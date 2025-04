10 beste Polly AI alternatieven voor personeelsfeedback en teambetrokkenheid

Er komt voor elk team een moment waarop effectieve en uitnodigende samenwerking het raam uitgooit voor een saaie, levenloze werkervaring. Oplossingen zoals Polly AI werken om deze beproeving nieuw leven in te blazen door teams te voorzien van tools voor betrokkenheid en feedback om het ijs te breken en de bal aan het rollen te brengen.

Polly AI is echter niet de enige optie. Het kan zijn dat Polly AI niet de functies heeft die je echt nodig hebt, of misschien heb je andere opties nodig die beter werken met je specifieke werkstromen.

Welke optie past dan het beste bij jou? In deze blog worden 10 Polly AI alternatieven besproken die de Polly AI kunnen overtreffen in de toolkit voor jouw werkplek. Deze opties helpen je om enquĂȘtes, sessies met vragen en antwoorden en team check-ins minder als een bedrijfsklus te laten voelen. 🎉

⏰ 60-seconden samenvatting

Dit zijn de beste alternatieven voor Polly AI:

ClickUp (Beste voor feedbackbeheer en samenwerking) âœ

Simple Poll (Beste voor snelle peilingen binnen Slack) âœ

HeyTaco (Beste voor peer-to-peer herkenning in Slack en MS Teams) âœ

Microsoft Formulieren (Beste voor Microsoft 365 integratie) âœ

Matter (Beste voor peer-feedback en erkenning) âœ

SurveyMonkey (Beste voor het aanmaken en analyseren van enquĂȘtes) âœ

Doodle (Beste voor vereenvoudigde groepsplanning) âœ

Zapier (Beste voor platformoverschrijdende automatisering van werkstromen) âœ

Google Forms (Gratis en gebruiksvriendelijke formulieren aanmaken) âœ

Culture Amp (Beste voor werknemersbetrokkenheid en prestatiebeheer) âœ

Wat is Polly AI?

Fan van Slack? ClickUp's Slack integratie stelt u in staat om gemakkelijk taken en opmerkingen te maken vanuit uw Slack-berichten. Met ClickUp-taak kunt u ook bijlagen toevoegen aan uw Teams chats. U krijgt realtime statusupdates, opmerkingen en bijlagen notificaties, waardoor samenwerking op verschillende platforms gemakkelijker wordt.

Wil je meteen aan de slag? Wij hebben de sjablonen. Bijvoorbeeld de ClickUp sjabloon voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoek helpt teams om de tevredenheid van werknemers te monitoren en gebieden voor verbetering te herkennen door gestructureerde feedback te verzamelen. Het doel is om realtime inzicht te geven in de cultuur op de werkplek, zodat HR-teams datagestuurde beslissingen kunnen nemen om de werknemerservaring te verbeteren.

Wat je hier leuk aan zult vinden:

Identificeer duidelijk gebieden die verbetering behoeven in de voorwaarden op de werkplek en verbeter de werktevredenheid van werknemers

Verbeteringen en veranderingen in de loop van de tijd bijhouden

Beleid en strategieën vormgeven door waardevolle feedback te analyseren

Er is ook de ClickUp feedback formulier sjabloon en de ClickUp sjabloon voor actieplan voor engagementenquĂȘte om u te helpen de volgende stappen te bepalen op basis van wat werknemers zeggen.

Wilt u uw enquĂȘte superchargen met AI? Gebruik ClickUp Brein om in enkele seconden gestructureerde enquĂȘtes over de betrokkenheid van werknemers te genereren. Hier is er een die we hebben gemaakt:

De beste functies van ClickUp

Verzamel feedback met aanpasbare formulieren die reacties omzetten in uitvoerbare Taken

Faciliteer discussies met behulp van ClickUp chatten voor realtime feedback van teams

Betrokkenheid bewaken met sjablonen voor gestructureerde inzichten

Wijzig en pas uw enquĂȘte formulieren in seconden aan met ClickUp Brain

Analyseren van reacties met ClickUp Dashboards die trends en teamgevoel visualiseren

Beperkingen van ClickUp

De uitgebreide functies van het platform kunnen overweldigend zijn voor beginners

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (10.000+ beoordelingen)

4.7/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4000+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp? Dit is wat Christelijke Gonzalez , de Administratief Coördinator bij de Nationale Kamer van Koophandel, Diensten en Toerisme van Guadalajara, zegt:

We vereenvoudigen alle processen van onze afdelingen door business intelligence-platforms, mailingtools met automatisering te integreren en KPI's, formulieren, procesdocumenten en afhankelijkheid op te slaan in Ă©Ă©n app (ClickUp).

Christian Gonzalez, Administratief Coördinator bij de Nationale Kamer van Koophandel, Diensten en Toerisme van Guadalajara

🧠Leuk weetje: De wereldeconomie verliest naar schatting 9 biljoen dollar jaarlijks te wijten aan een lage betrokkenheid van werknemers!

2. Eenvoudige enquĂȘte (het beste voor snelle enquĂȘtes in Slack)

via eenvoudige opiniepeilingEenvoudige opiniepeiling is een gebruiksvriendelijk pollinghulpmiddel dat speciaal voor Slack is gemaakt. Teams kunnen eenvoudig polls en enquĂȘtes maken binnen hun werkruimte, zodat alles overzichtelijk blijft. Simple Poll werkt binnen Slack, dus je hoeft niet tussen apps te springen. Met de anonieme polling functie, kunnen werknemers gemakkelijk eerlijke gedachten delen zonder aarzeling.

Simple Poll beste functies

Slack polls makenHeyTaco is een verfrissend platform voor werknemersherkenning waarmee teamleden op een leuke en boeiende manier waardering kunnen tonen voor elkaars harde werk. Door de integratie met andere communicatieplatforms, sturen gebruikers virtuele 'taco's' om waardering te tonen.

Het is een leuke manier om een positieve en verbonden werksfeer te creëren. Elk lid van het team krijgt dagelijks een taco die ze delen met hun collega's om goed werk of teamgeest te erkennen.

HeyTaco beste functies

Maak erkenning door collega's mogelijk met virtuele taco's om waardering leuk en zinvol te maken

Integreer met Slack en Microsoft Teams om erkenning op te nemen in bestaande workflows

Beloningen aanpassen aan de bedrijfscultuur

Betrokkenheid monitoren via leaderboards en prestatieniveaus

HeyTaco limieten

Het mist functies zoals geautomatiseerde enquĂȘtes en diepere analyses

Frequente notificaties over erkenning kunnen overweldigend worden

HeyTaco prijzen

Abonnementen voor iedereen en teams: $3/maand per gebruiker

$3/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

HeyTaco beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (500+ beoordelingen)

4.8/5 (500+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

HeyTaco's unieke aanpak heeft veel aanhangers, met Ă©Ă©n gebruiker zeggende:

Ik waardeer hoe gemakkelijk het is om waardering te delen met teamgenoten op Slack. Het is zo simpel als het sturen van een emoji, maar het voegt een attent, persoonlijk tintje toe om iemands inspanning te erkennen. Deze eenvoud moedigt frequente, oprechte uitingen van dankbaarheid aan, wat een positieve invloed heeft op het moreel van het team.

4. Microsoft Formulieren (het beste voor Microsoft 365 integratie)

via kwestie_Materie is een erkennings- en feedbackplatform voor werknemers dat de werkcultuur en de betrokkenheid van collega's verbetert. Het helpt teamleden ook om constructieve feedback te delen, overwinningen te vieren en voortdurende persoonlijke en professionele groei aan te moedigen.

Als alternatief voor Polly AI integreert Matter naadloos met communicatietools zoals Slack en Microsoft Teams en maakt peer-to-peer erkenning mogelijk door middel van aanpasbare kudo's en feedback. Het platform heeft ook aanpasbare kudo's, geautomatiseerde herinneringen voor feedback en analyses om u te helpen de betrokkenheid en prestaties te monitoren.

De beste functies van Materie

Stuur automatische, aanpasbare herinneringen met 'Feedback Friday' van het platform

Betrokkenheid bijhouden en verbeterpunten identificeren binnen de organisatie

Feedback en erkenning integreren in de dagelijkse werkstroom

Creëer gepersonaliseerde sjablonen voor erkenning in lijn met de waarden van het bedrijf of specifieke gelegenheden

Materie limieten

De gratis versie beperkt gebruikers tot het versturen van een beperkt aantal kudo's per kanaal per week

Sommige gebruikers vinden de prijs een uitdaging

Materiële prijsstelling

Free Forever

Pro: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Pro + EnquĂȘtes: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Matter beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

4.7/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

6. SurveyMonkey (Beste voor het aanmaken en analyseren van enquĂȘtes)

via doedel_Doodle is een populair online planningshulpmiddel voor het coördineren van vergaderingen en gebeurtenissen met een groep. Het laat organisatoren verschillende tijdslots voorstellen en laat deelnemers delen wanneer ze vrij zijn, waardoor onnodig heen-en-weergeloop wordt geëlimineerd.

Met de intuĂŻtieve interface kunnen gebruikers meerdere tijdsloten voorstellen, deelnemers uitnodigen om te stemmen op hun voorkeursopties en snel de meest geschikte tijd voor alle betrokkenen identificeren. Doodle integreert naadloos met populaire agendatoepassingen zoals Google Agenda en Outlook, zodat alle geplande gebeurtenissen op alle platforms worden gesynchroniseerd.

De beste functies van Doodle

Coördineer groepsvergaderingen door meerdere tijdopties voor te stellen en deelnemers hun beschikbaarheid te laten aangeven

Verbeter deelname en punctualiteit met functies zoals automatische herinneringen en deadlines om deelnemers te vragen te reageren

Peilingen aanpassen met verschillende opties, waaronder data, tijden en locaties

Uw professionele imago verbeteren door het logo en de huisstijl van uw organisatie toe te voegen aan uw Doodle-uitnodigingen en -peilingen

Doodle limieten

De gratis versie bevat advertenties, die kunnen afleiden

Sommige geavanceerde functies zijn voorbehouden aan betaalde versies

Prijzen voor Doodle

Gratis

Pro: $14.95/maand per gebruiker

$14.95/maand per gebruiker Teams: $19.95/maand per gebruiker

Doodle beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.800+ beoordelingen)

De eenvoudige functie van Doodle is een hit onder de gebruikers, met Ă©Ă©n gebruiker zeg

_Het is functioneel eenvoudig en gemakkelijk te delen. Het is eenvoudig om campagnes in te stellen en koppelingen naar veel ontvangers te sturen. Het maken van meerdere polls of kalenderopties is een uitstekende functie. Zoals de meeste respondenten van enquĂȘtes heb ik nog nooit een deadline gemist voor het plannen van een vergadering of een late reactie ontvangen

📚 Lees ook: 10 Beste Doodle Alternatieven & Concurrenten voor Professionele Planning

8. Zapier (Beste voor cross-platform automatisering van werkstromen)

via google Formulieren_Google formulieren is een gratis formulier bouwer waarmee je enquĂȘtes, quizzen en formulieren kunt maken, delen en analyseren, wat het positioneert als een levensvatbaar alternatief voor Polly AI. Omdat het deel uitmaakt van de Google Werkruimte suite, werkt het goed samen met andere Google diensten zoals Google Spreadsheets, waardoor het verzamelen van gegevens en het analyseren van enquĂȘtes efficiĂ«nter wordt.

De intuĂŻtieve interface van de app kan ook naadloos overweg met verschillende vraagtypen, waaronder meerkeuzevragen, vervolgkeuzeschalen en lineaire schalen, zodat kan worden voldaan aan uiteenlopende behoeften op het gebied van gegevensverzameling.

Google Forms beste functies

Maak feedback formulieren met behulp van een intuĂŻtieve en gebruikersvriendelijke interface

Meerdere gebruikers tegelijkertijd formulieren laten bewerken; functies voor realtime samenwerking om teamwerk te vergemakkelijken

Integreer met Google Spreadsheets voor real-time gegevensanalyse

Bestanden rechtstreeks openen en uploaden via het formulier, wat handig is voor het verzamelen van documenten, afbeeldingen of andere bronnen

Google Forms beperkingen

Het biedt basisfuncties voor het ontwerp, waardoor formulieren er generiek uitzien

Het biedt van zichzelf geen geavanceerde functies voor analyse of rapportage

Google Forms prijzen

**Gratis

Google Forms beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (10.000+ beoordelingen)

Gebruikers vinden het geweldig hoe snel ze formulieren kunnen instellen in Google Forms, met Ă©Ă©n gebruiker zeggend:

Google Forms maakt werken met mensen die niet in dezelfde ruimte kunnen zijn gemakkelijk en snel. We moeten snel werken om onze business te laten groeien en Google Forms werkt onmiddellijk.

10. Culture Amp (Beste voor werknemersbetrokkenheid en prestatiebeheer)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-113.png Cultuur Amp: Beste voor werknemersbetrokkenheid en prestatiemanagement /$$$img/

via cultuur Amp_Cultuur Amp is een uitgebreid platform voor werknemerservaring met uitgebreide tools voor betrokkenheid, prestatiebeheer en ontwikkeling.

Culture Amp is ontworpen om de cultuur op de werkplek te verbeteren en stelt organisaties in staat om werkbare inzichten te verzamelen door middel van aanpasbare enquĂȘtes, prestatie-evaluaties en ontwikkelingsabonnementen. Het platform biedt tools voor het verzamelen en analyseren van feedback van werknemers, het uitvoeren van prestatie-evaluaties en het ondersteunen van voortdurende ontwikkeling.

De beste functies van Culture Amp

Uitgebreide onderzoeken naar werknemersbetrokkenheid uitvoeren met bruikbare inzichten

Prestatiebeheer mogelijk maken door middel van instelling van doelen, 360-graden feedback en bijhouden van ontwikkeling

Integratie met verschillende HRIS-systemen om gegevensbeheer te vereenvoudigen

Een gestructureerde competentiematrix opstellen om de vaardigheden en gedragingen die binnen de organisatie worden verwacht te definiëren en te beoordelen

Cultuur Amp beperkingen

De uitgebreide functies vergen tijd om te leren

Sommige gebruikers vinden de kosten van het platform relatief hoog

Prijzen van Culture Amp

Aangepaste prijzen

Cultuur Amp beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.300+ beoordelingen)

4.5/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (140+ beoordelingen)

âžĄïž Meer lezen: 10 beste AI-tools voor human resources 📌 Enkele andere Polly AI-alternatieven:

Kies uw beste Polly AI-alternatief

Het kiezen van het juiste Polly AI-alternatief hangt af van wat het beste werkt voor de workflow van uw team. Er zijn veel geweldige opties, of je nu op zoek bent naar snelle polls met Simple Poll, diepgaande enquĂȘteresultaten van SurveyMonkey of soepele automatisering met Zapier.

Als u een platform wilt dat alles doet - feedback verzamelen, samenwerking aanmoedigen en sterke analyses leveren - kunt u het volgende doen ClickUp is de beste keuze. Het vereenvoudigt het beheer van feedback met aanpasbare formulieren, realtime chatten en inzichtelijke dashboards. Gratis aanmelden om te zien hoe ClickUp de betrokkenheid van uw teams en werkstromen verbetert.