Brain²: de komende golf

We zijn verheugd om Brain² aan te kondigen.

Vandaag introduceren we een stap voorwaarts in onze AI-mogelijkheden. Dit is de grootste upgrade van ClickUp AI sinds de lancering ervan, en we zijn er oprecht van overtuigd dat dit de mogelijkheden voor kenniswerkers ingrijpend verandert.

Brain² is nu een geavanceerde agent, aangedreven door de nieuwste baanbrekende modellen en nauw verweven met uw werkcontextgrafiek. Het voelt alsof u een leger van genieën voor uw bedrijf in dienst neemt.

Het is eerlijk gezegd verbluffend hoe goed geavanceerde modellen presteren bij kenniswerk, zodra ze zijn uitgerust met de juiste tools en context. Hele categorieën van taken zijn nu simpelweg opgelost: projectmanagement, persoonlijke administratie, diepgaand onderzoek, bewerking van documenten, presentaties en nog veel meer.

Wij denken dat dit de manier waarop mensen kenniswerk verrichten fundamenteel zal veranderen en teams (letterlijk!) 100 keer productiever zal maken.

Een paar dingen waarvan we denken dat u ze leuk zult vinden:

De context-engine: het onverslaanbare voordeel van ClickUp

Andere AI-tools beginnen elk gesprek bij nul. “Vertel eens over je project.” “Wat zijn je doelen?” “Wie zijn de belanghebbenden?” Het is alsof je met iemand met geheugenverlies praat.

Brain² weet het al. Grondig.

Taken, documenten, chat, spreadsheets, vergaderingen, Whiteboards, dashboards. Alle informatie stroomt samen in één context-engine. Brain² ziet wie verantwoordelijk is voor welke taak, wat er al twee weken vastzit, wat je ontwerper gisteren in het chatten zei en naar welke OKR dit alles uiteindelijk leidt.

Als u vraagt: „Hoe ziet de lancering eruit?”, hoeft u geen opdracht te geven. Brain² is de opdracht.

En dit effect versterkt zich. Elke dag begrijpt hij je werk beter. Na drie maanden voelt het alsof je aan het brainstormen bent met de slimste persoon van je team.

Frontier-agenten: de stack

Brain² is niet één model. Het omvat alle geavanceerde modellen, met geoptimaliseerde routebepaling zodat elke taak terechtkomt bij het model dat deze het beste kan uitvoeren. Claude-modellen voor diepgaande redenering en schrijven. GPT voor snelle generatie en het nauwkeurig uitvoeren van grote werkstroomen. Gemini voor multimodale taken. U hoeft nooit handmatig te kiezen. U hoeft het alleen maar te vragen.

Maar modellen alleen zijn niet genoeg. Brain² maakt ook gebruik van:

Meer dan 1.000 tools en vaardigheden: kant-en-klare expertise die op verzoek wordt geladen, plus alles wat u verder nog nodig hebt via MCP

Een geheugen dat zich aanpast: Brain leert uw normen kennen en hoe u dingen graag gedaan wilt hebben, en u kunt uw gegevens uit andere AI-tools importeren, zodat het nooit helemaal vanaf nul hoeft te beginnen

Sandbox-omgeving: echte code op echte gegevens, berekeningen uitvoeren, geverifieerde antwoorden retourneren

Automatisering zonder tussenkomst: terugkerende werkstroomen worden pijplijnen die vanzelf worden uitgevoerd

De werkgrafiek: uw taken, documenten, chats en beslissingen worden hierin opgenomen, zodat de AI uw bedrijf vanaf dag één kent

Vertrouwen op niveau van de onderneming: RBAC, isolatie van werkruimten, audittrails. AI die respecteert wie wat te zien krijgt

Modellen × Tools × Context × Rekenkracht × Automatiseringen = een team van agenten in uw werkruimte.

Kenniswerk: het werkt gewoon

Een stap voorwaarts. De dagelijkse taken die een werkdag vullen, worden van begin tot eind afgehandeld:

Diepgaand onderzoek: onderzoek uit meerdere bronnen, samengevat en met bronvermelding. Al je werkruimtegegevens plus het live web en je gekoppelde apps binnen handbereik, gebundeld en klaar om op te handelen. De ClickUp-contextengine vat je werkruimtekennis efficiënt samen en comprimeert deze op een manier die gemakkelijk door AI kan worden verwerkt, waardoor de kwaliteit van de output verbetert en de kosten dalen.

Projectmanagement: Plannen, updates, statusrapporten. Opgesteld en uitgevoerd. Als Brain² aangeeft dat de snelheid met 18% is gedaald, heeft het een echte analyse uitgevoerd op basis van uw daadwerkelijke gegevens en de berekeningen getoond.

Persoonlijke stafchef: De routinetaken die vroeger je hele ochtend in beslag namen. E-mails sorteren, kalenders voorbereiden, opvolgen. Wordt allemaal voor je geregeld.

Presentaties: “Maak een presentatie voor de algemene vergadering van donderdag.” Echte typografie, slimme kleurenpaletten, animaties waar je niet van gaat huiveren. Klaar nog voordat je een sjabloon hebt gekozen.

Samenwerking met meerdere spelers: mensen + agents, één thread

Brain² is geen zijbalk die zomaar aan een app is vastgeplakt. Het bevindt zich in dezelfde threads waarin je team al werkt. Je kunt Brain² overal inzetten, net zoals je met een teamgenoot samenwerkt op elk platform. De projectmanager stelt een vraag, de engineer pakt die op, Brain² haalt de gegevens op en stelt een oplossing op, waarna de ontwerper deze bevestigt. Eén gesprek, zonder van context te hoeven wisselen.

Achtergrondagenten draaien 24/7: ze monitoren uw CRM, sorteren bugs en genereren wekelijkse rapportages. Ze wachten niet tot u erom vraagt. Ze brengen naar voren wat belangrijk is, nog voordat u het nodig hebt.

Maak verbinding met alles via MCP

Google Drive, GitHub, Salesforce, Datadog, Amplitude, Gmail, Google Agenda en alle andere diensten die MCP ondersteunen. Je werkruimte wordt de enige bron van waarheid, in plaats van tabblad #47.

We gebruiken dit intern binnen het ontwikkelteam, en het heeft de manier waarop we analyses queryen en delen volledig veranderd.

Even terzijde: de komende golf

Ik zal eerlijk zijn over waarom we zo enthousiast zijn. AI heeft de softwareontwikkeling al ingrijpend veranderd. De toepassing ervan breidde zich verticaal uit en het beroep is voorgoed veranderd. Ontwikkelaars die AI gebruiken, zijn niet slechts iets beter; ze onderscheiden zich fundamenteel in wat ze kunnen bereiken.

Elke andere kenniswerker bevindt zich op dezelfde curve, alleen iets eerder in het proces. Marketing, juridische zaken, boekhouding, financiële dienstverlening, PR, bedrijfsvoering. De golf komt eraan.

We hebben Brain² ontwikkeld omdat we geloven dat ClickUp de ideale basis vormt voor een besturingssysteem waarin mensen en agents samenwerken. Alles op één plek, één context-engine, één team van agents dat uw bedrijf al door en door kent. De kloof tussen “Ik zou hier wel wat hulp bij kunnen gebruiken” en “Het is al klaar” wordt teruggebracht tot slechts enkele seconden.

Dit is de grootste sprong in de productiviteit die we ooit hebben gezien. En we zijn nog maar net begonnen.

Brain² is nu beschikbaar.