Análise do Dropbox Paper para fazer anotações em 2024

Precisa de um novo aplicativo para fazer anotações? Você pode estar considerando o Dropbox Paper, mas quer saber se ele atende a todos os requisitos. Bem, você está no lugar certo.

Nesta análise do Dropbox Paper, exploraremos os prós e contras, os recursos populares e (o mais importante) as percepções de usabilidade de pessoas reais. Você também encontrará informações sobre uma alternativa, caso o Dropbox Paper não seja para você.

O que é Dropbox Paper ?

O Dropbox Paper é um

aplicativo para fazer anotações

que faz parte do Dropbox, uma plataforma popular de armazenamento em nuvem e hospedagem de arquivos.

Como o Microsoft Word, o Dropbox Paper é um editor de documentos e uma ferramenta de processamento de texto.

Mas espere, tem mais! O Dropbox Paper é um espaço de trabalho colaborativo on-line que permite criar, compartilhar e editar documentos e anotações com sua equipe. Ele está disponível como aplicativo para dispositivos móveis, aplicativo para desktop e extensão de navegador.

Se precisar fazer anotações para a aula, trabalhar em uma proposta de projeto com membros da equipe ou organizar a agenda de uma reunião, você pode usar o Dropbox Paper para fazer isso acontecer.

### Chave Dropbox Paper Características

Está armazenando arquivos na pasta do Dropbox? Agora você pode ir além do simples armazenamento. O Dropbox Paper é uma ferramenta de compartilhamento e edição de arquivos com recursos de colaboração, listas de tarefas, notificações e muito mais.

1. Colaboração em tempo real

via

Dropbox

Vários usuários podem trabalhar e editar um documento simultaneamente para uma colaboração mais rápida e fácil usando o Dropbox Paper. E as alterações feitas por um membro da equipe ficam instantaneamente visíveis para os outros, quer estejam trabalhando juntos no escritório ou remotamente em todo o mundo.

Além disso, recursos como comentários e @menções facilitam a conexão da sua equipe e o trabalho em conjunto.

2. Gerenciamento de tarefas

O Dropbox Paper foi criado para a criação e colaboração de documentos, mas essa plataforma também tem alguns excelentes recursos essenciais de gerenciamento de tarefas. Os usuários podem criar e atribuir tarefas, adicionar datas de vencimento e acompanhar o progresso para simplificar o gerenciamento de projetos.

As configurações de lembretes de tarefas também ajudam todos os membros da sua equipe a ficarem atentos aos prazos de cada tarefa.

3. Integração com outras ferramentas

O Dropbox Paper se integra a ferramentas

como Slack, Zoom, HubSpot, Trello e Google Drive para facilitar o gerenciamento de tarefas e simplificar projetos que abrangem várias plataformas. Há também (é claro) a integração com contas de armazenamento do Dropbox.

4. Suporte a multimídia

via Dropbox Paper

Os documentos do Dropbox Paper são compatíveis com a personalização de multimídia, o que significa que você pode enviar arquivos, incorporar imagens, vídeos e GIFs. ✨

Isso permite que os usuários criem documentos, apresentações e listas visualmente atraentes. Você pode adicionar vídeos tutoriais a um documento de treinamento básico, inserir imagens em uma recapitulação de brainstorming de design gráfico e muito mais.

5. Acessibilidade

Um dos recursos mais importantes do Dropbox Paper é sua acessibilidade. Ele permite que os usuários trabalhem juntos e acessem documentos de diferentes plataformas e dispositivos sem problemas, armazenando tudo na nuvem para maior conveniência e segurança. Seja na interface da Web ou no aplicativo do Dropbox, a experiência é familiar se você já usou o Dropbox para armazenamento na nuvem.

6. Histórico de versões

No Dropbox Paper, você pode ver um registro de revisões de documentos e reverter para versões anteriores do seu documento, se necessário - as configurações de sincronização são confiáveis.

Por exemplo, você pode restaurar sua versão anterior se tiver feito várias alterações em um plano de projeto com base em uma diretriz de cancelamento posterior. Isso evita que você tenha que começar tudo de novo ou tentar se lembrar de tudo o que foi alterado ao reverter manualmente as alterações.

Papel Dropbox preço

O Dropbox Paper está incluído gratuitamente em todas as contas do Dropbox. Aqui está um resumo dos planos de preços do Dropbox:

Basic: Gratuito

Gratuito Plus (para uso pessoal): US$ 11,99/mês por usuário

US$ 11,99/mês por usuário Essentials (para profissionais): US$ 22/mês por usuário

US$ 22/mês por usuário Business (para equipes): $24/mês por usuário

$24/mês por usuário Business Plus (para empresas): US$ 32/mês por usuário

US$ 32/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Vantagens de usar o Dropbox Paper

via Dropbox

O Dropbox Paper é uma excelente opção para equipes que precisam de uma ferramenta simples e colaborativa de criação de documentos.

Alguns dos prós incluem:

Interface amigável **O Dropbox Paper é limpo, simples e fácil de usar para pessoas de todos os níveis de habilidade ✨

**O Dropbox Paper é limpo, simples e fácil de usar para pessoas de todos os níveis de habilidade ✨ Alta compatibilidade: O Dropbox Paper tem um aplicativo para dispositivos móveis, um aplicativo para a Web e uma extensão de navegador para quase todos os sistemas

O Dropbox Paper tem um aplicativo para dispositivos móveis, um aplicativo para a Web e uma extensão de navegador para quase todos os sistemas Personalizável: O Dropbox Paper permite que você personalize documentos com cores, fontes e mídia incorporada para torná-los interativos e envolventes

O Dropbox Paper permite que você personalize documentos com cores, fontes e mídia incorporada para torná-los interativos e envolventes Atalhos simples: Desde o envio de arquivos por arrastar e soltar até atalhos de teclado para adicionar emojis, criar novos documentos e inserir cabeçalhos, o Dropbox Paper facilita o trabalho rápido

E tem mais:

Todos os seus arquivos estão prontamente disponíveis e são sincronizados automaticamente no Dropbox

Os usuários do Dropbox recebem espaço gratuito de armazenamento na nuvem como parte do plano gratuito

A estrutura de arquivos e pastas é familiar para qualquer pessoa que já tenha usado o aplicativo antes

A versão web e o aplicativo web são de nível empresarial

Sincronize arquivos em tempo real e compartilhe-os em qualquer lugar

Essas vantagens se somam à colaboração em tempo real e a tudo o mais que abordamos nesta análise do Dropbox.

Pontos problemáticos comuns Papel do Dropbox Face dos usuários

Como todos

software de edição de documentos

o Dropbox Paper não é perfeito. Alguns pontos problemáticos comuns que aparecem nas análises do Dropbox Paper incluem:

F Opções de formatação : Apesar do fantástico suporte a multimídia, alguns usuários acham que as opções de formatação do Dropbox Paper são menos extensas do que gostariam. Por exemplo, alguns relatam a falta de opções de estilos, tamanhos e cores de fontes

Apesar do fantástico suporte a multimídia, alguns usuários acham que as opções de formatação do Dropbox Paper são menos extensas do que gostariam. Por exemplo, alguns relatam a falta de opções de estilos, tamanhos e cores de fontes Funcionalidade de pesquisa : Alguns usuários acham a função de pesquisa do Dropbox Paper difícil de usar ou navegar, e podem ter problemas para encontrar documentos específicos ou seções dentro de documentos

Alguns usuários acham a função de pesquisa do Dropbox Paper difícil de usar ou navegar, e podem ter problemas para encontrar documentos específicos ou seções dentro de documentos Espaço de armazenamento : A versão gratuita do Dropbox Paper, também conhecida como plano básico do Dropbox, é limitada a 2 gigabytes de armazenamento, o que pode não ser suficiente nem mesmo para um punhado de documentos ricos em multimídia

A versão gratuita do Dropbox Paper, também conhecida como plano básico do Dropbox, é limitada a 2 gigabytes de armazenamento, o que pode não ser suficiente nem mesmo para um punhado de documentos ricos em multimídia Experiência do usuário: O Dropbox Paper faz algumas coisas bem, mas alguns acham que sua interface de usuário poderia se beneficiar de mais recursos projetados para melhorar a facilidade de uso, como a capacidade de armazenar um documento do Paper em mais de um local ao mesmo tempo

Esses pontos problemáticos são um obstáculo para alguns e não são um problema para outros. Tudo depende do que você precisa em seu aplicativo de anotações.

Revisões do Dropbox Paper no Reddit

Fomos ao Reddit para obter avaliações genuínas do Dropbox Paper de pessoas que compartilham opiniões honestas sobre a ferramenta. O consenso entre os usuários do Reddit varia de acordo com o que eles querem da plataforma, com muitos fazendo críticas mistas.

Por exemplo,

um Redditor

com dificuldades com o sistema de organização do Paper, comentou: "Minha equipe de design no trabalho é grande usuária do Dropbox Paper e compartilhamos tudo como links para o documento. O Dropbox Paper não tem um bom sistema de organização por si só, e estou começando a me enterrar em marcar cada documento no meu navegador Chrome ou fixá-lo em um bate-papo do Slack."

Em outro tópico, um autor perguntou sobre alternativas ao Dropbox Paper. Uma das

respondentes disse o seguinte

ao comparar o Dropbox Paper com programas como o Google Docs e o Evernote:

"Não achei o [Dropbox Paper] ótimo para uso pessoal, mas pode ser incrível se a pessoa precisar de todo o recurso de compartilhamento."

Ferramentas alternativas de anotações para usar em vez de Dropbox Paper

Não se preocupe se o Dropbox Paper não preencher todos os requisitos para você. Você tem opções.

Se você for como nós, quer uma ferramenta de anotações que funcione como um

segundo cérebro

(um conceito introduzido no livro de Tiago Forte, "

Construindo um segundo cérebro

"), mas também leva seu gerenciamento de projetos para o próximo nível.

ClickUp

faz as duas coisas.

Documentos do ClickUp

Quando se trata de fazer anotações,

Documentos do ClickUp

tem tudo o que você precisa. Obviamente, você terá os recursos de formatação padrão que espera de um processador de texto, como negrito, itálico, tachado, destaque, títulos, várias cores de texto e links.

O ClickUp Docs permite que a formatação avançada e os comandos de barra funcionem com mais eficiência.

Mas, ao adicionar tabelas, colunas, marcadores, listas de verificação, subpáginas, @menções, blocos de código e citações, você pode criar qualquer coisa, desde simples anotações e agendas de reuniões até wikis e

documentação de processos

. Além disso, você pode anexar arquivos como imagens ou PDFs e incorporar a partir de sites, Google Slides, Figma, YouTube, Loom, GIPHY e muito mais.

A colaboração é fundamental com o ClickUp 3.0 Docs para que você possa compartilhar, definir permissões ou exportar rapidamente para usuários internos ou externos

Os ClickUp Docs também suportam colaboração em tempo real, podem ser categorizados para otimizar a organização e a capacidade de pesquisa e podem ser compartilhados com segurança com controles de privacidade e edição. Além disso, você pode conectar seus Docs aos fluxos de trabalho e transformar texto em tarefas.

ClickUp AI

Você pode turbinar seu Docs com

IA do ClickUp

. O ClickUp Brain é a primeira rede neural do mundo que usa IA para conectar tarefas, documentos e membros da equipe, economizando seu tempo a cada passo.

Resumir notas de reunião em segundos com a IA do ClickUp

O AI Knowledge Manager permite que os membros da equipe façam perguntas e encontrem respostas entre seus documentos, tarefas e projetos. O AI Project Manager resume projetos, relatórios de status e até mesmo documentos. Por fim, o AI Writer é uma tarefa de redação, criador de transcrições, verificador ortográfico e muito mais.

Modelos ClickUp

O ClickUp tem uma biblioteca de modelos com mais de 1.000 opções projetadas para economizar seu tempo e permitir que você se concentre no que é importante. Você encontrará tudo, desde modelos de documentação técnica para esboços de brainstorming criativo.

Os modelos a seguir foram criados especificamente para fazer anotações no ClickUp Docs. Eles são perfeitos para quando você não quer começar do zero.

Modelo de anotações de reunião do ClickUp

Mantenha sua discussão nos trilhos com o modelo de anotações de reunião do ClickUp

Deseja manter as discussões da sua equipe no caminho certo e capturar facilmente anotações, itens de ação e agendas? O

Modelo de anotações de reunião do ClickUp

tem tudo o que você precisa.

Quer se trate de uma discussão detalhada da equipe ou de uma rápida reunião diária, este modelo descreve tudo o que você precisa para manter as coisas produtivas e bem documentadas.

Faça o download deste modelo

Modelo de notas de aula do ClickUp

Organize anotações e deveres de casa com o Class Notes Template da ClickUp

Fazer anotações de aula apresenta muitos desafios em ambos os lados da cerca, mas o

Modelo de anotações de aula do ClickUp

torna tudo mais simples. O layout foi criado para que professores e alunos mantenham as anotações de aula, as matérias e as tarefas organizadas para que você encontre o que precisa em segundos.

Faça o download deste modelo

Modelo de notas de versão do ClickUp

Compartilhe notas de produtos interna ou externamente com o modelo de notas de versão do ClickUp

Criar e compartilhar notas de versão é mais rápido com o

Modelo de notas de versão do ClickUp

. Use-o para rastrear recursos, correções, relatórios de bugs e alterações em um formato organizado que possa ser compartilhado com as partes interessadas.

Faça o download deste modelo

Modelo de nota Cornell do ClickUp

Use facilmente o sistema de anotações Cornell com o modelo de anotações Cornell do ClickUp

Somos fãs do sistema

Sistema de anotações Cornell

desenvolvido pelo próprio Walter Pauk, da Universidade de Cornell, por isso criamos um modelo para ele!

Modelo de nota Cornell do ClickUp

oferece uma maneira fácil de usar e digitalizada para aprender esse método e melhorar a sua organização e retenção de informações. Ele apresenta ferramentas de colaboração, visualizações e muito mais para facilitar sua vida.

