Como o diário de produtividade pode aumentar sua concentração?

Você conhece alguém que descreva seu trabalho como calmo, espaçoso ou tranquilo? É provável que não.

O trabalho moderno é repleto de sobrecarga. Os funcionários são sufocados todos os dias com e-mails, mensagens do Slack, reuniões, tarefas, ferramentas e muito mais - também conhecido como

assassinos da produtividade

. A maioria de nós começa o dia com notificações, entrando instantaneamente em um modo reativo. Essa corrida contínua na roda do hamster nos deixa perpetuamente cansados, distraídos e incapazes de ser criativos.

A simples prática do registro diário produtivo pode evitar tudo isso e muito mais. Vamos ver como.

Entendendo o diário de produtividade

Há dezenas de truques e hacks de produtividade sendo promovidos todos os dias. No entanto, uma prática que sobreviveu ao teste do tempo é o registro em diário. Vamos entendê-la em detalhes.

O que é o registro em diário da produtividade?

O diário de produtividade é a prática de escrever pensamentos, sentimentos e emoções de forma autorreflexiva.

Há várias maneiras de fazer isso. A mais popular é o método "Querido Diário", em que você escreve seus pensamentos e sentimentos como se estivesse falando com seu diário. Você pode criar uma lista de compras ou escrever o que sonha em fazer em suas próximas férias.

Quando estão presas, as pessoas também escrevem no diário suas respostas a perguntas como: "Pelo que você está grato hoje? Ou "Qual é a única coisa que você mudaria em suas ações hoje?

Embora alguns métodos possam ser mais adequados para determinadas metas, todos os diários têm mostrado benefícios positivos.

Por que praticar o registro em diário?

Pesquisadores da Penn State

encontrado

que o diário de afetos positivos (PAJ) baseado na web ajudou a reduzir a desconfiança mental e a aumentar o bem-estar. Em uma interpretação simplista, escrever os sentimentos em resposta a solicitações predefinidas fez com que as pessoas se sentissem melhor.

Isso não termina aí. O registro em diário produtivo oferece vários benefícios à saúde física e mental.

Limpeza da bagunça mental: A escrita reflexiva permite que você processe emoções complexas sem julgamentos. Ela o ajuda a sentir seus sentimentos e a resolver emoções não resolvidas, promovendo uma melhor memória.

Apoio à ansiedade: A ansiedade é definida como a preocupação excessiva e persistente com situações cotidianas. Escrever em um diário é uma maneira eficaz de lidar gentilmente com os medos e evitar que eles se acumulem com o tempo.

Alívio do estresse: Você já teve vontade de gritar para o vazio? O registro em diário oferece uma alternativa próxima. Ele permite que você expresse seus pensamentos - por mais inadequados/não profissionais que possam parecer - de uma forma produtiva para encontrar soluções.

Ancoragem: Seja no trabalho ou na vida pessoal, o diário permite que você se ancore em suas metas. Ele ajuda a organizar tarefas, afazeres e eventos com base em suas prioridades.

Autorreflexão: O registro em diário, quando combinado com o rastreamento de hábitos, pode ajudar a identificar padrões. Por exemplo, você tem dias de mau humor quando não dorme o suficiente? Você se sente letárgico depois de viajar? Isso, por sua vez, desenvolve a inteligência emocional e o pensamento crítico.

Insights criativos: Use o diário para explorar problemas, considerar uma ampla gama de soluções e, em seguida, anotar insights criativos que você possa ter.

Planejamento: Embora o diário produtivo não seja uma ferramenta de planejamento, ele ajuda a preparar o terreno. Ele oferece uma pausa muito necessária da correria dos negócios como de costume para fazer uma pausa, ouvir, entender e planejar seu futuro.

Por que usar o diário de produtividade no local de trabalho?

"83% dos trabalhadores norte-americanos sofrem de estresse relacionado ao trabalho", afirma um

estudo

. Por outro lado, os empregadores podem obter ganhos de produtividade 4 vezes maiores para cada US$ 1 gasto com problemas comuns de saúde mental.

Além dos ganhos financeiros, aqui estão alguns benefícios qualitativos de anotar as coisas.

Melhor controle de tarefas: Atualmente, a maioria dos trabalhadores precisa concluir várias tarefas por dia. O registro em diário libera a mesa para fazer o que é importante.

Autodesenvolvimento: O registro no diário gera autoconsciência e regulação emocional. Como resultado, os funcionários têm mais clareza sobre sua jornada de desenvolvimento profissional.

Foco: O registro no diário elimina as distrações e permite que você mantenha o foco na meta. Além disso, ele ajuda as pessoas a fazer uma introspecção e a se realinharem com o destino.

Colaboração: A clareza de pensamento leva à qualidade da ação. O registro no diário permite que as pessoas aprimorem suas ideias e as apresentem de forma mais coesa.

Resiliência: Atualmente, os mercados em rápida evolução precisam que as pessoas sejam resilientes - financeira, emocional e profissionalmente. O registro no diário ajuda a entender as vulnerabilidades de uma pessoa e a trabalhar para superá-las.

Então, como se pratica o registro em diário profissional? Vejamos.

Componentes principais de um diário de produtividade

Um diário de produtividade pode ser qualquer coisa que você precise. Uma lista de coisas, um relatório sobre seu dia, uma resposta a uma solicitação, praticamente qualquer coisa. No entanto, para ser eficaz, é útil ter os seguintes componentes principais de um diário de produtividade.

Acompanhamento de metas

O primeiro passo para atingir uma meta é escrevê-la e torná-la visível. O elemento de acompanhamento de metas do diário de produtividade ajuda você a:

Definir sua prioridade máxima

Dividir sua meta em etapas menores e acionáveis

Identificar os meios para atingir a meta

Definir prazos ou marcos

Acompanhe o progresso

Digamos que sua meta seja ler 52 livros por ano. Para atingir essa meta, você precisa ler um livro por semana. Supondo que o livro médio tenha 350 páginas, você terá de ler 50 páginas por dia.

Definir um rastreador em seu diário de produtividade para essa meta ajuda a criar o hábito de ler.

Monitoramento do absenteísmo

O diário de produtividade não se refere apenas ao que você fez. Ele também trata do que você não fez. Digamos que você tenha estabelecido uma meta de trabalhar 8 horas por dia.

Você pode monitorar o número de horas trabalhadas usando um rastreador de calendário diário em seu diário de produtividade. Você pode perceber padrões com base em outros aspectos do seu dia se não estiver atingindo suas metas.

Reflexão emocional

Um diário de produtividade ajuda as pessoas a refletirem sobre seus pensamentos, sentimentos e ações. Digamos que você tenha perdido a paciência em uma reunião de negócios hoje. Ou deu um feedback indelicado a um membro da equipe.

Refletir sobre suas ações ajuda a identificar o que as causou. Talvez você descubra que se sentiu atacado por seus superiores e, por isso, perdeu a paciência. O registro no diário ajuda a analisar a causa-raiz do complexo funcionamento de sua mente. Ele também ajuda a equilibrar a vida pessoal e profissional, estabelecendo limites entre o trabalho e o lar.

Gestão do conhecimento

Os alunos que aprendem ao longo da vida acrescentam o registro em diário a seus

modelos de produtividade

para anotar suas lições diárias de forma consistente. Por exemplo, como escritor, você pode registrar o vocabulário que lhe interessa. Um designer pode fazer listas de ferramentas e automações curiosas que pode usar.

O diário pode se transformar em sua base de conhecimento personalizada.

Tipos de diários de produtividade

O diário de cada pessoa é único. Você é livre para usar seu diário da maneira que achar adequada. Aqui estão algumas das maneiras pelas quais as pessoas geralmente usam seu diário de produtividade.

Diário de gratidão

Registre as coisas pelas quais você é grato todos os dias. O diário de gratidão ajuda a:

Promover uma mentalidade positiva

Concentrar-se no que você tem e não no que não tem

Apreciar a vida/trabalho como ela é

Desenvolver ações positivas

Diário de metas

Defina, acompanhe e reflita sobre metas pessoais e comerciais. Use-o para:

Definir metas claras

Ver suas metas regularmente

Monitorar seu progresso

Refletir sobre o que deu certo e o que não deu

Explore maneiras de melhorar o cumprimento das metas

Diário de valores

Defina e reflita sobre os valores que moldam suas ações/comportamentos. Por exemplo, se o seu valor principal for qualidade em vez de quantidade, você se concentrará na criação de estruturas, listas de verificação e padrões para atingir esse objetivo em vez de definir metas numéricas.

