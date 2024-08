Microsoft Project vs. Wrike: Qual ferramenta de gerenciamento de projetos é a melhor?

É impossível fazer malabarismos com todas as centenas de coisas que um gerente de projeto faz sem alguma ajuda. Você deve definir metas, delegar tarefas, monitorar o progresso e pressionar por resultados excelentes, mantendo os participantes do projeto informados.

Você pode ter tirado a sorte grande se tiver uma equipe excelente. Mas só isso não será suficiente. Por trás de todo gerente de projeto bem-sucedido está uma combinação das melhores ferramentas de produtividade e gerenciamento de projetos.

Mas com tantas ferramentas excelentes disponíveis, pode ser difícil escolher a certa.

Duas excelentes opções são o Microsoft Project e o Wrike.

Essas plataformas são duas das ferramentas mais procuradas pelos gerentes de projeto. Elas oferecem muitos recursos para organização de tarefas, colaboração em equipe em tempo real e monitoramento de projetos.

Nesta postagem do blog, exploraremos essas duas ferramentas de software em detalhes e examinaremos seus recursos, preços e avaliações de usuários. Isso o ajudará a escolher o melhor software de gerenciamento de projetos para a sua equipe.

Também apresentaremos uma opção de bônus no final, portanto, fique por perto para descobrir!

O que é o Microsoft Project?

via Projeto Microsoft O Microsoft Project (também conhecido como MS Project) é uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos que faz parte do conjunto de aplicativos do Microsoft 365. Você pode acessá-la on-line ou instalá-la em seu computador.

O MS Project permite que você desenvolver estratégias de projeto planeje cronogramas, atribua tarefas e acompanhe o progresso, tudo em uma única plataforma. Independentemente de seu projeto seguir uma abordagem tradicional ou ágil, a plataforma é flexível o suficiente para atender às suas necessidades.

Aprender o MS Project pode levar tempo e esforço em comparação com suas alternativas, mas a integração com outros aplicativos da Microsoft torna o aprendizado uma ótima experiência. É adequado para empresas de todos os tamanhos, oferecendo recursos como gerenciamento de tarefas e recursos para manter as coisas funcionando sem problemas.

Recursos do Microsoft Project

do planejamento de projetos ao agendamento e ao gerenciamento de portfólio, o MS Project é capaz de muitas coisas. Vamos dar uma olhada mais de perto em alguns de seus principais recursos.

Gráficos de Gantt e várias exibições de projeto

via Projeto Microsoft Um dos recursos de destaque do MS Project são as várias visualizações de projeto. Você pode usar o modo de exibição de grade para fazer listas de tarefas, o modo de exibição de quadro para ver fluxos de trabalho por meio de um quadro Kanban e modos de exibição de linha do tempo, como um gráfico de Gantt, para programar tarefas ao longo do tempo.

Com o gráfico de Gantt, você pode ver os pontos de início e fim das tarefas e a dependência entre elas. Isso ajuda os gerentes de projeto a monitorar o progresso do projeto e a garantir que as coisas permaneçam dentro do cronograma. Você pode personalizar ainda mais o gráfico de Gantt com base nas métricas que precisa visualizar.

Independentemente da visualização que você usa, o MS Project ajuda você a se manter organizado e a fazer alterações facilmente, se necessário.

Gerenciamento de recursos e controle de orçamento

Mantenha o controle de todos os recursos necessários para as tarefas de um projeto, como pessoas, equipamentos e materiais. Os recursos de gerenciamento de recursos do MS Project o ajudam a garantir que seus recursos sejam usados da melhor forma possível.

As ferramentas de nivelamento e alocação de recursos do MS Project ajudam a equilibrar os recursos e a garantir que eles não estejam sendo usados em excesso ou desperdiçados. Você também pode criar grupos de recursos para gerenciá-los com mais facilidade.

Além disso, o MS Project permite que você acompanhe os custos para ajudá-lo a ficar dentro do orçamento. Você pode personalizá-lo para atender às necessidades do seu projeto, tornando-o uma maneira confiável de gerenciar finanças e recursos em conjunto.

Relatórios e análises pré-criados

O MS Project facilita a geração de relatórios com relatórios pré-criados que podem ser compartilhados com sua equipe. Os gerentes de projeto podem usá-los para monitorar o progresso, o orçamento ou o uso de recursos.

Os relatórios pré-criados estão disponíveis em diferentes tipos, como gráficos, tabelas dinâmicas e painéis, permitindo que você os adapte às suas preferências. Esses relatórios mostram visualmente os dados, facilitando a identificação e a correção de problemas.

Preços do Microsoft Project

Versão local/desktop

Project Standard 2021: US$ 679,99 (compra única)

US$ 679,99 (compra única) Project Professional 2021: US$ 1129,99 (compra única)

Soluções baseadas em nuvem

Plano do Project 1: US$ 10/usuário por mês

US$ 10/usuário por mês Plano do Project 3: US$ 30/usuário por mês

US$ 30/usuário por mês Plano de Projeto 5: $55/usuário por mês

O que é o Wrike?

via Wrike O Wrike é um software de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a trabalharem juntas. Ele mantém tudo organizado em um só lugar, de documentos a tarefas, para que todos saibam o que fazer e quando.

