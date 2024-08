10 melhores alternativas ao Linktree para criadores de conteúdo em 2024

Compartilhar vários links em suas páginas de mídia social pode ser uma tarefa assustadora. Pode ser frustrante compartilhar uma lista de links em uma única publicação, criando confusão no seu perfil do Instagram ou do Twitter. É nesse ponto que as ferramentas de gerenciamento de links entram em ação.

As ferramentas de gerenciamento de links ajudam você a consolidar sua pegada digital e a direcionar o tráfego para o conteúdo disponível, tudo por meio de um único link inteligente. Indiscutivelmente, o Linktree é uma das ferramentas de gerenciamento de links mais populares.

No entanto, embora tenha sido um divisor de águas no gerenciamento de mídias sociais, o Linktree não é o único participante nesse espaço. Várias alternativas ao Linktree podem atender melhor às suas necessidades específicas ou oferecer uma nova abordagem ao gerenciamento de links.

Compilamos uma lista das dez melhores alternativas ao Linktree para criadores de conteúdo em 2024. Mas antes disso,

O que você deve procurar em uma alternativa ao Linktree?

Além de agrupar vários links em um só, há vários recursos importantes a serem procurados:

Interface intuitiva: A ferramenta deve oferecer uma interface simples e intuitiva para facilitar o gerenciamento de links. Qualquer pessoa deve ser capaz de entrar em ação em questão de minutos.

Personalização: A capacidade de personalizar sua página de links com a estética de sua marca pode melhorar significativamente sua presença on-line.

Análise: Certifique-se de que a ferramenta escolhida forneça insights sobre as taxas de cliques e o comportamento do público. Isso o ajudará a entender melhor o pulso do seu público e o conteúdo de que ele precisa.

Preços (gratuitos ou pagos): Pagar por ferramentas de gerenciamento de links pode ser opcional. Porém, como os planos gratuitos oferecem muitos recursos básicos, certifique-se de que o valor explícito seja agregado nos planos pagos com recursos pelos quais vale a pena gastar.

As 10 melhores alternativas ao Linktree para usar em 2024

Listamos as 10 melhores alternativas ao Linktree com base nas tendências e preferências atuais. Essas ferramentas se destacam pela utilidade, facilidade de uso e recursos inovadores, fornecendo aos criadores de conteúdo novos caminhos para direcionar o público ao seu conteúdo digital.

1. Taplink

via Taplink O Taplink, uma das melhores alternativas ao Linktree, atende às necessidades de indivíduos e empresas. Ele permite que você crie páginas de destino com vários links com uma interface limpa e fácil de usar.

Com o Taplink, você pode adicionar fundos e botões personalizados para melhorar a aparência da sua página. A ferramenta também oferece análises avançadas para rastrear cliques em links, locais e dispositivos usados pelo seu público.

Melhores recursos do Taplink

Interface fácil de usar: Adicione e gerencie vários links à sua página de destino com o mínimo de esforço

Adicione e gerencie vários links à sua página de destino com o mínimo de esforço Personalização: Personalize sua página para alinhar-se à estética de sua marca com recursos como fundos e botões personalizados

Personalize sua página para alinhar-se à estética de sua marca com recursos como fundos e botões personalizados Análise avançada: Obtenha insights valiosos sobre o comportamento do seu público com a análise avançada da Taplink, que rastreia cliques em links, localizações geográficas e dispositivos usados

Obtenha insights valiosos sobre o comportamento do seu público com a análise avançada da Taplink, que rastreia cliques em links, localizações geográficas e dispositivos usados Preços acessíveis: Escolha entre vários planos de preços que atendem a diferentes necessidades, oferecendo uma solução econômica sem comprometer os recursos

Limitações do Taplink

Versão gratuita limitada: Embora o Taplink ofereça uma versão gratuita, ela vem com recursos limitados, o que pode ser uma restrição para os usuários que não estão prontos para fazer upgrade para um plano pago.

Embora o Taplink ofereça uma versão gratuita, ela vem com recursos limitados, o que pode ser uma restrição para os usuários que não estão prontos para fazer upgrade para um plano pago. Não há integração com algumas plataformas: Usuários relataram que o Taplink não se integra a plataformas populares, o que pode afetar a atividade digital contínua.

Usuários relataram que o Taplink não se integra a plataformas populares, o que pode afetar a atividade digital contínua. Modelos de design limitados: Embora ofereça opções de personalização, ele fornece um número limitado de modelos de design. Os usuários que buscam uma grande variedade de designs podem achar isso restritivo.

Embora ofereça opções de personalização, ele fornece um número limitado de modelos de design. Os usuários que buscam uma grande variedade de designs podem achar isso restritivo. Demora no suporte ao cliente: Alguns usuários expressaram que o tempo de resposta do suporte ao cliente da Taplink pode ocasionalmente ser mais lento do que o esperado

Preços da Taplink

Plano gratuito: US$ 0 por mês, recursos limitados

US$ 0 por mês, recursos limitados Plano avançado: $2 por mês, desbloqueia recursos premium

$2 por mês, desbloqueia recursos premium Plano Pro: US$ 4 por mês, vem com todos os recursos, inclusive suporte prioritário

Classificações e análises do Taplink

Capterra: 4,8/5 (mais de 290 avaliações)

4,8/5 (mais de 290 avaliações) G2: Não há avaliações suficientes no G2

2. Curto

via Curto O Shor é uma ferramenta popular de página de destino com vários links que oferece uma variedade de recursos para criadores de conteúdo.

Com o Shor, você pode criar microsites de uma página com CSS e HTML personalizados, o que permite personalizar totalmente a página. A ferramenta também fornece análises detalhadas para ajudá-lo a acompanhar a atividade do seu público.

Melhores recursos do Shor

Criação de microsite: Crie microsites de uma página com CSS e HTML personalizados, oferecendo amplas opções de personalização

Crie microsites de uma página com CSS e HTML personalizados, oferecendo amplas opções de personalização Links incorporados: Incorpore links diretamente em sua biografia do Instagram ou em outras plataformas de mídia social. Isso facilita o acesso do seu público ao seu conteúdo

Incorpore links diretamente em sua biografia do Instagram ou em outras plataformas de mídia social. Isso facilita o acesso do seu público ao seu conteúdo Análise detalhada: Obtenha insights valiosos sobre a atividade do seu público com a análise detalhada da Shor, incluindo taxas de cliques e dados de engajamento

Obtenha insights valiosos sobre a atividade do seu público com a análise detalhada da Shor, incluindo taxas de cliques e dados de engajamento Códigos QR: A Shor oferece códigos QR para cada link, facilitando o acesso do seu público ao seu conteúdo off-line

Limitações do Shor

Personalização limitada na versão gratuita: A versão gratuita do Shor oferece opções de personalização limitadas, o que pode ser uma desvantagem para os usuários que buscam uma personalização extensa

A versão gratuita do Shor oferece opções de personalização limitadas, o que pode ser uma desvantagem para os usuários que buscam uma personalização extensa Sem colaboração em equipe: O Shor não oferece recursos de colaboração em equipe, o que pode ser uma limitação para empresas com vários criadores de conteúdo

O Shor não oferece recursos de colaboração em equipe, o que pode ser uma limitação para empresas com vários criadores de conteúdo Planos de preços mais altos: Os planos de preços do Shor podem ser mais altos do que os de outras ferramentas de gerenciamento de links, tornando-o menos acessível para alguns usuários

Preços do Shor

Plano gratuito: US$ 0 por mês, recursos limitados

US$ 0 por mês, recursos limitados Plano Rocket: US$ 12 por mês, desbloqueia recursos premium

US$ 12 por mês, desbloqueia recursos premium Plano Pro: US$ 24 por mês, inclui todos os recursos e suporte prioritário

US$ 24 por mês, inclui todos os recursos e suporte prioritário Plano para agências: US$ 82 por mês, com o Google Analytics

Classificações e avaliações

Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

4,5/5 (mais de 20 avaliações) G2: 3,9/5 (mais de 10 avaliações)

3. Pallyy

via Pallyy O Pallyy é outra excelente alternativa ao Linktree que foi projetado principalmente para agendamento de mídia social, mas também oferece recursos avançados de gerenciamento de links.

O Pallyy permite que você crie uma página de destino personalizada com vários links para sua biografia do Instagram ou outras plataformas de mídia social. Ele também permite que você crie uma plano de comunicação de mídia social a mídia social permite que o usuário crie conteúdo, agende e publique conteúdo diretamente de sua plataforma, tornando-a uma ferramenta abrangente para criadores de conteúdo.

Melhores recursos do Pallyy

Agendamento de mídia social: Agende e publique conteúdo diretamente de sua plataforma, economizando tempo e fazendogerenciamento de mídia social mais fácil

Agende e publique conteúdo diretamente de sua plataforma, economizando tempo e fazendogerenciamento de mídia social mais fácil Análise detalhada: A Pallyy fornece informações detalhadas sobre o desempenho dos seus links, incluindo taxas de cliques e métricas de engajamento, permitindo que você entenda e otimize sua estratégia de conteúdo

A Pallyy fornece informações detalhadas sobre o desempenho dos seus links, incluindo taxas de cliques e métricas de engajamento, permitindo que você entenda e otimize sua estratégia de conteúdo Análise da concorrência: O Pallyy oferece um recurso exclusivo de análise da concorrência, permitindo que você acompanhe a estratégia e o desempenho da concorrência

Limitações do Pallyy

Não há plano gratuito: A Pallyy não oferece um plano gratuito. Isso pode ser uma limitação para os usuários que não estão dispostos a investir em um plano pago

A Pallyy não oferece um plano gratuito. Isso pode ser uma limitação para os usuários que não estão dispostos a investir em um plano pago Integração limitada: A Pallyy tem integrações limitadas com outras plataformas populares, o que pode afetar suafluxo de trabalho de mídia social *Interface complexa: Alguns usuários destacaram que a interface do Pallyy pode ser complicada de navegar para iniciantes

Preços do Pallyy

Plano gratuito: US$ 0 por mês, recursos básicos

US$ 0 por mês, recursos básicos Plano Premium: $18 por mês, recursos avançados como domínio personalizado, plataforma de gerenciamento de mídia social

Classificações e resenhas da Pallyy

Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4,5/5 (mais de 60 avaliações) G2: Não listado

4. Campsite.bio

via Camping.bio O Campsite.bio é uma ferramenta de gerenciamento de links exclusiva e visualmente atraente que permite criar uma página de destino personalizada com uma coleção de seus links. Ela é equipada com várias opções de personalização, permitindo que você alinhe sua página de links com a identidade de sua marca.

Desde um link exclusivo na bio para seu perfil do Instagram até um hub centralizado para todo o seu conteúdo on-line, o Campsite.bio oferece recursos para gerenciamento de conteúdo que o tornam uma das melhores alternativas ao Linktree.

Melhores recursos do Campsite.bio

Links ilimitados: Adicione quantos links forem necessários em sua página de destino. Esse recurso permite que você compartilhe todo o seu conteúdo sem nenhuma restrição

Adicione quantos links forem necessários em sua página de destino. Esse recurso permite que você compartilhe todo o seu conteúdo sem nenhuma restrição Integração com mídias sociais: Integre-se com suas várias plataformas de mídia social, permitindo que você compartilhe seu conteúdo em diferentes canais sem problemas

Integre-se com suas várias plataformas de mídia social, permitindo que você compartilhe seu conteúdo em diferentes canais sem problemas Análise detalhada: Obtenha uma análise abrangente, fornecendo insights sobre os cliques em seus links e o comportamento do público

Limitações do CampSite.bio

Versão gratuita limitada: O Campsite.bio oferece uma versão gratuita com recursos e opções de personalização limitados. Os usuários que desejam aproveitar todo o potencial dessa ferramenta precisam optar por um plano pago

O Campsite.bio oferece uma versão gratuita com recursos e opções de personalização limitados. Os usuários que desejam aproveitar todo o potencial dessa ferramenta precisam optar por um plano pago Sem colaboração em equipe: Ao contrário de outras ferramentas, o Campsite.bio não oferece recursos de colaboração em equipe, o que pode ser uma desvantagem para organizações maiores com vários criadores de conteúdo

Preços do Campsite.bio

Plano gratuito: $0

$0 Plano Pro: US$ 7 por mês

US$ 7 por mês Plano Pro+: $24 por mês

Classificações e resenhas do siteCampsite.bio

Não listado no G2 e no Capterra

5. Tap.bio

via Tap.bio Uma alternativa dinâmica ao Linktree que permite que os criadores de conteúdo façam uso total de sua biografia do Instagram. A ferramenta de biografia permite transformar sua biografia do Instagram em uma série semelhante a uma história, na qual você pode compartilhar vários links.

O Tap.bio se destaca por seu sistema baseado em cartões, que permite criar cartões separados para diferentes tipos de conteúdo, cada um com seu próprio conjunto de links. Uma página criada nessa ferramenta é um cartão. Várias páginas se parecem com o Instagram Stories.

Melhores recursos do Tap.bio

Sistema baseado em cartões: Organize seus links em diferentes categorias, proporcionando ao seu público uma experiência mais estruturada e fácil de usar

Organize seus links em diferentes categorias, proporcionando ao seu público uma experiência mais estruturada e fácil de usar Personalização: Combine sua página de links com a estética de sua marca.

Combine sua página de links com a estética de sua marca. Integração com histórias do Instagram: Link direto para qualquer história de sua biografia por meio da integração com histórias do Instagram

Limitações do Tap.bio

Versão gratuita limitada: A versão gratuita é limitada. É necessário um plano pago para obter todos os benefícios da ferramenta

A versão gratuita é limitada. É necessário um plano pago para obter todos os benefícios da ferramenta Sem suporte a QR Code: A falta de suporte a QR codes limita a forma como seu público pode acessar seu conteúdo

Preços do Tap.bio

Plano básico: US$ 0 por mês

US$ 0 por mês Plano Silver: US$ 5 por mês

US$ 5 por mês Plano Gold: $12 por mês, oferece todos os recursos e suporte prioritário

Classificações e avaliações do Tap.bio

Não listado no G2 e no Capterra

6. Linkin.bio por Later.com

via Linkin.bio O Linkin.bio da Later.com é outra alternativa eficaz do Linktree que transforma sua biografia do Instagram em uma página de destino clicável, enviável e totalmente otimizada.

O Linkin.bio é conhecido por sua integração de comércio eletrônico, permitindo que as empresas vinculem suas publicações do Instagram diretamente a produtos ou páginas em seus sites.

Essa plataforma é uma excelente ferramenta para empresas que buscam gerar mais tráfego e vendas em sua página do Instagram.

Além do Linkin.bio, a Later.com também tem vários Ferramentas de IA para gerenciamento de mídia social como gerador de hashtag, gerador de legenda, etc., que ajudam os criadores a escrever com IA rapidamente.

Melhores recursos do Linkin.bio da Later.com

Integração de comércio eletrônico: Vincule suas publicações do Instagram a produtos ou páginas do seu site - ofereça ao seu público uma experiência de compra perfeita

Vincule suas publicações do Instagram a produtos ou páginas do seu site - ofereça ao seu público uma experiência de compra perfeita Galerias compráveis: Crie galerias compráveis, permitindo que as empresas exibam seus produtos e serviços de maneira atraente e bonita

Crie galerias compráveis, permitindo que as empresas exibam seus produtos e serviços de maneira atraente e bonita Análise: Obtenha insights valiosos sobre o comportamento do seu público e acompanhe os cliques nos links com a análise detalhada do Linkin.bio.

Linkin.bio por limitações da Later.com

Sem versão gratuita: Ao contrário de outras alternativas desta lista, o Linkin.bio não oferece uma versão gratuita. Isso pode ser uma limitação para empresas com orçamento limitado

Ao contrário de outras alternativas desta lista, o Linkin.bio não oferece uma versão gratuita. Isso pode ser uma limitação para empresas com orçamento limitado Planos de preços mais altos: Os planos de preços do Linkin.bio são mais altos do que os de outras ferramentas de gerenciamento de links, o que pode desestimular o uso por pequenas empresas

Preços do Linkin.bio da Later.com

Plano inicial: US$ 25 por mês, recursos básicos

US$ 25 por mês, recursos básicos Plano de crescimento: US$ 45 por mês, recursos adicionais, como agendamento de links e opções de personalização

US$ 45 por mês, recursos adicionais, como agendamento de links e opções de personalização Plano avançado: US$ 80 por mês, recursos premium como galerias compráveis e análises

Classificações e resenhas do Later.com

Capterra: 4,5/5 (370+ avaliações)

4,5/5 (370+ avaliações) G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

7. Lnk.bio

via lnk.bio O Lnk.bio é um arquivo abrangente ferramenta de link biológico desenvolvida com o objetivo principal de maximizar o potencial de sua biografia do Instagram.

Crie uma página de micro-landing personalizada com vários links, garantindo que seu público tenha acesso fácil a todo o seu conteúdo essencial.

