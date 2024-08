ClickUp’s pad naar uitmuntendheid: Een update over onze reis naar stabiliteit en betrouwbaarheid

Werkzoekenden zeg dat ze staan te popelen om nieuwe rollen te vinden waarin ze hun beste werk kunnen doen. Dit is een complexe puzzel die bedrijfsleiders moeten oplossen, maar één ding is in ieder geval duidelijk: teams voorzien van de juiste digitale tools is nog nooit zo belangrijk geweest.

Onderzoek toont dat werknemers die tevreden zijn met hun werktechnologie 30% minder kans hebben op een burn-out en 29% meer kans hebben om te zeggen dat ze gelukkig zijn op het werk. Ze zijn ook 23% meer geneigd om hun werkgever aan te bevelen als een fantastische plek om te werken.

We begrijpen dat uw werknemers uw belangrijkste bezit zijn (wij denken er net zo over!) en het is belangrijk dat ze de tools die ze gebruiken prettig vinden. We willen dat de tijd die ze doorbrengen in ClickUp moet leuk zijn en daarom zijn we toegewezen aan het verbeteren van de stabiliteit en bruikbaarheid van ons platform. Het is belangrijk voor ons dat we u de best mogelijke en meest betrouwbare productervaring bieden.

De afgelopen maanden hebben we ongelooflijke voortgang geboekt in het nog betrouwbaarder en gebruiksvriendelijker maken van ClickUp. Vandaag ben ik verheugd om enkele van de meest transformationele mijlpalen die we hebben bereikt met u te delen.

Een sterke basis leggen

Voordat we in de technologische verbeteringen duiken, denk ik dat het belangrijk is om enkele van de veranderingen die we op organisatorisch niveau hebben doorgevoerd te erkennen. Het is voor ons een enorme prioriteit geweest om meer talent binnen te krijgen bij ClickUp, vooral in rollen die een directe invloed hebben op uw ervaring.

We hebben actief geïnvesteerd in onze ingenieurs en ondersteunend personeel en in het afgelopen jaar hebben we meer dan 150 ingenieurs aangenomen om onze ontwikkeling te ondersteunen. Als onderdeel van deze inspanning hebben we twee doorgewinterde VP's of Engineering aangenomen Gennadiy Geyfman en Chirag Chheda -beiden hebben ongelooflijke ervaring met het bouwen van platforms op grote schaal bij bedrijven als Lyft, Facebook, Amazon, Salesforce en Microsoft. Gennadiy richt zich op het stabiliseren van ons platform terwijl we groeien, terwijl Chirag de product engineering-organisatie van ClickUp opschaalt.

We hebben ook een Global VP of Customer Success aangenomen, Joel Huntington die bij ons komt vanuit Qualtrics om toezicht te houden op het wereldwijde customer service team. Dit team helpt klanten hun productiviteit te verhogen met ClickUp en fungeert als krachtige pleitbezorgers door hen te informeren over best practices en ervoor te zorgen dat zij zich volledig ondersteund voelen. Joel komt bij ClickUp na vijf jaar bij Qualtrics te hebben gewerkt.

Herbouwen en versterken

Hoewel we enorm veel waarde hechten aan de mensen van ClickUp die onze missie vooruit helpen, weet ik dat jullie allemaal naar deze blog zijn gekomen voor een update over het ClickUp platform en we hebben een heleboel spannende updates te delen. Hier is een overzicht van wat we alleen al in de afgelopen maanden hebben bereikt:

Uptime doelen bereikt en overtroffen: We neigen naar een maandelijkse overschrijding van 99,9% uptime in de meeste van onze producten en diensten, waardoor we consistentie garanderen bij het openen en vernieuwen van taken, bijlagen en gegevens binnen ClickUp. Dit betekent dat u een betrouwbaardere, soepelere en consistente ervaring kunt verwachten.

We neigen naar een maandelijkse overschrijding van 99,9% uptime in de meeste van onze producten en diensten, waardoor we consistentie garanderen bij het openen en vernieuwen van taken, bijlagen en gegevens binnen ClickUp. Dit betekent dat u een betrouwbaardere, soepelere en consistente ervaring kunt verwachten. Solide veiligheid: Wijde formele certificering Voltooid van ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 en ISO 27018:2019. Deze certificeringen bewijzen ClickUp's toewijding aan veiligheid, privacy, kwaliteit en vertrouwen voor onze klanten. We zijn trots op deze certificeringen omdat we weten hoe belangrijk het is dat uw werk veilig is. Het is ook het bewijs dat we op het gebied van veiligheid ver voor liggen op de concurrentie en andere platforms in deze ruimte.

Wijde formele certificering Voltooid van ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 en ISO 27018:2019. Deze certificeringen bewijzen ClickUp's toewijding aan veiligheid, privacy, kwaliteit en vertrouwen voor onze klanten. We zijn trots op deze certificeringen omdat we weten hoe belangrijk het is dat uw werk veilig is. Het is ook het bewijs dat we op het gebied van veiligheid ver voor liggen op de concurrentie en andere platforms in deze ruimte. Platform Sharding : We blijven ons best doen om ons platform opnieuw te ontwerpen rond kleinere, meer geografisch verspreide databases - een proces dat bekend staat als sharding. Door dit te doen kunnen we hoge prestaties en betrouwbaarheid garanderen terwijl we blijven schalen.

: We blijven ons best doen om ons platform opnieuw te ontwerpen rond kleinere, meer geografisch verspreide databases - een proces dat bekend staat als sharding. Door dit te doen kunnen we hoge prestaties en betrouwbaarheid garanderen terwijl we blijven schalen. Verbeterde laadtijden: Vorig kwartaal hebben we een aantal significante verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de laadtijden van weergaven, waaronder onze Startpagina, Werklastweergave,Weergave bestuuren de pagina met notificaties. Dankzij de verbeterde laadtijden van pagina's heb je sneller en betrouwbaarder toegang tot je werk.

Vorig kwartaal hebben we een aantal significante verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de laadtijden van weergaven, waaronder onze Startpagina, Werklastweergave,Weergave bestuuren de pagina met notificaties. Dankzij de verbeterde laadtijden van pagina's heb je sneller en betrouwbaarder toegang tot je werk. Nieuw en verbeterd zoeken : In navolging van onze Slapdash overname hebben we onze zoekmogelijkheden vernieuwd. Vandaag ziet u veel relevantere resultaten in een fractie van de tijd. Onze nieuwe zoekfunctie is gemiddeld 2x sneller dan de vorige versie, met andere woorden, je besteedt minder tijd aan jagen en meer tijd aan doen!

: In navolging van onze Slapdash overname hebben we onze zoekmogelijkheden vernieuwd. Vandaag ziet u veel relevantere resultaten in een fractie van de tijd. Onze nieuwe zoekfunctie is gemiddeld 2x sneller dan de vorige versie, met andere woorden, je besteedt minder tijd aan jagen en meer tijd aan doen! **We hebben het commandocentrum opnieuw opgebouwd en gecombineerd met Zoeken om één gestroomlijnde interface te maken voor het zoeken en uitvoeren van commando's. Je kunt nu eenvoudig een nieuwe taak aanmaken. U kunt nu gemakkelijk een nieuwe taak, document of herinnering aanmaken in enkele seconden. Ons doel is om ClickUp 's werelds beste geïntegreerde zoekervaring te geven.

Snellere notificaties: We maken notificaties performanter door onze enorme database op te schonen. Nog te doen, zodat we het platform op lange termijn beter kunnen schalen. Je zult onmiddellijk 30% sneller notificaties ontvangen. We herdefiniëren ook hoe we notificaties in onze database ophalen, zodat je beter op je werk kunt blijven letten.

We maken notificaties performanter door onze enorme database op te schonen. Nog te doen, zodat we het platform op lange termijn beter kunnen schalen. Je zult onmiddellijk 30% sneller notificaties ontvangen. We herdefiniëren ook hoe we notificaties in onze database ophalen, zodat je beter op je werk kunt blijven letten. Vernieuwing mobiele app: Onderweg toegang hebben tot werk is een cruciale functie voor de hybride en flexibele werker van vandaag de dagteams op afstand. Met dat in gedachten hebben we de snelheid verhoogd waarmee je toegang kunt krijgen tot en interactie kunt hebben met deDOWNLOADEN 2.000x verhoogd, zowel online als offline. We blijven de offline prestaties van de app verbeteren voor een grotere betrouwbaarheid overal waar u de app moet gebruiken.

Luisteren en handelen

Zoals ik al eerder vermeldde, willen we je geruststellen dat we naar je luisteren en hard aan je verzoeken werken. We hebben jullie feedback gezien over functies zoals Automatiseringen , Dashboards en platformverversingsproblemen en kan u verzekeren dat ze aan de product roadmap en in het proces van tot leven komen.

We hebben onze Dashboards al opnieuw ontworpen zodat de widgets soepeler werken en we zijn bijna Klaar met het vernieuwen van onze WebSockets zodat problemen met vernieuwen verleden tijd zijn. We hopen dat je de voordelen van dit werk al hebt kunnen ervaren en we hebben er alle vertrouwen in dat je verbeteringen zult blijven zien.

We zijn erg trots op het werk dat is gedaan, maar het is belangrijk om te erkennen dat het tijd kost om deze projecten te voltooien. We streven ernaar om substantiële verbeteringen van hoge kwaliteit aan te brengen die de tand des tijds zullen doorstaan en we doen dit snel en efficiënt.

We kunnen niet wachten om het hoogtepunt van deze inspanningen te onthullen op onze LevelUp gebeurtenis begin 2023! Registratie voor onze gebeurtenis in 2023 is nu open en we kijken ernaar uit om met u in verbinding te treden over de toekomst van ons product.