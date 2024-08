15 Beste Office Management Software Tools & Systemen in 2024

Als officemanager staat u voor de spannende uitdaging om uw werkplek om te vormen tot een productieve krachtcentrale.

Van het overzien van kantooractiviteiten tot het beheren van projecten en alles daartussenin, het gebruik van de beste software voor kantoorbeheer zal je team helpen met prestaties en besluitvorming.

We hebben de beste tools en hun functies voor je op een rijtje gezet om je te helpen bij het selecteren van het perfecte kantoorbeheersysteem. Maar als je een kant-en-klare bron nodig hebt om je taken en projecten te starten, probeer dan eens ClickUp's sjabloon voor kantoorinventarisatie !

Verminder papierwerk door alle inventarisgegevens vast te leggen op een ClickUp Lijst

Wat moet je zoeken in software voor kantoorbeheer?

Kantoorbeheerders zouden op zoek moeten gaan naar softwaretools voor kantoorbeheer om administratieve processen te stroomlijnen, taken te coördineren, tijd en uitgaven bij te houden, documenten en rapporten te maken en samen te werken tussen afdelingen.

Geen dag is hetzelfde in een druk kantoor. Als uw organisatie meerdere locaties heeft, zoals magazijnen, WERKEN vertakkingen of andere faciliteiten, op de hoogte blijven van ontwikkelingen is de sleutel tot succes.

Hier zijn de belangrijkste functies om te overwegen bij het kiezen van software voor kantoorbeheer:

Projectweergaven zoals kalenders, gantt grafieken, tijdlijnen en Kanban-borden om voortgang, gebeurtenissen en vakanties te visualiseren

zoals kalenders, gantt grafieken, tijdlijnen en Kanban-borden om voortgang, gebeurtenissen en vakanties te visualiseren Hulpmiddel voor documentbeheer op taken voor totale transparantie in alle voortgang

Formules om nauwkeurig de factureerbare tijd te berekenen voor alle facturen

Ingebouwde videoClips functie om berichten bruikbaar te maken voor acties

Intuïtieve mindmaps om processen op te bouwen

ClickUp beperkingen

Zoveel krachtige samenwerkingstools kunnen een leercurve vormen voor sommige gebruikers

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Contact voor prijzen ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (6.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. Basecamp

via BasecampBasecamp is een populair hulpmiddel voor projectmanagement ontworpen om bedrijven te helpen georganiseerd en productief te blijven. Teams kunnen samenwerken op één plek, met functies als Taakbeheer, opslagruimte voor bestanden, prikborden en kalenders. Dit maakt het gemakkelijk om projecten bij te houden, taken toe te wijzen, de voortgang te bewaken en deadlines tijdens het werk bij te werken.

Het platform geeft bedrijven ook de mogelijkheid om efficiënter te communiceren, zodat iedereen op dezelfde pagina zit en projecten snel Voltooid kunnen worden. Met zijn intuïtieve ontwerp en krachtige tools is Basecamp de perfecte oplossing voor teams die hun workflow willen stroomlijnen en hun taken onder controle willen houden.

Basecamp beste functies

Grafieken om visueel de voortgang bergop of bergaf te zien in de tijd

Dashboard voor projecten, opdrachten en planningen op één pagina

Check-in met een automatische poll voor het team

Individuele of groepsgerichte berichten in de app

Real-time chatten en berichtensysteem

Basecamp beperkingen

Een grote afhankelijkheid van lijsten met taken maakt de tool ongeschikt voor complex projectmanagement

Geen prioriteiten voor Taken (kijk opBasecamp alternatieven)

Prijzen Basecamp

Basecamp : $15 per gebruiker per maand

: $15 per gebruiker per maand Basecamp Pro Unlimited: $299 per maand, jaarlijks gefactureerd

Basecamp beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (5.100+ beoordelingen)

: 4.1/5 (5.100+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (14.000+ beoordelingen)

3. Kudde

via Kudde Flock is chatsoftware voor teams, ontworpen om de communicatie te stroomlijnen door gesprekken te organiseren in specifieke kanalen, waardoor het gemakkelijker wordt om gesprekken op één plaats te beheren. Door gerelateerde discussies te groeperen in kanalen, kunnen kantoormanagers gemakkelijk toegang krijgen tot de informatie die ze nodig hebben en snel relevante berichten vinden, waardoor het minder tijd kost om beslissingen te nemen en problemen op te lossen.

Er kunnen kanalen worden aangemaakt voor specifieke projecten of taken, zodat teamleden effectiever kunnen samenwerken en iedereen aan hetzelfde doel werkt. Wanneer gesprekken aan specifieke onderwerpen worden gewijd, kunnen leden van het team afleiding vermijden en bij de Taak blijven, wat leidt tot efficiënter en effectiever werk.

Flock beste functies

Geïntegreerd zoeken om gesprekken, aantekeningen en documenten van teamgenoten te vinden

Scherm delen vanaf elk apparaat

Gedeelde aantekeningen, to do's en herinneringen

Gepersonaliseerde gesproken aantekeningen

Bestanden delen in realtime

Flock beperkingen

Niet geschikt als standalone oplossing voor kantoorbeheer

Gericht op kleine teams met basisbehoeften op het gebied van chatten

Flock prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Pro : $4,50/maand per gebruiker

: $4,50/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Flock voor meer informatie

Flock beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (200+ beoordelingen)

: 4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

4. Bijenkorf

via HiveHive is een hulpmiddel voor projectmanagement dat is ontworpen om teams te helpen georganiseerd te blijven door taken, deadlines en resources bij te houden. Met de intuïtieve interface kunnen gebruikers taken toewijzen, deadlines instellen en de voortgang bewaken. Bovendien biedt Hive functies die de samenwerking tussen de leden van het team stroomlijnen, zodat ze gemakkelijk documenten kunnen delen, taken kunnen toewijzen en rechtstreeks kunnen communiceren.

Met de functie doelen kan een officemanager processen stroomlijnen, optimaliseren en automatiseren om het bedrijf productiever te maken en minder tijd en middelen verspillen. En doelen zijn gemakkelijk weer te geven en te beheren op de intuïtieve dashboards van Hive!

Hive beste functies

Samenwerkingstools om commentaar te geven op taken, documenten bij te voegen en notificaties te versturen

Automatisering om herhaalbaar werk te versnellen voor beter Taakbeheer

Drag-and-drop interface om meerdere Taken te maken en toe te wijzen

Rapportagemogelijkheden voor weergave van voortgang in de tijd

Uitgebreide dashboards voor het bijhouden van statistieken

Hive beperkingen

Beperkte aanpassingen voor verschillende weergaven van projecten

Dure abonnementen

Prijzen voor Hive

Solo : Free

: Free Teams : $12 per maand per gebruiker

: $12 per maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Hive voor meer informatie

Hive beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (360+ beoordelingen)

: 4.6/5 (360+ beoordelingen) Capterra:4.5/5 (150+ beoordelingen)

Bekijk onze_ Hive projectmanagement gids om deadlines van projecten bij te houden!

5. Monday.com

via MondayMonday is een innovatief en uitgebreid platform voor projectmanagement waarmee teams efficiënter kunnen samenwerken, hun processen kunnen stroomlijnen en hun productiviteit kunnen maximaliseren. Het biedt gebruikers een intuïtief dashboard waarmee ze eenvoudig projecten kunnen beheren, taken kunnen toewijzen en de voortgang kunnen bijhouden.

Het platform biedt ook krachtige communicatietools zoals chatten, e-mail en videoconferenties voor een office manager om iedereen op dezelfde pagina te houden. Extra functies zoals aangepaste rapporten, geautomatiseerde rapportages en kalendersynchronisatie stellen gebruikers in staat om hun werklasten beter te organiseren!

Monday beste functies

Een tool voor het bijhouden van werklast om de huidige taken van je team te zien

Werkstromen automatiseren om repetitieve taken te verminderen

Meer dan 200 sjablonen om aan de slag te gaan

Dashboards zonder code om gegevens te visualiseren

Ingebouwde tijdsregistratie

Monday limieten

Steile leercurve om vertrouwd te raken met functies en interface (bekijkAlternatieven voor Monday)

De functie Tijdregistratie kolom is alleen beschikbaar in de abonnementen Pro en Enterprise

prijzen voor #### Monday

Individueel : Free forever

: Free forever Basis : $8 per gebruiker per maand vanaf 3 zetels

: $8 per gebruiker per maand vanaf 3 zetels Standaard : $10 per gebruiker per maand vanaf 3 zetels

: $10 per gebruiker per maand vanaf 3 zetels Pro : $16 per gebruiker per maand vanaf 3 zetels

: $16 per gebruiker per maand vanaf 3 zetels Enterprise: Neem contact op met Monday voor prijzen

Monday beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (7.550+ beoordelingen)

: 4.7/5 (7.550+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.700+ beoordelingen)

6. Google chatten

via Google chatten Google Chat is een instant messaging platform ontwikkeld door Google. Gebruikers kunnen er in realtime mee communiceren, één-op-één of in groepsgesprekken. Google Chat bevat ook functies zoals delen van bestanden, spraakoproepen, video-oproepen en doorzoekbare chatgeschiedenis. Andere functies zoals emoji's, GIF's en stickers maken gesprekken leuker en boeiender, terwijl geautomatiseerde bots helpen bij het vereenvoudigen van Taken zoals het invullen van polls of het plannen van vergaderingen.

Met zijn intuïtieve interface is Google Chat een veelzijdige tool die zowel voor professionele als persoonlijke communicatie kan worden gebruikt. Of je nu bijpraat met projectmanagers of samenwerkt aan een project, Google Chat biedt een veilige en betrouwbare manier om verbinding te maken met mensen over de hele wereld.

Google Chat beste functies

Speciale ruimtes voor discussies op basis van onderwerpen

Integraties met Salesforce en Jira

Slimme suggesties in Zoeken

Integratie met Gmail inbox

Standalone app

Beperkingen van Google chatten

Wordt op zichzelf een onoverzichtelijke, te ingewikkelde software voor kantoorbeheer

Werkt het beste voor teams, belanghebbenden of clients met Gmail-toegang

Prijzen voor Google chatten

Chatten is gratis voorGoogle Werkruimte klanten

Google chatten beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

7. Zoom

via Zoom Zoom is software voor videoconferenties voor teams op afstand die op zoek zijn naar een betrouwbare en eenvoudige manier om vergaderingen te leiden en samen te werken met anderen. Met Zoom kunnen tot 100 deelnemers deelnemen aan een vergadering, hun schermen delen, documenten annoteren en externe trainingssessies houden.

Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kan iedereen snel functies starten en gebruiken zoals whiteboards, audio- en video-opnames, polls, virtuele achtergronden en meer! Office managers kunnen profiteren van aanpasbare opties zoals planning, registratie en wachtkamers om team training en onboarding sessies te stroomlijnen.

Zoom beste functies

Teams chatten om samen te werken buiten virtuele vergaderingen en telefoongesprekken om

Samengestelde virtuele achtergrondbibliotheek om vergaderingen te personaliseren

Speciale app marktplaats, integraties en API's

Tot 1.000 deelnemers op het Enterprise-abonnement

Online whiteboard om ideeën te brainstormen

Zoom limieten

Het aantal deelnemers aan vergaderingen is beperkt, zelfs bij betaalde abonnementen

Niet geschikt als langetermijnsoftware voor kantoorbeheer

Prijzen van Zoom

Zoom biedt betaalde abonnementen voor persoonlijk en zakelijk gebruik, afhankelijk van de branche of het benodigde Zoom-product

Zoom prijzen

Basis : Free

: Free Pro : $149,90 per jaar per gebruiker

: $149,90 per jaar per gebruiker Business : $199,90 per jaar per gebruiker

: $199,90 per jaar per gebruiker Business Plus : $250 per jaar per gebruiker

: $250 per jaar per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Zoom voor meer informatie

Beoordelingen en recensies over Zoom

G2 : 4.5/5 (52.500+ beoordelingen)

: 4.5/5 (52.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (13.400+ beoordelingen)

8. Chanty

via Chanty Chanty is een krachtige app voor chatten met teams, ontworpen om teams te helpen de communicatie te stroomlijnen en een efficiëntere werkstroom te creëren. Met Chanty kunnen teams meerdere gesprekken bijhouden in één ruimte, zodat de leden op de hoogte zijn van de laatste projectwijzigingen. Gesprekken worden veilig opgeslagen in de cloud en gebruikers hebben altijd en overal toegang tot de chatgeschiedenis.

De tool integreert ook met de meest gebruikte apps en diensten, waardoor het nog makkelijker wordt om de teamactiviteiten bij te houden. Met zijn robuuste functies en eenvoudige interface stelt Chanty teams in staat om ideeën te delen, hun werk Nog te doen en hun organisatorische doelen sneller te bereiken.

Chanty beste functies

Vastmaken van nieuwe ideeën, de laatste rapportages of gevoelige deadlines

Rollen en privileges voor het beheer van team ruimte

Kanban-bord weergave om voortgang bij te houden

Gesproken berichten voor antwoorden onderweg

Scherm delen tijdens video gesprekken

Chanty limieten

Te veel gesprekken op verschillende plaatsen raken ongeorganiseerd, waardoor teams projecten langzamer opleveren

Vereist apps van derden om als effectief communicatiemiddel te functioneren

Chanty prijzen

Gratis abonnement

Business-abonnement: $3 per gebruiker per maand

Chanty beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (30+ beoordelingen)

: 4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

9. Toggl

via Toggl Toggl is een tool voor projectmanagement waarmee teams hun projecten gemakkelijk kunnen plannen en bijhouden. Een van de opvallende functies van Toggl Plan is de visuele interface, waarmee gebruikers tijdlijnen voor projecten kunnen maken met een eenvoudige drag-and-drop actie. Hierdoor kunnen teams eenvoudig zien hoe hun projecten vorderen en hun abonnementen zo nodig aanpassen.

Met de weergave van de tijdlijn kunnen teams ook potentiële planningsconflicten of resourcebeperkingen identificeren, zodat managers taken aan de juiste mensen kunnen toewijzen. Met Toggl kunnen teams hun projecten transparanter beheren en de samenwerking binnen de organisatie verbeteren!

Toggl beste functies

Zoom niveaus om te zienabonnementen op projecten een maand, kwartaal of jaar vooruit te zien

Weergaven van werk en tijdlijnen van teams

Project planning

Plannen van middelen

Taakbeheer

Toggl beperkingen

Niet praktisch voor complexe projecten met meerdere werkstromen

Geen functie voor afhankelijkheid in Toggl Plan (kijk opToggl alternatieven)

Toggl prijzen

Gratis abonnement

Team abonnement : $9/gebruiker per maand

: $9/gebruiker per maand Premium abonnement : $18/gebruiker per maand

: $18/gebruiker per maand Enterprise plan: Neem contact op met Toggl voor meer informatie

Toggl beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (1.500+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.800+ beoordelingen)

10. SmartTask

via SmartTask SmartTask is een cloud-gebaseerd platform dat kantoormanagers kan helpen hun wervings- en trainingsprocessen te stroomlijnen. Het platform biedt krachtige hulpmiddelen om het hele wervingsproces te automatiseren, waardoor managers gemakkelijker en sneller de juiste kandidaten voor hun teams kunnen vinden.

De suite van tools voor projectmanagement maakt het voor managers eenvoudig om de voortgang van alle aan teamleden toegewezen taken te maken, af te leveren en bij te houden. Met de intuïtieve installatie van SmartTask kunnen managers snel aan de slag met een uitgebreide wervings- en trainingservaring die hen helpt hun organisaties effectiever te beheren.

SmartTask beste functies

Locatie van werknemers op het veld bijhouden

Bijhouden van tijd en budget

Aangepast veld en grafieken

Onmiddellijke berichtenuitwisseling

Terugkerende taken

beperkingen van #### SmartTask

De tijdsregistratie functie is niet betrouwbaar met meerdere geopende vensters

De onoverzichtelijke interface staat productiviteit van teams in de weg

SmartTask prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Premium : $7,99 per gebruiker per maand

: $7,99 per gebruiker per maand Business : $10,99 per gebruiker per maand

: $10,99 per gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op met SmartTask voor meer informatie

SmartTask beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (60+ beoordelingen)

: 4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

11. ProofHub

via ProofHub ProofHub is een online platform voor projectmanagement en samenwerking, ontworpen om teams te helpen bij het organiseren, beheren en op tijd voltooien van projecten. Het vereenvoudigt complexe werkstromen door een uitgebreid bereik aan functies te bieden, zoals lijsten met taken, tijdsregistratie, het bijhouden van bestanden, grafieken, mijlpalen bijhouden kanban-borden en meer.

De tool biedt ook functies voor veiligheid om gebruikers te beschermen tegen datalekken en onbevoegde toegang. Als resultaat kunnen teams hun productiviteit verhogen en het risico op gemiste deadlines of fouten verminderen!

ProofHub beste functies

Taakgeschiedenis en projectcategorieën

Groep chatten om ideeën te brainstormen

Aanvraagformulieren voor query's of tickets

Taken categoriseren met labels

Rapporten voor tijdsregistratie

ProofHub limieten

Beperkte integraties met populaire tools zoals Evernote, Calendly en Slack

Geen aangepaste rollen of workflows in het Essential abonnement

Prijzen van ProofHub

Essentieel : $45/maand, jaarlijks gefactureerd

: $45/maand, jaarlijks gefactureerd Ultieme controle: $89/maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van ProofHub

G2 : 4.5/5 (70+ beoordelingen)

: 4.5/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

12. Bitrix24

via Bitrix24 Bitrix24 is een productiviteitsplatform voor bedrijven dat een breed bereik aan tools biedt voor het beheren van relaties met klanten, projectmanagement en communicatie. Van het beheren van taken en teams tot automatisering van processen en het creëren van relaties met klanten, Bitrix24 biedt de tools die nodig zijn om efficiënter te werken.

Met een gestroomlijnde interface maakt Bitrix24 het eenvoudig om georganiseerd te blijven en toch verbinding te houden. Het biedt ook krachtige tools om de gebruikerservaring aan te passen aan de behoeften van uw kantoor.

Bitrix24 beste functies

CRMsoftwaretool voor aantekeningen van clients en bijhouden van voortgang

Aanpasbare toestemming voor toegang

Voorgeladen sjablonen voor verschillende Taken

Gantt grafieken voor betere zichtbaarheid van projecten

Afhankelijkheid van taken

Bitrix24 beperkingen

Niet-technisch onderlegde gebruikers kunnen moeite hebben om de tool aan te passen aan hun softwaresystemen voor kantoorbeheer

De mobiele app kan traag zijn en mist veel functies van de desktop-app

Prijzen Bitrix24

Gratis abonnement

abonnement Basis : Vanaf $49/maand voor 5 gebruikers

: Vanaf $49/maand voor 5 gebruikers Standaard : Vanaf $99/maand voor 50 gebruikers

: Vanaf $99/maand voor 50 gebruikers Professioneel : Begint bij $199/maand voor 100 gebruikers

: Begint bij $199/maand voor 100 gebruikers Enterprise: Vanaf $399/maand voor 250 gebruikers

Bitrix24 beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (480+ beoordelingen)

: 4.1/5 (480+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (600+ beoordelingen)

13. Evernote

via Evernote Evernote is een cross-platform, cloud-gebaseerde tool ontworpen om gebruikers te helpen informatie vast te leggen, te organiseren, op te slaan en te openen. Het kan worden gebruikt om dagelijkse activiteiten te beheren en projecten door u te helpen ideeën vast te leggen, documenten op te slaan, in realtime samen te werken met anderen of aantekeningen op te slaan als herinneringen voor toekomstige Taken.

Door je gegevens te organiseren in notitieboeken die doorzoekbaar zijn op verschillende apparaten en platforms, zorgt Evernote ervoor dat belangrijke informatie beschikbaar is wanneer je het nodig hebt. Met functies zoals Taak delegeren werkstroombeheer tools en automatiseringsopties maakt Evernote het gemakkelijk om georganiseerd te blijven en de voortgang in de tijd bij te houden.

Evernote beste functies

Doorzoekbare tekst in bestandsformaten, inclusief PDF-bestanden en documenten met trefwoorden

Schermopnames van volledige pagina's

Gebeurtenissen in de kalender kunnen gekoppeld worden aan aantekeningen

Google Agenda integratie

Aantekeningen in Taken

Evernote beperkingen

Niet geschikt als standalone kantoorbeheersoftware voor teams, zelfs niet met integraties

De gratis editie heeft een beperkte opslagruimte van 60 MB

Evernote prijzen

Evernote heeft een gratis versie en betaalde abonnementen

Evernote beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.900+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (7.700+ beoordelingen)

14. Slack

via Slack Slack is een krachtige tool voor samenwerking en projectmanagement die kan worden gebruikt om dagelijkse activiteiten te stroomlijnen. Gebruikers kunnen kanalen aanmaken om discussies te organiseren, rechtstreekse berichten te versturen, bestanden te delen en toegang te krijgen tot gedeelde bronnen. Met Slack kunnen leden van een team gemakkelijk taken coördineren, prioriteiten toekennen aan projecten en verantwoordelijkheden toewijzen.

Het platform biedt ook verschillende integraties met andere diensten, zodat gebruikers verbinding kunnen houden met meerdere apparaten en platforms. Via de gebruiksvriendelijke interface van Slack kunnen gebruikers snel berichten sturen naar collega's, deadlines bijhouden en toegang krijgen tot essentiële bronnen om ervoor te zorgen dat alle taken op tijd worden voltooid.

Slack beste functies

2,200+integraties met ClickUpgoogle Documenten, Office 365 en meer

Slack Connect om samen te werken met teams bij andere bedrijven

Kanalen om gesprekken, mensen, tools en bestanden te organiseren

Delen van bestanden, documenten en foto's

Tools voor videoconferenties met audio

Slack limieten

Niet geschikt als zelfstandig kantoorbeheersoftware

Limieten voor berichten op gratis accounts

Slack prijzen

Gratis

Pro : $7,25 per maand

: $7,25 per maand Business : $12,50 per maand

: $12,50 per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (30.900+ beoordelingen)

: 4.5/5 (30.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/ 5 (22.000+ beoordelingen)

15. Wrike

via WrikeWrike is een krachtig hulpmiddel voor projectmanagement dat is ontworpen om het beheren van dagelijkse activiteiten tot een fluitje van een cent te maken. Met de intuïtieve interface kunnen gebruikers snel taken aanmaken en de voortgang ervan in realtime bijhouden. De visualisatiemogelijkheden bieden een duidelijke weergave van de tijdlijn van het project, zodat iedereen efficiënter kan samenwerken.

De tool helpt ook de communicatie te stroomlijnen doordat gebruikers commentaar kunnen geven op taken, bestanden kunnen toevoegen aan berichten en herinneringen kunnen instellen voor komende taken. De rapportage tools stellen managers in staat om de status van projecten bij te houden en rapporten te genereren voor beoordeling.

Wrike beste functies

Aanpasbare dashboards voor een snel overzicht van werklasten, to do's en taken

Cross-tagging voor een betere zichtbaarheid van alle werkstromen en taken

400+ integraties voor verbinding met huidige teams apps

Redactie functie met DAM integraties

Gantt grafieken voor een weergave van de volledige omvang van het werk

Wrike beperkingen

Ontbreekt een documentbeheersysteem (verken betere opties inWrike alternatieven)

Gantt grafieken zijn een betaalde functie

Wrike prijzen

Gratis versie

Teams : $9.80 per gebruiker per maand

: $9.80 per gebruiker per maand Business : $24,80 per gebruiker per maand

: $24,80 per gebruiker per maand Enterprise : Neem contact op met Wrike voor meer informatie

: Neem contact op met Wrike voor meer informatie Pinnacle: Neem contact op met Wrike voor details

Wrike beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (3.200+ beoordelingen)

: 4.2/5 (3.200+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.300+ beoordelingen)

Office management tools zoals ClickUp geven teams de vrijheid om een op maat gemaakte structuur te ontwerpen om de behoeften van de organisatie te ondersteunen. Versnel het beheer van Taken, verbeter het bijhouden van informatie, vereenvoudig samenwerking, delegeer taken en bereik productiviteitsniveaus!

ClickUp is de oplossing voor moderne kantoren om hun doelen te bereiken en hun werkdag te optimaliseren. Met drag-and-drop functionaliteit en honderden vooraf gemaakte sjablonen voor elk gebruik, hebben teams de flexibiliteit om kleine tot complexe projecten te beheren op hun tijd, op hun manier. Start een gratis ClickUp-werkruimte vandaag nog!