De Salesforce Agentic AI-oplossing uitgelegd

Er zijn veel bedrijven die AI inzetten en creatieve oplossingen voor klanten bieden, en Salesforce onderscheidt zich van de rest.

Salesforce Agentforce geeft een nieuwe invulling aan digitaal werk door ondernemingen in staat te stellen autonome AI-agenten in te zetten die gegevens analyseren, beslissingen nemen en taken uitvoeren op het gebied van verkoop, service en marketing.

Met een geïntegreerd ecosysteem dat is gebouwd op de Atlas Reasoning Engine en Data Cloud, biedt het een transformatieve benadering van ondernemingsautomatisering.

Ten eerste: biedt Salesforce daadwerkelijk agentische AI?

Belangrijkste punten

Salesforce Agentforce implementeert autonome AI in alle bedrijfsactiviteiten.

Maakt gebruik van Atlas Reasoning Engine voor intelligente automatisering van besluitvorming.

Data Cloud biedt uniforme, zero-copy integratie van data voor de onderneming.

Uitgebreide monitoring en veiligheid via modulaire agentische AI-architectuur.

Biedt Salesforce Agentic AI aan?

Ja, Salesforce biedt agentische AI aan via zijn Agentforce-platform. Salesforce Agentforce is een digitaal arbeidsplatform waarmee bedrijven op grote schaal autonome AI-agenten kunnen bouwen en inzetten.

Agentforce werd gelanceerd in september 2024 en bijgewerkt in juni 2025. Het combineert de Atlas Reasoning Engine, Data Cloud, vooraf gebouwde acties en een low-code Agent Builder om agents in staat te stellen gegevens te analyseren, beslissingen te nemen en taken uit te voeren in sales-, service- en marketingwerkstroom.

Deze uitgebreide suite plaatst Salesforce in de positie van leider op het gebied van onderneming agentic AI, waarbij het verder gaat dan eenvoudige chatbots en echte digitale medewerkers levert.

Laten we vervolgens eens kijken hoe dit geavanceerde systeem onder de motorkap werkt.

Overzicht van de mogelijkheden: Salesforce Agentic Suite

De Salesforce Agentic Suite integreert meerdere technische componenten om een uniform platform voor de ontwikkeling en inzet van agents te bieden.

Elke functie bouwt voort op de andere om een samenhangend ecosysteem voor autonome operaties te creëren.

Mogelijkheden Detail Planning en coördinatie Atlas Reasoning Engine met modulaire planner, actieselector en reflectiemodules Geheugen en contextopslag Data Cloud: uniforme gegevenslaag met zero-copy toegang tot CRM-, ERP- en externe gegevens Tool aanroepen meer dan 100 vooraf gebouwde acties via connectoren naar Salesforce Workflow, MuleSoft, Slack en MCP servers Veiligheidsmaatregelen en beleid Veilige architectuur met whitelists voor tools, outputvalidators en identiteitstagging Observeerbaarheid en monitoring Commandocentrum met stap-voor-stap tracering, statistieken en OpenTelemetry ondersteunen

Met deze uitgebreide set mogelijkheden kunnen ondernemingen productieklare agents bouwen die naadloos integreren met bestaande bedrijfssystemen.

Hoe Salesforce Agentforce onder de motorkap werkt

De technische architectuur van Salesforce Agentforce werkt via zes geïntegreerde lagen die samenwerken om autonome agentmogelijkheden te bieden.

Atlas Reasoning Engine plant taaksequenties met behulp van modulaire orkestratie Action Selector kiest de juiste tools uit de beschikbare connectorbibliotheek *data Cloud biedt uniforme ondernemingsgegevens met zero-copy toegang Vooraf gedefinieerde acties roepen Salesforce Workflow, MuleSoft en diensten van derden aan Guardrails zorgen voor naleving door middel van whitelists voor tools en outputvalidators commandocentrum monitort realtime prestaties met tracering op stapniveau

Deze gelaagde aanpak zorgt ervoor dat agenten complexe bedrijfsscenario's kunnen analyseren met behoud van de veiligheid- en observatiestandaarden op ondernemingsniveau.

Prijzen en licenties: wat Salesforce in rekening brengt voor Agentic AI

De prijzen van Salesforce Agentforce zijn niet openbaar gemaakt. Het platform wordt waarschijnlijk gebundeld in de Einstein 1- en Customer 360-abonnementen en niet als afzonderlijk product verkocht.

Het bedrijf biedt doorgaans gratis ontwikkelaarsorganisaties aan voor eerste tests, hoewel de functies van Agentforce in proefversies mogelijk limiet hebben.

De verwachte prijsmodellen combineren uitvoeringskosten per agent met kosten voor het gebruik van Data Cloud, terwijl voor partnerconnectoren mogelijk aparte abonnementen nodig zijn.

De update van juni 2025 introduceerde commandocentrum, meer dan 100 nieuwe acties en MCP-connectoren zonder dat er extra kosten aan verbonden waren.

Deze gebundelde aanpak weerspiegelt de strategie van Salesforce om agentische mogelijkheden te integreren in zijn bredere platform-ecosysteem.

Sleutel sterke punten en kritieke tekortkomingen van Salesforce Agentic AI

Salesforce Agentforce heeft een aantal overtuigende sterke punten die het onderscheiden in het landschap van agentische AI.

De Atlas Reasoning Engine biedt geavanceerde modulaire planningsmogelijkheden, terwijl de uniforme Data Cloud datasilo's elimineert door middel van zero-copy toegang tot onderneming-systemen.

De low-code Agent Builder maakt het aanmaken van agents toegankelijk voor iedereen, en het commandocentrum biedt observatie op onderneming niveau met gedetailleerde tracering op stapniveau.

Het eigen karakter van de Atlas Reasoning Engine kan echter de transparantie en de aangepaste mogelijkheden een limiet stellen in vergelijking met open frameworks.

Bovendien kan de afhankelijkheid van MCP-servers van partners de integratietijdlijnen vertragen en moet het ecosysteem in de beginfase nog volwassen worden.

Gegevens blijven opgeslagen binnen het Salesforce-ecosysteem, waardoor MuleSoft of connectoren van derden nodig zijn voor toegang tot externe databases.

Bij het nemen van technische beslissingen moeten deze limieten zorgvuldig worden afgewogen tegen de sterke punten van het platform.

Aan de slag met Salesforce Agentic AI in 8 stappen

Het bouwen van uw eerste Salesforce-agent vereist systematisch abonnement en configuratie van meerdere platformcomponenten.

De meeste teams realiseren de eerste implementatie binnen 2-4 weken na deze gestructureerde aanpak.

Registreer u voor een Salesforce-ontwikkelaarsorganisatie met toegang tot Einstein 1 Configureer Data Cloud-verbindingen met uw bestaande CRM- en ERP-systemen Ontwerp agentwerkstroom met behulp van de low-code Agent Builder-interface Selecteer vooraf gedefinieerde acties uit de bibliotheek met meer dan 100 beschikbare connectoren Implementeer veiligheidsmaatregelen en nalevingsbeleid via identiteitsbeheer Zet agents in een sandbox-omgeving in voor eerste tests Monitor prestaties via de observatie-dashboards van Command Center Schaal succesvolle agents op naar productie met de juiste governancecontroles

Dit implementatietijdlijn biedt een realistisch traject naar productie-implementatie, waarbij wordt gezorgd dat de juiste test- en governanceprotocollen worden gevolgd.

Roadmap en concurrentievooruitzichten voor Salesforce Agentic AI

Salesforce blijft fors investeren in agentische AI-mogelijkheden en heeft abonnementen om extra grote taalmodellen te integreren, waaronder Anthropic Claude, Gemini en AI21.

Toekomstige roadmap-items omvatten verbeterde geheugen- en planningsmogelijkheden voor agents, naast meer gedetailleerde prijsstructuren die in 2026 worden verwacht.

Dankzij de uitbreiding van het open ecosysteem met meer dan 30 partner-MCP-servers neemt Agentforce een concurrerende positie in ten opzichte van AWS Bedrock AgentCore en Microsofts Agent Framework.

Veelgestelde vragen

Agentforce-agenten kunnen autonome acties ondernemen in verschillende bedrijfssystemen, en niet alleen reageren op queries. Ze gebruiken de Atlas Reasoning Engine voor planning en besluitvorming.

Agentforce is native gebouwd op het Salesforce-platform, heeft toegang tot bestaande gegevens via Data Cloud en voert acties naadloos uit via Salesforce Workflow- en MuleSoft-connectoren.

De Agent Builder biedt low-code interfaces voor basisagenten, hoewel complexe implementaties mogelijk pro-codeontwikkeling en prompt engineeringexpertise vereisen.

Ja, via MCP-servers en partnerconnectoren, waaronder AWS-, Box-, Google Cloud-, PayPal- en Stripe-integraties die beschikbaar zijn via de AgentExchange-marktplaats.

Commandocentrum biedt stap-voor-stap tracering, prestatiestatistieken en OpenTelemetry-integratie voor uitgebreide monitoring van het gedrag en de resultaten van agents.

Volgende stappen en actiechecklist

Salesforce Agentforce is een volwassen, onderneming-klaar platform voor het inzetten van autonome AI-agents met geavanceerde redeneervaardigheden, uitgebreide data-integratie en robuuste observatie-functies.

De kracht van het platform ligt in de native Salesforce-integratie en de lage code-toegankelijkheid, hoewel organisaties zorgvuldig moeten evalueren of er sprake is van vendor lock-in en hoe complex de integratie met externe systemen is.

Om verder te gaan met uw evaluatie, voltooit u deze essentiële taken: