Hoe je ChatGPT een artikel effectief kunt laten samenvatten

Iedereen gebruikt AI. Wij zeggen het niet, McKinsey doet het. A recent onderzoek bleek dat maar liefst 94% van de werknemers en 99% van de leiders bekend is met generatieve AI-tools. 3x meer werknemers gebruiken al generatieve AI op de werkplek dan hun managers denken.

Toch is training de belangrijkste uitdaging die werknemers ervaren bij het invoeren van AI-tools. Bijna de helft van de werknemers geeft toe "matig of minder ondersteund" te worden bij het gebruik van AI.

Wij zijn hier om daar een klein beetje verandering in te brengen. In deze blogpost geven we een uitgebreide les over hoe je ChatGPT een artikel kunt laten samenvatten. We verkennen de voordelen, best practices en mogelijke valkuilen die je moet vermijden.

Laten we bij het begin beginnen.

Inzicht in ChatGPT

Wat is het? Het is een AI-chatbot van OpenAI die met je chat in mensentaal

Hoe werkt het? Hij gebruikt grote taalmodellen die getraind zijn op tonnen tekst om antwoorden te genereren

Wat kan het nog doen? Naast samenvatten kan hij ook zoeken, content creëren, code schrijven, brainstormen en nog veel meer!

Voordelen van het gebruik van ChatGPT

Snelheid : Vat lange artikelen samen in slechts een paar klikken

: Vat lange artikelen samen in slechts een paar klikken Schaal : Verwerkt meerdere artikelen zonder moe te worden

: Verwerkt meerdere artikelen zonder moe te worden Kosteneffectief : Bespaart tijd en middelen

: Bespaart tijd en middelen Consistentie: Houdt samenvattingen uniform en betrouwbaar

Toepassingen in de echte wereld

Uitvoerende samenvattingen : Snelle overzichten voor drukbezette leiders

: Snelle overzichten voor drukbezette leiders Onderzoek : Vat papers samen om te zien of ze relevant zijn

: Vat papers samen om te zien of ze relevant zijn Persoonlijke lezing: Vereenvoudigt complexe onderwerpen voor eenvoudig begrip

In een notendop is ChatGPT een solide hulpmiddel om artikelen snel en efficiënt samen te vatten. Maar als je een AI-samenvatter wilt die de volledige context van je werk heeft, zoek dan niet verder dan ClickUp Brain!

Inzicht in ChatGPT

Sinds de oprichting in november 2022 heeft ChatGPT de wereld stormenderhand veroverd. Vóór DeepSeek (een andere generatieve AI-tool die onlangs het record brak), was ChatGPT de meest gedownloade app in de Apple App Store.

Experts zeggen, met enig risico op overdrijving, dat ChatGPT wel eens de stoommachine van deze eeuw zou kunnen zijn. Dus, wat is de big deal? Dat gaan we uitzoeken.

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een AI-gestuurde chatbot, ontwikkeld door OpenAI, waarmee je een gesprek kunt voeren in mensentaal. Je kunt allerlei vragen stellen en de chatbot geeft je passende antwoorden op basis van de database waartoe hij toegang heeft.

Hoe werkt ChatGPT?

ChatGPT wordt aangedreven door grote taalmodellen (LLM's) die zijn getraind op enorme hoeveelheden tekstgegevens van over het hele internet en elders. Op basis van deze training ontwikkelt ChatGPT het vermogen om je input (bekend als prompts) te verwerken en passende antwoorden te genereren.

Wat kan ChatGPT Nog te doen?

Momenteel is ChatGPT bedreven in een aantal specifieke Taken, zoals:

Zoeken : Gebruiken als alternatief voor Google Search met behulp van een conversationele benadering en kortetermijngeheugen van het huidige gesprek

: Gebruiken als alternatief voor Google Search met behulp van een conversationele benadering en kortetermijngeheugen van het huidige gesprek Content creëren : Schetsen genereren en concepten schrijven voor blogberichten, berichten op sociale media, e-mailcampagnes, enz.

: Schetsen genereren en concepten schrijven voor blogberichten, berichten op sociale media, e-mailcampagnes, enz. Schrijf code : Code genereren of voltooien in elke programmeertaal

: Code genereren of voltooien in elke programmeertaal Brainstorm : Creatieven helpen bij het brainstormen over oplossingen door ze ideeën te geven en mogelijkheden te verkennen

: Creatieven helpen bij het brainstormen over oplossingen door ze ideeën te geven en mogelijkheden te verkennen Samenvatten: Verwerk lange documenten in hapklare samenvattingen die drukke professionals snel kunnen begrijpen en onthouden

We hebben al eerder uitgebreid geschreven over het gebruik van ChatGPT voor verschillende doeleinden. In dit artikel richten we ons op het laatste punt: Samenvattingen.

Hoe genereert ChatGPT samenvattingen?

ChatGPT vat tekst samen door het document te analyseren, er de belangrijkste punten uit te halen en ze te presenteren op de door de gebruiker gevraagde manier. Het proces achter het scherm is als volgt.

Context: ChatGPT verwerkt de hele tekst op betekenis, structuur en relaties.

Prioritering: Het identificeert kritieke informatie op basis van de frequentie van bepaalde woorden, zinsstructuur en semantische betekenis.

Samenvatten: Het doet extractieve samenvattingen (de sleutelzinnen eruit pikken zoals ze zijn) of gebruikt een abstracte aanpak (parafraseren en herformuleren).

Overlapping: Het verwijdert herhalende ideeën, woorden, citaten, enz.

Stijl: Het organiseert de samenvatting van het artikel op basis van de input van de gebruiker. Je kunt bijvoorbeeld aan ChatGPT vragen om de samenvatting van een artikel in vijf opsommingstekens te geven of om een samenvatting van één pagina te maken.

Nu je weet hoe het werkt, laten we eens kijken hoe het helpt.

Voordelen van het gebruik van ChatGPT voor samenvatten

Het gebruik van een intelligente tool als ChatGPT voor samenvatten biedt verschillende voordelen, zoals:

Snelheid: ChatGPT kan artikelen van duizenden woorden binnen een paar seconden samenvatten. Het bespaart niet alleen tijd bij het schrijven van de korte versie, maar ook bij het lezen van lange pagina's tekst, het begrijpen, annoteren en vervolgens het maken van samenvattingen van artikelen werkstroom voor documentbeheer .

Schaal: ChatGPT kan tientallen artikelen verwerken, wat voor mensen praktisch onmogelijk zou zijn om te doen; chatbots raken ook niet vermoeid.

Kosteneffectiviteit: Het gebruik van ChatGPT voor het samenvatten van onderzoeks- of academische artikelen is ook kosteneffectief, aangezien het veel sneller is om tot de sleutelpunten te komen zonder een groot team van assistenten.

Consistentie: Op basis van de manier waarop je ChatGPT aanstuurt, kun je de uitvoer controleren, waardoor al je samenvattingen consistent en betrouwbaar zijn.

Echte toepassingen van ChatGPT-samenvattingen

Na "kan ChatGPT tekst samenvatten?" is de meest gestelde vraag hoe je de samenvattingsfuncties in het echte leven kunt gebruiken. Laten we eens kijken naar een paar voorbeelden.

Samenvattingen

Elk zakelijk document heeft een samenvatting voor leiders die geen tijd hebben om het hele document door te nemen. ChatGPT kan deze samenvatting in een handomdraai maken. Bovendien? Als je de voorkeuren kent van de leidinggevende voor wie je de samenvatting maakt, kun je deze ook personaliseren.

Visualisatie

Enquêtes en onderzoeksrapporten staan vaak vol met nummers, waardoor het moeilijk is om er doorheen te worstelen. ChatGPT kan de belangrijkste punten en gegevens identificeren, die u vervolgens kunt visualiseren voor een beter begrip.

Onderzoek

Onderzoekers en academici lezen tientallen, zo niet honderden artikelen als onderdeel van hun literatuuronderzoek. Pas als u het hele artikel hebt gelezen, weet u of het relevant voor u is of niet.

Vermijd dit met samenvattingen van ChatGPT. Vraag de gen AI tool om onderzoekspapers of nieuwsartikelen samen te vatten en lees de details alleen als dat nodig is.

Persoonlijk lezen

Zeer geïnteresseerd in een onderwerp maar Wikipedia te verwarrend? ChatGPT schiet te hulp. ChatGPT kan de meeste nieuwsartikelen, lange essays en Wiki-pagina's samenvatten. Op basis van de informatie op die pagina kun je de chatbot ook vragen stellen.

Informatiebeheer

Of je nu graag een bladwijzer maakt van wat je leest of een gewoon boek bijhoudt, de samenvattingen van ChatGPT zijn een geweldige manier om de informatie waarin je geïnteresseerd bent te archiveren. Als je met plezier een lang artikel of een non-fictie boek hebt gelezen, kun je ChatGPT vragen om het samen te vatten, zodat je het kunt bewaren voor toekomstig gebruik.

Genoeg over de mogelijkheden, laten we overgaan tot actie.

Hoe ChatGPT gebruiken om een artikel samen te vatten

Een artikel samenvatten met ChatGPT is zo simpel als tekst plakken en vragen om het te doen. Je kunt het zelf proberen en gaandeweg het proces optimaliseren. Met de volgende tips kun je het echter sneller doen.

1. Je document voorbereiden voor ChatGPT

ChatGPT kan elk extern bestand of document dat je uploadt verwerken en er een beknopte samenvatting van maken. Om ervoor te zorgen dat de samenvatting effectief is, formatteert u het document op de juiste manier.

Verwijder onnodige rommel, zoals advertenties of irrelevante afbeeldingen

Verdeel het document in secties voor een betere werkstroom van de tekst

Structureer het in alinea's en voorzie het van de nodige koppen

Verwijder vertrouwelijke informatie

Als het document klaar is, is het tijd om aan het werk te gaan. Je kunt ChatGPT trouwens ook video's laten samenvatten door middel van transcripties.

2. Het artikel invoeren en samenvattingen genereren

Hoewel het het beste is om een geformatteerd document te hebben om samenvattingen te genereren, heb je er geen nodig. Je kunt ook de tekst kopiëren en plakken in het chatvenster van ChatGPT of een URL intypen en een samenvatting krijgen. Houd daarbij het volgende in gedachten.

Je kunt "samenvatten" of "tl;dr" typen om de samenvatting te krijgen die ChatGPT het beste vindt. Laten we ChatGPT vragen om het Taylor Swift Wikipedia artikel samen te vatten en kijken hoe het gaat.

ChatGPT's samenvatting van de Taylor Swift Wiki-pagina voor de bovenstaande vraag (Bron:) openai.com )

Specificeer uw behoefte

Nou, ChatGPT heeft zijn best gedaan. Maar als je bijvoorbeeld meer wilt weten over haar voortgang in haar carrière, helpt het om dat aan te geven.

ChatGPT's samenvatting aangepast aan de behoefte (Bron:) openai.com )

Identificeer uw publiek

Vertel ChatGPT voor wie het is. Of het nu gaat om een samenvatting voor een CEO of een klassikale presentatie voor een vijfdeklasser, de samenvatting kan worden aangepast aan het publiek.

ChatGPT-samenvatting aangepast aan het publiek (Bron:) openai.com )

Verklaar je doelen

Vertel ChatGPT wat je Nog te doen staat met de samenvatting. Als je bijvoorbeeld een samenvatting maakt van een complex technisch rapport, kun je ChatGPT vragen het te vereenvoudigen. Als het artikel domeinspecifiek is, vraag ChatGPT dan om het uit te leggen aan een leek. Als u belangrijke beslissingen neemt op basis van de uitvoer van ChatGPT, vraag dan om een uitgebreidere samenvatting.

ChatGPT samenvatting maar vereenvoudigde versie (Bron: openai.com )

3. De samengevatte uitvoer bekijken en bewerken

Ben je tevreden met ChatGPT's samenvatting van je tekst? Zo niet, geen probleem. De chatbot is ontworpen om gesprekken te voeren en de antwoorden te herzien en te optimaliseren op basis van jouw voortdurende input.

Je kunt ChatGPT vragen om terug te gaan en een samenvatting te maken van je bronartikel of om zijn eigen samenvatting aan te passen aan jouw specifieke behoefte. Je kunt ChatGPT ook vragen om beknopte samenvattingen te maken van langere versies die hij al heeft gemaakt.

Eenvoudig, ja? Dat is het ook. Maar zoals elke nieuwe tool is ChatGPT niet perfect. Het heeft een aantal beperkingen waar je je bewust van moet zijn.

Mogelijke nadelen van het gebruik van ChatGPT voor samenvatten

Ondanks dat ChatGPT intelligent is, is het nog steeds een bot. Dat heeft zijn eigen nadelen en beperkingen.

Gebrek aan expertise: ChatGPT is geen expert in wat dan ook (het is een bot!). Het is dus mogelijk dat het complexe materie niet volledig begrijpt. Het resultaat kan zijn dat het tekst onnauwkeurig samenvat, waardoor het voor jou contraproductief wordt.

Nuance missen: ChatGPT mist vaak impliciete betekenissen of emoties. Om eerlijk te zijn, het wordt er steeds beter in.

Het kan bijvoorbeeld het verschil zien tussen een bank waar je geld spaart en een bank bij de rivier op basis van context.

Maar sarcasme, ironie of niet voor de hand liggende maar cruciale details kunnen volledig worden gemist door ChatGPT.

Oversimpeling: Je kunt ChatGPT vragen om een boek in één zin samen te vatten, en dat zou het ook doen. Dit brengt echter het risico van oversimplificatie met zich mee, wat kan leiden tot een verkeerde voorstelling van de gegevens.

Bias: Het model kan onbedoeld bepaalde perspectieven bevoordelen ten opzichte van andere. Zonder de inherente vooroordelen van het model en de trainingsgegevens te kennen, is het bijna onmogelijk om te weten of de samenvatting vooringenomen is.

Onnauwkeurigheden: We hebben gezien dat sommige grote taalmodellen gevoelig zijn voor hallucinaties. In zeldzame gevallen kan de samenvatting details bevatten die eigenlijk niet bestaan in je bronmateriaal.

Technische limieten: Of je nu een gratis of betaald abonnement gebruikt, ChatGPT heeft een token limiet op hoeveel je het kunt gebruiken. Voor de meesten kan dat genoeg zijn. Als je echter herhaaldelijk samenvattingen verfijnt, kun je tegen limieten aanlopen.

Hier zijn enkele manieren om de bovenstaande uitdagingen te overwinnen.

Het gebruik van ChatGPT verbeteren voor betere samenvattingen

De eerste stap om ChatGPT effectief te gebruiken voor samenvatten is te weten dat het nadelen heeft en je erop voor te bereiden. Het bovenstaande zijn de meest voorkomende beperkingen van ChatGPT en andere vergelijkbare tools. Laten we eens kijken hoe je ze kunt overwinnen.

Geef duidelijk aan wat u nodig hebt voor een samenvatting

Wanneer je om een samenvatting vraagt, vertel ChatGPT dan precies wat je wilt. Vermeld het volgende in je eerste vraag.

Format : Of u de samenvatting als paragrafen, lijsten met opsommingstekens of secties wilt

: Of u de samenvatting als paragrafen, lijsten met opsommingstekens of secties wilt Doelgroep : Voor wie is het bedoeld en waar hebben ze het voor nodig (bijv. Voor een CEO om in minder dan vijf minuten te lezen)

: Voor wie is het bedoeld en waar hebben ze het voor nodig (bijv. Voor een CEO om in minder dan vijf minuten te lezen) Inzichten : Wanneer je wilt dat ChatGPT sleutelpunten of specifieke aspecten van het document benadrukt (bijv. Focus op de voortgang van de carrière in de jaren '90)

: Wanneer je wilt dat ChatGPT sleutelpunten of specifieke aspecten van het document benadrukt (bijv. Focus op de voortgang van de carrière in de jaren '90) lengte: Wat is het aantal woorden of tekens dat u verkiest, of hebt u een gedetailleerde samenvatting nodig?

Werken met ChatGPT

ChatGPT krijgt de samenvatting niet altijd meteen goed. Geef niet op. Stel verbeteringen voor. Zeg, "maak het beknopter" of "zet deze in opsommingstekens" of "voeg wat kritieke informatie toe" om ChatGPT te laten begrijpen hoe de reeds gegenereerde samenvatting bewerkt moet worden.

ChatGPT dubbel controleren

ChatGPT is een geweldig startpunt. Het is een maker van concepten. Het is echter nog niet volwassen genoeg om onafhankelijk gebruikt te worden zonder toezicht. Sommige samenvattingen kunnen plausibel klinkende onnauwkeurigheden en fouten bevatten.

Voor een nauwkeurige samenvatting moet je dus de feiten die ChatGPT levert dubbelchecken met je bronartikel. Het kan ook nuttig zijn om het door AI grammaticacontrole voor duidelijkheid en effectiviteit van het schrijven.

Met de hand bewerken

Als bot kan ChatGPT ook emotieloos of saai overkomen. Om dat te verhelpen, moet u het volgende leren hoe je AI-content kunt bewerken zelf. Voeg je persoonlijke stem, flair of personalisatie toe om de samenvatting bruikbaarder te maken.

U kunt ook een software voor versiebeheer van documenten om ervoor te zorgen dat u uw bewerkingen en correcties niet uit het oog verliest.

Koppel het met andere hulpmiddelen

Zodra je de samenvatting van ChatGPT hebt, kun je andere AI tools voor het aanmaken van content om het te verbeteren. Je kunt bijvoorbeeld Quillbot gebruiken om aspecten te identificeren die te robotachtig overkomen en deze bewerken voor een meer menselijke stem. Je kunt het door Grammarly laten lopen als onderdeel van je bloghulpmiddelen voor taalgerelateerde bewerkingen.

ClickUp en AI voor samenvatten

ClickUp Brain is een alles-in-één AI-assistent die al uw organisatorische kennis met elkaar verbindt, of het nu binnen ClickUp of ergens anders. ClickUp Brain is onder andere ook een geweldig AI document samenvatter . Dit is waarom.

ClickUp Docs + ClickUp Brain: Het krachtige duo

ClickUp Docs is een prachtige kennisbeheertool die u helpt content te schrijven. Op de ClickUp software voor documentbewerking kunt u geneste pagina's maken, ze opmaken, bladwijzers invoegen, tabellen toevoegen, verbindingen maken tussen taken, mensen taggen, opmerkingen achterlaten en nog veel meer.

De clou? Zodra uw document klaar is, kunt u ClickUp Brain vragen om het samen te vatten en bovenaan toe te voegen! Ga in een geopend ClickUp document met de muis over de titel. Klik op AI vragen en selecteer samenvatting; u krijgt wat u nodig hebt!

/$$img/ https://staging-clickup.kinsta.cloud/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Brain-9.gif ClickUp Brein /%img/

met ClickUp Brain kunt u aantekeningen van vergaderingen direct samenvatten_

Probeer voor een snellere, efficiëntere publicatieworkflow ClickUp's Blog Sjabloon . Stroomlijn het aanmaken en voeg door AI gegenereerde samenvattingen, metabeschrijvingen, titels, enz. toe!

Meer dan alleen artikelen samenvatten

Met ClickUp kunt u samenvattingen genereren voor zowat alles. Enkele van de meest voorkomende gebruikssituaties zijn:

Vergaderingen : Integreer uw vergaderingen op video, maak transcripties en vat ze samen zodat u actie kunt ondernemen

: Integreer uw vergaderingen op video, maak transcripties en vat ze samen zodat u actie kunt ondernemen Project updates : Vraag ClickUp om u een samenvatting te geven van uw projecten tot nu toe

: Vraag ClickUp om u een samenvatting te geven van uw projecten tot nu toe Status updates: Maak samenvattingen voor dagelijkse stand-ups of periodieke rapportages van al het Voltooide werk

Geautomatiseerde updates met ClickUp Brain

Overzichtsgeneratie automatiseren met ClickUp

Het beste van het gebruik van een projectmanagement tool zoals ClickUp is dat u niet alles hoeft te onthouden. Als u echter betrokken bent bij langlopende projecten, moet u uiteindelijk elke keer dat u terugkomt alle updates vanaf het begin lezen. Vermijd dat met geautomatiseerde AI-samenvattingen.

Gebruik de aangepaste velden van ClickUp om AI-samenvattingen of AI-projectupdates aan uw Taak toe te voegen en krijg automatische samenvattingen wanneer u ze nodig hebt.

/$$img/ https://staging-clickup.kinsta.cloud/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-693-1400x492.png ClickUp Brein /%img/

overzichtsgeneratie automatiseren met ClickUp_

Wanneer u een framework gebruikt zoals ClickUp's sjabloon voor blogbeheer om uw content te beheren, kunt u AI ook gebruiken om hiaten in onderwerpen te identificeren, hoofdlijnen voor te stellen en ideeën aan te bevelen. U kunt dit ook gebruiken om structuur aan te brengen in hoe je je database met content opbouwt .

Vertaal AI-gegenereerde samenvattingen

ClickUp kan meer dan alleen Engels aan. Voor verdeelde teams, ClickUp Documenten kan helpen bij het vertalen van samenvattingen in verschillende talen.

vertaling en samenvatting met ClickUp Docs_

Samenvatten van content en vereenvoudigen van werk met ClickUp

In de wereld van informatie-overload is iedereen en alles business. Korte content, of het nu tweets of video's zijn, wordt steeds populairder. Mensen willen een breed bereik aan artikelen doornemen voordat ze beslissen welke ze in detail willen lezen.

Om het publiek van deze generatie te boeien, moet je aandachttrekkende samenvattingen kunnen maken. ClickUp helpt daarbij.

Of u nu een blog schrijft, een rapport indient of een presentatie geeft tijdens een functioneringsgesprek, ClickUp kan verschillende formulieren van gegevens samenvatten en uw aantekeningen maken. Een van de topfuncties van ClickUp Brain is dat het content kan integreren met taken en uw werkstromen kan vereenvoudigen. Het kan helpen bij het identificeren van sleutel trends en het opgraven van verborgen inzichten.

ClickUp helpt u bij het schrijven, bewerken, transcriberen, tabellen toevoegen en zelfs sjablonen maken voor toekomstig gebruik. Met krachtige integraties geeft ClickUp u een voltooide 360-graden weergave van uw werk. Probeer ClickUp Brain eens uit. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .