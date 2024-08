Os 10 melhores livros sobre inteligência artificial (IA) para ler em 2024

De acordo com um Reportagem da CNN algumas das maiores empresas de tecnologia estão usando 200.000 livros para treinar sistemas de inteligência artificial. Esses livros ajudam a IA generativa a aprender como comunicar informações.

Os 10 melhores livros sobre IA que você deve ler este ano

1. Compatível com humanos: Artificial Intelligence and the Problem of Control (Inteligência Artificial e o Problema do Controle)

Sobre o livro

Autor: Stuart Russell

Stuart Russell Número de páginas: 349

349 Tempo estimado de leitura: 13 horas

13 horas Ano de publicação: 2019

2019 Nível recomendado: Leitores básicos e intermediários

Leitores básicos e intermediários Comentários e classificações: 4.1/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



O livro de Stuart Russell, Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control, de Stuart Russell, tomou o mundo de assalto em 2019. O The Guardian o chamou de "o livro mais importante sobre IA em 2019"

O livro fornece o contexto necessário antes de começarmos a defender a inteligência artificial.

Russell vê o conflito entre humanos e máquinas como inevitável, ameaçando empregos e valores humanos. No entanto, podemos evitar isso se repensarmos a IA desde o início. Ao questionar nossos conceitos de compreensão humana e aprendizado de máquina, o escritor discute as possibilidades da IA sobre-humana.

Ele argumenta que o maior desafio na concepção do QI está no software, que exigirá vários avanços, um dos quais precisa ser a compreensão da linguagem.

"Infelizmente, a raça humana não é uma entidade única e racional. Ela é composta por entidades desagradáveis, invejosas, irracionais, inconsistentes, instáveis, computacionalmente limitadas, complexas, em evolução e heterogêneas." - Stuart Russell

Principais conclusões

Os possíveis perigos dos sistemas autônomos de IA incluem armas autônomas letais, vigilância automatizada, manipulação de comportamento de notícias falsas e chantagem automatizada, entre outros

Ao adotarmos a IA para aplicações no mundo real, devemos evitar a debilitação humana. Isso se refere ao momento em que os humanos delegarão tudo à IA e perderão a autonomia

O que os leitores dizem

"Uma leitura obrigatória: este tour-de-force intelectual de um dos verdadeiros pioneiros da IA não apenas explica os riscos de uma inteligência artificial cada vez mais poderosa de forma cativante e persuasiva, mas também propõe uma solução concreta e promissora."

2. Aprendizado de máquina para iniciantes

Sobre o livro

Autor(es): Chris Sebastian

Chris Sebastian Número de páginas: 163

163 Tempo estimado de leitura: 2 horas

2 horas Ano de publicação: 2019

2019 Nível recomendado: Iniciantes

Iniciantes Comentários e classificações: 3,9/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)



Chris Sebastian argumenta em Machine Learning for Beginners (Aprendizado de máquina para iniciantes) que o aprendizado de máquina surgiu do desejo humano de aprendizado por reforço. Por exemplo, os computadores inicialmente aprenderam a jogar damas e depois venceram campeões mundiais de xadrez.

Para fornecer o contexto, Sebastian aborda invenções históricas, como o dispositivo mecânico de Charles Babbage que os engenheiros podiam programar com cartões perfurados em 1834 ou o "Teste de Turing" de Alan Turing sobre inteligência de máquina em 1950.

Este livro é destinado a pessoas interessadas em aprender sobre IA, ciência da computação, ML e inteligência de enxame. Você também entenderá como grandes conjuntos de dados são vitais para o aprendizado de máquina, fornecendo aos engenheiros de IA informações para o desenvolvimento de algoritmos avançados.

"O aprendizado de máquina, as redes neurais e a inteligência de enxame interagem e se complementam como parte da busca para gerar máquinas capazes de pensar e reagir ao mundo." - Chris Sebastian

Principais conclusões

Embora os matemáticos tenham descoberto as teorias iniciais do aprendizado de máquina há muito tempo, levamos várias décadas para converter as teorias em exemplos do mundo real

O que os leitores dizem

"Este é um bom livro para uma visão de alto nível sobre o aprendizado de máquina e os prós e contras de como o aprendizado de máquina pode afetar nossas vidas."

3. Inteligência Artificial para Humanos

Sobre o livro

Autor(es): Jeff Heaton

Jeff Heaton Número de páginas: 222

222 Tempo estimado de leitura: 8 horas

8 horas Ano de publicação: 2013

2013 Nível recomendado: Leitores intermediários e avançados

Leitores intermediários e avançados Críticas e classificações: 4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Existem alguns livros populares sobre IA, mas a maioria deles requer conhecimentos básicos. Inteligência Artificial para Humanos: Volume 1, de Jeff Heaton, visa a preencher essa lacuna em um estilo relativamente fácil de seguir.

Como leitor, você entenderá os algoritmos básicos de IA na categoria de aprendizado de máquina. O primeiro volume explica o aprendizado no contexto de redes de computadores e diferentes tipos de aprendizado de máquina. Abordando o aprendizado supervisionado e não supervisionado, o autor descreve técnicas essenciais, como regressão e agrupamento, para desenvolver e treinar grandes modelos de aprendizado.

"As redes neurais baseadas em computador não são como o cérebro humano, pois não são dispositivos de computação de uso geral. Elas executam pequenas tarefas específicas." - Jeff Heaton

Principais conclusões

A maioria dos algoritmos de IA aceita uma matriz de entrada de números e produz uma matriz de saída. Os engenheiros geralmente modelam os problemas que a IA resolveria dessa forma

O que os leitores dizem

"Achei as informações deste livro apresentadas de forma extremamente clara e concisa. Muito útil para entender o funcionamento básico dos tópicos em questão."

4. Cybernetic Revolutionaries: Tecnologia e política no Chile de Allende

Sobre o livro

Autor(es): Eden Medina

Eden Medina Número de páginas: 326

326 Duração da leitura: 11 horas

11 horas Ano de publicação: 2011

2011 Nível recomendado: Leitores intermediários e avançados

Leitores intermediários e avançados Críticas e classificações: 4.3 (Goodreads)



Cybernetic Revolutionaries: Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile é um dos dois únicos livros sobre IA desta lista que apresenta a interseção política e tecnológica da inteligência artificial. O autor aborda dois projetos em tempo real que expõem os perigos da IA.

O primeiro foi o ambicioso experimento do Chile com mudanças socialistas pacíficas. Outro exemplo foi sua tentativa de criar um sistema de computador conhecido como Projeto Cybersyn para gerenciar a economia do país.

Os resultados foram perigosos.

O governo do Chile, liderado por Salvador Allende, foi envolvido em um golpe militar e nunca implementou o outro projeto.

O livro detalha o sistema cibernético do governo chileno que deveria trazer um sistema de design holístico, interação homem-computador, gerenciamento descentralizado, uma rede nacional de telex e modelagem do comportamento de sistemas dinâmicos.

Entrevistas, fotografias e descrições vívidas da sala de operações da rede, semelhante à de Jornada nas Estrelas, tornam este livro atraente.

"A busca de uma solução tecnológica para o problema da gestão econômica estava em conformidade com as ideias de progresso econômico encontradas na teoria da dependência, mas apenas até certo ponto." - Eden Medina

Principais conclusões

O Projeto Cybersyn do Chile significa Cibernética-Sinergia, que foi uma tentativa de gerenciar fábricas nacionalizadas usando a cibernética

Com base nesse contexto político, o autor oferece lições sobre a relação da tecnologia com a política e os valores humanos

O que os leitores dizem

"A história e a pesquisa aqui são fascinantes e bem ao meu gosto - cibernética, gerenciamento, computadores mainframe!!! Fluxogramas!!! Estou feliz por ter lido este livro."

5. AI Superpowers: China, Vale do Silício e a Nova Ordem Mundial

Sobre o livro

Autor(es): Kai-Fu Lee

Kai-Fu Lee Duração da audição: 9 horas e 17 minutos

9 horas e 17 minutos Ano de publicação: 2018

2018 Nível recomendado: Leitores iniciantes, intermediários e avançados

Leitores iniciantes, intermediários e avançados Críticas e classificações: 4.4 (Audible)



AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order é um audiolivro fascinante que choca os ouvintes com as consequências inesperadas do desenvolvimento da IA.

Por meio de alguns eventos reais interessantes sobre IA, o Dr. Lee aborda a competição acirrada entre os Estados Unidos e a China pelas invenções de IA. O livro aborda a teoria da conspiração da Nova Ordem Mundial e se algumas inovações de IA estão levando a um governo mundial real.

O autor esclarece os empregos afetados e aqueles que a inteligência artificial melhoraria. Além disso, ele prevê que estamos à beira de uma economia de IA.

"A IA nunca nos permitirá entender a nós mesmos verdadeiramente; não será porque esses algoritmos capturaram a essência mecânica da inteligência humana. Será porque eles nos liberaram para esquecermos as otimizações e, em vez disso, nos concentrarmos no que realmente nos torna humanos: amar e ser amado." - Kai-Fu Lee

Principais conclusões

A China tem um ecossistema de IA único, marcado por uma concorrência acirrada, um alto nível de espírito empreendedor, um grande grupo de engenheiros talentosos, um governo que dá apoio e uma disposição para assumir riscos

O que os leitores dizem

"Este é um dos livros mais importantes de 2018. Você deve lê-lo se estiver envolvido em qualquer negócio que esteja ou venha a usar o aprendizado de máquina (aprendizado intenso)."

6. A sociedade da mente

Sobre o livro

Autor(es): Marvin Minsky

Marvin Minsky Número de páginas: 336

336 Tempo estimado de leitura: 11 horas

11 horas Ano de publicação: 1988

1988 Nível recomendado: Leitores avançados

Leitores avançados Comentários e classificações: 4.7/5 210 avaliações



The Society of Mind faz uma investigação envolvente sobre a mente humana por meio de ensaios de uma página, cada um introduzindo uma nova ideia.

O livro aborda conceitos aprofundados de visão computacional, redes de ML, máquinas de previsão, manipulação robótica e raciocínio de senso comum.

Abordamos esse livro sobre IA porque ele tem implicações para o campo da inteligência artificial, incentivando os leitores a pensar na criação de sistemas com estruturas modulares e hierárquicas que imitam as diversas funções da mente humana na sociedade moderna.

"Os 'pedaços' de raciocínio, linguagem, memória e 'percepção' devem ser mais extensos e mais estruturados, e seus conteúdos factuais e processuais devem estar mais intimamente conectados para explicar o aparente poder e a velocidade das atividades mentais." - Marvin Minsky

Principais conclusões

A inteligência surge das interações e cooperações entre os inúmeros agentes da mente. Ela não se limita a um único modelo centralizado, mas surge dos esforços distribuídos desses agentes

O que os leitores dizem

"O autor, um dos pais indiscutíveis da IA, se propõe a fornecer um modelo abstrato de como a mente humana funciona. Sua tese é que nossas mentes consistem em uma enorme agregação de mini-mentes ou agentes minúsculos que evoluíram para realizar tarefas específicas."

7. The Master Algorithm (O Algoritmo Mestre): Como a busca pela máquina de aprendizado definitiva transformará nosso mundo

Sobre o livro

Autor(es): Pedro Domingos

Pedro Domingos Número de páginas: 352

352 Tempo estimado de leitura: 11 horas

11 horas Ano de publicação: 2018

2018 Nível recomendado: Leitores avançados e intermediários

Leitores avançados e intermediários Comentários e classificações: 4.3/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)



Um dos melhores livros sobre IA, The Master Algorithm, explica como as redes de ML funcionam aprendendo com clusters de dados em tecnologia digital. Esses algoritmos observam nossas ações on-line, nos imitam e fazem experiências com as informações disponíveis.

A premissa do livro é que a maioria dos laboratórios de pesquisa e universidades de IA está tentando inventar uma nova base de um algoritmo de aprendizagem para descobrir qualquer conhecimento a partir dos dados e fazer o que quisermos. O autor argumenta que nenhum algoritmo mestre único pode prever qualquer domínio de problema.

Você aprenderá mais sobre as máquinas de aprendizagem que impulsionam a Amazon, o Google e outras empresas de tecnologia.

"Se você é um cientista da computação preguiçoso e não muito inteligente, o aprendizado de máquina é ideal porque os algoritmos de aprendizado fazem todo o trabalho, mas permitem que você fique com todo o crédito." - Pedro Domingos

Principais conclusões

O livro apresenta a ideia de um algoritmo de aprendizado único e abrangente chamado Algoritmo Mestre, capaz de incorporar diferentes abordagens ao aprendizado de máquina

É possível categorizar as abordagens de aprendizado de máquina em cinco tribos, cada uma representando uma filosofia diferente. Elas incluem a lógica simbólica, as redes neurais conexionistas, os algoritmos evolutivos, a probabilidade bayesiana e o raciocínio analógico. O Algoritmo Mestre deve abranger a força de cada tribo

O que os leitores dizem

"Pedro Domingos desmistifica o ML e mostra como o futuro será maravilhoso e empolgante."

8. Aprendizagem profunda

Sobre o livro

Autor(es): Ian Goodfellow, Yoshua Bengio e Aaron Courville

Ian Goodfellow, Yoshua Bengio e Aaron Courville Número de páginas: 800

800 Tempo estimado de leitura: 23 horas

23 horas Ano de publicação: 2016

2016 Nível recomendado: Leitores avançados e intermediários

Leitores avançados e intermediários Classificações: 4.3/5 (Amazon) 4,4/5 (Goodreads)



Para alunos de graduação e pós-graduação que planejam uma carreira em computação e aprendizado de máquina, Deep Learning é um recurso legítimo para aprender conceitos complexos.

O livro oferece uma base matemática e conceitual que abrange vários assuntos, incluindo álgebra linear, teoria da probabilidade e teoria da informação, computação numérica e ML.

Você gostará de ler sobre como os profissionais usam o aprendizado de ML no setor, como otimização, redes convolucionais, modelagem de sequência, regularização, metodologia prática e feedforward profundo.

"As redes neurais podem ser muito mais expressivas do que a maioria dos outros modelos, mas essa expressividade não resulta automaticamente em uma capacidade de aprender a verdadeira estrutura subjacente dos dados." - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio e Aaron Courville

Principais conclusões

As redes feedforward profundas, chamadas de perceptrons multicamadas (MLPs), são os modelos de aprendizagem profunda por excelência. Essas redes definem um mapeamento e aprendem o valor dos parâmetros, resultando na melhor aproximação da função

O que os leitores dizem

"A bíblia da IA... o texto deve ser leitura obrigatória para todos os cientistas da computação de dados e profissionais de ML para obter uma base adequada nessa área de rápido crescimento da tecnologia de última geração."

9. Life 3.0: Ser humano na era da inteligência artificial

Sobre o livro

Autor(es): Max Tegmark

Max Tegmark Número de páginas: 364

364 Tempo estimado de leitura: 11 horas

11 horas Ano de publicação: 2018

2018 Nível recomendado: Leitores iniciantes, intermediários e avançados

Leitores iniciantes, intermediários e avançados Comentários e classificações: 4,4/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Entre os Livros do Ano da Times, Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence pergunta se a inteligência sobre-humana será nossa ferramenta ou nosso deus. O autor leva você ao centro das mais recentes ideias sobre IA e ajuda a separar mitos de realidades e utopias de distopias.

Tegmark explica como a automação pode nos ajudar a aumentar nossa prosperidade sem que a humanidade perca o propósito ou a renda. Ele explora maneiras de garantir que os futuros sistemas de inteligência artificial executem tarefas sem apresentar mau funcionamento ou serem hackeados.

"O problema do alinhamento é o principal desafio na criação de uma IA superinteligente - como fazer com que uma máquina entenda o que queremos e nos ajude a alcançá-lo, mesmo que não saibamos como especificar esse objetivo." - Max Tegmark

Principais conclusões

O primeiro estágio da vida, Vida 1.0, é biológico; o segundo estágio (Vida 2.0) é cultural; o terceiro estágio (Vida 3.0) é uma forma de vida tecnológica com a capacidade de projetar seu software e hardware

O papel da consciência na inteligência artificial e as implicações éticas da criação de máquinas conscientes

O que os leitores dizem

"O prólogo fictício deste livro de não ficção enquadra a importância de gerenciar o progresso em direção à Inteligência Artificial Geral."

10 Redes neurais e aprendizagem profunda

Sobre o livro

Autor(es): Charu C. Aggarwal

Charu C. Aggarwal Número de páginas: 553

553 Tempo estimado de leitura: 14,8 horas

14,8 horas Ano de publicação: 2023

2023 Nível recomendado: Leitores iniciantes, intermediários e avançados

Leitores iniciantes, intermediários e avançados Críticas e classificações: 4.1/5 13 avaliações



Neural Networks and Deep Learning (Redes Neurais e Aprendizagem Profunda) apresenta uma abordagem moderna da aprendizagem profunda, ao mesmo tempo em que aborda os modelos clássicos. O autor argumenta que a teoria e o projeto das redes neurais são essenciais para a compreensão de assuntos complexos, como análise preditiva e arquiteturas neurais em diferentes estudos de caso.

O que acontece quando os modelos de redes neurais têm um desempenho melhor do que os modelos de aprendizado de máquina prontos para uso, e por que o treinamento dessas redes é difícil?

Você aprenderá como os engenheiros criam arquiteturas neurais para resolver outros problemas. O autor se concentra em ideias modernas de aprendizado de ML, como transformadores, mecanismos e modelos de linguagem pré-treinados.

"Um aspecto importante das redes neurais é o armazenamento de dados e a computação fortemente integrados. Por exemplo, os estados em uma rede neural são um tipo de memória transitória, que se comporta de forma muito semelhante aos registros em constante mudança na unidade central de processamento de um computador." - Charu C. Aggarwal

Principais conclusões

O ponto forte dos modelos de redes neurais é também seu maior ponto fraco, pois eles geralmente se ajustam demais aos dados de treinamento, a menos que o processo de aprendizado seja projetado com cuidado

Os métodos convencionais de ML usam métodos de otimização e de descida de gradiente para aprender modelos parametrizados. Os sistemas de redes neurais não são diferentes

O que os leitores dizem

"Este é um dos poucos livros de estilo acadêmico sobre aprendizagem profunda e se concentra nos fundamentos do assunto, incluindo a teoria e os aplicativos que potencializam a aprendizagem profunda."

