Hoe u productkennis in de verkoop beheerst voor meer succes

Vandaag de dag komen klanten beter voorbereid dan ooit aan tafel. Ze hebben de recensies gelezen, de functies en voordelen geanalyseerd, de specificaties vergeleken en zelfs de meningen van experts afgewogen - en dat allemaal vóór het eerste gesprek met uw verkoopteam.

Om je te onderscheiden is het niet genoeg om aan de verwachtingen van de klant te voldoen - je moet ze overtreffen. En daarvoor moeten de leden van je verkoopteam betrouwbare adviseurs worden met productkennis die verder gaat dan functies en specificaties op oppervlakteniveau.

Maar waar begin je met het opbouwen van die expertise? Hier.

In deze blog ontdek je wat productkennis echt betekent in sales en hoe een goed geïnformeerd salesteam tastbare voordelen voor je bedrijf kan creëren. Laten we beginnen!

Productkennis in verkoop: Beheers de functies, voordelen en waardepropositie van uw product om met vertrouwen met klanten te communiceren en effectief deals te sluiten

Beheers de functies, voordelen en waardepropositie van uw product om met vertrouwen met klanten te communiceren en effectief deals te sluiten **Focus op kritieke productgebieden: behandel zes sleutelaspecten: prijs, functies, voordelen, garanties, naleving en toekomstige updates om uitgebreid in te spelen op de behoeften van de klant

Maak gebruik van training en peer learning: Gebruik praktijkgerichte training, call shadowing en micro-learning sessies om het verkoopteam up-to-date en betrokken te houden

Gebruik praktijkgerichte training, call shadowing en micro-learning sessies om het verkoopteam up-to-date en betrokken te houden Vergroot het delen van kennis met ClickUp: Gebruik ClickUp voor gecentraliseerde opslagplaatsen voor kennis, realtime samenwerking en naadloze updates

Gebruik ClickUp voor gecentraliseerde opslagplaatsen voor kennis, realtime samenwerking en naadloze updates Blijf adaptief en proactief: Houd regelmatig verkoopsessies en rolspellen om teams op de hoogte te houden van nieuwe updates en stappen van concurrenten

Wat is productkennis?

Productkennis is gewoon de ins en outs van een product begrijpen, hoe het werkt, wat het doet en waarom iemand er iets om zou geven. Het is de functies, voordelen, USP's en functionaliteiten zo goed kennen dat je er moeiteloos met klanten over kunt praten.

Soorten productkennis

Voor een maximale impact moet je salesteam rekening houden met deze zes cruciale gebieden in productgerichte verkoop :

1. Prijs

De meeste klanten willen de prijs weten voordat ze een aankoop doen. Wees klaar om nauwkeurige en actuele informatie te geven over:

Basisprijzen

Abonnementen

Kostenvergelijkingen met concurrenten

Kortingen, promoties en seizoensgebonden aanbiedingen

Vermeld niet alleen de prijs, maar motiveer deze ook. Benadruk de waarde die klanten voor hun geld krijgen. Als je product duurder is dan dat van de concurrent, leg dan uit waarom het dat waard is.

2. Functies en specificaties

Je moet alles over je product uit je hoofd weten - de grootte, kleuren, materialen, compatibiliteit, duurzaamheid en nog veel meer. Als een klant vraagt hoe je product werkt, moet je klaarstaan met een stevige, duidelijke uitleg die alle nodige details bevat.

🔍Did You Know? Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen een winkel binnenlopen, ongeveer de helft van hen eigenlijk op zoek is naar deskundig advies over wat ze moeten kopen. 73% van de klanten zegt dat ze productkennis het meest nodig hebben van een verkoper.

3. Voordelen en waardepropositie

Goede verkopers doen meer dan alleen een lijst maken van functies. Ze laten overtuigend zien hoe een product problemen oplost of levens verbetert.

Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen, 'Deze telefoon heeft een snelle processor,' zeggen verkopers vaak, 'De snelle processor van deze telefoon betekent dat je apps direct laden, je video's nooit vertragen en je werk sneller klaar is.'

4. Garantie, ondersteuning en retourbeleid

Als uw product een hoog prijskaartje heeft, kan een sterke garantie of flexibel retourbeleid een deal-clincher zijn voor uw klanten. De sleutel is om:

Duidelijk te zijn over wat gedekt is (reparaties, vervangingen, terugbetalingen)

Ken het proces (hoe lang, hoe gemakkelijk het is voor de klant)

Beleidsregels te benadrukken die u een concurrentievoordeel geven (bijv. 'Zonder vragen 30 dagen retour')

5. Naleving en certificeringen

Laat klanten zien dat je product voldoet aan erkende industrienormen of belangrijke certificeringen heeft. Denk hierbij aan milieuvriendelijke labels, veiligheidsnaleving of wettelijke goedkeuringen. Als je bijvoorbeeld vermeldt dat je product BPA-vrij is en volledig voldoet aan de veiligheidseisen van de FDA, geef je je merk een stempel van kwaliteit en betrouwbaarheid.

Zelfs als je klanten het niet vermelden, kan een snelle, informele pitch over aankomende functies of verbeteringen wonderen doen. Het is een goede manier om hun rente te wekken, te laten zien dat je product evolueert om voorop te blijven lopen en aan te sluiten bij de nieuwste ontwikkelingen trends in productbeheer .

Sleutelfiguren in productkennis

Verschillende afdelingen moeten samenwerken zodat iedereen productinformatie echt effectief begrijpt, gebruikt en deelt.

Dit is wat we bedoelen 👇

Stakeholder Rol Productteam: zij maken het product, dus zij zijn de bron bij uitstek voor diepgaand inzicht in functies, updates en toekomstige verbeteringen Verkoopteam: zij gebruiken productkennis dagelijks om te verkopen, bezwaren te behandelen, trainingsmateriaal voor verkoop te maken en effectief te verkopen Marketing team Sterke productkennis zorgt ervoor dat ze berichten schrijven die aansluiten bij echte pijnpunten van klanten en verkoopgesprekken Ondersteuningsteam: zij verbeteren de klantervaring met ondersteuning na aankoop, probleemafhandeling en het oplossen van query's Operations- en IT-teams: zij zorgen ervoor dat alle productinformatie die verkopers nodig hebben, zoals prijzen, integraties en technische specificaties, nauwkeurig en gemakkelijk toegankelijk is in het CRM en de kennisbank Teams die zich bezighouden met leiderschap en strategie gebruiken productkennis om grote beslissingen te nemen, hun positie ten opzichte van de concurrentie vorm te geven en de klanttevredenheid te vergroten

Toepassingen van productkennis in uw organisatie

Als uw team op het juiste moment over de juiste productinformatie beschikt, kan het klantinteracties volledig voltooien en slimmere, meer strategische beslissingen nemen.

Laten we eens kijken hoe:

1. Productontwikkeling en innovatie stimuleren

Je hebt dagelijks contact met klanten, wat betekent dat je uit de eerste hand weet wat er werkt, wat er ontbreekt en wat er verbeterd kan worden. Deze feedback is goud waard voor uw productteam. Als je systematisch klantinzichten verzamelt en deelt, kun je:

Functies identificeren waar veel vraag naar is en die prioriteit moeten krijgen

Problemen met gebruiksvriendelijkheid opsporen voordat ze tot klantenverlies leiden

Ervoor zorgen dat updates zijn afgestemd op de werkelijke behoeften van klanten

Voorbeeld: Als klanten vermelden dat het afrekenproces onhandig aanvoelt, kan het productteam kijken of het een oplossing met één klik kan maken.

2. Interne training en inwerken versterken

Als er nieuwe verkopers in dienst komen, moeten ze meteen aan de slag. Een degelijke trainingsprogramma voor productkennis kan dit vergemakkelijken door complexe functies uit te splitsen en praktijkvoorbeelden te geven die ze zullen tegenkomen. Dit soort praktijkgericht, praktisch leren helpt hen zich zelfverzekerd te voelen en zich voor te bereiden om meteen met klanten in contact te komen.

Voorbeeld: Bij het inwerken van nieuwe verkopers voor een CRM-tool kun je uitleggen hoe het geautomatiseerde opvolgingssysteem de reactietijden verkort, waardoor ze een klantgericht verkoopargument krijgen.

3. Verkoop en marketing op elkaar afstemmen voor effectieve berichtgeving

Marketing creëert materialen om leads te genereren, maar zeggen ze wel de juiste dingen over uw product?

Wat als ze een functie benadrukken die het productteam van plan is uit te faseren?

Wat als verkoop de urgentie voor een nieuwe functie moet verhogen, maar marketing creëert niet de buzz?

Als verkoop- en marketingteams dezelfde productkennis delen, wordt messaging consistent, richten campagnes zich op de juiste functies en werkt iedereen aan een gemeenschappelijk doel: klanten betrekken en sneller meer deals sluiten.

Voorbeeld: Is het u opgevallen hoe vaak vergelijkingen met concurrenten worden besproken in verkoopgesprekken? Als marketing begint met het verweven van datagestuurde concurrentie-uitsplitsingen in hun campagnes, zullen potentiële klanten tijdens die gesprekken al weten wat u onderscheidt.

4. Crisisbeheer verbeteren

Als er iets misgaat - een bug, een vertraging of een onverwacht probleem - moet u de zorgen van de klant voor blijven. Dit is het moment waarop sterke productkennis u helpt om de situatie duidelijk uit te leggen en klanten alternatieven te bieden.

Voorbeeld: Als een geplande productzending vertraging oploopt door problemen met de toeleveringsketen, kun je klanten direct op de hoogte stellen, een bijgewerkte tijdlijn voor de levering geven en korting geven op de verzendkosten als gebaar van goede wil.

Voordelen van productkennis in verkoop

Laten we eens kijken hoe diepgaande productkennis helpt bij het verbeteren van verkoopproductiviteit en de omzet verhogen.

1. U straalt vertrouwen uit in uw pitch

Met wie zou u eerder zaken willen doen?

Een verkoper die door een brochure rommelt en aarzelt als er naar een functie wordt gevraagd of iemand die uw vragen vloeiend beantwoordt, de verbinding legt tussen het gebruik van het product en uw pijnpunten en een overtuigend argument geeft?

We zijn er vrij zeker van dat het de tweede optie is, toch?

Dit is belangrijk omdat vertrouwen verkoopt. Klanten vertrouwen verkopers die van wanten weten. Zodra je onzeker klinkt, gaan ze twijfelen aan je product.

onthoud: Hoe goed je ook bent voorbereid, het kan altijd gebeuren dat je een antwoord niet weet. Gok niet; zeg in plaats daarvan: 'Goede vraag! Ik zal het navragen bij ons productteam en er vandaag op terugkomen.'

2. Je gaat vakkundig om met bezwaren

Verkoop je een SaaS-product? Je hebt waarschijnlijk klanten gehad die zich afvroegen of het de prijs wel waard was. Dat is waar gedegen productkennis om de hoek komt kijken. Het helpt u precies te laten zien hoe uw product waarde levert en wat voor rendement ze kunnen verwachten als ze besluiten te investeren.

Dit is hoe je het kunt toepassen bij het beantwoorden van ontdekkingsvragen van klanten :

❌ 'Het is te duur

✅ Laat zien hoe het product op de lange termijn geld of tijd bespaart.

❌ 'Hoe is het te vergelijken met [concurrent]?'

✅ Benadruk unieke functies of superieure kwaliteit.

❌ 'Ik weet niet zeker of het aan mijn behoeften voldoet

✅ Gebruik casestudies of succesverhalen om te bewijzen dat het nog steeds past.

3. U verwoordt uw concurrentievoordeel

Uw klanten hebben een overvloed aan keuzes. Waarom zouden ze dan voor u kiezen? Als je hier niet direct een antwoord op kunt geven, heb je al verloren. Maar dit betekent niet dat je je concurrenten ronduit afkraakt of vage verklaringen aflegt over hoe geweldig je klantenservice is.

De sleutel?

diepe productkennis

Als je je product en je markt echt begrijpt, kun je:

✅ Uw 'killer functie' vinden - datgene wat u nog beter doet dan wie dan ook

echte pijnpunten oplossen - de verbinding leggen tussen wat u verkoopt en wat klanten echt nodig hebben

anticipeer op bezwaren van klanten en pak ze zelfverzekerd aan met gegevens en succesverhalen

4. U kunt passende aanbevelingen doen

Hoe beter u uw product begrijpt, hoe gemakkelijker het is om klanten naar de juiste keuze te leiden. Als ze in tweestrijd zitten tussen een basis productanalyse abonnement en een premium optie, push niet alleen de upgrade, maar koppel deze aan hun behoeften:

✅ Basisabonnement: Voor kleine teams die beginnen met analytics biedt het basisabonnement alle essentiële functies die ze nodig hebben - eenvoudig, effectief en niet overweldigend.

✅ Premium plan: Voor groeiende bedrijven is het premium abonnement ideaal. Het bevat geavanceerde tools zoals gedetailleerde rapportage en samenwerking tussen teams om hun grote doelen te ondersteunen

🌟 Bonus: Beste strategieën en software voor kennisbeheer voor Teams

Productkennis in verkoopteams verbeteren

Krijgt je verkoopteam genoeg kansen om meer te leren over het product en hebben ze de juiste hulpmiddelen om dat te doen? Zo niet, lees dan verder:

1. Bouw een gecentraliseerde opslagplaats voor kennis

U wilt niet dat uw verkoopteam kostbare tijd verspilt aan het doorzoeken van eindeloze documenten, e-mails of threads om cruciale productinformatie te vinden. Los dat op door een kennismanagement systeem dat sleutel productdetails bevat, zoals:

Productoorsprong en ontwikkeling: Het verhaal achter het aanmaken ervan

Het verhaal achter het aanmaken ervan Best use cases en target doelgroep: Wie profiteert het meest en waarom

Wie profiteert het meest en waarom Veel voorkomende query's en zorgen van klanten: En hoe u deze kunt aanpakken

En hoe u deze kunt aanpakken Inzicht in de concurrentie:Wat onderscheidt uw product?

En als u uw kennisbeheerproces wilt stroomlijnen en alle belangrijke informatie wilt centraliseren, ga dan naar ClickUp . Deze krachtige 'alles-app voor werk' combineert projectmanagement, kennismanagement en chatten - allemaal met AI. Software voor kennisbeheer ClickUp kunt u een gestructureerde, gemakkelijk te doorzoeken opslagplaats bouwen waar uw verkoopteam snel toegang heeft tot alles, van product FAQ's tot inzichten in de concurrentie. De naam zegt het al, het is een van de beste voorbeelden van kennisbeheersystemen dat de manier verandert waarop u bedrijfskennis creëert en deelt.

Stroomlijn informatie op één plaats met ClickUp Software voor kennisbeheer

Gebruik om te beginnen ClickUp Documenten om productgidsen, verkoopplaybooks en veelgestelde vragen te schrijven die verkopers kunnen raadplegen wanneer ze maar willen. Gebruik het verder om 👇

Organiseer als een professional: Gebruik geneste pagina's en mappen om een gestructureerde hiërarchie te maken voor al uw productdetails, FAQ's en inzichten in de concurrentie

Gebruik geneste pagina's en mappen om een gestructureerde hiërarchie te maken voor al uw productdetails, FAQ's en inzichten in de concurrentie Moeiteloos aanpassen: Voeg kopteksten, kleuren en stijlen van uw merk toe om uw opslagplaats visueel aantrekkelijk en on-brand te houden

Voeg kopteksten, kleuren en stijlen van uw merk toe om uw opslagplaats visueel aantrekkelijk en on-brand te houden Slimmer samenwerken: Maak bewerkingen, opmerkingen en delen in teams mogelijk om ervoor te zorgen dat iedereen kan bijdragen en gesynchroniseerd blijft

Maak bewerkingen, opmerkingen en delen in teams mogelijk om ervoor te zorgen dat iedereen kan bijdragen en gesynchroniseerd blijft Alles koppelen: Koppel uw Documenten aan Taken, Projecten of Werkstromen om uw verkoopteam direct context te geven tijdens het werken aan deals

Koppel uw Documenten aan Taken, Projecten of Werkstromen om uw verkoopteam direct context te geven tijdens het werken aan deals Direct zoeken:Vind precies de informatie die u nodig hebt met ClickUp's verbonden zoekfunctie

Houd productkennis georganiseerd met ClickUp Docs

2. Maak trainingen dynamisch en realistisch

De kennis van uw verkoopteam moet evolueren met de markttrends, de behoeften van de klant en de wensen van uw klanten principes voor productbeheer .

Het goede nieuws? Er zijn slimmere, effectievere manieren om dat te bereiken ⬇️

Implementeer micro-learning: In plaats van lange, overweldigende sessies, organiseer snelle, gerichte workshops die vertegenwoordigers betrokken houden bij een specifieke vaardigheid of functie

In plaats van lange, overweldigende sessies, organiseer snelle, gerichte workshops die vertegenwoordigers betrokken houden bij een specifieke vaardigheid of functie Gebruik meerdere formats: Combineer presentaties, live demo's, casestudy's van klanten en vraag en antwoord van experts voor een diepere betrokkenheid

Combineer presentaties, live demo's, casestudy's van klanten en vraag en antwoord van experts voor een diepere betrokkenheid Maak het hands-on: Stimuleer je team om het product te gebruiken en het klanttraject zelf actief te ervaren

Bijvoorbeeld, in plaats van uit te leggen hoe een AI-analytics functie werkt, kun je ze uitdagen om het te gebruiken en de waarde ervan uit te leggen in een nep verkoopgesprek. Dit zou de retentie en de toepassing in de echte wereld verbeteren.

Maar leren houdt niet op bij sessies. Reps hebben onmiddellijke toegang tot informatie nodig als ze midden in een deal zitten.

Dat is waar ClickUp AI, ClickUp Brein komt eraan. Hiermee kan uw team onmiddellijk inzichten uit uw gegevens halen, realtime antwoorden krijgen of zelfs content opstellen, zodat ze altijd de juiste informatie op het juiste moment hebben.

Gebruik ClickUp Brain om casestudy's en productinzichten te creëren

Nog beter, hier is een walkthrough van Brain in actie:

Voer een vraag in zoals, 'Ik bereid me voor om ons product te verkopen aan een potentiële client die worstelt met het beheren van meerdere projecten in verschillende teams. Kunt u gedetailleerd uitleggen hoe ClickUp helpt bij het bijhouden van projecten, het prioriteren van taken en het samenwerken tussen teams? Vermeld de sleutel functies, een use case van een vergelijkbare client en waarom ClickUp een betere oplossing is om naar over te stappen.'

Als antwoord stelt Brain dit voor u op 👇

Gebruik ClickUp Brain om productdocumenten op te stellen, bestanden te doorzoeken en meer

📮ClickUp Insight: Bijna 42% van de kenniswerkers geeft de voorkeur aan e-mail voor teamcommunicatie.

Maar daar hangt een prijskaartje aan. Omdat de meeste e-mails alleen een selectie van teamgenoten bereiken, blijft kennis gefragmenteerd, wat samenwerking en snelle beslissingen in de weg staat. Om de zichtbaarheid te verbeteren en de samenwerking te versnellen, gebruikt u een alles-in-één app voor werk zoals ClickUp waarmee u uw e-mails binnen enkele seconden omzet in uitvoerbare Taken!

3. Gebruik shadowing en peer learning voor kennisoverdracht

Versnel het leren door nieuwere verkopers in realtime te laten leren van topverkopers.

Hier zijn eenvoudige kaders om te volgen:

Call shadowing: Nieuwe verkopers luisteren mee met gesprekken van topverkopers om te leren hoe zij het product positioneren en omgaan met moeilijke vragen

Nieuwe verkopers luisteren mee met gesprekken van topverkopers om te leren hoe zij het product positioneren en omgaan met moeilijke vragen Verkoop debriefing: Houd wekelijkse sessies waar vertegenwoordigers recente successen, tactieken die werkten en uitdagingen die ze overwonnen delen

Houd wekelijkse sessies waar vertegenwoordigers recente successen, tactieken die werkten en uitdagingen die ze overwonnen delen Microtrainingen onder leiding van verkopers: Laat senior verkopers best practices leren op basis van simulaties van klantinteracties

Bijvoorbeeld, als een goed presterende vertegenwoordiger consequent deals sluit met behulp van een specifieke functie, laat hem dan zijn aanpak in een sessie met het team uiteenzetten, zodat anderen hun succes kunnen herhalen.

Maar hoe stimuleer je je team om met elkaar om te gaan?

Het antwoord is ClickUp chatten .

In plaats van te schakelen tussen verschillende apps, kunt u verkoopstrategieën bespreken, best practices delen en zelfs schaduwschema's bijhouden binnen ClickUp. Koppel elke chat met gerelateerde wiki's, documenten of Taken.

Voeg toe ClickUp clips en je hebt een game-changer voor hands-on leren. Record en deel succesvolle verkoopgesprekken, productdemo's of coachingsessies om de vaardigheden van uw team te verbeteren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Clip-by-ClickUp-.gif Deel schermopnames om je boodschap precies over te brengen zonder dat je een e-mail hoeft te sturen of een vergadering hoeft bij te wonen met Clip by ClickUp /%img/

Maak leren leuk met ClickUp Clips

De kers op de taart? Brain transcribeert elke Clip met tijdstempels en fragmenten, waardoor het zoeken naar kennis gestroomlijnd wordt!

Dankzij ClickUp is ons bedrijf efficiënter, georganiseerder en tactvoller geworden in onze manier van werken. ClickUp heeft ons in staat gesteld een nieuwe versie van onszelf te worden die beter is voor ons en onze clients._

Chris Nothnick, Verkoopmanager, Go Local Interactive

Is er net een nieuwe functie uitgebracht? Een concurrent doet een gewaagde zet? Een grote verandering in uw productactiviteiten ? De leden van uw verkoopteam moeten onmiddellijk op de hoogte zijn. Korte, gerichte sales huddles zorgen ervoor dat updates worden geabsorbeerd en toegepast voordat ze invloed hebben op verkoopgesprekken.

Zo voer je effectieve huddles uit:

Houd het kort: Maximaal 15-20 minuten, waarin alleen kritieke productupdates aan bod komen

Maximaal 15-20 minuten, waarin alleen kritieke productupdates aan bod komen Live demo en veelgestelde vragen: Laat zien hoe de nieuwe functie werkt en verduidelijk hoe deze uw verkoopberichten verandert

Laat zien hoe de nieuwe functie werkt en verduidelijk hoe deze uw verkoopberichten verandert Klein rollenspel: Oefen het beantwoorden van de meest waarschijnlijke vragen van klanten over de update

Maar goede huddles houden is slechts de eerste stap. Hoe weet je of je team deze updates ook daadwerkelijk absorbeert en toepast?

Dat is heel eenvoudig! Je kunt je sales huddles gestructureerd en gefocust houden met ClickUp-taak .

Maak een Taak voor elk overleg, inclusief een checklist voor updates, ruimte voor FAQ's en scenario's voor rollenspellen. Voeg demo's of inzichten toe zodat je team klaar is om wijzigingen onderweg door te voeren. Het is de makkelijkste manier om iedereen op de hoogte te houden van belangrijke updates!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-view-Dependencies.png ClickUp 3.0 Taak weergave Afhankelijkheden /%img/

Plan, organiseer en werk beter samen met ClickUp-taaken

Centraliseer eindelijk al uw verkoopactiviteiten via ClickUp Software voor verkoop om te begrijpen wat werkt en wat niet!

Of uw team nu bestaat uit doorgewinterde vertegenwoordigers of nieuwelingen, u kunt hun voortgang bijhouden met behulp van Aangepaste velden zoals scores, nummers of dropdowns om de voltooiing van trainingen bij te houden, vaardigheidsniveaus te meten en te zien welke vertegenwoordigers sleutelvaardigheden onder de knie hebben en wie meer productkennis nodig heeft. Als het gaat om het opsporen van wegversperringen, is ClickUp's Cumulatieve werkstroom de grafieken Burnup, Burndown en Velocity maken het supergemakkelijk om alles in de gaten te houden.

Uiteindelijk zijn succesvolle verkoopprestaties de officiële graadmeter voor hoe goed uw team op de hoogte is van de productkennis. ClickUp's uitgebreide verkoopoplossing wordt geleverd met een krachtige visuele suite die u helpt uw prestaties te visualiseren en direct op de hoogte te blijven van eventuele dips in de nummers!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/ClickUp-Sales-Software-1400x910.png ClickUp Verkoop Software /$$$img/

Overzicht producttraining voortgang met ClickUp Sales Software

5. Gebruik klantinzichten als leermiddel

Uw klanten zijn uw beste bron van productkennis, omdat ze veel onthullen over wat hun beslissingen drijft.

Met hun hulp kunt u:

📌Gemeenschappelijke pijnpunten analyseren: Waar worstelen ze het meest mee?

📌De belangrijkste functieverzoeken identificeren: Wat zouden ze willen dat uw product kon doen?

📌Analyseer gemiste deals: Welke hiaten in de productkennis hebben bijgedragen aan het verlies van de verkoop?

Als bijvoorbeeld onduidelijke ROI een veelvoorkomende aarzeling is, maak dan een waardecalculator om te laten zien hoe uw product tijd of geld bespaart. Ook hier kunt u ClickUp Brain vragen om klanteninzichten te analyseren en terug te komen met sleutelgegevens. De hack is eenvoudig. Drop een Excel-spreadsheet in uw ClickUp Brain chatten en vraag het om sleutelinzichten of patronen van u op te halen op basis van prompts.

Inzichten verkrijgen uit Excel-spreadsheets met ClickUp Brain

Verbeter productkennis training met ClickUp

kopers geloven niets van wat u hen over uw product of dienst vertelt, totdat ze eerst in u geloven.'_ - Deb Calvert

Als u wilt dat ze u geloven, moet u uw specificatieblad uit het hoofd leren, een manier vinden om het product vakkundig uit te leggen, te demonstreren en te verkopen in echte gesprekken en die informatie op een gestructureerde manier doorgeven aan uw verkoopteam.

Het goede nieuws is dat u het verkoopproces een stuk eenvoudiger kunt maken met ClickUp. Creëer uw kennisbank, update en deel belangrijke productdocumenten met het team en werk samen met andere afdelingen in uw bedrijf - allemaal binnen één platform.

Maak u klaar om productkennis te beheersen, meer verkopen te sluiten en het succes van uw klanten te vergroten. Aanmelden voor ClickUp vandaag.