10 Beste Headless CMS Software Platforms in 2024

Een content management systeem is een van de belangrijkste tools voor webdesign tot je beschikking. Maar om de flexibiliteit en wendbaarheid op te bouwen die moderne digitale content nodig heeft, volstaan traditionele CMS'en vaak niet.

Daar komt een headless CMS om de hoek kijken.

Headless CMS is een tool voor contentbeheer die het aanmaken van content scheidt van de digitale platforms waarop je die content plaatst.

Dat klinkt misschien ingewikkelder dan een traditioneel CMS, maar zodra je het concept bestudeert, zul je zien dat het een flexibele manier is om content en digitale middelen te leveren om je bedrijf voor te bereiden op een succesvolle toekomst!

Wat is een Headless CMS?

Een headless CMS is een content management systeem dat je helpt content te beheren voordat je het op specifieke digitale kanalen plaatst. Dit stelt je in staat om gestructureerde content te genereren en te leveren die wordt gevoed in alles van mobiele apps tot digitale ervaringen, zoals kiosken en andere Internet of Things apparaten.

Om dit te bereiken, leeft content management in een aparte database naast de backend van uw website. Het bevat een presentatielaag van waaruit u content weergeeft en vervolgens distribueert naar meerdere kanalen.

Mensen gebruiken soms verschillende namen voor een headless CMS, waaronder:

Ontkoppeld CMS

Open data platform

Headless architectuur

Interface voor het programmeren van content

Ongeacht de naam, zijn er verschillende headless CMS voordelen die je in overweging wilt nemen:

Het distribueert content naar meerdere platforms zonder grote aanpassingen

Het biedt flexibel en zeer aanpasbaar content management met nog steeds een rich text editor

Het is een opslagplaats voor content waarmee u content kunt presenteren voordat u deze publiceert op uw website, mobiele applicaties en andere locaties

Het biedt uitgebreid asset management dat verder gaat dan platte tekst, inclusief afbeeldingsbeheer

Het geeft je de mogelijkheid om snel van de ene webhost naar de andere over te stappen zonder content te hoeven herstructureren

Traditioneel CMS vs. headless CMS

Traditioneel, website projectmanagement heeft vertrouwd op een centraal CMS waarop de programmeur de site bouwt. Maar die aanpak minimaliseert de flexibiliteit, precies waar een headless CMS goed in is.

In een traditioneel CMS creëert u digitale content in een what you see is what you get of WYSIWYG-editor die rechtstreeks publiceert op uw website.

In vergelijking hiermee maakt een headless of ontkoppeld CMS die verbinding minder direct. Je kunt content controleren voordat je beslist waar je het publiceert, het kern-DNA van die content behouden terwijl je het eenvoudig kunt aanpassen afhankelijk van de verschillende platformen waarop het zal verschijnen.

10 Headless Content Management Systemen in 2024

Het juiste headless CMS is goed voor meer dan alleen het hergebruiken van content. Hier is een lijst met meer functies en mogelijkheden die headless CMS'en hebben ten opzichte van traditionele CMS'en, waar uiteindelijk je hele bedrijf van profiteert.

1. Zindelijkheid

Via Zindelijkheid Als open-source headless content management systeem geeft Sanity ontwikkelaars een mate van aanpasbaarheid die ze elders niet snel zullen vinden. Door content als data te behandelen, biedt Sanity uitgebreide mogelijkheden voor data-analyse, het aanmaken van content en verdeling.

De intuïtieve software van Sanity maakt het mogelijk om real-time samenwerking in je hele team, inclusief marketeers die content beheren en ontwikkelaars die content willen aanpassen en publiceren in de juiste gebieden. Uitgebreide integraties zorgen voor een eenvoudige overdracht naar elke gewenste toepassing.

