exclusiva e pelo foco na colaboração em equipe. É uma ótima opção para empresas que buscam um software de CRM fácil de usar que permita uma comunicação clara e simplifique pipelines de vendas complexos.

A abordagem visual do Monday torna o progresso muito claro, permitindo que eu veja os gargalos em um relance e priorize as tarefas com eficiência. Mas o Monday não se limita a organizar suas informações. Com seus recursos exclusivos, como "cartão de item", é possível acessar uma visão geral abrangente de cada negócio, incluindo histórico de comunicação, notas e até mesmo arquivos anexados na visualização de cartão. Isso elimina a troca desnecessária de contexto e mantém todas as informações cruciais prontamente disponíveis.

Monday CRM melhores recursos

Usa um layout de quadro Kanban, ajudando você a gerenciar negócios em seu pipeline de vendas com a facilidade de arrastar e soltar

Personalize quadros, adicione campos personalizados e automatize fluxos de trabalho para adaptar o CRM ao seu processo de vendas

Conecte o Monday CRM a ferramentas comerciais populares, como plataformas de marketing por e-mail, software de contabilidade e aplicativos de gerenciamento de projetos

Colabore diretamente nos negócios anexando documentos e compartilhando notas. Promova uma melhor comunicação entre a equipe, eliminando a dispersão de tópicos de e-mail

Limitações do Monday CRM

Curva de aprendizado mais acentuada para automações complexas

Recursos de relatório limitados em comparação com outros softwares de CRM

Excelente em organização visual, mas alguns usuários podem desejar visualizações de informações mais detalhadas

Monday Preços de CRM

Básico: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário Standard : uS$ 14/mês por usuário

: uS$ 14/mês por usuário Pro : uS$ 28/mês por usuário

: uS$ 28/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Monday CRM ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,6/5(4000+ avaliações)

A capacidade de se integrar a muitos outros aplicativos, extrair dados deles e, depois disso, criar uma lógica de automação para processar esses dados. Por exemplo, eu poderia extrair tíquetes de clientes do Zendesk à medida que eles chegassem, iniciar um cronômetro, enviar tarefas e prazos predefinidos para os departamentos relevantes, dependendo do tipo de tíquete, e fechar o tíquete assim que ele fosse concluído.

Daniel C, proprietário de uma pequena empresa, Malásia

7. Pipedrive

via Pipedrive O Pipedrive é um CRM centrado em vendas conhecido por seu pipeline visual intuitivo e pela abordagem baseada em atividades para o gerenciamento de leads. Ele atende a empresas que priorizam uma visão clara de seus processos de vendas e se concentram em impulsionar negócios.

Seu conjunto abrangente de recursos de gerenciamento de atividades me ajuda a manter o controle do fluxo de trabalho, adicionando atividades personalizadas como chamadas, e-mails ou reuniões a um lead específico, sugerindo tarefas de acompanhamento com base no histórico e muito mais.

Melhores recursos do Pipedrive

Arraste e solte negócios entre estágios, veja seu progresso em um relance e identifique gargalos para otimizar seu processo de vendas

Acompanhe todas as suas atividades de vendas, defina metas de atividades diárias e obtenha insights sobre quais atividades estão correlacionadas com o fechamento de negócios

Registre automaticamente e-mails para negócios relevantes, programe e-mails diretamente do CRM e mantenha um hub de comunicação centralizado para todas as interações com os clientes.

Crie e compartilhe práticas recomendadas com a sua equipe criando manuais de vendas personalizáveis

Gere previsões com base em seu pipeline, dados de atividades e tendências históricas para obter insights valiosos que o ajudem a prever seu desempenho de vendas

Limitações do Pipedrive

Os recursos de automação de marketing são básicos em comparação com plataformas de CRM mais abrangentes

Não estão disponíveis visualizações de dados detalhadas ou recursos avançados de relatórios.

Opções de personalização limitadas

Preços do Pipedrive

Essencial: $14/mês por usuário

$14/mês por usuário Avançado : $29/mês por usuário

: $29/mês por usuário Profissional : $59/mês por usuário

: $59/mês por usuário Power: $69/mês por usuário

$69/mês por usuário Enterprise: $99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2: 4,3/5 (mais de 1500 avaliações)

4,3/5 (mais de 1500 avaliações) Capterra: 4,5/5(2500+ avaliações)

"Um CRM sólido para PMEs. Muito fácil de usar e manter o controle. Fácil de gerenciar e estruturar como gerente, mas também fácil de acessar e utilizar como representante de vendas."

Paul V., diretor de crescimento e inteligência comercial, Malásia

8. Freshsales

via Vendas frescas O Freshsales é um CRM que aproveita a inteligência artificial (IA) para aumentar a eficiência das vendas, personalizar as interações com os clientes e automatizar tarefas repetitivas. É uma ótima opção para empresas que buscam um CRM que promova uma abordagem de conversação para vendas e envolvimento do cliente.

Uma das coisas com que mais tenho dificuldade é criar e-mails atraentes. Com o Freddy, o assistente de IA do Freshsales, o processo está mais fácil do que nunca. Ele pode ajudá-lo a elaborar e-mails personalizados e cativantes rapidamente. Basta fornecer um tema principal ou o tom desejado, e o Freddy gerará linhas de assunto de e-mail e corpo de texto com base em suas preferências.

melhores recursos do #### Freshsales

Utiliza IA para classificar automaticamente os leads com base em seu envolvimento e comportamento on-line

Consolida todos os seus canais de comunicação com o cliente, incluindo e-mail, chamadas telefônicas e mensagens de mídia social, em uma única caixa de entrada

Automatize tarefas repetitivas e obtenha insights de vendas em tempo real com o Freddy, o assistente de IA do Freshsales. O Freddy pode sugerir as próximas etapas dos negócios, identificar possíveis obstáculos e até mesmo prever os resultados das vendas

O Freshsales oferece um sistema telefônico integrado, eliminando a necessidade de integrações VoIP separadas

Incorpore um widget de tradução no Freshsales usando a integração do Freshworks Localize para obter melhor suporte a idiomas

Limitações do Freshsales

Escalabilidade limitada para empresas muito grandes com necessidades complexas

A força do Freshsales está em seus recursos alimentados por IA e capacidades de automação. As empresas que buscam um CRM mais tradicional com relatórios extensos ou integrações profundas podem preferir uma solução alternativa

Preços do Freshsales

Versão gratuita (até 3 usuários)

(até 3 usuários) Growth: US$ 11/mês por usuário

US$ 11/mês por usuário Pro: $47/mês por usuário

$47/mês por usuário Enterprise: uS$ 71/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Freshsales

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

9. Bitrix24

via Bitrix24 O Bitrix24 se posiciona como uma solução completa, oferecendo um conjunto abrangente de ferramentas para comunicação, vários sistemas **CRM, gerenciamento de projetos e até mesmo funcionalidades de RH. Ele atende a empresas que buscam uma plataforma única para gerenciar vários aspectos de suas operações. A plataforma também está configurada para ajudar a dimensionar seu processo de geração de leads.

Por exemplo, se você quiser aumentar a geração de leads internacionalmente, o Bitrix24 pode ajudá-lo a alugar números de telefone gratuitos, locais e internacionais em 43 países dentro da sua conta Bitrix24. Isso é especialmente útil para entidades da Malásia que estão tentando estabelecer seus negócios nos EUA ou em outros mercados globais.

