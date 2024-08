Os 10 melhores podcasts de tecnologia para ficar por dentro das notícias do setor

Você já imaginou como seria ouvir seus especialistas em tecnologia favoritos conversando sem inibição sobre os assuntos que eles adoram?

Os podcasts de tecnologia oferecem exatamente essa experiência. É como ser uma mosca na parede da sala de estar de um titã da tecnologia e desenvolver passivamente suas habilidades e conhecimentos tecnológicos.

Mas há poucas horas no dia e, sejamos honestos, o mercado está inundado de podcasts de tecnologia aparentemente "de ponta" que são tudo menos isso. Então, como encontrar o podcast certo?

Estamos aqui para ajudar. Neste artigo, elaboramos uma lista dos 10 principais podcasts de tecnologia de 2024 que você simplesmente não pode deixar de ouvir. Aperte o play e sintonize-se.🎙️

Os 10 melhores podcasts de tecnologia de 2024

Se você deseja obter insights sobre uma vida de um desenvolvedor de software para entender o funcionamento interno da mente de um líder de tecnologia ou obter as últimas notícias sobre tecnologia, esses 10 podcasts são indispensáveis em sua lista de reprodução.

1. Darknet Diaries (Diários da Darknet)

via Darknet Diaries (Diários da Darknet) Em Darknet Diaries, o apresentador Jack Rhysider compartilha histórias reais de hacking, shadow IT e crimes cibernéticos. Ele entrevista especialistas que compartilham relatos em primeira mão sobre os motivos por trás dos crimes digitais. Em seguida, Ryhsider usa essas anedotas para educar seus ouvintes sobre a importância da infosec (segurança da informação).

O estilo envolvente de contar histórias do apresentador e seu profundo conhecimento do setor de tecnologia tornam a experiência de ouvir o podcast muito interessante. O podcast levanta questões críticas sobre o vício, a saúde pública e o sistema de justiça criminal.

Darknet Diaries é imperdível para profissionais de segurança cibernética e entusiastas da tecnologia intrigados com os aspectos ocultos do mundo da tecnologia.

Episódios imperdíveis

2. Podcast sobre IoT

via Podcast de IoT Apresentado por Stacey Higginbotham e Kevin Tofel, o podcast sobre IoT (Internet das Coisas) aborda a IoT para consumidores, empresas e indústrias.

Cada episódio apresenta líderes do setor de tecnologia que se envolvem em uma série de diálogos brilhantes e informativos. Este podcast é para você que gosta de estar na primeira fila de discussões fascinantes sobre dispositivos inteligentes, conectividade, tendências tecnológicas e o impacto da IoT na sociedade como um todo.

Infelizmente, após oito anos de existência e 437 episódios produzidos, o podcast parou de lançar novos episódios. No entanto, vale a pena ouvir seu catálogo anterior. Embora talvez você não receba atualizações sobre as últimas tendências tecnológicas, os episódios existentes oferecem um valor que você normalmente encontraria em Livros sobre IA .

Episódios imperdíveis

3. O podcast a16z

via podcast a16z A Andreessen Horowitz, uma empresa líder em capital de risco com sede no Vale do Silício, Califórnia, produz o podcast a16z. Apresentado por Stephanie Smith, o podcast conta com a participação de líderes tecnológicos e financeiros experientes e veteranos em negócios. Os fundadores Ben Horowitz e Marc Andreessen às vezes aparecem para compartilhar seus conhecimentos.

Os episódios oferecem uma visão refrescante e abrangente do cenário tecnológico a partir da perspectiva de investidores e profissionais, o que interessa à maioria de nós. Eles abordam as tendências tecnológicas emergentes, as tecnologias disruptivas e o futuro de diversos setores. O que você quiser, eles falam sobre isso.

Com valores de produção de alta qualidade e discussões aprofundadas, o Podcast a16z é um recurso essencial para os interessados em se manter informados sobre os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos, como o melhores ferramentas de SaaS e o setor de startups.

Episódios imperdíveis

4. Forma de onda: O podcast do MKBHD

via Rede de podcasts da Vox Media Esse podcast é apresentado pelo popular revisor de tecnologia e Youtuber Marques Brownlee (MKBHD), com Andrew Manganelli e David Imel como co-apresentadores. Os episódios são semelhantes ao conteúdo de tecnologia que o MKBHD publica no YouTube, mas oferecem análises mais aprofundadas sobre os mais recentes gadgets e carros elétricos.

Cada episódio é repleto de informações fascinantes, mas o que realmente diferencia esse podcast é sua capacidade de fazer os ouvintes rirem. Brownlee frequentemente compartilha anedotas divertidas e comentários irônicos sobre eletrônicos de consumo, mantendo a atmosfera leve e divertida. A participação de Hasan Minhaj no podcast de tecnologia é uma prova de seu apelo cômico.

Se você é um entusiasta da tecnologia e quer se manter atualizado sobre os lançamentos tecnológicos e os veículos elétricos (EVs) recém-lançados, esse podcast é imperdível.

Episódios imperdíveis

5. Responder a todos

via Mídia Gimlet O podcast Reply All, apresentado por P.J. Vogt e Alex Goldman, destaca a relação dinâmica entre as pessoas e o mundo on-line. Cada episódio leva você a uma jornada de experiências da vida real, explorando como a Internet transformou nossas vidas, nosso trabalho e nossas conexões com outros seres humanos.

O episódio examina de forma detalhada como a Internet influenciou as pessoas e como o comportamento humano moldou a Internet. Você aprenderá algo novo em cada episódio, mas não se surpreenda se ficar pensando se a tecnologia é uma bênção ou uma maldição.

Desde a descoberta de fraudes na Internet até a investigação de comunidades on-line, o podcast combina jornalismo investigativo com humor, tornando tópicos aparentemente obscuros divertidos e esclarecedores.

Episódios imperdíveis

6. O podcast H3

via Canal do YouTube do Podcast H3 O podcast H3, apresentado pelos comediantes Ethan e Hila Klein, oferece uma perspectiva divertida sobre a cultura da Internet e, ocasionalmente, se aprofunda em IA, tecnologia e política.

O programa ganhou popularidade ao longo dos anos devido à habilidade cômica dos apresentadores e aos vários tópicos discutidos em cada episódio. Se você está procurando uma maneira agradável e informativa de se manter informado sobre o mundo on-line e tecnológico, ouça este podcast.

Episódios imperdíveis

7. Grande tecnologia

via Centro de Inovação em Governança Internacional Big Tech, apresentado por Taylor Owen, é uma série de podcasts envolvente que trata do uso e do mau uso da tecnologia no mundo atual. Se você gosta de discussões intensas e contundentes sobre tecnologia, este podcast é para você.

Owen se envolve em conversas profundas e instigantes com seus convidados, incluindo líderes empresariais de vários setores e áreas funcionais. Os episódios levantam questões cruciais sobre liberdade de expressão na era digital, governança tecnológica, privacidade e o crescente poder dos gigantes da tecnologia.

Ocasionalmente, o apresentador discorda respeitosamente dos pontos de vista dos convidados e apresenta seus argumentos. Como ouvinte, você terá acesso a várias perspectivas sobre alguns dos problemas mais sérios do mundo da tecnologia.

Episódios imperdíveis

8. Mestres de escala

via Mestres da escala O podcast Masters of Scale é um guia confiável para navegar na complexa dinâmica do crescimento dos negócios. O apresentador é Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn.

Como é de se esperar, esse podcast de tecnologia se concentra no empreendedorismo e na fundação de empresas. Mas, para seu crédito, ele tenta ir mais fundo, explorando os caminhos não convencionais e as decisões ousadas que CEOs, líderes de tecnologia e fundadores às vezes tomam na busca de construir corporações globais.

Por meio de entrevistas, narração de histórias e comentários perspicazes, Hoffman destaca as estratégias e a mudança de mentalidade necessárias para expandir um negócio.

Esse podcast oferece muito o que pensar para fundadores, investidores e líderes de tecnologia sobre como expandir um negócio de tecnologia.

Episódios imperdíveis

9. Em máquinas nós confiamos

via MIT Technology Review Apresentado por Jennifer Strong, o podcast In Machines We Trust explora as implicações éticas, sociais e culturais da tecnologia emergente, especialmente a inteligência artificial.

Como um podcast premiado, dirigido pela equipe da MIT Tech Review, espere discussões afiadas e instigantes sobre vieses algorítmicos e questões éticas relacionadas à IA, entre outras.

O podcast explora a relação em evolução entre os seres humanos e a tecnologia, combinando entrevistas perspicazes e narrativas bem pesquisadas. É imperdível para quem tem curiosidade sobre as consequências da automação levada a extremos.

Episódios imperdíveis

10. Pivô

via Mídia Vox Kara Swisher, renomada jornalista de tecnologia, e Scott Galloway, autor de best-sellers, guru de marketing, empresário e professor da NYU, apresentam um podcast semestral no qual discutem as últimas tendências tecnológicas do Vale do Silício, Wall Street e Washington, D.C.

O podcast tem uma visão intersetorial da tecnologia, comentando como os desenvolvimentos políticos e comerciais afetam o setor. Os apresentadores do Pivot também compartilham opiniões e previsões de ponta e, muitas vezes, provocativas sobre as tendências do setor e as mudanças na sociedade.

Swisher e Galloway têm um estilo rápido que mantém os ouvintes no limite. Com suas opiniões afiadas e sem filtros e previsões ousadas, a dupla oferece aos fãs uma compreensão única do que está moldando nossa economia digital e além.

Episódios imperdíveis

Explorando diferentes temas em podcasts de tecnologia

As pessoas que buscam construir uma carreira na área de tecnologia se reúnem em podcasts de tecnologia porque eles abrangem uma ampla gama de tópicos relacionados à tecnologia, gadgets, tendências tecnológicas emergentes e seu impacto na sociedade. Alguns temas populares em podcasts de tecnologia incluem:

Notícias e tendências tecnológicas: A maioria desses podcasts aborda os últimos desenvolvimentos em tecnologia, regulamentações de políticas, leis relacionadas à tecnologia e notícias semanais sobre tecnologia. São ideais para quem quer se manter atualizado com os últimos acontecimentos em tecnologia

A maioria desses podcasts aborda os últimos desenvolvimentos em tecnologia, regulamentações de políticas, leis relacionadas à tecnologia e notícias semanais sobre tecnologia. São ideais para quem quer se manter atualizado com os últimos acontecimentos em tecnologia Gadgets e dispositivos recém-lançados: Esses podcasts atendem aos entusiastas que adoram explorar os mais recentes gadgets, wearables e produtos de tecnologia. Eles geralmente convidam especialistas e se aprofundam na revisão, análise e discussão detalhada de gadgets específicos

Esses podcasts atendem aos entusiastas que adoram explorar os mais recentes gadgets, wearables e produtos de tecnologia. Eles geralmente convidam especialistas e se aprofundam na revisão, análise e discussão detalhada de gadgets específicos Tecnologia emergente: Esses podcasts abordam IA, robótica, ML, blockchain, AR e VR, entre outros. Eles também discutem o futuro do espaço tecnológico com base nas tendências emergentes

Esses podcasts abordam IA, robótica, ML, blockchain, AR e VR, entre outros. Eles também discutem o futuro do espaço tecnológico com base nas tendências emergentes Segurança cibernética : Os podcasts focados no espaço cibernético geralmente abordam tópicos como privacidade de dados, segurança digital, fraude na Internet, ameaças cibernéticas, tecnologia de vigilância e leis de privacidade

: Os podcasts focados no espaço cibernético geralmente abordam tópicos como privacidade de dados, segurança digital, fraude na Internet, ameaças cibernéticas, tecnologia de vigilância e leis de privacidade Cultura da Internet: Esses podcasts exploram tendências que surgem on-line e capturam a imaginação do público, como memes, conteúdo viral, comunidades on-line e outros fenômenos da Internet

Esses podcasts exploram tendências que surgem on-line e capturam a imaginação do público, como memes, conteúdo viral, comunidades on-line e outros fenômenos da Internet Histórias de startups: Esses podcasts geralmente apresentam conversas entre o apresentador e os fundadores de empresas de tecnologia. Os líderes de startups contam aos ouvintes suas experiências na criação de uma startup e suas vitórias e derrotas.

Muitos desses podcasts também reúnem especialistas do setor e investidores para discutir growth hacking, financiamento de start-ups e estratégias de negócios. Eles servem como uma grande inspiração para aspirantes a fundadores de start-ups e profissionais de tecnologia.

Se você quiser ter uma visão geral do cenário tecnológico atual ou buscar insights sobre um nicho específico, provavelmente há um podcast esperando por você.

Analisando a influência dos podcasts de tecnologia

Quer você esteja à frente de uma empresa ou subindo a escada para a supremacia tecnológica corporativa, um bom podcast de tecnologia é algo em que você deve investir seu tempo. Veja como os podcasts de tecnologia podem afetar sua carreira:

Formação de perspectiva: Como todos os podcasts, os podcasts de tecnologia são construídos com base nas perspectivas e opiniões dos apresentadores. Assim, você obtém um ponto de vista exclusivo sobre assuntos que talvez não encontre em outro lugar. Você pode usar os insights que obtém dos podcasts para tomar decisões cruciais no trabalho. Por exemplo, talvez um podcast sobre as melhores ferramentas de software baseadas em nuvem do mercado possa ajudá-lo a escolher o ferramentas de SaaS mais adequadas mais adequadas para sua empresa Criação de comunidade: Os podcasts de tecnologia conectam pessoas com ideias semelhantes de todo o mundo. Alguns podcasts convidam os espectadores a interagir ou enviar perguntas. As interações amigáveis, as piadas internas e as conversas íntimas criam um senso de comunidade na esfera tecnológica Centro educacional: A tecnologia avança rapidamente. E embora existam muitos cursos on-line brilhantes, eles nem sempre estão atualizados com os desenvolvimentos tecnológicos. Os podcasts de tecnologia são ótimos para aprimorar suas habilidades e melhorar seu conhecimento em uma área específica. A melhor parte? Você pode aprender em qualquer lugar. Aumente seu vocabulário de tecnologia: Os podcasts de tecnologia familiarizam os ouvintes com oGlossário de IAaumentam sua compreensão do jargão tecnológico e exploram como os conceitos emergentes afetam o mundo da tecnologia. Ouvi-los o ajudará a se tornar e parecer mais inteligente na próxima reunião de tecnologia no trabalho Conteúdo inspirador: Além da educação, os podcasts de tecnologia inspiram os ouvintes por meio de histórias de sucesso, fracasso e lições aprendidas. As narrativas que você ouve podem ser a faísca de que você precisa para inovar com seu cérebro direito ou superar aquele obstáculo aparentemente intransponível

