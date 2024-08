10 Hive alternatieven voor projectmanagement in 2024

Gefrustreerd door de beperkingen van Hive of gewoon op zoek naar verandering? Je bent niet de enige.

Hoewel Hive een populaire tool voor projectmanagement is, heeft het ook een paar nadelen. Sommige gebruikers vinden de interface onoverzichtelijk en verwarrend, terwijl anderen worstelen met het gebrek aan aanpassingsmogelijkheden.

Bovendien kan de prijs van Hive onbetaalbaar zijn voor kleine bedrijven of freelancers met een budget.

Maar er zijn genoeg alternatieven voor Hive die vergelijkbare functies en voordelen bieden zonder de tekortkomingen.

Of het nu gaat om het bijhouden van de voortgang van projecten, het beheren van deadlines of het samenwerken met teamleden, het onderzoeken van deze alternatieven kan je helpen om een oplossing te vinden die beter aansluit bij je behoeften doelen van het project .

Wat moet je zoeken in een Hive alternatief

U moet rekening houden met een aantal sleutel factoren bij het selecteren van Hive alternatieven voor de samenwerkingsbehoeften van uw team.

Dit is om ervoor te zorgen dat het gekozen platform het beste aansluit bij uw projectvereisten en doelstellingen. Om je op weg te helpen, volgt hier een overzicht van waar je op moet letten:

Gebruiksgemak : De beste Hive-alternatieven bieden een intuïtieve interface voor een snelle acceptatie binnen je team en de grotere organisatie

: De beste Hive-alternatieven bieden een intuïtieve interface voor een snelle acceptatie binnen je team en de grotere organisatie Samenwerkingstools : Zoek naar tools die functies bieden zoals realtime en collaboratieve bewerking, het toewijzen van delen van taken en het delen van bestanden

: Zoek naar tools die functies bieden zoals realtime en collaboratieve bewerking, het toewijzen van delen van taken en het delen van bestanden Integratie: Geef de voorkeur aan Hive-alternatieven die naadloze verbindingen bieden met andere tools, zodat u verschillende aspecten van uw werk kunt beheren zonder voortdurend tussen schermen te hoeven schakelen

Geef de voorkeur aan Hive-alternatieven die naadloze verbindingen bieden met andere tools, zodat u verschillende aspecten van uw werk kunt beheren zonder voortdurend tussen schermen te hoeven schakelen Veiligheid : Onnodig te zeggen dat elke goede tool voor projectmanagement voor bedrijven strenge maatregelen voor gegevensbescherming moet bevatten, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw gegevens

: Onnodig te zeggen dat elke goede tool voor projectmanagement voor bedrijven strenge maatregelen voor gegevensbescherming moet bevatten, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw gegevens Mobiele toegankelijkheid: Zoek naar tools die ook apps of responsieve webinterfaces hebben voor samenwerking onderweg

De 10 beste Hive alternatieven om te gebruiken in 2024

Nu je weet wat je moet zoeken in Hive alternatieven, laten we eens kijken naar de top 10 keuzes die je kunt overwegen.

1. ClickUp

Optimaliseer de projectplanning met de veelzijdige functies voor projectmanagement van ClickUp ClickUp's mogelijkheden voor projectmanagement maken het een uitstekend alternatief voor Hive. Dankzij de schaalbare hiërarchie kun je zelfs de meest complexe projecten netjes organiseren in beheersbare taken en subtaken.

Maar wat ClickUp echt onderscheidt, is de aanpasbaarheid, waardoor teams hun projectworkflows kunnen aanpassen aan hun unieke vereisten. ClickUp biedt meer dan 15 aanpasbare weergaven waaronder Kanban-borden, Gantt grafieken en kalenderweergaven, die teams helpen hun taken te organiseren en visualiseren op een manier die het beste past bij hun werkstroom.

In één oogopslag duidelijkheid en inzicht met de aanpasbare projectweergaven van ClickUp

En het beste deel?

De indrukwekkende integratiemogelijkheden van ClickUp. Het maakt naadloos verbinding met meer dan 1000 andere werktools, zoals Loom, Slack, Google Agenda, Unito, Harvest, Zoom, enz. Dat betekent soepelere workflows en snellere voortgang van projecten, waarbij je niet meer hoeft te schakelen tussen tientallen schermen.

De aanpasbare functies voor tijdsregistratie en rapportage maximaliseren de zichtbaarheid van projecten.

Geniet van de tijdsregistratie in ClickUp

ClickUp is niet alleen software voor projectmanagement, maar ook voor samenwerking, teamcommunicatie en productiviteit.

Functies zoals vermeldingen, chats en toegewezen opmerkingen binnen ClickUp-taak helpen teams communiceren om op één lijn te blijven en verbinding te houden.

Daarnaast kunnen teamleiders het volgende gebruiken De teamweergave van ClickUp om de werklast van het team weer te geven en te beheren. De activiteitsweergave daarentegen kan de teamactiviteiten op verschillende locaties weergeven en opsplitsen per individuele gebruiker.

Je kunt ook aanpasbare ClickUp Dashboards om de voortgang van projecten en activiteiten bij te houden en te visualiseren.

ClickUp is super gebruikersvriendelijk, zodat u binnen enkele minuten aan de slag kunt. Het biedt ook online ondersteuning en proactieve klantenservice.

In een notendop heeft ClickUp alles wat u nodig hebt om effectief te communiceren, georganiseerd te blijven en projecten vooruit te helpen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-232-1400x935.png ClickUp Dashboard /%img/

Zet de voortgang van projecten om in visuele indicatoren met ClickUp's flexibele Dashboard

ClickUp bespaart u ook tijd met kant-en-klare sjablonen en automatiseringen.

Bijvoorbeeld met ClickUp's sjabloon voor een project op hoog niveau kunt u gemakkelijk werkdoelstellingen definiëren, middelen toewijzen, deadlines stellen, taken beheren en voortgang bijhouden. Het helpt u gemotiveerd en gefocust te blijven door u in staat te stellen doelen te stellen en prestaties te meten.

Versnel de start van projecten met ClickUp's sjabloon voor projectplannen op hoog niveau

Bovendien zorgt ClickUp er met zijn Free Forever-abonnement voor dat effectieve projectplanning binnen handbereik ligt voor teams van elke grootte.

De beste functies van ClickUp

Gebruik de uitgebreide aanpassingsopties om het platform aan te passen aan uw unieke werkstromen. Met functies zoals aangepaste velden en statussen voor taken en een keuze uit 15 weergaven, kunt u een ecosysteem voor projectmanagement creëren dat perfect aansluit bij de doelstellingen van uw team

om het platform aan te passen aan uw unieke werkstromen. Met functies zoals aangepaste velden en statussen voor taken en een keuze uit 15 weergaven, kunt u een ecosysteem voor projectmanagement creëren dat perfect aansluit bij de doelstellingen van uw team Integreer Taakbeheer, samenwerking bij documenten, tijdsregistratie en instelling van doelen in één platform met ClickUp. Het stroomlijnt uw werkstroom en maakt meerdere platforms overbodig, zodat u efficiënt en consistent kunt werken

overbodig, zodat u efficiënt en consistent kunt werken Organiseer taken, projecten en teams volgens de structuur van uw organisatie met ClickUp's flexibele hiërarchie systeem. Of u nu Ruimtes, Mappen, Lijsten of Taken maakt, ClickUp biedt het kader voor effectief projectmanagement en kan met gemak projecten van elke omvang of complexiteit aan

systeem. Of u nu Ruimtes, Mappen, Lijsten of Taken maakt, ClickUp biedt het kader voor effectief projectmanagement en kan met gemak projecten van elke omvang of complexiteit aan Vereenvoudig terugkerende taken en bespaar tijd en moeite met vooraf gemaakte sjablonen en intelligente automatisering, zodat er tijd vrijkomt voor strategische besluitvorming en activiteiten met een hogere waarde

met vooraf gemaakte sjablonen en intelligente automatisering, zodat er tijd vrijkomt voor strategische besluitvorming en activiteiten met een hogere waarde Zorg voor naadloos projectmanagement in webbrowsers, desktopapplicaties en mobiele apparaten

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers voelen zich misschien overweldigd door de uitgebreide functies en aanpassingsmogelijkheden van ClickUp

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op met verkoop voor prijzen

: Neem contact op met verkoop voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.300+ beoordelingen)

4.7/5 (9.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Bronnengoeroe

via Bron Goeroe Resource Guru is een cloudgebaseerde plannings- en projectmanagementsoftware die bedrijven helpt om hun menselijke en fysieke middelen effectief te beheren.

Het biedt functies voor resourceplanning, samenwerking tussen teams, tijdsregistratie en rapportage.

De software biedt een visuele gebruikersinterface voor het beheren van planningen, waarmee je boekingen kunt slepen, tijdlijnen kunt aanpassen en beschikbaarheid in realtime kunt weergeven.

Bovendien biedt het integraties met populaire tijd- en projectmanagementplatforms, waardoor het eenvoudiger wordt om planningen en projectmanagement te synchroniseren mijlpalen voor projecten .

Bronnen goeroe beste functies

Resources, zoals werknemers, apparatuur en vergaderzalen, plannen en toewijzen met een gebruiksvriendelijk platform

Deel planningen, communiceer beschikbaarheid en coördineer taken efficiënt

Inzicht krijgen in het gebruik, de beschikbaarheid en de prestaties van resources

Resource Guru beperkingen

U kunt een zekere mate van complexiteit vinden in de initiële installatiefase en ook met de interface

Vergeleken met meer geavanceerde interfaces kan dit platform enkele beperkingen hebben wat betreft aanpassingen

Resource Guru prijzen

Grasshopper Abonnement: $5/gebruiker per maand

$5/gebruiker per maand Blackbelt Plan: $8/gebruiker per maand

$8/gebruiker per maand Master Plan: $12/gebruiker per maand

Resource Guru beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

4.7/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

3. Airtable

via Airtable Airtable is een cloud-gebaseerde oplossing voor projectmanagement die de flexibiliteit van een spreadsheet en de kracht van een database combineert.

Het is populair vanwege het gebruiksgemak en de veelzijdigheid voor verschillende toepassingen, waaronder projectmanagement, het bijhouden van taken, relatiebeheer (CRM) en voorraadbeheer.

Een van de sleutel functies van Airtable is de mogelijkheid om te integreren met andere populaire tools en diensten, zoals Slack, Google Drive en Zapier. Hierdoor kun je taken automatiseren, gegevens importeren uit andere bronnen en effectiever samenwerken met teamleden.

Naast zijn flexibiliteit staat Airtable ook bekend om zijn betaalbaarheid.

Hoewel er een gratis abonnement beschikbaar is, kun je upgraden naar betaalde abonnementen voor extra functies en opslagruimte. Dit maakt Airtable een aantrekkelijke optie voor kleine en grote bedrijven.

De beste functies van Airtable

Maak zeer aanpasbare tabellen, bekend als bases, om informatie te organiseren. Definieer velden, kies uit verschillende gegevenstypen (zoals tekst, bijlagen, selectievakjes, datums en meer), en pas de layout aan om specifiekeprojectmanagement doelen* Informatie op verschillende manieren visualiseren met raster-, kalender-, Kanban- en galerijweergaven.

Analyseren van en werken met grote datasets met functies als filters, sorteren en groeperen om je te richten op specifieke subsets van gegevens.

Er zijn beperkingen

Gebruikers van Free of lagere abonnementen kunnen beperkingen ondervinden bij het uitbreiden van hun database of het opslaan van grote hoeveelheden informatie zonder over te stappen op de duurdere abonnementen van Airtable

Gebruikers kunnen ook trage laadtijden ervaren met grote datasets

Airtable prijzen

Gratis abonnement

Team abonnement: $24 zetel per maand

$24 zetel per maand Business-abonnement: $54/zetel per maand

$54/zetel per maand Schaal voor Enterprise: Aangepaste prijzen

Airtable beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

4.6/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

4. Teamwerk

via Teamwerk Teamwork is een samenwerking en software voor projectmanagement die teams helpt om taken te organiseren, effectief te communiceren en de voortgang van opdrachten bij te houden.

Het Teamwork-platform biedt functies zoals taakbeheer, delen van bestanden, tijdsregistratie, Gantt-grafieken en teamberichten.

Het wordt gebruikt door bedrijven en teams om hun werkstroom te stroomlijnen en hun productiviteit te verbeteren. Je hebt toegang tot Teamwork via hun website of mobiele apps voor iOS- en Android-apparaten.

De beste functies van Teamwork

Houd de tijd bij die teamleden besteden aan taken en projecten met een ingebouwde stopwatch, die waardevolle inzichten biedt in de voortgang van projecten en de toewijzing van middelen

Communiceer in realtime met geïntegreerde berichtenfuncties. Teamleden kunnen één-op-één of groepsgesprekken voeren, updates delen en samenwerken aan Taken zonder het platform te verlaten

Genereer uitgebreide rapportages om de prestaties van projecten te analyseren en datagestuurde beslissingen te nemen

Teamwerk limieten

Voor nieuwe gebruikers kan Teamwork een leercurve hebben door de uitgebreide functies en functionaliteit

Teamwork prijzen

Gratis

Levering: $13.99/gebruiker per maand

$13.99/gebruiker per maand Groeien: $25,99/gebruiker per maand

$25,99/gebruiker per maand Schaal: Aangepaste prijzen

Teamwerkbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (800+ beoordelingen)

5. Basecamp

via Basecamp Basecamp biedt een reeks mogelijkheden die zijn ontworpen om teams te helpen taken te organiseren, te communiceren en effectief samen te werken.

Met dit Hive-alternatief kunnen gebruikers projecten creëren en beheren, deadlines instellen, taken toewijzen, bestanden delen, communiceren via berichten en opmerkingen en de voortgang bijhouden in één gecentraliseerd platform.

De eenvoud en het gebruiksgemak maken het geschikt voor teams van verschillende grootte en industrieën.

Basecamp beste functies

Consolideer alle teamdiscussies, updates en opmerkingen binnen de projectruimte van Basecamp en verbeter de samenwerking met threaded discussies, bijlagen en vermeldingen

Vervang verspreide e-mails, chatberichten en verschillende apps door een gecentraliseerd platform. Op deze manier heeft iedereen toegang tot dezelfde informatie en kan er gemakkelijk worden teruggegrepen naar eerdere gesprekken

Maak gebruik van de functies voor taakbeheer van Basecamp, zoals takenlijsten, deadlines, prioriteren van taken, bijhouden en opdrachten.

Profiteer van de eenvoudige en intuïtieve interface van Basecamp. Taken eenvoudig toevoegen, bijwerken en voltooien voor efficiënt projectmanagement

Beperkingen van Basecamp

Zonder ingebouwde tijdsregistratie moeten gebruikers mogelijk vertrouwen op platforms van derden om hun tijd te beheren, wat leidt tot potentiële inefficiëntie in hun workstroom

Basecamp heeft problemen met schaalbaarheid bij grootschalige projecten en is beter geschikt voor kleine tot middelgrote opdrachten

Prijzen Basecamp

Basecamp Basic : $15/gebruiker per maand

: $15/gebruiker per maand Basecamp Pro Unlimited: $299/maand

Basecamp beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (5.000+ beoordelingen)

4.1/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (14.000+ beoordelingen)

6. Jira

via Jira Ook op de lijst van Hive-alternatieven staat Jira, een populair hulpmiddel voor projectmanagement dat is ontwikkeld door Atlassian. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het bijhouden van problemen en bugs en voor het beheren van taken.

Met Jira kunnen teams items organiseren, werk toewijzen, de voortgang bijhouden en samenwerken projectontwikkeling .

Het biedt aanpasbare werkstromen, Kanban- en Scrum-borden en rapportage. Het integreert ook met andere instrumenten die vaak worden gebruikt in softwareontwikkeling en projectmanagement workflows.

De beste functies van Jira

Taken en problemen beheren door gebruik te maken van de uitgebreide mogelijkheden van Jira voor het bijhouden van problemen

Verbeter de productiviteit door Jira te integreren met verschillende tools en services van derden

Verkrijg waardevolle inzichten in de prestaties van projecten en neem gefundeerde beslissingen met de geavanceerde analyses en rapportage van Jira

Toestemmingen voor gebruikers van Jira gebruiken om ervoor te zorgen dat al uw teamleden het gewenste toegangsniveau hebben tot alle functies van Jira

Jira limieten

Jira's uitgebreide set functies kan voor nieuwe gebruikers extra tijd en moeite kosten om het platform volledig te begrijpen

De instelling van Jira om te voldoen aan de eisen van het project kan complex en tijdrovend zijn zonder de hulp van technische expertise

Prijzen voor Jira

Gratis

Standaard: $8,15/gebruiker per maand

$8,15/gebruiker per maand Premium: $16/gebruiker per maand

$16/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Jira beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5.000+ beoordelingen)

4.3/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

7. Scoro

via Scoro Scoro is een gecentraliseerd platform voor bedrijven om verschillende activiteiten efficiënt te organiseren en te overzien.

Met functies als projectmanagement, tijdsregistratie, facturatie en financieel beheer stelt Scoro je in staat processen te stroomlijnen, middelen effectief toe te wijzen en de algehele productiviteit te verbeteren.

Bovendien vereenvoudigt Scoro facturatie, maakt het bijhouden van betalingen mogelijk en biedt het tools voor het beheren van uitgaven en budgetten.

Dankzij de CRM-functies die ook in de software zijn geïntegreerd, kunnen bedrijven relaties met clients effectief onderhouden.

Scoro beste functies

Stel precieze gebruikersrollen en toestemmingen in met Scoro om de toegang tot gegevens en de functies te beheren

Verbeter veiligheid en compliance en bevorder tegelijkertijd samenwerking en verantwoordelijkheid binnen de organisatie

Pas Scoro aan voor branchespecifieke vereisten en workflows om de efficiëntie, organisatie en winstgevendheid voor bedrijven van elke grootte te verbeteren

Scoro beperkingen

Doordat Scoro in hoge mate aanpasbaar is, is integratie met bestaande software of platforms van derden een uitdaging, wat kan leiden tot problemen met compatibiliteit

Aangezien Scoro geen gratis versie biedt, is het misschien niet geschikt voor alle gebruikers die op zoek zijn naar Hive alternatieven

Scoro prijzen

Essential: $28/gebruiker per maand

$28/gebruiker per maand Standaard: $42/gebruiker per maand

$42/gebruiker per maand Pro: $71/gebruiker per maand

$71/gebruiker per maand Ultimate: Aangepaste prijzen

Scoro beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

4.5/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

8. Accelo

via Accelo Accelo is een softwareplatform in de cloud dat tools biedt voor projectmanagement, relatiebeheer (CRM), tijdsregistratie, facturering en facturatie.

Het platform is vooral populair onder professionele dienstverleners zoals adviesbureaus, marketingbureaus en IT-serviceproviders.

Accelo is gericht op het stroomlijnen van workflows en het verbeteren van de samenwerking tussen teamleden door een gecentraliseerd platform te bieden waar je projecten kunt bijhouden, met clients kunt communiceren en planningen en resources kunt beheren.

Het integreert ook met verschillende applicaties en diensten van derden, waardoor je bestaande tools en databronnen kunt verbinden met Accelo voor een uitgebreidere oplossing.

De beste functies van Accelo

Maak aanpasbare rapporten en dashboards om sleutel prestatie indicatoren (KPI's) bij te houden, de voortgang van projecten te bewaken, financiële statistieken te analyseren en team prestaties te evalueren

Profiteer van een bereik aan kant-en-klare rapportsjablonen en visualisatieopties en genereer informatieve rapporten die aan uw voorkeuren voldoen

Beheer de werklast van je team en optimaliseer het gebruik van resources met de functies voor resource management van Accelo. Je kunt eenvoudig teamschema's weergeven, mogelijke knelpunten of conflicten identificeren en waar nodig aanpassingen doen om optimale productiviteit enproject planning Beperkingen van Accelo

Aanpassingsopties kunnen beperkt zijn in vergelijking met andere platforms, waardoor de aanpasbaarheid voor bepaalde niche bedrijfsbehoeften beperkt is

Als een van de top Hive alternatieven, biedt Accelo geen gratis abonnement, wat een limiet kan worden

Accelo prijzen

Professioneel: $50 gebruiker per maand

$50 gebruiker per maand Business: $70/gebruiker per maand

$70/gebruiker per maand Advanced: $90/gebruiker per maand

$90/gebruiker per maand Elite: Aangepaste prijzen

Accelo beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (400+ beoordelingen)

4.4/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

9. Productive.io

via Productief.io Productive.io is op maat gemaakt voor dienstverlenende bedrijven, met name agentschappen en adviesbureaus, die hun activiteiten willen optimaliseren en hun efficiëntie willen maximaliseren.

Met Productive.io kunt u elk aspect van uw project effectief beheren, van het begin tot het eind project abonnement ontwikkeling tot uiteindelijke oplevering.

De intuïtieve oplossingen voor projectmanagement vergemakkelijken de toewijzing van taken, het bijhouden van de voortgang en de toewijzing van resources, zodat projecten op schema en binnen het budget blijven.

Bovendien maken de geïntegreerde tijdsregistratie mogelijkheden van het platform nauwkeurige facturering en inzichtelijke analyse van de productiviteit van teams mogelijk.

Met de functies voor financieel beheer, zoals facturering, het bijhouden van onkosten en financiële rapportage, stelt Productive.io bedrijven in staat om winstgevend en financieel gezond te blijven.

Productive.io beste functies

Verkrijg waardevolle inzichten in de prestaties van teams, de voortgang van projecten en financiële statistieken met aanpasbare dashboards en rapporten

Werk op een transparante en georganiseerde manier samen met clients op het client portal

Toegang tot tijdlijnen van projecten, weergave van voortgangsupdates en directe communicatie met uw team op het platform

Productive.io beperkingen

Gebruikers kunnen te maken krijgen met beperkingen bij het aanpassen vansjablonen voor projectmanagement en workflows aan te passen aan unieke behoeften

Als een van de vele Hive-alternatieven biedt Productive.io geen gratis abonnement. Dit kan het opstarten van nieuwe gebruikers op het platform bemoeilijken

Productive.io prijzen

Essentieel: $11/maand

$11/maand Professioneel: $28/maand

$28/maand Ultimate: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Productive.io beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

4.6/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

10. Monday.com

via Monday.nl Monday.com is een tool voor projectmanagement in de cloud waarmee je taken, projecten en werkstromen efficiënter kunt beheren.

Het biedt een visueel en interactief platform waar je borden kunt maken en aanpassen om je werk te beheren.

Elk bord vertegenwoordigt een project en binnen elk bord kun je kolommen maken om verschillende fasen of aspecten van het project weer te geven, zoals To-Do, Nog te doen en Klaar.

Een van de belangrijkste functies van Monday.com is de flexibiliteit. Je kunt je borden en kolommen aanpassen aan je behoeften en workflows. Je kunt verschillende soorten gegevens toevoegen aan je taken en projecten, zoals tekst, nummers, datums en bestanden.

Monday.com biedt ook veel sjablonen die je kunt gebruiken als startpunt voor je projecten, waaronder sjablonen voor projectmanagement, marketing, sales, HR en meer.

Met de samenwerkingsfuncties van Monday.com kun je taken aan teamleden toewijzen, deadlines instellen en de voortgang bijhouden.

U kunt ook met elkaar communiceren door middel van opmerkingen en vermeldingen en bestanden en documenten rechtstreeks op het platform delen. Monday.com integreert met populaire samenwerkingssoftware voor teams zoals Slack, Google Drive en Microsoft Teams, zodat je je werkstromen kunt stroomlijnen en toegang hebt tot al je werk op één plek.

De beste functies van Monday.com

Een gedetailleerd logboek bijhouden van alle activiteiten van gebruikers op het platform; wijzigingen bijhouden, fouten opsporen en verantwoording afleggen

Synchroniseren met de kalenders van gebruikers, zodat ze hun taken en deadlines naast andere toewijzingen kunnen weergeven

Een klantenportaal maken om projectupdates en informatie met clients te delen om de communicatie en transparantie te verbeteren

Gegevens importeren en exporteren in verschillende formaten en gemakkelijk informatie overbrengen van en naar andere systemen

Eerdere versies van bestanden opslaan om terug te gaan naar eerdere versies als dat nodig is. Dit helpt gegevensverlies te voorkomen en zorgt ervoor dat de meest actuele informatie altijd beschikbaar is

De beperkingen van Monday.com

De uitgebreide functieset kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Het gratis abonnement heeft beperkingen ten opzichte van betaalde abonnementen, zoals minder gebruikers en boards, en mist geavanceerde functies zoals automatisering en integraties met derden

Prijzen voor Monday.com

Free forever

Basis: $12 zetel per maand

$12 zetel per maand Standaard: $14/zetel per maand

$14/zetel per maand Pro: $24 zetel per maand

$24 zetel per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Monday.com

G2: 4.7/5 (10.000+ beoordelingen)

4.7/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Krijg een krachtig alternatief voor Hive

Als je de verschillende Hive-alternatieven die we hebben besproken onderzoekt, kies dan een tool voor projectmanagement die aan de verwachtingen van je team voldoet en deze zelfs overtreft.

Elk van deze alternatieven voor Hive heeft zijn sterke en zwakke punten en biedt unieke functies voor projectmanagers om te overwegen.

Van deze Hive alternatieven springt ClickUp er echter uit als een uitstekende keuze in je zoektocht naar een uitgebreid platform voor projectmanagement. Dus, als je klaar bent om je projectmanagement te verbeteren en betere zakelijke inzichten te krijgen, meld u dan nu gratis aan bij ClickUp!