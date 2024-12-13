15 melhores modelos de orçamento gratuitos do Excel para uma melhor gestão financeira

Criar um orçamento é o primeiro passo para a gestão financeira, quer esteja a considerar despesas comerciais ou a avaliar os seus gastos pessoais.

O Microsoft Excel é frequentemente a ferramenta preferida para gerenciar finanças. Com algumas fórmulas, você pode fazer uma análise de custo-benefício para lançar um novo produto, acompanhar receitas e despesas ou calcular seu patrimônio para a aposentadoria.

A melhor parte é que você não precisa começar do zero. Com modelos de orçamento gratuitos, basta inserir seus dados para ter uma visão geral da sua saúde financeira. Compilamos uma lista de 15 modelos de orçamento gratuitos no Excel e no ClickUp para facilitar o seu trabalho.

O que procurar nos modelos de orçamento do Excel?

Procure os seguintes recursos nos modelos de orçamento do Excel para avaliar se eles atendem às suas necessidades:

Interface intuitiva : o Microsoft Excel é um editor de planilhas altamente intuitivo; o modelo deve manter essas qualidades. Ele deve oferecer um layout claro e intuitivo que facilite a inserção de números e a compreensão dos dados financeiros

Especificidade : Como diferentes usuários têm diferentes necessidades, os modelos de orçamento devem corresponder às suas necessidades e aplicações específicas para maior conveniência

Abrangente : procure um modelo que abranja de forma holística todos os aspectos da gestão financeira. Verifique se há métricas financeiras como receitas, despesas, poupanças, investimentos, dívidas, passivos, margens, etc., que se alinhem com suas necessidades

Personalização : deve oferecer um alto grau de personalização e permitir que os usuários modifiquem categorias, adicionem ou removam seções, ajustem fórmulas de acordo com suas necessidades financeiras específicas e muito mais

Automação : procure modelos com fórmulas, funções e macros integradas que realizam todos os cálculos com pouca ou nenhuma intervenção manual para economizar tempo e reduzir erros

Visualização de dados : considere modelos que representam visualmente seus dados financeiros por meio de tabelas e gráficos interativos para facilitar a análise de tendências financeiras ou a tomada de decisões informadas com base em dados

Relatórios financeiros : opte por um modelo que gere relatórios financeiros detalhados, pois isso ajuda a manter a conformidade e a transparência por meio de um registro auditável.

Compatibilidade : certifique-se de que o modelo é compatível com a versão do Microsoft Excel em uso. Além disso, verifique sua compatibilidade com outros aplicativos, softwares ou dispositivos com os quais você possa integrá-lo para gerenciamento financeiro.

Acessibilidade : selecione um modelo que seja facilmente acessível em vários dispositivos. Não o veja apenas sob a ótica da compatibilidade, mas verifique também como ele é renderizado em várias telas para facilitar o uso.

Segurança: como você armazenará dados financeiros confidenciais em seus modelos de orçamento do Excel, é importante que eles estejam seguros e protegidos. Procure recursos como criptografia ou proteção por senha para proteger seus dados críticos contra acesso não autorizado.

Os melhores modelos gratuitos de orçamento em Excel (mensal, semanal, pessoal e muito mais)

Agora que entendemos o que procurar, aqui estão cinco excelentes modelos de planilhas do Excel para ajudá-lo a gerenciar seu orçamento:

1. Modelo mensal de orçamento familiar do Excel

via Microsoft

Gerencie as finanças da sua família sem esforço com este Modelo de Orçamento Familiar do Excel.

Isso permite que você assuma o controle do bem-estar financeiro da sua família. Basta inserir os detalhes dos seus gastos na guia apropriada deste modelo de orçamento mensal e deixar que ele faça o trabalho. O planejador de orçamento familiar ajuda você a acompanhar sua renda mensal, obter insights sobre seu comportamento de gastos e acompanhar suas metas de poupança.

Personalize as categorias na guia Despesas mensais de acordo com as necessidades e gastos da sua família. A guia Resumo de despesas oferece uma análise detalhada do seu fluxo de caixa e metas financeiras.

Ideal para: Criar um orçamento simples para as finanças da sua família.

2. Modelo simples de orçamento mensal do Excel

via Microsoft

O Modelo de Orçamento Mensal Simples do Excel coloca você no comando ao gerenciar seu orçamento.

Este modelo de orçamento mensal fácil de usar foi projetado para facilitar o planejamento financeiro. Use-o para comparar sua renda mensal com suas despesas e o saldo positivo ou negativo correspondente. Ele oferece visibilidade sobre onde seu dinheiro está indo e como otimizar seu orçamento para atingir seus objetivos.