Você criará canais de comunicação abertos e manterá registros abrangentes se valorizar a transparência.

Use o diário de valores para identificar seus valores e consultá-los quando estiver enfrentando um desafio. À medida que for avançando, anote como você usou esses valores para tomar decisões. Isso o ajudará a manter o alinhamento em vários cenários.

Diário de curiosidade

Também conhecido como diário comum, um diário de curiosidades é um registro de conceitos, ideias e descobertas que lhe interessam. Por exemplo, se você assistir a um vídeo no YouTube e gostar da ideia, poderá escrever sobre ele em seu diário de curiosidades.

Isso o ajuda a abraçar a curiosidade, estimular o crescimento intelectual e descobrir novas percepções para o desenvolvimento em várias áreas da vida.

Diário de gerenciamento de tempo

Registre o tempo gasto em vários projetos e atividades. Por exemplo, um planejador diário oferece um detalhamento dos eventos por hora. O diário de produtividade é uma ótima técnica de gerenciamento de tempo. Registre o que você faz a cada hora do dia para identificar padrões e melhorar suas habilidades de gerenciamento de tempo.

Se não tiver certeza de como controlar o tempo, tente

Modelos de registro de trabalho do ClickUp

.

Páginas matinais

Descarte seus pensamentos matinais para limpar sua mente. Isso pode ajudá-lo a liberar a bagagem do dia anterior e prepará-lo para um dia produtivo.

Você pode escolher qualquer um dos itens acima para sua prática de diário ou tentar uma combinação. De qualquer forma, aqui estão algumas estratégias que o ajudarão.

Estratégias eficazes para o registro no diário da produtividade

Se você for um iniciante, qualquer diário é uma boa prática. Basta abrir um caderno ou abrir um diário digital e começar. Em seguida, incorpore lentamente as seguintes estratégias de registro em diário da produtividade para melhorar os resultados com

software de planejamento de vida

como o ClickUp.

Concentre-se em seus objetivos

Alinhe seu diário de produtividade com suas metas para torná-lo proposital. Por exemplo, se você busca eliminar o estresse emocional, simplesmente escrever seus valores e fazer uma introspecção sobre suas ações pode ser útil.

Um rastreador de tempo seria ótimo se você estiver tendo dificuldades com o gerenciamento do tempo. Se você for uma pessoa criativa - um escritor, designer, criador de conteúdo digital, etc. - um diário de curiosidades é perfeito.

Configure seu diário de produtividade com base em suas metas. Use o ClickUp Docs para anotar suas metas e convertê-las em sua lista de tarefas, conforme necessário.

ClickUp Docs como um diário pessoal

Personalize suas entradas

Deixe de lado o medo da página em branco. Experimente escrever livremente, anotando o que vier à mente sem se preocupar com gramática, ortografia ou mesmo estrutura de frases. Por exemplo, você poderia apenas descrever os eventos positivos do dia.

Não edite nesta etapa (na verdade, você não precisa editar seus diários nunca!). Faça-o inteiramente de sua autoria - com verrugas e tudo. Experimente o ClickUp Docs para escrever as entradas de seu diário sem se distrair. Use a visualização de marcação para baixo e concentre-se mais em cancelar o ruído.

Adicione o registro em diário ao seu

estratégias de tomada de notas

para que você possa refletir sobre o feedback/crítica que recebeu naquele dia.

Modo de foco da página no ClickUp

Torne isso divertido

Não gosta de palavras? Não há problema. Aprimore sua experiência de escrever um diário incorporando elementos como rabiscos, mídia e listas, dando-lhe personalidade. Crie colagens e quadros de humor.

Evite o perfeccionismo

Um diário não é feito para ser lido por ninguém. Ninguém o está avaliando ou julgando. É seu espaço pessoal para explorar sua mente. Portanto, evite a perfeição. Deixe de lado os erros de ortografia e as frases quebradas. Se o gato que você desenhou se parece com uma vaca, deixe-o lá. Aceite as imperfeições.

Abrace a lentidão

À medida que o mundo gira rapidamente ao seu redor, abrace a lentidão em sua prática de escrever um diário. Feche todas as outras guias/aplicativos e escreva com a mente limpa. Reserve um tempo para pensar e processar. Reaja menos e avalie mais.

Seja consistente

Quando você pratica o registro no diário de forma consistente e produtiva, verá seus efeitos compostos. A consistência cria e sustenta o impulso para o progresso.

Temos algo para você se ainda não conseguir pensar em nada para escrever. Experimente o

modelos de registros diários

no ClickUp para lhe dar uma estrutura para trabalhar.

Melhor ainda, use

Cérebro ClickUp

uma ferramenta de IA, para gerar ideias e fornecer sugestões de diários para você começar.

Respostas do ClickUp Brain quando perguntado: "Dê-me algumas sugestões de escrita para o diário de produtividade"

Confiar no processo

É improvável que você economize 4 horas por dia depois de escrever um diário por 15 minutos. Não se apresse em obter resultados. Confie no processo.

Escreva todos os dias de forma consistente, mesmo que não veja resultados imediatos. Se, no início, você tiver dificuldade para escrever, não desista. Se a escrita de seu próprio diário parecer uma bobagem, perdoe-se.

Desafios do diário de produtividade

A simplicidade e os benefícios cumulativos do registro no diário de produtividade o tornam impossível de ser ignorado. Por mais simples que seja, escrever em um diário não é fácil. As pessoas enfrentam vários desafios ao incorporar uma prática de registro no diário.

Aqui estão alguns desafios e como você pode superá-los.

Falta de consistência: Encontrar tempo ou motivação para escrever um diário de forma consistente em meio a agendas lotadas é uma luta. Mas as recompensas valem a pena. Para ser consistente, tente:

Definir um lembrete diário para escrever no diário

Usar dicas quando estiver sentindo falta de inspiração

Escrever apenas algumas palavras para começar

Sobrecarga: A maioria das pessoas busca o registro no diário para combater a sobrecarga. No entanto, a prática do registro no diário em si pode ser desgastante. O perfeccionismo pode levar à paralisia.

Para evitar isso, deixe seus pensamentos fluírem e escreva livremente sem se preocupar com estrutura ou perfeição.

Dúvida sobre si mesmo: Observar as fantásticas fotos do Instagram dos diários de outras pessoas pode intimidá-lo e desestimular a prática contínua.

Lembre-se de que o diário é pessoal e não uma competição - aborde-o com autocompaixão para se expressar com autenticidade. Você não pode fracassar em um empreendimento no qual o simples fato de fazê-lo é bem-sucedido.

Desperdício de ferramentas: Antes de começar a escrever um diário, se você se pegar comprando vários cadernos ou canetas ou fazendo download de vários livros de anotações, poderá ter que comprar um ou mais aplicativos de diário digital você não está sozinho. A maioria dos aspirantes a diaristas passa por essa dificuldade.

Não deixe que a ferramenta o atrapalhe. Comece a escrever com o que estiver à mão - um pedaço de papel ou o bloco de notas do seu celular. Concentre-se na prática e continue escrevendo.

Deixe suas ideias florescerem com o ClickUp for Productivity Journaling

O trabalhador médio nos EUA gasta

dois dias por semana

em e-mails e reuniões. São muitas informações provenientes de fontes diferentes, cabendo a você consolidar e processar todas elas.

O registro em diário produtivo é uma ótima maneira de fazer isso. Ele permite que você elimine a desordem mental, lide com a sobrecarga e se concentre no que importa. Ele permite que você analise seus sentimentos sem julgamentos e resolva conflitos em sua mente.

Bloco de notas do ClickUp

e Docs do ClickUp são ferramentas de escrita fantásticas que se prestam perfeitamente ao registro em diário. Veja você mesmo.

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo

.

Perguntas frequentes sobre o diário de produtividade

1. O que é o diário de produtividade?

O diário de produtividade combina diário e produtividade para aumentar a autoconsciência, a clareza de metas, as técnicas de gerenciamento de tempo, a responsabilidade e a criatividade.

2. Como iniciar um diário de produtividade?

O primeiro passo é escrever sua primeira entrada. Seja consistente com expectativas realistas e não tenha pressa.

3. Quais são os três tipos de registro no diário?

Há muitos tipos de registro em diário, mas alguns a serem explorados para começar incluem o diário de gratidão, o diário de metas, o diário de valores e o diário de curiosidade.