15 Beste software voor het schrijven van boeken in 2025

Als je een boek schrijft, is de basis van je werk niet een geweldig idee - het zijn de hulpmiddelen die je gebruikt om dat idee vorm te geven in een voltooid manuscript. 🖋️

Schrijvers hebben veel baat bij de beste schrijfsoftware die aan hun eisen voldoet, net zoals een architect afhankelijk is van blauwdrukken om een gebouw te ontwikkelen. Het juiste hulpmiddel voor het schrijven van een boek maakt het verschil of je nu werkt aan je volgende bestseller, een memoires schrijft of een objectieve samenvatting schrijft.

Van het organiseren van ideeën tot het bijhouden van je ontwikkeling en het verbeteren van je grammatica, deze tools en andere apps voor het schrijven van boeken zijn bedoeld om het schrijfproces te vereenvoudigen. Maar hoe beslis je, gezien de vele keuzes, welke schrijfapp het beste is?

In dit artikel worden de basisfuncties van software voor het schrijven van boeken besproken en worden de beste tools uitgelicht om je te helpen je ideeën en doelen te realiseren.

⏰ 60-seconden samenvatting

Hier volgt een kort overzicht van de beste software voor het schrijven van boeken:

✅ ClickUp: De beste voor AI-gestuurd schrijven, samenwerken en projectmanagement

De beste voor AI-gestuurd schrijven, samenwerken en projectmanagement google Documenten:**De beste voor realtime samenwerking en toegankelijkheid

✅ Microsoft Word: Het beste voor geavanceerde opmaak en het aanmaken van professionele documenten

Het beste voor geavanceerde opmaak en het aanmaken van professionele documenten ✅ Grammarly: Het beste voor het verbeteren van schrijfhelderheid en correctheid

Het beste voor het verbeteren van schrijfhelderheid en correctheid Evernote: Het beste voor aantekeningen maken en organiseren

Het beste voor aantekeningen maken en organiseren ✅ Scrivener: Het beste voor projectmanagement bij het schrijven van lange formulieren

Het beste voor projectmanagement bij het schrijven van lange formulieren ✅ Hemingway Editor: Het beste voor het verbeteren van de leesbaarheid en beknoptheid

Het beste voor het verbeteren van de leesbaarheid en beknoptheid ✅ Schrijver : Het beste voor het structureren van romans met scène- en hoofdstukbeheer

: Het beste voor het structureren van romans met scène- en hoofdstukbeheer ✅ ProWritingAid: Beste voor schrijfanalyse en stijlverbetering

Beste voor schrijfanalyse en stijlverbetering ✅ Ulysses: Het beste voor afleidingsvrij schrijven op Apple-apparaten

Het beste voor afleidingsvrij schrijven op Apple-apparaten ✅ Bibisco: Het beste voor gestructureerde verhaalontwikkeling

Het beste voor gestructureerde verhaalontwikkeling Dabble: Het beste voor het schrijven van romans in de cloud met geïntegreerde plottingtools

Het beste voor het schrijven van romans in de cloud met geïntegreerde plottingtools Vellum: Het beste voor professioneel formatteren van boeken op macOS

Het beste voor professioneel formatteren van boeken op macOS ✅ Atticus: Het beste voor alles-in-één schrijven en opmaken

Het beste voor alles-in-één schrijven en opmaken ✅ Freedom: Het beste voor schrijven zonder afleiding op verschillende apparaten

Wat moet u zoeken in software voor het schrijven van boeken?

Bij de selectie van software voor het schrijven van boeken moet je rekening houden met de volgende sleutel functies om je creatieve proces te verbeteren:

Gebruiksvriendelijke interface : Kies voor schrijfsoftware met een gebruikersvriendelijke interface die een soepele navigatie garandeert en technische afleidingen tot een minimum beperkt

: Kies voor schrijfsoftware met een gebruikersvriendelijke interface die een soepele navigatie garandeert en technische afleidingen tot een minimum beperkt Organisatietools : Gebruik tools met functies voor outlining, hulpmiddelen voor tekenontwikkeling en tijdlijnbeheer om je verhaal effectiever te structureren

: Gebruik tools met functies voor outlining, hulpmiddelen voor tekenontwikkeling en tijdlijnbeheer om je verhaal effectiever te structureren Compatibiliteit : Controleer of de software werkt op de besturingssystemen van je voorkeur, zoals macOS en Windows, en op apparaten

: Controleer of de software werkt op de besturingssystemen van je voorkeur, zoals macOS en Windows, en op apparaten Samenwerkingsfuncties : Selecteer software die realtime samenwerking en delen van documenten ondersteunt als je met co-auteurs of editors werkt

: Selecteer software die realtime samenwerking en delen van documenten ondersteunt als je met co-auteurs of editors werkt Exportopties : Zoek naar opties waarmee u uw manuscript in meerdere formaten kunt exporteren, zoals PDF of ePub, om te voldoen aan de vereisten voor publicatie

: Zoek naar opties waarmee u uw manuscript in meerdere formaten kunt exporteren, zoals PDF of ePub, om te voldoen aan de vereisten voor publicatie Vrije omgeving : Kies een platform met een schrijfervaring zonder afleiding om uw focus en productiviteit te behouden

: Kies een platform met een schrijfervaring zonder afleiding om uw focus en productiviteit te behouden Budgettaire overwegingen: Beslis of gratis tools aan je behoeften voldoen of dat premium software met geavanceerde functies de investering rechtvaardigt

🔍 Wist u dat? In 1964 bracht IBM de Magnetische Band Selectric Schrijfmachine (MT/ST), die de functie van een Selectric typemachine samenvoegde met magnetische bandopname, waardoor tekst gewijzigd en opgeslagen kon worden.

De 15 beste software voor het schrijven van boeken

De juiste software voor het schrijven en bewerking van boeken geeft je de ideeën en schrijfaanwijzingen die je nodig hebt om innovatief en toch gedisciplineerd te blijven.

In dit gedeelte worden de 15 beste softwareopties voor het schrijven van boeken besproken, die geschikt zijn voor een breed bereik van schrijfstijlen objectieven en budgetten.

1. ClickUp (het beste voor AI-gestuurd schrijven, samenwerken en projectmanagement) ClickUp is de alles-in-één app voor werk die AI-gestuurde functies voor schrijven, samenwerken en projectmanagement integreert, waardoor het ideaal is voor auteurs die op zoek zijn naar uitgebreide software voor het schrijven van boeken.

ClickUp Brein is een AI-assistent die alles samenbrengt - taken, documenten, mensen en hulpmiddelen - op één plek.

Het stroomlijnt werkstromen en vereenvoudigt uw dagelijkse taken. Of u nu hulp nodig hebt met context, content of het automatiseren van routinewerk, ClickUp Brain helpt u tijd te besparen en u meer te concentreren op uw creatieve werk.

/$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXe98KCjgP0BYhWIWdbLm7uEw-IxIL7DLfkY96PIz7Y7TZIMmN3IUYR94FV7rf99FON6hzHI2T2s8exkgIvgtXfhctdOROEOqGOBhqE9Ih51FB4n3C7lNj32gsMUQtWAg?key=4cZEFHRzLTXhpRRfFEb872WT Samenwerken met anderen via ClickUp Docs /$$img/

Collaborate with others in real-time using ClickUp Docs ClickUp Documenten fungeert als uw creatieve speeltuin. Het is een ruimte voor samenwerking om uw werk op te stellen, te bewerken en te organiseren. Met de mogelijkheid om wiki's, geneste pagina's en gedeelde documenten te maken, zorgt ClickUp Docs ervoor dat u en uw team gefocust en productief blijven.

Plus, ClickUp's Opsporing van samenwerking functie maakt het delen van ideeën, ontvangen van feedback en samenwerken eenvoudig in realtime, ongeacht waar de leden van je team zich bevinden.

dat is nog niet alles!

ClickUp biedt ook een bereik van sjablonen voor brainstormsessies die het giswerk wegnemen bij het structureren van je schrijfprojecten. Instance:

Plan, organiseer en beheer uw boek gemakkelijk met de ClickUp sjabloon voor boekplanning . Het heeft kant-en-klare weergaven voor hoofdstukken, romandetails en het hele schrijfproces - zodat je roman net zo gestructureerd is als je beste plotwending.

De ClickUp Boek Voorstel Sjabloon helpt ook auteurs bij het maken van professionele voorstellen met kant-en-klare secties voor onderwerpen, doelgroepen en marketingstrategieën - perfect om aan uitgevers te presenteren.

Dit is wat Cristina Willson, directeur content bij Graphite, te zeggen heeft te zeggen heeft over ClickUp :

We begonnen niet alleen met het schrijven van artikelen, maar we besloten dat ook op schaal te doen, dus we hadden een robuust platform nodig dat zich gemakkelijk kon aanpassen aan ons toenemende aantal deliverables. ClickUp was de beste keuze.

Cristina Willson, directeur content bij Graphite

De beste functies van ClickUp

Gebruik ClickUp chatten om de communicatie te verbeteren en realtime samenwerking en synchronisatie met instant messaging en updates mogelijk te maken

Brainstorm, plan en organiseer in realtime om samenwerking te stimuleren met ClickUp Whiteboards Organiseer projectplanningen effectief met behulp van Gantt grafieken en tijdlijn weergaven

Automatiseer repetitieve taken, houd mijlpalen bij en houd het team op schema met ClickUp Automatiseringen Taken statussen aanpassen met ClickUp-taak om het schrijven van boeken te vereenvoudigen en elke fase bij te houden van ontwerp tot goedkeuring



Beperkingen van ClickUp

Nieuwe gebruikers worden geconfronteerd met een leercurve vanwege het brede bereik aan functies

De mobiele app mist enkele functies van de desktop-app

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Google Documenten (het beste voor samenwerking in realtime en toegankelijkheid)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeanVXsljV7jsEifTPYWKLxmm6TH\_D0XtYiQHRa-jPdnYqCJaIR8PvrpNApg\_3VDg7fOi2CJPZYjw4h4godk_kWTXnR0kzwFj9HPFsYrcu4f6BvlLkBYbmWxMwUU42bGUk?key=4cZEFHRzLTXhpRRfFEb872WT?key=4cZEFHRzLTXhpRRfFEb872WT Google Documenten: Het beste voor real-time samenwerking en toegankelijkheid /$$img/

via Google Docs Google Documenten is een gratis tekstverwerker waarmee gebruikers in realtime documenten kunnen maken, bewerken en aan documenten kunnen werken. De cloud garandeert toegankelijkheid vanaf elk apparaat met een internetverbinding, waardoor het een handige keuze is voor schrijvers en teams.

Met de lichte en donkere modi kunnen schrijvers de look en feel van de tekstverwerker aanpassen.

Google Documenten beste functies

Gelijktijdig met anderen aan hetzelfde document werken, met wijzigingen die in realtime worden weergegeven

Documenten bewerken en weergeven vanaf elk apparaat met internettoegang

Gebruik de versiebeheer van documenten functie om wijzigingen te controleren en terug te gaan naar vorige versies als dat nodig is

Google Documenten beperkingen

Het kan sommige geavanceerde opmaak- en bewerkingstools missen in vergelijking met tekstverwerkers op de desktop

Voor volledige functie is een stabiele internetverbinding nodig, wat de toegang beperkt in gebieden met een slechte verbinding

Prijzen Google Documenten

Gratis

Google Documenten beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: 4.7/5 (28.000+ beoordelingen)

3. Microsoft Word (het beste voor geavanceerde opmaak en het professioneel aanmaken van documenten)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcOVJByR6JvH51QkXxJHXPK30jt2Qj\_zqmbPndSxJ3Hdbz3uaLm3xNiKTVuucKkBEa5a0JUuW6h44iD1YOa1WZGFA4Neq7deMv9Aldx04H8sk7MhP8QK3ja9PuWqWEi5UM?key=4cZEFHRzLTXhpRRfFEb872WT? Software voor het schrijven van boeken: Microsoft Word /$$$img/

via Microsoft Microsoft Word is een veelgebruikte tekstverwerkingsapplicatie die bekend staat om zijn uitgebreide functies die tegemoet komen aan de basisbehoeften op het gebied van tekstverwerking en het aanmaken van geavanceerde documenten, of het nu om een boek gaat, objectieve samenvatting of verslag.

De uitgebreide opties voor opmaak en integratie met andere Microsoft Office-toepassingen maken het tot de favoriete tekstverwerker voor professioneel schrijven.

De beste functies van Microsoft Word

Toegang tot een enorme array opmaakgereedschappen, inclusief stijlen, lettertypes en pagina lay-outs

Geavanceerde functies voor bewerking gebruiken, zoals commentaar en grammaticacontrole

Werk samen met andere Microsoft Office-toepassingen zoals Excel en PowerPoint om de productiviteit en gegevensintegratie te verbeteren

Microsoft Word beperkingen

Voor toegang tot het volledige pakket functies is een betaald abonnement nodig

Het uitgebreide bereik van functies kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen van Microsoft Word

Alleen Word: $ 179,99

Beoordelingen en beoordelingen voor Microsoft Word

G2: 4.7/5 (1.800+ beoordelingen)

4.7/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

A G2 gebruiker zegt:

Microsoft word wordt geleverd als onderdeel van een maandabonnement op 365 en integreert met 90% van andere software, zowel desktop als online. Word is ook beschikbaar in de cloud via Microsoft zodat je overal toegang hebt tot je documenten!

4. Grammarly (Beste voor het verbeteren van schrijfhelderheid en correctheid)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfxBxsEgxJDsixC-k27cIVNQAR1-2Qg87QWXAiwwLCk1nl7V\_Qv5lICiLuCfAPqi22VUDJ4CaL6dYhVgu40bG8mqhdq0LDq8mHaaLSGg7FxgL7ysp8-siy3-TvosFRFlKQ?key=4cZEFHRzLTXhpRRfFEb872WT Grammarly: Het beste voor duidelijker en correcter schrijven /$$img/

via Grammarly Grammarly is een AI-gestuurde proeflezer schrijfassistent en grammaticacontrole ontworpen om de duidelijkheid, correctheid en algehele kwaliteit van je schrijven te verbeteren.

Het biedt realtime grammatica- en spellingcontroles, stijlsuggesties en toonherkenning, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor gepolijste en professionele content.

Grammarly beste functies

Direct feedback ontvangen over grammaticafouten en spelfouten

Krijg toegang tot suggesties om de zinsstructuur, woordkeus en algemene leesbaarheid te verbeteren

Gebruik de plagiaatdetectietool om je content te vergelijken met een grote database

Grammarly limieten

Bepaalde suggesties komen mogelijk niet overeen met de bedoelde context

Documenten met meer dan 100.000 tekens moeten worden opgesplitst in kleinere delen

Grammaticale prijzen

Gratis

Pro: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Grammaticale beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (7.000+ beoordelingen)

5. Evernote (de beste manier om aantekeningen te maken en te organiseren)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXent8vgA7yI6mLIIpyDCwMdcprwkGbohN\_4NwDC1YtehsILlvv3Zjid\_WaDgWaHf3H92y7gkfHa91KXz39eDn2vXoUQZSSJwt7acB1AdHp4IDbgmeSac5oai8j7vi7HWCY?key=4cZEFHRzLTXhpRRfFEb872WT Software voor het schrijven van boeken: Evernote /$$img/

via Evernote Evernote is een veelzijdige toepassing voor het maken van aantekeningen waarmee gebruikers informatie op meerdere apparaten kunnen noteren, organiseren en openen.

Het is een gecentraliseerde hub voor persoonlijke en professionele organisaties met geavanceerde functies zoals het scannen van documenten, web clipping en Taakbeheer.

Evernote beste functies

Maak aantekeningen in verschillende formaten, waaronder tekst, afbeeldingen, geluidsopnamen en webclippings

Aantekeningen sorteren in notitieblokken en tags toekennen voor efficiënte categorisatie

Geavanceerde zoekmogelijkheden gebruiken om tekst te vinden in afbeeldingen en gescande documenten

Evernote limieten

De gratis versie limiteert maandelijkse uploads en synchroniseren van apparaten

Evernote Free accounts zijn beperkt tot één apparaat per keer

Evernote prijzen

Persoonlijk: $14,99/maand

$14,99/maand Professioneel: $17,99/maand

$17,99/maand Team: $24,99/maand per gebruiker

$24,99/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Evernote beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8.000+ beoordelingen)

A G2 gebruiker zegt:

Evernote is het beste voor het beheren van planningen! Wat ik fijn vind aan Evernote is dat het zo georganiseerd is dat je aparte data en Nog te doen lijsten kunt maken. Het herinnert me gemakkelijk aan mijn toekomstige schema's en projecten Nog te doen. Het is gratis te gebruiken, je kunt het gebruiken zonder te upgraden tegen betaling. Het is net als een notitieblok, maar met menutabs en verschillende opties voor planning.

6. Scrivener (het beste voor projectmanagement bij schrijven in lange formaten)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdQ9oPIIIdLufmwGKFS-9iFbMq0E\_9JKPWcabny\_HKt\_Up1OXxedj-yAbN8JAla4wI-DILls7UK7wiWOC74\_7nwVE4wYl4nyEeQSWpwu7gZC9a7G1XsfR2fTc3JWSqO3Q?key=4cZEFHRzLTXhpRRfFEb872WT Scrivener: Het beste voor projectmanagement bij schrijven in lange formaten /$$img/

via Scrivener Scrivener is schrijfsoftware die is ontworpen voor auteurs, onderzoekers en scenarioschrijvers die zich bezighouden met uitgebreide schrijfprojecten. Het biedt een reeks organisatorische hulpmiddelen voor het beheer van complexe manuscripten, van de eerste concepten tot de uiteindelijke publicatie.

De beste functies van Scrivener

Gebruik de functie Binder om je manuscript in hoofdstukken en scènes te structureren

Gebruik het virtuele prikbord om samenvattingen van je hoofdstukken te rangschikken en te herschikken

Verhoog de productiviteit door meerdere documenten tegelijk weer te geven en te bewerken met de split-screen functie

Scrivener beperkingen

Gebruikers moeten voor elk platform een aparte licentie kopen

Uitgebreide projecten kunnen af en toe bevriezen en langzamer laden

Prijzen voorcrivener

iOS: $23,99

$23,99 Onderwijslicentie: $50,99

$50,99 Standaard licentie: $59,99

$59,99 Bundels: $95,98

Scrivener beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

4.6/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

A G2 gebruiker zegt:

Al mijn materiaal voor het schrijven van een roman op één plek hebben is een erg handige functie, iets waar een gewone tekstverwerker alleen maar van kan dromen. Je hebt onderzoeksmappen en hoofdstukmappen, die je kunt onderverdelen in scènes. Deze kun je verplaatsen, dus als je ooit een scène van het ene hoofdstuk naar het andere wilt verplaatsen of een hoofdstuk naar een andere locatie wilt verplaatsen, kun je dat gemakkelijk doen met slepen en neerzetten. Ik ben ook dol op de split-screen opties.

7. Hemingway Editor (De beste editor om de leesbaarheid en beknoptheid te verbeteren)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfrs2ZxGumWhc6tEfjFgwKDgRPNuVBvNnUpcUFQNC78xJRMBSzqWa0hWUZAWgy5HO0ota3Ymg7VAlwop4cxDkFmuIpy5tyipA-SrXilcOU0sx950ZZnFoDVb\_rn3Nuiz-4?key=4cZEFHRzLTXhpRRfFEb872WT Software voor het schrijven van boeken: Hemingway Editor- het beste voor het verbeteren van de leesbaarheid en beknoptheid /$$img/

via Hemingway Editor Hemingway Editor is een gratis schrijf-app die is ontworpen om de duidelijkheid en leesbaarheid van je tekst te verbeteren. Deze software voor het schrijven van boeken begeleidt schrijvers naar beknopter en impactvoller proza door complexe zinnen en veelvoorkomende fouten te markeren.

De beste functies van Hemingway Editor

Identificeert lange of ingewikkelde zinnen met suggesties om de leesbaarheid te verbeteren

Detecteer Instances van passieve stem en vervang deze door meer aansprekende taal

Content aanpassen aan het juiste publiek met het leesbaarheidsniveau

Beperkingen van de Hemingway Editor

Meer geoptimaliseerd voor kortere stukken tekst, zoals artikelen

Ontbreekt uitgebreide mogelijkheden voor grammatica en spellingcontrole

Prijzen van de Hemingway Editor

5K abonnement: $10/maand

$10/maand Persoonlijk 10K abonnement: $15/maand

$15/maand Team 10K Plan: $15/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Hemingway Editor

G2: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra:Niet genoeg beoordelingen

A G2 gebruiker zegt:

Ik vind het fijn dat het meet terwijl ik schrijf. Het is een goede graadmeter en consistente manier van schrijven voor een groot publiek. Het maakt mijn schrijven erg toegankelijk.

🧠 Leuk weetje: Ernest Hemingway, de beroemde auteur, schreef het liefst staand, meestal met een pen typemachine op een kasthoge plank in zijn huis in Havana.

Schrijfmachine (het beste voor het structureren van romans met scène- en hoofdstukbeheer)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeKn\_OFrlJfy4WGlYQNIMOr0IRCcaZsDNzD5TGbLKrXTPVJ\_cOu\_C9V9W0GfeeYdHmQvoy68YTbn7zGvRbLl3cjwh_tJRLnq2A337Dh6eynjJoayjPovvKUYr9lw3UnZJQ?key=4cZEFHRzLTXhpRRfFEb872WT yWriter: Het beste voor het structureren van romans met scène- en hoofdstukbeheer /$$img/

via yWriter yWriter is gratis schrijfsoftware ontwikkeld door auteur Simon Haynes, ontworpen om romanschrijvers te helpen hun manuscripten te organiseren door ze op te splitsen in hoofdstukken en scènes. Deze structuur bevordert efficiënt projectmanagement en verbetert het eigenlijke schrijfproces.

yWriter beste functies

Verdeel je manuscript in beheersbare secties

Word count targets instellen en bijhouden voor individuele scènes of hoofdstukken

Gedetailleerde gegevens bijhouden van tekens, locaties en items

yWriter limieten

De macOS en mobiele versies bieden minder functie

Niet ideaal voor samen schrijven, aangezien het voornamelijk is ontworpen voor individuele schrijvers

Prijzen vooryWriter

Gratis

Zilveren registratie: $11.95

$11.95 Gouden registratie: $24.95

Beschrijvingen en beoordelingen

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

9. ProWritingAid (Beste voor schrijfanalyse en stijlverbetering)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdCqOmyhnZ4sNQh5AN\_ROd50ijGnC2ury4Az1Yg5x\_79eo25Oxrx2LbWZjPD\_tw1Ue_8OOniwz-JnL4IlDFq4faRNwOSV6jPDXKNlifEtvl8cE3K56LNN50TTyjpZ-IlNc?key=4cZEFHRzLTXhpRRfFEb872WT Software voor het schrijven van boeken: ProWritingAid: Het beste voor schrijfanalyse en stijlverbetering /$$$img/

via ProWritingAid ProWritingAid is een schrijfprogramma en assistent die diepgaande analyses biedt om grammatica, schrijfstijl en leesbaarheid te verbeteren. Deze software voor het schrijven van boeken biedt gedetailleerde rapportages en suggesties en biedt schrijvers uitgebreide oplossingen om hun werk te verfijnen.

ProWritingAid beste functies

Krijg toegang tot meer dan 20 schrijfrapporten die aspecten zoals grammatica, stijl, leesbaarheid en meer evalueren

Ontvang suggesties om complexe zinnen te vereenvoudigen, passieve stem te verminderen en overtolligheden te elimineren

Integreer met platforms zoals Microsoft Word, Google Documenten, Scrivener en browser extensies

ProWritingAid beperkingen

De gratis versie heeft een limiet van 500 woorden per document

Vereist een internet verbinding om functie te hebben

Prijzen voorProWritingAid

Gratis

Premium: $30/maand

$30/maand Premium Pro: $36/maand

ProWritingAid beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

A G2 gebruiker zegt:

Van de vele bewerkingsprogramma's die ik heb geprobeerd, vond ik PWA het gemakkelijkst en grondigst. Ik stuur al mijn manuscripten er doorheen en ben afhankelijk van PWA om mijn fouten en weglatingen op te vangen. Het werkt snel, betrouwbaar en herstelt niet alleen mijn schrijfwerk, maar ik leer ook van hun hints. Ik kan geen ander hulpmiddel voor bewerking bedenken dat zo efficiënt en gebruiksvriendelijk is.

10. Ulysses (het beste voor afleidingsvrij schrijven op Apple-apparaten)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcSHw-9QLreN33JSe2PxE9xZzJbP3o2MBQdwmPDZVgLUaBnHPRUL24\_sxFSCOi3XAzdN3syhVLhdDN7RWF7IdcGtx1awysRgoEXVkDfFJor9wUTLkxflsXMJZLvPXeRrjE?key=4cZEFHRzLTXhpRRfFEb872WT Ulysses: Het beste voor afleidingsvrij schrijven op Apple-apparaten /$$img/

via Odysseus Ulysses is een eersteklas schrijfapp die schrijvers een schone en gerichte omgeving biedt. De minimalistische interface en krachtige organisatorische tools maken het een uitstekende keuze voor een schrijfervaring zonder afleiding.

Ulysses beste functies

Concentreer je alleen op content met een overzichtelijke werkruimte

Gebruik een bibliotheeksysteem om documentbeheer te optimaliseren voor eenvoudige categorisatie

Word count targets instellen en voortgang bewaken

Ulysses limieten

Alleen beschikbaar op macOS en iOS

Geen ingebouwde realtime samenwerkingstools

Ulysses prijzen

Gratis abonnement: $5,99/maand

Ulysses beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

4.5/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

A G2 gebruiker zegt:

Mijn favoriete tool voor outlining, het schrijven van blogberichten en het maken van aantekeningenSchone interface, uitstekende integratie van Markdown, WordPress-integratie, prachtig volledig scherm en donkere modus. Op het eerste gezicht eenvoudig te gebruiken, maar zo krachtig.

11. Bibisco (Beste voor gestructureerde verhaalontwikkeling)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfaWum-8CIf9HA-zN1H\_LjcaS20tUXrq2Z2okF5HphmZn2dkxCgwFNxePd14Q4SVl13HWjWAs4v8UJgoeMbDi5d5Ofs2Op2IWLAPZVVSxjvfh\_ZZhEOH5uX5KlA-K3dtW4?key=4cZEFHRzLTXhpRRfFEb872WT Software voor het schrijven van boeken: Bibisco- Het beste voor gestructureerde verhaalontwikkeling /$$img/

via Bibisco Bibisco is een open-source software voor het schrijven van romans die auteurs helpt bij het ontwikkelen en organiseren van hun verhalen, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van teken en plot. Het biedt een bereik aan hulpmiddelen om romans effectief te structureren, waardoor het waardevol is voor zowel beginnende als ervaren schrijvers.

Bibisco beste functies

Gebruik gedetailleerde tekenbladen en interviews om goed afgeronde personages te creëren

Organiseer je werk in hoofdstukken en scènes voor eenvoudige navigatie en herstructurering

De verdeling van tekens, locaties en andere elementen over de roman analyseren

Bibisco limieten

Biedt basis formatteermogelijkheden

Het ontbreken van een mobiele app beperkt de flexibiliteit om onderweg te schrijven

Bibisco prijzen

Community Editie: Free

Free Ondersteunende editie: $59

Bibisco beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeVyZuXiPw9bl5j4UQHgin9VsOMiX-Qzm8zi55V0CjnTtfYj6JookWGST4qXnZLvGosdTPHeWl9eX6jwBQAzV7oHfm1ijyPvWalf9SA8aNb6ejNLA8A4qrlBxRWMx7DFXU?key=4cZEFHRzLTXhpRRfFEb872WT Dabble: Het beste voor het schrijven van romans in de cloud met geïntegreerde plot-tools /$$img/

via Scharrel De volgende software voor het schrijven van boeken is Dabble, een online tool voor auteurs boordevol functies om je te helpen bij het schrijven en plotten van je boek.

Dankzij het cloud-gebaseerde ontwerp heb je toegang tot je werk van desktop tot mobiel, wat de perfecte flexibiliteit en organisatie biedt voor je creatieve proces.

De beste functies van Dabble

Tools gebruiken om contouren te genereren tekens te ontwikkelen en gedetailleerde aantekeningen bij te houden

Je werk openen en bewerken vanaf elk apparaat met een internetverbinding

Doelen stellen voor het aantal woorden en de voortgang bijhouden voor een duidelijk pad naar voltooiing van het project

Beperkingen

Ontbreekt geïntegreerde boekopmaak voor direct uploaden naar online verkooppunten

Specifiek ontworpen voor het schrijven van boeken en mogelijk niet geschikt voor andere formulieren

Dabble prijzen

Basis: $9/maand

$9/maand Standaard: $19/maand

$19/maand Premium: $29/maand

Beoordelingen en beoordelingen van Dabble

G2: 4.3/5 (15+ beoordelingen)

4.3/5 (15+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

A G2 gebruiker zegt:

Als het gaat om het maken van opmerkelijke romans, is Dabble mijn go-to tool. De intuïtieve drag-and-drop interface helpt me om moeiteloos structuur aan te brengen in mijn schrijven, terwijl de mobiele app me in staat stelt om mijn verhaalideeën onderweg vast te leggen. Ik waardeer ook de mogelijkheid om mijn plotpunten te organiseren in verhaalsecties, wat het makkelijker maakt om mijn verhaal bij te houden.

13. Vellum (het beste voor professionele boekformats op macOS)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeIJrGdw1AWjqZcN\_k28TGqAUMrAUFo175BPqUG1ZrMQLrRfc9q9gZ3nuJ5cJedi1M\_DWlkTEJOC2euPHs03lwbBv-hADMRY4yncz\_yPcztP9JX8TAqnXuA-OPQAzBaA3c?key=4cZEFHRzLTXhpRRfFEb872WT Software voor het schrijven van boeken: Vellum: het beste voor professionele boekformattering op macOS /$$img/

via Perkament Vellum is een gespecialiseerd programma voor het formatteren van boeken, ontworpen voor auteurs die visueel aantrekkelijke eBooks en gedrukte boeken willen maken.

Het staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface en uitvoer van hoge kwaliteit en maakt het complexe proces van boekformattering toegankelijk voor consumenten, zelfs voor mensen met minder technische kennis.

De beste functies van Vellum

Gebruik een verscheidenheid aan professionele sjablonen en stijlen om visueel aantrekkelijke boeken te produceren

Maak verschillende bestandstypen, waaronder ePub en PDF, voor verdeling over verschillende platforms en print-on-demand diensten

Automatisch een inhoudsopgave genereren om navigatie en organisatie te vereenvoudigen

Limieten voor perkament

Alleen beschikbaar op macOS

Vereist een aanzienlijke investering vooraf

Prijzen voor Vellum

Vellum Ebooks: $199,99

$199,99 Vellum Pers: $249,99

Vellum beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

14. Atticus (Beste voor alles-in-één schrijven en formatteren)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfgfB8vZoHMBnhgelE1ZLuJ1G4T2oL53bnHKdLsLc4GhTq1OQCxpvp1QCV-UOtqLOr6it4J5ikGt3IymZATzho5D969rM6iNgNv\_FkknX0b4Q8f1Axks6NRVPXZLtG8Hg?key=4cZEFHRzLTXhpRRfFEb872WT?key=4cZEFHRzLTXhpRRfFEb872WT Atticus: Het beste voor alles-in-één schrijven en formatteren /$$img/

via Atticus Atticus is de alles-in-één tool die de stress wegneemt van het schrijven en formatteren van je boek. Deze webgebaseerde software combineert krachtige functies voor het schrijven met een professionele opmaak, zodat auteurs probleemloos van concept naar publicatie kunnen gaan.

De eenvoudige interface van Atticus maakt verschillende softwaretoepassingen overbodig, wat resulteert in een efficiënte en soepele workflow.

De beste functies van Atticus

Manuscripten genereren en opmaken binnen één platform

Gebruik op verschillende apparaten en besturingssystemen voor extra flexibiliteit in verschillende omgevingen

Targets instellen en je schrijfgewoonten in de gaten houden

Atticus limieten

Heeft een internetverbinding nodig voor volledige functie

Het kopiëren en plakken van content uit andere programma's kan onvoorspelbaar gedrag veroorzaken door externe problemen met de opmaak

Atticus prijzen

Eenmalige betaling: $147

Atticus beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

15. Freedom (Beste voor afleidingsvrij schrijven op verschillende apparaten)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdeanIVk2zq2XdHVMGiF1LmuuorumpOWY9TecJjEwS-rvZX3oQMyvco59\_ydOVxRqw\_Rmabb4xerk485S7L-95slQ3KeZYe3LftivfyeYzRV7jMATkKx8am0Og3lcaChw?key=4cZEFHRzLTXhpRRfFEb872WT?key=4cZEFHRzLTXhpRRfFEb872WT Software voor het schrijven van boeken: Freedom- Het beste voor afleidingsvrij schrijven op verschillende apparaten /$$img/

via Vrijheid Vrijheid is een productiviteitsprogramma dat gebruikers helpt geconcentreerd te blijven door afleidende websites en apps op verschillende apparaten te blokkeren.

Freedom is ideaal voor professionals, studenten en schrijvers en creëert een gecontroleerde werkomgeving door sessies op verschillende apparaten te synchroniseren. Dit helpt gebruikers productiviteit te behouden op hun telefoon, tablet of desktop.

De beste functies van Freedom

Synchroniseer blok sessies op al uw apparaten voor een afleidingsvrije ervaring

Maak gepersonaliseerde lijsten van websites en apps om te blokkeren

Blok sessies van tevoren plannen om te helpen bij het instellen van productiviteit routines

Vrijheidsbeperkingen

Freedom richt zich op het blokkeren van afleidingen en biedt geen productiviteitsanalyses

Instelling en beheer van bloklijsten vereist navigatie door zowel de desktop-app als het online dashboard

Prijzen voor Freedom

Maandelijks Premium: $8.99/maand

$8.99/maand Jaarlijks Premium: $3,33/maand

$3,33/maand Voor altijd: $199

Vrije beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

🔍 Wist je dat? Vóór het digitale tijdperk schreef J.K. Rowling de originele Harry Potter manuscript met de hand wat aantoont dat geweldige verhalen kunnen beginnen met pen en papier.

Speciale vermeldingen

LivingWriter: Biedt intuïtieve hulpmiddelen voor abonnementen, aanpasbare sjablonen en cloudintegratie om auteurs te helpen organiseren, schrijven en voortgang bij te houden

Biedt intuïtieve hulpmiddelen voor abonnementen, aanpasbare sjablonen en cloudintegratie om auteurs te helpen organiseren, schrijven en voortgang bij te houden Novlr: Houdt auteurs georganiseerd en gemotiveerd met cloud synchroniseren, doelen bijhouden en aanpasbare schrijfruimtes

Houdt auteurs georganiseerd en gemotiveerd met cloud synchroniseren, doelen bijhouden en aanpasbare schrijfruimtes FocusWriter: Omarm de duidelijke, aanpasbare interface, zodat auteurs gefocust en productief kunnen blijven

Omarm de duidelijke, aanpasbare interface, zodat auteurs gefocust en productief kunnen blijven Squibler:* Helpt bij het organiseren van ideeën, het stellen van doelen en het bijhouden van de voortgang, waardoor het hele schrijfproces van begin tot eind wordt gestroomlijnd

LibreOffice Writer: Biedt krachtige schrijfgereedschappen, geavanceerde opmaak en compatibiliteit met meerdere formaten

Begin uw schrijfreis met ClickUp

De beste software voor het schrijven van boeken stimuleert creativiteit en geeft u alle hulpmiddelen om uw manuscript te organiseren en te polijsten. Deze moderne innovaties zijn bedoeld om auteurs te ondersteunen en hun verhalen tot leven te brengen.

ClickUp onderscheidt zich echter door meer te bieden dan alleen een schrijfplatform. Met zijn krachtige mogelijkheden voor projectmanagement, samenwerkingsfuncties en aanpasbare sjablonen voor het schrijven van content het is de ideale metgezel voor een succesvolle auteur die zichzelf georganiseerd en productief wil houden.

Ontdek de functies van ClickUp en zie hoe ze uw schrijfervaring en efficiëntie verbeteren. Gratis aanmelden vandaag nog in en til je vaardigheden in het schrijven van boeken naar een hoger niveau.