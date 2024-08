Desenvolvimento rápido de aplicativos (RAD) para desenvolvedores de software

Já se foi o tempo em que a criação de software empresarial era um projeto de cinco anos. No mundo digital acelerado de hoje, aderir aos métodos tradicionais de desenvolvimento é como andar de bicicleta em uma corrida de Fórmula 1.

Entre no desenvolvimento rápido de aplicativos. Alguns dos gigantes da tecnologia mais bem-sucedidos, como Spotify e Netflix, usaram RAD e código baixo para ficar à frente da curva.

No entanto, o RAD não se trata apenas de fazer as mesmas coisas com mais rapidez. Trata-se também de novas abordagens para o desenvolvimento de software que enfatizam a prototipagem rápida, o feedback do usuário e a entrega iterativa para a excelência da engenharia. Vamos ver como.

O que é desenvolvimento rápido de aplicativos?

O desenvolvimento rápido de aplicativos é uma abordagem de desenvolvimento de software adaptável que prioriza ciclos de implementação mais curtos em vez de processos tradicionais demorados.

Ganhou popularidade na década de 1980, quando Barry Boehm, James Martin e outros o propuseram como uma alternativa ao modelo Waterfall, então dominante, que eles criticavam por sua rigidez e ineficiência.

As características que definem o RAD são as seguintes.

Pequenas iterações

O RAD incentiva as equipes a construir pequenas partes de um produto grande, criando unidades interconectadas com iterações mais curtas prazo de entrega . Isso facilita a depuração/melhoria dessas partes de forma independente.

Adaptabilidade

A metodologia RAD concentra-se na adaptabilidade e na redução de riscos. Ela permite que as equipes de desenvolvimento identifiquem os riscos antecipadamente, evoluam com o mercado e criem produtos que atendam às necessidades dos clientes.

Design centrado no usuário

O RAD prioriza as necessidades e o feedback do usuário em relação aos planos. A criação de protótipos para avaliar a reação do cliente é um processo fundamental na RAD.

Ferramentas e automação

A pilha de software de desenvolvimento rápido de aplicativos é um aspecto fundamental para garantir os resultados do desenvolvimento. As equipes de RAD usam ferramentas como low-code, design baseado em componentes, reutilização de código etc. para garantir que o trabalho manual seja minimizado e que os desenvolvedores possam se concentrar em atividades de alto valor.

Desde então, a metodologia de desenvolvimento rápido de aplicativos se integrou à fluxos de trabalho ágeis e práticas. Veja como.

Fases do desenvolvimento rápido de aplicativos

O desenvolvimento rápido de aplicativos consiste em quatro fases projetadas para obter o melhor resultado possível.

O modelo RAD

Fase de planejamento de requisitos

Esta é a primeira etapa do RAD, em que a equipe do projeto realiza a planejamento do gerenciamento de requisitos do aplicativo.

Objetivo : Alinhar a visão do projeto com as metas comerciais e as necessidades do usuário, garantindo que o produto final atenda efetivamente à lacuna de mercado identificada

: Alinhar a visão do projeto com as metas comerciais e as necessidades do usuário, garantindo que o produto final atenda efetivamente à lacuna de mercado identificada Principais interessados : Analistas de negócios, gerentes de projeto e usuários em potencial

: Analistas de negócios, gerentes de projeto e usuários em potencial Resultados: Definição das necessidades comerciais, do escopo do projeto, dos objetivos, dos recursos e das restrições

A fase de planejamento define o cenário para o processo de design e desenvolvimento.

Fase de design do usuário

Em seguida, concentre-se em visualizar e projetar a experiência do usuário (UX) por meio de workshops, protótipos e iterações com base no feedback do usuário.

Meta : Compreender e cristalizar um design que atenda adequadamente às necessidades do usuário

: Compreender e cristalizar um design que atenda adequadamente às necessidades do usuário Principais interessados : Analistas de sistemas, pesquisadores de UX, designers de UI/UX

: Analistas de sistemas, pesquisadores de UX, designers de UI/UX Resultados: Iteração e prototipagem de uma interface intuitiva e envolvente

Fase de construção rápida

Depois de projetado, é hora de desenvolver. Nesse modelo, as equipes de engenharia usam várias ferramentas de desenvolvimento rápido de aplicativos, plataformas de baixo código, abordagens baseadas em componentes e reutilização de código para programação, integração de unidades e alguns testes.

Meta : Desenvolvimento rápido de aplicativos com alta qualidade

: Desenvolvimento rápido de aplicativos com alta qualidade Principais interessados : Desenvolvedores, analistas de qualidade e usuários

: Desenvolvedores, analistas de qualidade e usuários Resultados: Software funcional pronto para implementação

Cutover

A fase de cutover é semelhante à fase de implementação no desenvolvimento tradicional de software. Ela abrange a fase final testes ágeis treinamento de usuários e suporte ao sistema para garantir uma transição tranquila para o ambiente ativo.

Meta : Garantir que o aplicativo tenha um desempenho impecável em condições reais

: Garantir que o aplicativo tenha um desempenho impecável em condições reais Principais partes interessadas :

DevOps e ágil as equipes estão envolvidas no processo de implementação e liberação

: DevOps e ágil as equipes estão envolvidas no processo de implementação e liberação Resultados: Um aplicativo funcional, utilizável e centrado no usuário lançado em produção

No modelo RAD, essas quatro fases são comumente seguidas. Elas estabelecem a estrutura básica para o processo que as equipes de desenvolvimento de software seguem.

No entanto, essa é apenas a base. Dependendo de vários fatores, a equipe de desenvolvimento interpreta esse processo de maneiras diferentes. Ela pode adicionar fases/etapas para atender às suas necessidades específicas.

Por exemplo, uma equipe que desenvolve um aplicativo bancário pode ter uma etapa adicional no planejamento de requisitos para atender às necessidades de segurança. Uma empresa de SaaS pode acrescentar uma fase de excelência de software na construção para minimizar o débito tecnológico.

Alguns dos tópicos mais comuns que evoluíram da filosofia RAD estão abaixo.

As metodologias de desenvolvimento rápido de aplicativos

O modelo de desenvolvimento rápido de aplicativos é diversificado, facilitando um desenvolvimento mais rápido e resultados de maior qualidade. Vamos explorar a principal metodologia RAD abaixo.

Desenvolvimento ágil de software

O desenvolvimento ágil de software é uma das metodologias RAD mais populares. O Agile é uma abordagem flexível e iterativa que se concentra em iterações pequenas e rápidas com base no feedback do cliente.

O desenvolvimento ágil segue as práticas de RAD, como:

Pequenas iterações

Ciclos de liberação curtos

Automação para testes e implantação

Desenvolvimento iterativo com base no feedback do cliente

Melhoria contínua

Por exemplo, uma startup que esteja criando um aplicativo de compras on-line usaria metodologias ágeis para priorizar recursos, acelerar lançamentos e adaptar-se às tendências do mercado. Scrum, Kanban e DevOps são exemplos populares de metodologias ágeis.

Leia mais sobre DevOps vs ágil para ver como todos eles se encaixam.

Modelo em espiral

A espiral é uma abordagem baseada em riscos para o desenvolvimento de software. Ela prioriza a identificação de padrões e fatores de risco no início do processo processo de desenvolvimento do produto e criar aplicativos para mitigar esse risco.

Além das práticas regulares de RAD, a espiral também se concentra em:

Riscos comerciais, bem como riscos tecnológicos

Identificação de riscos por meio da interação com o usuário

Prototipagem rápida para minimizar os riscos

Trabalhar com evidências empíricas coletadas de pesquisa/feedback do usuário

O modelo em espiral é mais adequado para setores e projetos de alto risco. Um aplicativo bancário ou um aplicativo de registros de saúde são exemplos naturais. No entanto, os aplicativos que coletam dados ou pagamentos em vários setores se beneficiariam do uso do modelo em espiral.

Desenvolvimento iterativo e incremental

O desenvolvimento iterativo e incremental refere-se à criação de um sistema por meio de ciclos sistematicamente repetidos (iterativo) e porções menores de cada vez (incremental). Uma nova versão do produto é criada no final de cada iteração/incremento.

Seja usando métodos RAD ou tradicionais, o desenvolvimento iterativo/incremental é uma abordagem usada há muito tempo. Até mesmo o MS Office e os SAPs dos anos 90 faziam atualizações a cada poucos anos. O que mudou com o RAD foi a velocidade e a precisão com que as organizações podem criar novos recursos, corrigir bugs e melhorar o desempenho.

Modelo de desenvolvimento iterativo (Imagem:

Wikimedia Commons

)

Prototipagem de software

A prototipagem de software é uma abordagem RAD que se baseia na criação de protótipos ou versões incompletas do programa antes de desenvolvê-lo de fato para reduzir os ciclos de iteração e economizar custos.

Isso permite que os desenvolvedores criem uma versão do aplicativo que capture os recursos essenciais, possibilitando que eles testem a funcionalidade e façam ajustes antes de finalizar o design.

Por exemplo, os designers podem desenhar inúmeros esboços para a interface do aplicativo e testá-los com o público antes de criar a IU final. Os desenvolvedores podem criar protótipos úteis para testar a jornada do usuário antes de integrar a IU projetada ou criar visuais específicos para a marca.

Os aplicativos disruptivos também usam protótipos para testar a adequação do produto ao mercado. Por exemplo, um jogo de realidade virtual radicalmente novo pode criar um protótipo e lançá-lo para usuários beta para obter feedback antes de investir em um desenvolvimento sério.

Projeto conjunto de aplicativos (JAD)

O projeto conjunto de aplicativos (JAD) é uma abordagem RAD que visa minimizar as falhas do produto, envolvendo várias partes interessadas desde o início. Uma área do método de desenvolvimento de sistemas dinâmicos (DSDM), o JAD prioriza a colaboração entre clientes, usuários, analistas de sistemas e equipes de desenvolvimento durante todo o ciclo de vida do produto.

Por exemplo, se estiver usando o JAD para desenvolver um CRM personalizado, você incluiria os seguintes participantes no processo de design do aplicativo.

Vendedores (usuários dos produtos)

Líderes de vendas (usuários de recursos específicos, como relatórios/lembretes)

Equipes de marketing (usuários de recursos específicos, como campanhas de e-mail ou redirecionamento)

Equipes de TI (que gerenciam/hospedam/integram o aplicativo)

Dependendo do produto que você está criando, dos seus usuários, do mercado, da proposta de valor etc., qualquer um dos modelos acima pode ser adequado para você. Por exemplo, se você estiver lançando um produto totalmente novo em um mercado de oceano azul, a prototipagem reduz os riscos de fracasso. Por outro lado, se estiver criando um produto em um espaço lotado com alto risco, o modelo em espiral ajuda a evitar erros.

No entanto, qualquer que seja o modelo escolhido, a RAD oferece benefícios extraordinários em relação às abordagens tradicionais.

Desenvolvimento rápido de aplicativos versus outros modelos de desenvolvimento de software

Existem vários modelos de desenvolvimento de software usados pelas organizações atualmente, com diferenças pequenas, porém significativas, entre eles. Basicamente, muitos desses modelos se enquadram em uma de duas categorias: Sequencial ou evolutivo.

Metodologias de desenvolvimento de software (Fonte da imagem: Wikimedia Commons )

O modelo sequencial de desenvolvimento de software é aquele em que uma fase subsequente só começa quando a fase anterior é concluída. Essa é a abordagem tradicional, seguida há muito tempo pelas organizações de engenharia.

Waterfall e o modelo V são exemplos de abordagens de desenvolvimento de software sequencial.

O modelo evolutivo é a abordagem moderna, adaptável e centrada no usuário para o desenvolvimento de software. Ágil, Scrum, Kanban, programação extrema e todas as outras abordagens RAD se enquadram nessa categoria.

As diferenças fundamentais - e os benefícios - do RAD em relação aos modelos tradicionais/sequenciais são as seguintes.

Agilidade em vez de disciplina

As abordagens tradicionais se concentravam na disciplina, colocando uma etapa após a outra. Isso dificultava dar um passo atrás e recalibrar quando necessário.

O RAD é ágil e iterativo. É mais adaptável à evolução do mercado e mais tolerante com os erros (que todos sabemos que são inevitáveis).

Mais cíclico do que linear

Os modelos tradicionais são lineares, um passo após o outro. Há muito pouco espaço para desvios nessa abordagem. Se algum evento forçar um desvio - como a pandemia forçando situações de trabalho em casa - o custo disso seria extremamente alto.

O RAD minimiza o custo da mudança. Ao identificar riscos e erros logo no início, ela evita perdas e preserva a posição no mercado.

Feedback sobre os planos

Embora os modelos sequenciais também incorporassem a pesquisa de usuários, eles faziam planos concretos e criavam aplicativos com base neles. Um ciclo de desenvolvimento mais longo significava que o feedback do cliente chegava tarde demais ou era muito grande para ser incorporado.

O planejamento do RAD é para ciclos curtos, normalmente de 1 a 2 sprints por vez. Isso permite que as equipes sintam o pulso do usuário e criem produtos que ele usaria com prazer e pelos quais pagaria.

Incrementos em vez de big-bang

Os modelos tradicionais faziam grandes lançamentos de produtos ou atualizações que podiam ou não ser aceitos pelos usuários.

O RAD introduz mudanças em pequenos incrementos com base no feedback do cliente. Isso ajuda os usuários a se adaptarem à mudança gradualmente.

Colaboração em vez de especialização

Nos modelos tradicionais, havia designers especializados, desenvolvedores de interface do usuário, desenvolvedores de front-end, desenvolvedores de back-end, especialistas em operações, analistas de negócios etc. Cada um deles entendia sua parte do processo. Cada um deles entendia sua parte do processo. Qualquer conhecimento comum dependia muito de sua capacidade de transferir informações de forma eficaz.

O RAD incentiva as equipes multifuncionais a trabalharem juntas. As equipes comerciais e os desenvolvedores full-stack trabalham em conjunto. Espera-se que todos tenham empatia com o usuário final, minimizando a perda de informações/contexto. Isso ajuda as empresas a se concentrarem mais no usuário em vez de se concentrarem no processo.

Aproveitar esses benefícios em sua organização requer uma implementação robusta do RAD. Aqui estão algumas dicas para dar o pontapé inicial nessa jornada.

Como implementar o desenvolvimento rápido de aplicativos

Para implementar e seguir com sucesso as práticas de desenvolvimento rápido de aplicativos em sua organização, você precisa:

Uma base tecnológica sólida: Ferramentas e processos voltados para o RAD

Uma mudança de mentalidade: Em direção a pequenos incrementos e feedback do cliente, em vez de planos rígidos e processos lineares

Vamos examinar passo a passo como você pode implementar o RAD em sua organização e aproveitar ClickUp para o desenvolvimento de software para simplificar o processo.

1. Pense em pequenos incrementos

Os líderes de desenvolvimento de software geralmente consideram os produtos como coisas grandes e complexas que levam anos para serem construídas. Sua visão tende a ser o forte no fim do reino.

A RAD precisa que você pense em tijolos. Todo grande projeto precisa ser dividido em suas menores partes significativas para ser desenvolvido. Tarefas do ClickUp permite organizar seus projetos em tarefas, subtarefas e incluir listas de verificação para elas. Cada uma delas pode ser trabalhada de forma independente, mesmo que tenha dependências de outras tarefas ou faça parte de um fluxo de trabalho ágil.

Mantenha-se no caminho certo, monitore o progresso e mantenha todos informados facilmente usando o ClickUp Tasks

2. Aprenda a ser iterativo

Planeje sprints curtos de uma ou duas semanas cada para criar recursos do produto. Em cada sprint, combine recursos inter-relacionados para que o conhecimento contextual permaneça intacto.

Use Sprints do ClickUp para gerenciar tarefas de desenvolvimento, priorizar o trabalho com base no feedback e garantir o progresso contínuo.

Automatize tarefas repetitivas de gerenciamento de projetos e fluxos de trabalho com o Automações do ClickUp . Use qualquer uma das mais de 100 automações pré-projetadas para atualizar o status das tarefas, atribuir tarefas com base em acionadores e notificar os membros da equipe sobre alterações.

Automatize fluxos de trabalho com o ClickUp Automations

3. Colete, analise e use o feedback

Crie canais formais e informais para que os usuários forneçam feedback sobre o aplicativo.

Configure ferramentas para monitorar o uso do aplicativo para identificar recursos populares

Implementar aplicativos personalizadosFormulários ClickUp para obter feedback do usuário sobre usabilidade, funcionalidade e satisfação do usuário

Permitir maneiras de documentar o feedback coletado por meio de pesquisas com usuários, grupos de foco, entrevistas etc.

4. Promova a colaboração multifuncional

A eficácia do RAD depende da capacidade da equipe multifuncional de idealizar, colaborar e construir em conjunto.

Use Documentos do ClickUp para criar um repositório central de documentação do projeto, diretrizes e feedback do usuário. Edite documentos de forma colaborativa, marque usuários, deixe comentários e obtenha itens de ação diretamente.

Promova a comunicação em tempo real no contexto de cada tarefa com comentários e menções aninhados. Discuta, idealize, debata e crie recursos diferenciados com as tarefas do ClickUp.

Reúna a equipe virtual para sessões de brainstorming com Quadros brancos ClickUp . Revisar designs, priorizar tarefas, limpar o backlog etc. Organize visualmente os protótipos em vários estágios para ver o que precisa de atenção e tomar providências.

Visualize fluxos de trabalho com os quadros brancos do ClickUp

5. Otimize as operações

No RAD, há vários métodos e práticas, cada um necessitando de uma abordagem exclusiva de gerenciamento de projetos. Personalize o ClickUp para gerenciar o desenvolvimento de aplicativos do seu jeito.

Use os status personalizados do ClickUp para acompanhar o progresso dos protótipos, desde a concepção até o feedback e o refinamento.

Agilize os processos com os modelos do ClickUp. Crie seus próprios modelos de checklist personalizados e aplique-os a várias tarefas rapidamente.

Obtenha insights em tempo real sobre seu projeto com os painéis e ferramentas de relatórios do ClickUp. Meça o progresso, a utilização de recursos e as métricas de desempenho para adaptar suas técnicas de gerenciamento de projetos às suas necessidades transformação ágil .

Obtenha insights em tempo real sobre seu projeto com os ClickUp Dashboards

6. Envolva todas as partes interessadas

O RAD precisa do envolvimento de várias partes interessadas nos negócios, além da equipe de engenharia.

Os recursos colaborativos do ClickUp, como exibições compartilhadas, acesso de convidados e formulários de feedback, foram projetados para melhorar o envolvimento das partes interessadas. Use o ClickUp para:

Criar um relatório de progresso personalizado para o cliente/patrocinador do projeto

Permitir o acesso de usuários convidados às partes interessadas da empresa para participar de discussões, responder a perguntas, etc.

Compartilhar links públicos para documentos/tarefas para permitir que os usuários comerciais aprovem requisitos/documentação

Acelere seu carro de corrida RAD com o ClickUp

O software deve evoluir no ritmo da demanda do mercado, das necessidades dos clientes e dos produtos da concorrência. O desenvolvimento rápido de aplicativos permite exatamente isso. No entanto, a implementação correta dos métodos RAD pode ser um desafio.

Com o software de desenvolvimento de produtos da ClickUp, você não precisa se preocupar.

O ClickUp foi projetado para permitir o desenvolvimento de software colaborativo, iterativo e centrado no usuário. Ele permite a velocidade, a precisão, a qualidade e a eficiência de que a RAD precisa. Ele ajuda as equipes multifuncionais a colaborar, iterar e criar produtos melhores.

Quer esteja usando o RAD para criar um novo produto inovador ou fortalecer um produto existente, o ClickUp pode rapidamente dar vida à sua visão.

Quer esteja desenvolvendo um aplicativo inovador, uma solução de software centrada no cliente ou uma ferramenta interna para aumentar a produtividade, o ClickUp fornece a estrutura, a flexibilidade e as ferramentas necessárias para dar vida à sua visão de forma rápida e bem-sucedida.

Comece sua jornada para o desenvolvimento rápido de aplicativos hoje mesmo. Experimente o ClickUp gratuitamente .