Com sua interface simples e amplos recursos de personalização, o Lnk.bio é uma excelente opção para indivíduos, influenciadores e empresas.

Melhores recursos do Lnk.bio

Página de micro-landing personalizada: Crie uma página de micro-landing personalizada com vários links, facilitando o acesso do seu público ao seu conteúdo

Crie uma página de micro-landing personalizada com vários links, facilitando o acesso do seu público ao seu conteúdo Programação de links: Programe seus links para aparecerem e desaparecerem em horários específicos com o recurso de programação de links do Lnk.bio. Isso é especialmente útil para promoções ou eventos sensíveis ao tempo

Programe seus links para aparecerem e desaparecerem em horários específicos com o recurso de programação de links do Lnk.bio. Isso é especialmente útil para promoções ou eventos sensíveis ao tempo URLs personalizados: Personalize o URL da sua página de links para que corresponda à sua marca ou ao seu conteúdo, facilitando a lembrança e o acesso do seu público

Personalize o URL da sua página de links para que corresponda à sua marca ou ao seu conteúdo, facilitando a lembrança e o acesso do seu público Não é necessário ter conta: Ao contrário de outras ferramentas desta lista, o Lnk.bio não exige a criação de uma conta. Você pode simplesmente fazer login com suas credenciais do Instagram e começar a usar

Ao contrário de outras ferramentas desta lista, o Lnk.bio não exige a criação de uma conta. Você pode simplesmente fazer login com suas credenciais do Instagram e começar a usar Pagamento único: Além dos planos de assinatura, o Lnk.bio também oferece uma opção de pagamento único para planos selecionados

Limitações do Lnk.bio

Versão gratuita limitada: O Lnk.bio oferece uma versão gratuita para adicionar seu link na bio, mas tem opções e recursos de personalização limitados. Os usuários que desejam ter mais controle sobre a página do link talvez precisem optar pelo plano pago

O Lnk.bio oferece uma versão gratuita para adicionar seu link na bio, mas tem opções e recursos de personalização limitados. Os usuários que desejam ter mais controle sobre a página do link talvez precisem optar pelo plano pago Sem análise: O Lnk.bio não fornece nenhuma análise ou insights sobre os cliques no link ou o comportamento do público, o que pode ser uma desvantagem para os criadores de conteúdo que desejam acompanhar de perto seu desempenho

Preços do Lnk.bio

Versão gratuita: $0

$0 Mini mensal : uS$ 0,99 por mês

: uS$ 0,99 por mês Mini - One time : uS$ 9,99 (pagamento único, sem assinatura)

: uS$ 9,99 (pagamento único, sem assinatura) Unique: uS$ 24,99 (pagamento único, sem assinatura)

Classificações e resenhas do Link.bio

Capterra: Não disponível

G2: Não disponível

8. Leadpages

via Páginas de destino O Leadpages é uma solução robusta de gerenciamento de links que vai além de ser uma alternativa ao Linktree. É um construtor completo de sites, páginas de destino, pop-ups e barras de alerta, permitindo que você crie uma presença on-line abrangente.

Com o Leadpages, você pode criar páginas de destino atraentes e envolventes, repletas de vários links, direcionando seu público para vários tipos de conteúdo. Suas análises avançadas, recursos de integração e recursos de comércio eletrônico fazem dele uma excelente opção para empresas de todos os tamanhos.

Melhores recursos do Leadpages

Criador de sites abrangente: Crie um site abrangente, juntamente com páginas de destino e outros recursosferramentas de marketing-tudo o que você precisa para promover sua empresa

Crie um site abrangente, juntamente com páginas de destino e outros recursosferramentas de marketing-tudo o que você precisa para promover sua empresa Múltiplas páginas de links: Crie várias páginas de links para diferentes campanhas ou promoções, facilitando a organização de seu conteúdo e o acompanhamento do desempenho

Crie várias páginas de links para diferentes campanhas ou promoções, facilitando a organização de seu conteúdo e o acompanhamento do desempenho Integração de comércio eletrônico: Transforme suas páginas de destino em um funil de vendas para seus produtos ou serviços

Transforme suas páginas de destino em um funil de vendas para seus produtos ou serviços Análise detalhada: Obtenha insights valiosos sobre o comportamento do seu público por meio de análises detalhadas, incluindo taxas de cliques, taxas de conversão e muito mais.

Limitações do Leadpages

Curva de aprendizado mais alta: O Leadpages é uma ferramenta mais complexa, e os usuários podem precisar de algum tempo para se familiarizar com seus recursos e interface.

O Leadpages é uma ferramenta mais complexa, e os usuários podem precisar de algum tempo para se familiarizar com seus recursos e interface. Planos caros: Os planos de preços do Leadpages são mais altos do que os de outras ferramentas de gerenciamento de links desta lista, tornando-o menos acessível para pequenas empresas ou pessoas físicas.

Preços do Leadpages

Plano padrão: US$ 49 por mês, recursos básicos e construtor de páginas de destino

US$ 49 por mês, recursos básicos e construtor de páginas de destino **Plano profissional: US$ 99 por mês, recursos adicionais, como pop-ups, vendas e pagamentos on-line

Plano avançado: Permite que você personalize seu plano e preço e varia de empresa para empresa

Classificações e resenhas do Leadpages

Capterra : 4.6/5 (mais de 290 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 290 avaliações) G2: 4.3/5 (mais de 210 avaliações)

9. Milkshake.app

via Aplicativo Milkshake O Milkshake.app é uma ferramenta intuitiva de gerenciamento de links que se destaca por sua simplicidade, projetada principalmente para influenciadores e blogueiros do Instagram.

Como uma das alternativas ao Linktree, a plataforma permite que você transforme seu link de biografia do Instagram em um site interativo com todos os seus links importantes. Direcione seus seguidores para seu blog, loja on-line, nova publicação ou qualquer outro lugar que você queira que eles visitem.

Melhores recursos do Milkshake.app

Criação de site interativo: Crie um site visualmente atraente e interativo com vários links, facilitando o acesso dos seus seguidores a todo o seu conteúdo em um só lugar

Crie um site visualmente atraente e interativo com vários links, facilitando o acesso dos seus seguidores a todo o seu conteúdo em um só lugar Interface de arrastar e soltar: Crie rapidamente seu site sem nenhuma habilidade de codificação ou design

Crie rapidamente seu site sem nenhuma habilidade de codificação ou design Modelos pré-projetados: Crie um site com aparência profissional em pouco tempo com modelos fáceis de usar

Crie um site com aparência profissional em pouco tempo com modelos fáceis de usar Integração com o Instagram e o Snapchat: O Milkshake.app se integra perfeitamente ao Instagram e ao Snapchat, permitindo que você compartilhe seu site diretamente nessas plataformas.

Limitações do Milkshake.app

Personalização limitada: Embora o Milkshake.app ofereça vários modelos predefinidos, os usuários têm opções de personalização limitadas e não podem criar um site totalmente personalizado

Embora o Milkshake.app ofereça vários modelos predefinidos, os usuários têm opções de personalização limitadas e não podem criar um site totalmente personalizado Sem análise: A plataforma não oferece insights sobre os cliques em seus links ou o comportamento do público

Preços do Milkshake.app

Gratuito para sempre: O Milkshake.app é gratuito para sempre para acessar todos os recursos, mas tem um cartão de marca d'água

O Milkshake.app é gratuito para sempre para acessar todos os recursos, mas tem um cartão de marca d'água Plano profissional: Depende de sua localização e ajuda a remover a marca d'água.

Classificações e resenhas do Milkshake.app

Não listado no G2 e no Capterra

10. ShortStack

via ShortStack Transforme seu link de biografia do Instagram em uma ferramenta poderosa para campanhas envolventes, geração de leads e interação mais profunda com o público.

Com sua abrangente plataforma de marketing digital, as empresas podem criar páginas de destino, concursos e brindes. Leve seu marketing de mídia social a novos patamares com as análises robustas e as integrações perfeitas do ShortStack.

Melhores recursos do ShortStack

Plataforma abrangente de marketing digital: Crie páginas de destino, concursos e ferramentas de geração de leads em minutos

Crie páginas de destino, concursos e ferramentas de geração de leads em minutos Análise avançada: Obtenha insights valiosos sobre o comportamento do seu público, incluindo taxas de cliques e de conversão

Obtenha insights valiosos sobre o comportamento do seu público, incluindo taxas de cliques e de conversão Integração de comércio eletrônico: Transforme suas páginas de links em um funil de vendas para seus produtos ou serviços

Limitações do ShortStack

Curva de aprendizado acentuada: Semelhante ao Leadpages, o ShortStack tem uma curva de aprendizado mais acentuada, e os usuários podem precisar de tempo para se familiarizar com todos os seus recursos

Semelhante ao Leadpages, o ShortStack tem uma curva de aprendizado mais acentuada, e os usuários podem precisar de tempo para se familiarizar com todos os seus recursos Planos caros: Os planos de preços do ShortStack são mais altos, tornando-os menos acessíveis para pequenas empresas ou indivíduos

Preços do ShortStack

Plano comercial: US$ 99 por mês

US$ 99 por mês Plano Pro: $249 por mês

Classificações e resenhas do ShortStack

Capítulo : 4.4/5 (mais de 130 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 130 avaliações) G2: 4.5/5 (mais de 80 avaliações)

Outras ferramentas de gerenciamento de conteúdo

Embora ferramentas como Linktree, Leadpages e ShortStack dominem o cenário de gerenciamento de links, existem outras ferramentas de gerenciamento de conteúdo igualmente poderosas. Uma dessas ferramentas é o ClickUp, uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos que oferece vários recursos de planejamento e programação de conteúdo.

ClickUp

O ClickUp é uma poderosa ferramenta multifuncional projetada para ajudar as equipes a planejar, organizar e executar seu trabalho. Ela se destaca por seu impressionante conjunto de recursos e integrações, o que a torna uma solução versátil para gerenciar todos os tipos de conteúdo.

Melhores recursos do ClickUp

1. IA do ClickUp

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas a mensagens diretas e muito mais

Escreva legendas, biografias e outros conteúdos de mídia social em minutos com o ClickUp AI. Esse recurso prático permite que você crie textos envolventes que repercutam no seu público, ajudando a aumentar o engajamento e o alcance das suas postagens

2. Documentos do ClickUp

Use o ClickUp Docs para gerenciar documentos importantes e promover a colaboração em equipe

Use o Doc view no ClickUp para criar documentos, wikis e bases de conhecimento ilimitados. O ClickUp Docs também permite que você colabore em tempo real e compartilhe documentos publicamente, sem fazer login! Isso pode ser útil para compartilhar conteúdo de formato longo com seus seguidores

3. Visualização do calendário

Use o modo de exibição Calendar para controlar datas de vencimento, ativar lembretes para nunca perder um prazo e gerenciar projetos facilmente com o ClickUp

A visualização de calendário é um recurso essencial para o planejamento de conteúdo, permitindo visualizar a programação do conteúdo e ajustá-la rapidamente. Obtenha uma visão geral cronológica do conteúdo planejado, ajudando a garantir a publicação consistente e a entrega pontual

4. Modelos do ClickUp :

Planeje, visualize e gerencie seu calendário de conteúdo com este modelo

O ClickUp oferece uma variedade de modelos de calendário de conteúdo para otimizar seu processo de criação e organização de conteúdo. Essas estruturas pré-fabricadas podem ser personalizadas para atender às suas necessidades específicas e reduzir significativamente o tempo gasto na configuração de novos projetos ou tarefas.

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado: Devido aos seus amplos recursos, o ClickUp pode levar algum tempo para ser dominado. No entanto, quando você pega o jeito, ele se torna uma ferramenta inestimável para o gerenciamento de conteúdo

Preços do ClickUp

Plano gratuito: US$ 0 por mês

US$ 0 por mês Plano ilimitado: US$ 7 por usuário por mês

US$ 7 por usuário por mês Plano comercial: $12 por usuário por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

Capítulo : 4.7/5 (3800+ avaliações)

: 4.7/5 (3800+ avaliações) G2: 4.7/5 (mais de 9000 avaliações)

Uma ferramenta de gerenciamento de links fácil de usar e personalizável é essencial para elevar sua presença on-line. Embora o Linktree possa ser a escolha preferida de muitos, explore outras opções e encontre a que melhor atenda às suas necessidades.

Quer você opte por uma ferramenta com uma interface simples, como o Milkshake.app, ou por uma plataforma abrangente, como o ClickUp, certifique-se de que ela esteja alinhada à sua estratégia de conteúdo e o ajude a atingir suas metas.

Com a ferramenta certa de gerenciamento de links, você pode maximizar o potencial da sua biografia do Instagram e direcionar mais tráfego para o seu conteúdo.