Faça o download deste modelo

Outros recursos do ClickUp

O ClickUp tem centenas de ferramentas poderosas reunidas em uma plataforma conveniente. Ele oferece funcionalidade em várias áreas diferentes e faz isso muito bem. O G2 foi nomeado

ClickUp nº 1 em 18 categorias

em seu relatório Winter 2024. 🙌🏆

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

Aqui estão alguns dos outros recursos que o ClickUp tem a oferecer:

Integrações: O ClickUp se integra (nativamente ou via Zapier) a mais de 1.000 outras ferramentas para reunir tudo o que você precisa em um painel personalizável

O ClickUp se integra (nativamente ou via Zapier) a mais de 1.000 outras ferramentas para reunir tudo o que você precisa em um painel personalizável Flexibilidade: A plataforma oferece amplas opções de personalização para que você possa personalizar espaços de trabalho, documentos, status de tarefas e muito mais para atender às suas necessidades e preferências

A plataforma oferece amplas opções de personalização para que você possa personalizar espaços de trabalho, documentos, status de tarefas e muito mais para atender às suas necessidades e preferências Suporte ao cliente : Além de inúmeros vídeos de treinamento gratuitos e extensas perguntas frequentes, o ClickUp tem representantes de suporte ao cliente responsivos e atenciosos disponíveis para ajudá-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana

Além de inúmeros vídeos de treinamento gratuitos e extensas perguntas frequentes, o ClickUp tem representantes de suporte ao cliente responsivos e atenciosos disponíveis para ajudá-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana Histórico de versões: Você pode visualizar o histórico de versões de tarefas e documentos no ClickUp a qualquer momento, restaurando versões anteriores, se necessário

Você pode visualizar o histórico de versões de tarefas e documentos no ClickUp a qualquer momento, restaurando versões anteriores, se necessário Comunicação em tempo real **O ClickUp tem tudo a ver com colaboração e comunicação - desde @menções, comentários e reações até a exibição de bate-papo, você pode interagir com os membros da equipe como quiser

**O ClickUp tem tudo a ver com colaboração e comunicação - desde @menções, comentários e reações até a exibição de bate-papo, você pode interagir com os membros da equipe como quiser Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM): ClickUp CRM permite que você gerencie tudo, desde pipelines de vendas e pedidos até o envolvimento do cliente com visualizações e ferramentas flexíveis

ClickUp CRM permite que você gerencie tudo, desde pipelines de vendas e pedidos até o envolvimento do cliente com visualizações e ferramentas flexíveis Compatibilidade: O ClickUp é um dos melhores aplicativos de anotações para Android iOS, Windows, Mac e Linux do mercado; ele também apresenta uma extensão de navegador se você preferir ficar 100% baseado na Web

O ClickUp é um dos melhores aplicativos de anotações para Android iOS, Windows, Mac e Linux do mercado; ele também apresenta uma extensão de navegador se você preferir ficar 100% baseado na Web Rastreamento de tempo: O ClickUp apresenta um versátil ferramenta de controle de tempo de projeto que pode registrar, monitorar e gerenciar o tempo que você e sua equipe gastam em tarefas e projetos

O ClickUp apresenta um versátil ferramenta de controle de tempo de projeto que pode registrar, monitorar e gerenciar o tempo que você e sua equipe gastam em tarefas e projetos Visualizações: Você pode observar seu trabalho de qualquer ângulo com mais de 15 visualizações, incluindo Lista, Quadro, Caixa, Calendário, Gantt e Linha do tempo

Você pode observar seu trabalho de qualquer ângulo com mais de 15 visualizações, incluindo Lista, Quadro, Caixa, Calendário, Gantt e Linha do tempo Pré-construído modelos de anotações

ClickUp pricing

Assim como o Dropbox Paper, o ClickUp oferece uma variedade de planos de preços. Aqui está um detalhamento:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Faça a melhor escolha para a sua equipe

Quer você esteja buscando a criação de documentos ou a colaboração em tempo real, o Dropbox Paper é uma excelente plataforma de anotações que permite uma integração perfeita com o ecossistema do Dropbox.

No entanto, nenhuma ferramenta é perfeita para todas as pessoas e equipes. Apesar dos pontos positivos desta análise do Dropbox Paper, há muitas alternativas fantásticas, e você pode encontrar uma que atenda melhor às suas necessidades.

O ClickUp se destaca como a melhor opção do mercado. Ele reúne gerenciamento robusto de tarefas, recursos avançados de anotações, amplas opções de personalização e recursos abrangentes de colaboração em uma plataforma única e intuitiva.

Não há nada melhor do que ela.

Veja você mesmo a diferença.

