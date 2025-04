Como calcular o tempo de ciclo? (Guia 2025)

Quer aprender como calcular o tempo de ciclo ?

O tempo de ciclo é o tempo necessário para criar um produto acabado e é uma métrica útil que ajudará a definir e manter o ritmo de seu projeto.

E, ao contrário das corridas do Tour de France, você não precisará de um capacete com esse tipo de tempo de ciclo.

Não é de surpreender que aprender a calcular o tempo de ciclo seja também muito mais fácil do que pedalar mais de 2.000 milhas em 23 dias.

Tudo o que você precisa é o fórmula de tempo de ciclo !

Neste artigo, mostraremos como calcular o tempo de ciclo, por que você deve fazer isso e também destacaremos uma ferramenta útil que facilitará todo o processo.

O seu cronômetro está pronto? Vamos começar!

O que é tempo de ciclo?

O tempo de ciclo é uma medida de quanto tempo leva para fazer um produto acabado ou entregar um serviço. É uma das métricas de fluxo mais importantes que o ajudarão a executar um projeto com eficiência e sem problemas.

como?

Vamos entender isso com um exemplo do nosso homem das cavernas favorito: Fred Flintstone.

Agora, vamos supor que Fred decida trabalhar em uma lanchonete de costelas e hambúrgueres.

Aqui, seu tempo de ciclo é a quantidade de tempo que ele leva para preparar uma refeição. E como acabaram de descobrir o fogo, isso vai acelerar o tempo de ciclo. Dessa forma, seu tempo de ciclo por refeição diminui e ele pode atender a mais clientes.

Como você pode ver, as empresas (fictícias ou não) desde a idade da pedra têm usado o tempo de ciclo para medir sua produtividade!

O que é a fórmula do tempo de ciclo?

Você pode calcular o tempo de ciclo com esta fórmula simples:

Tempo de ciclo (CT) = Tempo líquido de produção (NPT) / Número de unidades feitas (U)

Aqui, o tempo líquido de produção é a duração total de seu processo de produção (ou processo de prestação de serviços) em segundos, minutos, horas ou dias. Por exemplo, o tempo para preparar uma refeição etc.

_Mas como isso realmente funciona?

O exemplo de Fred Flintstone vem em socorro!

Digamos que ele tenha conseguido preparar 100 refeições por dia. Esse é o número de unidades (U).

Se subtrairmos um intervalo de uma hora para o almoço e um intervalo de meia hora para o café de seu dia normal de trabalho de oito horas, seu tempo total de execução ou tempo líquido de produção (NPT) será (8 - 1,5 = 6,5 horas).

Isso significa que seu tempo de ciclo é,

CT = 6,5/100 = 0,065 horas por refeição

Ou aproximadamente 4 minutos para preparar cada refeição.

Tudo graças aos dinossauros chefes de cozinha que trabalham duro!

Quais são as vantagens de calcular o tempo de ciclo?

Seja você um cozinheiro de linha da idade da pedra ou um desenvolvedor de aplicativos do século XXI, é necessário medir o tempo de ciclo para otimizar o processo de produção.

Aqui estão os quatro principais benefícios do cálculo do tempo de ciclo:

1. Ajuda a estimar sua data de entrega

sabe o que todos nós adoraríamos? Uma máquina do tempo

Você pode usá-la para viajar para o futuro e se preparar para todos os obstáculos no caminho de sua entrega pontual.

Mas até que os cientistas inventem uma, ainda temos a métrica de tempo de ciclo para nos ajudar.

As equipes podem usá-la para calcular sua taxa de produção em tempo real e usá-la para fornecer estimativas de entrega realistas ao seu cliente ou consumidor.

2. Ajuda a otimizar os processos para atingir as metas

O cálculo dos tempos de ciclo ajuda a determinar quanto tempo você leva para entregar valor ao seu cliente. Dessa forma, você pode determinar facilmente se é suficiente para atender à demanda do cliente.

O cálculo dos tempos de ciclo lhe fornece os dados para corrigir ciclos lentos e sua taxa de produção:

Expandir a cadeia de suprimento de matéria-prima

Aumentando ou diminuindo o rendimento ou o tamanho do lote na linha de produção

Controlando o limite de trabalho em andamento ou WIP

A métrica de tempo de ciclo é como o Barney, o amigo confiável do Fred. Não importa o que aconteça, ela sempre o guiará na direção da melhoria do processo e da satisfação do cliente.

3. Ajuda a eliminar a superprodução

_O que é pior do que não produzir unidades suficientes para atender à demanda do cliente?

Produzir demais!

A superprodução representa um enorme desperdício de tempo e recursos da empresa. Além disso, pode causar uma grave situação de gargalo no seu sistema de prestação de serviços.

De fato, de acordo com Manufatura enxuta a superprodução pode ser um fator significativo para desacelerar o fluxo geral do projeto.

No entanto, se você definir limites para os tempos de ciclo (e controlar os tamanhos dos lotes de acordo), poderá evitar que a taxa de produção ultrapasse um limite.

4. Ajuda a melhorar a eficiência do ciclo do processo

E Ágil , Scrum , Kanban ou Lean o processo de manufatura Lean depende da melhoria contínua. Aqui, cada etapa do processo é orientada para a coleta de informações que podem melhorar o desempenho geral da sua equipe.

De fato, os processos de fabricação Kanban e Lean permitem que você defina um limite de trabalho em andamento ou WIP .

Um limite de WIP definirá um limite para o número de tarefas que uma equipe pode assumir. Isso garante que cada história de usuário passe pelo fluxo de valor sem criar um gargalo.

O resultado?

Como você pode entender a capacidade média de trabalho da sua equipe, pode melhorar seu desempenho a cada ciclo.

_Mas chega de teoria. Você está aqui para obter algum conhecimento prático sobre o tempo de ciclo, certo?

_Então, vamos direto ao assunto

A maneira mais fácil de calcular o tempo de ciclo: ClickUp

Fred Flintstone e sua fábrica pertencem à idade da pedra, literalmente.

Isso significa que eles só podem calcular usando paus e pedras.

Mas você pode calcular o tempo de ciclo de forma inteligente, usando o ClickUp!

**O que é o ClickUp?

ClickUp é o ferramenta de gerenciamento de projetos mais bem avaliada do mundo.

É a única ferramenta de que você precisará para gerenciar todos os seus projetos e acompanhar seus produtividade da equipe .

Também é a melhor opção para manter sua equipe remota conectada, ágil e Preparado para a agilidade !

Veja como o ClickUp pode ajudá-lo a calcular o tempo de ciclo e usá-lo a seu favor_.

A. Acompanhe as métricas de fluxo do projeto com Widgets do Sprint no site

Painel de controle Não sou fã de segunda-feira reuniões matinais de atualização de status?

O ClickUp Dashboard é sua saída!

O Dashboard oferece uma visão geral completa do seu projeto com Sprint Widgets personalizáveis, como o Cycle Time Graph.

Para calcular os tempos de ciclo usando esse Widget, você pode usar uma das seguintes rotas:

Comece a contar o tempo a partir do momento em que uma tarefa entra em qualquer status no grupo de status Active

O ClickUp assume o primeiro status em Active como "Not Started" e qualquer outro item de trabalho no grupo de status Active como o início do tempo de ciclo

Você pode personalizar o gráfico de tempo de ciclo com:

Intervalo de tempo : escolha um intervalo de tempo e defina a frequência do gráfico de tempo de ciclo

: escolha um intervalo de tempo e defina a frequência do gráfico de tempo de ciclo Tempo da amostra : selecione o número de dias que deve aparecer como a média de cada ponto de dados no gráfico

: selecione o número de dias que deve aparecer como a média de cada ponto de dados no gráfico Grupo de status contado como conclusão: escolha o grupo de status que conta para a conclusão. Por exemplo, "Concluído", "Revisão do cliente" ou _"Fechado"

E isso não é tudo. Adicione mais widgets úteis de sprint, como o Gráficos Burndown , Gráficos de queima , Gráficos de velocidade e Gráficos de diagrama de fluxo cumulativo em seu painel.

B. Definir Estimativas de tempo para ficar em dia com sua tarefa

De que adianta calcular tempos de ciclo se você não pode usar os números para agilizar seu projeto?

É por isso que o ClickUp ajuda na melhoria contínua da sua equipe com o recurso Time Estimates. Adicione o número de horas que cada tarefa e subtarefa e o ClickUp calcula o total de horas esperadas por projeto.

À medida que você atualizar essas estimativas, o ClickUp também atualizará sua data de entrega em tempo real.

C. Rastrear o uso do tempo com Rastreamento de tempo nativo O cálculo do tempo de ciclo ajuda você a reduzi-lo ativamente com cada _tarefa.

E como você pode fazer isso?

Você poderia contratar um supervisor dinossauro para lhe dizer o tempo que você está gastando no processo de fabricação.

Mas aqui está uma opção mais simples: basta usar o recurso Rastreamento de tempo nativo do ClickUp!

O recurso fácil de usar Extensão ClickUp para o Chrome rastreará o tempo que você gasta em tarefas com um único clique e gerará relatórios detalhados de uso do tempo. Dessa forma, você pode monitorar constantemente o tempo que está gastando para garantir que não está excedendo o tempo médio do ciclo.

E se você já estiver usando um rastreador de tempo de terceiros, como Time Doctor e Toggl você pode integrá-los ao ClickUp também!

isso é tudo? Absolutamente não._

O ClickUp é um software compreensivo de gerenciamento de projetos destinado a equipes ambiciosas e de alto desempenho.

E aqui estão mais recursos que tornam seus processos mais fáceis:

Objetivos : defina metas profissionais e acompanhe-as em tempo real

**Automação do fluxo de trabalho : acesse mais de 50 maneiras de automatizar qualquer processo repetitivo

: acesse mais de 50 maneiras de automatizar qualquer processo repetitivo Perfis : obtenha uma visão completa do que os membros da equipe concluíram, no que estão trabalhando atualmente e suas tarefas futuras

**Múltiplas visualizações : rastreie cada item de trabalho em várias visualizações, como Visualização de lista , Quadro Kanban , Visualização de caixa etc.

: rastreie cada item de trabalho em várias visualizações, como Visualização de lista , Quadro Kanban , Visualização de caixa etc. Documentos : desenvolva um wiki interno de documentos como pedido de compra, mapa de fluxo de valor e lista de matérias-primas

Pulso : mantenha-se em contato com as atividades da sua equipe durante todo o dia

Visualização da carga de trabalho : visualize e acompanhe a capacidade de trabalho da sua equipe

Limites de trabalho em andamento: proteja a capacidade da sua equipe vendo quando há trabalho demais em um determinado status

Perguntas frequentes sobre o cálculo do tempo de ciclo

Não é possível discutir o tempo de ciclo sem incluir seus amigos, o tempo de ciclo e o tempo de ciclo. Mas esses termos também podem gerar alguma confusão.

Portanto, vamos detalhar o que o tempo do ciclo e o tempo do ciclo de produção significam no contexto do tempo de ciclo.

1. Qual é a diferença entre tempo de ciclo, tempo de ciclo e tempo de ciclo de produção?

Embora o tempo de ciclo, o tempo de ciclo e o lead time sejam métricas de fluxo para medir a produtividade, eles são ligeiramente diferentes entre si.

Mas para uma breve leitura, vamos usar o exemplo do Sr. Flintstone novamente para nos ajudar a entender esses conceitos.

A. O que é takt time?

O takt time é a taxa necessária de trabalho para atender à demanda do cliente. É o tempo que um set up deve levar para entregar um produto acabado, ou uma unidade, para atender à demanda geral do cliente e manter o fluxo de caixa.

Exemplo :

O chefe de Fred lhe atribui uma meta: preparar refeições para 100 clientes todos os dias. Fred trabalha 8 horas por dia.

Isso significa que Fred precisará preparar 100 refeições em 8 horas.

Aqui, seu tempo takt = número de refeições a serem preparadas a cada hora.

Ou, takt time = 8/100 = 0,08 horas por refeição.

Aproximadamente 5 minutos para preparar uma refeição.

B. O que é lead time? Tempo de espera é o tempo gasto desde o recebimento do pedido do cliente (data inicial) até sua entrega final (data final).

Do ponto de vista do cliente, o lead time começa assim que ele faz o pedido pedido de compra o pedido de compra é um processo de fabricação, que continua durante o processo de fabricação e termina com a entrega final do produto acabado.

Exemplo :

No caso de Fred, o lead time começa quando seu chefe recebe o pedido de uma refeição e termina quando Fred termina de preparar o prato.

Lead time = data de conclusão de um pedido de cliente (End date ) - data de recebimento de um pedido de cliente ( Start date ).

Em última análise, essas três métricas ajudam a medir o sucesso do projeto e satisfação do cliente facilmente.

2. Como o tempo de ciclo e o tempo de cadência funcionam juntos?

Para entender isso, vamos comparar o tempo de ciclo do Fred com a demanda do cliente, incluindo o takt time.

O chefe de Fred está sob pressão para aumentar a produtividade e agora espera que todos cozinhem para pelo menos 200 clientes por dia.

Com base em nosso cálculo anterior a taxa de trabalho atual de Fred, de 15 clientes por hora (com tempo de ciclo de 4 minutos por refeição), não é suficiente para atender a essa demanda de clientes.

Sua nova taxa de trabalho necessária ou takt time precisará ser = 6,5/200 = 0,032 horas por refeição.

_Ou aproximadamente 2 minutos por refeição

Fred agora precisará reduzir seu tempo de ciclo de 4 minutos para 2 minutos. Ele pode fazer isso da seguinte forma:

Contratando assistentes úteis (cozinheiros de dinossauros? Mas não de T-rex.)

Trabalhar mais horas para cumprir as metas diárias (não mais jogar boliche com o Barney.)

Reduzindo o tempo ocioso (almoços mais curtos? Yabba dabba nooo!)

Por outro lado, se a demanda (e o tempo takt) fosse menor, Fred poderia economizar mais tempo ou produzir mais resultados.

E agora que ele pode calcular seu tempo de ciclo, pode ajustar seu desempenho para acompanhar os níveis de satisfação do cliente.

Conclusão

O tempo de ciclo é mais do que apenas uma métrica para calcular quanto você está produzindo. A longo prazo, ele também o ajudará a garantir que você sempre forneça produtos e serviços de alta qualidade.

E agora que você conhece sua fórmula, também pode monitorá-la.

Só esperamos que você não esteja usando papel e caneta para fazer o cálculo. nem mesmo Fred Flintstone aprovaria isso!

_Em vez disso, por que você não experimenta o ClickUp?

Ele tem um widget de tempo de ciclo fácil de usar, juntamente com uma série de outros recursos para dar suporte ao gerenciamento de projetos de ponta a ponta. Você nunca mais precisará de outra ferramenta para manter o controle de seus projetos! Obtenha o ClickUp gratuitamente e dê a seus clientes a chance de ir: