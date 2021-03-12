Um vislumbre do futuro do trabalho remoto com a Safety Wing

Um mundo governado por trabalhadores remotos está no horizonte há muito tempo, e as dificuldades de 2021 apenas o aproximaram ainda mais da realidade. À medida que nos tornamos mais conscientes das vantagens do trabalho remoto e as startups crescem para facilitar a vida desses trabalhadores independentes de localização, só podemos presumir que essa nova força de trabalho remota veio para ficar.

Mas como será o futuro do trabalho remoto e quem são os cérebros por trás de seu crescimento? Vamos discutir algumas das tendências emergentes do trabalho remoto que moldarão o futuro do trabalho, além das novas tecnologias e empresas que as tornam possíveis.

O local de trabalho mudará?

Resumindo, o local de trabalho tem que mudar. Não há duas maneiras de ver isso.

Não apenas por causa do elefante na sala (tosse COVID-19), mas porque o mundo do trabalho já estava mudando antes mesmo da pandemia se tornar notícia. Empresas com tecnologia, visão e funcionários de mente aberta fizeram a transição do escritório para este novo mundo centrado na COVID sem muitas interrupções. Aqueles que tiveram dificuldade em se adaptar, infelizmente, enfrentaram muitos obstáculos ao longo do caminho, e alguns até chegaram ao fim.

Com mais empresas a satisfazer as necessidades dos trabalhadores remotos, tem havido uma grande corrida para os ajudar. Este enorme afluxo de trabalhadores remotos temporários deu-nos uma visão incrível do que poderá ser o mundo com uma proporção mais elevada de trabalhadores remotos e abriu ainda mais empresas à possibilidade de uma força de trabalho remota.

Quais tendências de trabalho remoto estão em alta no momento?

Cada novo ano traz seus desafios, e não há dúvida de que 2021 tem sido um ano difícil para todos os envolvidos. Apesar das provações e tribulações, há algumas tendências claras emergindo das comunidades de trabalhadores independentes de localização, muitas das quais provavelmente continuarão no futuro próximo.

Êxodo das cidades

Com os confinamentos nacionais em vigor em todo o mundo, o apelo das grandes cidades parece estar em declínio. A vida social animada, os centros culturais e as paisagens urbanas deslumbrantes que todos conhecemos e amamos ficaram paralisados. Em vez disso, ficamos com aluguéis caros, ruas vazias e falta de espaços verdes.

A COVID-19 fez com que muitos de nós reavaliássemos nossas prioridades. A busca por ar fresco, espaços verdes e uma vida acessível parece estar no topo da lista, enquanto muitos de nós fugimos das ruas da cidade e nos dirigimos para o campo aberto.

Software inovador para trabalho remoto

Não estamos exagerando quando dizemos que o mundo do trabalho remoto não existiria sem a ajuda da tecnologia. Aplicativos de produtividade, software de videoconferência, sistemas de mensagens seguras e tudo o mais que vem junto facilitam a gestão de uma empresa remota sem contratempos. A necessidade de um espaço físico permanente, aqueles bons e velhos escritórios tradicionais, está se tornando cada vez mais obsoleta.

O que está a impulsionar o crescimento do trabalho remoto?

Software remoto.

Os avanços tecnológicos e as empresas com visão de futuro são dois fatores que contribuíram enormemente para que o trabalho remoto se tornasse tão comum em todo o mundo, permitindo que os trabalhadores remotos transcendam fronteiras com tanta facilidade. Há algum tempo, a ideia do trabalho remoto era considerada absurda. Mas quem poderia culpá-los? Naquela época, não existiam redes privadas virtuais, softwares de conferência em grupo ou ferramentas de trabalho remoto para ajudar a manter as pessoas conectadas.

Hoje em dia, abrir uma empresa totalmente online é um processo simples e direto com programas como o e-Residency da Estônia. Existem várias empresas que ajudam você a contratar, integrar e pagar funcionários em qualquer lugar do mundo. Gerenciar equipes está mais fácil do que nunca graças à plataforma de produtividade ClickUp; reuniões de equipe podem ser organizadas com o clique de um botão com o Zoom, e você pode até ter um bebedouro virtual em escritórios online como o TeamFlow.

Benefícios para funcionários remotos

Desde que a ideia dos nômades digitais e do trabalho remoto surgiu por volta do milênio, pensadores inteligentes reuniram seus recursos e atenderam às necessidades do mercado. Hoje em dia, nunca foi tão fácil obter tudo o que você precisa com apenas um laptop em mãos e uma conexão confiável à Internet. As empresas estão percebendo os benefícios de um pool global de talentos, mas os trabalhadores remotos também: as opções de emprego não têm mais fronteiras geográficas. Você não precisa escolher entre empresas que contratam na sua região, você é livre para escolher entre empresas em todo o mundo.

Por isso, as empresas perceberam que simplesmente oferecer vagas remotas não é suficiente: os funcionários esperam certos benefícios, como horários de trabalho mais flexíveis, assistência médica, licença remunerada e muito mais. Existem empresas que estão construindo o melhor futuro possível para o trabalho remoto com produtos como o Remote Health da SafetyWing: um seguro saúde global para toda a equipe, independentemente de onde moram. Ao contrário das empresas tradicionais que contratam localmente, as empresas remotas têm um leque mais amplo de talentos para escolher, tornando o seguro saúde um grande desafio. Com o produto exclusivo da SafetyWing, não importa onde seus funcionários estejam, eles simplesmente cobrem todos em todo o mundo com o mesmo plano, facilmente personalizável.

Com as ferramentas necessárias para realizar o trabalho, as empresas que antes estavam presas aos seus métodos tradicionais estão se tornando muito mais abertas à possibilidade do trabalho remoto. Por sua vez, isso gera mais trabalhadores remotos, incentivando mais empresas a atender a esse setor emergente. Criando um belo ciclo de crescimento duradouro. Ou, pelo menos, é o que esperamos!

Quais são as tendências do trabalho remoto no futuro?

Com dois terços das empresas em todo o mundo planejando manter as políticas de trabalho remoto adotadas durante a pandemia, parece que essas tendências de trabalho remoto vieram para ficar.

O surgimento do “local de trabalho híbrido”

Embora não esperemos que todas as empresas passem a ter uma força de trabalho exclusivamente remota, é possível que muitas optem por adotar um sistema híbrido. Nesse sistema, parte da equipe principal trabalha nas instalações da empresa e os demais trabalham de casa. A vantagem desse sistema híbrido é que ele oferece à empresa o melhor dos dois mundos: acesso aos funcionários mais talentosos do mundo e mais flexibilidade, mantendo uma cultura empresarial forte.

As startups continuarão a se concentrar em serviços de trabalho remoto

Os trabalhadores remotos autônomos e as empresas que desejam adotar o trabalho remoto estão continuamente em busca de maneiras de otimizar suas operações diárias. De fato, de acordo com o Relatório sobre a Força de Trabalho do Futuro de 2020, da Upwork, 77% dos freelancers afirmam que a tecnologia melhorou suas chances de encontrar trabalho. A mudança do local de trabalho tradicional para um local virtual requer uma abordagem completamente diferente e um conjunto totalmente novo de ferramentas. À medida que os funcionários da geração Y e da geração Z começam a dominar o mercado, veremos definitivamente muito mais inovação neste aspecto.

Concentre-se no bem-estar mental e na comunicação “da vida real”

Um grande problema enfrentado por muitos trabalhadores remotos é a solidão, principalmente devido à falta de conexão com os colegas de trabalho. Os seres humanos são sociáveis por natureza, e trabalhar remotamente pode ser incrivelmente isolante.

Assim como é responsabilidade do funcionário manter-se sociável, é igualmente responsabilidade do seu gerente facilitar a conectividade em tempo real entre as equipes. Os funcionários precisam saber que são uma parte valiosa da empresa, estejam eles em um escritório ou em uma praia em Barbados. Videochamadas regulares são apenas uma parte da solução. Mas, à medida que as equipes se tornam ainda mais espalhadas pelo mundo, os gerentes precisam ser mais criativos com suas atividades de integração.

Semanas de trabalho mais curtas

De acordo com uma pesquisa recente da CoSo Cloud, 77% dos trabalhadores remotos afirmam que são muito mais produtivos quando trabalham em casa. Em teoria, esse aumento na produtividade permite que os trabalhadores reduzam sua semana de trabalho sem perder renda. Além do mundo do trabalho remoto, muitas empresas estão indo contra a norma e introduzindo uma semana de trabalho de quatro dias. Elas estão empenhadas em provar que quatro dias por semana com produtividade máxima equivalem à mesma quantidade de trabalho de uma semana de cinco dias com um nível de produtividade reduzido.

Conclusão

Não há dúvida de que o trabalho remoto ainda apresenta alguns problemas.

As coisas podem ser solitárias, é muito fácil se distrair naqueles dias em que você simplesmente não está com vontade, e não há colegas de trabalho por perto para lhe dar aquele empurrãozinho que você precisa. Isso sem falar nos obstáculos que temos que superar com uma comunicação eficaz e em tempo real.

Felizmente, com a velocidade com que a tecnologia está avançando e o investimento que está sendo feito no trabalho remoto, tanto por empresas quanto por indivíduos, parece que em breve nada disso terá importância.

Alguns dos cérebros mais brilhantes do mundo estão se unindo para criar ferramentas inovadoras, softwares inteligentes e até mesmo vilarejos virtuais que podem resolver todos os nossos problemas com o trabalho remoto.

Com uma equipe forte de pensadores inovadores apoiando o mundo do trabalho remoto, as possibilidades para o seu futuro são ilimitadas. Cabe a nós tornar o mundo remoto melhor e disponível para todos: por meio da colaboração e do compartilhamento de conhecimento, exigindo que as empresas sigam padrões mais elevados e solicitando assistência médica e benefícios globais, sem medo de criar algo que ainda não existe.

Portanto, se você é um trabalhador remoto ou gerencia uma equipe remota, entre em contato conosco e nos informe: O que você precisa para tornar sua empresa um ótimo lugar para trabalhar?