Quer você gerencie seu orçamento mensal ou planeje o futuro, esta ferramenta pode se adaptar facilmente às suas aspirações financeiras. Use-a para tomar decisões inteligentes e informadas sobre seu dinheiro.

Ideal para: Planejamento orçamentário mensal para indivíduos e famílias.

3. Modelo de relatório de despesas do Excel

via Microsoft

O Modelo de Relatório de Despesas do Excel simplifica o acompanhamento financeiro. É uma ferramenta poderosa para acompanhar despesas e comparar os custos orçados com os valores reais. Personalize este acompanhamento de despesas para se adequar às suas necessidades, adicionando ou excluindo colunas ou modificando as categorias de despesas em diferentes cabeçalhos.

Este modelo de relatório de despesas oferece excelente versatilidade, flexibilidade e conveniência, permitindo que você monitore as despesas comerciais e as finanças pessoais. Mantenha-se dentro do seu orçamento e tome melhores decisões relacionadas a despesas com este modelo de orçamento gratuito.

Ideal para: Acompanhar despesas e identificar casos de gastos excessivos.

4. Modelo de orçamento pessoal do Excel

via Microsoft

Priorize a saúde financeira e o bem-estar com este Modelo de Orçamento Pessoal do Excel. É uma ferramenta abrangente para acompanhar suas despesas e passivos mensais, como despesas de viagem, empréstimos imobiliários, etc.

Esta planilha de orçamento pessoal automatiza cálculos financeiros e oferece maior controle sobre suas finanças, pois você obtém rapidamente uma visão geral do que faz com seu dinheiro.

Quer você deseje maximizar sua renda por meio de economias ou preencher a lacuna entre os custos projetados e as despesas reais, este modelo de orçamento se alinha aos seus objetivos financeiros pessoais.

Ideal para: Acompanhar as despesas mensais de acordo com metas financeiras definidas.

5. Modelo de resumo orçamentário do Excel

via Microsoft

Mantenha-se atualizado sobre as finanças da sua empresa com este Modelo de Resumo Orçamentário do Excel.

É uma ferramenta poderosa para gerenciamento de custos, permitindo que você acompanhe receitas e despesas, receitas projetadas e muito mais. Possui várias categorias de despesas comerciais e um gráfico prático que resume os detalhes orçamentários.

Use-o para monitorar o desempenho e a saúde financeira da sua empresa, comparando os gastos projetados e reais, acompanhando os custos com pessoal e identificando áreas que precisam de melhorias. Este modelo de orçamento empresarial simplifica a gestão financeira para tornar o seu negócio mais lucrativo.

Ideal para: Obter uma visão geral rápida de vários tipos de despesas comerciais

Limitações do uso de modelos de orçamento do Excel

Embora os modelos de orçamento do Excel ofereçam muitos benefícios, eles também têm limitações. Aqui está uma visão geral de alguns desafios que você pode enfrentar ao usar modelos de orçamento do Excel:

Entrada manual de dados : embora sejam uma ferramenta poderosa para cálculos complexos, os modelos de orçamento do Excel ainda exigem que você insira seus dados financeiros manualmente. A entrada manual de dados está sujeita a erros e imprecisões que podem afetar a usabilidade do modelo de orçamento gratuito.

Colaboração limitada : a menos que você esteja usando o Microsoft 365 online, suas opções para colaborar nos modelos de orçamento do Excel são bastante limitadas. Seu arquivo normal do Excel é armazenado localmente, portanto, você não pode compartilhar e sincronizar o arquivo com sua equipe ou familiares.

Controle de versões: falando em cópias, gerenciar várias versões de arquivos do Excel dá muito trabalho. A falta de colaboração e controle de versões leva a confusão e inconsistências nos dados, resultando em imprecisões ou obsolescência dos dados.

Falta de integrações : o Microsoft Excel pode não se integrar necessariamente com sua pilha de tecnologia, plataformas de software ou outras ferramentas financeiras existentes. Como resultado, você terá que importar e exportar os dados manualmente, o que gera silos de dados e ineficiência no fluxo de trabalho

Recursos limitados de relatórios : Embora o Excel possua recursos básicos de relatórios e ferramentas de visualização de dados, eles podem ser insuficientes se você estiver procurando uma solução abrangente. Com esses recursos limitados, em comparação com as soluções de gestão financeira, você terá que se esforçar manualmente para gerar relatórios, analisar tendências, etc.

Riscos à segurança dos dados : como o Excel impede a centralização dos dados, você precisa manter várias cópias locais e compartilhá-las por e-mail, expondo os arquivos a ameaças à segurança. Esses arquivos ficam mais vulneráveis a corrupção, perda acidental, acesso não autorizado, comprometimento dos dados e outros riscos semelhantes

Escalabilidade: a escalabilidade é uma questão importante no Excel, especialmente em aplicações empresariais. Embora ele possa lidar com grandes volumes de dados e cenários financeiros complexos em pequena escala, suas capacidades podem não crescer a uma taxa semelhante à das necessidades orçamentárias da empresa

10 alternativas gratuitas de modelos de orçamento do Excel

Embora os cinco melhores modelos de orçamento gratuitos do Microsoft Excel sejam opções atraentes, as limitações acima podem fazer com que você procure “algo mais”. Felizmente, temos 10 modelos de orçamento adicionais que são alternativas atraentes ao Excel.

Desde o gerenciamento de orçamentos de projetos até o orçamento para eventos, aqui está nossa lista de 10 modelos gratuitos para você experimentar:

1. Modelo de orçamento simples do ClickUp

Baixe este modelo Simplifique a gestão financeira com o modelo de orçamento simples do ClickUp

O modelo de orçamento simples do ClickUp facilita o planejamento financeiro. Ele oferece clareza, organização e eficiência na gestão financeira, sem a carga cognitiva de lidar com várias variáveis.

Use-o como um modelo de orçamento pessoal ou uma ferramenta comercial para controlar despesas. Este versátil planejador de orçamento se adapta às suas necessidades individuais. Por trás dessa versatilidade, há uma estrutura intuitiva e uma interface fácil de usar, que ajuda a controlar transações, fluxos de caixa e orçamentos.

Além de tornar as finanças baseadas em dados, ele converte informações financeiras em ilustrações visuais.

A representação gráfica das diferentes categorias orçamentárias permite que indivíduos e empresas identifiquem tendências, otimizem orçamentos e alcancem objetivos financeiros.

Ideal para: Acompanhar receitas e despesas individuais num formato fácil de ler.

2. Modelo de orçamento empresarial ClickUp

Baixe este modelo O modelo de orçamento empresarial da ClickUp orienta o sucesso e a sustentabilidade da organização

Impulsione seus negócios com este modelo de orçamento empresarial ClickUp, que simplifica a gestão financeira para empresas de todos os tipos e tamanhos. Quer você administre uma startup ou um conglomerado, este planejador de orçamento descarrega tarefas financeiras e administrativas para que você e sua equipe possam se concentrar no crescimento dos negócios.

O modelo aceita informações básicas sobre suas metas financeiras, enquanto o orçamento é calculado automaticamente com detalhes e granularidade absolutos.

Use este balanço patrimonial para acompanhar o desempenho real da sua empresa em relação às metas planejadas e executar estratégias de redução de custos ou otimizar despesas para um crescimento a longo prazo. Ele também organiza dados financeiros, tornando-os um registro histórico para comparar o desempenho financeiro.

Ideal para: Acompanhar o desempenho financeiro da sua empresa em relação às metas planejadas.

3. Modelo de proposta orçamentária do ClickUp

Baixe este modelo Crie propostas vencedoras com o modelo de proposta orçamentária do ClickUp

Criar uma proposta de orçamento é uma tarefa difícil. No entanto, é necessário para empresas, organizações, consultores e freelancers que buscam financiamento e aprovação de projetos.

Felizmente, o modelo de proposta orçamentária do ClickUp auxilia nesse processo, mantendo a precisão, a consistência e a clareza dos dados financeiros para elaborar uma proposta atraente que conquiste oportunidades.

Para alcançar esses resultados, os componentes de custo do projeto são detalhados para criar um caso robusto e baseado em dados. Ele também apresenta todas as informações em um formato visual e fácil de entender, o que aumenta suas chances de garantir fundos e aprovações. Essas informações permitem que as partes interessadas tomem decisões informadas sobre a viabilidade do projeto.

Sua utilidade vai além da apresentação de propostas, pois você pode usá-lo como um roteiro para acompanhar o progresso, envolver as partes interessadas e identificar áreas de melhoria.

Ideal para: Preparar propostas orçamentárias para projetos

4. Modelo de orçamento mensal pessoal do ClickUp

Baixe este modelo Personalize o modelo de orçamento pessoal do ClickUp de acordo com suas necessidades pessoais

O modelo de orçamento pessoal do ClickUp é um companheiro confiável em sua jornada financeira. Se você deseja calcular seu patrimônio líquido ou gerenciar o orçamento doméstico, este planejador de orçamento mensal é uma ferramenta altamente personalizável para proporcionar independência financeira e empoderamento.