Melhores recursos do Bitrix24

O Bitrix24 possui um plano gratuito com recursos surpreendentemente robustos. Isso inclui funcionalidades de CRM, ferramentas de gerenciamento de tarefas, canais de comunicação interna e até mesmo armazenamento on-line limitado

Vai além do CRM tradicional ao incorporar recursos de intranet social. Possibilita o envolvimento dos funcionários com um feed social em toda a empresa, cria grupos de discussão e promove um ambiente de trabalho mais colaborativo

Oferece funcionalidades integradas de telefonia e videoconferência

Gerencie as interações com os clientes e acesse os principais dados de CRM com o aplicativo móvel do Bitrix24

Limitações do Bitrix24

A vasta gama de recursos do Bitrix24 pode significar uma curva de aprendizado mais acentuada para determinados usuários corporativos

Para equipes menores ou empresas com necessidades mais simples, o grande número de recursos oferecidos pelo Bitrix24 pode ser esmagador e permanecer subutilizado

Preços do Bitrix24

Plano gratuito

Básico : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Standard : $99/mês

: $99/mês Profissional: uS$ 199/mês

Bitrix24 ratings and reviews

G2: 4,1/5 (mais de 500 avaliações)

4,1/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.2/5(800+ avaliações)

10. Oracle NetSuite CRM

via Oracle NetSuite CRM O Oracle NetSuite CRM atende a grandes empresas que utilizam o conjunto mais amplo de aplicativos de negócios em nuvem do NetSuite (ERP, contabilidade, gerenciamento de estoque). Ele se destaca por oferecer um software de CRM empresarial integrado projetado especificamente para funcionar sem problemas no ecossistema NetSuite.

O que eu mais gosto nessa ferramenta é seu recurso de reconhecimento de receita. O NetSuite pode ajudar a automatizar todo o meu processo de reconhecimento de receita. Ao fornecer meus termos de contrato, incluindo marcos e cronogramas de entrega como entrada, posso fazer com que o mecanismo calcule o valor apropriado da receita a ser reconhecida para cada período contábil.

Isso elimina os cálculos manuais e garante a conformidade com as normas de reconhecimento de receita, como a MFRS (Malaysian Financial Reporting Standard) 15.

Melhores recursos do Oracle NetSuite CRM

Integração perfeita com o ecossistema NetSuite

Oferece funcionalidades avançadas de gerenciamento de reconhecimento de receita. Permite que as empresas automatizem e simplifiquem o complexo processo de reconhecimento de receitas de acordo com as normas contábeis

Gerencie pedidos de vendas diretamente no NetSuite CRM. Faça cotações de produtos, gere pedidos e acompanhe os processos de atendimento de forma integrada, eliminando a necessidade de alternar entre sistemas separados

Atenda às demandas de grandes empresas com alto volume de vendas e processos de vendas complexos

Limitações do Oracle NetSuite CRM

O NetSuite CRM é conhecido por seu preço premium, o que o torna uma opção menos adequada para empresas menores ou com orçamentos limitados

Os recursos abrangentes e as opções de personalização podem ser excessivos para usuários com conhecimento técnico limitado

O verdadeiro valor do NetSuite CRM está em sua integração com outros aplicativos NetSuite. Se você não usar o conjunto mais amplo de aplicativos NetSuite, essa vantagem de integração se tornará irrelevante

Preços do Oracle NetSuite CRM

Entre em contato com a Oracle para obter detalhes sobre preços

Avaliações e resenhas do Oracle NetSuite CRM

G2: Sem avaliações

Sem avaliações Capterra: 4.1/5(1500+ avaliações)

Faça seu CRM como um profissional com o ClickUp

O melhor CRM é aquele que se encaixa na sua equipe e o ajuda a fechar mais negócios, pura e simplesmente.

O ClickUp surge como um forte concorrente para empresas que buscam uma solução de CRM fácil de usar e adaptável. Ele vai além das funcionalidades tradicionais de CRM, permitindo que você gerencie tarefas, projetos, comunicação e, é claro, relacionamentos com clientes - tudo em uma única plataforma.

Além disso, a interface intuitiva e o preço razoável do ClickUp o tornam uma opção atraente para empresas de todos os tamanhos na Malásia. Registre-se no ClickUp gratuitamente para experimentar o melhor software de CRM da Malásia e fechar mais negócios!