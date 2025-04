10 must-have software en tools voor technisch schrijven 2025

Technische schrijvers leggen complexe informatie vast en vertalen die in eenvoudige, gebruikersvriendelijke documenten. Of het nu gaat om productbeschrijvingen, instructies, aantekeningen bij releases of andere content, duidelijkheid is cruciaal.

Hoewel het een uitdaging kan zijn om zulke specifieke content te maken, zorgt de hedendaagse software voor technisch schrijven ervoor dat het proces veel minder hoofdbrekens kost. 🧘

In deze gids vind je de top 10 tools voor technisch schrijvers in 2024, zodat je je kunt concentreren op het vinden van de juiste die je leven makkelijker maakt. We hebben ook een aantal basisprincipes behandeld van wat je moet zoeken in technische schrijfgereedschap om ervoor te zorgen dat we allemaal op dezelfde pagina zitten.

Laten we beginnen!

Wat is technisch schrijven?

Technisch schrijven omvat het duidelijk en beknopt communiceren van complexe technische informatie. Het wordt vaak gebruikt voor documenten zoals de volgende:

Gebruikershandleidingen

Standaard werkprocedures

Wetenschappelijke documenten

Technische rapporten

Software handboeken

Documentatie voor projecten

Technisch schrijvers moeten ervoor zorgen dat hun teksten nauwkeurig en foutloos zijn. En ze moeten dit doen door die kennis te condenseren in iets dat gemakkelijk te begrijpen is voor niet-technische eindgebruikers.

Technische schrijvers moeten niet alleen goed begrijpen waarover ze schrijven en voor wie, maar ze moeten ook vaardig zijn in schrijven, bewerking, format en onderzoek.

Wat moet je zoeken in software voor technisch schrijven?

Het is een must om te bepalen welke functies je nodig hebt in je software voor technisch schrijven. Hier zijn enkele essentiële elementen om naar te zoeken:

Sjablonen : Het proces van het maken van technische documenten wordt eenvoudiger als je kunt beginnen met een kant-en-klaar framework (vertrouw ons)

Het proces van het maken van technische documenten wordt eenvoudiger als je kunt beginnen met een kant-en-klaar framework (vertrouw ons) Kunstmatige intelligentie: Er is geen reden om de kracht van machinaal leren niet te benutten en AI-schrijftools in het huidige tijdperk, en ze zullen je enorm veel tijd besparen

Vat lange threads met commentaar onmiddellijk samen met een klik op een knop met ClickUp AI

Toestemmingen om samen te werken: Als u met een team werkt, wilt u iets met functies voor gebruikersbeheer waarmee u specifieke toestemmingen en rollen kunt toewijzen

Als u met een team werkt, wilt u iets met functies voor gebruikersbeheer waarmee u specifieke toestemmingen en rollen kunt toewijzen Functies voor rapportage: Ingebouwde rapportage tools kunnen inzichten verschaffen in hoe uw technische content presteert

Dit is geen volledige lijst, maar de kans is groot dat u de andere functies kent die u zoekt: denk aan bewerkingstools, schermopname, grammaticacontrole, spellingscontrole en integratie met software zoals MS Word .

De 10 beste hulpmiddelen voor technisch schrijven voor gebruik in 2024

Of je nu op zoek bent naar software voor schrijfassistenten of plagiaatcheckers, je vindt wat je nodig hebt op deze lijst voor de beste technische documentatie.

1. ClickUp AI

via Document360 Document360 is een van de beste technische schrijftools voor het publiceren in verschillende formaten. Maak en publiceer eenvoudig artikelen, gebruikershandleidingen, handleidingen, lijsten met veelgestelde vragen en kennisbankartikelen met behulp van de vele handige functies van de tool.

Je kunt ook de focus verleggen van lay-outs naar het aanmaken van mediarijke content met de HTML Editor. Of gebruik de SEO instellingen om de zichtbaarheid online te verbeteren en aangepaste CSS toe te voegen om je webpagina te laten opvallen!

Document360 beste functies:

Integraties met meer dan 20 tools, waaronder Google Analytics, FullStory en Chatra

Tools voor samenwerking laten u deadlines instellen, rollen toewijzen en werkstromen beheren voor uw team

Meerdere functies voor tekst editors om het corrigeren van fouten tot een minimum te beperken

Met gespecialiseerde tools kunt u in de helft van de tijd een hoogwaardige kennisbank voor klanten en medewerkers maken met een betrouwbare sitemap-generator van het XML-type

Document360 beperkingen:

Sommige beoordelaars rapporteerden dat ze te maken hadden met limieten voor tekens en pagina's die hun softwaredocumentatie in de weg stonden

De gratis versie beperkt de toegang tot het grootste deel van de geavanceerde documentatiehulpmiddelen Document360 prijzen:

Gratis

Standaard: $149/maand per project, jaarlijks betaald

$149/maand per project, jaarlijks betaald Professioneel: $299/maand per project, jaarlijks betaald

$299/maand per project, jaarlijks betaald Business: $ 399/maand per project, jaarlijks betaald

$ 399/maand per project, jaarlijks betaald Enterprise: $599/maand per project, jaarlijks betaald

Document360 beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (350+ beoordelingen)

4.7/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (150+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Document360 alternatieven !

3. Atlassian Confluence

via Atlassian Confluence Confluence is een uitstekende open, gedeelde werkruimte voor teams op afstand en samenwerking. Abonneer, creëer, deel en update technische documentatie en kies uit verschillende plugins om tijd te besparen tijdens de levenscyclus van het document.

Je kunt van alles maken, van productlanceringsabonnementen naar marketingcampagnes naar kennisbankartikelen met een open en collaboratieve structuur.

Atlassian Confluence beste functies:

Integraties met meerdere softwaretools en plugins, waaronder Google Drive, Draw.io, Jira, Slack en Miro

Sjablonen voor projectmanagement, productbeheer, softwareontwikkeling en online documentatie

Aanpasbare werkstromen, Voltooid met tools voor bewerking van afbeeldingen, tools voor schermopname en privé notitieblokken

Whiteboards zijn ontworpen om brainstormen met je team makkelijker te maken met functies als Smart Links en aantekeningen

Atlassian Confluence limieten:

Sommige gebruikers rapporteren een steile leercurve terwijl ze hun team vertrouwd maken met de Atlassian suite

Sommige reviews vermelden problemen met op tekst gebaseerde zoek functies

Atlassian Confluence prijzen:

Gratis

Standaard: $5.75/maand per gebruiker

$5.75/maand per gebruiker Premium: $11/maand per gebruiker

$11/maand per gebruiker Enterprise: $102.500 per jaar voor 801 gebruikers of meer

Atlassian Confluence beoordelingen en recensies:

G2: 4.1/5 (3.600+ beoordelingen)

4.1/5 (3.600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

Bonus: **Document bewerking software

4. Adobe FrameMaker

via Adobe FrameMaker Adobe Framemaker is een populair hulpmiddel voor technische schrijvers, editors en makers van content. U kunt lange en complexe documenten, technische handleidingen, rapporten en boeken formatteren, maken en bewerken met behulp van gestructureerde tools voor auteurschap en publicatie.

Gebruik het in combinatie met andere Adobe-producten om al je taken in de lijst Nog te doen op één plek af te handelen. Moet je je document converteren naar platte tekst voor bijvoorbeeld online help? Gebruik Adobe's hulpprogramma voor auteurs van Help, Adobe RoboHelp, om het in WebHelp format om te zetten. Wil je animaties toevoegen aan een interactieve pagina voor eindgebruikers? Gebruik Adobe's HTML5 editor, Adobe Animate, om je visie tot leven te brengen.

Adobe FrameMaker beste functies:

Integratie met andere Adobe-producten zoals Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Pro, Adobe InDesign en Adobe XD

Innovatieve navigatie en What You See Is What You Get (WYSIWYG)-weergaven maken het gemakkelijker om boeiende technische documentatie te produceren

De op sjablonen gebaseerde structuur en tools stellen je in staat om zonder gedoe rijke media toe te voegen aan technisch schrijven

Robuuste auteursomgeving ontworpen om het maken en bijwerken van gestructureerde en ongestructureerde content eenvoudiger te maken

Adobe FrameMaker limieten:

Sommige gebruikers rapporteren frustratie over het feit dat FrameMaker geen deel uitmaakt van andere Adobe-pakketten, zoals Adobe Creative Suite, dat populair is voor grafisch ontwerp en video bewerking

Sommige reviews vermelden een verstoorde werkstroom door het onvermogen om FrameMaker MIF te exporteren naar Markdown, MkDocs en Material formats of om tools zoals GitHub te gebruiken voor versiebeheer

Adobe FrameMaker prijzen:

Adobe FrameMaker Abonnement: $39,99/maand per gebruiker

Adobe FrameMaker beoordelingen en recensies:

G2: 4.1/5 (30+ beoordelingen)

4.1/5 (30+ beoordelingen) Capterra: N/A

5. Copyscape

via Copyscape Copyscape is een eenvoudig hulpmiddel voor plagiaatdetectie waarmee gebruikers snel en eenvoudig kunnen controleren op dubbele content. Het controleert op opzettelijk plagiaat, zodat je zeker weet dat niemand je content heeft gekopieerd, en op onopzettelijk plagiaat, wat kan voorkomen bij technisch schrijven.

Copyscape produceert voltooien rapporten waarmee je de originaliteit van content kunt controleren, kunt zien met welke bronnen de content overeenkomt en kunt weergeven welk percentage van de content als plagiaat wordt gemarkeerd.

Copyscape beste functies:

Integratie met WordPress stelt gebruikers in staat om hun favorieteblogtools en reageren op de Copyscape-plugin om er zeker van te zijn dat de content origineel is voordat deze wordt gepubliceerd

Opties om content rechtstreeks in Copyscape te plakken of hele documenten te uploaden voor plagiaatcontrole

Reviewers rapporteren dat de resultaten snel en betrouwbaar zijn, zelfs bij het controleren van grote documenten

Eenvoudig platform zonder extra functies elimineert de leercurve, zodat alle leden van je team er meteen mee aan de slag kunnen

Copyscape limieten:

Sommige reviews vermelden een wens voor lagere prijzen bij het controleren van content in bulk

Free versie kan alleen afzonderlijke webpagina's controleren en is voor de meeste Teams of Business niet geschikt

Geen AI-detectie mogelijkheden

Copyscape prijzen:

Gratis

Premium: $0.03/zoekopdracht (tot 200 woorden), plus $0.01/extra 100 woorden

Copyscape beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

4.5/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

6. Paligo

via Paligo Paligo is een CCMS-oplossing (Component Content Management System) in de cloud en een hulpmiddel voor technisch schrijven, ontworpen om documenten te maken, beheren, bijwerken, vertalen en publiceren. Gebruik het voor technische documentatie, procedures, beleid, training content en kennisbeheer .

Paligo is expliciet ontworpen als hulpmiddel voor auteurs van content en technische schrijvers. Het gebruikt AI om geschreven content om te zetten naar meerdere output formats om uren te besparen. 🛠️

Paligo beste functies:

Integraties met meer dan 24 tools, waaronder Zendesk, GitLab en Coveo

Gebruiksvriendelijke SaaS gebruikersinterface maakt het eenvoudig om functies te gebruiken zoals versie geschiedenis, versie roll-back en release management

CCMS stelt gebruikers in staat om content in enkele minuten te organiseren en categoriseren

Gestructureerde en onderwerp-gebaseerde auteur maakt het gemakkelijk om content te creëren, vrij te geven en bij te werken

Paligo-beperkingen:

Sommige beoordelingen rapporteren een gebrek aan flexibiliteit met documentatie en publicatieopties van de toepassingsprogrammeerinterface

Sommige gebruikers vermelden vertraagde inlogtijden en vertraging bij het inloggen op de Paligo werkruimte

Paligo prijzen:

Professioneel: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Business: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Enterprise: Contact voor prijzen

Paligo beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

4.7/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 3/5 (1+ beoordeling)

7. Jasper AI

via Jasper AI Jasper (voorheen Jarvis) is een AI-schrijfassistent die is ontworpen om on-brand content voor bedrijven te creëren. Deze software voor technisch schrijven kan je helpen in meer dan 30 talen in bijna elke niche die je maar kunt bedenken.

Jasper AI genereert content door uit alle bronnen te putten, dus alles is origineel en plagiaatvrij. En het heeft veel samenwerkingsfuncties voor grote teams die projecten moeten organiseren en tussen verschillende werkruimtes moeten schakelen.

Heb je Jasper AI al geprobeerd? Bekijk onze top 10 Jasper AI alternatieven . 👀

Jasper beste functies:

Integraties met populaire tools zoals Grammarly, Surfer SEO en Zapier

Jasper AI gebruikt meer dan 50 vaardigheden op basis van echte kaders en voorbeelden om je te helpen snel content van hoge kwaliteit te produceren

Geoptimaliseerd voor merkstem en consistentie, wat ideaal is voor technische schrijvers die hoogwaardige, gebruikersvriendelijke content moeten maken

Ingebouwde plagiaatcontrole, meerdere AI-modellen en herhaalbare werkstromen helpen je om je werk snel te doen

Jasper beperkingen:

Maandelijkse limieten voor woorden worden elke maand opnieuw ingesteld en ongebruikte woorden worden niet overgedragen

Sommige beoordelaars rapporteren vertraging bij het gebruik van de functie chatten met leden van het team

Jasper prijzen:

Makers: $39,99/maand per gebruiker, jaarlijks betaald; $49,99/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$39,99/maand per gebruiker, jaarlijks betaald; $49,99/maand per gebruiker, maandelijks betaald Teams: $99/maand per gebruiker, jaarlijks betaald; $125/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$99/maand per gebruiker, jaarlijks betaald; $125/maand per gebruiker, maandelijks betaald Business: Neem contact op voor prijzen

Jasper beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.700+ beoordelingen)

8. Geweldige schermafbeelding

via Geweldige schermafbeelding Awesome Screenshot is een schermafbeelding-app en deeloplossing voor bedrijven van elke grootte, perfect voor het toevoegen van instructieafbeeldingen aan technische content. Maak schermafbeeldingen, neem uw scherm op, leg video vast via uw camera en voeg annotaties toe aan uw content vanaf een eenvoudig platform.

Leg je scherm vast voor technische documentatie met één druk op de knop in plaats van uren toe te voegen aan je werkstroom. En als je met een team werkt, kan iedereen feedback sturen, toegang krijgen tot cloud video's gekoppeld aan leden en direct deelbare links genereren met deze snipping tool.

Awesome Schermafbeelding beste functies:

Integraties met populaire tools zoals Trello, Slack, Asana en Jira

Verschillende prijsabonnementen voor individuen en teams, dus er is een optie voor elk project grootte en bedrijf

Kniptool compatibel met Windows, iOS, Linux, Mozilla Firefox en Chrome

Snel en eenvoudig te gebruiken met een minimale leercurve, dus perfect voor teams met technische kennis op elk niveau

Geweldige schermafbeelding limieten:

Free en Workspace Lite versies hebben beperkingen voor video's, afbeeldingen en schermafbeeldingen, en geen toegang tot geavanceerde functies (bijv. 4K-resolutie, prioriteit MP4-conversie, etc.)

Sommige beoordelingen vermelden beperkte ontwerpopties en samenwerkingsfuncties voor de kniptool

prijzen van #### Awesome Schermafbeelding:

Gratis

Professioneel: $6/maand per gebruiker, jaarlijks betaald; $8/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$6/maand per gebruiker, jaarlijks betaald; $8/maand per gebruiker, maandelijks betaald Basis: $5/maand per gebruiker, jaarlijks betaald; $6/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$5/maand per gebruiker, jaarlijks betaald; $6/maand per gebruiker, maandelijks betaald Workruimte Lite: Free

Free Workruimte Premium: $8/maand per gebruiker, jaarlijks betaald; $10/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$8/maand per gebruiker, jaarlijks betaald; $10/maand per gebruiker, maandelijks betaald Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Awesome Schermafbeelding beoordelingen en recensies:

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

9. MadCap Software

via MadCap-software MadCap is een tool voor technisch schrijven, ontworpen voor contentontwikkeling in alle sectoren. Maak zelfbedieningsondersteuning, online helpsites, leercentra, kennisbankartikelen, documentatieportalen en meer met één enkele auteursoplossing.

Stroomlijn uw proces voor het aanmaken van content gebruik deze tool voor technisch schrijven om via meerdere kanalen te publiceren en content te beheren tijdens elke stap van de cyclus. En nog te doen met de hulp van AI-tools om dingen sneller Klaar te krijgen. 🤩

MadCap beste functies:

Plugins en integraties met Salesforce, Zendesk en andere populaire tools

Meerdere prijsstructuren voor auteurs en uitgevers op basis van onderwerpen, projectmanagement in de cloud, hosting en meer

Ingebouwde WYSIWYG Editor maakt het aanmaken van gestructureerde en ongestructureerde content gemakkelijker

CSS editor maakt voltooien van alle gepubliceerde content mogelijk

MadCap limieten:

Sommige beoordelaars rapporteren dat ze vaak bugs en foutmeldingen tegenkomen zonder gedetailleerde informatie

Sommige gebruikers vermelden problemen bij het samenwerken met leden van het team

MadCap prijzen:

MadCap Flare : $ 182/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$ 182/maand per gebruiker, jaarlijks betaald MadCap Central: $311/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$311/maand per gebruiker, jaarlijks betaald MadCap IXIA CCMS: Neem contact op voor prijzen

MadCap beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (400+ beoordelingen)

4.4/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (10+ beoordelingen)

10. Snelschrift

via Speedwrite Speedwrite is een AI-tool voor het aanmaken van content dat content genereert door het parafraseren van bestaande Creatieve gemeenschappen tekst (bronnen met een licentie voor openbaar gebruik) over elk onderwerp. De kunstmatige intelligentie van het programma creëert nieuwe teksten op basis van de ingevoerde tekst.

Technische schrijvers die technische rapporten en softwarehandleidingen maken die lijken op documenten die al door hetzelfde bedrijf zijn gemaakt, gebruiken het ook om die bestaande documenten te parafraseren en iets nieuws te creëren.

Heeft u Speedwrite al geprobeerd? Bekijk onze lijst met Speedwrite alternatieven om een betere pasvorm te vinden. 👀

Speedwrite beste functies:

AI tekst generator is ontworpen om natuurlijke taal te produceren met correcte grammatica en spelling

Copy/paste invoer van tekst maakt het gemakkelijk voor gebruikers van alle niveaus om de productie van content te verbeteren Creëert content binnen enkele seconden voor het snel en gemakkelijk genereren van technisch schrijven

Parafraseringssysteem genereert nieuwe content zonder zinnen of alinea's uit andere bronnen op het web te halen

Speedwrite limieten:

Sommige recensenten rapporteren de noodzaak om te controleren op dubbele content en accurate kopij

Gebruikers zijn beperkt tot 6.000 voorspellingen per maand in alle betaalde abonnementen

Speedwrite prijzen:

maandelijks: $19,99/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$19,99/maand per gebruiker, maandelijks betaald Halfjaarlijks: $11,65/maand per gebruiker, twee keer per jaar betaald

$11,65/maand per gebruiker, twee keer per jaar betaald Jaarlijks: $8.33/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

Speedwrite beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Schrijf slimmer, niet moeilijker met handige hulpmiddelen voor technisch schrijven

Technisch schrijvers - doe jezelf niet te kort - je werkstroom verdient software van hoge kwaliteit voor technisch schrijven, of je nu een doorgewinterde technisch schrijver bent of de kneepjes van het vak nog moet leren. Geloof ons, de juiste hulpmiddelen bij de hand hebben kan een wereld van verschil maken. 🌻

Geloof ons niet op ons woord, maar probeer het zelf om te zien wat voor verschil het kan maken. Aanmelden voor ClickUp nu, en probeer het gratis!