Este modelo de gerenciador financeiro controla suas despesas pessoais e domésticas para esclarecer seus padrões de gastos e o status de sua conta poupança. Depois de conhecer esses parâmetros, será mais fácil planejar e priorizar suas metas financeiras de curto e longo prazo.

Seja para planejar férias ou criar um fundo de emergência, você pode tomar decisões informadas usando este modelo.

Ideal para: Acompanhar as despesas pessoais em relação aos custos orçamentados.

5. Modelo de orçamento para eventos ClickUp

Baixe este modelo Gerencie orçamentos de vários eventos com o modelo de orçamento para eventos do ClickUp

O orçamento de eventos é bastante desafiador. Garantir o sucesso requer planejamento e organização meticulosos, seguidos por uma execução dinâmica e prática.

No entanto, gerenciar orçamentos de eventos pode ser muito fácil com o modelo de orçamento de eventos do ClickUp. Este modelo abrangente é adequado para vários eventos, desde webinars corporativos a eventos comerciais.

Ele funciona como um centro centralizado para definir metas, controlar despesas e alocar ou realocar orçamentos. Ele mantém um registro dos custos fixos, ao mesmo tempo em que mantém a flexibilidade para despesas imprevistas, mas essenciais.

Gerenciar o orçamento do evento permite que você planeje eventos inesquecíveis, garantindo economia de custos sempre que possível.

Ideal para: Gerenciar centralmente o orçamento de um evento com todos os custos relacionados.

6. Modelo de orçamento para gerenciamento de projetos ClickUp

Baixe este modelo O orçamento não é um obstáculo com o modelo de orçamento para gerenciamento de projetos do ClickUp

A ClickUp é especializada em gerenciamento de projetos, então como poderíamos deixar de oferecer modelos de orçamento para projetos? Afinal, o orçamento é uma das principais restrições que afetam qualquer projeto.

O modelo de orçamento para gerenciamento de projetos ClickUp é o seu diretor financeiro não oficial para gerenciar projetos sem sair do orçamento. Ele permite que os gerentes de projeto acompanhem as despesas e equilibrem prioridades, recursos e prazos.

Ele organiza sequencialmente um projeto em fases, permitindo que os gerentes naveguem pelas interdependências, restrições orçamentárias e requisitos de recursos. Essa organização lógica do projeto também fornece acompanhamento em tempo real das despesas e do progresso para maximizar a utilização do orçamento.

Adapte este modelo de acordo com as diversas necessidades do seu projeto e estará no caminho certo para o sucesso.

Ideal para: Previsão orçamentária eficiente e gestão de projetos da empresa.

7. Orçamento do projeto ClickUp com modelo WBS

Baixe este modelo Registre o orçamento por tarefa com o Orçamento do Projeto ClickUp com o Modelo WBS

Embora seja relativamente mais fácil gerenciar orçamentos em projetos de pequena escala, as coisas podem ficar complicadas em projetos maiores. Para resolver esse problema, os gerentes de projeto contam com ferramentas como a estrutura de divisão do trabalho (WBS) para lidar com complexidades e interdependências.

O modelo ClickUp Project Budget with WBS faz exatamente isso: divide tarefas monolíticas em atividades menores e gerenciáveis e mapeia os requisitos orçamentários correspondentes. Por exemplo, você pode distribuir o orçamento anual por 12 planejadores orçamentários mensais para exercer um controle mais preciso sobre seu orçamento.

Embora este exemplo ilustre a WBS ao longo de uma linha do tempo, o software de orçamento do projeto pode dividir os orçamentos entre diferentes atividades, marcos, recursos ou especificações. De qualquer forma, o modelo ajuda você a manter o controle e ficar dentro do orçamento, desde o planejamento até a execução.

Ideal para: Gerenciar orçamentos de projetos complexos com várias atividades e etapas.

8. Modelo de orçamento de marketing do ClickUp

Baixe este modelo Legenda da imagem: Maximize o ROI com o modelo de orçamento de marketing do ClickUp

Gerenciar um orçamento de marketing é uma tarefa complicada. Um único passo em falso pode desencadear uma avalanche no orçamento de marketing. Por outro lado, uma decisão acertada pode multiplicar seus investimentos e oferecer retornos múltiplos.

Com o modelo de orçamento de marketing do ClickUp, tome decisões estratégicas baseadas em dados. Ele oferece uma visão holística de todas as suas atividades de marketing omnicanal e calcula os custos por canal. Ele também identifica áreas que precisam de melhorias e estimula decisões inteligentes para a realocação de recursos.