Com painéis de controle personalizáveis e recursos avançados de automação, é fácil manter o controle dos projetos e economizar tempo. Planeje projetos usando ferramentas como gráficos de Gantt, que mostram quem está fazendo o quê e quando. Além disso, ele se adapta bem a outros aplicativos que você já usa, como o Google Docs ou programas da Microsoft.

Quer você seja uma equipe de marketing com novas ideias para a campanha de lançamento do seu produto ou uma equipe de engenharia que deseja simplificar os relatórios e as correções de bugs, o Wrike pode ajudá-lo a se manter organizado e a fazer as coisas sem problemas.

Recursos do Wrike

Como uma solução de gerenciamento de projetos, o Wrike vem com muitos recursos poderosos. Vamos dar uma olhada neles.

Formulários personalizados de solicitação de projetos

via Wrike Um dos principais recursos do Wrike é a capacidade de criar formulários personalizados de solicitação de projetos. Com um modelo embutido, você pode criar formulários especiais para solicitar coisas para o seu projeto.

Você pode criar formulários personalizados com títulos e perguntas adaptadas para obter as informações necessárias, como entrada de texto, arquivos e imagens.

Quando alguém preenche o formulário, você pode automatizar ações com base nas respostas, como a criação de um novo proposta de projeto ou atribuir tarefas. Além disso, você tem controle sobre quem pode visualizar o formulário e quem pode dar aprovação.

Automação do fluxo de trabalho

via Wrike Os recursos de automação de fluxo de trabalho do Wrike simplificam o fluxo de trabalho da sua equipe automatizando tarefas e ações repetitivas com base em condições predefinidas.

Você não precisa ser um especialista em tecnologia para configurar a automação do fluxo de trabalho no Wrike. Basta apontar, clicar e escolher entre várias opções usando menus suspensos. Essa interface amigável facilita para qualquer pessoa a criação de regras de automação personalizadas, adaptadas às necessidades de sua equipe.

Defina acionadores e ações para cada regra de automação: Automatize atualizações de status, lembretes, mensagens e integrações com outras ferramentas. Por exemplo, você pode configurar o Wrike para enviar mensagens instantâneas no Slack sobre as próximas etapas de um projeto à medida que as tarefas forem concluídas.

Você também pode monitorar a eficácia de suas regras de automação. A página inicial de automações fornece insights sobre a frequência com que cada regra foi usada em um mês, permitindo que você avalie o impacto delas na produtividade da sua equipe.

Análise avançada

via Wrike A análise avançada do Wrike não só permite que você acompanhe seus projetos, mas também que você estude seus dados. Use-a para configurar relatórios personalizados para acompanhar seu progresso em relação às suas metas. E a melhor parte é que você pode compartilhar facilmente esses painéis e relatórios com a sua equipe.

O Wrike também tem widgets interativos que facilitam a visualização de dados importantes. Basta arrastá-los e soltá-los onde você precisar e pronto.

Embora os recursos de análise do Wrike possam ser complicados para iniciantes, eles são uma grande vantagem para equipes com anos de experiência. Com recursos como o Work Intelligence AI, o Wrike ajuda você a organizar seus fluxos de trabalho e a identificar problemas antes que eles se tornem grandes problemas.

Preços do Wrike

**Gratuito

Equipe: US$ 9,80/usuário por mês

US$ 9,80/usuário por mês Empresarial: $24,80/usuário por mês

$24,80/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Pinnacle: Preços personalizados

Microsoft Project vs. Wrike: Recursos comparados

Saiba como o Wrike se sai em relação ao MS Project com esta rápida comparação:

Tanto o MS Project quanto o Wrike são excelentes no gerenciamento de projetos. Vamos compará-los.

Entrega de projetos

Microsoft Project

O MS Project ajuda você a gerenciar seus projetos com eficiência. Ele oferece ferramentas que estimam sua carga de trabalho com precisão e gerenciam vários projetos simultaneamente. Dependendo da sua versão, você pode ter acesso a recursos extras, como um quadro de projeto para organizar tarefas no estilo Kanban.

Wrike

O Wrike tem ferramentas integradas especializadas projetadas para ajudá-lo a concluir seus projetos com êxito. No Wrike, você pode criar tarefas e transformá-las em marcos importantes, que podem ser transformados em relatórios perspicazes usando a ferramenta Analytics. Além disso, você pode personalizar e automatizar seus fluxos de trabalho no Wrike sem software adicional.

| Portanto, se estiver procurando uma ferramenta que se concentre em melhorar a entrega de projetos, o Wrike pode ser a melhor opção para você. |

Colaboração

Microsoft Project

O MS Project é tão focado no gerenciamento de projetos que suas ferramentas de colaboração são bastante limitadas em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de trabalho. Embora você possa usar outros aplicativos da Microsoft, como o SharePoint e o Microsoft Teams, para colaboração, o MS Project não oferece tantos recursos de colaboração integrados.

Essa limitação pode levá-lo a procurar Alternativas ao MS Project .

Wrike

O Wrike, por outro lado, é um cliente de desktop repleto de ferramentas de colaboração. Você pode enviar mensagens para sua equipe, grupos de projetos ou para toda a empresa. Além disso, você recebe notificações por e-mail ou notificações em tempo real no aplicativo móvel.

| Com recursos como comentários, marcação e menção de membros da equipe, o Wrike oferece um hub centralizado de comunicação e gerenciamento de tarefas, tornando a colaboração fácil. |

Integrações

Microsoft Project

O MS Project se integra bem a outras ferramentas do Microsoft Office 365, como o Outlook, facilitando o envio de atualizações de tarefas para a sua equipe. Como muitas pessoas estão familiarizadas com os produtos da Microsoft, a configuração dessas integrações geralmente é simples.

Wrike

Por outro lado, o Wrike oferece mais de 400 integrações pré-criadas, incluindo aquelas com ferramentas populares como Power BI, Google Sheets, Salesforce e Microsoft Teams. Essas integrações podem ajudar a ampliar a funcionalidade do Wrike e simplificar seu fluxo de trabalho. Além disso, o Wrike Integrate permite que você conecte quantos aplicativos precisar e os personalize para atender às suas necessidades.

| O Wrike é a escolha óbvia aqui, pois oferece centenas de integrações pré-criadas, o que o torna um concorrente formidável das [](|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|)para armazenar todas as informações e detalhes relevantes da tarefa em um só lugar

O AI Project Manager para atualizações precisas e automáticas e relatórios de status de tarefas, documentos e até mesmo pessoas

Edição colaborativa emDocumentos do ClickUp para trabalhar na documentação e no material do projeto simultaneamente com sua equipe ou clientes

PersonalizávelPainéis do ClickUp para priorizar tarefas, monitorar e melhorar o desempenho, gerenciar sprints e equipes e muito mais.

Acompanhe e gerencie suas tarefas com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp para economizar tempo e esforço

No entanto, se você estiver com pouco tempo e precisar de um impulso no processo, não se preocupe. De relatórios a listas de tarefas o ClickUp tem modelos para praticamente tudo.

Nesse caso, use o Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp para organizar suas tarefas por status, prioridade e departamento, otimizar fluxos de trabalho e colaborar com sua equipe em tarefas como agendamento, atribuição e conclusão.

Obtenha uma visão geral de seus projetos com quadros Kanban

Visualize seus fluxos de trabalho com o Board View do ClickUp

Use os quadros Kanban do ClickUp para organizar suas tarefas com base no status, data de vencimento, prioridade e outros critérios.

A melhor parte é que você pode mover rapidamente as tarefas arrastando-as e soltando-as, tornando mais fácil coordenar as coisas e ajustar os cronogramas. Você também pode filtrar e classificar as tarefas para encontrar rapidamente o que precisa.

Clique em uma tarefa para adicionar detalhes, como os membros da equipe atribuídos a ela e o prazo de entrega previsto. Com apenas alguns cliques no quadro Kanban, você pode atualizar várias tarefas de uma só vez.

O ClickUp também tem um modo de exibição Tudo, que combina diferentes fluxos de trabalho em um único quadro Kanban. Isso o ajuda a acompanhar todos os seus projetos em um só lugar.

Com recursos como menções, comentários e emojis, você pode colaborar com sua equipe em tempo real, não importa onde eles estejam.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 10/usuário por mês

US$ 10/usuário por mês Empresarial: $19/usuário por mês

$19/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em qualquer plano pago por US$ 5 por membro por espaço de trabalho por mês

Conclua seus projetos no prazo e mantenha sua equipe e clientes satisfeitos com o ClickUp

A escolha do software de gerenciamento de projetos correto pode afetar significativamente a produtividade da sua equipe e a satisfação do cliente. Embora o Microsoft Project e o Wrike sejam empresas estabelecidas, o ClickUp oferece uma alternativa atraente que combina recursos robustos com excepcional facilidade de uso.

Ao contrário do Microsoft Project, o ClickUp oferece uma experiência mais amigável ao usuário sem sacrificar os recursos avançados, como gráficos de Gantt e gerenciamento de recursos. Além disso, a estrutura de preços do ClickUp tende a ser mais acessível para equipes menores.

Em comparação com o Wrike, o ClickUp apresenta uma gama mais ampla de recursos incorporados, eliminando a necessidade de integrações adicionais para funcionalidades como rastreamento de metas e gerenciamento de documentos. O ClickUp também oferece um plano gratuito, o que o torna uma opção econômica para equipes iniciantes.

Aproveite o planejamento de projetos, a alocação de recursos, as ferramentas de colaboração e os relatórios em tempo real, tudo em uma única plataforma. Experimente o ClickUp hoje mesmo !