De beste functies van dit moment

Directe integraties met statische sitegeneratoren, die rechtstreeks verbinding maken met frontends, zoals Jamstack-sites, en het beheer van contentmodules vereenvoudigen

De mogelijkheid om een preview te bekijken van alle content die de app opslaat in een dynamische omgeving voor naadloze levering aan de voorkant

Cloud-native architectuur die het beheren en bewerken van content vanaf elke locatie vereenvoudigt

Geavanceerde gegevensanalyse om uw contentontwikkeling in de loop der tijd te optimaliseren

Gebruikslimieten

Beperkte flexibiliteit op sommige modules, waardoor het moeilijker is om dezelfde content aan meerdere kanalen te leveren

Een steile leercurve, vooral voor bedrijven zonder uitgebreide expertise op het gebied van ontwikkelaars

Geavanceerde prijzen

Gratis

Pro: $99/maand per project

$99/maand per project Teams: $499/maand per project

$499/maand per project Aangepast: Neem contact op voor prijzen

2. Strapi

Via Strapi Strapi is een toonaangevend headless CMS-platform, waarvan de eenvoudige interface en volledige aanpasbaarheid opvallen. Dit 100% JavaScript-gebaseerde platform maakt content-rijke ervaringen mogelijk die gemakkelijk overgaan van de presentatielaag naar de uiteindelijke kanalen waarop de content zal leven.

De beste functies van Trapi

Intuïtieve interface over de hele linie, van content editors tot de presentatielaag

Een developer-first benadering die eenvoudig begint en alleen maar complexer wordt naarmate de rollen van de gebruiker dat vereisen

Een actieve community van gebruikers en ontwikkelaars die voortdurend en direct inzicht geeft in de tool en headless CMS-oplossingen in het algemeen

Regelmatige updates die de mogelijkheid om headless content te bouwen voortdurend optimaliseren en verbeteren

Strapi limieten

Het gratis abonnement wordt geleverd met uitgebreide functies die het moeilijk maken om complexe, gestructureerde content te beheren

Een relatief beperkte WYSIWYG editor die het moeilijk maakt om basis content om te zetten in meer meeslepende digitale ervaringen

Strapi prijzen

Gratis e zelf gehost

e Zelf gehoste Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Cloud pro: $99/maand

$99/maand Team cloud: $499/maand

$499/maand Cloud aangepast: Neem contact op voor prijzen

3. Contentstack

Via Contentstack Contentstack is specifiek geschikt als headless CMS-platform voor ondernemingen en gaat complexiteit niet uit de weg. Het is ook wendbaar, helpt organisaties content efficiënt te beheren en biedt voldoende flexibiliteit voor alle belangrijke digitale platforms.

Contentstack beste functies

Functies voor het plannen van content en opslagplaatsen die uitgebreid contentbeheer mogelijk maken

Uitgebreide opbouw van RESTful API's die uitvoer naar een groot bereik van grafische gebruikersinterfaces vereenvoudigen

Sterke zoekfunctie voor content en code om steeds complexere digitale omgevingen te beheren

Een "blanco lei" benadering voor het bouwen van uw headless CMS, waardoor volledige aanpasbaarheid voor geavanceerde ontwikkelteams mogelijk is

Contentstack limieten

Een gebrek aan sjablonen maakt de blanco lei aanpak moeilijk te implementeren voor kleinere teams

Versiebeheer is niet volledig Voltooid, waardoor real-time samenwerking in het platform soms moeilijk is

Prijzen voorContentstack

Start: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Groeien: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Schaal: Neem contact op voor prijzen

4. dotCMS

Via dotCMS dotCMS helpt organisaties en ondernemingen die op meerdere platformen willen publiceren bij het beheren en leveren van digitale content. Flexibele werkstromen en een sterke editor stellen makers van content in staat om alle soorten content naar wens aan te passen.

dotCMS beste functies

On-premise hostingmogelijkheden zorgen voor meer flexibiliteit in vergelijking met een CMS dat alleen in de cloud werkt

De drag-and-drop functies van de content editor maken geavanceerde content modellering en pagina lay-outs mogelijk

Een uitgebreid onboarding systeem biedt de mogelijkheid om meerdere CMS'en te combineren en te integreren

Er zijn geen ontwikkelaars of systeembeheerders nodig voor workflows voor het implementeren van content, wat het proces stroomlijnt

dotCMS limieten

De interface is niet altijd intuïtief en vereist mogelijk een langer inwerkproces

Sommige gebruikers hebben incidentele crashes gerapporteerd die workflows voor contentbeheer belemmeren

dotCMS prijzen

Gratis

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

5. Contentful

Via Content Als content-as-a-service oplossing heeft Contentful het perfecte headless CMS-model. De software in Duitsland is een puur headless platform, met als enige centrale aspecten de tool voor bewerking van content en de presentatielaag waarmee u uw gestructureerde content naar elke digitale frontend kunt pushen.

Contentful beste functies

Krachtige integraties die onbeperkt kunnen worden uitgebreid dankzij de API-gebaseerde build

Uitgebreide meting van de veiligheid van gegevens om uw content en code veilig te houden

Startsjablonen waarmee zelfs kleine organisaties content kunnen bouwen en beheren

Aanpasbare zoekfunctie met een filterfunctie die het volgende beheertecosystemen voor grote content Contentvolle beperkingen

Content previews zijn enigszins beperkt vergeleken met de andere open-source headless CMS systemen op deze lijst

Beperkte log functie die het afstemmen van wijzigingen moeilijker maakt in grote teams

Contentful prijzen

Gratis

Basis: $300/maand

$300/maand Aangepast: Neem contact op voor prijzen

6. Kontent.ai

Via Kontent.ai Kontent.ai belooft "volledige controle over uw content" en helpt enkele van 's werelds grootste merken bij het opbouwen van digitale ervaringen via een gecentraliseerd headless CMS-platform. De uitgebreide functies maken het vooral relevant voor grote organisaties die de headless aanpak omarmen.

Kontent.ai beste functies

Omnichannel content levering, niet alleen aan meerdere kanalen maar ook aan statische site generatoren en meerdere websites

Web Spotlight stelt auteurs in staat om precies te zien hoe hun publiek content zal consumeren op verschillende kanalen

Een zeldzame mix van gebruikersvriendelijkheid voor kleine bedrijven en schaalbaarheid voor grote ondernemingen

Microservice architectuur die de software sneller en slanker maakt dan de meeste headless en traditionele CMS opties

Kontent.ai limieten

Sommige aanpassingen vereisen meer ontwikkelingstijd dan andere headless CMS'en op deze lijst

Ondersteunt alleen Engels op de backend, wat het voor sommige internationale bedrijven moeilijker maakt

Kontent.ai prijzen

Ontwikkelaar: Gratis

Gratis Schaal: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

7. Magnolia

Via Magnolia Het in Zwitserland gevestigde Magnolia is een van de oudste headless CMS-opties op de markt, maar laat dat je niet misleiden. Je krijgt een flexibele oplossing die voldoet aan moderne en evoluerende bedrijfsbehoeften.

De beste functies van Magnolia

Ingebouwde werkstromen voor het beheren, organiseren en publiceren van content, zelfs in complexe cross-functionele teams

Uitgebreid versiebeheer dat bewerking en publicatie van content vereenvoudigt

Opties voor het personaliseren van content om relevantere digitale ervaringen op te bouwen voor uw gebruikers

Kant-en-klare integratiemodules met onder andere Salesforce en Google Analytics tools

Magnolia limieten

Magnolia heeft een relatief beperkte visuele editor die het overzetten van content naar verschillende platforms soms lastig maakt

Het verwijderen van content modules is niet intuïtief en kan leiden tot verwarring met nieuwere modules

Magnolia prijzen

Open-source CMS: Free

Free Zelf gehoste DXP: $3.000/maand

$3.000/maand Cloud DXP: Neem contact op voor prijzen

8. Bloomreach

Via Bloomreach Bloomreach, het eerste branchespecifieke headless CMS-platform op deze lijst, is een suite van producten. Bloomreach Experience Cloud, Bloomreach Search & Merchandising en Bloomreach Experience Manager stellen e-commerce handelaars in staat om uitgebreide en overtuigende online ervaringen te creëren.

Bloomreach beste functies

Bloomreach Experience Manager, die een oplossing voor contentbeheer biedt om ervaringen voor je publiek te optimaliseren

Integratie in marketingautomatisering die je publiek van statische platforms naar meeslepende gesprekken brengt

Responsieve sjablonen die ervaringen op verschillende apparaten verbeteren

Bloomreach Academy, een uitgebreide kennisbank voor zowel nieuwe als bestaande gebruikers

Bloomreach limieten

Af en toe overbelasting van gegevens door het aantal gebeurtenissen die de software kan aanmaken

Moeilijk te implementeren, met functies die veel verder gaan dan en soms afleiden van de kernbehoeften van typische headless CMS gebruikers

Bloomreach prijzen

Engagement: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Discovery: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Content: Neem contact op voor prijzen

9. Agility CMS

Via Behendigheids CMS Agility CMS claimt het snelste headless CMS-platform op de markt te zijn en heeft een sterke reputatie hoog te houden. Dankzij de goede service en het geavanceerde contentbeheer kan het misschien wel voldoen aan de hoge verwachtingen van zelfs de meest complexe makers van content.

De beste functies van Agility CMS

Snelle API voor websites die de levering van content stroomlijnen

Voltooid beheer van pagina's voltooit stukken content in één layout binnen de headless CMS structuur

Gedeelde content verhoogt de efficiëntie bij het publiceren naar meer dan één kanaal

E-commerce integraties waarmee webwinkeliers hun producten beter online kunnen verkopen

Agility CMS limieten

De beperkte zoekfunctie maakt het vinden van oude content een uitdaging

Weinig tot geen begeleiding, zoals het ontbreken van een waarschuwing bij het uploaden van bestanden, vertraagt de levering

Agility CMS prijzen

Starter: $1.249/maand

$1.249/maand Pro: $2.499/maand

$2.499/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

10. Butter CMS

Via Boter CMS Het doel van Butter CMS is om het enige content platform te worden dat marketeers nodig hebben. Dit zie je terug in alle functies, van een snel systeem om content te lanceren tot marketing dashboards, personalisatiemogelijkheden en meer.

Butter beste functies

Opties voor het plannen van content waarmee bedrijven hun contentkalender eenvoudiger kunnen uitvoeren

Beheer van digitale middelen via een centrale mediabibliotheek die controle houdt over uw merk

Een uitgebreide marktplaats met app-integraties, sjablonen, startsets en meer

Content bouwen op basis van componenten om dynamische en aantrekkelijke landingspagina's te maken

Beperkingen voor boter

Enkele beperkte functies in vergelijking met andere headless CMS opties op deze lijst, waaronder een gebrek aan mogelijkheden om interactieve content of content analytics te maken

Een API stuurt soms foutmeldingen terug die een lid van het ondersteuningsteam moet oplossen

Butter prijzen

Micro: $99/maand

$99/maand Startup: $199/maand

$199/maand Kleine bedrijven: $375/maand

$375/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Zelfs het beste Headless CMS lost niet ineens al uw marketingzorgen op. U hebt extra tools nodig die u helpen bij het effectief plannen, beheren en samenwerken aan uw content. En dat is waar ClickUp van pas komt.

ClickUp

Combineer ClickUp met uw headless CMS voor een krachtig systeem voor content- en projectmanagement

ClickUp heeft dan wel geen specifieke headless CMS functie, maar het biedt wel alle krachtige functies die u rond uw headless CMS nodig hebt om echt succesvol te zijn. Als de top gratis software voor projectmanagement op de markt, functies zoals Docs, weergaven en sjablonen allemaal in één hub om uw marketingstrategie en workstroom voor het aanmaken van content .

Beste functies van ClickUp

Een uitgebreide bibliotheek met sjablonen, waaronder desjabloon voor websiteontwikkeling ensjabloon voor productie van webinhoud waarvan alle leden van uw team profiteren

Sjablonen voor inhoudskalenders die het plannen en beheren van content vereenvoudigen en uiteindelijk door uw headless CMS zullen bewegen

UitgebreidAI-schrijftools om auteurs van content te helpen het aanmaakproces te stroomlijnen

DeFunctie Documentenwaarmee in realtime kan worden samengewerkt aan abonnementen en content

Beperkingen van ClickUp

ClickUp integreert niet van nature met elke headless CMS-optie op deze lijst, waardoor het nodig kan zijn om content handmatig over te zetten naar de database

Notificaties kunnen moeilijk te beheren zijn zodra het projectvolume en de complexiteit de frequentie van notificaties doen toenemen

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Content plannen, beheren en distribueren met ClickUp

In veel opzichten is het omarmen van een headless CMS de weg naar de toekomst. Maar zelfs de beste headless CMS-opties hebben een aantal ondersteunende onderdelen nodig om u echt te helpen succes te boeken met contentmarketing.

Dit is precies waar ClickUp schittert.

ClickUp is niet alleen een tool voor projectmanagement, hoewel het zeker een van de beste op de markt is. Het is een allesomvattende oplossing voor werkbeheer die Taakbeheer, het aanmaken van content, sjablonen voor webontwikkeling, AI-schrijven en nog veel meer biedt. Meld je vandaag nog aan voor een gratis account om te zien hoe ClickUp uw headless CMS ondersteunt vanaf het eerste moment van implementatie!