O modelo oferece personalizações significativas para acomodar suas necessidades específicas de marketing online e offline. Esse recurso é apoiado pelo acompanhamento do desempenho em tempo real, que ajuda você a monitorar várias métricas de marketing e KPIs.

Dê visibilidade, eficiência e eficácia às suas campanhas de marketing com este modelo intuitivo.

Ideal para: Garantir o máximo retorno sobre o investimento em diferentes atividades de marketing.

9. Modelo de orçamento para filmes ClickUp

Baixe este modelo Crie sua próxima obra-prima cinematográfica com o modelo de orçamento para filmes do ClickUp

Nem todos nós somos Steven Spielberg ou James Cameron, abençoados com orçamentos praticamente ilimitados para nossas atividades criativas. E, por isso, você ficará grato pelo modelo de orçamento para filmes do ClickUp.

Este modelo fácil de usar permite que cineastas explorem as profundezas das artes visuais e da criatividade sem se deparar com as limitações do orçamento. Ele oferece uma análise detalhada dos custos nas etapas de pré-produção, produção e pós-produção, para que os investidores possam analisar a viabilidade financeira do filme.

Seja para gerenciar custos únicos de aluguel de equipamentos, taxas proporcionais para elenco e equipe ou até mesmo despesas extras, você pode manter o controle sobre o orçamento.

Deixe os cálculos numéricos para essas planilhas de orçamento e concentre-se em cativar e encantar seu público.

Ideal para: Gerenciar o orçamento de um filme nas fases de pré-produção, produção e pós-produção.

10. Modelo de orçamento universitário ClickUp

Baixe este modelo O modelo de orçamento universitário ClickUp torna a vida universitária divertida e financeiramente responsável

Gerenciar um orçamento como estudante universitário é difícil — nós entendemos. Equilibrar a vida acadêmica, pessoal e social pode fazer com que você passe de refeições sofisticadas para fast food e ramen no dormitório.

Por esse motivo, criamos o Modelo de Orçamento Universitário ClickUp para facilitar a vida universitária. O modelo abrange todos os aspectos da experiência universitária e simplifica o orçamento para dar mais clareza à sua situação financeira.

Desde o acompanhamento de mensalidades e empréstimos para educação até o gerenciamento de despesas diárias, você pode tomar decisões informadas que se alinham com seus orçamentos. Você terá maior controle sobre quanto gasta em cada coisa e como pode economizar sem comprometer seu estilo de vida.

O modelo incute disciplina financeira e responsabilidade, mesmo quando você sai da academia e entra no mercado de trabalho, tornando-o uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento pessoal.

Ideal para: Acompanhar e gerenciar despesas de forma eficiente como estudante.

Melhores práticas para usar um modelo de orçamento

Antes de decidir usar um modelo específico para gerenciar seu orçamento, certifique-se de que pode confiar na fonte. Confie apenas em ferramentas e sites conhecidos, para evitar malware e golpes de phishing

Encontre algo que atenda às suas necessidades e se adapte às suas rotinas e aplicativos existentes, como qualquer software de controle de despesas que você possa estar usando

Insira números precisos em vez de fazer “estimativas” para obter resultados mais realistas. Se necessário, consulte extratos de cartão de crédito e bancários, faturas mensais, despesas de anos anteriores e assim por diante. Ferramentas como o ClickUp podem extrair seus dados de aplicativos vinculados, reduzindo as chances de erros

Revise seu orçamento periodicamente para saber o que está funcionando e o que precisa ser alterado. Certifique-se de atualizá-lo após qualquer mudança significativa em sua situação financeira

Crie orçamentos separados para despesas comerciais e pessoais

Acompanhe suas finanças com modelos de orçamento do Excel

O Microsoft Excel é há muito tempo uma ferramenta essencial para a elaboração de orçamentos, como evidenciado pela nossa lista de modelos de orçamento gratuitos do Excel. Embora ofereçam as funcionalidades básicas de acompanhamento de receitas, análise de despesas e orçamentos dinâmicos, as suas limitações são inegáveis.

Recomendamos usar o ClickUp para suas necessidades de orçamento. Os dez modelos de orçamento do ClickUp oferecem uma melhor compreensão de suas finanças e atuam como uma estrutura robusta para criar orçamentos detalhados, otimizar despesas e economizar tempo e recursos.

Comece a usar o ClickUp para se aproximar ainda mais de seus objetivos financeiros! Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo!