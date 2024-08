10 beste lineaire alternatieven en concurrenten in 2024

Sinds de lancering van Linear in 2019 heeft het langzaam de harten van softwareontwikkelingsteams veroverd en is het hun go-to tool geworden voor het bijhouden van problemen, het opstellen van productroutekaarten en het overzien van sprints.

Linear heeft eenvoud hoog in het vaandel staan en heeft applaus gekregen voor zijn gebruiksvriendelijkheid, handige donkere modus, handige sneltoetsen en naadloze integratie met favorieten voor ontwikkelaars zoals GitHub en GitLab. Toch is het niet allemaal zonneschijn en regenbogen. 🌈

Als je Linear wilt aanpassen aan de specifieke behoeften van je team, kan het gebrek aan aanpassingsopties als een tegenvaller voelen. Wil je meer inzicht in de voortgang en prestaties van je team?

Dan zijn de basisrapportage en -analyse van Linear misschien niet voldoende. En als je je projecten onderweg wilt beheren, heeft Linear geen mobiele app voor Android- en iOS-apparaten. 👀

Gezien deze overwegingen is het logisch om de beste alternatieven voor Linear te onderzoeken die deze beperkingen aanpakken of, beter nog, het beste van beide werelden combineren. En dat is waar dit artikel om de hoek komt kijken.

We onderzoeken de 10 beste concurrenten voor Linear die momenteel verkrijgbaar zijn, zodat je jouw perfecte alternatief kunt vinden projectbeheer wedstrijd.

Wat moet je zoeken in lineaire alternatieven?

Als je overweegt om over te stappen van Linear, heb je misschien al een idee van waar je op moet letten bij andere alternatieven. En als je geen idee hebt, maak je dan geen zorgen - wij hebben het voor je geregeld. Hier is een eenvoudige checklist om in gedachten te houden wanneer je op zoek gaat naar het beste hulpmiddel om Linear te vervangen:

Een balans tussen eenvoud en flexibiliteit: Ga op zoek naar een tool die eenvoudig in te stellen en te gebruiken is, maar die tegelijkertijd alles biedt wat je nodig hebt om de tool aan te passen aan de workflow van je team. Per slot van rekening moet uw tool zich aanpassen aan uw behoeften en niet andersom

Ga op zoek naar een tool die eenvoudig in te stellen en te gebruiken is, maar die tegelijkertijd alles biedt wat je nodig hebt om de tool aan te passen aan de workflow van je team. Per slot van rekening moet uw tool zich aanpassen aan uw behoeften en niet andersom Geavanceerde rapportage en analyses: Gegevens zijn het nieuwe goud, maar alleen als je de juiste tools hebt om ze te ontginnen en te verfijnen. Kies dus een tool die diepgaande inzichten geeft in projecten en teams om weloverwogen, datagestuurde beslissingen te nemen

Gegevens zijn het nieuwe goud, maar alleen als je de juiste tools hebt om ze te ontginnen en te verfijnen. Kies dus een tool die diepgaande inzichten geeft in projecten en teams om weloverwogen, datagestuurde beslissingen te nemen Mobiele toegankelijkheid: Net zoals je leven zich niet beperkt tot een bureau op kantoor, moet je nieuwe tool overal toegankelijk zijn. Op die manier kunt u uw taken beheren terwijl u geniet van een latte in uw favoriete koffietent ☕️

Net zoals je leven zich niet beperkt tot een bureau op kantoor, moet je nieuwe tool overal toegankelijk zijn. Op die manier kunt u uw taken beheren terwijl u geniet van een latte in uw favoriete koffietent ☕️ Integratiemogelijkheden: Controleer of de tool integraties heeft met de software die je in je bedrijf gebruikt. Net als een vierkante pin in een rond gat proberen te passen, als een tool niet in uw technische stapel past, is het waarschijnlijk niet de beste oplossing voor u

Voorbeeld van Work Breakdown Structure in lijstweergave in ClickUp

Met deze checklist in de hand kunt u de volgende Lineaire alternatieven evalueren, zodat u de beste voor uw behoeften kunt kiezen.

De 10 beste lineaire alternatieven

We hebben talloze projectmanagementtools en hebben de 10 beste Linear-alternatieven gevonden die Linear een run voor zijn geld geven. Lees verder om te ontdekken welke van deze jouw perfecte match zou kunnen zijn.

Visualiseer taken, projecten en workflows op de manier die voor u het beste werkt met de 15+ aanpasbare weergaven van ClickUp

De toppositie onder de Lineaire alternatieven wordt ingenomen door niemand minder dan ClickUp. En we zijn niet de enigen die de loftrompet steken over ClickUp. De stroom van stellaire klantbeoordelingen zegt het allemaal - ClickUp naar de

1 plaats op G2's beste projectmanagementsoftware lijst voor 2023.

Net als Linear heeft ClickUp een intuïtieve gebruikersinterface, een donkere modus en handig sneltoetsen (naast slash commando's ) om de productiviteit te verhogen en de gebruikerservaring te verbeteren. Het heeft ook 80+ native integraties waaronder GitHub, GitLab en Bitbucket, waardoor het super eenvoudig te integreren is in je huidige tech stack. 🛠️

Maar hier is waar ClickUp echt schittert - zijn uitzonderlijke flexibiliteit. In tegenstelling tot Linear kan ClickUp volledig worden aangepast met de volgende functies:

Aangepaste velden : Hiermee kun je voor elke taak in je project extra details vastleggen (bijv. vervaldatum, geadresseerde, prioriteit, labels, bestanden, voortgang, beoordeling, enz

Hiermee kun je voor elke taak in je project extra details vastleggen (bijv. vervaldatum, geadresseerde, prioriteit, labels, bestanden, voortgang, beoordeling, enz Meerdere weergaven : Plan en visualiseer de voortgang van een project met de overzichten Lijst, Kanban-bord, Kalender, Gantt, Tijdlijn en meer

Plan en visualiseer de voortgang van een project met de overzichten Lijst, Kanban-bord, Kalender, Gantt, Tijdlijn en meer ClickApps : Ontgrendel extra functionaliteit voor uw werkruimte, zoals tijdregistratie, limieten voor onderhanden werk, geautomatiseerde sprints en sprintpunten

Ontgrendel extra functionaliteit voor uw werkruimte, zoals tijdregistratie, limieten voor onderhanden werk, geautomatiseerde sprints en sprintpunten Dashboards : Bouw deze met behulp van aanpasbare widgets om een overzicht te krijgen van de voortgang en prestaties van uw project 📈

Bouw deze met behulp van aanpasbare widgets om een overzicht te krijgen van de voortgang en prestaties van uw project 📈 Teamrapporten : Verkrijg diepgaand inzicht in de prestaties van uw project en team, zodat u knelpunten kunt identificeren, workflows kunt optimaliseren en verbeteringen kunt aanbrengen gezamenlijk werkbeheer Dat is nog niet alles. ClickUp biedt krachtige samenwerkingstools zoals opmerkingen, chat, e-mail en whiteboards . U kunt ook bedrijfswiki's en kennisbanken maken en eraan meewerken binnen ClickUp Documenten en maak ze toegankelijk voor iedereen in uw team.

Het beste is dat u ClickUp overal kunt gebruiken: op het web, op uw Android- of iOS-apparaat en zelfs op desktop-apps voor Windows, Mac of Linux.

ClickUp beste functies

Voeg onbeperkt gebruikers en taken toe op het royale gratis plan

Taken toewijzen aan meerdere teamleden op afdelingen zoals marketing en softwareontwikkeling

Elimineer vervelende en repetitieve taken metClickUp automatiseringen om de projectmanagementfase te versnellen

GebruikClickUp Formulieren om vragen van klanten en feedback van klanten te verzamelen - ideaal voor softwareontwikkelingsteams die bugs willen traceren

Blijf op de hoogte van belangrijke updates met granulaire meldingsinstellingen

Verzamel feedback van uw team met de proefdrukfunctie voor schermafbeeldingen, video's en PDF's

GebruikClickUp AI in taakbeschrijvingen, opmerkingen en Documenten om snel geschreven inhoud te genereren

Vermeld taken en teamleden, neem audio- en schermfragmenten op en wijs opmerkingen toe aan een teamlid met de krachtige commentaarfunctie

Start uw project met eensjabloon voor projectbeheer, een van de 1.000+ClickUp sjablonen beschikbaar

ClickUp beperkingen

Het kan een beetje overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Sommige gebruikers hebben gezegd dat het soms een beetje traag is (maar niet metClickUp 3.0)

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.200+ beoordelingen)

4.7/5 (8.200+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Aha!

via Aha! Aha! is als een Zwitsers zakmes voor het beheren van complexe productontwikkelingsprojecten. Het bestaat uit een reeks tools: Routekaarten voor strategie en planning, Ideeën voor het verzamelen van feedback van klanten, Notitieboeken voor teamsamenwerking en Ontwikkel voor sprints of agile projectmanagement .

In vergelijking met Linear, biedt Aha! een veel bredere functieset die verder gaat dan een project management tool met issue en bug tracking, backlogs en workflow management. En als gevolg daarvan heeft het een hoger prijskaartje.

Het is net als kiezen tussen een eenvoudige gereedschapskist en een volledige werkplaats - beide zijn nuttig, maar de ene biedt veel meer tegen een hogere prijs. 💸 Vergelijk Aha! met Jira !

Aha! beste eigenschappen

Behulpzame en responsieve klantenondersteuning

Roadmap-presentaties maken met live productdetails

Samenwerken met je team op notities en whiteboards

Bedrijfsdoelen en KPI's instellen en uw voortgang volgen met dashboards en rapporten

Verzamel ideeën van klanten en houd ze automatisch op de hoogte met updates

30+ integraties met populaire tools zoals Azure DevOps, Salesforce en Zendesk

Aha! beperkingen

Geen gratis plan

Dure plannen voor startups en kleine bedrijven

Ingewikkelde setup en steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Aha! prijzen

Aha Roadmaps (inclusief Ideas Essentials & Notebooks Essentials): begint bij $59/maand per gebruiker

begint bij $59/maand per gebruiker Aha Ideas: begint bij $39/maand per gebruiker

begint bij $39/maand per gebruiker Aha Notebooks: Begint bij $9/maand per gebruiker

Begint bij $9/maand per gebruiker Aha Develop: Vanaf $9/maand per gebruiker

Aha beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (230+ beoordelingen)

4.3/5 (230+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

Leer over de beste_ ontwikkeltools voor Mac-gebruikers !

3. Hive

via Hive Hive is een uitgebreide projectbeheertool voor kleine teams die een perfecte mix willen van gebruiksvriendelijkheid en een rijke functieset. De functies omvatten meerdere projectweergaven, workflow automatiseringen, communicatietools en het delen van bestanden.

Bovendien integreert Hive met meer dan 1000 externe apps, waardoor het naadloos past in de technische stack van je bedrijf voor echt flexibele softwareteams. Hoewel Linear gericht is op het softwareontwikkelingsproces, bieden de functies van Hive meer flexibiliteit in het beheer van een breed scala aan workflows en bedrijfsprocessen.

beste functies van Hive

Gebruik de focusmodus om alle meldingen te dempen

Inheemse functies voor tijdregistratie en timesheetrapportage

Heeft Kanban-, Gantt-, Tabel-, Kalender- en Portfolio-weergaven voor projectplanning en -tracering

Gebruik Hivemind (Hive'sAI-tool) om ideeën te brainstormen, inhoud te genereren, te bewerken en te vertalen

Samenwerken met je team via individuele en groepschats, videochats en Hive-notities

Hive-beperkingen

Basisfunctionaliteit van de mobiele app

Kan soms traag zijn en haperen

Prijzen van Hive

Gratis plan

Teams: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Hive beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (440+ beoordelingen)

4.6/5 (440+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (180+ beoordelingen)

4. ProofHub

via ProofHub Net als Hive is ProofHub een "alles-in-één" Linear-alternatief voor teams van elke grootte op verschillende afdelingen. Het heeft vier belangrijke projectweergaven - bord, tabel, planning en kalender - om je te helpen projecten te visualiseren op basis van je behoeften en voorkeuren. Het is heel eenvoudig te gebruiken (zelfs voor niet-tech-savvy gebruikers) en heeft de belangrijkste projectmanagementfunctionaliteit om aan de meeste behoeften te voldoen.

Overweeg het gebruik van ProofHub als Linear gericht is op ontwikkeling en agile projectmanagement geen prioriteit is en je niet veel vertrouwt op ontwikkelaarstools zoals GitHub en GitLab.

ProofHub beste functies

Gebruik timesheets om de tijd bij te houden die aan projecttaken is besteed

Goede software voor het bijhouden van bugs om ervoor te zorgen dat problemen niet worden gemist

Gebruik de aankondigingsfunctie om belangrijke updates te plannen en te delen met je team

Forfaitaire prijzen kunnen kosteneffectief zijn voor teams met meer dan 10 leden

Beheer toegang en controle binnen je werkruimte met aangepaste rollen en machtigingen

Ondersteunt 11 talen, waaronder Engels, Frans, Spaans, Duits, Nederlands en Italiaans

ProofHub-beperkingen

Geen gratis plan

De mobiele app kan traag en traag zijn in vergelijking met andere projectmanagementsoftware

Geen granulaire controle over je meldingen om projecten efficiënt te beheren

Er zijn momenteel slechts acht integraties: Black, Box, Dropbox, Google Calendar (en iCal), Google Drive, OneDrive, FreshBooks en QuickBooks

ProofHub prijzen

Essentieel: $50/maand

$50/maand Ultieme controle: $99/maand

ProofHub beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

5. Todoist

via TodoistTodoist is een populaire productiviteitstool ontworpen voor individuen en kleine teams die eenvoudige projecten willen beheren en deadlines willen halen. Terwijl de functies van Linear gericht zijn op teams, is Todoist gericht op persoonlijke productiviteit.

De kracht van Todoist ligt in zijn eenvoud en gebruiksgemak. Je kunt snel projecten aanmaken, taken toewijzen, prioriteiten en deadlines instellen, herinneringen plannen en taken labelen voor een betere organisatie.

Het schiet echter tekort voor multifunctionele teams die robuuste functies voor project- en taakbeheer nodig hebben.

Todoist beste functies

Webgebaseerde samenwerkingstool werkt goed op alle apparaten

Zet Gmail- en Outlook-e-mails om in taken

Terugkerende deadlines instellen met natuurlijke taal (bijv. elke maandag om 10 uur)

80+ integraties met tools zoals Google Agenda, Microsoft Teams en Slack

Je kunt tot 25 medewerkers gratis uitnodigen voor het Pro-plan (en tot 50 voor Business)

Todoist beperkingen

Beperkte projectweergaven voor cross-functionele agile teams

De herinneringsfunctie is niet beschikbaar op het gratis plan

De grootste bestandsgrootte die je kunt uploaden is 100MB

Todoist prijzen

Gratis plan

Pro: $5/maand (voor individuele gebruikers)

$5/maand (voor individuele gebruikers) Zakelijk: $8/maand per gebruiker (voor teams)

Todoist beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (750+ beoordelingen)

4.4/5 (750+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.200+ beoordelingen)

6. Asana

via AsanaAsana is een veelzijdig projectbeheersysteem dat teams helpt bij het plannen en organiseren van hun werk, groot of klein. Het heeft tal van functies om taakbeheer gemakkelijker te maken.

Je kunt taken toewijzen, vervaldatums instellen en tijdlijnen van projecten bijhouden. Je kunt projecten ook bekijken met de lijst-, bord-, tijdlijn- en kalenderweergave.

In tegenstelling tot Linear is het niet alleen voor technische teams, het is flexibel genoeg om gebruikt te worden door elk team, in elke branche.

Asana beste functies

Zeer eenvoudig in te stellen en te navigeren

Toegankelijk op desktop en mobiele apps

Gebruik regels om terugkerende taken te automatiseren

Heeft een portfolio-weergave om alle projecten in één oogopslag te visualiseren

Maak aangepaste sjablonen om snel aan de slag te gaan met nieuwe projecten

200+ integraties met tools zoals Slack, Google Drive en Zoom

Asana beperkingen

Max. bestandsgrootte is 100MB

Kan geen taken toewijzen aan meerdere mensen

Kan trager worden bij grotere projecten

Asana prijzen

Gratis plan

Premium: $10,99/maand per gebruiker

$10,99/maand per gebruiker Zakelijk: $24,99/maand per gebruiker

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

4.3/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (10.000+ beoordelingen)

Bonus: Wil je de volledige uitsplitsing zien? Bekijk dan onze vergelijking van Linear vs Asana .

7. ProductPlan

via ProductPlan ProductPlan is een hulpmiddel voor het in kaart brengen van roadmaps, speciaal ontworpen voor productmanagers. Je kunt er productroadmaps mee plannen en visualiseren met tijdlijn- en lijstweergaven (ook Kanban genoemd). De opvallendste functie van ProductPlan is de intuïtieve drag-and-drop interface, die het organiseren en aanpassen van roadmap-items moeiteloos maakt.

ProductPlan beste functies

Gratis een onbeperkt aantal viewers toevoegen voor alle plannen

Sla productideeën op in de geparkeerde sectie voor toekomstige implementatie

Gebruik het ingebouwde scoringsmodel om prioriteit te geven aan te implementeren functies

Roadmaps delen met belanghebbenden via beveiligde privékoppelingen of exporteren via afbeeldingen, spreadsheets of PDF

ProductPlan beperkingen

Geen gratis plan (proefversie van 14 dagen beschikbaar)

Slechts 10 integraties: Zapier, Vimeo, MS Teams, Confluence, GitHub, Trello, Azure DevOps, PivotalTracker, Slack en Jira

ProductPlan prijzen

Basis: $39/maand per redacteur

$39/maand per redacteur Professioneel: $69/maand per redacteur

$69/maand per redacteur Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ProductPlan beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (149 beoordelingen)

4.4/5 (149 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (54 beoordelingen)

8. Jira

via Jira SoftwareJira ontwikkeld door Atlassian, begon als een oplossing voor het bijhouden van problemen voor softwareteams in 2002. Tegenwoordig wordt het op grote schaal gebruikt door technische en niet-technische afdelingen om verschillende agile projecten te plannen en te volgen .

Terwijl Linear zich richt op eenvoud en snelheid met zijn beperkte functieset, onderscheidt Jira zich door uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en functies die zich kunnen aanpassen aan verschillende workflowcomplexiteiten.

Jira beste functies

Speciaal gebouwd om te voldoen aan de behoeften vanagile teams* Uitgebreide, aanpasbare en schaalbare functieset

Ontwikkelaarsvriendelijke rapporten voor het bijhouden van sprints en problemen in realtime

Gratis plan biedt onbeperkt aantal projectboards met maximaal 2 GB opslagruimte

Eenvoudige integratie met andere Atlassian-producten zoals BitBucket en Confluence

Jira beperkingen

Complexe installatie en interface kan nieuwe gebruikers overweldigen

Het kan soms traag en traag zijn

Beperkte samenwerkingsfuncties

Jira prijzen

Gratis plan

Standaard: $7,75/maand per gebruiker

$7,75/maand per gebruiker Premium: $15,25/maand per gebruiker

$15,25/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Jira beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5.000+ beoordelingen)

4.3/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

9. Sunsama

via SunsamaSunsama is een eenvoudige dagelijkse planner die is ontworpen voor drukke mensen die georganiseerd willen blijven en hun productiviteit willen maximaliseren. Het helpt je om je dag effectief te plannen en je te concentreren op de taken die er toe doen. Bovendien synchroniseert het met populaire apps zoals Google Agenda, Slack, Todoist, ClickUp en Trello, zodat je taken kunt ophalen en je werk kunt plannen vanuit verschillende bronnen.

Sunsama beste functies

Esthetische en gebruiksvriendelijke interface

Stel dagelijkse en wekelijkse doelen in, die je kunt koppelen aan je takenlijst

Zet e-mails (van Gmail en Outlook) en Slack-berichten om in taken

Gebruik de focusmodus om aan één taak tegelijk te werken en houd bij hoeveel tijd je eraan besteedt

Sunsama beperkingen

Beperkte integraties

Geen gratis plan (maar 14-dagen proefversie beschikbaar)

Prijs is hoog voor eendagelijkse planner Sunsama prijzen

Maandabonnement: $20/maand

$20/maand Jaarabonnement: $16/maand

Sunsama beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen

Geen beoordelingen Capterra: 4.6/5 (20 beoordelingen)

10. Trello

via TrelloTrello biedt een eenvoudige manier voor teams om projecten te beheren met behulp van Kanban- en Scrum-borden. Het is geweldig omdat je snel de status van taken kunt zien en hoe het project vordert. Bovendien is het snel in te stellen voor je hele team.

Maar het is misschien niet de beste oplossing voor grotere, gecompliceerde projecten.

Trello beste functies

Gratis plan biedt 10 borden, onbeperkt aantal kaarten en opslagruimte

Uitgebreide integraties met apps zoals Slack, Miro en Dropbox

Handige sneltoetsen om snel door je werkruimte te bewegen

Gebruik de stemfunctie om feedback en goedkeuringen van je team te verzamelen

Trello beperkingen

Beperkte projectweergaven

Kan geen complexe projecten aan

Bestandsupload beperkt tot 10MB op het gratis plan

Trello prijzen

Gratis plan

Standaard: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Premium: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Enterprise: $17.50/maand per gebruiker

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

4.4/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (22.000+ beoordelingen)

Kies uw winnende lineaire alternatief om uw workflow te stroomlijnen

Als je meer wilt van de functies van Linear, is het de moeite waard om deze 10 Linear-alternatieven te bekijken om te zien welke het beste past bij jouw behoeften.

Weet je nog steeds niet zeker met welke tool je in zee moet gaan? Probeer ClickUp eens. Het zit boordevol geavanceerde functies in een moderne en intuïtieve interface voor naadloze projectuitvoering -en u kunt toegang krijgen tot al deze op ClickUp's gratis plan! 🤯

Dus waarom wachten? Meld u aan voor ClickUp's gratis plan voor altijd vandaag.