30+ Beste Leonardo AI-herinneringen voor verbluffende beelden

Stel je een gloeiende metropool voor op een buitenaardse planeet, met wolkenkrabbers gemaakt van kristallen structuren en neonrivieren die door de straten stromen.

Een paar jaar geleden was er voor het omzetten van zulke ideeën in visuele realiteit een team van deskundige ontwerpers en beeldend kunstenaars nodig, gewapend met geavanceerde hulpmiddelen.

Dankzij generatieve AI kunnen zelfs mensen zonder ontwerpervaring nu in een paar minuten onmogelijk verbluffende visuals maken. Stel je voor dat je dat soort creatieve kracht binnen handbereik hebt met een platform als Leonardo AI.

In deze blogpost laten we je kennismaken met 30+ voorbeelden van Leonardo AI prompts die je kan aanpassen, vernieuwen of gebruiken als inspiratie om je eigen visuele meesterwerken te genereren.

Tijd om de mouwen op te stropen! 💁‍♀️

Leonardo AI begrijpen Leonardo AI (overgenomen door Canva) is een generatief AI-platform dat geavanceerde ML-algoritmen gebruikt om tekstuele aanwijzingen om te zetten in afbeeldingen, illustraties, texturen en concepttekeningen van hoge kwaliteit.

via Leonardo AI Het voorziet gebruikers verder van geavanceerde aanpassingsopties om hun creaties te definiëren, manipuleren en perfectioneren zonder ze kunstmatig of inconsistent te laten lijken. Dit is vooral handig voor gameontwikkelaars, ontwerpers en artiesten die een verfijnde controle over hun output nodig hebben.

Belangrijkste functies van Leonardo AI

Aangepaste modeltraining: Train AI met je eigen beelden om visuals te creëren die overeenkomen met je stijl, merk of artistieke visie

Train AI met je eigen beelden om visuals te creëren die overeenkomen met je stijl, merk of artistieke visie Afbeelding-naar-prompt: Upload een afbeelding en AI genereert een prompt om u te helpen gelijkaardige visuals moeiteloos na te maken of te verfijnen.

Upload een afbeelding en AI genereert een prompt om u te helpen gelijkaardige visuals moeiteloos na te maken of te verfijnen. Hulp met AI-prompts: Krijg slimmere prompts met voorgestelde bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en emoties om je resultaten te verbeteren

Krijg slimmere prompts met voorgestelde bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en emoties om je resultaten te verbeteren Storyboarding: Maak eenvoudig een reeks visuals om verhalen, marketingcampagnes of spelconcepten in kaart te brengen

Maak eenvoudig een reeks visuals om verhalen, marketingcampagnes of spelconcepten in kaart te brengen Privémodus: Houd je aanmaak vertrouwelijk met een eenvoudig schakelen voor extra privacy

Waarom is het beheersen van Prompts cruciaal?

Leonardo AI verandert ideeën in verbluffende visuals in enkele minuten - maar alleen als je het de juiste aanwijzingen geeft. Meer specifiek, hoe duidelijker je bent, hoe beter de resultaten zijn die je kan verwachten.

Laten we eens kijken waarom je Leonardo AI prompts moet beheersen:

levert accurate resultaten: Een goed gedefinieerde prompt helpt de AI om de exacte stijl, compositie en details te begrijpen die je in je beelden wilt

Een goed gedefinieerde prompt helpt de AI om de exacte stijl, compositie en details te begrijpen die je in je beelden wilt Vermindert proefversies en fouten: Duidelijke prompts voorkomen dat de AI willekeurig of verkeerd afgestemde beelden produceert, wat minder revisies betekent

Duidelijke prompts voorkomen dat de AI willekeurig of verkeerd afgestemde beelden produceert, wat minder revisies betekent Verbetert de creatieve controle: Met specifieke instructies kunt u de belichting, het perspectief en artistieke effecten verfijnen zonder dat u bewerkingen achteraf hoeft uit te voeren

Met specifieke instructies kunt u de belichting, het perspectief en artistieke effecten verfijnen zonder dat u bewerkingen achteraf hoeft uit te voeren Boost schaalbaarheid: Effectieve prompting helpt bij het genereren van meerdere variaties van hetzelfde concept met behoud van consistentie

Effectieve prompting helpt bij het genereren van meerdere variaties van hetzelfde concept met behoud van consistentie Optimaliseert kosten en efficiëntie: Goed gestructureerde prompts helpen u bij het genereren van hoogwaardige output, waardoor u minder afhankelijk bent van dure ontwerpers voor de eerste concepten

🔍 Wist je dat? Sommige AI-modellen kunnen hun eigen prompts schrijven! De Automatic Prompt Engineer (APE) genereert, test en kiest zelf de best presterende prompt.

Voorbeelden van Leonardo AI-prompts

Leonardo AI voegt samen AI in grafisch ontwerp en creëert alles van dromerige fantasiewerelden tot filmische portretten.

Om je te helpen de beste resultaten te behalen, hebben we 30+ Leonardo AI prompts samengesteld die je als inspiratie kunt gebruiken of zelf kunt uitproberen (tijd om je binnenste te laten zien) prompt ingenieur tot leven!) 👇

Prompts om fantasie- en mythologische beelden te genereren

Hier zijn enkele Leonardo AI-prompts en uitvoerbeelden over mythische wezens, heroïsche figuren en betoverende realiteiten.

1. Vrouwelijke zwarte kanarie in luipaardtextiel

Prompt: Een vrouwelijke superheldin geïnspireerd op Black Canary, gecombineerd met een luipaardmotief, staand in het midden van een levendig stadslandschap. Ze draagt een uitgebreid kostuum met luipaardmotieven en zwarte leren accenten

💡Pro Tip: Voeg altijd verhalende elementen toe aan een film. Gebruik nauwkeurige beschrijvingen die diepte toevoegen, zoals dramatische belichting, materialen met textuur en suggestieve omgevingscontext, om basisbeschrijvingen van tekens om te zetten in visueel gelaagde scènes.

2. Een fotorealistische draak op middeleeuwse bergen

Prompt: Een majestueuze, zeer gedetailleerde zwarte draak neergestreken op een rotsachtige heuvel, met uitzicht op een weelderige vallei met een kronkelende rivier en bergen in de verte

3. Een eenzame samoerai loopt door een bamboebos

Prompt: Een eenzame samoerai met een katana, wandelend door een mistig bamboebos in de schemering, zachte, vurige gloed op de achtergrond, weerspiegelingen in het water, filmische compositie, zeer gedetailleerde anime-stijl, dynamische belichting, volumetrische mist, ingewikkelde texturen

**De meeste AI-tools gebruiken standaard vierkante afbeeldingen, maar aangepaste beeldverhoudingen geven een betere kadrering.

Film (21:9 of 16:9) : Het beste voor landschappen, dynamische actiescènes

: Het beste voor landschappen, dynamische actiescènes Verticaal (9:16 of 4:5) : Het beste voor mobiele portretten met meeslepende achtergronden

: Het beste voor mobiele portretten met meeslepende achtergronden Extreme breedte (32:9): Geweldig voor weidse panoramafoto's

4. Een foto van een oude tempel met ingewikkelde details

Prompt: Een oud Indiaas tempelcomplex met ingewikkeld steenhouwwerk en levendige zandsteentinten, verlicht door zacht zonlicht. De architectuur is majestueus, omgeven door weelderig groen, met een serene en tijdloze sfeer weergegeven in een fotorealistische en filmische stijl

Prompts om visuals voor architectuur en interieur te genereren

Hier zijn enkele prompts die we probeerden om verbluffende interieurs, architectuur en futuristische kunstconcepten te creëren met Leonardo AI:

5. Modern huis met overloopzwembad en weergave van de oceaan

Prompt: Het huis heeft een opvallend hangend ontwerp met een overloopzwembad dat naadloos overgaat in de oceaan. Het glazen terras is omgeven door een minimalistische tuinarchitectuur met inheemse planten en biedt een ononderbroken weergave van de zee en de horizon. Een warme gloed versterkt de serene en moderne sfeer.

🖌️Additional details: We gebruikten Leonardo Kino XL en kozen de optie Cinematic preset om deze foto te maken.

6. Verfijn de belichting van deze stedelijke wolkenkrabberafbeelding

Prompt: Een modern bedrijfsgebouw met een slanke blauwe gevel, grote glazen ramen die de skyline van de stad weerspiegelen, ClickUp branding prominent weergegeven op de top in dikke witte letters, stedelijke omgeving met wolkenkrabbers op de achtergrond, warme gouden uur verlichting, zeer gedetailleerd, fotorealistische, professionele architecturale stijl

7. Futuristische woestijnarchitectuur

Prompt: Een futuristische architectonische structuur in het midden van een uitgestrekt woestijnlandschap, met slank, gebogen glas en betonnen ontwerp. Omringd door zandduinen en bergen in de verte onder een helderblauwe hemel, combineert de scène modern minimalisme met een surrealistische fantasiesfeer. Uiterst gedetailleerde en filmische belichting.

8. Minimalistische Japanse theesalon met zachte verlichting

Prompt: Een serene Japanse theesalon met traditionele tatamimatten, een lage houten tabel en een open weergave van een weelderige, serene tuin. De scène is minimalistisch, met functies van natuurlijk hout, zachte verlichting en een vredige sfeer

9. Een sierlijk middeleeuws kerkinterieur

Prompt: Middeleeuws kerkinterieur, gewelfde plafonds, ingewikkelde frescoschilderingen, glas-in-loodramen, gedetailleerde houten kerkbanken, gouden altaaraccenten, warme kroonluchterverlichting, zonlicht dat op de stenen vloer valt, fotorealistisch, zeer gedetailleerd

Onthoud: Leonardo AI werkt het beste met korte, beschrijvende zinnen in plaats van lange, ingewikkelde zinnen, dus maak een duidelijke prompt

10. Een spookachtig gotisch herenhuis

Prompt: Een verlaten gotisch herenhuis met ingewikkelde bogen, een stoffige kroonluchter, gescheurde roodfluwelen gordijnen, kapotte houten vloeren, schemerig licht dat door hoge ramen schijnt en een spookachtige, griezelige sfeer

Prompts om natuur- en landschapsvisualisatie te genereren

Laten we nu Leonardo AI gebruiken om levensechte natuurscènes te creëren in serene bossen en majestueuze bergen 👇

11. Prachtige vogel op een bloeiende boom

Prompt: Een levendige vogel neergestreken op een kersenbloesemtak in de lente, met blauwe, gele en rode veren, een zacht-focus bloeiende achtergrond, bloemblaadjes die zachtjes vallen en warm zonlicht. Ultra-gedetailleerd, 8K fotorealistisch met natuurlijke belichting en levendige kleuren

12. Een woeste ijsbeer belichaamt rauwe kracht en het drama van de natuur

Prompt: Een serene herfstscène bij een rustig meer, waar gouden en rode bladeren zachtjes van een grote eik vallen. Het meer weerspiegelt de zachte tinten van de avondlucht en creëert een dromerige en vredige sfeer. Zachte rimpelingen op het water dragen bij aan het realisme en een zacht briesje beweegt de overgebleven bladeren in de lucht. De scène wordt verlicht door warm, goudkleurig licht, wat de gezellige herfstsfeer versterkt. Uiterst gedetailleerde, fotorealistische, filmische verlichting

14. Fotorealistische close-up van levendige zonnebloem

Prompt: Een fotorealistische close-up van levendige gele zonnebloemen met groene bladeren tegen een achtergrond met donkere textuur

15. Een close-up van een Flamingo ter grootte van een vinger

Prompt: Een close-up opname van een miniatuur roze flamingo delicaat neergestreken op een menselijke vingertop, instelling tegen een warme, gouden zonsondergang. De veren van de flamingo zijn gedetailleerd en zacht, met levendige roze tinten en ingewikkelde texturen

