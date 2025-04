Rally vs. Jira: Wat is de juiste oplossing voor jouw Agile team?

Het is de dag van de Sprint planning en het begint al moeilijk. Het halve team bladert tussen dashboards op zoek naar updates. Iemand stelt een ticket aan de orde dat al besproken is en een andere Taak lijkt in het niets te zijn verdwenen.

De vergadering sleept zich voort en je kunt het niet helpen, maar je denkt - maakt onze Agile tool de dingen echt gemakkelijker, of vergroot hij alleen maar de chaos?

Het vinden van de juiste agile oplossing is de brug tussen een team dat moeiteloos door Sprints heen werkt en een team dat meer tijd besteedt aan vechten tegen het systeem dan aan het bouwen van geweldige producten.

Door dit alles heen beloven twee van de grootste kanshebbers, Rally en Jira, Agile workflows te stroomlijnen. Ze zijn zwaargewichten in Agile projectmanagement, maar hebben verschillende benaderingen.

In deze blogpost zullen we de functies samenvatten om je keuze te vergemakkelijken. En aan het eind introduceren we een oplossing die Agile samenwerking nog verder brengt. Hint: het begint met een 'klik' en eindigt met een 'omhoog' 📈

Wat is rally?

Rally, voorheen bekend als CA Agile Central, is een projectmanagement tool ontworpen om agile ontwikkeling te faciliteren. Het is geschikt voor organisaties van elke grootte en helpt teams bij het abonneren, bijhouden en beheren van Agile projecten, terwijl samenwerking, voortdurende verbetering en projectmanagement worden bevorderd.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Rally-Dashboard.png Rally Dashboard: rally vs Jira /$$img/

via Broadcom Nu onderdeel van Broadcom, dit agile hulpmiddel centraliseert taken, user stories, Sprints en backlogs in één platform. Dit maakt het gemakkelijk om te focussen op doelen en waarde te leveren aan klanten.

Rally functies

Rally is gebouwd voor grote ondernemingen die Agile over meerdere teams en portfolio's moeten schalen. Maar om precies te zijn, welke functies heeft deze Agile projectoplossing?

Laten we eens kijken.👇

Als je softwareontwikkelaar, tester of productmanager bent, weet je hoe belangrijk het is om snel te reageren op feedback. Dat is waar de feedbackverzamelingstools van Rally het proces stroomlijnen met realtime integraties zoals Flowdock en aanpasbare enquêtes.

Daarnaast kunnen testers defecten rechtstreeks vanuit testtools registreren, voltooid met schermafbeeldingen en stappen voor het reproduceren. De rapportagefuncties van Rally helpen je ook om terugkerende problemen in de loop van de tijd op te sporen, waardoor de werkstromen nog soepeler verlopen.

🧠 Leuk weetje: Agile = More💲! 60% van de bedrijven die Agile gebruikten, zagen hun omzet en winst stijgen - omdat aanpassingsvermogen altijd geld oplevert!

Functie #2: Sprint retrospectives

Rally's Sprint Retrospectives geven Agile teams alles wat ze nodig hebben om na elke Sprint te reflecteren, te leren en te verbeteren. Met gedetailleerde rapportages en visuele statistieken, zoals voltooide verhalen van gebruikers en defecten, wordt het opsporen van trends een fluitje van een cent.

Nog beter, de aanpasbare dashboards benadrukken belangrijke inzichten, zoals burndown grafieken, zodat teams zich kunnen concentreren op gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

🔍 Wist je dat? Projectmanagement gaat terug tot de oudheid! De Grote Piramiden van Gizeh in Egypte worden algemeen beschouwd als de eerste belangrijke Instance van formele projectorganisatie en -management. Deze aanzienlijke prestatie vereiste planning, coördinatie van inspanningen en het succesvol voltooien van tijdlijnen van projecten.

Functie #3: Capaciteit plannen

De tools voor capaciteitsplanning in Rally houden werklasten in balans. Je hoeft niet meer te raden wie er overbelast is of wie er ruimte heeft om meer te doen. Rally laat je zien wat er op het bordje van je team ligt in vergelijking met hun werkelijke capaciteit, zodat je de taken eerlijk kunt verdelen en de boel draaiende kunt houden.

Wanneer je werk moet toewijzen, helpt Rally je om taken aan de juiste mensen toe te wijzen op basis van beschikbaarheid en vaardigheden. Met de ingebouwde voorspelling kun je gegevens uit het verleden gebruiken om toekomstige werklasten te voorspellen, vooruit te plannen en realistische tijdlijnen in te stellen om verrassingen op het laatste moment te voorkomen.

Rally Prijzen

Aangepaste prijzen

Wat is Jira?

Jira, een product van Atlassian, is een tool voor projectmanagement en het bijhouden van problemen die agile teams helpt georganiseerd te blijven en slimmer te werken. Wat begon als een tool voor softwareontwikkeling heeft nu functies in verschillende industrieën om projecten te beheren, bugs bij te houden en workflows te stroomlijnen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/JIRA-Dashboard-1400x875.png JIRA Dashboard: rally vs jira /%img/

via Atlassian Jira heeft altijd het volgende onderhouden agile waarden en raamwerken zoals Scrum en Kanban. Scrum-teams kunnen werk in korte, gerichte cycli opdelen, terwijl Kanban-teams de voortgang kunnen visualiseren met een continue stroom van taken.

Dit platform biedt ook veel veiligheid en schaalbaarheid. Het biedt toestemming op basis van rollen, gegevensversleuteling en voldoet aan industrienormen, waardoor het een betrouwbare keuze is voor zowel ondernemingen als starters.

Functies van Jira Jira projectmanagement zit boordevol functies waarmee teams op koers kunnen blijven.

Hier wordt het nader bekeken. 👇

Functie #1: Aanpasbare werkstromen

Jira helpt je bij het maken van workflows die zijn afgestemd op je team. Met de drag-and-drop tools kun je regels, triggers en voorwaarden instellen en aanpassen aan de workflow van je team.

Zo kun je bijvoorbeeld overgangen van taken automatiseren wanneer een status verandert of notificaties sturen wanneer een taak wordt geblokkeerd.

Dit zorgt voor soepelere handoffs en houdt iedereen gesynchroniseerd. Het biedt Scrum-borden, Kanban-borden en een mix van beide. Als je niet vanaf nul wilt beginnen, kun je kiezen uit Jira's kant-en-klare agile sjablonen om snel aan de slag te gaan.

Functie #2: Geavanceerd zoeken met JQL

De geavanceerde zoekfunctie van Jira wordt aangestuurd door de Jira Query Language, of JQL. In de kern bestaat een JQL query uit velden, operatoren en waarden. Stel dat u alle onopgeloste bugs wilt zien die aan een specifiek teamlid zijn toegewezen. In plaats van alles handmatig te filteren, kunt u een eenvoudige query typen zoals:

project = "YourProject" AND toegewezen persoon = "gebruikersnaam" AND status != "Klaar" AND type = "Bug"

Boem! Jira haalt dan alle bugs op waar die persoon aan werkt en die nog niet zijn opgelost. Bovendien kun je meerdere voorwaarden combineren met AND, OR en NOT, zodat je zo specifiek kunt zoeken als nodig is.

Functie #3: Problemen bijhouden

Jira biedt gestructureerde logboekspreadsheets voor het vastleggen en organiseren van verschillende problemen, met een realtime weergave van de status van problemen en oplossingen.

Beter nog, het helpt je om je werk te organiseren met probleemtypes zoals bugs, taken of subtaken, waardoor het een sterke troef is Rally alternatief . U kunt ook aangepaste velden, labels en filters gebruiken om details en context toe te voegen, zodat problemen gemakkelijker te vinden en te beheren zijn.

🤝 Vriendelijke herinnering: Afgezien van de overvloed aan functies van verschillende platforms voor projectmanagement, moet u duidelijke antwoorden hebben op deze vragen:

✅ Groeit deze tool met ons mee? Kan het grotere projecten, meer leden van het team en veranderende workflows aan?

✅ Sluit het aan op wat we al gebruiken, zoals Figma of Google Drive - integreert het naadloos?

zijn onze gegevens veilig? Biedt het encryptie, toegangscontrole en naleving van veiligheidsnormen?

✅ Is samenwerking moeiteloos? Kunnen Teams commentaar geven, bestanden delen en taken toewijzen zonder door hoepels te hoeven springen?

✅ Is er goede ondersteuning - live chatten, e-mail of een kennisbank - als er iets misgaat?

Jira prijzen

Free Forever: Voor 10 gebruikers

Voor 10 gebruikers Standaard: $7,53 per gebruiker per maand

$7,53 per gebruiker per maand Premium: $13.53 per gebruiker/maand

$13.53 per gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Rally vs. Jira: Vergelijkde functies

Rally en Jira zijn twee sterke kanshebbers voor Agile projectmanagement. Jira biedt aanpasbare workflows, tijdlijnen en probleem bijhouden. Rally heeft daarentegen geweldige visualisatietools, sprint retrospectives en capaciteitsabonnementen op maat van het project Agile werkstromen .

Als je ze naast elkaar legt, zijn er verschillende meer granulariteiten👇

Functie Rally Jira Primair grote ondernemingen die behoefte hebben aan uitgebreide agile projectmanagement oplossingen Veelzijdig, geschikt voor meerdere teams van alle groottes, van kleine startups tot grote ondernemingen Veelzijdig, geschikt voor meerdere teams van alle groottes, van kleine startups tot grote ondernemingen Sterke ondersteuning voor /href//blog?p=8402Scrum- en Kanban-methodologieën/%href/, inclusief het bijhouden van agile meetmethoden. Hoog aanpasbaar agile boards; het ondersteunt Scrum, Kanban en hybride methodologieën In hoge mate aanpasbaar met een breed bereik aan plugins en add-on's beschikbaar Gebruiksgemak Een steilere leercurve en kan overweldigend zijn voor kleinere teams Gebruikersvriendelijke interface, maar complexiteit neemt toe bij uitgebreide aanpassingen Voornamelijk cloudgebaseerd met enkele hybride opties. Biedt cloud, hybride en lokale implementatiemogelijkheden

Laten we wat dieper ingaan op de details van beide tools om uw keuze nog scherper te maken ⬇️

Functie #1: Agile ondersteunen

Rally is gebouwd voor Agile teams op Enterprise-niveau. Het zit vol met tools zoals Scrum- en Kanban-borden, plus geavanceerde Agile meetgegevens zoals Throughput, Flow Efficiency en Flow Predictability. Rally software is ideaal als je grootschalige Agile initiatieven beheert en diep inzicht nodig hebt in de prestaties van je team.

Jira daarentegen ondersteunt Scrum, Kanban en zelfs hybride methodologieën, waardoor het een sterke keuze is Rally-alternatief . Het biedt ook functies zoals backlog grooming, story points en gedetailleerde rapportages zoals cumulatieve werkstroom diagrammen en controlediagrammen - handig voor teams die meer controle willen over hun workflows.

Winnaar🏆:

Als je een grootschalige Agile operatie hebt met meerdere teams en je hebt geavanceerd Agile bijhouden nodig, dan is Rally de juiste keuze

de juiste keuze Maar als maatwerk belangrijker is, vooral voor teams die Agile-methodologieën mixen en matchen, dan isJira beter geschikt

Functie #2: Plannen van middelen en capaciteit

Rally helpt teams hun werklast in balans te brengen door zakelijke prioriteiten af te stemmen op beschikbare capaciteit, zodat niemand verdrinkt in taken die ze niet aankunnen. Alles blijft bijhouden en teams kunnen hun geplande doelen halen zonder last-minute chaos.

Jira, aan de andere kant, maakt dit niet zo gemakkelijk. Het heeft geen ingebouwd geavanceerd resourcebeheer, dus teams moeten vaak tools van derden of spreadsheets gebruiken. Dat kan nog meer chaos veroorzaken omdat het moeilijker wordt om te zien wie er beschikbaar is en wat er eigenlijk haalbaar is.

winnaar: Rally neemt het voortouw met ingebouwde capaciteitsplanning, waardoor het voor teams eenvoudig wordt om werklasten in balans te brengen en zonder gedoe hun doelen te bereiken.

Functie #3: Prijs en schaalbaarheid

Rally is gebouwd voor grote ondernemingen en biedt abonnementen die tot 5.000 gebruikers ondersteunen in één Instance in de cloud. U zult echter geen prijspagina vinden met duidelijke nummers-het is allemaal aangepast op basis van uw behoeften. Hoewel dit werkt voor grote organisaties die oplossingen op maat nodig hebben, is het niet ideaal als je vooraf de kosten wilt zien.

Jira daarentegen heeft een gratis abonnement voor kleine teams (tot 10 gebruikers) en betaalde abonnementen vanaf $7,53 per gebruiker per maand. Of je nu een startup bent of een groeiend bedrijf, je kunt in je eigen tempo schalen zonder je vanaf dag één aan een Enterprise-abonnement te hoeven toewijzen.

Winnaar: Jira is een betere keuze als je een oplossing wilt die met je meegroeit en waarvoor je geen verkoopgesprek hoeft te voeren om de prijs te zien.

Rally vs. Jira op Reddit

We zijn naar Reddit gegaan om Rally vs. Jira te vergelijken en te proberen de ervaringen van gebruikers uit de praktijk te begrijpen. Hoewel er geen specifieke discussies zijn waarin de twee worden vergeleken, hebben we threads en forums uitgekamd om inzichten te verzamelen van teams die beide tools gebruiken.

Beginnen met Jira, één gebruiker zei:

Je kunt het gebruiken voor elke fase waarin je je bevindt in de agile reis. Kanban, full scrum, waterval, ticketing, intake proces, etc., en de plugins zijn cool. Het is ook vrij eenvoudig om de basis te leren. Een andere gebruiker plaatste een andere mening:

Jira is in de verste verte niet nuttig voor een team dat agile wil werken aan product- of serviceontwikkeling. Jira begon als een "bug tracking" product, zijn natuurlijke thuis is in een support center-achtige omgeving waar problemen ad hoc worden aangekaart, maar door een gedefinieerd proces moeten gaan, en het overweldigende cijfer van de verdienste te maken heeft met de responstijden. Dit lijkt helemaal niet op agile product- of serviceontwikkeling. Het lijkt ook helemaal niet op projectmanagement.

Aan de andere kant heeft Rally een aantal beperkte maar to-the-point beoordelingen, met één gebruiker zeggende:

We hebben een aantal directe problemen die we aan het aanpakken zijn. We hebben vorig jaar net een AoA-herziening gehad en AC/Rally was nog steeds de beste optie.

Hoewel een andere gebruiker toegevoegd:

Rally heeft een gratis account optie voor organisaties met minder dan 50 gebruikers. Het is enigszins limiet (geen API toegang, bijvoorbeeld), maar zou kunnen werken voor u als u er al vertrouwd mee bent.

Maar sommige mensen waren teleurgesteld in Rally en zeiden:

Het crashte de hele tijd, dus er waren periodes waarin we onze taken of verhalen niet konden bijwerken. Over het algemeen is er veel wrijving in de gebruikersinterface. Dingen die een gebruiker direct zou moeten zien, zitten verstopt onder submenu's en dergelijke.

Dit is het moment waarop veel gebruikers elders op zoek gaan naar oplossingen die de kloof tussen Rally en Jira overbruggen.

Maak kennis met ClickUp - het beste alternatief voor Rally vs. Jira

Rally en Jira hebben veel sterke punten. Maar de uitdagingen die ze met zich meebrengen, overschaduwen vaak de voordelen. Dit is het moment waarop je een doorbraak nodig hebt. ClickUp , de everything app for work, komt naar voren als de beste manier om het debat te beëindigen. Het biedt een perfecte balans tussen flexibiliteit, een intuïtieve interface en robuuste functies. Het combineert de mogelijkheden op ondernemingsniveau van Rally met de uitgebreide integraties en aanpassingsmogelijkheden van Jira.

En eerlijk gezegd, wij zeggen het niet. Je hoort het van Mike Muller bij Stevens Advertising:

Het wordt door ons hele bureau gebruikt als de tool om al onze projecten, tijdlijnen voor taken en facturering te beheren. Het heeft een ouder systeem vervangen en heeft ons in staat gesteld om over te stappen op een meer flexibele werkstroom voor projectmanagement en heeft geholpen om de interne communicatie te verbeteren.

Mike Muller, Executive Vice President, Stevens Advertising

Laten we eens kijken wat ClickUp zo bijzonder maakt! 💁

ClickUp's One Up #1: Software voor projectmanagement

Agile teams bewegen snel. ClickUp projectmanagement helpt hen nog sneller te gaan. Het is gebouwd om Scrum, Kanban, hybride workflows en een overvloed aan agile sjablonen waarmee je alles van Sprint tot backlog op één plek bij elkaar houdt.

Houd uw projectabonnementen en de uitvoering ervan bij met ClickUp voor projectmanagement

Hier ziet u hoe ClickUp's functies voor projectmanagement teams zoals het uwe in staat stellen om beter te werken 👇 Een kijkje in de keuken: ClickUp voor projectmanagement

📌 Kies uit Kanban, Gantt, Lijstweergave of Kalenderweergaven die passen bij uw werkstroom. Geen starre installaties, gewoon wat voor u werkt

Kies uit Kanban, Gantt, Lijstweergave of Kalenderweergaven die passen bij uw werkstroom. Geen starre installaties, gewoon wat voor u werkt 📌 Realtime dashboards tonen burndown grafieken, snelheid en werklasten in één oogopslag-geen gegraaf in rapporten

Realtime dashboards tonen burndown grafieken, snelheid en werklasten in één oogopslag-geen gegraaf in rapporten 📌 Stel tijdig triggers in en laat ClickUp Automatiseringen statusupdates, taaktoewijzingen en zelfs herinneringen afhandelen

Vereenvoudig het softwareontwikkelingsproces en verbeter de samenwerking in teams met ClickUp voor Software Teams

Ga nog verder met ClickUp's software-oplossing om ontwikkelingscycli te versnellen en op tijd kwaliteitssoftware te leveren.

Met release management tools kunnen teams geautomatiseerde deployment checklists instellen zodat elke stap, van QA reviews tot functie activatie, zonder problemen Klaar is.

Een agile team dat bijvoorbeeld aan een app update werkt, kan ClickUp gebruiken om hun software workflow in kaart te brengen. Bovendien kunnen ze de doelen van de Sprint visueel plannen met roadmaps, taken toewijzen met duidelijke afhankelijkheid en de backlog bijhouden met ClickUp ClickUp Board Weergave .

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp's sjabloon voor het bijhouden van bugs om fouten of bugs tijdens de softwareontwikkeling te loggen en op te volgen. Met dit kant-en-klare systeem voor het bijhouden van bugs wordt het eenvoudiger om problemen snel te evalueren en op te lossen.

ClickUp's One Up #2: Agile ondersteunen

Agile teams integreren continue verbetering, iteratieve ontwikkeling en snelle feedbackloops in hun processen. En dat is precies wat ClickUp's Agile Projectmanagement naar de tabel brengt.

Behandel productroadmaps, backlogs, Sprints, UX-ontwerp en meer - alles op één plek met ClickUp voor Agile Teams

Dit is wat we bedoelen:

Stel doelen voor de Sprint, houd de voortgang bij met roadmaps en houd de prioriteiten helder met drag-and-drop takenorganisatie

Zorg ervoor dat uw team op schema blijft met speciale Sprintmappen, backlogbeheer, grafieken en snelheid bijhouden

Deel productroadmaps, laat belanghebbenden de voortgang zien met openbare koppelingen en verzamel feedback van klanten via formulieren

ClickUp-taaken

En het wordt allemaal nog gestroomlijnder met ClickUp-taak -waar elke Sprint, backlog item en prioriteit georganiseerd blijft op één centrale plaats.

Gebruik ClickUp-taaken voor het uitvoeren van Sprints, het op orde brengen van backlog en continue verbetering

In de kern helpen ClickUp-taaken u om:

Epos op te splitsen in taken, prioriteiten in te stellen en items uit de backlog naar actieve Sprints te slepen

Eigenaren toe te wijzen, deadlines in te stellen en voortgang bij te houden met duidelijke statussen zoals 'Backlog', 'Nog te doen' en 'Klaar'

Retrospectieve actie-items bijhouden met terugkerende taken en continue verbetering onderdeel maken van de werkstroom

⌛Tijdsbesparing: Sla het gedoe van het opbouwen van een werkstroom vanaf nul over, want ClickUp's sjabloon voor agile projectmanagement zorgt ervoor dat u snel aan de slag kunt. Perfect voor niet-softwareteams die Kanban of Scrum gebruiken, het helpt aanvragen te stroomlijnen, werk te prioriteren en Sprints naadloos te laten verlopen!

ClickUp One Up #3: Functies voor rapportage

Rapportage is nog nooit zo eenvoudig geweest als met ClickUp Dashboards . In plaats van door meerdere tools en spreadsheets te moeten bladeren, krijgen agile teams een realtime weergave op hoog niveau van de voortgang van projecten - alles op één plek.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-490.png ClickUp Dashboard: rally vs Jira /$$img/

Verander uw projecten in een flexibel canvas van gegevens, lijsten, kaarten, grafieken en diagrammen met ClickUp Dashboards

Zo werkt het:

Met krachtige analysetools kunt u grafieken met burn-down en burn-up, cumulatieve werkstroom en snelheid bijhouden om te zien hoe Sprints vorm krijgen

Eenvoudig loggen, categoriseren en prioriteren bugrapporten naast Sprint Taken om ontwikkelteams op de juiste koers te houden

Als een taak vastloopt of een werkstroom vertraagt, maken dashboards dit duidelijk zodat teams actie kunnen ondernemen

En wacht, er is meer. ClickUp laat teams Dashboards aanpassen met widgets die limieten voor Lopende werkzaamheden, cyclustijden en zelfs de verdeling van werklast weergeven. Dat betekent dat iedereen (van ontwikkelaars tot belanghebbenden) op dezelfde pagina blijft met nauwkeurige, gemakkelijk te begrijpen gegevens.

📮ClickUp Insight: 37% van de werknemers stuurt aantekeningen of notulen van vergaderingen om items bij te houden, maar 36% vertrouwt nog steeds op andere, gefragmenteerde methoden.

Zonder een uniform systeem voor het vastleggen van beslissingen kunnen de sleutelinzichten die u nodig hebt, begraven raken in chats, e-mails of spreadsheets. Met ClickUp kunt u gesprekken onmiddellijk omzetten in bruikbare Taken voor al uw taken, chats en documenten, zodat er niets tussenkomt.

Kies het platform dat alles doet: ClickUp

Rally en Jira doen goed mee in de wedstrijd. Maar als het aankomt op kracht, personalisatie en de kracht van agile frameworks, dan is er maar één oplossing die het allemaal overtreft.

ClickUp biedt de robuuste functies en aanpassingen die je Agile team nodig heeft, allemaal binnen een intuïtief platform. Het is ontworpen om projectmanagement naadloos en productief te maken, van realtime dashboards en Sprints tot integraties met uw bestaande ontwikkeltools.

Klaar om uw werkstroom te versnellen? Aanmelden bij ClickUp vandaag nog gratis! ✅