Prompts om sci-fi en futuristische concepten te genereren

16. Rogue vrouwelijke leider in cyberpunkuitrusting

Prompt: Rogue, een felle 30-jarige vrouwelijke leider van het Eclipse Down verzet, staat zelfverzekerd. Haar lange bruine haar met blauwachtige dreadlocks werktstroom onder het maanlicht. Ze draagt een zwart gevechtstenue met cybernetische handschoenen, een metalen insigne en een zwarte broek met blauwe neonaccenten. Het futuristische stadslandschap achter haar gloeit met hologrammen en kunstlicht, wat haar prominente aanwezigheid markeert

🔍Did you know? Je kunt het tabblad Negative Prompt op Leonardo AI gebruiken om ongewenste elementen uit een afbeelding te verwijderen. Om te beginnen kun je elementen invoeren zoals 'wazige effecten', 'vervormde handen' of 'geen cartooneske afbeelding'

17. Man met gasmasker in een dystopische stad

Prompt: Een sombere man met een futuristisch gasmasker in een dystopisch stadslandschap vol regen, verlicht door zachte neonlichten. De instelling is donker en filmisch, met gedetailleerde regendruppels die de gloed van de stad weerspiegelen. Ultrarealistisch en sfeervol met een sciencefictionrandje

18. Buitenaards ruimteschip zweeft bij zonsondergang over een sereen meer

Prompt: Een digitaal schilderij van een enorm buitenaards ruimteschip zwevend boven een sereen landschap bij zonsondergang, reflecties werpend op een kalm meer beneden

19. Fotorealistische afbeelding van Mercurius

Prompt: Een enorme gloeiende planeet die de buitenaardse skyline domineert en warm oranje licht werpt over een dor, rotsachtig terrein met verspreide bolvormige keien. Een kronkelende rivier weerspiegelt de gloed van twee zonnen die in de horizon instellingen, onder een heldere kosmische hemel vol sterren. Filmisch, ultragedetailleerd en fotorealistisch beeld

Vriendelijke herinnering: Gebruik veel actiewerkwoorden en filmische aanwijzingen in je aanwijzingen.

Bijvoorbeeld,❌ ' Een krijger op een slagveld' → Boring ✅ 'Een krijger met littekens in de strijd houdt zijn zwaard vast, het regent terwijl sintels in de rokerige lucht dwarrelen' → leeft

20. Futuristische en luxe slaapkamer onder water

Prompt: Een futuristische onderwaterslaapkamer met strak, modern wit meubilair en grote glazen wanden die een weergave bieden van onderwaterleven en koraalriffen

Prompts om abstracte kunst te genereren

Laten we nu enkele AI kunst aanwijzingen die je kunt invoeren in AI kunst generatoren om leven te geven aan uw abstracte ideeën 👇

21. Kattenposter met abstracte geometrische kunst

Prompt: Een posterachtig ontwerp met een gestileerde kat met een levendige gebloemde patchwork achtergrond, licht omhoog starend, gedurfde kleuren, strakke lijnen, ingewikkelde patronen, geïnspireerd door moderne volkskunst

22. Voeg retro-achtergrond toe aan een oldtimerafbeelding

Prompt: Verfraai de achtergrond van een rode oldtimer geparkeerd op een grasveld door een retro-geïnspireerde hemel met zonnestralen, bergen in de verte en hoge palmbomen toe te voegen. Gebruik warme, krachtige tinten met een nostalgische jaren '70 uitstraling. Laat de auto onaangeroerd terwijl je de achtergrond naadloos integreert.

23. Instelling voor ontbijttafel

Prompt: Een fotorealistisch digitaal kunstwerk van een rustieke houten tafel gevuld met verschillende soorten vers fruit, ambachtelijk brood en een glas honing dat op warme pannenkoeken druipt. Zacht natuurlijk licht benadrukt de texturen en kleuren, waardoor een gezellige en uitnodigende sfeer ontstaat.

24. Een stilstaande foto van een weelderige rijpe kers

Prompt: Een foto van een enkele glanzende rode kers met een groene steel, geplaatst op zachte crèmekleurige stof. De belichting is natuurlijk en diffuus, waardoor een minimalistische en elegante compositie ontstaat met een kleine scherptediepte om scherp te stellen

25. Dampende koffiekop in een gezellige café instelling

Prompt: Een fotorealistische afbeelding van een dampende kop koffie op een smartphone, geplaatst op een houten cafétafel. De achtergrond heeft warme sfeerverlichting van industriële hanglampen en een gezellig, modern café-interieur met grote ramen en onscherpe details

26. Een sappige hamburger in een restaurant instelling

Prompt: Een fotorealistische close-up van een sappige cheeseburger met sla, tomaat en een glanzend broodje, omringd door schalen met friet, koekjes en snacks op een houten tafel. De achtergrond toont een wazig, warm verlicht restaurant met dinerende mensen

Andere Leonardo-prompts

27. Verfijning van portretverlichting

Prompt: Verfijn de afbeelding van een glimlachende vrouw door de zachte verlichting op haar gezicht te verbeteren en meer diepte toe te voegen aan het wazige bokeh-stadslandschap op de achtergrond

28. Een luchtopname van een drukke marktruimte

Prompt: Een shot van een levendige openluchtmarkt met kleurrijke kraampjes, druk winkelend publiek en ingewikkelde patronen van goederen die symmetrisch zijn gerangschikt

29. Een telefoto-opname van herten die uit een bos komen

Prompt: Een telefoto-opname van een hert op een open plek in het bos, omgeven door zachte mist en vaag gebladerte in de verte

30. Leg een persoon vast die uit het raam kijkt

Prompt: Een middenhoekopname van een persoon die uit een raam kijkt, met stadslicht gereflecteerd in het glas en een wazige achtergrond binnenshuis

31. Maak een zeer gedetailleerde macro-opname van bewegende uurwerken

Prompt: Een close-up macro-opname van bewegende klokken, met ingewikkelde reflecties en scherpe metalen details. Ultragedetailleerd en scherp

32. Een dieptegerichte weergave van een bos in de herfst

Prompt: Een dieptegerichte weergave van een bospad omzoomd met kleurrijke herfstbladeren, zonlicht dat door bomen filtert en een wazige achtergrond van bossen in de verte

En dat is een opsomming van enkele van de meest gedefinieerde, genuanceerde en uitgebreide Leonardo AI prompt voorbeelden waar je inspiratie uit kunt halen!

Je eigen Leonardo AI-prompts maken

Nu je enkele van de mooiste kunstwerken hebt gezien die Leonardo AI kan creëren, laten we je door een systematische aanpak leiden om effectieve prompts te maken.

1. Begin met een duidelijke visie

Het maken van prompts begint lang voordat u op de balk met prompts drukt. Het begint met een levendige en gedetailleerde visie van wat je wilt maken.

Haast je niet in het proces. Neem in plaats daarvan de tijd om inspiratie en referenties te verzamelen om gedetailleerde prompts te maken. Nog beter, gebruik sjablonen voor moodboards en ideeënborden voor brainstormen om je gedachten te ordenen.

Deze aanpak helpt je om helder na te denken over kleuren, kunststijlen en thema's en legt de basis voor een goed ontworpen prompt.

2. Definieer en beschrijf je onderwerp

Het onderwerp is het eerste dat je invoert in de AI-promptgenerator. Het is het focuspunt (centraal element) van een foto en vormt de instelling voor de AI-afbeeldingsaanwijzingen om hun werk te doen.

Een onderwerp kan zoiets simpels zijn als een boom. De sleutel is om zo specifiek mogelijk te zijn. Denk aan kenmerken als kleur, grootte, textuur, locatie of een andere unieke functie waardoor het onderwerp opvalt.

Als je niet weet hoe je een onderwerpbeschrijving moet maken, zijn hier een paar vragen die je moet proberen te beantwoorden:

👉Wat is het onderwerp? Bijvoorbeeld een persoon, dier, object of scène 👉Is er een actiewoord dat het onderwerp kan beschrijven? bv. lopen, vliegen, rusten 👉Welke stemming of emotie brengt het onderwerp over? bv. vredig, mysterieus, levendig 👉Waar is het onderwerp gelokaliseerd? bv. in een bos, op een futuristisch dak, onder een nachtelijke sterrenhemel 👉Welke details maken het onderwerp uniek? bijv. gloeiende ogen, ingewikkelde patronen

In ons voorbeeld kan in plaats van 'een boom' een beter onderwerp voor AI-beeldgeneratie een 'eeeuwoude eik met gedraaide wortels' zijn

3. Verbeter de prompt met modifiers

Modifiers zijn beschrijvende elementen die je ideeën omzetten in een genuanceerde uitvoer.

Het zijn de 'extra details' die bepalen hoe je onderwerp eruitziet, aanvoelt of interageert met de omgeving, met aspecten als stijl, compositie, belichting, texturen en meer.

Een snel spiekbriefje met woorden die je zou kunnen gebruiken om verschillende modifiers te beschrijven:

Modifier Description Cheatsheet Geef de artistieke stijl van een afbeelding aan. Cyberpunk, anime, 3D rendering, fotorealistisch, aquarel, abstract, gothic Beschrijf hoe het licht interageert met het onderwerp of de achtergrond Studiolicht, stralend, neonlicht, schemerig, gouden uur, studio, zachte gloed Geef de emotionele toon of sfeer van het beeld aan. Grillig, rustig, vrolijk, intens, melancholisch Geef aan hoe een beeld aanvoelt of hoe het oppervlak eruit ziet. Ruw, geplaveid, glanzend, glanzend, fluweelachtig, glanzend, gebarsten Beschrijf de rangschikking van elementen in een frame. Symmetrisch, gecentreerd, mid-focus, panoramisch, close-shot, groothoek Beschrijf of je een specifieke camera en lens in gedachten hebt: Nikon D850, Canon EOS R6 Mark II, 70 mm, 35 mm, 85 mm, 135 mm+, 300 mm+, 800 mm Beschrijf de instelling waarin het onderwerp is geplaatst. Mistig bos, stedelijke skyline, betoverde weide, dorre woestijn, dystopische stad

4. Wees specifiek met negatieve aanwijzingen

Hier vertel je Leonardo AI specifiek **wat je niet in de foto wilt zien

Dit kan een specifieke functie, stijl of element zijn dat de afbeelding vervormt en minder aantrekkelijk maakt.

Enkele Leonardo AI negatieve prompt sleutelwoorden die je voor jezelf kan bewaren:

Geen felle kleuren

Geen wazig beeld

Geen cartoonesk beeld

Geen gekloond gezicht

Geen rare hoofden

Geen gekruiste ogen

Je kan deze details rechtstreeks in je prompt toevoegen, maar het is veel gemakkelijker om Leonardo AI's negatieve prompt functie te gebruiken. Het helpt je resultaten te verfijnen zonder je hoofdprompt te vervuilen.

5. Prioriteit geven aan de sequentie

Nu u uw prompts hebt verfijnd met modifiers en negatieve trefwoorden, is het tijd om ze te prioriteren. Rangschik ze in volgorde van belangrijkheid om de AI te leiden en de beste resultaten te krijgen.

En hier is een promptstructuur die je bij de hand moet houden:

Beschrijvend onderwerp + stijl + compositie + kleur belichting + extra rendering details + negatieve prompt

Laten we nu een aantal praktische tips bekijken om je te helpen nog effectievere AI-prompts te maken:

Leren en oefenen : Toegewijde gemeenschappen en bronnen zoalsr/leonardoai (Reddit),discord servers,gemeenschapskanalen (Leonardo's officiële YouTube centrum), encommunity gidsen kunnen bieden creatieve technieken om nieuwe ideeën te stimuleren Ontwerp prompts met een promptgenerator : Gebruik Leonardo's eigen promptgenerator of een Magische Prompt functie om je prompts te bouwen en te verbeteren

: Toegewijde gemeenschappen en bronnen zoalsr/leonardoai (Reddit),discord servers,gemeenschapskanalen (Leonardo's officiële YouTube centrum), encommunity gidsen kunnen bieden creatieve technieken om nieuwe ideeën te stimuleren Experimenteer met abstractheid: Leonardo blinkt uit in het visualiseren van concepten die niet bestaan in de realiteit, dus stimuleer de verbeelding

